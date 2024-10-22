6 أفضل برامج إدارة العمليات التجارية في عام 2025

لنبدأ بإحصائية ضخمة، هلا بدأنا؟ 👀

من المتوقع أن تصل سوق إدارة عمليات الأعمال (BPM) إلى 14.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. من الواضح أن المزيد والمزيد من الشركات تختار استخدام برمجيات إدارة الأعمال من أجل دفع الكفاءة و اتخاذ قرارات أفضل.

تستخدم الشركات ذات التفكير المستقبلي أدوات مختلفة لزيادة الإيرادات وتبسيط العمليات وجعل أماكن عملها تعمل بشكل عام مثل الآلات المربحة المجهزة جيدًا.

من برنامج إدارة المشاريع و برنامج تخطيط الفعاليات إلى إدارة المهام فإن الخيارات لا حصر لها.

في هذه المقالة، سوف نتعمق في عالم إدارة العمليات التجارية، ونستكشف ستة من أفضل أداة إدارة عمليات الأعمال وخصائصها الرئيسية، وكيف يمكنك العثور على أفضل ما يناسبك أتمتة العمليات التجارية برنامج لمؤسستك الفريدة من نوعها.

قبل أن ندخل في كل ذلك، دعنا نحدد بالضبط ما هي أتمتة إدارة الأعمال.

ما هي إدارة عمليات الأعمال؟

إدارة عمليات الأعمال هي إنشاء عمليات الأعمال الأساسية وتحليلها ومراقبتها وتحويلها. باختصار، تحدد إدارة عمليات الأعمال فرص الأعمال ونجاحاتها ومشاكلها من خلال المراقبة المستمرة للعمليات.

تحافظ عمليات الأعمال على سير الشركة في الاتجاه الصحيح وتمكن الفرق من القيام بعملها وتتبع التقدم المحرز بكفاءة أكبر.

التطبيقات واسعة النطاق وتختلف من شركة لأخرى، ولكن بعض الأمثلة الشائعة لكيفية استخدام إدارة الأعمال الفعالة هي

إعداد الموظفين الجدد : يمكن أن تعمل إدارة عمليات إدارة الأعمال على أتمتة أجزاء من عملية تأهيل الموظفين الجدد وتقليل الوقت المستغرق في استكمال المستندات. كما أنه يساعد أيضًا على توفير انتقال أكثر سلاسة حيث يتم توثيق عمليات وسياسات المؤسسة بوضوح، مما يؤدي إلى تسهيل عملية التسليم.

: يمكن أن تعمل إدارة عمليات إدارة الأعمال على أتمتة أجزاء من عملية تأهيل الموظفين الجدد وتقليل الوقت المستغرق في استكمال المستندات. كما أنه يساعد أيضًا على توفير انتقال أكثر سلاسة حيث يتم توثيق عمليات وسياسات المؤسسة بوضوح، مما يؤدي إلى تسهيل عملية التسليم. تسويق المحتوى: يمكن أن تساعد برمجيات إدارة عمليات إدارة الأعمال الشركة على تطوير عمليات فعالة وسهلة المتابعة سير العمل لتسويق المحتوى التي تتضمن الكتابة والتحرير والتحسين والنشر. يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة المحتوى الموجود وجدولة و إنشاء محتوى جديد لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها التسويقية.طلبات الشراء _يشرحها بشكل متعمق، بالإضافة إلى المراحل التي تنطوي عليها عملية إدارة عمليات إدارة الأعمال

ما هي 3 أنواع من إدارة عمليات إدارة الأعمال؟

أنواع إدارة العمليات التجارية

هناك ثلاثة أنواع رئيسية لإدارة العمليات التجارية:

1. إدارة عمليات الأعمال المتمحورة حول الإنسان

كما يوحي الاسم، يتم استخدام هذا النوع من إدارة عمليات إدارة الأعمال للعمليات التي ينفذها البشر وعادة ما تتطلب موافقات الموظفين. تتضمن إدارة عمليات إدارة الأعمال التي تتمحور حول الإنسان تتبعًا بسيطًا وإشعارات في لوحة تحكم بديهية.

