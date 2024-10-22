أفضل 10 برامج لإدارة المخزون في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

هل تواجه تحديات مستمرة في تتبع المخزون؟

المعاناة حقيقية عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات المخزون يدوياً. والنتيجة؟ أخطاء وعناصر في غير محلها وصداع في تلبية الطلبات في الوقت المحدد.

مع زيادة عدد مخزونك وقنوات التوزيع الخاصة بك، سيزداد الضغط على إدارة مستويات المخزون لديك.

تنشأ معظم المخزونات غير المباعة من مشاكل يمكن تجنبها في معدلات دوران المخزون. يمكن أن يؤدي ضعف العمود الفقري التشغيلي إلى تشويه تقديم الخدمة، مما يؤدي إلى تجربة عملاء معطلة وتصور سلبي للعلامة التجارية يمكن أن يضر بعملك.

ولحسن الحظ، فإن استخدام نظام إدارة قائم على الحوسبة السحابية هو الطريقة الأكثر فعالية لمراقبة المخزون وتتبعه من الاستحواذ إلى المبيعات.

على الرغم من وجود العديد من خيارات برامج إدارة المخزون عبر الإنترنت، يبقى السؤال المهم: كم منها أحدث تأثيرًا كبيرًا على سلاسل التوريد؟

سواء كنت تاجر تجزئة أو مديراً أو صاحب عمل، بعد بحث شامل، اخترنا بعناية أفضل أنظمة إدارة المخزون لتبسيط المخزون والعمليات التجارية.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة المخزون

جيدة إدارة المخزون يجب أن تعطي الأداة الأولوية للدقة. تُعد السمات التالية مؤشرات أساسية لنظام أو برنامج موثوق وجيد لإدارة المخزون يجب أن تضعه في الاعتبار:

سهولة الاستخدام: ضع في اعتبارك المنصات ذات الواجهة سهلة الاستخدام والحد الأدنى من منحنى التعلم

ضع في اعتبارك المنصات ذات الواجهة سهلة الاستخدام والحد الأدنى من منحنى التعلم المزامنة المباشرة: يجب أن تكون أرقام المخزون حية ونشطة عبر جميع المستودعات وقنوات البيع، مع وجود لوائح في الوقت الفعلي

يجب أن تكون أرقام المخزون حية ونشطة عبر جميع المستودعات وقنوات البيع، مع وجود لوائح في الوقت الفعلي المسح الضوئي للرمز الشريطي: يجب أن يدعم النظام المسح الضوئي للرمز الشريطي لتسهيل التعرف على المنتج وتتبعه

يجب أن يدعم النظام المسح الضوئي للرمز الشريطي لتسهيل التعرف على المنتج وتتبعه إشعارات المخزون: يدعم إعدادات الإشعارات والتنبيهات للإشارة إلى وقت إيقاف بيع منتج ما ويحتاج إلى إعادة تخزينه

يدعم إعدادات الإشعارات والتنبيهات للإشارة إلى وقت إيقاف بيع منتج ما ويحتاج إلى إعادة تخزينه قابلية التوسع : تنمو الشركات بمرور الوقت. ابحث عن أداة يمكن أن تنمو مع عملك، وتستوعب زيادة البيانات وتعقيدات تتبع المخزون

: تنمو الشركات بمرور الوقت. ابحث عن أداة يمكن أن تنمو مع عملك، وتستوعب زيادة البيانات وتعقيدات تتبع المخزون إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: تزيد قابلية التنقل في إدارة المخزون من القدرة على التكيف؛ لذلك، ابحث عن أنظمة المخزون المتوافقة مع مجموعة كبيرة من الأجهزة

تزيد قابلية التنقل في إدارة المخزون من القدرة على التكيف؛ لذلك، ابحث عن أنظمة المخزون المتوافقة مع مجموعة كبيرة من الأجهزة الأتمتة: اختر المنصات التي تعمل تلقائيًا المهام المتكررة وتقليل الاعتماد على المدخلات البشرية بسبب احتمال حدوث خطأ بشري

