Trello مقابل Slack: ما الأداة الأفضل لتعاون الفريق؟

عندما يتعلق الأمر بالتعاون الجماعي، غالباً ما تتم المقارنة بين Trello وSlack، ولكنهما يعالجان مشاكل مختلفة تماماً.

تريلو هي أداة منظمة لإدارة المشاريع مصممة لتتبع المهام. إن لوحاته ذات نمط كانبان، ومهام سير العمل القابلة للتخصيص، والأتمتة تجعلها خيارًا جيدًا لإدارة مهام المهام وتقدم المشروع.

من ناحية أخرى، إذا كان التحدي الأكبر الذي يواجه فريقك هو التواصل المبعثر - تحديثات مفقودة أو سلاسل رسائل بريد إلكتروني لا نهاية لها أو استجابة بطيئة - فإن Slack يحافظ على جميع محادثاتك في مكان واحد، مما يضمن اتخاذ قرارات سريعة ومواءمة أفضل للفريق.

ولكن هنا النقاش الحقيقي: هل يمكن أن يحل Trello محل Slack للتعاون؟ هل يمكن أن يعمل Slack كأداة لإدارة المشاريع؟ أم أن فريقك بحاجة إلى بديل أفضل من سلاك مقابل Trello؟ لأن لدينا البديل الأفضل، وهو ClickUp! اكتشف المزيد في هذه المدونة!

⏰ ملخص 60 ثانية لست متأكداً ما إذا كان Trello مقابل Slack هو الأنسب لفريقك؟ إليك مقارنة سريعة لمساعدتك في اتخاذ القرار. الميزات تريلو سلاك الغرض إدارة المشاريع المرئية باستخدام لوحات كانبان وتتبع المهام التواصل والتعاون في الوقت الحقيقي من خلال القنوات والمراسلة نقاط القوة مهام سير العمل القابلة للتخصيص، وتبعيات المهام، والتنظيم المرئي قنوات منظمة ومراسلة مباشرة وتكامل مع أكثر من 2,000 تطبيق القيود ميزات تواصل محدودة في الوقت الحقيقي إمكانيات إدارة المهام الأساسية أفضل حالة استخدام الفرق التي تحتاج إلى إدارة منظمة للمهام والمشروعات الفرق التي تعطي الأولوية للتواصل والتعاون الفوري

ما هو Trello؟

عبر Trello

Trello هي أداة مرئية لإدارة المشاريع تساعد الفرق على تنظيم المهام وتتبع التقدم المحرز والتعاون بسلاسة. استنادًا إلى منهجية كانبان، تستخدم لوحات وقوائم وبطاقات لتنظيم سير العمل - حتى تعرف دائمًا من يعمل على ماذا وماذا يعمل وماذا سيحدث بعد ذلك.

👀 هل تعلم؟ تُظهر الفرق الأكثر تفاعلاً ربحية أكبر بنسبة 21%، مما يؤكد الفوائد المالية لتعزيز التعاون والمشاركة القوية.

ميزات Trello

إذا كان فريقك يزدهر على التنظيم المرئي و تنظيم سير العمل، فإن Trello يحول المهام المبعثرة إلى خطة واضحة وقابلة للتنفيذ. إليك ما يجعلها الأداة المفضلة:

الميزة رقم 1: إدارة المشاريع المرئية بمرونة

عبر Trello

يوفر Trello تدفقات عمل قابلة للتخصيص، مما يجعله مناسبًا لمختلف الاحتياجات، بدءًا من حملات التسويق وتطوير المنتجات إلى إعداد الموارد البشرية.

يمكن للفرق عرض مشاريعهم بتنسيقات متعددة، مثل الجدول الزمني والتقويم والجدول والخريطة، مما يسمح لهم بتتبع المواعيد النهائية وأعباء العمل بفعالية.

تساعد قوائم المراجعة المتقدمة وتبعيات المهام في تقسيم المشاريع إلى خطوات أصغر يمكن التحكم فيها مع ضمان عدم وقوع أي شيء في الثغرات.

