10 برامج لإدارة ملفات الموظفين في عام 2025

البحث في مجلدات عشوائية وملفات ذات أسماء خاطئة وجداول بيانات غامضة لمجرد العثور على مستند واحد متعلق بالتعيين.

ليس ممتعًا، أليس كذلك؟ علاوة على ذلك، فإنك تخاطر بفقدان ملفات الموظفين المهمة وتجد نفسك في مأزق كبير. إذا كنت متخصصًا في الموارد البشرية، فمن المحتمل أنك مررت بهذه التجربة من قبل.

وأنت لست وحدك! وفقًا لتقرير ClickUp، يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل. وهذا يعني خسارة أكثر من 120 ساعة في السنة؛ وهي وقت كان من الممكن أن تقضيه في إنجاز مهامك الفعلية.

لذلك حان الوقت للترقية إلى برنامج إدارة ملفات الموظفين في قسم الموارد البشرية الذي يجعل حياتك أسهل.

سواء كنت تدير شركة ناشئة سريعة النمو أو تحاول فقط إحلال بعض النظام في الفوضى، إليك 10 أدوات برمجية لإدارة ملفات الموظفين تستحق الاطلاع عليها.

نظرة عامة على برامج إدارة ملفات الموظفين

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة مركزيّة للوثائق وتتبع المهام؛ حجم الفريق: الشركات الناشئة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات مستندات لملفات تعريف الموظفين، البحث المتصل، الأتمتة، التحكم في الوصول، قوالب الموارد البشرية مجاني إلى الأبد، تخصيصات للمؤسسات Bamboo HR خيار الخدمة الذاتية للموظفين؛ حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة تتبع الإجازات المدفوعة، أدوات التهيئة، التوقيعات الإلكترونية، تقارير الموارد البشرية المعدة مسبقًا أسعار مخصصة Rippling أتمتة سير عمل الموارد البشرية؛ حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات توحيد الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية، والامتثال الآلي، وكشوف المرتبات، وإدارة الأجهزة أسعار مخصصة Zoho People وثائق متوافقة مع الأجهزة المحمولة؛ حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات إدارة الحالات، سير العمل القابل للتخصيص، استطلاعات الرأي، نظام إدارة التعلم المدمج أسعار مخصصة Gusto إدارة مستندات الرواتب؛ حجم الفريق: فرق صغيرة، شركات صغيرة ومتوسطة تسجيل ضرائب الرواتب، وتأهيل الموظفين الجدد، ومزامنة المزايا، والتقارير المخصصة تبدأ الخطط من 49 دولارًا شهريًا Namely الموظفون والمديرون الذين يحتاجون إلى منصة خدمة ذاتية؛ حجم الفريق: الفرق الصغيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة التسجيل الذاتي في المزايا، وموجزات الأخبار القابلة للتخصيص، وتتبع الأهداف تبدأ الخطط من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم Paycor شركات الرعاية الصحية والتصنيع حجم الفريق: شركات تضم أكثر من 1000 موظف التوظيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحسين نوبات العمل، وتتبع نفقات العمالة أسعار مخصصة ADP Workforce Now الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية؛ حجم الفريق: الشركات تنبيهات انتهاء صلاحية المستندات، والتقارير المخصصة، والتوقيعات الإلكترونية، وأذونات الوصول أسعار مخصصة SAP SuccessFactors إدارة النمو الوظيفي للموظفين؛ حجم الفريق: الشركات محفظة النمو، استعلامات اللغة الطبيعية، التسجيل التلقائي، مراقبة الامتثال 75 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم DocuWare الحفاظ على امتثال بيانات الموارد البشرية؛ حجم الفريق: المؤسسات توقيع رقمي آمن، سجلات تدقيق، عوامل تصفية بحث ذكية، والامتثال لقانون HIPAA/GDPR أسعار مخصصة

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة ملفات الموظفين

ليس كل نظام لإدارة مستندات الموظفين الذي تصادفه سيكون مناسبًا لك. إليك قائمة مرجعية لاختيار أداة تحول الرهبة من المستندات إلى سكينة في مجال الموارد البشرية:

تخزين مركزي للوثائق: يخزن كل عقد ووثيقة إثبات هوية وملف سياسة - جميع وثائق موظفيك في مكان واحد منظم، ويوفر يخزن كل عقد ووثيقة إثبات هوية وملف سياسة - جميع وثائق موظفيك في مكان واحد منظم، ويوفر قوالب مجانية للموارد البشرية لتسهيل التنظيم

مرشحات وخيارات بحث مفصلة: يوفر مرشحات شاملة (أسماء أو علامات أو حتى كلمات رئيسية) حتى يتمكن فريقك من استخدام برنامج إدارة مستندات الموارد البشرية بسهولة

