قوالب جرد Excel المجانية للتتبع الفعال

قد يكون تتبع المخزون أمرًا شاقًا، خاصةً بالنسبة للشركات التي تدير العديد من المنتجات والموردين. يمكن أن تؤدي التغييرات المستمرة في مستويات المخزون إلى الارتباك، وتفويت فرص المبيعات، والخسائر المالية.

فبدون نظام منظم، يمكن أن يؤدي تتبع ما هو موجود في المخزون وما يحتاج إلى تجديده إلى الخروج عن السيطرة بسرعة.

يقدم Microsoft Excel حلاً من خلال مجموعة من قوالب المخزون المجانية. توفر هذه القوالب إطار عمل منظم لتسجيل المنتجات ومراقبة الكميات وإدارة الموردين. إن تعدد استخداماتها يجعلها مناسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمستودعات الكبيرة، مما يسمح بتخصيصها لتلبية الاحتياجات الخاصة.

دعنا نستكشف قوالب جرد Excel الفعّالة وسهلة الاستخدام التي تساعد في إدارة المخزون بكفاءة.

ما الذي يجعل قالب جرد Excel جيدًا؟

قالب جرد Excel هو جدول بيانات مصمم مسبقًا يساعدك على تتبع وإدارة مستويات المخزون بكفاءة.

عند البحث عن أفضل قوالب إدارة المخزون ضع في اعتبارك هذه الميزات الرئيسية:

الوضوح: يجب أن يحتوي القالب على تخطيط جيد التنظيم مع عناوين وأقسام وفئات واضحة لسهولة إدخال ومراجعة بيانات المخزون

يجب أن يحتوي القالب على تخطيط جيد التنظيم مع عناوين وأقسام وفئات واضحة لسهولة إدخال ومراجعة بيانات المخزون سهولة الاستخدام: يجب أن يكون القالب بديهيًا، مما يسمح لفريقك بالتنقل فيه بسهولة - بغض النظر عن مدى إتقانهم لبرنامج Excel

يجب أن يكون القالب بديهيًا، مما يسمح لفريقك بالتنقل فيه بسهولة - بغض النظر عن مدى إتقانهم لبرنامج Excel الأتمتة: يجب أن يدعم القالب معادلات مدمجة لحساب المجاميع، مما يقلل من الجهد اليدوي ويقلل من الأخطاء

يجب أن يدعم القالب معادلات مدمجة لحساب المجاميع، مما يقلل من الجهد اليدوي ويقلل من الأخطاء قابلية التخصيص: يتيح لك قالب جدول بيانات المخزون الجيد في Excel إضافة أعمدة أو إزالتها، ودمج فئات محددة، وتطبيق عناصر العلامة التجارية (مثل الشعارات وأنظمة الألوان) لتناسب احتياجات العمل المحددة

يتيح لك قالب جدول بيانات المخزون الجيد في Excel إضافة أعمدة أو إزالتها، ودمج فئات محددة، وتطبيق عناصر العلامة التجارية (مثل الشعارات وأنظمة الألوان) لتناسب احتياجات العمل المحددة التمثيل المرئي: يجب أن يتضمن مخططات أو رسوم بيانية توفر رؤى سريعة لمستويات المخزون واتجاهاته

يجب أن يتضمن مخططات أو رسوم بيانية توفر رؤى سريعة لمستويات المخزون واتجاهاته ميزات تعاونية : يجب أن يسمح القالب لعدة مستخدمين بعرضه وتعديله ومشاركته في الوقت الفعلي، مما يعزز العمل الجماعي الفعال

## 8 قوالب جرد Excel للتحديات اليومية

دعونا نناقش أفضل ثمانية قوالب جرد Excel لإدارة المخزون بكفاءة:

1. قائمة الجرد مع قالب تمييز إعادة الترتيب من مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت إن قائمة الجرد مع قالب تمييز إعادة الترتيب من مايكروسوفت يوفر طريقة بسيطة وفعالة لمراقبة مستويات المخزون، وتتبع نقاط إعادة الطلب، والتأكد من وجود العناصر الضرورية في المخزون.

