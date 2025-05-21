Niyati-كيفية إنشاء تقويم تسويقي (أمثلة + قوالب)

أنت على بعد أيام قليلة من إطلاق منتج مهم، وكل شيء يتأخر. تحتاج منشورات المدونة إلى تعديلات، ولا تزال وسائل التواصل الاجتماعي في مرحلة التخطيط، وحملة البريد الإلكتروني عالقة في القسم القانوني. علاوة على ذلك، تكتشف أن حملتك تتعارض مع حدث صناعي كبير لم تخطط له.

المواعيد النهائية تمر، ولا أحد يعرف من يفعل ماذا، ويبدأ الذعر ينتابك وأنت تحاول إنجاز المهام.

يؤدي عدم وجود خطة واضحة إلى الارتباك وإضاعة الوقت والإحباط. وهنا يأتي دور التقويم التسويقي. فهو يوفر لك مكانًا واحدًا لتنظيم كل التفاصيل وتخطيطها ومواءمتها، مما يمنحك الوضوح والتحكم اللازمين لتنفيذ حملتك التسويقية بشكل مثالي.

لنبدأ في كيفية إنشاء تقويم تسويقي يجعل الشعور بالارتباك بسبب "نسيان شيء ما" شيئًا من الماضي.

ما هو التقويم التسويقي؟

تقويم التسويق هو أداة تسويقية لتخطيط مبادراتك التسويقية وجدولتها وتتبعها. يساعدك على مراقبة كل شيء بدءًا من منشورات المدونة إلى تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني وإطلاق المنتجات، مقسمة حسب الشهر أو الربع أو السنة.

من خلال الحفاظ على تنظيم كل شيء، يضمن لك هذا الدليل عدم الخروج عن الجدول الزمني ويساعدك على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك بسهولة

خطط لأنشطة التسويق وقم بجدولتها وتنفيذها في الوقت المحدد باستخدام تقويم التسويق

⚠️ نصيحة مهملة: لا تفرط في ملء التقويم. لا يعني وجود مساحة فارغة أن عليك ملؤها. بعض الحملات الأكثر نجاحًا كانت نتيجة التركيز وليس الحجم. احرص على تخصيص "مساحة للتنفس" لتتيح المجال للعفوية والمحتوى التفاعلي.

لماذا تحتاج إلى تقويم تسويقي؟

التسويق الناجح لا يحدث بالصدفة. إليك الأسباب التي تجعل التقويم عاملاً فارقًا:

اطلع على الصورة الكاملة وخطط مسبقًا: يساعدك التقويم على تخطيط الحملات والمحتوى مسبقًا لاكتشاف التداخلات والثغرات في وقت مبكر. لن تكون هناك مفاجآت في اللحظة الأخيرة مثل تكرار جدولة رسائل البريد الإلكتروني أو تفويت أحداث مهمة في القطاع

الاتساق = علامة تجارية أفضل: يساعد التخطيط المسبق على مواءمة منشوراتك على مواقع التواصل الاجتماعي ومدوناتك ورسائل البريد الإلكتروني حول نفس الموضوعات والأهداف. بالإضافة إلى ذلك، تظل رسالة علامتك التجارية واضحة ومتسقة

تتبع ما ينجح (وما لا ينجح): يُنشئ التقويم سجلاً لأنشطة التسويق الخاصة بك. يتيح لك ذلك تحليل أداء حملاتك بمرور الوقت. على سبيل المثال، يمكنك الرجوع إلى الوراء ومعرفة متى قمت بتشغيل عروض ترويجية معينة وربطها بالنتائج

لا تفوت المواعيد النهائية أبدًا: مع وجود العديد من العناصر المتغيرة — الكتّاب والمصممون وفرق المنتجات والشركاء — يساعد التقويم في تنسيق عمل الجميع. فهو يتتبع المواعيد النهائية ويُظهر المسؤولين ويساعد الفريق بأكمله على البقاء في الصدارة

📚 اقرأ المزيد: كيفية إنشاء خارطة طريق تسويقية ناجحة

الميزات الرئيسية لتقويم التسويق

يتجاوز التقويم التسويقي المتكامل مجرد تتبع التواريخ والمواعيد النهائية.

فيما يلي العناصر الأساسية:

المرونة في التعامل مع التغيير: يجب أن يكون تقويم التسويق سهل التحديث. من الناحية المثالية، يجب أن تتمكن من السحب والإفلات لإعادة جدولة المهام وتعديل المواعيد النهائية المرتبطة تلقائيًا

التعاون وسهولة الوصول: يجب أن يكون تقويم الحملة التسويقية أداة مشتركة يمكن لجميع أعضاء الفريق الوصول إليها في الوقت الفعلي. تعد الأدوات المستندة إلى السحابة هي الأفضل في هذه الحالة، حيث تتيح لك تعيين المهام وإضافة التعليقات أو المرفقات وتعيين مستويات الأذونات

