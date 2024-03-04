تسجيل الحضور باستخدام ورقة الحضور في Excel: دليل خطوة بخطوة

سجل الحضور ليس شيئًا جديدًا أو ثوريًا - فهو موجود منذ أن كان لدينا أماكن عمل ومدارس. واليوم، ستجد نوعاً ما من سجلات الزوار أو تعقب الحضور في كل مكان - من الصالات الرياضية والمستشفيات إلى الفعاليات والبرامج التدريبية.

في حين أن التحقق من الحاضرين وغير الحاضرين هو الغرض العالمي لتتبع الحضور، إلا أن له فوائد أخرى قيّمة. على سبيل المثال، تتيح لك كشوف الحضور التخطيط المسبق في سيناريو مكان العمل، وضمان إدارة الرواتب بسلاسة، والامتثال لقوانين العمل.

لقد استبدلت معظم الشركات سجلات حضور الموظفين التقليدية أو جداول البيانات الورقية بالبدائل التقنية مثل مشاركة الموظفين أو أدوات تتبع الحضور. ولكن عندما يتعلق الأمر بجداول البيانات، لا يزال برنامج Excel هو السائد!

في هذه المقالة، سنوضح لك كيفية إنشاء ورقة حضور في Excel خطوة بخطوة ومناقشة مزاياها وعيوبها.

مكافأة: سنقترح أيضًا حلاً بديلاً لبناء نظام مفصّل لتتبع الحضور مع أدوات إضافية لإعداد التقارير والأتمتة المتقدمة وتحليل الإنتاجية. 🤩

فوائد وجود صحيفة حضور أو متتبع للحضور

كشوف الحضور هي مستندات تحتوي على معلومات حول حضور الأشخاص في مكان العمل أو المدرسة أو الاجتماع أو الندوة أو أي حدث آخر. يمكن أن تشير أيضًا إلى ورقة تسجيل دخول الزائرين التي يحتفظ بها موظفو الأمن في بعض المرافق.

من الواضح أن الغرض هنا هو تتبع الحضور، ولكن اعتمادًا على السياق، يمكن أن تخدم كشوف الحضور وظائف متنوعة. فيما يلي ثلاث من حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا، إلى جانب فوائدها:

1. الاحتفاظ بسجلات حضور الموظفين

في بيئة العمل، تساعد كشوف الحضور في تتبع وقت الدخول، وتحليل إنتاجية الموظف وانتظامه، وتسجيل الوقت الإضافي. يمكن للمدراء استخدام البيانات من أجل:

مراقبة الالتزام بالمواعيد وسلوك الموظفين قبل مراجعات الأداء

ربط حضور الموظفين بالإنتاجية

التأكد من دقة حسابات الرواتب

تحليل البيانات السابقة (مثل طلبات الإجازة وأنماط العمل الإضافي) لتخطيط الجداول الزمنية على أساس أسبوعي أو شهري

الامتثال لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية فيما يتعلق بساعات العمل وأجر العمل الإضافي

2. تتبع حضور الفصول الدراسية

يلعب متتبع الحضور في الفصل دورًا حيويًا في أي مؤسسة تعليمية، مما يسمح للمعلمين بما يلي:

التحقق مما إذا كان الطلاب يستوفون متطلبات الحضور السنوية أو الشهرية

معالجة المسائل المتعلقة بالحضور في الوقت المحدد

تعزيز ثقافة المساءلة والانضباط

الاحتفاظ بسجلات الحضور لمؤتمرات الآباء والمعلمين

تحديد الصلة بين عادات الحضور والتحصيل الأكاديمي

3. تسجيل الحضور في المناسبات

إذا كنت تنظم فعالية، سواء كانت مؤتمرًا أو ندوة أو دورة دراسية، فإن استخدام كشوف الحضور يتيح لك

تقييم نجاح الفعالية الخاصة بك بناءً على نسبة الحضور

استخدام البيانات التي تم جمعها لتخطيط الطاقة الاستيعابية للفعاليات المستقبلية

تحديد النطاق الزمني الذي يجذب الحضور بأعداد كبيرة

استخدام سجل الحضور للتسويق وجذب الرعاة

كيفية إنشاء سجل الحضور في برنامج Excel: 5 خطوات سهلة المتابعة

اتبع دليلنا المفصل والصور المفصلة خطوة بخطوة لإنشاء جدول بيانات مفصل لحضور الموظفين في Excel. بينما سنقوم بتسجيل حضور الموظفين، يمكنك تعديل جدول بيانات Excel الخاص بك في Excel ليعمل لحالة الاستخدام الخاصة بك.❣️