2. إدارة عمليات إدارة الأعمال المتمحورة حول المستندات

تتمحور إدارة عمليات إدارة الأعمال المتمحورة حول المستند عندما يكون المستند في صميم العملية. ويتيح هذا النوع من إدارة عمليات إدارة عمليات الأعمال عمليات مثل التنسيق والتحقق وإدارة المشروع, إدارة المستندات واستلام توقيعات المستندات

3. إدارة عمليات إدارة الأعمال المتمحورة حول التكامل

يتم استخدام إدارة عمليات إدارة الأعمال المتمحورة حول التكامل بين أنظمة البرمجيات الحالية - يمكن أن تكون إدارة علاقات العملاء و أنظمة تخطيط موارد المؤسسات . عادةً ما يتم استخدام هذا النوع من إدارة عمليات إدارة الأعمال مع الحد الأدنى من التدخل البشري، حيث أن هذه الأنظمة لديها إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لجعل العمليات تعمل بشكل أسرع.

ما هي برامج إدارة عمليات الأعمال؟

تقوم برامج إدارة عمليات الأعمال بتحليل ومراقبة وتحويل العمليات التجارية.

تحتوي برامج إدارة عمليات الأعمال عادةً على ميزات توفر أتمتة سير العمل وإعداد التقارير المتقدمة وأدوات التعاون وإمكانات التكامل.

فيمَ تُستخدم أدوات إدارة عمليات إدارة الأعمال؟

تستخدم الشركات أدوات إدارة عمليات إدارة الأعمال من أجل:

مراجعة وتحليل العمليات الشاملة

مواءمة وظائف الأعمال مع احتياجات العملاء

مراقبة موارد الأعمال وقياسها

تحسين العمليات التجارية

التحقق من التكاليف لجعل العمليات اليومية والعمليات الأساسية فعالة من حيث التكلفة

_هل تريد مثالاً؟ بالتأكيد!

قد ينبهك استخدام أنظمة إدارة عمليات الأعمال إلى أن المهام المتكررة تتسبب في عمل يدوي مفرط لموظفيك. أو ربما وثائق مقترحات الأعمال التجارية لا يغلقون المبيعات بسرعة كافية، حتى مع قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني .

بمجرد تحديد المشكلة، يمكن للشركات العمل على حلها حتى يتم حلها بالكامل.

ما الذي يجعل أداة جيدة لإدارة عمليات إدارة الأعمال؟

عند اختيار أداة إدارة عمليات إدارة الأعمال، هناك بعض الميزات الأكثر أهمية التي يجب البحث عنها:

قابلة للتخصيص : يجب أن تكون أداة فعالة لإدارة عمليات إدارة الأعمال قابلة للتخصيص بسهولة بحيث يمكنك تكييفها مع احتياجات عملك المتغيرة

: يجب أن تكون أداة فعالة لإدارة عمليات إدارة الأعمال قابلة للتخصيص بسهولة بحيث يمكنك تكييفها مع احتياجات عملك المتغيرة التكاملات: يجب أن تتكامل إدارة عمليات إدارة الأعمال مع جميع البرامج الحالية التي تستخدمها شركتك. تأكد من اختيار البرنامج الذي يوفر مجموعة من عمليات التكامل

يجب أن تتكامل إدارة عمليات إدارة الأعمال مع جميع البرامج الحالية التي تستخدمها شركتك. تأكد من اختيار البرنامج الذي يوفر مجموعة من عمليات التكامل سهل الاستخدام : أنت لا تريد أن تكون بحاجة إلى الاعتماد على فريق تكنولوجيا المعلومات لديك للتغييرات وإنشاء مهام سير عمل جديدة. ابحث عن البرامج التي توفر القوالب وميزات السحب والإفلات ولا تتطلب معرفة الترميز

