أفضل 10 أنظمة CRM مع إدارة المخزون للشركات

لقد بنت قاعدة عملاء قوية، وأرقامك تبدو جيدة، وأنت جاهز للتوسع.

للحفاظ على هذا الزخم، تحتاج إلى أدوات قوية وبأسعار معقولة لدعم طموحاتك دون إرهاقك.

لأنك لم تبدأ عملك لتقضي ساعات في البحث عن تطبيقات المخزون المناسبة. 💁🏽‍♂️

لقد قمنا بالجزء الصعب من العمل نيابة عنك.

بعد تقييم العديد من الخيارات لإدارة المخزون، قمنا بتحديد أفضل حلول برامج إدارة المخزون التي تتميز بالبساطة والفعالية من حيث التكلفة وملاءمتها بشكل مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تتكامل هذه البرامج الـ 11 لإدارة علاقات العملاء مع حلول إدارة المخزون بشكل جيد مع أدوات تخطيط المخزون، وتتبع مستويات المخزون، وتبسط إدارة المخزون، وتزيد من تفاعل العملاء.

أفضل 10 أنظمة CRM مع إدارة المخزون في لمحة سريعة

لنبدأ بجدول مقارنة سريع لأفضل 10 أنظمة CRM مع أدوات إدارة المخزون. بعضها يحتوي حتى على إدارة مخزون آلية!

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp تطبيق شامل للعمل مع CRM وإدارة المخزون الفرق التي تحتاج إلى CRM + إدارة المخزون وإدارة المشاريع والتعاون في منصة واحدة (جميع أحجام الفرق) تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات Zoho CRM Plus منصة CX موحدة (9 تطبيقات Zoho) تفاعل متعدد القنوات مساعد AI (Zia) تنبيهات إشارات المبيعات الشركات التي ترغب في توفير تجربة موحدة للعملاء ومبيعات متعددة القنوات وتحليلات متعمقة (الفرق المتوسطة والكبيرة) تجربة مجانية لمدة 30 يومًا تبدأ الخطط المدفوعة من 57 دولارًا Vtiger CRM CRM شامل إدارة المشاريع حملات البريد الإلكتروني الدردشة المباشرة الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى أدوات متكاملة لإدارة علاقات العملاء والمخزون والدعم تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا monday. com لوحات مرئية (Kanban، Timeline، Calendar) سير عمل مخصص أتمتة تتبع المخزون الفرق التي تريد سير عمل قابل للتخصيص وتتبع مرئي للمشاريع والمخزون (جميع الأحجام) تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا Odoo تتبع المخزون في الوقت الفعلي مسح الباركود إدارة المخزون والموردين تلقائيًا تحسين سلسلة التوريد الشركات التي تحتاج إلى إدارة قوية للطلبات/المخزون مع أتمتة (جميع الأحجام) تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 7.25 دولارًا Dolibarr CRM و ERP مفتوحة المصدر تصميم معياري دعم المجتمع الفرق التي تهتم بالميزانية، والشركات الناشئة، أو أولئك الذين يرغبون في مرونة المصادر المفتوحة حل مفتوح المصدر مع خطة مجانية بالإضافة إلى خطط أسعار مخصصة Onpipeline حقول قاعدة بيانات قابلة للتخصيص، بيانات عملاء مركزية، تتبع أداء الفريق، تقارير بسيطة الموزعون وفرق المبيعات الذين يحتاجون إلى نظام CRM + إدارة مخزون سهل الاستخدام مع واجهة مستخدم بسيطة تجربة مجانية متاحة، تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا HashMicro CRM توقعات الإيرادات تقارير مبيعات مفصلة تكاملات معيارية قابلة للتطوير من أجل النمو الشركات التي تحتاج إلى CRM شامل وقابل للتطوير + إدارة المخزون تجربة مجانية متاحة أسعار مخصصة CRM Creatio أتمتة سير العمل قوالب مصممة مسبقًا تكامل مع الأسواق تخصيص بدون برمجة الشركات التي تحتاج إلى إدارة آلية للمبيعات والمخزون وسير العمل تجربة مجانية متاحة، تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا Katana تحسين المخزونمسح الباركودتكامل Shopify/QuickBookإدارة الإنتاج الشركات المصنعة والشركات القائمة على المنتجات التي تحتاج إلى مراقبة الإنتاج والمخزون تجربة مجانية متاحة، تبدأ الخطط المدفوعة من 179 دولارًا (تُفوتر سنويًا)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في CRM مع إدارة المخزون؟