الخطوة 1: قم بتشغيل جدول بيانات Excel جديد وإنشاء أعمدة وصفوف

افتح Excel وقم بإنشاء الأعمدة والصفوف

الخطوة الأولى هي إنشاء جدول ليكون بمثابة إطار لورقة الحضور الخاصة بك. في مثالنا، نريد هيكلاً لمراقبة الحضور اليومي لخمسة موظفين.

نبدأ بإضافة أسمائهم إلى العمود A في جدول بيانات Excel الخاص بنا. بعد ذلك، يحين الوقت لتضمين التواريخ التي نريد مراقبتها. يركّز مثالنا على الأيام العشرة الأولى من الشهر، لذا سنضيف الأرقام من 1 إلى 10 إلى الصف الثاني في جدول البيانات - يمكنك زيادة العدد بإضافة المزيد من الأيام إلى اليمين.

نظرًا لأننا أردنا أن نجعل جدول الحضور لدينا دائمًا، لم نقم بإضافة تواريخ محددة. إذا كنت ترغب في القيام بذلك، قد يُظهر لك Excel خطأً - لا تقلق؛ يمكن إصلاح ذلك بسهولة. لنفترض أنك تريد كتابة 1-فبراير في العمود B، لكن Excel يستمر في تغييره إلى 2/1 أو تغييره الافتراضي. ما عليك فعله هو

انقر بزر الماوس الأيمن على الخلية وانتقل إلى تنسيق الخلايا انتقل إلى التاريخ، وابحث عن خيار تنسيق التاريخ المطلوب، واضغط موافق

تلميح: اجعل سجل الحضور الخاص بك جذابًا بصريًا عن طريق إضافة حدود - حدد رمز الحدود في قسم الخط من قائمة الشريط. يمكنك أيضًا ترميز الصفوف البديلة بالألوان وتخصيص محاذاة المحتوى الخاص بك عن طريق الانتقال إلى علامة التبويب Alignment.

الخطوة 2: تحديد عطلات نهاية الأسبوع والعطلات

ترميز عطلات نهاية الأسبوع والعطلات بالألوان لتقليل الأخطاء

قلل من مخاطر الأخطاء في الجدولة عن طريق وضع علامات على عطلات نهاية الأسبوع والعطلات. بهذه الطريقة، لن يقوم أعضاء فريقك بوضع علامة الحضور أو الغياب عن طريق الخطأ في الأعمدة الخطأ.

بالطبع، قم بمواءمة الورقة مع الجدول الزمني لشركتك. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل أيام السبت، فضع علامة أيام الأحد فقط. راقب العطلات الرسمية مثل عيد الميلاد أو عيد الاستقلال.

في مثالنا، لدينا عطلة نهاية أسبوع واحدة وقمنا بتمييزها باللون الأحمر. 🔴

الخطوة 3: اتخذ إجراءً لمنع الأخطاء اليدوية وتناقضات الإدخال

استخدم التحقق من صحة البيانات لمنع التناقضات

الوقاية هي أفضل دواء، ويتيح لك Excel استخدام حيلة رائعة لضمان عدم إدخال أعضاء فريقك معلومات خاطئة في الورقة - تسمى التحقق من صحة البيانات. باستخدام هذا الخيار، يمكنك التحكم في نوع البيانات المدخلة في الورقة وضمان الدقة. ✅

في مثالنا، افترضنا أن الموظفين لديهم ساعات عمل مرنة، لذلك نحن لسنا مهتمين بأوقات دخولهم وخروجهم. نحن نحتاج فقط إلى تأكيد ما إذا كانوا حاضرين أو غائبين أو في إجازة نصف يوم.

في هذه الحالة، تتضمن عملية التحقق من صحة البيانات التأكد من أن فريقنا يمكنه اختيار أحد الخيارات الثلاثة بدلاً من كتابة شيء عشوائي مثل حاضر أو حاضر أو غائب أو في إجازة نصف يوم.