اختر المنصات التي تعمل تلقائيًا المهام المتكررة وتقليل الاعتماد على المدخلات البشرية بسبب احتمال حدوث خطأ بشري إمكانيات التكامل: اختر الأدوات التي تتكامل مع أدوات العمل الأخرى لضمان سير عمل مبسط

## أفضل 10 برامج لإدارة المخزون لاستخدامها في عام 2024

1. كليك أب

استخدم ClickUp لإدارة مشاريعك مع أكثر من 15 طريقة عرض، وقوالب مصممة مسبقًا، والعديد من ميزات التعاون بكفاءة ClickUp Inventory هو برنامج إدارة عمليات المخزون الذي يبسط إدارة المخزونات الكبيرة أو المعقدة. تحليل اتجاهات المخزون الحيوية لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشأن احتياجات إعادة التخزين.

قد تتطلع إلى تتبع حركة المخزون وتوافره؛ تقدم ClickUp قوالب جاهزة أثبتت كفاءتها القصوى من قبل المستخدمين.

الـ لوحات معلومات ClickUp تمنحك عرضًا بزاوية 360 درجة لمعلومات منتجك. توفر لوحة المعلومات واجهة قابلة للتخصيص مع حالات وجداول وأدوات إعداد تقارير مخصصة. يمكنك بسهولة إضافة أدوات لوحة المعلومات للوصول إلى البيانات المفيدة، مثل الوقت المتتبع و سرعة السرعة الرسوم البيانية، واستمتع بكفاءة المخزون!

ClickUp أفضل الميزات

لوحات تحكم مخصصة : إدارة المخزون من خلال تحليل المنتجات المتوفرة والمنتجات غير المتوفرة في المخزون باستخدام لوحات معلومات مخصصة

: إدارة المخزون من خلال تحليل المنتجات المتوفرة والمنتجات غير المتوفرة في المخزون باستخدام لوحات معلومات مخصصة عرض الجدول في ClickUp : إنشاء تخطيط منظم باستخدام صفوف وأعمدة لإدارة الميزانيات والمخزون ومعلومات العميل

إنشاء تخطيط منظم باستخدام صفوف وأعمدة لإدارة الميزانيات والمخزون ومعلومات العميل إعداد التقارير : إنشاء تقارير المخزون لتحديد كفاءة المنتج أو الخدمة، وقيود المنتج، والعديد من التقارير الأخرى

: إنشاء تقارير المخزون لتحديد كفاءة المنتج أو الخدمة، وقيود المنتج، والعديد من التقارير الأخرى التقويمات والجداول الزمنية: عرض جدولة تسليم الطلبات والمهام في الوقت الفعلي باستخدام جداول زمنية تعاونية و تقويمات الموارد

تتبع أداء المخزون في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp

تخطيط المنتجات : حدد بسرعة مبيعات المنتجات وتتبعها من خلال العمل العملي و موارد تخطيط القدرات بما في ذلك قوالب جاهزة أتمتة قابلة للتخصيص : ثبت أنه أفضل برنامج لإدارة المخزون من خلال السماح لك بأتمتة مهام التسليم والمبيعات

: حدد بسرعة مبيعات المنتجات وتتبعها من خلال العمل العملي و موارد تخطيط القدرات بما في ذلك قوالب جاهزة

قيود ClickUp

قد لا يعمل ClickUp بسرعة على بعض الهواتف المحمولة (حتى الآن)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في مساحة العمل

مراجعات وتقييمات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. زوهو إنفانتوري

عبر مخزون زوهو Zoho عبارة عن مجموعة برمجيات شاملة تقدم مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك Zoho CRM، ومنصة مكتب المساعدة، ونظام Zoho Inventory.

يوفر Zoho Inventory تتبع المخزون, إدارة الطلبات وإدارة المستودعات، الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فقط.

يقدم Zoho الكثير من عمليات التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وAmazon وEtsy وEtsy وسوق eBay وZoho Commerce. على الرغم من محدودية عمليات التكامل، فإن Zoho يوفر سعرًا تنافسيًا مقارنةً بالمخزون الآخر أدوات الإدارة .