وهي مزودة بأعمدة مثل معرف المخزون، والاسم، والوصف، وسعر الوحدة، والكمية الموجودة في المخزون، وإجمالي قيمة المخزون. ميزة التنسيق الشرطي تبرز تلقائياً العناصر التي تحتاج إلى إعادة ترتيب. إذا انخفض مخزونك من عنصر شائع عن مستوى محدد، يتم وضع علامة عليه على الفور حتى تتمكن من تجديده قبل نفاده.

مثالي ل: أصحاب متاجر البيع بالتجزئة الذين يحتاجون إلى مراقبة مستويات المخزون وإعادة ترتيب العناصر سريعة البيع بسرعة لمنع نفاد المخزون.

2. قالب جرد الأصول الشخصية من مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت مايكروسوفت نموذج جرد الأصول الشخصية يقسم أموالك الشخصية في لمحة سريعة - لا داعي للبحث في جداول بيانات لا نهاية لها.

يمكنك إدخال مختلف فئات الأصول، مثل 401 (ك) أو السندات أو المدخرات أو الأسهم أو حتى الأصول المادية مثل سيارتك ومنزلك، بالإضافة إلى قيم كل منها. يحوّل المخطط الشريطي المدمج بياناتك إلى صورة مرئية واضحة تُظهر فئات الأصول التي تهيمن على محفظتك.

القالب قابل للتخصيص بالكامل - يمكنك تعديل النص والألوان والصور ونمط الرسم البياني لتتناسب مع تفضيلاتك.

مثالي ل: الأفراد الذين يريدون فهرسة أصولهم وتقييمها لفهم محفظتهم المالية.

3. قالب جرد المستودعات من مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت إن قالب جرد المستودعات من مايكروسوفت يتيح لك رؤية كل ما يحدث في مستودعك. فهو ينظم مخزونك حسب أوصاف الأصناف، وأرقام وحدات حفظ المخزون (SKU)، ومواقع الحاويات المحددة.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

حساب القيمة الإجمالية للمخزون : الاطلاع الفوري على القيمة الإجمالية لمخزونك

: الاطلاع الفوري على القيمة الإجمالية لمخزونك موقع الصندوق وتنظيمه : باستخدام هذه، يمكنك تحديد موقع تخزين العناصر بسرعة، مما يحافظ على أرضية المستودع خالية من الفوضى

: باستخدام هذه، يمكنك تحديد موقع تخزين العناصر بسرعة، مما يحافظ على أرضية المستودع خالية من الفوضى تنبيهات إعادة الترتيب : يقوم القالب بوضع علامة على العناصر لإعادة ترتيبها، مما يزيل التخمين ويضمن لك تخزين العناصر الأكثر مبيعًا دائمًا

: يقوم القالب بوضع علامة على العناصر لإعادة ترتيبها، مما يزيل التخمين ويضمن لك تخزين العناصر الأكثر مبيعًا دائمًا طباعة قائمة الانتقاء: يمكنك طباعة قائمة انتقاء مباشرةً من Excel. فهي تمنح فريقك دليلاً واضحًا حول ما يجب اختياره وأين تجده أثناء إعداد الطلبات

مثالي ل: مديري المستودعات في شركات البيع بالتجزئة أو التجارة الإلكترونية الذين يحتاجون إلى تتبع مستويات المخزون لتلبية الطلبات بدقة وفي الوقت المناسب.