فيما يلي ميزات إدارة المخزون التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند اختيار نظام CRM للمخزون:

المزامنة المباشرة: ضمان تحديث أرقام المخزون على الفور في جميع المستودعات وقنوات البيع مع تعديلات في الوقت الفعلي

مسح الباركود: أدمج مسح الباركود لتبسيط تتبع المنتجات والتعرف عليها

إشعارات المخزون: قم بإعداد تنبيهات لمستويات المخزون المنخفضة أو العناصر التي تحتاج إلى إعادة التخزين للحفاظ على إدارة سلسة للمخزون

بيانات وتقارير في الوقت الفعلي: احصل على تحديثات المخزون المباشرة واستفد من أدوات إعداد التقارير القوية لمنع زيادة المخزون أو نفاده مع الحصول على رؤى حول اتجاهات المبيعات ودوران المخزون

قوالب المخزون: استخدم قوالب المخزون المعدة مسبقًا لتبسيط المهام والحفاظ على الاتساق

قدرات التكامل: دمج أنظمة إدارة المخزون بسلاسة مع الأدوات الحالية مثل منصات ERP وبرامج إدارة مخزون التجارة الإلكترونية وأنظمة إدارة الطلبات لمزامنة بيانات العملاء ومستويات المخزون تلقائيًا

👀 هل تعلم؟ حوالي 74٪ من الشركات توافق على أن برامج CRM تساعدها في الاطلاع على معلومات العملاء بسهولة أكبر.

أفضل 10 أنظمة CRM مع إدارة المخزون

فيما يلي أفضل 10 برامج لإدارة المخزون مع وظائف CRM التي توفر مزيجًا مثاليًا من تتبع المخزون وإدارة علاقات العملاء والتكامل السلس:

1. ClickUp (الأفضل لتكامل CRM والمخزون بسلاسة)

جربها الآن! قم بتركيز بيانات المبيعات والمخزون في مكان واحد باستخدام ClickUp CRM وأتمتة سير عملك!

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، الذي يتيح التعاون بين أعضاء الفريق وتتبع المخزون وإدارته في الوقت الفعلي. بدلاً من التبديل بين أدوات متعددة، يمكنك الاعتماد على ClickUp CRM لإدارة المهام وتتبع المخزون والحفاظ على التنظيم.

للبدء، استخدم طريقة عرض الجدول في ClickUp لتنظيم بيانات المخزون بطريقة واضحة وقابلة للتخصيص. يمكنك إعداد أعمدة لتتبع أرقام SKU وكميات المخزون وتفاصيل المنتجات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك بسهولة مراقبة معايير المخزون المختلفة باستخدام الحالات المخصصة والأولويات.

قم بتصور بيانات المخزون في هياكل منظمة باستخدام عرض الجدول في ClickUp

هذا مجرد عرض! ماذا عن العمل الفعلي؟ مع المساعد الذكي المدمج في ClickUp، ClickUp Brain، ووكلائه الذكيين، يمكنك أتمتة كل جانب من جوانب سير عملك تقريبًا، بدءًا من صياغة رسائل البريد الإلكتروني المخصصة وحتى إنشاء الملخصات وإطلاق إنذارات مستوى المخزون، كل ذلك عبر أتمتة ذكية تعتمد على المشغلات.