أفضل ميزات زوهو

الأنسب للشركات الصغيرة وشركات الشحن السريع وشركات التجارة الإلكترونية الصغيرة

يتكامل بسهولة مع التطبيقات الأخرى في مجموعة برامج المخزون من Zoho

خطط مجانية ومنخفضة التكلفة تبدأ من 29 دولارًا

الوصول إلى أسعار الشحن في الوقت الفعلي من شركات الشحن الرئيسية في جميع أنحاء العالم

قيود Zoho

قلة عدد منصات التجارة الإلكترونية وتكامل الأسواق

يعتمد التسعير على الطلبات الشهرية لأن زيادة سعة الشركة تتطلب ترقية الخطة

تسعير #### تسعير Zoho

خطة مجانية : (50 طلبًا ومستخدم واحد فقط)

: (50 طلبًا ومستخدم واحد فقط) خطة قياسية : 29 دولارًا شهريًا (لكل مؤسسة مع 500 طلب شهريًا و2 مستخدمين)

: 29 دولارًا شهريًا (لكل مؤسسة مع 500 طلب شهريًا و2 مستخدمين) احترافية : 79 دولارًا (لكل مؤسسة مع 3000 طلب شهري و2 مستخدم)

: 79 دولارًا (لكل مؤسسة مع 3000 طلب شهري و2 مستخدم) الممتاز : 129 دولارًا (لكل مؤسسة مع 7500 طلب شهري و2 مستخدمين)

: 129 دولارًا (لكل مؤسسة مع 7500 طلب شهري و2 مستخدمين) المؤسسة: 249 دولارًا أمريكيًا (لكل مؤسسة لديها 15000 طلب شهري و7 مستخدمين)

تقييمات ومراجعات Zoho

G2 : 4.3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

3. سين 7

عبر سين 7 Cin7 هو حل جرد سحابي متاح مجانًا لمتاجر Shopify للتجارة الإلكترونية ويحتوي على العديد من الميزات وموصلات المنصة.

يعتمد على الويب إدارة العمليات تستخدم المنصة تقنية Kanban لتجديد المخزون وإعادة ترتيب المخزون وتوفر ميزات محاسبية مثل طريقة الوارد أولاً الخارج أولاً (FIFO).

وتتميز Cin7 كذلك بأسعارها المعقولة للمؤسسات على اختلاف أنواعها وسعة وحدات حفظ المخزون (SKUs) اللانهائية.

أفضل ميزات Cin7

ترحيل المخزون بين المستودعات بسهولة

إنشاء أوامر الشراء بسرعة باستخدام خاصية أوامر الشراء الآلية

تمكين أنظمة نقاط البيع ومسح الباركود على جميع الخطط

قيود Cin7

لا تتضمن الخطة الأساسية اتصالات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وتكوينات 3PL

لا توجد خطة مجانية ولا خيار تجريبي مجاني

تسعير Cin7

Cin7 Core القياسي : 349 دولارًا شهريًا محترف : 599 دولارًا شهريًا متقدم : 999 دولارًا شهريًا

Cin7 Omn: أسعار مخصصة

Cin7 التقييمات والمراجعات

Cin7 Core G2: 4.1 / 5 (أكثر من 75 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

Cin7 أومني G2: 3.7/5 (أكثر من 75+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 550+ تقييم)



4. شيب بوب WMS

عبر سفينة بوب نظام ShipBob لإدارة المستودعات (WMS) هو حل شامل لإدارة المخزون يعمل بشكل جيد مع الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية (3PL) والوفاء المختلط.

تعمل سلسلة التوريد والمخزون وأدوات الشحن التي يوفرها برنامج إدارة المستودعات على تسهيل وسلاسة تعامل شركات الشحن مع الطلبات وإرسالها من مواقع مختلفة.

ShipBob WMS أفضل الميزات

مثالي لشركات البيع بالجملة الأكبر حجماً بين الشركات وشركات البيع بالجملة متعددة القنوات التي تحتاج إلى إدارة سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية

أنظمة استلام الطلبات وتعبئتها تلقائياً

قيود ShipBob WMS

خطط التسعير غير متناسقة وغير شفافة

تحتوي الأداة على منحنى تعليمي حاد

تسعير ShipBob WMS

تعتمد خطط تسعير ShipBob على ميزات مخزونك واحتياجاتك الإجمالية للوفاء. ستحتاج إلى التعامل مباشرةً مع فريق المبيعات للحصول على سعر مخصص، مع تقديم تفاصيل محددة حول عملك ومتطلبات المخزون.