لتحقيق هذا الهدف النهائي، سننشئ قائمة منسدلة:

حدد الخلايا التي تريد تطبيق التحقق من صحة البيانات عليها. في مثالنا، هذا هو الجدول بأكمله باستثناء الأعمدة المحددة لعطلة نهاية الأسبوع افتح علامة التبويب Data في الجزء العلوي من الشاشة وابحث عن التحقق من صحة البيانات ضمن أدوات البيانات انتقل إلى السماح واختر القائمة تحت المصدر، اكتب حاضر، غائب، نصف يوم. يمكنك أيضًا استخدام إصدارات أقصر مثل P و A و HD أو تخصيص خياراتك الخاصة

عندما ينقر أحد موظفينا على حقل معين، سيرى القائمة المنسدلة ويختار أحد الخيارات.

لإعطائك فكرة أفضل عن الخطوات التالية، قمنا بملء الحقول المتبقية. ⬇️

الخطوة 4: إضافة أعمدة لحساب إجمالي الحضور والغياب

أضف أعمدة لإجمالي الحضور والغياب ونصف اليوم

الآن بعد أن قمت بتنسيق الورقة، ستحتاج إلى إنشاء أعمدة حيث ستقوم بإضافة الصيغ لحساب غياب الموظفين وحضورهم. إليك ما فعلناه في مثالنا:

أضفنا إجمالي الحضور و إجمالي الغياب و إجمالي نصف يوم في الأعمدة التي تلي أيامنا مباشرةً نضغط على الخلية L3 (أسفل إجمالي الحضور مباشرةً) وننشئ صيغة تحسب عدد المرات التي تغيب فيها موظف معين خلال الفترة المرصودة في هذه الحالة، نضيف علامة يساوي ونكتب countif ونحدد الصيغة الآن، نحدد نطاق الخلايا الذي نريد تطبيق الصيغة عليه. في مثالنا، هي الخلايا من B3 إلى K3 أخيرًا، ندخل فاصلة ونكتب المعيار الذي يجب أن تحسبه الصيغة. في حالتنا، هذا هو "موجود". إذن، تبدو الصيغة النهائية على النحو التالي: "=Countif(B3:K3, "حاضر")"

استخدام معادلات Excel لحساب حضور كل موظف

وفويلا! لقد تخلصنا من الحسابات اليدوية. سيعرض Excel الآن عدد الأيام التي حضر فيها موظف معين للعمل. لا يتعين عليك تكرار العملية نفسها لكل موظف - ما عليك سوى تحديد الخلية L3، والنقر على المربع الأخضر الصغير في الزاوية اليمنى السفلية من الخلية، ثم التمرير لأسفل.

يتشابه حساب إجمالي الغياب ونصف اليوم - ما عليك سوى تحديد نطاق الخلية اليمنى واستخدام "غائب" أو "نصف يوم" كمعيار لك. ستكون الصيغ ذات الصلة في مثالنا هي:

\=countif(B3:K3، "غائب")

=countif(B3:K3, "نصف يوم")

الخطوة 5: ضع اللمسات النهائية وأرسل الورقة إلى فريقك

ضع اللمسات الأخيرة على ورقتك وأرسلها إلى أعضاء فريقك

إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، أضف اسمًا إلى الورقة. لقد استخدمنا "ورقة الحضور لشهر فبراير 2024" في مثالنا - نحن نعلم كم يبدو هذا مملًا بشكل مؤلم! 😅

يفضل العديد من المديرين كتابة العناوين بالخط العريض وإضافة الحدود وترميز الصفوف بالألوان في المرحلة النهائية. بمجرد الانتهاء من كل شيء، ما عليك سوى إرسال جدول البيانات مع تعليمات الاستخدام إلى أعضاء فريقك.

## خيارات قالب قالب تعقب حضور الموظفين في Excel

ليس عليك إنشاء جداول الحضور في Excel من الصفر - بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام قالب الحضور في Excel. فهو يأتي مع جداول وصيغ معدة مسبقًا؛ مهمتك الوحيدة هي إدخال معلومات موظفيك. يوفر القالب الوقت وقابل للتخصيص ولكنه يمكن أن يحدك من حيث الهيكل والمرونة. ⌚

يمكنك العثور على قوالب Excel لتتبع الحضور اليومي أو الأسبوعي أو الشهري. وهي متوفرة على الإنترنت - كل ما عليك فعله هو البحث عن قوالب كشوف الحضور في Excel أو كلمات رئيسية مشابهة.