أنشئ أتمتة ClickUp مخصصة بلغة طبيعية باستخدام ClickUp Brain

ميزة أخرى مفيدة في هذه المنصة هي ClickUp Dashboards، التي تتيح لك تخصيص الواجهة بالكامل. باستخدامها، يمكنك عرض جميع بيانات المخزون المهمة في لمحة، مما يسهل تتبع حركة المخزون وتوافره في الوقت الفعلي.

أنشئ لوحات معلومات مخصصة بسهولة باستخدام ClickUp. لا حاجة إلى البرمجة!

كما يساعدك على إعداد أدوات مصغرة للوصول بسرعة إلى المقاييس الأساسية وأتمتة المهام اليدوية مثل إشعارات انخفاض المخزون.

باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة إعداد قوالب CRM لتبسيط عمليات تسليم العملاء وعمليات المخزون. على سبيل المثال، يعد قالب CRM من ClickUp الملائم للمبتدئين مثاليًا لإدارة علاقات العملاء بسرعة وكفاءة.

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيم جميع العملاء المحتملين وعلاقات العملاء والمبيعات في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp CRM

يوفر سبعة حالات مخصصة لتتبع تقدم المهام وخمس طرق لتصور عملك، مما يساعدك على تنظيم حساباتك.

بفضل وظيفة السحب والإفلات المريحة، يمكنك تنظيم معلومات العملاء في التقويم أو المستندات أو عرض القائمة. يساعدك هذا النموذج أيضًا في الاحتفاظ بتفاصيل الحسابات والصفقات المغلقة في قوائم منفصلة، مما يوضح مسار العملاء المحتملين.

وبالمثل، تم تصميم قالب إدارة المخزون ClickUp لمساعدتك في إدارة مخزونك بكفاءة. باستخدام هذا القالب، يمكنك بسهولة تتبع مستويات المخزون وتحسين مستويات المخزون والتأكد من أن مخزونك محدث دائمًا. كما يساعدك على تتبع تحركات المخزون والتغيرات في تكاليف المخزون.

احصل على قالب مجاني احصل على رؤية كاملة لمخزونك باستخدام نموذج إدارة المخزون من ClickUp

يتيح لك هذا النموذج تتبع مستويات المخزون الحالية للحفاظ على كميات المخزون المثلى. يمكنك التحقق بسرعة من المخزون المتاح لتبسيط تنفيذ الطلبات وتجنب زيادة المخزون أو نقصه.

راقب تدفق المخزون واتجاهات الاستخدام لاتخاذ قرارات مستنيرة وتخصيص الموارد بحكمة. كما يتيح لك البقاء على اطلاع على تقلبات تكلفة المخزون وإدارة ميزانيتك بفعالية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Whiteboards لتحويل الأفكار إلى خطط عمل مفصلة. يمكنك التعاون في الوقت الفعلي والحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد. إنها طريقة رائعة لتوزيع المهام وتتبع التقدم المحرز ومواءمة مسؤوليات الجميع.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتعيين مشغلات للمهام المتكررة، مثل إعادة طلب المستلزمات أو شحن المخزون، باستخدام ClickUp Automations

شارك إجراءات التشغيل القياسية والعمليات المهمة المتعلقة بالمخزون عبر ClickUp Docs وتعاون بكفاءة من خلال التدقيق والتعليقات التوضيحية

ادمج مع أكثر من 1000 أداة مثل Google و Slack و HubSpot

نظم بيانات المخزون بسهولة باستخدام أكثر من 10 طرق عرض مرنة لبرامج CRM في ClickUp

قيود ClickUp

قد تبدو خيارات التخصيص مربكة لبعض المستخدمين

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

كلما زاد استخدامي لـ ClickUp، زادت أهميته في عملي. يمكن تجميع جميع عناصر الاتصال المتفرقة – الملاحظات وملفات PDF والبريد الإلكتروني والتخزين عبر الإنترنت – في مكان واحد لسهولة الوصول إليها أثناء العمل على أي نشاط، سواء كان مشروعًا أو متعلقًا بالعملاء. ساعدتني هذه الميزة في توفير وقت طويل، حيث لم أعد بحاجة إلى البحث في أماكن مختلفة.

