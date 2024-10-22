أفضل 10 برامج لإدارة المخزون في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

هل تواجه تحديات مستمرة في تتبع المخزون؟
المعاناة حقيقية عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات المخزون يدوياً. والنتيجة؟ أخطاء وعناصر في غير محلها وصداع في تلبية الطلبات في الوقت المحدد.
مع زيادة عدد مخزونك وقنوات التوزيع الخاصة بك، سيزداد الضغط على إدارة مستويات المخزون لديك.
تنشأ معظم المخزونات غير المباعة من مشاكل يمكن تجنبها في معدلات دوران المخزون. يمكن أن يؤدي ضعف العمود الفقري التشغيلي إلى تشويه تقديم الخدمة، مما يؤدي إلى تجربة عملاء معطلة وتصور سلبي للعلامة التجارية يمكن أن يضر بعملك.
ولحسن الحظ، فإن استخدام نظام إدارة قائم على الحوسبة السحابية هو الطريقة الأكثر فعالية لمراقبة المخزون وتتبعه من الاستحواذ إلى المبيعات.
على الرغم من وجود العديد من خيارات برامج إدارة المخزون عبر الإنترنت، يبقى السؤال المهم: كم منها أحدث تأثيرًا كبيرًا على سلاسل التوريد؟
سواء كنت تاجر تجزئة أو مديراً أو صاحب عمل، بعد بحث شامل، اخترنا بعناية أفضل أنظمة إدارة المخزون لتبسيط المخزون والعمليات التجارية.
## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة المخزون
جيدة إدارة المخزون يجب أن تعطي الأداة الأولوية للدقة. تُعد السمات التالية مؤشرات أساسية لنظام أو برنامج موثوق وجيد لإدارة المخزون يجب أن تضعه في الاعتبار:
- سهولة الاستخدام: ضع في اعتبارك المنصات ذات الواجهة سهلة الاستخدام والحد الأدنى من منحنى التعلم
- المزامنة المباشرة: يجب أن تكون أرقام المخزون حية ونشطة عبر جميع المستودعات وقنوات البيع، مع وجود لوائح في الوقت الفعلي
- المسح الضوئي للرمز الشريطي: يجب أن يدعم النظام المسح الضوئي للرمز الشريطي لتسهيل التعرف على المنتج وتتبعه
- إشعارات المخزون: يدعم إعدادات الإشعارات والتنبيهات للإشارة إلى وقت إيقاف بيع منتج ما ويحتاج إلى إعادة تخزينه
- قابلية التوسع: تنمو الشركات بمرور الوقت. ابحث عن أداة يمكن أن تنمو مع عملك، وتستوعب زيادة البيانات وتعقيدات تتبع المخزون
- إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: تزيد قابلية التنقل في إدارة المخزون من القدرة على التكيف؛ لذلك، ابحث عن أنظمة المخزون المتوافقة مع مجموعة كبيرة من الأجهزة
- الأتمتة: اختر المنصات التي تعمل تلقائيًا المهام المتكررة وتقليل الاعتماد على المدخلات البشرية بسبب احتمال حدوث خطأ بشري
- إمكانيات التكامل: اختر الأدوات التي تتكامل مع أدوات العمل الأخرى لضمان سير عمل مبسط
## أفضل 10 برامج لإدارة المخزون لاستخدامها في عام 2024
1. كليك أب
استخدم ClickUp لإدارة مشاريعك مع أكثر من 15 طريقة عرض، وقوالب مصممة مسبقًا، والعديد من ميزات التعاون بكفاءة ClickUp Inventory هو برنامج إدارة عمليات المخزون الذي يبسط إدارة المخزونات الكبيرة أو المعقدة. تحليل اتجاهات المخزون الحيوية لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشأن احتياجات إعادة التخزين.
قد تتطلع إلى تتبع حركة المخزون وتوافره؛ تقدم ClickUp قوالب جاهزة أثبتت كفاءتها القصوى من قبل المستخدمين.
الـ لوحات معلومات ClickUp تمنحك عرضًا بزاوية 360 درجة لمعلومات منتجك. توفر لوحة المعلومات واجهة قابلة للتخصيص مع حالات وجداول وأدوات إعداد تقارير مخصصة. يمكنك بسهولة إضافة أدوات لوحة المعلومات للوصول إلى البيانات المفيدة، مثل الوقت المتتبع و سرعة السرعة الرسوم البيانية، واستمتع بكفاءة المخزون!