بعض القوالب عامة، بينما يركز البعض الآخر على جوانب محددة مثل تتبع الإجازات المرضية أو الإجازات.

قيود تتبع الحضور باستخدام Excel

من المؤكد أن أداة تعقب الحضور المستندة إلى Excel لها مزاياها - فهي سهلة الاستخدام، وميسورة التكلفة، ويمكن الوصول إليها.

ومع ذلك، فهو ليس مثاليًا. غالبًا ما يصبح خيارًا غير مستدام للمستخدمين بسبب القيود التالية:

محدودية التتبع في الوقت الفعلي

المشكلة الأكثر إحباطًا في أداة تعقب الحضور في Excel هي أنها أداة غير متصلة بالإنترنت - لا يمكنك تتبع حضور الموظفين وتحديثاتهم في الوقت الفعلي أو التعاون في جدول البيانات مع عدة أشخاص.

لا توجد ميزات متقدمة

قد يكون Excel سهل الاستخدام، ولكن بساطته لها ثمن. فلا توجد ميزات متقدمة تتيح لك توفير الوقت تتبع الإنتاجية ، أو تبسيط العمليات اليومية. على سبيل المثال، لا يمكنك تتبع حضور الموظفين، وإدارة كشوف المرتبات، والتحقق من أداء الموظفين، و عادات العمل أو إنشاء جداول زمنية وإدارتها باستخدام نفس الورقة.

علاوةً على ذلك، نظرًا لأن Excel أداة غير متصلة بالإنترنت، فإنه لا يتكامل مع منصات العمل الأخرى. لذا، ستحتاج غالبًا إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة أثناء حساب الرواتب أو إعداد التقارير. وهذا يؤدي إلى تكرار تبديل السياق مما يؤثر على إنتاجيتك وتركيزك.

خيارات الأتمتة الضعيفة

من العيوب المحتملة الأخرى التي يجب مراعاتها أن Excel يعتمد على الإدخالات اليدوية. في حين أن التحقق من صحة البيانات يساعد إلى حد ما، إلا أنه لا يمكنك أتمتة أي جزء من العملية. يمكن أن تكون معالجة الأوراق الضخمة لإعداد التقارير عملاً شاقًا للغاية بالنسبة للمشرف، خاصةً للفرق الكبيرة.

أدوات تحكم محدودة

أخيرًا وليس آخرًا، أي جدول بيانات Excel يطرح مشاكل في الموثوقية. من الصعب الحفاظ على دقة البيانات أو تكاملها إذا كان العديد من الموظفين لديهم إمكانية الوصول إلى الورقة. لا يملك معظم المديرين القدرة على مراجعة إدخالات وقت الموظفين عن كثب للتحقق من صحة كل منها.

البديل الأفضل لجداول الحضور في Excel

يمكن أن يكون Excel حلاً جيداً لتتبع الحضور، ولكنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة وليس الخيار الأفضل للمؤسسات الكبيرة أو الشركات أو المنشآت التعليمية.

_إذًا، ما هو البديل المتاح لك إذا كنت تريد شيئًا متاحًا وسهل الاستخدام بنفس القدر؟

إذا كنت بحاجة إلى أداة مجانية ولكنك لا تريد التنازل عن خيارات جداول البيانات أو الإنتاجية المتقدمة، ففكر في بديل Excel مثل انقر فوق . 💯

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

ClickUp هو برنامج لإدارة المهام وتتبع الحضور مع مجموعات ميزات مصممة بعناية لأغراض مختلفة، من تخطيط العمليات و التعاون المرئي لتتبع إنتاجية الموظفين و إدارة المستندات .

دعونا نوضح لماذا وكيف يمكن أن يكون ClickUp مثاليًا لـ تتبع الوقت والحضور لأي حالة استخدام.