كلما زاد استخدامي لـ ClickUp، زادت أهميته في عملي. يمكن تجميع جميع عناصر الاتصال المتفرقة – الملاحظات وملفات PDF والبريد الإلكتروني والتخزين عبر الإنترنت – في مكان واحد لسهولة الوصول إليها أثناء العمل على أي نشاط، سواء كان مشروعًا أو متعلقًا بالعملاء. ساعدتني هذه الميزة في توفير وقت طويل، حيث لم أعد بحاجة إلى البحث في أماكن مختلفة.

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2. Zoho CRM Plus (أفضل منصة موحدة لتجربة العملاء)

عبر Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus هو مجموعة برامج أعمال تجمع بين CRM وإدارة اللوجستيات وإدارة المخزون والمزيد. وهي تجمع بين تسعة تطبيقات من Zoho لإنشاء نظام كامل لإدارة تجربة العملاء (CX).

تتكامل المنصة أيضًا مع قنوات العملاء الرئيسية مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف والدردشة، وتجمع بيانات متعددة القنوات للحصول على رؤى ثرية وإجراءات مخصصة.

أفضل ميزات Zoho CRM Plus

تتبع زوار موقع الويب باستخدام SalesIQ وتفاعل معهم من خلال الدردشة الحية الذكية

احصل على تنبيهات فورية من خلال ميزة SalesSignals عندما يقوم أحد العملاء بنشاط متعلق بالشراء عبر أي قناة

استفد من Zia، المساعد الذكي، للحصول على تنبيهات سياقية وتحليل المشاعر والتواصل مع العملاء في الوقت المناسب

قيود Zoho CRM Plus

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة التعلم بسبب الميزات الشاملة

أسعار Zoho CRM Plus

CRM Plus: 57 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Zoho CRM Plus

G2 : 4. 3/5 (60+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات للتعامل مع أكثر من 15 أداة ، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يناسب كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

3. Vtiger CRM (أفضل نظام CRM متكامل للشركات الصغيرة)

عبر Vtiger CRM

بالنسبة للشركات الصغيرة، يعد Vtiger برنامج CRM مثاليًا. فهو يحافظ على تنظيم جهات الاتصال والصفقات، بينما يجمع المخزون والتسويق ومكتب المساعدة وإدارة المشاريع والمستندات في منصة واحدة.

ما يميز هذه الوحدات هو كيفية عملها معًا. إذا أبرمت صفقة، يمكنك تحويلها إلى مشروع بنقرة واحدة فقط. كما أن إضافة المنتجات أو الخدمات المستخدمة بشكل متكرر لعميل ما أمر سهل للغاية. كل شيء متصل ببعضه البعض، مما يوفر الوقت والجهد.

أفضل ميزات Vtiger CRM

نظم جهات الاتصال باستخدام نموذج بسيط للتحديثات السريعة

قم بإدارة حالات العملاء باستخدام شاشة مكتب المساعدة والدردشة المباشرة

أنشئ حملات بريد إلكتروني باستخدام القوالب وخيارات التخصيص

قيود Vtiger CRM

التخصيص المفرط يخلق التعقيد ويصعب الاستخدام

قد تبدو بعض الميزات، مثل وحدة المشروع، معقدة وغير بديهية

أسعار Vtiger CRM

برنامج تجريبي واحد: مجاني

One Growth : 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

محترف واحد : يبدأ من 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

One Enterprise : يبدأ من 58 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

One AI: يبدأ من 66 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Vtiger CRM

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vtiger CRM؟

يقول أحد مستخدمي G2 :

أكبر مساعدة تقدمها vtiger هي توفير أدوات التتبع للعملاء لتحسين خدمة دعم العملاء. قم بإنشاء قواعد بيانات قوية، وتوزيع المهام والأنشطة ذات الصلة لكل عميل، للحصول على رؤية شاملة على مستوى المؤسسة ومن خلال مختلف الأساليب مثل التجارية والتسويقية والاستراتيجية وغيرها.