يتوافق مع مختلف أنواع المحتوى/القنوات: يجب أن يدعم التقويم جميع أنواع المحتوى مع مختلف المالكين وسير العمل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتمكن من استخدام العلامات للتصفية حسب القناة وإرفاق الملفات أو الروابط، مثل مستند Google Doc لمسودة مدونة

طرق عرض متعددة: في بعض الأحيان، تحتاج إلى تكبير الأسبوع الحالي. وفي أحيان أخرى، تحتاج إلى عرض عام للربع. تتيح لك أفضل التقويمات التبديل بين طرق العرض دون تكرار البيانات

وضوح الملكية والحالة: يجب أن يوضح كل عنصر في التقويم المسؤول عنه والمرحلة التي وصل إليها. وهذا يحول التقويم من جدول زمني بسيط إلى أداة تتبع لسير العمل في الوقت الفعلي، لا تقتصر على إظهار متى تتم المهام، بل كيف تتم أيضًا

📚 اقرأ المزيد: استراتيجيات إدارة العلامة التجارية الإبداعية

أنواع التقويمات التسويقية

من المحتمل أن تحتاج إلى عدة تقويمات تسويقية مختلفة لأهداف مختلفة. فيما يلي تفصيل للأنواع الرئيسية:

1. تقويم التحرير

يتيح لك التقويم التحريري تخطيط المحتوى الطويل الذي تقوم بإنشائه وتتبعه، وموعد نشره، والمسؤول عن كل جزء منه. وهو أداة مفضلة لفرق التسويق بالمحتوى، كما أنه ضروري لتنفيذ استراتيجية محتوى قوية.

ما يتضمنه التقويم التحريري عادةً:

موضوع/عنوان المحتوى (على سبيل المثال، "10 نصائح لتحسين محركات البحث للمدونين")

نوع المحتوى (منشور مدونة، مقطع فيديو قصير، نشرة إخبارية، إلخ)

تاريخ النشر

المؤلف/الشخص المسؤول

الحالة (فكرة/قيد التنفيذ/مجدولة/منشورة)

الكلمات المفتاحية أو الهاشتاغات

القنوات (منصة النشر: Instagram، Substack، موقع الويب، إلخ)

خطط لمحتوى التسويق الخاص بك وقم بتتبعه وتنظيمه باستخدام تقويم تحريري

2. تقويم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يعد تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ضروريًا إذا كنت نشطًا على قنوات متعددة.

يحدد الدليل بالضبط ما سيتم نشره ومتى وأين، مثل عرض صور متتالية على Instagram يوم الاثنين، ومقطع فيديو على TikTok يوم الأربعاء، ومنشور على LinkedIn يوم الخميس. كما يتضمن تفاصيل أساسية مثل نصوص المنشورات وعناصر التصميم والهاشتاقات والتعديلات الخاصة بالمنصة، كل ذلك في مكان واحد.

جدولة وإدارة المنشورات عبر المنصات باستخدام تقويم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

3. تقويم التسويق للأحداث

يحدد تقويم التسويق للأحداث الأحداث القادمة ومواعيدها والعروض الترويجية التي يجب تنفيذها قبلها وأثناءها وبعدها.

بعض التفاصيل الشائعة هي:

اسم الحدث وتاريخه (على سبيل المثال، "إطلاق منتج صيفي: 10 يوليو")

نوع الحدث (ندوة عبر الإنترنت، مؤتمر، ورشة عمل، إطلاق منتج، تخفيضات، إلخ)

قنوات التسويق (Instagram و LinkedIn و البريد الإلكتروني و إعلانات Facebook وغيرها)

المحتوى الترويجي (المنشورات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الإعلانات التي ستنشرها)

الجدول الزمني (متى تبدأ المنشورات التشويقية، وإرسال الدعوات، ونشر العد التنازلي، وما إلى ذلك)

أدوار الفريق (من يقوم بالتصميم والكتابة والجدولة والتشغيل المباشر، إلخ)

خطط ونسق الترويج للأحداث باستخدام تقويم تسويق الأحداث

4. تقويم إطلاق المنتجات

تقويم إطلاق المنتج هو خطة تفصيلية تحدد ما يجب القيام به قبل وأثناء وبعد إطلاق منتج جديد. وهو مقسم إلى ثلاث مراحل:

قبل الإطلاق: خطط للمحتوى، وصمم صفحة المنتج، وقم بإعداد رسائل البريد الإلكتروني، وجدولة المنشورات التشويقية

الإطلاق: تتبع موعد طرح المنتج، وجدولة رسائل البريد الإلكتروني والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدء الحملات الإعلانية، وتعيين المسؤول عن مراقبة الأسئلة والتعليقات

بعد الإطلاق: شارك المراجعات، وانشر الشهادات، وأرسل رسائل شكر عبر البريد الإلكتروني، وقدم الدعم، وتابع مقاييس الأداء مثل المبيعات وحركة المرور

ترتبط كل مهمة بتاريخ محدد ومنصة (مثل Instagram أو البريد الإلكتروني) وعضو الفريق. وهذا يضمن إطلاق حملتك في الموعد المحدد وسهولة إدارتها.