4. قالب جدول بيانات المخزون بواسطة Template.net

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عبر Template.net إن قالب جدول بيانات المخزون بواسطة Template.net هو قالب آخر قالب تتبع الأصول يتيح لك:

إدخال التفاصيل الرئيسية مثل اسم الشركة وشعارها وعنوانها ومعلومات الاتصال بها في قسم الرأس

قم بتخزين المعلومات الأساسية مثل SKU، وأوصاف الأصناف، والكميات المتوفرة، وتكاليف الوحدة، والقيم الإجمالية

قم بتسجيل جميع حركات المخزون - المشتريات والمبيعات والمرتجعات والتعديلات - للحفاظ على دقة سجلاتك وتحديثها

راقب مستويات المخزون في الوقت الفعلي وقم بتعيين تنبيهات إعادة الطلب لتجنب نفاد المنتجات الأكثر مبيعاً أو الإفراط في تخزين المنتجات بطيئة الحركة

تتبع جهات اتصال الموردين والمهل الزمنية والأسعار لتبسيط عملية إعادة التخزين

مثالي ل: أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتعاملون مع العديد من الموردين وخطوط الإنتاج.

5. قالب جرد المتجر بواسطة Template.net

عبر Template.net يمكن أن تكون إدارة مخزون المتجر تحديًا مستمرًا - فالمنتجات تأتي وتباع، وقد يكون تتبع كل شيء صعبًا. ومع ذلك، فإن قالب مخزون المتجر بواسطة Template.net يحتفظ بكل هذه المعلومات في متناول يدك.

يقدم ميزات مثل:

تتبع المخزون في الوقت الحقيقي: تُظهر لوحة التحكم إجمالي حركة المخزون - 225 عنصرًا في المخزون و150 عنصرًا خارج المخزون و75 عنصرًا متبقيًا - مما يمنحك رؤية واضحة لاتخاذ قرارات سريعة لإعادة التخزين

تُظهر لوحة التحكم إجمالي حركة المخزون - 225 عنصرًا في المخزون و150 عنصرًا خارج المخزون و75 عنصرًا متبقيًا - مما يمنحك رؤية واضحة لاتخاذ قرارات سريعة لإعادة التخزين التمثيل المرئي: يقارن الرسم البياني الخطي بين الأصناف المستلمة والمباعة بمرور الوقت، مما يسلط الضوء على الاتجاهات مثل القمصان الرجالية ذات الأداء العالي أو الأحذية الرياضية ذات الأداء الضعيف. يقسم المخطط البياني الراداري المخزون إلى فئات مثل الملابس والأحذية

يقارن الرسم البياني الخطي بين الأصناف المستلمة والمباعة بمرور الوقت، مما يسلط الضوء على الاتجاهات مثل القمصان الرجالية ذات الأداء العالي أو الأحذية الرياضية ذات الأداء الضعيف. يقسم المخطط البياني الراداري المخزون إلى فئات مثل الملابس والأحذية قسم الملاحظات: استخدم هذه المنطقة للحصول على معلومات إضافية مثل تعليمات المناولة الخاصة أو ملاحظات ترويج المبيعات

مثالي ل: شركات بيع الملابس والأحذية بالتجزئة التي تحتاج إلى تتبع المخزون الموسمي، مثل السترات الشتوية والصنادل الصيفية، لتحسين مستويات المخزون خلال فترات ذروة التسوق.

6. قالب جدول بيانات إدارة مخزون النقل والخدمات اللوجستية من Template.net

عبر Template.net إن قالب جدول بيانات إدارة مخزون النقل واللوجستيات بواسطة Template.net يدير مجموعة متنوعة من البيانات اللوجستية دفعة واحدة:

وصف العنصر : احصل على وصف واضح لكل عنصر في لمحة سريعة

: احصل على وصف واضح لكل عنصر في لمحة سريعة رقم القطعة والمورد : هذه أمور ضرورية لإعادة الترتيب والحفاظ على علاقات قوية

: هذه أمور ضرورية لإعادة الترتيب والحفاظ على علاقات قوية مستويات المخزون : تتبع ما لديك، وما هو وارد، وما هو خارج من المخزون للبقاء على رأس المخزون الخاص بك

: تتبع ما لديك، وما هو وارد، وما هو خارج من المخزون للبقاء على رأس المخزون الخاص بك نقاط إعادة الطلب: اعرف متى تعيد طلب المخزون لتجنب النقص في المخزون. يقوم النظام بالحساب التلقائي نيابةً عنك، مما يزيح عنك العبء الذهني

بالإضافة إلى ذلك، عند تحديد أحد العناصر، يتم ملء الحقول الأخرى تلقائيًا أو حسابها - مما يوفر لك الوقت ويقلل من الأخطاء.