1. انقر فوق طريقة عرض الجدول لإنشاء جداول بيانات الحضور

قم بتنظيم المهام وفرزها وتصفيتها في طريقة عرض الجدول ClickUp 3.0 ClickUp 3.0 للحصول على رؤى أسرع عبر جميع أعمالك

يسمح لك ClickUp بمشاهدة بيانات عملك من وجهات نظر مختلفة بفضل طرق عرض المشروع . أحدها عرض جدول ClickUp ، والذي يتيح لك إنشاء وإدارة أي نوع من جداول بيانات حضور الفعاليات أو الموظفين، مما يجعله بديلاً رائعًا لبرنامج Excel. 🥰

تتبع الحضور باستخدام عرض الجدول سهل للغاية. لنفترض أنك تريد تتبع حضور الطلاب. ستنشئ صفًا منفصلًا لكل طالب ثم تستخدم انقر فوق الحقول المخصصة لتوفير المزيد من التفاصيل.

Whoa، تمهل - ما هي الحقول المخصصة _الآن، تتيح لك تخصيص بيانات مساحة العمل الخاصة بك في فئات محددة لإضافة سياق لمهامك. في هذه الحالة، نحن نضيف بيانات سياقية للحضور.

تقدم ClickUp أكثر من 15 نوعًا من الحقول المخصصة لإضافة معلومات رقمية ونصية بالإضافة إلى الصيغ المعقدة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام حقل التاريخ المخصص لتتبع الحضور عبر الأيام. إلى جانب عرض التواريخ، يعرض هذا الحقل المخصص أيضًا الوقت، بحيث يمكنك تسجيل ما إذا كان شخص معين قد تأخر أو اضطر إلى المغادرة مبكرًا.

قم بتنسيق بيانات صحيفة الحضور وإضافة سياق للمهام باستخدام جميع أنواع الحقول المخصصة المتاحة. استخدم خيارات الحقل المخصص المنسدلة أو التسمية للتحقق من صحة البيانات

أو، يمكنك استخدام الحقل المخصص المنسدل لإنشاء خيارات مثل حاضر أو غائب لتتبع أسماء الطلاب مقابل حضورهم. قم بترميز الخيارات بالألوان لتسهيل التنقل.

قم بإثراء جدول بيانات تتبع الحضور الخاص بك وحافظ على تنظيم المعلومات باستخدام الحقول المخصصة مثل البريد الإلكتروني و التقدم. يتيح لك الحقل المخصص للبريد الإلكتروني إدخال عناوين البريد الإلكتروني لطلابك بحيث يمكنك الاتصال بهم بسهولة عند الحاجة. من ناحية أخرى، يساعدك الحقل المخصص للتقدم في تتبع ما إذا كان طلابك قد وصلوا إلى الحد الأدنى لنسبة الحضور.

انقر فوق يسلط الضوء على التعاون والكفاءة والدعم

عمل عدة أشخاص على جدول بيانات واحد في وقت واحد دون أي تأخير أو تأخير

السحب والإفلات والإجراءات المجمعة

تحديثات في الوقت الحقيقي

سحب المهام وإفلاتها على جدول النقر فوق طريقة عرض جدول النقر لتنظيم بسيط

2. استخدم الهياكل الجاهزة مع قوالب ClickUp

يتميز ClickUp بـ مكتبة القوالب مع أكثر من 1,000 خيار لأغراض مختلفة، من المالية والمحاسبة إلى العمليات والتسويق.

ستحب مجموعة قوالب كشوف الحضور -لديها حقول قابلة للتخصيص وخيارات أتمتة مدمجة تساعدك على توفير الوقت وتقليل الأخطاء والحصول على معلومات دقيقة وموثوقة عن الحضور. ⏳

توصيتنا الأولى هي قالب صحيفة الحضور والانصراف . يحتوي على أربع طرق عرض لإعطائك صورة موحدة للسجلات واكتشاف الاتجاهات والتناقضات.

تتبع الحاضرين أو المتأخرين أو الغائبين باستخدام قالب صحيفة الحضور سهلة الاستخدام هذا

تمنحك طريقة عرض نموذج الحضور في القالب نموذجًا مصممًا مسبقًا يمكنك إرساله إلى الحاضرين المحتملين. بمجرد أن يقوم المستلمون بملء النموذج، سيقوم ClickUp تلقائيًا بمعالجة المعلومات التي تم جمعها وفرزها في طرق العرض المتبقية، مثل:

طريقة عرض المجلس : يصنّف الحاضرين بناءً على حالة الحضور، مثل: مجدول، وغائب، ومتأخر، وحاضر

: يصنّف الحاضرين بناءً على حالة الحضور، مثل: مجدول، وغائب، ومتأخر، وحاضر طريقة عرض الجدول: للتبديل إلى جدول بيانات الحضور

هل تحتاج إلى إنشاء سياسات وإجراءات تتبع الحضور؟ إن قالب إجراءات التشغيل الموحدة للحضور في ClickUp و قالب إجراءات التشغيل الموحدة لنظام الحضور والانصراف البيومتري ClickUp يمكن أن يساعد!