مهام إدارية آلية: تتيح لك إعداد قواعد لتسمية الملفات والتحكم في الإصدارات وتنبيهات انتهاء الصلاحية. مع تتيح لك إعداد قواعد لتسمية الملفات والتحكم في الإصدارات وتنبيهات انتهاء الصلاحية. مع برنامج إدارة الموظفين هذا، يقضي فريق الموارد البشرية وقتًا أقل في النقر ووقتًا أطول في القيام بالأمور المهمة بالفعل

تحديثات التحرير في الوقت الفعلي: يعرض من قام بالتحرير وماذا تم تحريره ومتى تم ذلك مع سجل واضح للإصدارات. لا مزيد من التغييرات الغامضة أو لحظات "من حذف هذا؟!"

تكامل سلس مع الأدوات الحالية: يتزامن مع نظام الموارد البشرية الحالي وبرنامج الرواتب وأدوات مؤتمرات الفيديو والتخزين السحابي

أمان على مستوى المؤسسات : يوفر تشفيرًا شاملاً، وضوابط وصول، : يوفر تشفيرًا شاملاً، وضوابط وصول، ومشاركة ملفات آمنة للأعمال، ونسخ احتياطية لحماية ملفاتك. تقليل مشاكل الامتثال التي يتعين على قسم الموارد البشرية حلها

تطبيق جوال: يوفر تطبيق جوال لعرض المستندات أو تحميلها أثناء التنقل. مثالي للفرق المختلطة وللحظات العفوية التي تحتاج فيها إلى شيء ما على الفور

👀 هل تعلم: كشفت دراسة استقصائية أجرتها Nitro أن 3% فقط من العاملين في مجال المعرفة راضون عن عملية معالجة المستندات في شركاتهم. لذا، فإن غالبية المؤسسات تعاني من خلل في سير عمل المستندات.

أفضل 10 برامج لإدارة ملفات الموظفين

الآن بعد أن عرفت كيف يبدو برنامج إدارة مستندات الموارد البشرية المثالي، إليك أفضل عشرة خيارات.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المستندات المركزية وتتبع المهام)

راقب أداء الموظفين ومشاركتهم ونموهم باستخدام ClickUp Project Management لفرق الموارد البشرية

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم والحل الشامل المثالي لإدارة ملفات الموظفين.

سواء كانت عقود عمل أو مستندات توظيف أو تقييمات أداء، فإن ClickUp يحافظ على كل شيء منظمًا وسهل العثور عليه في مكان واحد. إنه مثل خزانة الملفات الرقمية الخاصة بك، ولكن بدون تلك الجروح المزعجة من الورق والفوضى الناتجة عن فقدان المستندات.

ClickUp Brain و Brain MAX

اجمع كل احتياجاتك المتعلقة بإدارة ملفات الموظفين في مساحة عمل واحدة قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع Brain MAX في ClickUp. وإليك كيفية القيام بذلك:

البحث الذكي: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب للعثور على الملفات والمستندات والمرفقات

استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة وإملاء النصوص وإصدار الأوامر بصوتك — دون استخدام اليدين، في أي مكان

استفد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini من خلال حل واحد وسياقي ومناسب للمؤسسات

التنظيم التلقائي: يقترح مجلدات أو علامات أو فئات لملفاتك بناءً على المحتوى وأنماط الاستخدام، مما يحافظ على تنظيم كل شيء بشكل منظم

علاوة على ذلك، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain استرداد الملفات والمستندات من مساحة العمل الخاصة بك أو، والأفضل من ذلك، إنشاؤها معك ومشاهدتها وهي تقوم بذلك نيابة عنك في ثوانٍ معدودة.

يتيح Brain لمتخصصي الموارد البشرية إنشاء أوصاف الوظائف ووثائق السياسات واتصالات الموظفين بسرعة بمجرد مطالبة بسيطة. ويضمن أن يكون المحتوى واضحًا ومتسقًا ومصممًا خصيصًا للجمهور، مما يوفر وقتًا ثمينًا في الصياغة والتحرير.

مع Brain، يمكن لقسم الموارد البشرية التركيز أكثر على الأشخاص والاستراتيجية بينما تتولى الذكاء الاصطناعي المهام الصعبة المتعلقة بإنشاء المحتوى.

استخدم ClickUp Brain لأتمتة الاتصالات وإدارة المهام الروتينية واسترداد أي ملف على الفور

ClickUp Chat و Folders

ليس ذلك فحسب! توفر إدارة ملفات الموظفين الرائعة لدينا أيضًا ميزة ClickUp Chat، حيث يمكنك أنت وفريقك مناقشة سياسات الموارد البشرية المهمة وأداء الموظفين وكل ما يتعلق بذلك وما يتجاوزه.