مثالي ل: مديري اللوجستيات الذين يحتاجون إلى تتبع الإمدادات لمنع حدوث اضطرابات في عمليات الشحن.

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7. قالب إدارة المخزون بواسطة Template.net

عبر Template.net إن قالب إدارة المخزون بواسطة Template.net يوفر وضوحًا فوريًا لحالة المخزون لديك.

فهو يراقب تكاليف الوحدة والأسعار، مما يساعدك على فهم هوامش الربح الإجمالية. يمكنك أيضًا الوصول إلى تفاصيل الموردين لكل منتج، مما يجعل إعادة الطلب سريعة وبسيطة.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القالب تمثيلات مرئية (الرسوم البيانية، والرسوم البيانية الشريطية، والمخططات الدائرية) لمخزونك لكل منتج وفئة.

مثالي من أجل: مديري المطاعم الذين يحتاجون إلى تحليل معدلات استخدام مكونات معينة لتقليل الهدر والحفاظ على توافر قائمة الطعام.

8. قالب الجرد المادي للمستودعات من مكتب WPS

عبر مكتب WPS إن نموذج الجرد المادي للمستودعات من مكتب WPS يمنحك لقطة كاملة لمخزون مستودعك، مما يسمح لك بمراقبة المواد الخام والمنتجات النهائية والتعبئة والتغليف.

الميزات الرئيسية هي:

تصنيف واضح : تقسم مستودعك بالكامل إلى فئات مرتبة - المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الجاهزة والسلع التامة الصنع والمواد الاستهلاكية

: تقسم مستودعك بالكامل إلى فئات مرتبة - المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الجاهزة والسلع التامة الصنع والمواد الاستهلاكية الجرد الفعلي مقابل جرد النظام : تتيح لك الأعمدة تسجيل عدد المخزون ثم مقارنته بأرقام النظام. يمكنك تسجيل أي فائض (مخزون إضافي) أو خسائر (عناصر مفقودة)، مما يساعد على تحديد المشكلات المحتملة بسرعة

: تتيح لك الأعمدة تسجيل عدد المخزون ثم مقارنته بأرقام النظام. يمكنك تسجيل أي فائض (مخزون إضافي) أو خسائر (عناصر مفقودة)، مما يساعد على تحديد المشكلات المحتملة بسرعة التتبع النقدي: يتتبع القالب عدد العناصر التي لديك وقيمتها. مع وجود حقول لسعر الوحدة وإجمالي المبالغ بالدولار، من السهل مراقبة الأثر المالي لمخزونك

مثالي ل: مديري المستودعات في التصنيع الذين يحتاجون إلى تتبع الفروق في المخزون من أجل إدارة المخزون بكفاءة وإعداد تقارير مالية دقيقة.

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حدود استخدام برنامج Excel لتتبع المخزون

في حين أن برنامج Excel هو أداة ملائمة للميزانية ويمكن الوصول إليها لإدارة المخزون، إلا أن له العديد من القيود:

المعالجة اليدوية : يتطلب Excel إدخال البيانات يدويًا، مما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء، خاصةً عند إدارة كميات كبيرة من البيانات

: يتطلب Excel إدخال البيانات يدويًا، مما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء، خاصةً عند إدارة كميات كبيرة من البيانات تحديات التعاون : قد يؤدي التحرير المتزامن في Excel إلى مشاكل في التحكم في الإصدار وتضارب البيانات

: قد يؤدي التحرير المتزامن في Excel إلى مشاكل في التحكم في الإصدار وتضارب البيانات لا توجد أتمتة للعمليات المعقدة : يمكن لبرنامج Excel أتمتة العمليات الحسابية الأساسية، ولكن من الصعب تنفيذ عمليات المخزون الأكثر تقدمًا مثل التنبؤ بالطلب أو إعادة الترتيب الآلي