الميزة رقم 2: التخصيص وتحسين سير العمل

عبر Trello

يوفر Trello قوالب جاهزة تسهّل إعداد المشاريع المتكررة، بحيث يمكن للفرق أن تبدأ العمل على الفور. يمكن تصنيف المهام باستخدام التسميات والفلاتر، مما يسهل تتبع التقدم المحرز بناءً على المكلفين أو تواريخ الاستحقاق أو مستويات الأولوية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم أداة الأتمتة المدمجة في Trello، بتلر لأتمتة المهام المتكررة مثل تعيين تواريخ الاستحقاق ونقل البطاقات بين القوائم، مما يبسط سير عملك ويوفر وقتًا ثمينًا.

الميزة رقم 3: التعاون وإمكانية الوصول

عبر Trello

التعاون سهل مع لوحات Trello. يمكن للفرق دعوة العملاء أو العاملين المستقلين أو الشركاء الخارجيين إلى لوحات محددة، مما يضمن التحكم في الوصول إلى المعلومات مع الحفاظ على خصوصية المشاريع الحساسة.

توفر طرق عرض مساحة العمل ولوحات المعلومات نظرة عامة عالية المستوى لحالة المشروع وتوزيع عبء العمل، مما يسهل إدارة مبادرات متعددة في وقت واحد.

حتى عند عدم الاتصال بالإنترنت، يمكن للمستخدمين مواصلة العمل، وسيقوم Trello بمزامنة تحديثاتهم بمجرد إعادة الاتصال بالإنترنت.

👀 هل كنت تعلم؟ يمكن أن يؤدي تبديل السياق إلى تقليل الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40% - يقلل Trerello من التشتت من خلال الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد!

الميزة رقم 4: التكامل والتنقل

عبر Trello

يتكامل Trello بسلاسة مع أدوات شائعة مثل Slack وGoogle Drive وJira وغيرها، مما يسمح للفرق بتركيز سير العمل عبر منصات مختلفة.

سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل، تضمن لك تطبيقات Trello للهاتف المحمول وسطح المكتب لنظام التشغيل iOS وAndroid وMac وWindows الإنتاجية في أي وقت وفي أي مكان.

تسعير Trello

مجانًا

المعيار: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

قسط: 12 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 17. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Trello والمنافسين

ما هو Slack؟

Slack عبارة عن منصة تواصل جماعي مصممة لاستبدال سلاك، وهي عبارة عن منصة تواصل جماعي مصممة لاستبدال سلاسل رسائل البريد الإلكتروني المزدحمة والمحادثات المبعثرة برسائل منظمة في الوقت الفعلي. وهي تعمل بمثابة مركز مركزي حيث يمكن للفرق الدردشة ومشاركة الملفات والتعاون في المشاريع والتكامل مع الأدوات الأخرى.

عبر Slack

ميزات Slack

إذا كان فريقك يزدهر بالتواصل الفوري والتعاون السلس، فإن Slack هو مساحة العمل الرقمية التي تحافظ على المحادثات والملفات والأدوات في مكان واحد.

فيما يلي جميع الميزات والإيجابيات والسلبيات التي تجعلها الخيار المفضل للفرق:

الميزة رقم 1: انسيابية التواصل والتعاون

عبر Slack

يحافظ Slack على تنظيم محادثات الفريق من خلال القنوات، والتي يمكن إنشاؤها للفرق أو المشاريع أو مواضيع محددة. يمكن أن تكون القنوات عامة للمناقشات على مستوى الشركة أو خاصة للأمور السرية.

بالإضافة إلى القنوات، تسمح المراسلة المباشرة والجماعية بالتواصل الفوري الخالي من البريد الإلكتروني، بينما تحافظ المحادثات المترابطة على تركيز المناقشات وخلوها من الفوضى.