الآن بعد أن أصبح لديك ملف تعريف الموظف ومسودات المعلومات الأخرى الخاصة بالموظفين جاهزة، حافظ على تنظيم كل شيء بشكل منظم باستخدام ClickUp Project Hierarchy.

أنشئ سلسلة قيادة شفافة باستخدام التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp

ابدأ بإنشاء مساحة لفريق الموارد البشرية لديك. ضمن هذه المساحة، يمكنك إعداد مجلدات ClickUp لكل قسم، مثل التسويق والهندسة ودعم العملاء. ضمن كل مجلد موظف، أضف المستندات الأخرى ذات الصلة مثل الصفحات المتداخلة أو الأقسام الفرعية:

التأهيل

تقييمات الأداء

الشهادات

سجلات الإجازات

يمكنك أيضًا إضافة قوائم مراجعة إلى كل مجلد فرعي. عندما تقوم بتوسيع فريقك، سيزداد عدد المجلدات والمجلدات الفرعية بشكل طبيعي. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون العثور على المستندات بمثابة البحث عن الكنز، وبرنامج إدارة مستندات الموظفين الخاص بنا يحل هذه المشكلة أيضًا.

ClickUp Enterprise Search

باستخدام ClickUp Enterprise Search، يمكنك العثور على أي ملف أو مستند أو مهمة داخل مجموعة التقنيات المتكاملة الخاصة بك ببضع نقرات فقط.

ابحث بسهولة عن أي ملف موظف تريده باستخدام ClickUp Connected Search

هل تبحث عن عقد موظف؟ أو ربما تحتاج إلى العثور على تقييم موظف معين؟ ما عليك سوى البحث باستخدام الكلمة الرئيسية أو المالك أو أي سمات أخرى ذات صلة، وستجد الوثيقة التي تريدها على الفور.

كل ما عليك فعله هو دمج أدوات الموارد البشرية الحالية مع ClickUp، وستقوم ميزة البحث المتصلة بسحب أي معلومات تريدها. لذا، لن تضطر بعد الآن إلى البحث في مجلدات لا حصر لها وتمني ألا تفوتك أي شيء.

بعد كل هذا التخطيط، يمكن أن تؤدي مهمة واحدة مفقودة في الموارد البشرية إلى إفشال كل جهودك. ولكن مع ClickUp Project Management for HR Teams، يمكنك الحفاظ على كل مهمة على المسار الصحيح.

قم بإدارة مهام الموارد البشرية باستخدام ClickUp إدارة المشاريع لفرق الموارد البشرية

يتيح لك تحويل خطط التعيين واستراتيجيات الموارد البشرية الأخرى إلى مهام ClickUp. يمكنك تعيين كل مهمة إلى عضو الفريق المناسب، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وتتبع التقدم في مكان واحد.

ClickUp Ambient Agents

هذا ليس كل شيء. ClickUp Agents للاستجابة لمحفزات معينة وتنفيذ إجراءات في موقع محدد.

دع وكيل الطيار الآلي المخصص يقوم بالأعمال الشاقة — حدد القواعد وشاهده وهو يتعامل مع استفسارات الموارد البشرية كالمحترفين

حالة الاستخدام: على سبيل المثال، تغمر قناة فريق الموارد البشرية طلبات جديدة من موظفي العمليات البشرية للحصول على مستندات وملفات. يرغب رئيس شركاء الموارد البشرية في استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن بعض هذه الملفات وتوفير وقت فريقه يقومون بإنشاء وكيل Autopilot مخصص في القناة ويوجهونه لمشاركة الملف في قاعدة المعرفة التي يمكنه الوصول إليها. ويحددون أن وكيل Autopilot يجب أن يستجيب فقط عندما تحتوي رسالة المستخدم على مثال واضح ومباشر. حتى أنهم يعطون وكيل Autopilot أمثلة على الأسئلة.

ClickUp Docs

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك إنشاء وتخزين وتنظيم جميع سجلات الموظفين وتدوين التفاصيل ذات الصلة بهم. يمكنك بسهولة صياغة عقود الموظفين وسياسات الموارد البشرية والنماذج وخطوات التعيين مع فريقك.

قم بإنشاء وإدارة ملفات تعريف الموظفين الفردية وخطط الموارد البشرية على ClickUp Docs

تذكر أن أصحاب المصلحة يمكنهم تعديل المستند في وقت واحد وترك تعليقات لأعضاء فريق معينين باستخدام ميزة "تعيين التعليقات" في ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد ميزات إدارة الموارد البشرية الشاملة مربكة بعض الشيء في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول آن توماس، مديرة الموارد البشرية في Snowville Creamery LLC:

يتيح لنا ClickUp نشر جميع الاتصالات بين جميع أقسام شركتنا في مكان مركزي واحد. وهو يجعل من السهل والمريح الحصول على الإخطارات والحفاظ على الجداول الزمنية والمسارات والتسليمات لشركتنا.