: يمكن لبرنامج Excel أتمتة العمليات الحسابية الأساسية، ولكن من الصعب تنفيذ عمليات المخزون الأكثر تقدمًا مثل التنبؤ بالطلب أو إعادة الترتيب الآلي عدم التكامل : غالبًا ما يتطلب دمج Excel مع برامج ERP أو CRM الأخرى عمليات استيراد وتصدير يدوية، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً

: غالبًا ما يتطلب دمج Excel مع برامج ERP أو CRM الأخرى عمليات استيراد وتصدير يدوية، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً الأمان المحدود : يفتقر Excel إلى ميزات الأمان القوية للبرامج المتخصصة، مما يجعله أقل مثالية لإدارة بيانات المخزون الحساسة

: يفتقر Excel إلى ميزات الأمان القوية للبرامج المتخصصة، مما يجعله أقل مثالية لإدارة بيانات المخزون الحساسة قيود بصرية: يفتقر Excel إلى أدوات عرض البيانات المتقدمة، مثل لوحات المعلومات التفاعلية أو الرسوم البيانية الديناميكية. هذا يجعل من الصعب تتبع الاتجاهات أو اكتشاف الأنماط أو اكتساب رؤى أعمق في أداء المخزون

ونتيجةً لذلك، هناك حاجة متزايدة ل بدائل Excel لتلبية متطلبات الشركات الحديثة بشكل أفضل.

بدائل لقوالب Excel للمخزون

قد تجد الشركات التي لديها سلاسل توريد معقدة أن تخصيص برنامج إدارة المخزون أكثر فعالية لاحتياجاتهم.

وهنا يأتي دور انقر فوق خطوات

تقدم لوحات المعلومات القابلة للتخصيص نظرة عامة واضحة على المخزون وتتبع المقاييس الرئيسية مثل معدل الدوران ونقاط إعادة الطلب وأداء الموردين - كل ذلك في مكان واحد لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد تنبيهات وتذكيرات لمستويات المخزون المنخفضة أو احتياجات إعادة التخزين أو شحنات الطلبات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء الفريق المتعددين الوصول إلى بيانات المخزون وتحديثها في وقت واحد، مما يجعل الجميع - من موظفي المستودعات إلى المديرين - على اطلاع على المعلومات في الوقت الفعلي.

الجزء الأفضل؟ يحتوي ClickUp على مجموعة ضخمة من قوالب المخزون المُنشأة مسبقًا للبدء، مما يجعله فعالاً برنامج إدارة المخزون .

دعنا نستكشف بعضًا منها.

1. قالب جرد ClickUp

قالب الجرد الخاص بـ ClickUp

القالب نموذج مخزون ClickUp يركّز كل شيء في مساحة واحدة - جهات اتصال البائعين وحالات الدفع والمزيد - حتى تتمكن من التخلص من التنقل اللانهائي بين جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني ونماذج الطلبات.

إنه يقدم:

عروض مخصصة : احصل على وجهات نظر متعددة لمخزونك - مثل "عرض البائعين" لمعرفة البائعين الذين يوردون ماذا أو "عرض المخزون" لتتبع مستويات المخزون الحالية بالتفصيل

: احصل على وجهات نظر متعددة لمخزونك - مثل "عرض البائعين" لمعرفة البائعين الذين يوردون ماذا أو "عرض المخزون" لتتبع مستويات المخزون الحالية بالتفصيل حقول مخصصة : تتبع كل شيء بدءًا من التكلفة لكل وحدة إلى نقاط إعادة الطلب، مما يسهل التنبؤ بالاحتياجات

: تتبع كل شيء بدءًا من التكلفة لكل وحدة إلى نقاط إعادة الطلب، مما يسهل التنبؤ بالاحتياجات التشغيل الآلي: قم بتعيين قواعد أتمتة مخصصة لتذكيرك بموعد إعادة التخزين أو موعد استحقاق الدفعات

أيضًا، إذا كان لديك أقسام مختلفة مثل المبيعات والمشتريات والشؤون المالية، فإن القالب يوفر تنسيقًا منظمًا جيدًا ل التخطيط التنظيمي الفعال .