تقييمات ومراجعات ShipBob WMS

G2 : 3.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 3.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 3.7/5 (90+ تقييم)

5. كاتانا MRP

عبر كاتانا MRP Katana MRP هو برنامج ذكي لإدارة التصنيع والمخزون يقدم العديد من الميزات، بما في ذلك تتبع المخزون, إدارة الطلبات وإدارة الإنتاج

مستويات التسعير وخططها المختلفة تنافسية، حيث توفر كل منها الكثير من المستودعات و إدارة سير العمل قدرات بتكلفة معقولة.

وبالتالي، يعد نظام إدارة المستودعات Katana مثاليًا لشركات التصنيع لأنه يوفر ميزات حصرية مثل مراقبة الأجزاء الممكّنة للرمز الشريطي ومراقبة المخزون القوية وتتبع التجميع والتخزين وأنظمة إدارة المخزون في أرضية المتجر.

كاتانا MRP أفضل الميزات

مثالي لشركات التصنيع والبائعين متعددي القنوات

نظام إدارة مستودعات مباشر مع خيار إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا

الاتصال بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية الأخرى، والأسواق، وأنظمة الشحن

قيود كاتانا MRP

يتكبد المستخدمون الإضافيون تكاليف إضافية، وقد تعتبر خطط التسعير باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة

وفقًا لمراجعات العملاء، تفتقر Katana إلى الدعم المباشر عبر الهاتف، مما يؤدي إلى تجربة خدمة عملاء صعبة

تسعير كاتانا MRP

أساسي : 129 دولارًا شهريًا (يشمل 500 خط طلب مبيعات مشحون)

: 129 دولارًا شهريًا (يشمل 500 خط طلب مبيعات مشحون) متقدم : 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يشمل 5000 خط طلب مبيعات مشحون)

: 349 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يشمل 5000 خط طلب مبيعات مشحون) احترافي : السعر المخفض 799 دولارًا شهريًا (يتضمن 25,000 خط طلب مبيعات مشحون)

: السعر المخفض 799 دولارًا شهريًا (يتضمن 25,000 خط طلب مبيعات مشحون) المؤسسات: تسعير مخصص

كاتانا كاتانا MRP التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 35 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

6. مخزون حوض السمك

عبر حوض السمك Fishbowl Inventory هو برنامج جرد شامل قائم على السحابة يتكامل بسلاسة مع أنظمة Quickbooks و Xero.

وعلى عكس بائعي برامج إدارة المخزون الآخرين، يسمح Fishbowl للمستخدمين بالتحكم في جميع مشتريات الموردين وتتبع المخزون وأوامر الشراء والتخزين وبيانات مراقبة المخزون في مكان واحد، مما يجعله في متناول جميع المستخدمين.

أفضل ميزات برنامج Fishbowl Inventory فيش بول للمخزون

يقدم نسخة تجريبية مجانية من برنامج إدارة المخزون لمدة 14 يومًا مع خيارات شاملة للوحدات النمطية مما يسمح بنظام مستودعات مُحسَّن

سهولة التكامل مع برامج المحاسبة مثل QuickBooks وXero

برنامج مثالي لشركات الشحن واسعة النطاق والمصنعين

قيود جرد حوض السمك #### قيود المخزون

باهظ الثمن بالنسبة للشركات ذات المستخدمين المتعددين

تتطلب الميزات الإضافية تكلفة إضافية

أسعار جرد حوض السمك

محرك حوض السمك : 329 دولارًا شهريًا (مع خيار 3950 دولارًا على أساس سنوي)

: 329 دولارًا شهريًا (مع خيار 3950 دولارًا على أساس سنوي) حوض السمك المتقدم: 429 دولارًا شهريًا (مع خيار بقيمة 550 دولارًا على أساس سنوي)

تقييمات ومراجعات جرد حوض السمك

G2 : 4.0/5 (190+ تقييم)

: 4.0/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (800+ تقييم)

7. في تدفق

عبر في التدفق inFlow هو برنامج متقدم لإدارة المخزون مناسب للأعمال التجارية بين الشركات وشركات البيع بالجملة التي تتطلب حلولاً تلبي متطلبات كل من المصنعين وتجار التجزئة.