يتيح لنا ClickUp نشر جميع الاتصالات بين جميع أقسام شركتنا في مكان مركزي واحد. مما يجعل من السهل والمريح الحصول على الإخطارات والحفاظ على الجداول الزمنية والطرق والتسليمات لشركتنا.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Relationships لربط المهام أو المستندات أو حتى القوائم بأكملها معًا! على سبيل المثال، يمكنك ربط مهمة تهيئة الموظف الجديد بمراجعة أدائه وقائمة مراجعة الموارد البشرية ومستندات التدريب، بحيث يظل كل شيء مرتبطًا سياقيًا وسهل التصفح دون الحاجة إلى التنقل بين علامات التبويب!

2. Bamboo HR (أفضل خيار الخدمة الذاتية للموظفين)

عبر Bamboo HR

لا يجب أن يكون تتبع معلومات الموظفين وخطوات التعيين وطلبات الإجازات عملاً بدوام كامل في حد ذاته. يمكن أن توفر حلول إدارة بيانات الموظفين مثل BambooHR عليك عناء ذلك.

يحافظ على تنظيم جميع عمليات الموظفين، من التعيين إلى تتبع الإجازات وإدارة الأداء، وتشغيلها بسلاسة في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، ستسهل التقارير المعدة مسبقًا للموارد البشرية تتبع سجلات الموظفين من أجل تحسين عمليات الموارد البشرية.

أفضل ميزات Bamboo HR

تتبع سجلات الموظفين والمزايا والإجازات المدفوعة الأجر وسجل الوظائف من مكان واحد

استخدم أدوات التهيئة المدمجة لتوجيه الموظفين الجدد خلال كل خطوة بسهولة

أتمتة طلبات الإجازات والموافقات عليها من خلال تكامل التقويم

قم بتمكين التوقيعات الإلكترونية لتبسيط التوثيق دون الحاجة إلى البحث عن طابعة وورق

قيود Bamboo HR

قد يكون برنامج إدارة مستندات الموارد البشرية مكلفًا للغاية بالنسبة للفرق الكبيرة

أسعار Bamboo HR

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Bamboo HR

G2: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 نجوم (أكثر من 3000 تقييم)

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة عملك تغيير ذلك. ادخل إلى ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استطاعت فرق مثل QubicaAMF استعادة أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك تحقيقه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

3. Rippling (الأفضل لأتمتة سير عمل الموارد البشرية)

عبر Rippling

Rippling هي منصة لإدارة القوى العاملة توحد عمليات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية في نظام واحد متماسك. بالإضافة إلى تنظيم بيانات الموظفين، يعمل برنامج أتمتة المستندات هذا على أتمتة مهام الامتثال للموارد البشرية وتتبع ساعات العمل القابلة للفوترة وكشوف المرتبات وخطوات التعيين، مما يتيح لفريقك التركيز على الاستراتيجيات.

أفضل ميزات Rippling

احتفظ بجميع بيانات الموظفين، من المسميات الوظيفية إلى المعدات الصادرة، في ملف تعريف ديناميكي واحد يتم تحديثه تلقائيًا عبر كل نظام متصل

قم بتعيين وإدارة وحتى مسح أجهزة الشركة عن بُعد للحفاظ على أمان معلومات الموظفين والبيانات الداخلية الأخرى

أتمتة سير العمل لأي شيء بدءًا من إرسال تذكيرات حول تجديد العقود إلى توجيه تقييمات الأداء إلى المدير المناسب.

ادفع للموظفين والمتعاقدين الدوليين بعملتهم المحلية، مع ضمان الامتثال للوائح

قيود متتالية

يفتقر إلى خيارات التخصيص للميزات

أبلغ بعض المستخدمين عن تعقيد إعدادات سير العمل والتكاملات، ومحدودية تكاملات كشوف المرتبات من جهات خارجية.

أسعار متدرجة

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات متتالية

G2: 4. 8/5 نجوم (أكثر من 7600 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 نجوم (أكثر من 3800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rippling؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أكثر ما يعجبني في Rippling هو أنه يجمع بين أنظمة متعددة — كشوف المرتبات، والمزايا، وتأهيل الموظفين الجدد، وإدارة الأجهزة — كل ذلك تحت سقف واحد. يوفر التكامل السلس الكثير من الوقت ويقلل من الأخطاء اليدوية، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا في توسيع نطاق الفرق. يبدو أن المنصة قد تم تصميمها بالفعل مع وضع المستخدم النهائي في الاعتبار.