أكبر مساعدة تقدمها vtiger هي توفير أدوات التتبع للعملاء لتحسين خدمة دعم العملاء. قم بإنشاء قواعد بيانات قوية، وتوزيع المهام والأنشطة ذات الصلة لكل عميل، للحصول على رؤية شاملة على مستوى المؤسسة ومن خلال مختلف الأساليب مثل التجارية والتسويقية والاستراتيجية وغيرها.

4. monday. com (الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص وتتبع المخزون)

باعتباره برنامج CRM قائم على السحابة، يقدم monday.com مزيجًا فريدًا من أدوات CRM وإدارة المشاريع. يسهل تصميمه المرئي رؤية الصورة الكبيرة أثناء مراقبة أنشطة المبيعات. تتيح لك خيارات التخصيص تكييفه ليناسب مختلف سير العمل وتنظيم البيانات عبر قنوات مبيعات متعددة.

monday. com أفضل الميزات

تتبع المهام والمشكلات باستخدام لوحات مرئية مع تنبيهات مرمزة بالألوان للحصول على تحديثات سريعة

استخدم طرق عرض بديلة مثل الجداول الزمنية ولوحات كانبان والتقويمات لإدارة المشاريع

أتمتة المهام المتكررة وتلقي الإشعارات لتقليل العمل اليدوي

قيود monday.com

يوفر تكاملًا محدودًا مع خيارات أقل للأدوات الشائعة من جهات خارجية

أسعار monday.com

مجاني

الأساسي : 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

قياسي : 14 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro : 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات monday.com

G2 : 4. 7/5 (12,500+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

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5. Odoo (أفضل تطبيق للمخزون لإدارة الطلبات)

عبر Odoo

Odoo، حل شامل لإدارة المخزون وإدارة الطلبات، يعمل على تسريع عمليات المخزون من خلال تزويدك برؤية في الوقت الفعلي لمستويات المخزون. كما يعمل البرنامج على أتمتة مهام مثل تجديد المخزون ومتابعة الموردين، مما يساعد على تقليل الأخطاء اليدوية والمخاطر.

تتمثل إحدى أفضل ميزات Odoo في القدرة على ضبط التذكيرات، مما يضمن لك البقاء على اطلاع بالمهام الأساسية. كما أنه يبسط عملية إعداد التقارير وتنفيذ الطلبات وإدخال البيانات يدويًا وتكامل الأنظمة.

أفضل ميزات Odoo

تتبع الطرود المختومة باستخدام مسح الباركود

أرسل المنتجات تلقائيًا إلى مواقع التخزين بناءً على السعة في الوقت الفعلي

حسّن إدارة سلسلة التوريد لديك مع خدمات الاستشارات من Odoo

قيود Odoo

تقدم خيارات محدودة لإعداد التقارير ومرونة في التخصيص

أسعار Odoo

Odoo One: مجاني

Odoo Standard: 7.25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Odoo Custom: 310.90 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات Odoo وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 3/5 (250+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Odoo؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في Odoo CRM هو واجهته سهلة الاستخدام ومنصته القابلة للتخصيص لإدارة العمليات التجارية، لا سيما إدارة علاقات العملاء ودعم العملاء وسهولة تكامل البيانات.

أكثر ما يعجبني في Odoo CRM هو واجهته سهلة الاستخدام ومنصته القابلة للتخصيص لإدارة العمليات التجارية، لا سيما إدارة علاقات العملاء ودعم العملاء وسهولة تكامل البيانات.