ClickUp أفضل الميزات
- لوحات تحكم مخصصة: إدارة المخزون من خلال تحليل المنتجات المتوفرة والمنتجات غير المتوفرة في المخزون باستخدام لوحات معلومات مخصصة
- عرض الجدول في ClickUp : إنشاء تخطيط منظم باستخدام صفوف وأعمدة لإدارة الميزانيات والمخزون ومعلومات العميل
- إعداد التقارير: إنشاء تقارير المخزون لتحديد كفاءة المنتج أو الخدمة، وقيود المنتج، والعديد من التقارير الأخرى
- التقويمات والجداول الزمنية: عرض جدولة تسليم الطلبات والمهام في الوقت الفعلي باستخدام جداول زمنية تعاونية وتقويمات الموارد
تتبع أداء المخزون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp
- تخطيط المنتجات: حدد بسرعة مبيعات المنتجات وتتبعها من خلال العمل العملي و موارد تخطيط القدراتبما في ذلك قوالب جاهزة
- أتمتة قابلة للتخصيص: ثبت أنه أفضل برنامج لإدارة المخزون من خلال السماح لك بأتمتة مهام التسليم والمبيعات
قيود ClickUp
- قد لا يعمل ClickUp بسرعة على بعض الهواتف المحمولة (حتى الآن)
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- للشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في مساحة العمل
مراجعات وتقييمات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)
2. زوهو إنفانتوري
عبر مخزون زوهو Zoho عبارة عن مجموعة برمجيات شاملة تقدم مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك Zoho CRM، ومنصة مكتب المساعدة، ونظام Zoho Inventory.
يوفر Zoho Inventory تتبع المخزون, إدارة الطلبات وإدارة المستودعات، الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فقط.
يقدم Zoho الكثير من عمليات التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وAmazon وEtsy وEtsy وسوق eBay وZoho Commerce. على الرغم من محدودية عمليات التكامل، فإن Zoho يوفر سعرًا تنافسيًا مقارنةً بالمخزون الآخر أدوات الإدارة .
أفضل ميزات زوهو
- الأنسب للشركات الصغيرة وشركات الشحن السريع وشركات التجارة الإلكترونية الصغيرة
- يتكامل بسهولة مع التطبيقات الأخرى في مجموعة برامج المخزون من Zoho
- خطط مجانية ومنخفضة التكلفة تبدأ من 29 دولارًا
- الوصول إلى أسعار الشحن في الوقت الفعلي من شركات الشحن الرئيسية في جميع أنحاء العالم
قيود Zoho
- قلة عدد منصات التجارة الإلكترونية وتكامل الأسواق
- يعتمد التسعير على الطلبات الشهرية لأن زيادة سعة الشركة تتطلب ترقية الخطة
تسعير #### تسعير Zoho
- خطة مجانية: (50 طلبًا ومستخدم واحد فقط)
- خطة قياسية: 29 دولارًا شهريًا (لكل مؤسسة مع 500 طلب شهريًا و2 مستخدمين)
- احترافية: 79 دولارًا (لكل مؤسسة مع 3000 طلب شهري و2 مستخدم)
- الممتاز: 129 دولارًا (لكل مؤسسة مع 7500 طلب شهري و2 مستخدمين)
- المؤسسة: 249 دولارًا أمريكيًا (لكل مؤسسة لديها 15000 طلب شهري و7 مستخدمين)
تقييمات ومراجعات Zoho
- G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)
3. سين 7
عبر سين 7 Cin7 هو حل جرد سحابي متاح مجانًا لمتاجر Shopify للتجارة الإلكترونية ويحتوي على العديد من الميزات وموصلات المنصة.
يعتمد على الويب إدارة العمليات تستخدم المنصة تقنية Kanban لتجديد المخزون وإعادة ترتيب المخزون وتوفر ميزات محاسبية مثل طريقة الوارد أولاً الخارج أولاً (FIFO).
وتتميز Cin7 كذلك بأسعارها المعقولة للمؤسسات على اختلاف أنواعها وسعة وحدات حفظ المخزون (SKUs) اللانهائية.