هل تحتاج إلى التحدث وجهاً لوجه؟ تتيح لك المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، بما في ذلك مشاركة الشاشة، التواصل بسرعة مع زملائك في الفريق.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يؤدي تطبيق اصطلاحات تسمية واضحة لقنوات Slack، مثل تسمية قنوات المشروع ب "proj-" أو قنوات الفريق ب "team-"، إلى تحسين التنظيم وتسهيل التنقل والعثور على المناقشات ذات الصلة على أعضاء الفريق.

الميزة رقم 2: تحسين الإنتاجية ومشاركة الملفات

يتجاوز التعاون الرسائل - يسهّل Slack مشاركة الملفات والصور ومقاطع الفيديو مباشرةً في المحادثات. مع مشاركة الملفات والتعاون، يمكن للفرق تحميل المستندات والتعليق عليها وحتى التكامل مع أدوات مثل Google Drive وDropbox.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الرسائل المثبتة والإشارات المرجعية أن تكون الروابط أو الملفات أو المناقشات المهمة في متناول اليد دائمًا. عند البحث عن الرسائل السابقة أو الملفات المشتركة، تساعدك ميزة البحث القوي والفلاتر في Slack في العثور على ما تحتاج إليه بالضبط في ثوانٍ.

الميزة رقم 3: الأتمتة والتكاملات الذكية

ارتقِ بسير عملك إلى المستوى التالي مع أتمتة سير العمل والروبوتات. استخدم أداة Slack's Workflow Builder لأتمتة المهام المتكررة أو تعيين التذكيرات أو جمع الموافقات، بينما تتعامل الروبوتات مثل Slackbot مع الأسئلة الشائعة وتؤتمت الردود.

عبر Slack

هل تحتاج إلى التكامل مع أدوات أخرى؟ يدعم Slack أكثر من 2000 عملية تكامل للتطبيقات، بما في ذلك Trello وZoom وGoogle Drive وJira وClekUp وSalesforce، مما يضمن بقاء فريقك متزامناً دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

الميزة رقم 4: إشعارات مخصصة وتعاون سريع

تحكم في إشعاراتك مع التنبيهات المخصصة ووضع عدم الإزعاج، مما يتيح لك تخصيص الإشعارات بناءً على الكلمات الرئيسية أو الإشارات أو قنوات معينة أثناء كتم التنبيهات أثناء جلسات العمل العميقة.

للمناقشات السريعة، توفر Huddles طريقة سهلة لبدء محادثات صوتية مرتجلة في أي قناة أو رسالة مباشرة. إذا كنت تعمل مع شركاء خارجيين، فإن Slack Connect يتيح لك التعاون السلس مع العملاء أو البائعين أو أصحاب المصلحة مع الحفاظ على خصوصية المحادثات الداخلية.

الميزة رقم 5: المشاركة والتخصيص

لا يقتصر Slack على الكفاءة فحسب، بل يجعل التواصل ممتعاً وجذاباً أيضاً. من خلال ردود الرموز التعبيرية ، يمكن للمستخدمين الإقرار بالرسائل دون إرسال ردود إضافية، مما يحافظ على ترتيب القنوات مع إضافة لمسة شخصية.

تسعير Slack

مجانًا

المعيار: 6.67 دولار شهريًا لكل مستخدم نشط

بالإضافة إلى: 12 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم نشط

المؤسسات: تسعير مخصص

Trello مقابل Slack: مقارنة الميزات

يعمل Trello على تبسيط تتبع المشروع من خلال سير عمل مرئي، بينما يتفوق Slack في التواصل والتنسيق في الوقت الفعلي. قد يفضل فريقك إحداهما أو كليهما.

دعنا نقارن بين ميزاتهما للعثور على الأنسب.