خطط لكل مرحلة من مراحل الإطلاق بسهولة باستخدام تقويم إطلاق المنتجات

إنشاء تقويم التسويق الخاص بك

الآن، لنقم بإنشاء تقويم تسويقي يضعك على طريق النجاح.

1. حدد أهدافًا تسويقية واضحة

هل سبق لك أن أمضيت أسابيع في العمل على حملة، لتتساءل لاحقًا: "مهلًا، ما الذي كنا نهدف إليه بالضبط؟" هذا ما يحدث عندما لا تكون أهدافك التسويقية واضحة تمامًا منذ البداية. للتخطيط بذكاء:

حدد أهدافًا محددة وقابلة للقياس، بدلاً من أهداف غامضة. تتيح لك هذه الوضوح معرفة ما يجب جدولته بالضبط، مثل إعلانات LinkedIn الأسبوعية والمحتوى المستهدف والتقارير الدورية عن الأداء

مثال: ❌ زيادة جمهورنا ✅ احصل على 500 عميل محتمل جديد مؤهل من إعلانات LinkedIn في 60 يومًا، حيث أن عملاء LinkedIn يتحولون إلى عملاء فعليين بنسبة 40% أسرع

استخدم اختبار "ما الذي سنقوم بإلغائه أولاً؟". اسأل فريقك: إذا اضطررنا إلى تقليص 90% من جهودنا التسويقية غدًا، ما هو الهدف الوحيد الذي سنحتفظ به؟ إنها طريقة بسيطة لمعرفة ما هو الأهم في الوقت الحالي

2. اختر قنوات التسويق وأنواع المحتوى المناسبة

اختر المنصات التي يستخدمها جمهورك. بالنسبة إلى B2B، عادةً ما يكون LinkedIn أو الندوات عبر الإنترنت فعالين. بالنسبة إلى الجماهير الأصغر سنًا، قد يكون Instagram أو TikTok أكثر فعالية.

ثم قم بمطابقة تنسيقات المحتوى مع تفضيلاتهم:

المهنيون المشغولون: منشورات قصيرة على LinkedIn أو رسائل إخبارية سريعة القراءة

الهواة أو الجمهور البصري: مقاطع فيديو قصيرة أو رسوم بيانية أو مدونات إرشادية

وهذا يسهل تخطيط المحتوى لكل قناة وتوزيع المهام وتتبع ما يحقق النتائج المرجوة.

🧠 حقيقة ممتعة: Facebook و Instagram و TikTok هي القنوات التي يخطط معظم مسوقي B2B و B2C للاستثمار فيها بأكبر قدر. كما تبرز Reddit و Discord و Threads كقنوات شائعة، حيث يستخدمها 10% من فرق التسويق.

3. أشرك اللاعبين الرئيسيين

لا تقم بإنشاء التقويم بمفردك. فريقك هو الأكثر دراية بحجم العمل المطلوب. إذا استبعدتهم، فستخاطر بالتأخير وتفويت المواعيد النهائية والارتباك.

لذا، حدد الأشخاص المشاركين في كل مرحلة ومسؤولياتهم:

المرحلة من المشاركين؟ ماذا يفعلون؟ تكوين الأفكار فرق المبيعات والمنتجات ونجاح العملاء شارك أسئلة العملاء وتعليقاتهم والمشكلات الشائعة لتشكيل أفكار المحتوى التنفيذ الكتاب والمصممون ومحررو الفيديو ومديرو القنوات هل تحتاج إلى مهام ومواعيد نهائية واضحة لإنشاء المحتوى ونشره؟ الموافقة مديرو التسويق وفريق الشؤون القانونية وفريق الامتثال تحقق من دقة المحتوى والمسائل القانونية ومعايير العلامة التجارية

4. حدد طول التقويم الخاص بك

إلى أي مدى يجب أن تخطط مسبقًا؟ هذا يعتمد على سير عملك ومدى سرعة التغيرات في مجال عملك.

سنويًا: خطط للحملات الكبرى والإطلاقات والأحداث الموسمية. يساعد في التخطيط الشامل ولكنه يتطلب مرونة

ربع سنوي: جدول زمني مركّز يوفر هيكلًا دون أن يكون صارمًا للغاية

شهريًا: مناسب للصناعات سريعة الوتيرة، حيث يتيح لك الحفاظ على المرونة والتكيف بسرعة

أسبوعي: الأفضل للتخطيط التفصيلي. استخدمه للمحتوى اليومي والبريد الإلكتروني والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

لا شيء يفسد خطة مشروع التسويق أسرع من تأخير موعد الإطلاق. لذا، حدد كل التواريخ المهمة التي يعتمد عليها التسويق. هذا يمنح التقويم هيكلًا واضحًا ويساعدك على تخطيط المحتوى والمهام مسبقًا.