مثالي ل: مديري العمليات في الشركات متعددة الأقسام الذين يحتاجون إلى نظام مركزي لتبسيط تتبع المخزون.

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2. قالب إدارة المخزون ClickUp

قالب إدارة المخزون الخاص بـ ClickUp

نموذج إدارة المخزون قالب إدارة المخزون ClickUp هو أداة في الوقت الفعلي لتتبع كميات المنتجات وإعادة الطلبات والبائعين وحتى تقلبات التكلفة - كل ذلك في إعداد واحد أنيق وسهل الإدارة.

يساعد على منع التخزين الزائد أو النقص في المخزون من خلال تنبيهات مدمجة ومراجعات مجدولة. يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن توقيت إعادة الطلب والاستثمار من خلال تحليل تغيرات التكلفة واتجاهات المخزون.

استخدم عرض الجدول الزمني لتتبع تغيرات المخزون بمرور الوقت، مما يضمن استعدادك لزيادة الطلب خلال فترات الذروة الموسمية مثل يوم الجمعة الأسود.

مثالي ل: تجار التجزئة ومديري المخزون الذين يرغبون في التأكد من أن الجميع - من مدير العمليات إلى فريق المبيعات - على نفس الصفحة فيما يتعلق بحالة المخزون واحتياجات إعادة الطلب.

3. قالب جرد مكتب ClickUp

قالب جرد مكتب ClickUp

القالب قالب جرد مكتب ClickUp ينظم مخزون مكتبك - سواء كان ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الوجبات الخفيفة أو مخزون القهوة الذي لا ينتهي.

وبفضل إمكانيات تتبع الوقت، يمكنك مراقبة مدد المهام، واكتشاف الاختناقات (مثل تأخيرات الموردين)، وتعديل جدول الطلبات، سواءً عن طريق إعادة الطلب في وقت مبكر أو التحول إلى مورد أكثر موثوقية.

استخدم أيضًا طريقة عرض المحادثة للتواصل مباشرةً بشأن مشكلات المخزون أو التغييرات. إذا كان هناك تأخير في تسليم طلب جديد، فقم بالإشارة إلى أعضاء الفريق لمزامنة الجميع حتى لا يفاجأ أحد.

مثالي ل: مديري المكاتب أو الفرق الإدارية التي تدير اللوازم المكتبية.

4. انقر فوق قالب جرد اللوازم المكتبية

قالب جرد اللوازم المكتبية ClickUp

النموذج انقر فوق قالب جرد اللوازم المكتبية يقدم نظرة شاملة لكل مستلزمات مكتبك التي يحتاجها مكتبك.

يتضمن حقول مخصصة لتتبع طلبات مكتبك، مثل:

التكلفة الإجمالية : حساب التكلفة الإجمالية للطلب بناءً على سعر الوحدة والكمية

: حساب التكلفة الإجمالية للطلب بناءً على سعر الوحدة والكمية القسم : تعيين كل طلب إلى قسم لسهولة إعداد الميزانية

: تعيين كل طلب إلى قسم لسهولة إعداد الميزانية حالة الدفع: يتتبع ما إذا كان العنصر مدفوعًا بالكامل أو مدفوعًا جزئيًا أو معلقًا. على سبيل المثال، تكلف زينة شجرة عيد الميلاد 40 دولارًا، ولكن مع وضع علامة "الدفع الجزئي"، ستعرف أن عليك المتابعة مع البائع

مثالي ل: مديري المكاتب الذين يتعاملون مع كميات كبيرة من عقود البائعين أو الطلبات بالجملة أو احتياجات التوريد المتكررة.

5. قالب جرد تكنولوجيا المعلومات ClickUp

قالب جرد تكنولوجيا المعلومات ClickUp

النموذج قالب جرد تكنولوجيا المعلومات ClickUp هو حل متكامل يوفر تحكمًا كاملاً في المخزون التقني مع تذكيرات وتبعيات آلية.