استخدم هذه القوالب مع البيانات الأخرى المتعلقة بالحضور، مثل معلومات الوقت المتتبع، لسهولة جدولة الموظفين. تحتوي المنصة أيضًا على مجموعة غنية من قوالب الجدولة التي تساعدك على إنشاء خطط متوازنة لأعباء العمل للفريق بأكمله. 💪 تنزيل هذا النموذج

3. ClickUp الجداول الزمنية وتتبع الوقت

تسير قوالب الحضور جنبًا إلى جنب مع قوالب الجداول الزمنية و متتبع الوقت الأصلي ل ClickUp . يمكنك أن ترى تلقائيًا مقدار الوقت الذي يقضيه موظفوك في مهام محددة، مما يضيف التكامل إلى سجلاتك. بهذه الطريقة، يمكنك مراقبة أعباء عمل فريقك في الوقت الفعلي و مساعدتهم على تحسين الإنتاجية من خلال اكتشاف أوجه القصور.

قم بإنشاء جداول زمنية لجمع وعرض الوقت المتتبع عبر المهام والمواقع للحصول على رؤى سريعة حول تقدمك

4. إضفاء الطابع المركزي على عملك باستخدام تكامل ClickUp

وسِّع وظائف ClickUp وركز عملك من خلال تكامله مع التطبيقات والأنظمة الأساسية التي تستخدمها كل يوم. هناك 1,000+ خيار للاختيار من بينها، ومن أشهرها Zoom و Slack, تقويم جوجل و GitHub و Toggl و Figma.

استعرض التطبيقات والتكاملات المتاحة داخل ClickUp لإنجاز العمل في منصة مركزية واحدة

ClickUp أيضًا يتكامل مع Zapier الذي يفتح الباب للاتصال بأكثر من 6000 تطبيق! يمكنك أيضًا أتمتة مهام سير عملك داخل ClickUp والمنصات الأخرى وتوفير الوقت للأنشطة التي تحقق قيمة أكبر.

5. الوصول إلى أدوات إعداد التقارير المباشرة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

إنشاء لوحات معلومات مفصلة وإضافة بطاقات بسهولة لعرض التقدم المحرز في نقاط العدو، والمهام لكل حالة، والأخطاء لكل عرض

إذا كنت ترغب في ربط سجلات الحضور الخاصة بك بإنتاجية الموظف ونجاحه، فيمكن أن يساعدك ClickUp. استخدم ClickUp Dashboards لتتبع مقاييس مثل حسابات الإنتاجية أو مخططات الإنهاك أو الأولويات الأسبوعية في الوقت الفعلي.💡

تقدم لوحات معلومات ClickUp Dashboards أكثر من 50 بطاقة لتصور تقرير الحضور بالطريقة التي تريدها وتتبع البيانات ذات الصلة بدقة. يمكنك تكبير حضور موظف معين، وتمثيل أعباء العمل، ومعرفة عدد الأيام التي يقضيها الموظفون في مهام معينة ببضع نقرات.

ClickUp: بديل Excel المثالي لتتبع الحضور والحضور

يعد إنشاء كشف الحضور في برنامج Microsoft Excel أمرًا بسيطًا، ولكن له حدود. أنت بحاجة إلى أدوات أفضل إذا كنت تبحث عن ميزات متقدمة مثل التعاون في الوقت الحقيقي، أو التكامل، أو قابلية التخصيص.

ClickUp هو بديل Excel الأكثر قوة الذي لا يتيح لك الاحتفاظ بكشوف حضور دقيقة فحسب، بل يتيح لك تحليل هذه البيانات لفهم الإنتاجية واكتساب رؤى قيمة لتحفيز النجاح. اشترك في ClickUp وقم بإعداد متتبع الحضور في غضون دقائق! ☀️