تتبع ثلاثة أنواع من التواريخ:

خارجي: العطلات الرسمية، الأحداث الصناعية، أيام التوعية، فترات الذروة الموسمية

داخلي: إطلاق المنتجات، والندوات عبر الإنترنت، وحملات المبيعات، والمحتوى المجدول

الجداول الزمنية للحملات: تاريخ إطلاق واضح أو نطاق زمني لكل حملة

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مستندًا رئيسيًا بعنوان "تواريخ وأحداث التسويق" داخل أداة لإدارة المستندات مثل ClickUp Docs لتخزين: روابط إلى المهام أو القوائم أو المجلدات ذات الصلة في ClickUp قائمة رئيسية بالتواريخ المهمة (العطلات والأحداث والمناسبات) تفصيل للنتائج المخطط تحقيقها المرتبطة بكل تاريخ

5. أنشئ تقويم التسويق الخاص بك باستخدام ClickUp

بمجرد الانتهاء من تحديد أهدافك والتواريخ المهمة وفريق العمل والجداول الزمنية، يحين وقت إنشاء التقويم.

يمكنك استخدام جدول بيانات. لكنه لا يتعامل جيدًا مع ملكية المهام والتحديثات في الوقت الفعلي أو التعاون بين أعضاء الفريق. أنت بحاجة إلى برنامج تقويم تسويقي مصمم للتعاون بين أعضاء الفريق، وليس برنامجًا يحبسهم في خلايا وأعمدة.

وهنا يأتي دور برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp.

قم بتجميع المشاريع والتعاون فيها وتبسيطها من البداية إلى النهاية باستخدام منصة إدارة مشاريع التسويق من ClickUp

إنها مساحة عمل شاملة تساعدك على:

أنشئ تقويمات للمحتوى والحملات والإطلاقات والأحداث

قم بتعيين مهام قابلة للتنفيذ مع تحديد المواعيد النهائية والمسؤولين والحالات

تتبع التقدم المحرز والتعليقات والموافقات في الوقت الفعلي

أفضل ما في الأمر؟ أنه يأتي مع تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يمنحك لمحة سريعة في الوقت الفعلي عما تم جدولته بالفعل، وما هو قيد التنفيذ، وما هو قادم.

إليك كيفية إنشاء تقويم التسويق الخاص بك باستخدام ClickUp:

1. أنشئ أو انتقل إلى المساحة أو المجلد أو القائمة حيث تريد وضع التقويم. ثم انقر على زر + عرض في أعلى الصفحة

طرق عرض مخصصة في ClickUp

2. اختر تقويم من القائمة المنسدلة

حدد عرض التقويم

3. بمجرد فتحه، أضف اسمًا لتقويمك

أعطِ اسمًا لجدولك الزمني

4. الآن، يمكنك البدء في تخصيصه.

📅 المكونات الأساسية التي يجب تضمينها في التقويم: أسماء المهام: عناوين واضحة وقابلة للتنفيذ مواعيد الاستحقاق: مواعيد نهائية محددة لكل مهمة المكلفون: أعضاء الفريق المسؤولون حالة المهمة: تحديثات التقدم (على سبيل المثال، قيد التقدم، مكتمل) الأولوية: عالية، متوسطة، منخفضة التقديرات الزمنية: المدة المتوقعة للمهمة الفئات/العلامات: تنظيم حسب النوع/القناة الروابط/الأصول: أرفق الملفات أو عناوين URL ذات الصلة اسم الحملة/المشروع: قم بتجميع المهام حسب المبادرة

سترى الشهر الحالي في تقويم ClickUp بشكل افتراضي. ولكن إذا كنت تريد عرضًا مختلفًا، فما عليك سوى النقر على الفترة الزمنية في أعلى اليسار والاختيار بين اليوم و 4 أيام والأسبوع والشهر.

خصص خيارات الجدول الزمني داخل تقويم ClickUp

5. أضف المهام مباشرة إلى تاريخ محدد بالنقر على أيقونة زائد (+)

في طرق العرض الأخرى (مثل اليوم أو الأسبوع)، يمكنك النقر فوق أي فترة زمنية فارغة لإنشاء مهمة. يصبح الوقت الذي تنقر عليه هو تاريخ استحقاق المهمة. وإذا كان هناك تقدير للوقت (على سبيل المثال، ساعتان)، فستحجز المهمة هذا الوقت في التقويم الخاص بك.

هل تحتاج إلى إعادة الجدولة؟ ما عليك سوى سحب المهمة وإفلاتها في يوم أو وقت جديد وسيتم تحديث تاريخ الاستحقاق على الفور.

أعد جدولة المهام باستخدام ميزة السحب والإفلات في تقويم ClickUp

بمجرد إنشاء المهام، أضف وصفًا مع التفاصيل، مثل الأهداف والروابط والموجزات.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لإنشاء أوصاف المهام من أسماء المهام. على سبيل المثال، إذا كانت مهمتك هي "إنشاء منشور على Instagram لإطلاق منتج"، يمكنك طلب ذلك:

📮ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل الآلي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعدت ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. قل وداعًا للأعمال المزدحمة!