أفضل ميزات Cin7
- ترحيل المخزون بين المستودعات بسهولة
- إنشاء أوامر الشراء بسرعة باستخدام خاصية أوامر الشراء الآلية
- تمكين أنظمة نقاط البيع ومسح الباركود على جميع الخطط
قيود Cin7
- لا تتضمن الخطة الأساسية اتصالات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وتكوينات 3PL
- لا توجد خطة مجانية ولا خيار تجريبي مجاني
تسعير Cin7
- Cin7 Core
- القياسي: 349 دولارًا شهريًا
- محترف: 599 دولارًا شهريًا
- متقدم: 999 دولارًا شهريًا
- Cin7 Omn: أسعار مخصصة
Cin7 التقييمات والمراجعات
- Cin7 Core
- G2: 4.1 / 5 (أكثر من 75 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Cin7 أومني
- G2: 3.7/5 (أكثر من 75+ تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 550+ تقييم)
4. شيب بوب WMS
عبر سفينة بوب نظام ShipBob لإدارة المستودعات (WMS) هو حل شامل لإدارة المخزون يعمل بشكل جيد مع الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية (3PL) والوفاء المختلط.
تعمل سلسلة التوريد والمخزون وأدوات الشحن التي يوفرها برنامج إدارة المستودعات على تسهيل وسلاسة تعامل شركات الشحن مع الطلبات وإرسالها من مواقع مختلفة.
ShipBob WMS أفضل الميزات
- مثالي لشركات البيع بالجملة الأكبر حجماً بين الشركات وشركات البيع بالجملة متعددة القنوات التي تحتاج إلى إدارة سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية
- أنظمة استلام الطلبات وتعبئتها تلقائياً
قيود ShipBob WMS
- خطط التسعير غير متناسقة وغير شفافة
- تحتوي الأداة على منحنى تعليمي حاد
تسعير ShipBob WMS
تعتمد خطط تسعير ShipBob على ميزات مخزونك واحتياجاتك الإجمالية للوفاء. ستحتاج إلى التعامل مباشرةً مع فريق المبيعات للحصول على سعر مخصص، مع تقديم تفاصيل محددة حول عملك ومتطلبات المخزون.
تقييمات ومراجعات ShipBob WMS
- G2: 3.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 3.7/5 (90+ تقييم)
5. كاتانا MRP
عبر كاتانا MRP Katana MRP هو برنامج ذكي لإدارة التصنيع والمخزون يقدم العديد من الميزات، بما في ذلك تتبع المخزون, إدارة الطلبات وإدارة الإنتاج
مستويات التسعير وخططها المختلفة تنافسية، حيث توفر كل منها الكثير من المستودعات و إدارة سير العمل قدرات بتكلفة معقولة.
وبالتالي، يعد نظام إدارة المستودعات Katana مثاليًا لشركات التصنيع لأنه يوفر ميزات حصرية مثل مراقبة الأجزاء الممكّنة للرمز الشريطي ومراقبة المخزون القوية وتتبع التجميع والتخزين وأنظمة إدارة المخزون في أرضية المتجر.
كاتانا MRP أفضل الميزات
- مثالي لشركات التصنيع والبائعين متعددي القنوات
- نظام إدارة مستودعات مباشر مع خيار إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا
- الاتصال بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية الأخرى، والأسواق، وأنظمة الشحن
قيود كاتانا MRP
- يتكبد المستخدمون الإضافيون تكاليف إضافية، وقد تعتبر خطط التسعير باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة
- وفقًا لمراجعات العملاء، تفتقر Katana إلى الدعم المباشر عبر الهاتف، مما يؤدي إلى تجربة خدمة عملاء صعبة
تسعير كاتانا MRP
- أساسي: 129 دولارًا شهريًا (يشمل 500 خط طلب مبيعات مشحون)
- متقدم: 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يشمل 5000 خط طلب مبيعات مشحون)
- احترافي: السعر المخفض 799 دولارًا شهريًا (يتضمن 25,000 خط طلب مبيعات مشحون)
- المؤسسات: تسعير مخصص
كاتانا كاتانا MRP التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 35 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)
6. مخزون حوض السمك
عبر حوض السمك Fishbowl Inventory هو برنامج جرد شامل قائم على السحابة يتكامل بسلاسة مع أنظمة Quickbooks و Xero.
وعلى عكس بائعي برامج إدارة المخزون الآخرين، يسمح Fishbowl للمستخدمين بالتحكم في جميع مشتريات الموردين وتتبع المخزون وأوامر الشراء والتخزين وبيانات مراقبة المخزون في مكان واحد، مما يجعله في متناول جميع المستخدمين.