أكثر ما يعجبني في Rippling هو أنه يجمع بين أنظمة متعددة — كشوف المرتبات، والمزايا، وتأهيل الموظفين الجدد، وإدارة الأجهزة — كل ذلك تحت سقف واحد. يوفر التكامل السلس الكثير من الوقت ويقلل من الأخطاء اليدوية، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا في توسيع نطاق الفرق. يبدو أن المنصة قد تم تصميمها بالفعل مع وضع المستخدم النهائي في الاعتبار.

🧠 حقيقة ممتعة: كان مفهوم ساعات العمل المرنة من ابتكار شركة الفضاء الألمانية Messerschmitt-Bölkow-Blohm. فقد أدخلت الشركة مفهوم "Gleitzeit"، الذي يعني ساعات العمل المرنة، مما يمنح الموظفين حرية بدء العمل وإنهائه في ساعات مرنة.

4. Zoho People (الأفضل لتوثيق وإدارة الموظفين عبر الأجهزة المحمولة)

عبر Zoho People

تذكر أننا قلنا إن وجود تطبيق جوال لبرنامج إدارة مستندات الموظفين مهم لحفظ السجلات أثناء التنقل؟ Zoho People هو منصة مثالية لذلك.

نظام الموارد البشرية قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ليناسب احتياجاتك الديناميكية. ونظرًا لأنه قائم على السحابة، فلا داعي للقلق بشأن فقدان بيانات الموظفين المهمة مرة أخرى.

يمكنك أيضًا استخدامه في عمليات التوظيف والتأهيل الآلية. علاوة على ذلك، يوفر Zoho People مكتب مساعدة للموارد البشرية يمكن لموظفيك استخدامه لرفع التذاكر وحل المشكلات.

أفضل ميزات Zoho People

استخدم وحدة إدارة الحالات للتعامل مع استفسارات الموظفين من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة وقواعد التصعيد

قم بإنشاء وتطبيق سير عمل قابل للتخصيص للموارد البشرية واستخدم قوالب الدليل لإدارة بيانات الموظفين بسهولة

قم بإنشاء استطلاعات رأي لجمع ملاحظات الموظفين وتتبع اتجاهات المشاركة بمرور الوقت

راقب تقدم التدريب باستخدام نظام إدارة التعلم (LMS) المدمج لضمان استمرار فريقك في التعلم والنمو

قيود Zoho People

غالبًا ما تكون ميزات تسجيل الدخول والخروج معطلة

وجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم غير مصقولة أو غير سهلة الاستخدام مثل برامج الموارد البشرية الأخرى

أسعار Zoho People

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoho People

G2: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 270 تقييمًا)

5. Gusto (الأفضل لإدارة كشوف المرتبات للشركات الصغيرة)

عبر Gusto

انسَ الرواتب والأوراق والذعر لأن Gusto يساعدك على تخطي هذه الأمور الثلاثة. تجمع منصة الموارد البشرية هذه بين كشوف الرواتب والتأهيل الوظيفي والمزايا وإدارة الفريق في مكان واحد سهل الاستخدام.

هل لديك فرق تعمل عن بُعد من ولايات أمريكية مختلفة؟ سجل بسهولة لضرائب الرواتب في جميع الولايات الخمسين مباشرة على Gusto لإدارة الرواتب بشكل مبسط. علاوة على ذلك، يتكامل البرنامج مع برامج إدارة الأداء الشهيرة، مما يتيح لك تتبع وقياس أداء الموظفين ومشاركتهم في مكان واحد.

أفضل ميزات Gusto

قم بتعيين الموظفين الجدد باستخدام خطابات العرض الرقمية والتوقيعات الإلكترونية وقوائم المراجعة المعدة مسبقًا

قم بمزامنة كشوف المرتبات مع المزايا وتتبع الوقت، بحيث يتم تشغيل كل شيء تلقائيًا

قم بإنشاء تقارير مخصصة لتخطيط عدد الموظفين وتحليل المكافآت والمزيد

قدم للموظفين بوابة خدمة ذاتية لعرض ملفاتهم الشخصية وكشوف رواتبهم ومزاياهم ووثائقهم الضريبية في أي وقت

قيود Gusto

سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتعرف على جميع الميزات إذا كنت مبتدئًا

قابلية توسع محدودة ووظائف إعداد تقارير محدودة

أسعار Gusto

بسيط: 49 دولارًا شهريًا + 6 دولارات شهريًا لكل شخص

بالإضافة إلى: 80 دولارًا شهريًا + 12 دولارًا شهريًا لكل شخص

بريميوم: 180 دولارًا شهريًا + 22 دولارًا شهريًا لكل شخص

تقييمات ومراجعات Gusto

G2: 4. 5/5 نجوم (أكثر من 2300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 نجوم (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gusto؟

يقول أحد المراجعين في G2

أستخدم Gusto منذ بضع سنوات. إنه سهل الاستخدام وسهل الإعداد ويعمل بسلاسة دون الحاجة إلى القيام بأي شيء شهريًا. كما أنني أحب أنه يظل محدثًا بالتغييرات واللوائح الضريبية - فهو يطلعني على آخر المستجدات ويخبرني بما عليّ القيام به ويتولى الأمر إذا رغبت في ذلك.