6. استخدم طرق العرض المخصصة لتلائم احتياجات التسويق المختلفة

تقويم ClickUp رائع للتخطيط. ولكن في بعض الأحيان، تحتاج إلى رؤية الأمور من منظور مختلف.

فيما يلي بعض العروض التي يمكنك التبديل بينها:

عرض لوحة ClickUp Kanban : مثالي لتصور حملات وسائل التواصل الاجتماعي أو منشورات المدونات أو مهام التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تمر عبر مراحل متعددة، مثل "فكرة" و"قيد التقدم" و"مراجعة" و"مكتمل" مثالي لتصور حملات وسائل التواصل الاجتماعي أو منشورات المدونات أو مهام التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تمر عبر مراحل متعددة، مثل

نظم المهام وتابعها من خلال أعمدة قابلة للتخصيص عبر عرض لوحة ClickUp Kanban

عرض مخطط جانت من ClickUp : الأفضل لتخطيط وإدارة إطلاق المنتجات أو الحملات التسويقية متعددة المراحل. يمكنك تتبع ترابط المهام وتحديد المعالم وإدارة المهام المتداخلة

تصور الجداول الزمنية للمشاريع وترابط المهام باستخدام عرض مخطط جانت من ClickUp

: مثالي لإدارة المهام بتنسيق منظم ومفصل. يمكنك عرض جميع مهامك في قائمة بسيطة، مع إمكانية التصفية والفرز والتجميع حسب معايير مختلفة، مثل تاريخ الاستحقاق أو المكلف أو الأولوية، مع تتبع المواعيد النهائية والمسؤوليات في الوقت نفسه عرض القائمة: مثالي لإدارة المهام بتنسيق منظم ومفصل. يمكنك عرض جميع مهامك في قائمة بسيطة، مع إمكانية التصفية والفرز والتجميع حسب معايير مختلفة، مثل تاريخ الاستحقاق أو المكلف أو الأولوية، مع تتبع المواعيد النهائية والمسؤوليات في الوقت نفسه

نظم المهام وأديرها في قائمة بسيطة وقابلة للفرز عبر عرض قائمة ClickUp

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج سير عمل التسويق

7. استفد من القوالب لتحقيق الكفاءة

غالبًا ما يستخدم المسوقون المحترفون قوالب تقويم التسويق التي توفر هيكلًا جاهزًا مع مهام وأقسام ومطالبات محتوى مملوءة مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر الوقت وتتبع أفضل الممارسات في المجال بفضل حالات التقدم المدمجة والحقول المخصصة التي تستخدمها الفرق الناجحة.

أفضل ما في الأمر؟ تتوفر قوالب التقويم في أنواع مختلفة، ويمكنك اختيار النوع الذي يناسبك.

على سبيل المثال:

قوالب تقويم المحتوى : خطط وجدول منشورات المدونة ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني

قوالب تقويم محتوى تحسين محركات البحث (SEO) : خطط لمحتوى موجه لتحسين محركات البحث (SEO) من خلال التركيز على البحث عن الكلمات المفتاحية والجمهور المستهدف والثغرات في المحتوى وتتبع الأداء

قوالب خطط التسويق: حدد الخطوط العريضة للحملات، وحدد الأهداف، وتتبع التقدم المحرز، وقم بإدارة المواعيد النهائية

إليك ثمانية قوالب ClickUp مختارة خصيصًا لك لتبدأ بها:

1. قالب تقويم التسويق من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لحملاتك التسويقية ومهامك وميزانياتك وتابعها باستخدام قالب التقويم التسويقي من ClickUp

يعد نموذج تقويم التسويق من ClickUp نقطة انطلاق قوية لأي فريق تسويق. فهو يجمع حملاتك ومهامك ومواعيدك النهائية وأحداثك في مكان واحد.

هل تخطط لإطلاق منتج؟ يتيح لك هذا النموذج إنشاء مهمة لـ "حملة إطلاق المنتج". ثم قسّمها إلى أجزاء أصغر، مثل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتحديثات المدونة والإعلانات الإبداعية، مع تحديد الموعد النهائي والميزانية والمسؤول عن كل منها.

تتيح لك طريقة عرض التقويم في ClickUp رؤية جميع حملاتك ومهامك على جدول زمني. توضح طريقة عرض عملية التسويق سير العمل من العصف الذهني إلى النشر، بينما تساعدك طريقة عرض جدول الميزانية على تتبع الإنفاق وعائد الاستثمار.

🎯 الأنسب لـ: المتخصصون في التسويق ومنسقو المشاريع الذين يحتاجون إلى رؤية شاملة للمواعيد النهائية والميزانيات ومسؤوليات الفريق

2. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي القابل للتخصيص من ClickUp

يساعدك قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp على تخطيط المحتوى وإدارته عبر المنصات باستخدام ميزات إدارة المشاريع المدمجة.

يمكنك تخصيص المهام لفريقك، مثل مصمم جرافيك للصور أو مؤلف نصوص للتعليقات، وتحديد مواعيد نهائية للمسودات والنشر لتتبع التقدم من البداية إلى النهاية.