الميزات تريلو سلاك انقر فوق إدارة المهام ✅ نعم ❌ لا نعم + تدفقات عمل قابلة للتخصيص دردشة الفريق ❌ لا ✅ نعم نعم + دردشة وتعليقات مدمجة التعاون عبر الفيديو ❌ لا ✅ نعم نعم + تسجيلات الشاشة والاجتماعات الأتمتة والذكاء الاصطناعي ✅ أساسي ✅ أساسي ذكاء اصطناعي متقدم وأتمتة طرق عرض متعددة للمشروعات ✅ محدودة ❌ لا نعم (كانبان، جانت، التقويم، القائمة، إلخ) مشاركة الملفات والمستندات ✅ أساسي ✅ نعم نعم + المستندات والتخزين المتكامل

الميزة رقم 1: إدارة المهام وتنظيمها

Trello مصمم لإدارة المشاريع والمهام، حيث يقدم لوحات كانبان وبطاقات المهام وتواريخ الاستحقاق وقوائم المراجعة والتسميات والأتمتة. في حين تتفوق أداة Slack في التواصل، إلا أن وظائف إدارة المهام والمشروعات تقتصر على التذكيرات والرسائل المثبتة.

🏆 الفائز: إذا كانت إدارة العمل المنظم هي أولويتك، فإن تريلو تحتل الصدارة.

الميزة رقم 2: التواصل والتعاون

يهيمن سلاك مع القنوات المنظمة، والمراسلة المباشرة، والمحادثات المترابطة، والجلسات المترابطة، ومكالمات الفيديو/المكالمات الصوتية. على الرغم من أن تريلو يدعم ميزات التواصل الأساسية ضمن بطاقات المهام، إلا أنه ليس مصممًا للمناقشات السريعة والمستمرة.

🏆 الفائز: Slack هو الفائز الواضح هنا بسبب نهج المحادثة الأعمق الذي يتبعه.

الميزة رقم 3: التكامل والأتمتة

تتكامل كلتا الأداتين مع تطبيقات مثل Google Drive وJira وClickUp وZoom. تعمل أتمتة بتريلو على تبسيط إدارة المهام، بينما تعمل أداة إنشاء سير العمل في Slack على أتمتة التواصل.

🤝 إنه تعادل! يمكنك تحديد أولويات تتبع تقدم المهام مع Trello أو كفاءة سير العمل مع Slack.

الميزة رقم 4: سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم

واجهة Trello سهلة السحب والإفلات تجعلها سهلة الاستخدام لأي شخص. في حين أن Slack بسيط، يمكن أن يصبح مربكًا مع وجود الكثير من القنوات والإشعارات. يحافظ Trello على تنظيم الأشياء، مما يضمن أن تظل المشاريع المعقدة منظمة بصريًا حتى مع المشاريع المعقدة.

🏆 الفائز: تريلو هو الفائز الواضح هنا. تشكل الجداول قاعدة نظامها الأساسي، مما يجعل تحديثات المهام أسهل بكثير من Slack.

الميزة رقم 5: مشاركة الملفات وإدارة المستندات

يسهّل Slack مشاركة الملفات والصور والمستندات في الوقت الفعلي، مع تكامل مباشر مع خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive وDropbox. في Trello، تقتصر المرفقات في Trello على بطاقات المهام، مما يجعلها أقل كفاءة للفرق التي تتبادل الملفات بشكل متكرر.

🏆 الفائز: إذا كانت مشاركة الملفات جزءًا رئيسيًا من سير عملك، فإن Slack هو الخيار الأفضل.

الميزة رقم 6: ضوابط الأمان والخصوصية

توفر كلتا الأداتين ميزات أمان قوية، بما في ذلك المصادقة الثنائية (2FA)، والتشفير، والامتثال لمعايير الصناعة مثل SOC 2، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون HIPAA.

🤝 إنه تعادل! إذا كان الأمان أولوية، ستحافظ كلتا الأداتين على حماية بياناتك.

الميزة رقم 7: إمكانية الوصول عن بُعد والجوال

تم تصميم Slack للفرق التي تحتاج إلى البقاء على اتصال في أي وقت وفي أي مكان. وبفضل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام على الهاتف المحمول، وحالات الاستخدام، والإشعارات، وميزات المكالمات الصوتية/المرئية، يمكن للفرق البعيدة العمل بسلاسة.

تطبيق Trello على الهاتف المحمول رائع لإدارة المهام، لكنه لا يقدم نفس المستوى من التفاعل في الوقت الفعلي.