يمكنك تعيين تذكيرات ربع سنوية للتحقق من توفر التراخيص أو ربط طلبات الأجهزة بحيث يتم تحديث إحدى المهام تلقائياً عند اكتمال مهمة أخرى.

تقدم طريقة العرض الموجز لمحة سريعة عما هو موجود في المخزون وما هو معلق، بينما تعرض طريقة عرض المخزون الحالي قائمة مفصلة بالعناصر الموجودة في المخزون.

مثالي ل: مديري تكنولوجيا المعلومات ومسؤولي النظام الذين يشرفون على الأصول التقنية المتنوعة.

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6. نموذج تقرير الجرد ClickUp Inventory Report

قالب تقرير الجرد وتتبع الطلبات ClickUp Inventory Report and Order Tracking Template

نموذج نموذج تقرير الجرد ClickUp Inventory Report يساعدك على إعادة تخزين البضائع الأكثر مبيعًا بسرعة وإزالة الغبار المتراكم على الرفوف.

إليك كيف يساعدك:

عرض مستويات المخزون في لمحة سريعة: يتيح لك تنسيق الجدول السهل القراءة في القالب رؤية جميع تفاصيل مخزونك دون الحاجة إلى البحث في صفوف لا نهاية لها من البيانات

يتيح لك تنسيق الجدول السهل القراءة في القالب رؤية جميع تفاصيل مخزونك دون الحاجة إلى البحث في صفوف لا نهاية لها من البيانات إدخال البيانات بدون عناء: مع إمكانية إدخال البيانات بدون رموز، يصبح تعديل تفاصيل المنتج أمرًا سهلاً - فقط انقر واكتب، وتنتهي

مع إمكانية إدخال البيانات بدون رموز، يصبح تعديل تفاصيل المنتج أمرًا سهلاً - فقط انقر واكتب، وتنتهي أدوات التحليل: اكتشف أنماط حركة المخزون، وتوقع ارتفاع الطلب، واضبط طلبك

مثالي ل: مديري التجارة الإلكترونية الذين يتعاملون مع خطوط إنتاج متنوعة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم انقر فوق الدماغ لملء التفاصيل تلقائيًا مثل تكاليف المنتج أو تغييرات الموردين، مما يقلل من وقت إدخال البيانات. كما أنه يقوم بتحديث أعضاء الفريق عندما تتغير مستويات المخزون أو عندما تحتاج العناصر إلى عناية. ويمكنه أيضاً تلخيص التعليقات والملاحظات، مما يسهل مناقشات الفريق حول المخزون.

إنشاء الصيغ وتبسيط إدخال البيانات باستخدام ClickUp Brain

7. قالب جرد المطاعم ClickUp

قالب جرد مطعم ClickUp

القالب قالب جرد مطعم ClickUp يساعدك على مراقبة مستويات المخزون من المكونات المهمة، وتقليل الفاقد، ومنع نفاد المخزون.

يأتي مع طرق عرض متعددة، بما في ذلك:

عرض الاستهلاك الأسبوعي: يعرض هذا العرض الاستخدام الأسبوعي لكل صنف - إذا كان مطعمك يستخدم 20 رطلاً من جبن البارميزان أسبوعيًا، يمكنك ضبط الطلبات لمنع الشراء الزائد أو النقص في المخزون

يعرض هذا العرض الاستخدام الأسبوعي لكل صنف - إذا كان مطعمك يستخدم 20 رطلاً من جبن البارميزان أسبوعيًا، يمكنك ضبط الطلبات لمنع الشراء الزائد أو النقص في المخزون عرض تخزين الأصناف: يقوم هذا العرض بتنظيم جميع الأصناف في المطبخ والمخزن والثلاجة والمجمد عن طريق تعيين مواقع تخزين محددة

يقوم هذا العرض بتنظيم جميع الأصناف في المطبخ والمخزن والثلاجة والمجمد عن طريق تعيين مواقع تخزين محددة عرض نفاد المخزون: يتتبع كل ما ينفد من المخزون أو نفد من المخزون تمامًا، حتى تعرف بالضبط ما يجب إعادة طلبه