تتيح ميزة صالة العرض الافتراضية الخاصة به للأعمال التجارية تحديد البيانات المعروضة لمختلف العملاء، مثل الأسعار وأوقات الشحن.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم برنامج inFlow ميزات B2B الأساسية مثل عروض الأسعار والفواتير وأوامر الشراء الآلية وإدارة الطلبات والتوجيه وسير عمل الإنتاج لدى الشركات المصنعة.

inFlow أفضل الميزات

أوامر الشراء الآلية وتوجيه أوامر البيع

مكوّن بوابة صالة العرض الافتراضية المحمية بكلمة مرور لمبيعات B2B

قيود inFlow

تعتمد ترقيات الخطة على نمو الشركة؛ على سبيل المثال، قد يستلزم ارتفاع المبيعات الشهرية الانتقال إلى خطة أسعار جديدة

تحتوي مستويات الخطة الأعلى على ميزات أكثر روعة مثل صالات العرض الافتراضية

تسعير inFlow

رائد الأعمال : 110 دولارات شهريًا (مع مواقع غير محدودة للمخزون وخيار عضوين في الفريق)

: 110 دولارات شهريًا (مع مواقع غير محدودة للمخزون وخيار عضوين في الفريق) الأعمال الصغيرة : 279 دولارًا شهريًا (مع عدد غير محدود من مواقع المخزون وخيار 5 أعضاء في الفريق)

: 279 دولارًا شهريًا (مع عدد غير محدود من مواقع المخزون وخيار 5 أعضاء في الفريق) متوسط الحجم : 549 دولارًا شهريًا (مع عدد غير محدود من مواقع المخزون وخيار 10 أعضاء في الفريق)

: 549 دولارًا شهريًا (مع عدد غير محدود من مواقع المخزون وخيار 10 أعضاء في الفريق) المؤسسات: 1319 دولارًا شهريًا (مع مواقع مخزون غير محدودة وخيار 25 عضوًا في الفريق)

inFlow التقييمات والمراجعات

G2 : 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 450 تقييم)

8. موسع

عبر موسع كانت تُعرف سابقًا باسم Skubana، Extensiv هي بنية متعددة الأغراض لإدارة المخزون قائمة على السحابة تساعد التجار ذوي الحجم الكبير على منصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون في تتبع المخزون وتحديات التخزين.

تقدم Extensiv قدرات شاملة لإدارة المخزون والطلبات والتخزين وإعداد التقارير وتتبع الأصول ونشاط الموردين.

إنشاء قائمة بالمواد الخام للرجوع إليها بسرعة باستخدام قالب تقرير جرد النقرات يمكنك أيضًا الاستفادة من ميزة مزامنة المنصة التي تسمح للشركات بتوزيع الطلبات عبر مستودعات متعددة ومراكز تلبية الطلبات في مواقع متعددة في جميع أنحاء العالم.

Extensiv أفضل الميزات

توزيع الطلبات بكفاءة عبر عدد غير محدود من المستودعات ومراكز التنفيذ

يتصل بسلاسة مع كل منصات التجارة الإلكترونية

مناسب تمامًا لشركات الشحن السريع ومستخدمي برنامج Fulfillment by Amazon

احصل على شهر من خطة برامج إدارة المخزون مجاناً على كل خطة تسعير جرِّب المنصة قبل أن تستثمر

قيود Extensiv

تضم العديد من المنتجات، بما في ذلك Extensiv 3PL Warehouse Manager، و Extensiv Order Manager، و Extensiv Integration Manager، وما إلى ذلك، مما يجعل من الصعب على الشركات الاستفادة من إمكانيات كل أداة من موقع مركزي

خطة التسعير غامضة حيث لا يمكن للشركات تحديد المنتج الذي تغطيه كل خطة تسعير

تسعير Extensiv

التاجر : 39 دولارًا شهريًا (مع شهر إضافي مجاني في جميع الخطط)

: 39 دولارًا شهريًا (مع شهر إضافي مجاني في جميع الخطط) التاجر : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا 3PL : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا الحساب الرئيسي: 199 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. أوردورو

عبر

أوردورو

أوردورو هو شامل إدارة المخزون برنامج يعمل على تحسين وتعزيز عمليات المستودعات للشركات التجارية المتنامية.

سواء كانت شركتك تشحن أكثر من 100 عنصر مخزون أو أكثر من 500,000 طلب شهريًا، يوفر لك أوردورو نظام محاسبة هيكل بيانات التصدير الشامل الذي تحتاجه لإدارة عمليات المخزون بالكامل.

يحظى Ordoro بشعبية كبيرة بين شركات التجارة الإلكترونية حيث إنه يعزز الكفاءة في كل عملية من العمليات التي تنطوي عليها عملية البيع متعددة القنوات.

أوردورو أفضل الميزات

ميزة أتمتة الشراء المعاصرة

يتكامل مع متاجر التجارة الإلكترونية والأسواق الشهيرة بسهولة

يمكن للشركات التي لديها مستودعات متعددة إدارتها من موقع مركزي واحد

قيود أوردورو

على عكس معظم برامج المخزون، لا يحتوي أوردورو على نسخة محمولة

الأسعار مكلفة للشركات الصغيرة

تسعير أوردورو

الأساسيات : مجانًا (مع ملصقات شحن غير محدودة)

: مجانًا (مع ملصقات شحن غير محدودة) متقدم : 59 دولارًا شهريًا (مع عدد لا نهائي من ملصقات الشحن والمستخدمين)

: 59 دولارًا شهريًا (مع عدد لا نهائي من ملصقات الشحن والمستخدمين) بريميوم: 129 دولارًا شهريًا (يحتوي على وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات)

تقييمات ومراجعات أوردورو

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. نوعاً ما

عبر فرز Sortly هي أداة سهلة الاستخدام لإدارة المخزون مصممة للبساطة وسهولة الاستخدام.

يعطي برنامج مراقبة المخزون هذا الأولوية لإمكانية الوصول إلى الأجهزة المحمولة، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى معلومات المخزون عبر أجهزة محمولة متعددة.

أفضل ميزات #### Sortly

إمكانية الوصول القائم على السحابة إلى المخزون من أجهزة متعددة

فئات قابلة للتخصيص لسهولة تنظيم العمليات التجارية والوصول دون اتصال بالإنترنت

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي بشأن المخزون المنخفض وتنبيهات الطلبات

الأنسب لشركات البيع بالتجزئة الصغيرة وتتبع الأصول

قيود سورتلي

يراجع المستخدمون التقارير التي تفيد بأن تحديثات النظام غالبًا ما تتسبب في حدوث خلل في النظام، مما يؤدي إلى فقدان العناصر

منحنى تعليمي حاد

تسعير Sortly

مجاني

متقدم : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا متقدم : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سورتلي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

أفضل برنامج لإدارة المخزون لشركتك ## أفضل برنامج لإدارة المخزون لشركتك

مع نمو الأعمال، يصبح تتبع المخزون اليدوي أكثر صعوبة. فهو يؤدي إلى حدوث أخطاء وعناصر في غير محلها وتأخيرات في تنفيذ الطلبات - وكل ذلك يمكن أن يضر بعملك. يمكن أن يؤدي التحول إلى أنظمة الإدارة القائمة على السحابة إلى تغيير قواعد اللعبة في عملك. فهي تجعل مراقبة المخزون أكثر قابلية للإدارة، مما يساعدك على جعل عملك أكثر كفاءة وذكاءً.

إذا كنت مديراً للمخزون أو صاحب عمل، فإن ClickUp يخفف عنك عبء العمل في إدارة المخزون. استكشف نموذج إدارة المخزون وتخصيصه حسب احتياجاتك. اشترك مجانًا اليوم والوصول إلى الأدوات الجاهزة لمساعدتك في إدارة مخزونك.