🏆 الفائز: بالنسبة للفرق البعيدة، سلاك هو الخيار الأفضل. مع Huddles، والمواضيع، من الأسهل بكثير العثور على المعلومات السياقية على Slack أكثر من Trello.

الميزة رقم 8: التسعير والقدرة على تحمل التكاليف

باقة Trello المجانية غنية بالميزات، حيث تقدم لوحات غير محدودة وبطاقات مهام وأتمتة أساسية. ومع ذلك، إذا كان فريقك ينمو، فقد تحتاج إلى خطة تدعم عددًا غير محدود من المستخدمين.

يحتوي الإصدار المجاني من Slack على حدود للرسائل (يمكن الوصول إلى آخر 90 يومًا فقط من الرسائل)، وهو ما قد يكون مقيدًا للفرق التي تحتاج إلى سجل رسائل غير محدود.

🏆 الفائز: تريلو هو الخيار الأكثر ملاءمة للميزانية مع قيمة طويلة الأجل.

في النهاية، تخدم Trello وSlack أغراضاً مختلفة. تستخدم العديد من الفرق تريلو لتتبع المهام و سلاك للتواصل، مما يجعلهما مزيجاً قوياً.

Trello مقابل Slack على Reddit

توضح مناقشات Reddit شيئًا واحدًا - تريللو وسلاك ليسا حتى في نفس الفئة. ولكن هذا لم يمنع الفرق من محاولة استخدام أحدهما بدلاً من الآخر.

يتألق تريلو كأداة لإدارة المشاريع، حيث يمنح الفرق طريقة مرئية لتتبع العمل باستخدام لوحات كانبان والقوائم والأتمتة. إنها أداة مفضلة للفرق الصغيرة والمستخدمين المنفردين، ولكن يشير العديد من مستخدمي ريديتريدز إلى أنها تواجه صعوبات في التعقيد مع توسع الفرق.

... تريلو رائع للمشاريع الشخصية والصغيرة/الفرق الصغيرة. ويمكنك إضافة ما يكفي من الأتمتة والتكاملات "لتجعلها مناسبة" للمشاريع المتوسطة إلى الكبيرة. لكن المشاريع الأكثر جدية تحتاج إلى أنظمة أفضل ......*

... تريلو رائع للمشاريع الشخصية والصغيرة/الفرق الصغيرة. ويمكنك إضافة ما يكفي من الأتمتة والتكاملات "لتجعلها مناسبة" للمشاريع المتوسطة إلى الكبيرة. لكن المشاريع الأكثر جدية تحتاج إلى أنظمة أفضل ......*

سلاك، من ناحية أخرى، تم تصميم سلاك للتواصل وليس لإدارة المهام.

في حين أن بعض المستخدمين يقسمون على تكامل Slack للحفاظ على سير العمل، يتفق الكثيرون على أن محاولة إدارة المشاريع مباشرةً في Slack تؤدي إلى الفوضى، حيث يتم دفن المهام في سلاك، وتختفي التحديثات المهمة في التمرير.

Slack ليس أداة لرئيس الوزراء. (وبالمناسبة، أنا أحب Slack وأحاول القيام بكل شيء تقريبًا من خلال تطبيقات Slack المكتوبة خصيصًا).

Slack ليس أداة لرئيس الوزراء. (وبالمناسبة، أنا أحب Slack وأحاول القيام بكل شيء تقريبًا من خلال تطبيقات Slack المكتوبة خصيصًا).

فأيهما يفوز؟ وفقًا لريدديتيرز، يعتمد الأمر على.

إذا كنت بحاجة إلى سير عمل منظم، فإن Trello هو الخيار الأفضل. أما إذا كان التواصل في الوقت الحقيقي هو أولويتك، فإن Slack هو الأفضل. ولكن بالنسبة للفرق التي تبحث عن أفضل ما في العالمين، يقترح الكثيرون إقران Trello مع Slack - أو الأفضل من ذلك، التحول من Trello و Slack إلى أداة شاملة مثل ClickUp التي تلغي الحاجة إلى كليهما.