يتضمن عرضًا مخصصًا مثل:

عرض تقويم وسائل التواصل الاجتماعي: لعرض المنشورات المجدولة حسب التاريخ (على سبيل المثال، إعلان تشويقي يوم الاثنين، رابط مدونة يوم الأربعاء)

عرض قائمة الموضوعات: لإدارة الأفكار الأولية للمحتوى

عرض عملية المحتوى: لتتبع التقدم من الفكرة → التصميم → المراجعة → الجدولة → النشر

🎯 الأنسب لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي، ومخططي المحتوى، ومديري التسويق الرقمي الذين يديرون حملات وسائل التواصل الاجتماعي والنشر عبر المنصات المختلفة

3. قالب تقويم التحرير للتسويق بالمحتوى من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تصور وإدارة سير عمل تسويق المحتوى الخاص بك باستخدام قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى من ClickUp

قالب تقويم التحرير للتسويق بالمحتوى مخصص لفرق التسويق بالمحتوى. يساعدهم على معرفة المحتوى القادم في لمحة سريعة، والمرحلة التي وصل إليها، وما إذا كان يحقق الهدف المرجو.

يحتوي على 12 حقلًا مخصصًا لتسجيل مختلف المعلومات لكل حملة وأصل، مثل مؤلف النصوص، وركيزة المحتوى، ونوع المحتوى، والمسودة، والناتج النهائي، وتاريخ النشر، إلخ.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي مع طرق عرض قابلة للتخصيص:

خطة المحتوى عرض: عرض قائمة لتبادل الأفكار وتنظيمها باستخدام الكلمات الرئيسية والتنسيقات. هل تخطط لزيادة عدد العملاء المحتملين؟ أضف أفكارًا مثل "أفضل العوامل الجاذبة للعملاء المحتملين للعلامات التجارية B2B" أو "كيفية إنشاء مسار تحويل عبر البريد الإلكتروني"

تقويم النشر عرض: تخطيط تقويم لتصور موعد نشر كل محتوى

لوحة التقدم عرض: لوحة Kanban تعرض حالة كل محتوى من الفكرة إلى الإنجاز

🎯 الأنسب لـ: فرق تسويق المحتوى B2B التي تحتاج إلى نظام واضح لتعيين المهام وتتبع الموافقات ومواءمة المحتوى مع أهداف توليد العملاء المحتملين

4. قالب قائمة التقويم التحريري من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم مهامك التحريرية وتتبعها باستخدام نموذج قائمة التقويم التحريري من ClickUp

يوفر لك قالب قائمة التقويم التحريري من ClickUp طريقة قائمة لإدارة المحتوى من الفكرة إلى النشر في مكان واحد.

وهو مفيد بشكل خاص لعرض قائمة محتوياتك التحريرية في الاجتماعات، حيث يسهل استعراض القوائم ومناقشتها. كما تحصل على أربعة عروض مخصصة:

هل تريد نظرة عامة واضحة على شكل مستند؟ استخدم عرض المستند

هل تفضل وضع علامة على المهام المنجزة في قائمة؟ اختر عرض القائمة

هل تحتاج إلى التخطيط مسبقًا؟ عرض التقويم مثالي لتصور المواعيد النهائية

إذا كنت تحب تنظيم المهام باستخدام الملاحظات اللاصقة، فإن عرض اللوحة يوفر لك تخطيطًا على غرار Kanban يمكن سحبه وإفلاته لتحسين إدارة المهام

🎯 الأنسب لـ: منشئو المحتوى أو المدونون أو المسوقون أو الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى طريقة بسيطة لتنظيم إنتاج المحتوى وتتبعه عبر منصات متعددة

5. قالب تقويم النشر من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتبسيط جدولة المحتوى وتتبع التقدم عبر منصات متعددة باستخدام قالب تقويم النشر من ClickUp

إذا كنت تنشر الكثير من المحتوى وتحتاج إلى تقويم يركز على التوقيت، فإن قالب تقويم النشر من ClickUp هو الخيار الأمثل. فهو يساعدك على تتبع جميع المحتويات الجاهزة (أو شبه الجاهزة) للنشر.

يتضمن ستة حالات مخصصة مثل الموافقة وكتابة المحتوى والتصميم وبنك المحتوى الكامل لتتبع التقدم بوضوح.

يمكنك أيضًا التبديل بين طرق العرض:

عرض نوع المحتوى: لعرض جميع المنشورات حسب النوع

عرض كتاب العلامة التجارية: للتحقق مما إذا كان المحتوى يتوافق مع العلامة التجارية ويفي بإرشاداتك

حسب عرض الحالة: لعرض مهام المحتوى حسب مراحل الإنجاز

🎯 الأنسب لـ: مديرو المحتوى ومسوقو وسائل التواصل الاجتماعي والفرق الإبداعية التي تحتاج إلى ضمان التسليم في الوقت المحدد والحفاظ على اتساق العلامة التجارية عبر منصات متعددة

6. قالب تقويم تحرير مدونة ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم وجدول منشورات المدونة للحصول على تدفق نشر متسق باستخدام قالب تقويم تحرير مدونة ClickUp

قالب تقويم تحرير مدونة ClickUp مصمم خصيصًا لسير عمل المدونات. يمكنك سرد أفكار المدونة مثل "كيف تحافظ على إنتاجيتك أثناء العمل من المنزل" أو "أفضل وقت للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي"، وتحديد المواعيد النهائية، ومعرفة ما هو مستحق بالضبط ومتى.