أستخدم Gusto منذ بضع سنوات الآن. إنه سهل الاستخدام للغاية وسهل الإعداد ويعمل بسلاسة دون الحاجة إلى القيام بأي شيء شهريًا. كما أنني أحب حقيقة أنه يظل محدثًا بأحدث التغييرات واللوائح الضريبية - فهو يطلعني على آخر المستجدات ويخبرني بما عليّ القيام به ويتولى الأمر إذا رغبت في ذلك.

6. Namely (الأفضل لتنفيذ منصة الخدمة الذاتية للموظفين والمديرين)

عبر Namely

يوفر Namely بوابة خدمة ذاتية للموظفين والمديرين تجمع كل شيء، من كشوف الرواتب إلى المزايا وطلبات الإجازات، في مكان واحد حتى لا يضطروا إلى البحث عن المعلومات عبر عشرات المنصات. وثق بنا، هذا أمر مهم.

وفقًا لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو، 27% من الموظفين يقولون إنهم يشعرون بأنهم مثقلون بالمعلومات، لدرجة أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء محاولة مواكبة كل شيء.

يقلل برنامج قاعدة بيانات الموظفين هذا من الفوضى ويوفر لفريقك مكانًا نظيفًا ومركزيًا للبقاء على اطلاع. يمكنك استخدامه لتقديم نماذج W-4 على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، والحصول على توقيعها، وتبسيط الامتثال الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية.

كما أنه يحتوي على موجز أخبار مدمج في قناة Slack الخاصة بك حيث يمكنك مشاركة الإعلانات المهمة والاحتفال بالإنجازات واحتفالات الذكرى السنوية للعمل وأعياد الميلاد والمزيد.

أفضل الميزات

امنح الموظفين التحكم في أدوات إدارة الملفات الشخصية لتحديث معلوماتهم الشخصية والضريبية دون الحاجة إلى تقديم نماذج إلى قسم الموارد البشرية

قم بتمكين التسجيل الذاتي في المزايا خلال فترة التسجيل المفتوحة أو الأحداث الحياتية، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وشفافية

استخدم موجزات الأخبار القابلة للتخصيص لمشاركة التحديثات والإعلانات في مكان واحد يسهل على الجميع العثور عليه

تتبع الأهداف والأداء باستخدام قوالب المراجعة المدمجة وأدوات التعليقات التي يمكن للموظفين والمديرين استخدامها بشكل مستقل

القيود المحددة

خدمات دعم العملاء بطيئة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في واجهة البرنامج، بما في ذلك صعوبات في تحديث المعلومات، وأعطال، ومشكلات في الوصول إلى ميزات معينة مثل كشوف الرواتب

أسعار Namely

Namely Now: يبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Namely Plus و Plus People و Complete: أسعار مخصصة

التصنيفات والمراجعات

G2: 3. 9/5 نجوم (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 نجوم (أكثر من 400 تقييم)

👀 هل تعلم: يمكن لموظف واحد فقط استخدام 10,000 ورقة سنويًا، بتكلفة تبلغ حوالي 80 دولارًا. عندما تحسب التكلفة الإجمالية لجميع موظفيك، ألا يبدو التحول إلى نظام إدارة المستندات هو الخيار الأكثر حكمة؟

7. Paycor (الأفضل لشركات الرعاية الصحية والتصنيع)

عبر Paycor

تقدم Paycor نظامًا متكاملًا لإدارة مستندات الموظفين لقطاعات الرعاية الصحية والتصنيع والخدمات. بالإضافة إلى نظام إدارة المستندات، توفر أداة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاختيار المرشحين المناسبين من مجموعة واسعة من المواهب.

يمكنك أتمتة حملات التواصل الخاصة بك، والوصول إلى بطاقات تقييم المرشحين، وتبسيط سير عمل التعيين. كما تسهل هذه الأداة تتبع ساعات العمل القابلة للفوترة وجدولة العمل، بحيث يحصل جميع موظفيك على حجم عمل عادل ومدفوعات في الوقت المناسب.