: أنت لا تريد أن تكون بحاجة إلى الاعتماد على فريق تكنولوجيا المعلومات لديك للتغييرات وإنشاء مهام سير عمل جديدة. ابحث عن البرامج التي توفر القوالب وميزات السحب والإفلات ولا تتطلب معرفة الترميز أدوات إعداد التقارير: لقياس مدى كفاءة إدارة العمليات الخاصة بك، تحتاج إلى قدرات فعالة لإعداد التقارير

التعاون : مثل الكثير من الشركات المؤسسية تختارأنظمة هاتف IP للبقاء على اتصال أثناء التنقل، يجب أن يحتوي نظام إدارة عمليات الأعمال على خيارات الاتصال البيني لسطح المكتب ونظام iOS و Android لسهولة التعاون

: مثل الكثير من الشركات المؤسسية تختارأنظمة هاتف IP للبقاء على اتصال أثناء التنقل، يجب أن يحتوي نظام إدارة عمليات الأعمال على خيارات الاتصال البيني لسطح المكتب ونظام iOS و Android لسهولة التعاون الدعم: عند الاستثمار في أداة إدارة عمليات الأعمال، تأكد من أنها تأتي مع دعم شامل حتى تتمكن من التعامل مع أي مشاكل بسرعة وكفاءة

هناك الكثير من الميزات الأخرى التي يجب البحث عنها، المهم هو تحديد احتياجات شركتك وما تريد تحقيقه من خلال أداة إدارة عمليات إدارة الأعمال.

## 6 من أفضل برامج إدارة عمليات الأعمال في عام 2024

1. انقر فوق

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

دعنا نبدأ هذه الجولة من أفضل برامج إدارة عمليات الأعمال مع ClickUp - وهي أداة إدارة مشروع متكاملة مصممة للفرق من جميع الأحجام في مختلف المجالات.

وهو يوفر منصة قابلة للتخصيص بالكامل تمنح الفرق وأي شركة الأدوات المتقدمة والمرونة التي يحتاجونها لإنشاء مهام سير العمل الأكثر كفاءة التي تناسب أعمالهم واحتياجات مشاريعهم، بالإضافة إلى تفضيلات سير العمل الخاصة بهم.

بالنسبة لإنشاء أنظمة فعّالة لإدارة عمليات الأعمال، يمكن لأدوات ClickUp أن تساعد الشركات:

أتمتة عمليات سير العمل: تحسين عملياتك وتقليل العمل اليدوي باستخدام أدوات محددة مسبقًا والأتمتة المخصصة دعم تعاون الفريق : عزز تواصل الفريق وتعاونه مع ميزة الدردشة المدمجة, ClickUp Whiteboards لتخطيط العمليات مستندات ClickUp لقاعدة المعرفة وإجراءات التشغيل الموحدة، وغير ذلك الكثير

تحسين عملياتك وتقليل العمل اليدوي باستخدام أدوات محددة مسبقًا والأتمتة المخصصة احصل على إمكانية الوصول إلى التقارير في الوقت الفعلي: إنشاء لوحات معلومات مخصصة للسماح لك برؤية عملياتك ونظرة عامة عالية المستوى لعملك في لمحة سريعة

اسحب البيانات المهمة بسرعة على شاشة واحدة باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp

علاوة على كل ذلك، تقدم ClickUp قوالب معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص. احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة من القوالب لجميع حالات الاستخدام، بما في ذلك قالب العمليات والإجراءات من ClickUp لمساعدتك في تخطيط وتنفيذ أنظمة فعالة لإدارة العمليات التجارية.