أفضل ميزات برنامج Fishbowl Inventory فيش بول للمخزون
- يقدم نسخة تجريبية مجانية من برنامج إدارة المخزون لمدة 14 يومًا مع خيارات شاملة للوحدات النمطية مما يسمح بنظام مستودعات مُحسَّن
- سهولة التكامل مع برامج المحاسبة مثل QuickBooks وXero
- برنامج مثالي لشركات الشحن واسعة النطاق والمصنعين
قيود جرد حوض السمك #### قيود المخزون
- باهظ الثمن بالنسبة للشركات ذات المستخدمين المتعددين
- تتطلب الميزات الإضافية تكلفة إضافية
أسعار جرد حوض السمك
- محرك حوض السمك: 329 دولارًا شهريًا (مع خيار 3950 دولارًا على أساس سنوي)
- حوض السمك المتقدم: 429 دولارًا شهريًا (مع خيار بقيمة 550 دولارًا على أساس سنوي)
تقييمات ومراجعات جرد حوض السمك
- G2: 4.0/5 (190+ تقييم)
- Capterra: 4.1/5 (800+ تقييم)
7. في تدفق
عبر في التدفق inFlow هو برنامج متقدم لإدارة المخزون مناسب للأعمال التجارية بين الشركات وشركات البيع بالجملة التي تتطلب حلولاً تلبي متطلبات كل من المصنعين وتجار التجزئة.
تتيح ميزة صالة العرض الافتراضية الخاصة به للأعمال التجارية تحديد البيانات المعروضة لمختلف العملاء، مثل الأسعار وأوقات الشحن.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم برنامج inFlow ميزات B2B الأساسية مثل عروض الأسعار والفواتير وأوامر الشراء الآلية وإدارة الطلبات والتوجيه وسير عمل الإنتاج لدى الشركات المصنعة.
inFlow أفضل الميزات
- أوامر الشراء الآلية وتوجيه أوامر البيع
- مكوّن بوابة صالة العرض الافتراضية المحمية بكلمة مرور لمبيعات B2B
قيود inFlow
- تعتمد ترقيات الخطة على نمو الشركة؛ على سبيل المثال، قد يستلزم ارتفاع المبيعات الشهرية الانتقال إلى خطة أسعار جديدة
- تحتوي مستويات الخطة الأعلى على ميزات أكثر روعة مثل صالات العرض الافتراضية
تسعير inFlow
- رائد الأعمال: 110 دولارات شهريًا (مع مواقع غير محدودة للمخزون وخيار عضوين في الفريق)
- الأعمال الصغيرة: 279 دولارًا شهريًا (مع عدد غير محدود من مواقع المخزون وخيار 5 أعضاء في الفريق)
- متوسط الحجم: 549 دولارًا شهريًا (مع عدد غير محدود من مواقع المخزون وخيار 10 أعضاء في الفريق)
- المؤسسات: 1319 دولارًا شهريًا (مع مواقع مخزون غير محدودة وخيار 25 عضوًا في الفريق)
inFlow التقييمات والمراجعات
- G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 450 تقييم)
8. موسع
عبر موسع كانت تُعرف سابقًا باسم Skubana، Extensiv هي بنية متعددة الأغراض لإدارة المخزون قائمة على السحابة تساعد التجار ذوي الحجم الكبير على منصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون في تتبع المخزون وتحديات التخزين.
تقدم Extensiv قدرات شاملة لإدارة المخزون والطلبات والتخزين وإعداد التقارير وتتبع الأصول ونشاط الموردين.
إنشاء قائمة بالمواد الخام للرجوع إليها بسرعة باستخدام قالب تقرير جرد النقرات يمكنك أيضًا الاستفادة من ميزة مزامنة المنصة التي تسمح للشركات بتوزيع الطلبات عبر مستودعات متعددة ومراكز تلبية الطلبات في مواقع متعددة في جميع أنحاء العالم.