أفضل ميزات Paycor

اعثر على المواهب المناسبة ووظفها واحتفظ بجميع معلوماتها منظمة مباشرة على المنصة

سجل وقت عمل الموظفين وتابعه باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

قم بتحسين نوبات عمل الموظفين مع مراعاة احتياجات عملك وتوافر الموظفين، مع إمكانية تبديل النوبات في الوقت الفعلي.

تتبع نفقات العمالة في الوقت الفعلي من خلال تنبيهات الميزانية الخاصة بساعات العمل الإضافية، مما يساعدك على التحكم في تكاليف العمالة.

قيود Paycor

عدم توفير ميزات ووظائف متقدمة، مما قد يحد من قابليته للاستخدام في عمليات الموارد البشرية المعقدة

يقول المستخدمون أن خدمة دعم العملاء لا تستجيب

أسعار Paycor

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Paycor

G2: 3. 9/5 نجوم (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 2900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Paycor؟

تقول مراجعة Capterra:

تجربتي كانت إيجابية. لقد عملت مع Paycor لمدة 10 سنوات واستمتعت بكل ما يقدمونه.

تجربتي كانت إيجابية. لقد عملت مع Paycor لمدة 10 سنوات واستمتعت بكل ما يقدمونه.

📖 اقرأ أيضًا: دليل رقمي لتنظيم المساحة لإنشاء مساحة عمل منتجة

8. ADP Workforce Now (الأفضل لتعهيد الموارد البشرية)

عبر ADP Workforce Now

هل يعاني فريق الموارد البشرية الصغير لديك من صعوبات في إدارة مهام توظيف الموظفين وإدارتهم؟ استخدم ADP Workforce Now. يحافظ برنامج إدارة المستندات هذا على تنظيم جميع معلومات الموظفين لديك ويوفر لك خبراء متخصصين في الموارد البشرية لمساعدتك في إنجاز الأعمال المتراكمة في مجال الموارد البشرية.

إذا كان لديك أكثر من 1000 موظف، فإن ADP Workforce Now ستقدم لك حلًا متكاملًا لإدارة رأس المال البشري والرواتب مخصصًا لمؤسستك.

أفضل ميزات ADP Workforce Now

حدد تواريخ انتهاء صلاحية المستندات وتلقى تنبيهات تلقائية لضمان الامتثال والتحديثات في الوقت المناسب

قم بإنشاء تقارير مخصصة وسجلات تدقيق لتتبع الوصول إلى المستندات وتعديلاتها، مما يضمن الشفافية.

بسّط عملية توقيع المستندات باستخدام توقيعات إلكترونية آمنة ومتكاملة لتسريع سير العمل

تحكم في أذونات الوصول وقم بتأمينها بناءً على أدوار المستخدمين، مما يضمن أن البيانات الحساسة للموظفين لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الموظفين

قيود ADP Workforce Now

ميزة إعداد التقارير معقدة للغاية

قد يكون التكامل مع أدوات الطرف الثالث غير سلس أيضًا

أسعار ADP Workforce Now

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ADP Workforce Now

G2: 4. 1/5 نجوم (أكثر من 3500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 7000 تقييم)

🎥 شاهد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق:

9. SAP SuccessFactors (الأفضل لإدارة النمو الوظيفي لموظفيك)

عبر SAP SuccessFactors

63٪ من الأشخاص يتركون وظائفهم بسبب عدم كفاية أو انخفاض جودة التغذية الراجعة. لماذا؟ لأن ذلك يبقيهم في حالة جهل بشأن تقدمهم ويمنعهم من إجراء تحسينات قابلة للتنفيذ.

امنع حدوث ذلك باستخدام SAP SuccessFactors، وهو برنامج لإدارة مستندات الموارد البشرية مزود بميزة Growth Portfolio. بالإضافة إلى الحفاظ على أمان معلومات موظفيك وتنظيمها، يتيح البرنامج أيضًا لقوة العمل لديك تحليل أدائها وتنفيذ الاقتراحات الموجهة.

أفضل ميزات SAP SuccessFactors

استرجع معلومات ملفات الموظفين ووثائق سياسات الموارد البشرية باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية

اسمح للموظفين بتقديم طلبات الإجازة والبحث عن معلومات سياسة الموارد البشرية من خلال واجهة محادثة، مما يعزز تجربة الموظفين.

زود الموظفين الجدد بمهام وقوائم مراجعة آلية ومخصصة للتأهيل الوظيفي، مما يضمن اندماجهم السلس في ثقافة الشركة.

راقب المشكلات المحتملة المتعلقة بالامتثال وقم بتمييزها في الوقت الفعلي

قيود SAP SuccessFactors

يستغرق تحميل برنامج إدارة مستندات الموارد البشرية هذا وقتًا أطول من البرامج البديلة الأخرى.

أسعار SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): 75.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SAP SuccessFactors

G2: 3. 9/5 نجوم (أكثر من 670 تقييمًا)

Capterra: 4. 0/5 نجوم (أكثر من 280 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SAP SuccessFactors؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أكثر ما يعجبني في SAP SuccessFactors هو أنه يجمع جميع مهام الموارد البشرية في نظام واحد سهل الاستخدام. إنه رائع للشركات من أي حجم، ويساعد على فهم بيانات الموظفين من خلال تقارير قوية، ويعمل جيدًا في مختلف البلدان واللغات. يمكنني جدولة المقابلات، وإصدار العروض، وإدارة عملية التعيين، وغير ذلك الكثير. إنه أداة واحدة للجميع.

أكثر ما يعجبني في SAP SuccessFactors هو أنه يجمع جميع مهام الموارد البشرية في نظام واحد سهل الاستخدام. إنه رائع للشركات من أي حجم، ويساعد على فهم بيانات الموظفين من خلال تقارير قوية، ويعمل جيدًا في مختلف البلدان واللغات. يمكنني جدولة المقابلات، وإصدار العروض، وإدارة عملية التعيين، وغير ذلك الكثير. إنه أداة واحدة لكل شيء.

🧠 حقيقة ممتعة: أنتجت شركة Westinghouse Electric & Manufacturing Company أول فيلم تدريبي للشركات، لتعليم الموظفين الإجراءات الصحيحة للسلامة وتقنيات العمل. يبدو أنهم كانوا يدركون أهمية تعليم الموظفين كيفية العمل بأمان قبل ظهور برنامج PowerPoint!

10. DocuWare (الأفضل للحفاظ على امتثال بيانات الموارد البشرية)

عبر DocuWare

يعد التعامل مع الامتثال لقوانين الموارد البشرية، خاصة مع وجود فريق عالمي، أمرًا صعبًا للغاية. فخطأ واحد قد يوقعك في مشاكل قانونية معقدة.

بفضل ميزات الأمان والامتثال على مستوى المؤسسات، يعد DocuWare رفيقك المثالي لجمع وتخزين معلومات الموظفين بأمان. فهو يقوم بأرشفة جميع أنواع الملفات بأمان في نظام مركزي، مما يحافظ على امتثال ممارسات الموارد البشرية الخاصة بك لقوانين HIPAA و GDPR وغيرها من اللوائح.

بفضل حقوق المستخدمين فائقة الدقة، وسير العمل القوي، والمدخلات التي لا يمكن التلاعب بها، ستكون محميًا من فقدان البيانات والخلط والتحرير المشبوه.

أفضل ميزات DocuWare

سهّل التوقيع الرقمي الآمن على المستندات، وبسّط سير العمل، وقلل من المستندات الورقية

قم بإنشاء تقارير مخصصة وسجلات تدقيق لمراقبة تعديلات المستندات والتحكم في الوصول إليها

أنشئ كشوف رواتب في أي منصة رواتب وقم بتخزينها تلقائيًا في الملفات الشخصية الرقمية للموظفين

حدد موقع معلومات الموظفين بسرعة باستخدام عوامل تصفية البحث الذكية مثل الاسم أو القسم أو نوع المستند أو الحالة

قيود DocuWare

على الرغم من عدم وجود قيود متأصلة على حجم الملفات في نظام DocuWare نفسه، إلا أن سرعة التحميل يمكن أن تكون عاملاً مؤثرًا في حالة المستندات الكبيرة جدًا

أسعار DocuWare

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DocuWare

G2: 4. 4/5 نجوم (أكثر من 240 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 نجوم (أكثر من 100 تقييم)

بسّط وأمن إدارة مستندات الموظفين باستخدام ClickUp

من التخزين الآمن وميزات البحث القوية إلى سير العمل الآلي والوصول عبر الأجهزة المحمولة، توفر الأدوات التي قمنا بتغطيتها تنظيمًا جادًا لعمليات الموارد البشرية لديك. سواء كنت تدير شركة ناشئة صغيرة أو شركة سريعة النمو، فهناك ما يناسب كل نوع من أنواع الفرق.

هل تريد كل ذلك في منصة واحدة؟ اختر ClickUp. استخدمه كخزانة ملفات رقمية ومركز للوثائق. احصل على تحديثات في الوقت الفعلي حتى لا تفوتك أي مهمة من مهام الموارد البشرية مرة أخرى.

علاوة على ذلك، ستضمن ميزة البحث المتصل عدم ضياعك أثناء محاولة العثور على مستند موظف.

فماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم لتجعل إدارة مستندات الموظفين أقل صعوبة وأكثر تلقائية.