6. Dolibarr (أفضل نظام CRM مفتوح المصدر مع ميزات إدارة المخزون)

عبر Dolibarr

Dolibarr هو حل CRM و ERP مفتوح المصدر، مما يجعله خيارًا ممتازًا للشركات التي تبحث عن أداة ميسورة التكلفة. وهو مدعوم من قبل مجتمع كبير من المطورين. إعداد Dolibarr بسيط للغاية، وواجهته سهلة الاستخدام تجعله سهل الاستخدام لأي شخص، حتى أولئك الذين ليس لديهم خلفية تقنية.

أفضل ميزات Dolibarr

تصميم معياري لسهولة التخصيص لتلبية احتياجات الأعمال المحددة

ميزات شاملة لبرامج CRM والمبيعات وإدارة المخزون والمحاسبة

دعم مجتمعي نشط من خلال المنتديات والوثائق

قيود Dolibarr

قد لا يكون مناسبًا للعمليات التجارية شديدة التعقيد

قد تواجه أخطاء عرضية تتطلب حل المشكلات والتحديثات

أسعار Dolibarr

تتوفر خطة مجانية

أسعار مخصصة لحالات استخدام محددة/أحجام فرق عمل محددة

تقييمات Dolibarr وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 6/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. Onpipeline (أفضل نظام CRM للموزعين)

عبر Onpipeline

بفضل واجهة سهلة الاستخدام وحقول قاعدة بيانات قابلة للتخصيص، يجعل Onpipeline إدارة علاقات العملاء أسهل وأكثر كفاءة.

تعمل المنصة على تبسيط عملية المبيعات وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق وتحسين الإنتاجية. ما يميز Onpipeline حقًا هو قدرتها على تخصيص الأنشطة، مما يجعلها قابلة للتكيف مع مجموعة واسعة من احتياجات الأعمال.

أفضل ميزات Onpipeline

قم بتركيز جميع تفاصيل العملاء وتاريخهم في مكان واحد لسهولة الوصول إليهم

حافظ على تنظيم عمليات المبيعات من خلال تقارير سهلة الاستخدام

تتبع أداء كل عضو في الفريق أو مندوب مبيعات

قيود Onpipeline

تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة الموجودة في أنظمة إدارة مخزون CRM الأكثر تعقيدًا

أسعار Onpipeline

Pipeline : 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي : 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 58 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Onpipeline

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Onpipeline؟

يقول أحد مستخدمي G2:

لقد استخدمت العديد من أنظمة CRM الأخرى، ولكن هذا النظام بسيط للغاية وواضح وسهل الاستخدام.

لقد استخدمت العديد من أنظمة CRM الأخرى، ولكن هذا النظام بسيط للغاية وواضح وسهل الاستخدام.

8. HashMicro CRM (الأفضل لإدارة الأعمال الشاملة)

عبر HashMicro CRM

HashMicro هو حل CRM قائم على الويب يلبي احتياجات جميع أنواع الشركات. إنه مثالي للشركات التي تبحث عن CRM قابل للتطوير يمكنه التكيف مع احتياجاتها الفريدة. فهو يبسط تتبع مراحل المبيعات من خلال توقع الدخل المستقبلي وتحسين استراتيجيات المبيعات باستخدام رؤى مدعومة بالبيانات.

أفضل ميزات HashMicro CRM

توقع اتجاهات الدخل المستقبلية من خلال توقعات دقيقة للإيرادات

أنشئ تقارير مبيعات مفصلة لاستراتيجيات قائمة على البيانات

دمج وحدات مرنة بسلاسة مع الأنظمة الحالية

قيود HashMicro CRM

قد لا يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المتطلبات التجارية البسيطة

أسعار HashMicro CRM

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات HashMicro CRM

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. CRM Creatio (الأفضل لأتمتة عمليات المبيعات والمخزون)

عبر CRM Creatio

يعتبر Creatio أكثر من مجرد نظام CRM قياسي، فهو يجمع بين أدوات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء في منصة واحدة متكاملة. تم تصميمه خصيصًا لقطاعات مثل التمويل والتصنيع والاتصالات، مما يجعله مثاليًا للتعامل مع سير العمل المعقد وتجربة العملاء المخصصة.