هل تحتاج إلى تغيير تاريخ النشر؟ ما عليك سوى سحب المهمة وإفلاتها في التقويم المدمج. هذا يسهل تعديل الجدول الزمني واكتشاف الثغرات في المحتوى — على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك أي شيء مخطط له في الأسبوع الرابع — وملؤها حسب الحاجة.

🎯 الأنسب لـ: المدونون وفرق المحتوى الذين يسعون إلى تنظيم مشاركات المدونة وتتبعها والتعاون عليها باستخدام نموذج تحريري سهل القراءة

7. قالب تقويم المحتوى من ClickUp

احصل على نموذج مجاني بسّط عمليات تخطيط المحتوى وجدولته والموافقة عليه باستخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp

قالب تقويم المحتوى من ClickUp هو نسخة مبسطة من تقويم التسويق، يركز على محتوياتك وجدول نشرها.

تخيل أنك تعمل على مشاركة مدونة لموقع الويب الخاص بشركتك. يمكنك تقسيمها عن طريق تعيين حقل الأسبوع لتتبع وقت العمل عليها. يمكنك أيضًا إضافة حقل ركيزة المحتوى لتصنيفها — هل هي مدونة عن "نصائح تحسين محركات البحث" أم "استراتيجيات التسويق" أم "كتابة المحتوى"؟

استخدم حقل الملاحظات لتحميل الملفات ذات الصلة أو إضافة متطلبات محددة. علاوة على ذلك، يتيح لك حقل موافقة العميل تحديد ما إذا كان قد تمت الموافقة عليه أو لا يزال قيد الانتظار.

🎯 الأنسب لـ: الكتّاب المستقلون الذين يديرون مشاريع لعدة عملاء، ومديرو وسائل التواصل الاجتماعي الذين يخططون للمنشورات والحملات اليومية، وفرق التسويق التي تنسق محتوى المدونات والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني

8. قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتبسيط وتنظيم حملات التسويق باستخدام نموذج إدارة حملات التسويق من ClickUp

يعد نموذج إدارة حملات التسويق من ClickUp ذهبًا إذا كنت تدير حملات كبيرة. يتضمن تقويم التسويق هذا أمثلة على المهام لكل مرحلة من مراحل الحملة، بما في ذلك الاستراتيجية وإنشاء المحتوى والإطلاق والتحليل.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الخيارات لتخصيص طريقة عرض حملتك. تحقق من:

عرض إطلاق المنتج للمهام الخاصة بالإطلاق

عرض تقويم وسائل التواصل الاجتماعي للمنشورات المتعلقة بالحملات

عرض التقويم لعرض جميع المهام على جدول زمني

عرض متتبع الميزانية لمراقبة النفقات

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع الأداء. إذا كان أداء منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أقل من المتوقع، يمكنك إعادة تعيين المهام أو إنشاء مهام جديدة بسرعة لإجراء التعديلات اللازمة. وأفضل ما في الأمر؟ أن جميع المعنيين — فريق المنتج والمحتوى والوسائط الاجتماعية والتصميم — يعملون في نفس مساحة المشروع.

🎯 الأنسب لـ: مديرو التسويق وفرق المحتوى الذين ينسقون إطلاق المنتجات وحملات وسائل التواصل الاجتماعي ومهام إنشاء المحتوى

تنفيذ وإدارة تقويم التسويق الخاص بك

قوة الاستراتيجية تعتمد على مدى التزامك بتنفيذها. إليك كيفية إدارة تقويم التسويق الخاص بك كالمحترفين:

1. استخدم السحب والإفلات لجدولة المواعيد

أنت جاهز تمامًا لنشر حملة يوم الجمعة، ولكن العميل يريدها فجأة بحلول يوم الأربعاء. عادةً ما يعني ذلك تحديث المهمة وإرسال رسالة عبر Slack إلى الكاتب ومتابعة المصمم وإعادة صياغة جدول المراجعة.

ولكن بفضل إمكانية سحب المهام وإفلاتها في ClickUp Calendar، يمكنك ببساطة نقل المهمة إلى يوم الأربعاء. يتم تحديث تاريخ الاستحقاق تلقائيًا، ويتم إخطار جميع الأشخاص المعينين، بما في ذلك مؤلف النصوص والمصمم والمحرر، على الفور.