إليك ما يقوله أحد مستخدمي ريديتور,

بعد أن استخدمت الكثير من أدوات مديري المشاريع، أجد أن ClickUp هي بالتأكيد الأكثر قوة ويمكنها التعامل مع تدفقات العمل المعقدة بسبب الطرق المختلفة التي يمكن أن تتوافق مع بعضها البعض.

بعد أن استخدمت الكثير من أدوات مديري المشاريع، أجد أن ClickUp هي بالتأكيد الأكثر قوة ويمكنها التعامل مع تدفقات العمل المعقدة بسبب الطرق المختلفة التي يمكن أن تتوافق مع بعضها البعض.

تعرَّف على ClickUp - أفضل بديل ل Trello مقابل Slack

لماذا تختار بين Trello وSlack بينما يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين - وأكثر من ذلك - في برنامج إدارة مشروع شامل؟

إن ClickUp ليس مجرد أداة أخرى لإدارة المشاريع أو تطبيق دردشة آخر؛ إنه التطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين المهام، والمستندات، والدردشة، والاجتماعات، والأتمتة، والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد.

مع ClickUp، ليست هناك حاجة لأدوات منفصلة - يمكن لفريقك إدارة المشاريع والتواصل في الوقت الفعلي وأتمتة سير العمل دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات متعددة.

يلخّص ديريك كليمنتس، مدير التسويق في BankGloucester، الأمر بشكل مثالي:

يعد ClickUp أداة رائعة لتنظيم المهام والأولويات، والتعاون بين الفريق، وإدارة البيانات. مرونة المساحات والقوائم تجعلها قابلة للتكيف مع أي مجال تقريبًا.

يعد ClickUp أداة رائعة لتنظيم المهام والأولويات، والتعاون بين الفريق، وإدارة البيانات. مرونة المساحات والقوائم تجعلها قابلة للتكيف مع أي مجال تقريبًا.

كليك أب ون أب #1: أكثر من مجرد مراسلة

انسَ أمر التبديل بين Slack للمناقشات و Trello للمهام. دردشة ClickUp تتيح للفرق التواصل في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على تنظيم المحادثات حسب المشروع أو الموضوع.

تواصل مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

بالإضافة إلى ذلك، مع خاصية تعيين التعليقات في ClickUp، لا تضيع المناقشات - حوّل أي تعليق إلى عنصر إجراء مع تاريخ استحقاق، حتى لا يضيع أي شيء.

قم بتحويل المهام وتعيينها وإغلاقها من داخل ClickUp Chat باستخدام تعيين التعليقات

📌 ما الذي يجعل ClickUp فريدًا من نوعه ؟

محادثة، ولكن مع السياق -تظل المناقشات مرتبطة بالمهام

محادثات قابلة للتنفيذ - تحويل الرسائل إلى مهام

بلا حدود للرسائل- على عكس باقة Slack المجانية، يتيح لك ClickUp الاحتفاظ بكل سجل الدردشة

📮ClickUp Insight: يفضل حوالي 41% من المحترفين المراسلة الفورية للتواصل بين أعضاء الفريق. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن الرسائل غالبًا ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرداد المعلومات لاحقًا. من خلال حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم تعيين سلاسل محادثاتك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يجعل محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

ClickUp's One Up #2: إدارة المشاريع المتقدمة

لوحات كانبان في Trello رائعة، لكن ClickUp أفضل من Trello لأنه يرتقي بإدارة المشروع إلى مستوى آخر.

يتكيف حل ClickUp Project Management مع طريقة عمل فريقك بشكل أفضل من خلال عروض متعددة، بما في ذلك القائمة والجدول الزمني وجانت والخرائط الذهنية. يمكنك إدارة المهام وسير العمل و التبعيات بسهولة مع الحفاظ على التواصل في نفس المكان.

حافظ على سير كل ما يمكن إنجازه على المسار الصحيح مع ClickUp Project Management

مهام النقر فوق المهام تجلب المزيد من المرونة- تضمن الحالات المخصصة والأولويات والمهام المتكررة والتبعيات بقاء كل مشروع على المسار الصحيح. مع المهام الفرعية المتداخلة وقوائم المراجعة والأتمتة، يمكن للفرق تقسيم العمل المعقد دون إغفال الصورة الكبيرة.