تركز الأداة أيضًا على إدارة عمليات الأعمال (BPM)، مما يساعد الشركات على تخطيط وبناء سير عمل فريد.

أفضل ميزات CRM Creatio

استخدم Creatio Studio لإنشاء سير عمل وعروض مبيعات مخصصة دون الحاجة إلى البرمجة

الوصول إلى قوالب مصممة مسبقًا لبدء سير العمل بسرعة

استكشف السوق الواسع للتكامل مع أدوات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء

قيود CRM Creatio

أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث أعطال فنية وأخطاء برمجية من حين لآخر

أسعار CRM Creatio

النمو: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 55 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 85 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات CRM Creatio

G2 : 4. 7/5 (250+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. Katana (الأفضل لإدارة الإنتاج)

عبر Katana

يتميز Katana بكونه برنامجًا سحابيًا لتحسين المخزون مصممًا لإدارة الإنتاج. تتميز منصته بسهولة الاستخدام، مما يساعدك على البقاء على اطلاع على قنوات المبيعات والمخزون الفعلي وأوامر الشراء وأنظمة إدارة المستودعات، كل ذلك باستخدام منصة واحدة.

يعد تكامل Katana مع منصات مثل Shopify أمرًا مفيدًا. على سبيل المثال، عندما ينفد مخزون أحد المنتجات، تعكس Katana هذا التغيير في Shopify حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

أفضل ميزات Katana

استخدم مسح الباركود وأدوات جرد المخزون وبرامج تحسين المخزون لتتبع المخزون

دمج المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات التقليدية في لوحة تحكم واحدة

حدد نقاط إعادة الطلب لتجنب نفاد المخزون وضمان الشراء في الوقت المناسب

قيود Katana

عدم وجود ميزة النسخ الاحتياطي، مما يجعل بيانات المخزون غير قابلة للاسترداد في حالة فقدانها

أسعار Katana

الباقة المبدئية: 179 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

قياسي : 359 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

احترافي: 799 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات Katana وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 4/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Katana؟

يقول أحد مستخدمي G2:

نحن نحب Katana حقًا. لقد نمونا معها وهي تنمو معنا منذ أن بدأنا استخدامها في أواخر عام 2020. إنها سهلة الاستخدام للغاية. تتكامل مع Shopify و Quickbooks. وإذا واجهتك أي مشكلة، فإن خدمة العملاء لديهم مفيدة للغاية وتحاول حل المشكلة بسرعة.

نحن نحب Katana حقًا. لقد نمونا معها وهي تنمو معنا منذ أن بدأنا استخدامها في أواخر عام 2020. إنها سهلة الاستخدام للغاية. تتكامل مع Shopify و Quickbooks. وإذا واجهتك أي مشكلة، فإن خدمة العملاء لديهم مفيدة للغاية وتحاول حل المشكلة بسرعة.

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ابدأ مع أفضل برامج CRM

من قال أن نظام CRM الخاص بك يجب أن يقتصر على تتبع معلومات العملاء والقيام بمهام بسيطة؟ باستخدام الأداة المناسبة، يمكنه القيام بأكثر من ذلك بكثير.

ClickUp هو أكثر من مجرد برنامج لإدارة المشاريع. عند استخدامه مع ClickUp CRM وإدارة المخزون، يصبح أداة قوية لإدارة علاقات العملاء وعمليات المخزون.

تحكم في مستويات المخزون وتتبع حالة الطلبات وحسّن تفاعلاتك مع العملاء، كل ذلك من خلال منصة واحدة. اشترك في ClickUp اليوم واكتشف كيف يمكنه الارتقاء بأعمالك.