يتتبع كل ما ينفد من المخزون أو نفد من المخزون تمامًا، حتى تعرف بالضبط ما يجب إعادة طلبه عرض تواريخ انتهاء الصلاحية: يتيح لك ذلك فرز العناصر حسب تاريخ انتهاء صلاحيتها، مما يضمن لك استخدامها في الوقت المناسب وتجنب إهدارها

مثالي ل: أصحاب المطاعم الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين يشرفون على عمليات المطبخ اليومية ويحتاجون إلى أداة دقيقة لإدارة المخزون.

8. قالب طلب الشراء والمخزون ClickUp

قالب طلب الشراء والمخزون ClickUp

القالب قالب طلب الشراء والمخزون ClickUp مصمم لتتبع كل طلب وإدارة مستويات المخزون وتفاصيل الموردين.

استخدمه لتنظيم عناصر المخزون حسب الفئة أو معرّفات المنتجات أو الموردين. يمكنك أيضًا تخزين معلومات الموردين الرئيسية مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك - تفاصيل الاتصال والتسعير وأوقات التسليم. يتيح لك ذلك معرفة من يقدم أفضل صفقة وأسرع توصيل.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتعيين مهام متكررة في ClickUp لإعادة الطلبات المنتظمة واستخدام تذكيرات ClickUp للحصول على إشعار عندما يحين وقت تقديم الطلب التالي.

مثالي ل: أصحاب الأعمال الذين يبحثون عن برنامج للمخزون لتتبع طلبات الشراء وأتمتة إعادة الطلب.

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9. ClickUp قالب سجل جرد الأعمال البسيطة

قالب سجل الجرد التجاري البسيط من ClickUp

القالب ClickUp قالب سجل جرد الأعمال البسيطة ينظم مخزونك بالكامل في أقسام واضحة ومرمزة بالألوان - مثل المخزون غير المتوفر، والحرج، وإعادة الطلب - حتى لا تفقد أي عملية بيع بسبب انخفاض المخزون مرة أخرى.

يحتوي على 15 حقلاً مخصصًا لتخزين بيانات كل عنصر:

كمية المخزون: يعرض كمية المخزون المتبقية لديك

يعرض كمية المخزون المتبقية لديك كمية الطلب: يحدد كمية المخزون المطلوب طلبها عندما تصل المستويات إلى النقطة الحرجة

يحدد كمية المخزون المطلوب طلبها عندما تصل المستويات إلى النقطة الحرجة معلومات الموردين: يتتبع الموردين الذين طلبت منهم وتفاصيل الاتصال بهم

يتتبع الموردين الذين طلبت منهم وتفاصيل الاتصال بهم مستوى إعادة الطلب: يحدد عتبة إعادة الطلب ويرسل تنبيهات عند انخفاض المخزون عن هذا المستوى

مثالي ل: أصحاب المقاهي الذين يحتاجون إلى نظام مباشر لإدارة مستويات المخزون من المكونات الأساسية.

التنقل في إدارة المخزون بسلاسة مع ClickUp

تضمن الإدارة الفعالة للمخزون تحسين مستويات المخزون، والتحكم في التكاليف، والحفاظ على رضا العملاء.

بينما يوفر برنامج Excel نماذج متعددة لتبسيط عملية تتبع المخزون، إلا أن الاعتماد على جداول البيانات فقط يمكن أن يؤدي إلى عدم الكفاءة والتعقيدات مع نمو احتياجات المخزون والأعمال التجارية.

يتجاوز ClickUp مجرد التتبع البسيط. فمع ميزات مثل التعاون في الوقت الحقيقي، والتنبيهات التلقائية لإعادة التخزين، وأدوات تصور البيانات المتقدمة، فإنه يمكّنك من إدارة مخزونك بسهولة ودقة. اشترك في ClickUp اليوم وحوّل الطريقة التي تدير بها مخزونك.