Extensiv أفضل الميزات
- توزيع الطلبات بكفاءة عبر عدد غير محدود من المستودعات ومراكز التنفيذ
- يتصل بسلاسة مع كل منصات التجارة الإلكترونية
- مناسب تمامًا لشركات الشحن السريع ومستخدمي برنامج Fulfillment by Amazon
- احصل على شهر من خطة برامج إدارة المخزون مجاناً على كل خطة تسعير جرِّب المنصة قبل أن تستثمر
قيود Extensiv
- تضم العديد من المنتجات، بما في ذلك Extensiv 3PL Warehouse Manager، و Extensiv Order Manager، و Extensiv Integration Manager، وما إلى ذلك، مما يجعل من الصعب على الشركات الاستفادة من إمكانيات كل أداة من موقع مركزي
- خطة التسعير غامضة حيث لا يمكن للشركات تحديد المنتج الذي تغطيه كل خطة تسعير
تسعير Extensiv
- التاجر: 39 دولارًا شهريًا (مع شهر إضافي مجاني في جميع الخطط)
- التاجر: 99 دولارًا شهريًا
- 3PL: 99 دولارًا شهريًا
- الحساب الرئيسي: 199 دولارًا شهريًا
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)
9. أوردورو
عبر
أوردورو هو شامل إدارة المخزون برنامج يعمل على تحسين وتعزيز عمليات المستودعات للشركات التجارية المتنامية.
سواء كانت شركتك تشحن أكثر من 100 عنصر مخزون أو أكثر من 500,000 طلب شهريًا، يوفر لك أوردورو نظام محاسبة هيكل بيانات التصدير الشامل الذي تحتاجه لإدارة عمليات المخزون بالكامل.
يحظى Ordoro بشعبية كبيرة بين شركات التجارة الإلكترونية حيث إنه يعزز الكفاءة في كل عملية من العمليات التي تنطوي عليها عملية البيع متعددة القنوات.
أوردورو أفضل الميزات
- ميزة أتمتة الشراء المعاصرة
- يتكامل مع متاجر التجارة الإلكترونية والأسواق الشهيرة بسهولة
- يمكن للشركات التي لديها مستودعات متعددة إدارتها من موقع مركزي واحد
قيود أوردورو
- على عكس معظم برامج المخزون، لا يحتوي أوردورو على نسخة محمولة
- الأسعار مكلفة للشركات الصغيرة
تسعير أوردورو
- الأساسيات: مجانًا (مع ملصقات شحن غير محدودة)
- متقدم: 59 دولارًا شهريًا (مع عدد لا نهائي من ملصقات الشحن والمستخدمين)
- بريميوم: 129 دولارًا شهريًا (يحتوي على وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات)
تقييمات ومراجعات أوردورو
- G2: تقييمات غير كافية
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)
10. نوعاً ما
عبر فرز Sortly هي أداة سهلة الاستخدام لإدارة المخزون مصممة للبساطة وسهولة الاستخدام.
يعطي برنامج مراقبة المخزون هذا الأولوية لإمكانية الوصول إلى الأجهزة المحمولة، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى معلومات المخزون عبر أجهزة محمولة متعددة.
أفضل ميزات #### Sortly
- إمكانية الوصول القائم على السحابة إلى المخزون من أجهزة متعددة
- فئات قابلة للتخصيص لسهولة تنظيم العمليات التجارية والوصول دون اتصال بالإنترنت
- احصل على تحديثات في الوقت الفعلي بشأن المخزون المنخفض وتنبيهات الطلبات
- الأنسب لشركات البيع بالتجزئة الصغيرة وتتبع الأصول
قيود سورتلي
- يراجع المستخدمون التقارير التي تفيد بأن تحديثات النظام غالبًا ما تتسبب في حدوث خلل في النظام، مما يؤدي إلى فقدان العناصر
- منحنى تعليمي حاد
تسعير Sortly
- مجاني
- متقدم: 29 دولارًا شهريًا
- متقدم: 59 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات سورتلي
- G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)
أفضل برنامج لإدارة المخزون لشركتك ## أفضل برنامج لإدارة المخزون لشركتك
مع نمو الأعمال، يصبح تتبع المخزون اليدوي أكثر صعوبة. فهو يؤدي إلى حدوث أخطاء وعناصر في غير محلها وتأخيرات في تنفيذ الطلبات - وكل ذلك يمكن أن يضر بعملك. يمكن أن يؤدي التحول إلى أنظمة الإدارة القائمة على السحابة إلى تغيير قواعد اللعبة في عملك. فهي تجعل مراقبة المخزون أكثر قابلية للإدارة، مما يساعدك على جعل عملك أكثر كفاءة وذكاءً.
إذا كنت مديراً للمخزون أو صاحب عمل، فإن ClickUp يخفف عنك عبء العمل في إدارة المخزون. استكشف نموذج إدارة المخزون وتخصيصه حسب احتياجاتك. اشترك مجانًا اليوم والوصول إلى الأدوات الجاهزة لمساعدتك في إدارة مخزونك.