في الواقع، قامت شركة Diggs، وهي شركة مبتكرة لمنتجات الحيوانات الأليفة من لونغ آيلاند سيتي في نيويورك، بتحسين تتبع المشروع والتعاون الجماعي بشكل كبير باستخدام ClickUp.

قسّم العمل بوضوح مع مهام ClickUp Tasks

📌 لماذا تتفوق أداة ClickUp على كلاهما تريلو وسلاك؟

أكثر من كانبان -اختر من بين -اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض

الأتمتة المتقدمة - تخصيص مهام سير العمل بدون ترميز

مدمجة تتبع الوقت - لا حاجة لأدوات الطرف الثالث - لا حاجة لأدوات الطرف الثالث

التقط الرؤى وشاركها على الفور باستخدام ClickUp Clips

هل تحتاج إلى شرح مهمة بسرعة؟ بدلًا من كتابة رسائل طويلة في Slack أو إضافة تفاصيل إلى بطاقات Trello، سجِّل مقطع شاشة باستخدام ClickUp Clips أو انتقل إلى اجتماعات ClickUp Meetings مباشرةً من مساحة عملك.

هذا يلغي الحاجة إلى أدوات فيديو منفصلة مع إبقاء كل شيء مرتبطاً بمهامك.

أجرِ مكالمات أكثر سلاسة وتركيزًا مع ClickUp Meetings

ClickUp's One Up #4: التكامل السلس مع Slack - إذا كنت لا تزال بحاجة إليه

هل تستخدم Slack بالفعل؟ من خلال تكامل ClickUp مع Slack، يمكنك إنشاء المهام وتعيين التذكيرات وتحديث العمل مباشرةً من Slack - لا حاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

ومع ذلك، مع الدردشة المدمجة في ClickUp، تجد العديد من الفرق أنها لا تحتاج إلى Slack على الإطلاق.

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن تؤدي التعليقات المنتظمة من الأقران وعمليات التحقق من الأقران إلى تعزيز التعاون ورضا الموظفين، حيث يتفق 89% من قادة الموارد البشرية على أن هذه الممارسات أساسية لتحقيق نتائج ناجحة.

مزامنة المحادثات والمهام مع تكامل ClickUp مع Slack في ClickUp

ClickUp's One Up #5: التعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ClickUp ليس مجرد هجين بين Trello وSlack - إنه أكثر ذكاءً.

مع ClickUp Brain، ستحصل على مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على أتمتة المهام وتلخيص التحديثات وتحسين سير العمل، مما يجعل التعاون أسرع وأكثر كفاءة.

اتخذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع مع ClickUp Brain

العمل اليوم معطل. فمشاريعنا ومعرفتنا وتواصلنا مبعثرة عبر أدوات غير متصلة ببعضها البعض مما يبطئ من وتيرة عملنا.

يعمل تطبيق ClickUp على إصلاح ذلك من خلال تطبيق كل شيء للعمل، والذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. مع طرق العرض المتعددة، مثل كانبان والقائمة وجانت والتقويم، تتمتع الفرق بالمرونة التي تحتاجها.

تُبقي المحادثات والمحتوى المدمجة المحادثة والمستندات واللوحات البيضاء مرتبطة بالمهام، مما يلغي التنقل بين التطبيقات. تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقليل العمل اليدوي، بينما تحل أدوات التعاون بالفيديو محل تطبيقات الطرف الثالث.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل عمليات التكامل العميقة عبر أكثر من 1000 منصة، يضمن ClickUp سير عمل سلس - مما يساعد الفرق على العمل بذكاء أكبر وليس بجهد أكبر. إذا سئم فريقك من كثرة التطبيقات، فقد حان الوقت للترقية.

اشترك مجاناً اليوم واختبر التعاون الحقيقي الشامل.