هل أنت مستعد لإنشاء عمليات في شركتك؟ هذا القالب المجاني للعمليات والإجراءات من ClickUp يسلط الضوء على المهام التي تحتاج إلى القيام بها من أجل إنشاء وثيقة عملية حيةتنزيل هذا القالب

الميزات الرئيسية

أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة : اختر من بين 15 طريقة لعرض عملك (Gantt، واللوحة، وطريقة عرض الصندوق، والمزيد)

: اختر من بين 15 طريقة لعرض عملك (Gantt، واللوحة، وطريقة عرض الصندوق، والمزيد) لوحات بيضاء رقمية : ارسم استراتيجياتك وعملياتك في لوحات بيضاء في ClickUp Whiteboards وربطها بعملك

: ارسم استراتيجياتك وعملياتك في لوحات بيضاء في ClickUp Whiteboards وربطها بعملك مستندات تعاونية : أنشئ قاعدة معرفية ومواقع ويكي وإجراءات التشغيل الموحدة والمزيد وشاركها مع فريقك

: أنشئ قاعدة معرفية ومواقع ويكي وإجراءات التشغيل الموحدة والمزيد وشاركها مع فريقك الحقول المخصصة و الحالة المخصصة : أضف أكبر عدد ممكن من الحقول المخصصة حسب الحاجة لمنح فريقك وأصحاب المصلحة السياق الذي يحتاجونه للوصول إلى نفس الصفحة وإنشاء حالات مخصصة للمساعدة في تتبع التقدم

و : أضف أكبر عدد ممكن من الحقول المخصصة حسب الحاجة لمنح فريقك وأصحاب المصلحة السياق الذي يحتاجونه للوصول إلى نفس الصفحة وإنشاء حالات مخصصة للمساعدة في تتبع التقدم لوحة تحكم مخصصة : اختر من بين أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم وقم ببناء لوحة التحكم المثالية للحصول على تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي لعملك

: اختر من بين أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم وقم ببناء لوحة التحكم المثالية للحصول على تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي لعملك أتمتة سير العمل : أتمتة مخصصة لتبسيط سير عملك والحفاظ على اتساق العمليات

: أتمتة مخصصة لتبسيط سير عملك والحفاظ على اتساق العمليات إمكانيات تكامل قوية : قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل

: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل تطبيق الهاتف المحمول: يمكنك استخدام ClickUp أثناء التنقل والوصول إليه من أي مكان

مزايا ####

وظيفة السحب والإفلات

خطة مجانية غنية بالميزات

منصة قابلة للتخصيص بالكامل

أدوات تعاونية

إعداد التقارير في الوقت الحقيقي

القيود

منحنى التعلم بسبب عدد الميزات المتاحة

لا يوجد عرض جدول في تطبيق الجوال حتى الآن

التسعير

مجاني للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.7 من 5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7 من 5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 3,519 تقييم) جرّب ClickUp لإدارة عمليات الأعمال ### 2. شارع العمليات

عبر Process Street شارع المعالجة يساعد الشركات على تحسين إدارة المشاريع والتعامل مع المشاريع الصغيرة مع العديد من مستخدمي الأعمال.

تتضمن عروض برمجيات إدارة الأعمال الخاصة بها إنشاء مستندات إجرائية باستخدام اختصارات بسيطة للوحة المفاتيح عبر واجهة السحب والإفلات.

استخدم نظام إدارة عمليات الأعمال هذا لإنشاء مهام سير العمل وتنفيذ العمليات وتوزيعها على فرقك الأوسع نطاقاً.