انقل المهام في تقويم ClickUp لتحديث المواعيد النهائية تلقائيًا وتنبيه فريقك على الفور

2. اضبط الاستراتيجيات مع تغير الخطط

تتغير خطط التسويق باستمرار، وقد يؤدي هذا التغيير إلى تعطيل تقويمك بالكامل.

باستخدام ClickUp Task Dependencies، يمكنك ربط المهام باستخدام علاقات "حظر" و"انتظار"، مثل تأجيل كتابة النصوص حتى الانتهاء من التصميم، وتأجيل النشر حتى الموافقة على النص. لذلك، إذا تم تغيير التصميم، يقترح ClickUp تلقائيًا تغيير كل ما يعتمد عليه.

يظل تقويم التسويق محدثًا، ويكون فريقك على دراية دائمة بما يجري دون الحاجة إلى تحديد التواريخ واحدًا تلو الآخر.

اضبط الجداول الزمنية تلقائيًا عندما تتعطل مهمة ما أو تنتظر مهمة أخرى عبر ClickUp Task Dependencies (تبعيات المهام في ClickUp)

3. راقب التقدم ومقاييس الأداء

تخطيط المحتوى أمر، ومعرفة كيف تسير الأمور بشكل عام أمر آخر. هنا يمكنك استخدام لوحات معلومات ClickUp مرة أخرى لإنشاء بطاقات مخصصة لتتبع التقدم.

يمكنك إعداد مخطط دائري يوضح حالة المهام أو إنشاء مخطط خطي لتتبع مقدار المحتوى الذي قمت بنشره خلال الشهر.

تصور تقدم التسويق ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

لقياس الأداء، أنشئ لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق. يمكنك دمج Google Analytics أو إضافة مقاييس مثل حركة المرور والعملاء المحتملين يدويًا. بهذه الطريقة، يمكنك ربط التقويم بالنتائج ومعرفة ما الذي يحقق النجاح.

📚اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة موارد التسويق (MRM)

التغلب على التحديات باستخدام التقويمات التسويقية

حتى التقويمات التسويقية القوية يمكن أن تواجه بعض العقبات. دعنا نتناول بعض المشكلات الشائعة التي يواجهها المسوقون وكيفية حلها:

1. يتجاهل أعضاء الفريق التقويم

لقد قمت بإعداده، ولكن بعض الأشخاص يستمرون في القيام بالأمور في اللحظة الأخيرة أو لا يقومون بتحديث مهامهم.

لحل هذه المشكلة: اجعل التقويم المصدر الوحيد للمعلومات من خلال دمجه في الاجتماعات

بسّط! إذا كان التقويم معقدًا للغاية، فلن يستخدمه الناس. يمنح ClickUp Home كل شخص رؤية واضحة لمهامه الأسبوعية المستمدة من التقويم

2. التقويم يصبح مربكًا

قد ينتهي الأمر بالفرق الكبيرة إلى وجود العديد من العناصر في التقويم، مما قد يجعل قراءته أو التركيز عليه أمرًا صعبًا.

لحل هذه المشكلة: احتفظ بتقويمات فرعية منفصلة لكل قسم أو قناة، مثل تقويم للوسائط الاجتماعية وآخر للمحتوى. استخدم لوحة معلومات التسويق لسحب المهام من كليهما. اعرض كل شيء معًا أو قم بالتصفية حسب الفريق حسب الحاجة

قم بأرشفة أو إخفاء العناصر المكتملة بانتظام. المهام السابقة مفيدة للرجوع إليها، ولكن لا ينبغي أن تشوش على عرضك الحالي

تستمر العديد من الأقسام والعملاء في طلب تحديثات حول ما تقوم به إدارة التسويق، مما يجعلك عالقًا في إرسال تقارير حالة لا حصر لها.

لحل هذه المشكلة: شارك التقويم مع الأشخاص المناسبين. أنشئ رابطًا للقراءة فقط لفريقك. أو أضف عميلاً كضيف حتى يتمكن من تتبع حالة المحتوى

كن على دراية بما يريد كل صاحب مصلحة رؤيته، وقم بإنشاء عرض مرشح خصيصًا لهم

خطط بشكل أكثر ذكاءً وتسوق بشكل أفضل مع ClickUp

يتطلب إنشاء تقويم تسويقي بعض الجهد المسبق، ولكنه يحسن التواصل بين أعضاء الفريق، ويعزز الحملات التسويقية، ويوفر مساحة ذهنية للإبداع من خلال إدارة "متى وماذا"

يوفر تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي واجهة سهلة الاستخدام تتيح لك تصور وتنظيم جميع أنشطة التسويق الخاصة بك في مكان واحد. يمكنك أيضًا سحب المهام وإفلاتها لإعادة جدولتها، وربط المهام ذات الصلة، وتتبع التقدم عبر قنوات مختلفة من خلال عروض تقويم متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp قوالب تقويم تسويقي توفر هياكل مسبقة التصميم لتخطيط المحتوى وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تتمكن من توفير الوقت من اليوم الأول.

هل تريد تنفيذ حملاتك بسهولة؟ اشترك في ClickUp اليوم! 🙌