الميزات الرئيسية

لا توجد واجهة برمجية

المنطق الشرطي

الموافقات أحادية المصدر ومتعددة المراحل والمتسلسلة

تعيين المهام

أكثر من 3000 تكامل

دعم البريد الإلكتروني والدردشة

الإيجابيات

قوالب متعددة

سهولة تسجيل العمليات وتتبعها

لوحة التحكم لتتبع النشاط في الوقت الفعلي

قوائم مراجعة بسيطة وقابلة للتغيير

القيود

تحرير القوالب أمر صعب على المستخدمين غير التقنيين

لا توجد أدوات إعداد تقارير متقدمة

البرمجة الشرطية المعقدة

التسعير

بدء التشغيل : 100 دولار/شهرياً

: 100 دولار/شهرياً محترف : 415 دولارًا شهريًا

: 415 دولارًا شهريًا مؤسسة: 1,660 دولاراً شهرياً

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.6 من 5 (344+ تقييمات)

: 4.6 من 5 (344+ تقييمات) Capterra: 4.7 (571+ تقييمات)

3. كيس فلو

عبر Kissflow

كحل برمجي لإدارة عمليات الأعمال كيس فلو مناسب للشركات من جميع الأحجام. هذا برنامج إدارة سير العمل يدعم إدارة عمليات سير العمل ومراقبة الأداء من خلال توحيد العمليات وأتمتة الإشعارات والتعيينات وعمليات التصعيد.

يساعد نظام إدارة عمليات الأعمال المستند إلى السحابة من Kissflow الشركات على تبسيط سير العمل وأتمتة العمليات. جيد جداً حتى الآن. كمنصة، بسبب أدواتها منخفضة التعليمات البرمجية، هناك مرونة أقل في معالجة المواقف وسير العمل الأكثر تعقيداً.

الميزات الرئيسية

تصميم عملية مرئية لسير العمل بسلاسة إعادة هندسة العمليات التجارية التوجيه الديناميكي

نماذج سير العمل الخالية من الرموز

مشاركة المستندات والتعاون الاجتماعي

مدير اتفاقية مستوى الخدمة

الإيجابيات

إنشاء سير عمل العمليات بدون ترميز

يقدم تقارير عملية قابلة للتخصيص

تعيين مستخدمين لأي خطوة من خطوات العملية التجارية

يربط سير العمل بأدوات الطرف الثالث

القيود

من الصعب إشراك مستخدمين غير تقنيين في العمل

خطط تسعير باهظة الثمن

عدم القدرة على تعيين المهام لعدة مستخدمين ببساطة

التسعير

الأعمال الصغيرة : 15 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 15 دولارًا لكل مستخدم/شهر الشركات : 20 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 20 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 501 تقييم)

: 4.5 من 5 (أكثر من 501 تقييم) Capterra: 3.9 من 5 (36+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل Kissflow !

4. سمارتشيت

عبر Smartsheet سمارتشيت يقدم أداة قائمة على جداول بيانات تستند إلى جداول البيانات لمساعدة الشركات على تخطيط المشاريع وإدارتها وتتبعها. 📊

مثلما تقوم بتنفيذ voIP للشركات الصغيرة نظام لتحسين التعاون في الأعمال، يعد Smartsheet أيضًا أداة تتفوق في التعاون.

تتكامل جميع لوحات المعلومات والأوراق والتقارير بسلاسة. حالة الاستخدام المثالية لـ ورقة ذكية مخصص للشركات التي لديها موظفون بارعون في التكنولوجيا يمكنهم بسهولة التقاط الصيغ اللازمة للتنقل في الأوراق.

الميزات الرئيسية

أتمتة سير العمل

إدارة الطلبات الآمنة

التوقيعات الإلكترونية للمستندات

مفاتيح التشفير التي يديرها العميل

سجل النشاط

الايجابيات

تدفقات عمل بسيطة وآلية لاستبدال العمليات اليدوية والمتكررة

مستويات أذونات مختلفة لعرض المهام وتحريرها وإدارتها

قوالب أوراق لمشاكل العمل الشائعة

عروض جانت للمراحل الرئيسية وتبعيات المشروع

القيود

لا توجد وظيفة مدمجة لتتبع الوقت

جداول البيانات ليست طريقة بديهية لإدارة العمليات التجارية

التسعير

إيجابي : 7 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا

: 7 دولارات لكل مستخدم/شهرًا، تُدفع سنويًا الشركات : 25 دولارًا لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.4 من 5 (9,201 تقييم)

: 4.4 من 5 (9,201 تقييم) Capterra: 4.2 (2,658+ تقييم)

5. أبيان

عبر نصيحة برمجية أبيان هي عبارة عن منصة تطوير برمجيات تعمل كأتمتة كاملة المكدس وكود منخفض للمؤسسة لإنتاج أدوات إدارة الأعمال. تُعد Appian حلاً رائعاً كبيئة تطوير لتطبيقات برمجيات الشركات.

على الرغم من أن Appian ليس حلاً نموذجيًا لإدارة عمليات الأعمال، إلا أن هذا منصة تطوير التطبيقات مصممة في المقام الأول للمطورين لأتمتة العمليات التجارية لإدارة الأداء بأعلى مستوى.

الميزات الرئيسية

أتمتة العمليات الآلية

معالجة ذكية للمستندات

إنشاء سير عمل مرئي

إعداد التقارير الديناميكية

التحسين المستمر

الإيجابيات

إنشاء العمليات بسرعة باستخدام أدوات إنشاء سير العمل بالسحب والإفلات

دمج البيانات من الخدمات السحابية أو أنظمة RDBMS أو الأنظمة القديمة

الوصول إلى عمليات سير العمل والعمليات الرئيسية من أي مكان

منصة أتمتة منخفضة الكود لتحسين العمليات

القيود

تخصيصات محدودة

معرفة الترميز ضرورية

لا توجد طريقة لتعيين تعليقات لأعضاء فريق محددين

التسعير

مجاني

التطبيق : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار المنصة : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار غير محدود: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 274 تقييم)

: 4.5 من 5 (أكثر من 274 تقييم) Capterra: 4.2 من 5 (72+ تقييم)

6. سيجافيو

عبر متجر SAP سيجنافيو هو حل لإدارة الأعمال يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات لتحويل العمليات التجارية وأتمتتها. وباعتباره منصة قوية وقابلة للتهيئة والتكوين، يمكن لـ Signavio تحسين عمليات الأعمال وتقديم تحليل سريع وشامل.

كما أن النمذجة المتقدمة لعملية السحب والإفلات ومراقبة الأداء القائمة على التنقيب عن العمليات تجعل من Signavio منافسًا قويًا لتحسين العمليات.

الميزات الرئيسية

معالجة النماذج التعاونية

يتصل مع تطبيق SAP ERP الحالي لتخطيط موارد المؤسسات أو برنامج SAP S/4HANA

أتمتة العمليات الآلية

أدوات أتمتة مبنية مسبقًا

مركز التعاون في العمليات

الايجابيات

سهولة تخطيط البيانات

قوالب تقارير احترافية

تكامل اتصال بسيط

القيود

لا توجد ميزة سير العمل

حدود وظائف إعداد التقارير

لا يمكنه استيعاب العمليات التجارية المعقدة

التسعير

نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

طلب عرض أسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من 5 (أكثر من 16 تقييم)

: 4.5 من 5 (أكثر من 16 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (أكثر من 24 تقييم)

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إذا كنت تبحث عن حل لتحسين عملياتك التجارية وتنفيذ إدارة الأعمال بسهولة، فإن ClickUp يحتوي على جميع الميزات والوظائف التي يمكنك أن تهز عصا.

بدءًا من إدارة سير العمل وأدوات التعاون لأتمتة العمليات الرئيسية، فإن ClickUp هو الحل الذي يمكنك من شريكك البرمجي للتحسين المستمر للأعمال .

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_جون ألين هو مدير تحسين محركات البحث في شركة 8×8 ويتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا وخلفية واسعة في بناء وتحسين برامج التسويق الرقمي عبر التسويق عبر محركات البحث وتحسين محركات البحث والوسائط المدفوعة والجوال ومواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، مع التركيز على اكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات