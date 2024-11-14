حالات استخدام Slack لتعزيز التعاون بين فرق العمل في الفريق

وباعتباره أحد أفضل تطبيقات المراسلة، فهو الخيار المفضل لفرق العمل في جميع أنحاء العالم، مما يساعدهم على البقاء على اتصال وتنظيم أينما (ومتى) كانوا يعملون.

ولكن ماذا يفعل Slack بالضبط؟ وكيف يمكنك تحديد أي من ميزاته ستفيدك أكثر من غيرها؟

في هذه المقالة، سنجيب على جميع أسئلتك حول المنصة وأكثر من ذلك.

سنتعمق في ماهية Slack، ونستكشف ميزاته، ونشارك حالات الاستخدام الشائعة في العالم الحقيقي، ونقدم نصائح وحيل لرفع مستوى تجربتك. لنبدأ...🎢

ما هو سلاك؟

ببساطة، سلاك هو أداة تواصل في مكان العمل مصممة للشركات للربط بين الأشخاص والمعلومات التي يحتاجون إليها. وهي توفر مساحة عمل موحدة حيث يمكن للفرق إنشاء قنوات لـ تنظيم المشاريع والمناقشات وموارد قاعدة المعرفة.

يمكن للفرق استخدامه للوصول بسهولة إلى الملفات والرد على الرسائل ومتابعة آخر التحديثات، مثل الإعلانات وتعيين المهام والمواعيد النهائية، بغض النظر عن موقعهم أو منطقتهم الزمنية. تساعد هذه البنية الجميع على الحفاظ على التوافق وتعزز اتخاذ القرارات الجماعية بشكل أسرع.

الميزات الرئيسية لتطبيق Slack يجب أن تعرفها

كيف تتميز هذه المنصة؟ من خلال تقديم هذه الميزات:

1. القنوات

هذه مساحات مرنة حيث يمكن لفريقك الإعلان عن التحديثات ومشاركة الملفات والتعاون في المشاريع. يمكنك إنشاء أي عدد تريده من القنوات، والتي يمكن أن تكون مفتوحة لجميع أعضاء الفريق (عامة) أو مقصورة على الأعضاء المدعوين (خاصة).

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عبر سلاك يمكنك أيضاً إنشاء قنوات لمناقشة مواضيع خارج نطاق العمل. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام Slack Connect، يمكنك التعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء الخارجيين من مساحة العمل الخاصة بك.

💡 نصيحة احترافية: أتساءل كيفية تنظيم قنوات Slack أفضل؟ يوفر Slack AI ملخصات يومية (اقرأ: ملخصات) لكل قناة حتى تعرف بالضبط القيمة التي تضيفها كل قناة إلى سير عملك.

2. المراسلة

يسمح لك Slack بمراسلة عضو واحد من الفريق مباشرةً أو الدردشة مع عدد قليل كمجموعة من خلال الرسائل المباشرة (DMs). المحادثات المترابطة تحافظ على تنظيم الردود داخل كل قناة من قنوات Slack.

يمكن البحث في جميع الرسائل وحفظها تلقائياً في أرشيف مساحة العمل الخاصة بك، بحيث يمكنك الرجوع إليها عند الحاجة.

3. مشاركة الملفات

بفضل العديد من عمليات التكامل المتاحة على Slack، يمكنك تحميل ومشاركة المستندات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها مباشرةً في أي قناة أو رسالة، مما يوفر لفريقك السياق المناسب لكل معلومة من المعلومات.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك مشاركة الملفات من أي جهاز أو خدمة تخزين سحابية، مثل Google Drive أو Dropbox.

4. المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو

من السهل التواصل عبر المكالمات على المنصة: ما عليك سوى بدء Huddle لإجراء محادثات صوتية سريعة وغير رسمية، أو اختر أحد تكامل Slack مثل Cisco، أو Join.me، أو Microsoft Teams لاجتماعات الفيديو. ستجد العديد من الخيارات في دليل تطبيقات Slack.

5. عمليات التكامل والتطبيقات

يتلاءم سلاك بسهولة مع مجموعتك التقنية الحالية. هل تستخدم بالفعل Asana أو Trello؟ قم بمزامنته مع تكامل إدارة مشروع Slack . ولكن هذا ليس كل شيء.

من أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce إلى منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify، يمكنك الاستفادة من أكثر من 2600 عملية تكامل، وتبسيط سير العمل وتوحيد المهام داخل نظام أساسي واحد.

يمكنك أيضًا استخدام أداة إنشاء سير العمل في Slack لإنشاء أتمتة مخصصة للمهام المتكررة. واجهات برمجة تطبيقات Slack، إلى جانب أدلة حول كيفية إنشاء روبوت سلاك تسمح لك بإنشاء سير العمل الآلي الخاص بك.

حالات الاستخدام الشائعة لـ Slack يصعب تجاهلها

إذن، كيف يمكن أن تكون واحدة من أفضل أدوات إدارة المهام في السوق، خاصة للفرق البعيدة؟ دعنا نحلل حالات استخدام سلاك هذه.

1. تواصل الفريق

بفضل وظيفة المراسلة في الوقت الحقيقي، يلغي Slack الحاجة إلى سلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها ويعزز الشفافية. يمكن لأعضاء فريقك التواصل مباشرةً مع من يحتاجون إلى التحدث إليه دون الشعور بالإحباط من صندوق الوارد المزدحم أو الاضطرار إلى الانتظار لساعات للحصول على رد.

وخلافاً لرسائل البريد الإلكتروني، فإن قنوات Slack العامة تتيح رؤية أفضل للفريق أو التعاون بين أعضاء الفريق وتساعد على كسر الحواجز بين أعضاء الفريق

سواء أكانت قناة مخصصة لكل فريق أو مشروع أو قسم أو اجتماعات فردية مع أحد المتعاونين أو المرؤوسين، يمكنك القيام بكل ذلك على Slack. يمكنك أيضًا استخدام @mentions لجذب انتباه شخص معين أو بدء سلسلة رسائل لإبقاء محادثاتك الجانبية خارج القناة الرئيسية.

ومع ذلك، حتى Slack لديه نهج منعزل لأنه في المقام الأول منصة مراسلة بينما يتم العمل في مكان آخر، ربما على منصة إدارة المشاريع. ClickUp Chat هو بديل ممتاز لـ Slack لأنه يستبدل الفوضى المعتادة في التواصل بالسياق والوضوح من خلال دمج الدردشة مع العمل.

إنجاز 10 أضعاف ما تم إنجازه باستخدام ClickUp Chat

يمكنك ربط الرسائل مباشرةً بالمهام، وتنظيم الدردشات في مساحات تناسب احتياجات كل فريق، ومشاركة المستندات أو الروابط أو البيانات الأخرى مع عناصر تحكم قوية في الخصوصية.

في الواقع، يمكن أن يكون لديك قنوات متعددة لمشاريع أو أقسام أو مهام محددة، بحيث تتعاون باستمرار مع الأشخاص المناسبين وفي الاتجاه الصحيح.

فكّر في الأمر وكأنك تنشئ قناة Slack - حيث يمكنك تنظيم المحادثات حسب الموضوع، وإضافة @إشارة إلى أعضاء الفريق للانضمام إلى الدردشات ذات الصلة، والحفاظ على كل شيء على المسار الصحيح من خلال موجز الإشعارات.

إذا كنت تبحث عن ميزة أكثر موجهة نحو الحساب، جرّب تعيين التعليقات على ClickUp . استخدمه لإنشاء عناصر العمل وتعيينها للآخرين أو حتى لنفسك حتى لا يتم إغفال أي تفاصيل أو نسيانها أو التغاضي عنها.

مع ClickUp، جميع مناقشاتك ومتابعاتك ومراجعك في مكان واحد، مما يتيح لك الانتقال من الدردشة إلى العمل دون أن تفوتك أي خطوة. وهذا يجعل ClickUp أداة أكثر فائدة للتواصل في المشروع.

لا مزيد من البحث، ولا مزيد من الارتباك، بفضل تعيين التعليقات في ClickUp

والأكثر من ذلك - ميزة الدردشة في ClickUp مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مع الردود المقترحة، والمواضيع الملخصة، وخيار أتمتة المهام، يمكنك الاستمرار في التركيز على ما يهمك. هل تبحث عن ملف أو محادثة قديمة في مساحة عملك؟ انقر فوق الدماغ سيجد كل ما تحتاج إليه ويكون في متناول يدك من خلال بحث بسيط.

ربط جميع معارف شركتك مع ClickUp Brain

2. إدارة المشاريع

من خلال قناة Slack، يمكنك مناقشة المشاريع مع فريق مشروعك، وتخطيط الجداول الزمنية، ومشاركة الملفات والتحديثات، وتتبع التقدم المحرز، مما يضمن أن كل من يحتاج إلى الاطلاع على كل ما هو جديد دائماً.

يمكنك بدء اجتماع للدردشة المباشرة مع فريقك أو تسجيل مقطع لتقديم الملاحظات بسرعة.

هل تريد جمع وتنظيم وتحديد أولويات الأجزاء الأكثر أهمية في مشاريعك في قائمة؟ يتيح لك Slack القيام بذلك أيضاً.

ولكن ماذا لو كنت تريد أن تكون أكثر تفصيلاً وفهم عبء العمل حسب الفرق أو أعضاء الفريق؟ يمكن لـ ClickUp مساعدتك! يمكنك الاستفادة من طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لـ تمثيل عبء العمل لكل عضو من أعضاء الفريق بشكل مرئي

اطلع على أعباء عمل الفريق في لمحة سريعة لتفويض المهام أو إعادة تعيينها بشكل أفضل وفهم بسرعة من هو أقل أو أكثر من الطاقة الاستيعابية باستخدام ClickUp Workload View

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا تسجيل الوقت من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو متصفح الويب باستخدام تتبع وقت المشروع في ClickUp . إضافة الوقت بأثر رجعي أو إنشاء إدخالات حسب النطاق الزمني مع تتبع الوقت يدويًا.

لتحقيق أقصى استفادة من Slack وتعزيز قدراته، تحتاج إلى تكامل Slack في ClickUp !

هل تحتاج إلى إنشاء مهمة ClickUp جديدة مباشرة من Slack؟ ما عليك سوى كتابة "/clickup new" في القناة. سيطالبك هذا على الفور بالتقاط الأفكار والإجراءات من داخل المنصة دون مغادرة Slack.

ثانياً، عندما تقوم بنشر رابط مهمة ClickUp في Slack، فإنه "ينفتح" أو يتوسع تلقائياً لإظهار التفاصيل الأساسية، مثل اسم المهمة ووصفها وتاريخ استحقاقها وحالتها. وهذا مفيد عندما تتحدث إلى أحد أعضاء الفريق وتريد أن تعطيه بعض السياق.

اعمل على ClickUp من قناة Slack الخاصة بك - بدون الذهاب والإياب في إدارة المشروع

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام خيارات القائمة المنسدلة في Slack، يمكنك إجراء تعديلات سريعة على مهام ClickUp من القناة نفسها، مثل تغيير المواعيد النهائية أو تعيين أعضاء الفريق. يؤدي ذلك إلى تحسين سير عمل المشروع، مما يضمن عدم حدوث أي شيء يفوتك.

3. العمل عن بُعد وبناء الفريق الافتراضي

عندما تفصلكم آلاف الأميال عن بعضكم البعض، فإن الترابط والتعاون مع فريقك يمكن أن يشكل تحدياً فريداً من نوعه.

لكن Slack هو شريان الحياة الذي يجسر المسافات الجغرافية.

فهو يشجع الشعور بالانتماء إلى المجتمع من خلال السماح لك بإنشاء أو طلب قنوات جديدة بناءً على اهتمامات الفريق المشتركة، مثل ألعاب الفيديو وكرة القدم والأبطال الخارقين وغير ذلك، وتسميتها باسم مثل #المتعة والألعاب أو #عشوائي.

إذا لم يكن إجراء محادثات غير رسمية جزءًا من الحمض النووي لفريقك عن بُعد حتى الآن، فقم بتطوير عادة. خصص وقتًا مرة واحدة في الأسبوع لمناقشة أمر ما (على سبيل المثال، هل قرأ أحدكم أي كتب جيدة مؤخرًا؟) وادعهم للانضمام إلى الدردشة والمساهمة والترابط مع الآخرين.

يمكنك أيضًا إنشاء استطلاعات للرأي أو إضافة صور GIF أو تعيين أعضاء الفريق بشكل عشوائي في مواعيد قهوة افتراضية (مع تكامل الدونات) لإبقاء الأمور ممتعة وإيجابية للجميع.

يمكنك أيضًا استخدام @الإشارات لجذب انتباه شخص معين أو بدء سلسلة تغريدات لإبقاء محادثاتك الجانبية خارج القناة الرئيسية.

💡 نصيحة احترافية: عند اكتمال المهام أو مراحل المشروع الرئيسية على ClickUp، يمكن أن يدفع التحديثات إلى قناة Slack المخصصة (عند دمجها)، مما يخلق لحظة "تحية افتراضية" افتراضية ليستمتع بها جميع المشاركين، حتى من مسافة بعيدة.

4. دعم العملاء

باستخدام Slack، يصبح تقديم دعم العملاء أكثر كفاءة وتعاوناً. يمكن لممثلي الخدمة لديك صياغة أقسام الشريط الجانبي مثل "إدارة التذاكر" لتجميع كل القنوات التي يتم فيها إرسال استفسارات العملاء ومراجعتها.

بالنسبة للفرق ذات المعرفة المتخصصة، يمكنك إنشاء أقسام مسماة وفقاً لذلك (على سبيل المثال، دعم الفواتير) لسهولة الوصول إليها. ويضمن التكامل مع أدوات الدعم مثل Zendesk أو Freshdesk تدفق التذاكر مباشرةً إلى Slack لحلها بشكل سريع.

💡 نصيحة احترافية: استخدم أداة Slack's Workflow Builder لأتمتة بعض عمليات الدعم، مثل إنشاء سير عمل حيث ترسل أنواع محددة من طلبات العملاء تلقائياً رسالة إلى فريق الدعم على قناة محددة.

5. مشاركة المعرفة الداخلية

مع Slack، أصبحت مشاركة المعرفة داخل الفريق أسهل من أي وقت مضى. يمكنك إضافة الملفات وعناوين URL والتحديثات من أي مكان وإعداد قنوات منفصلة لتنظيمها، مثل اتجاهات الصناعة أو تحديثات الشركة أو الأسئلة الشائعة أو مقالات المساعدة.

وعلاوة على ذلك، تتيح لك وظيفة البحث في Slack العثور على المعلومات من المحادثات السابقة أو المستندات المشتركة.

هل لديك روابط أساسية لمشاركتها مع الموظفين الجدد، مثل دليل عن الشركة آداب الركود ? قم بتثبيت المعلومات أو الرسائل المهمة باستخدام ميزة التثبيت في القناة. يمكن لأي شخص في تلك القناة الوصول إلى العناصر الموجودة في علامتي تبويب مجلد الدبابيس والإشارة المرجعية.

إذا كنت تريد تجربة عصف ذهني أكثر ديناميكية، جرّب أدوات السبورة الرقمية مثل كليك أب السبورات البيضاء .

استخدمها لـ رسم خرائط للأفكار وسير عمل المعلومات وخطط المشاريع باستخدام عناصر مختلفة، مثل الموصلات والملاحظات اللاصقة والكتل الملونة والفن المتجه (مثل الخطوط والأسهم والأشكال)، مما يمنحك تجربة تعاون أكثر ديناميكية.

تتبع مهامك وتعاون بسهولة مع لوحات ClickUp Whiteboards

يمكنك تصدير سبورة ClickUp Whiteboard إلى Slack كصورة أو PDF وتحميلها إلى قناتك أو إنشاء رابط قابل للمشاركة لنشره مباشرة في المحادثة.

بعد الاستراتيجية، قم بإنشاء سلسلة من مستندات ClickUp لتجميع المعلومات بدقة. استخدم ميزات تنسيق النص المنسق، مثل أنماط النصوص والعناوين والتراكيب والجداول والرموز التعبيرية والروابط المضمنة وغيرها لتحسين سهولة القراءة.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة مقالات قاعدة المعرفة المهمة

قصص نجاح العملاء: كيف يقوم Slack بتحويل العمليات

شهدت الشركات في جميع أنحاء العالم تعزيزات هائلة في الإنتاجية وسهولة التعاون عندما انتقلت إلى Slack. تعرّف على كيفية قيام بعض أكبر العلامات التجارية بذلك.

1. الهدف الهدف أكثر من 3000 مهندس يستخدمون شبكة Slack لتنظيم وأرشفة محادثاتهم، والتي يتضمن الكثير منها معلومات غير لفظية مثل الرمز أو عناوين IP. يجعل Slack مشاركة هذه البيانات واسترجاعها أمرًا سهلاً دون الحاجة إلى التمرير أو الغوص في المجلدات دون داعٍ.

ومن ناحية أخرى، تمكّن ميزة التفاعل بالرموز التعبيرية مهندسيهم من الرد بسرعة على الرسائل الجديدة أثناء التنقل.

2. Intuit إنتويت تستخدم Slack لـ تعميم قسم دعم العملاء وبناء رؤية شاملة للعميل من خلال قنوات Slack. وقد أنشأت أيضًا 1,200 عملية سير عمل على مستوى الشركة من خلال Slack لأتمتة العمليات، بما في ذلك التأهيل مع إمكانية الوصول الفوري إلى جميع المعلومات والأدوات التي يحتاجها الموظفون الجدد.

3. سلاك

سلاك مسموح به موضوع واحد متصلة الآن بسلاسة. وقد استفاد الفريق الهندسي من التكاملات والأتمتة لإعداد Slack لإدارة الحوادث بشكل أسرع، مما يقلل من متوسط الوقت اللازم للإصلاح.

5. ليفت ليفت قام بإعداد قنوات منفصلة لكل منطقة وحسابات لسهولة مزامنة الفريق، لتحل محل الاجتماعات الأسبوعية. يساعد تكامل Zendesk في الحصول على اهتمام فوري بتذاكر الدعم، بينما يساعد تكامل Salesforce مندوبي المبيعات على زيادة إنتاجيتهم وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

أفضل الممارسات لاستخدام Slack بالطريقة الصحيحة

لقد قمنا بتجميع النصائح والحيل التي تم اختبارها عبر الزمن حول كيفية استخدام سلاك بفعالية لتحقيق الإنتاجية المثلى. لنغطي أيضًا الاختصارات والميزات المتقدمة وإرشادات آداب السلوك التي يجب اتباعها على Slack.

1. إعداد الأقسام والقنوات المميزة بنجمة

مع كل ما هو رائع أفكار قناة سلاك لديك بلا شك، فمن السهل أن تصبح الأمور فوضوية. ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك.

يمكنك وضع نجمة على القنوات الأكثر أهمية بالنقر على أيقونة النجمة بجوار اسم القناة على Slack، مما يسهل العثور عليها. يمكنك أيضًا إنشاء أقسام مخصصة - مثل مجلدات للقنوات - عن طريق سحب القنوات ذات الصلة إلى كل قسم.

وهذا يحافظ على تنظيم مساحة عمل Slack الخاصة بك وتركيزها.

2. استخدم تمييز الكلمات الرئيسية للإشارات المحددة

لنفترض أنك تريد أن يتم إعلامك في كل مرة يتم فيها ذكر منتج أو عميل معين. انقر على اسم مساحة العمل الخاصة بك، وانتقل إلى التفضيلات، ثم اعرض كلماتي المفتاحية لـ ضع قائمة بالعبارات التي تريد متابعتها. هذا يشبه إعداد تنبيهات جوجل لجميع أنواع الموضوعات.

عبر سلاك

3. استخدم أزرار السجل للوصول إلى المكان الذي كنت فيه

هل حذفت قناة Slack من الشريط الجانبي عن طريق الخطأ؟ هذا يحدث لأفضلنا. استخدم أزرار العودة أو السجل في الأعلى للعودة إلى المكان الذي كنت فيه.

4. انقر بزر الفأرة الأيمن على الطابع الزمني للرسالة لنسخ الرابط إليها

إذا كنت بحاجة إلى مشاركة رسالة من قناة واحدة مع قناة أو شخص آخر، يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن على الطابع الزمني بجانب الشخص الذي شارك الرسالة وتحديد خيار نسخ الرابط. يمكنك أيضًا التمرير فوق الرسالة والنقر فوق مشاركة.

5. التصويت على الخيارات باستخدام الرموز التعبيرية للأرقام

من الطرق السهلة لإجراء استفتاء داخل قناة Slack هي كتابة رسالة بخيارات مرقمة و الرد على الرسالة بعدد الرموز التعبيرية لكل خيار. بدلاً من الرد بالرسالة نفسها مراراً وتكراراً، يمكن للآخرين فقط النقر على رد فعل الرموز التعبيرية ذات الصلة للتصويت، وهكذا تحصل على الحكم.

عبر سلاك

6. حافظ على اتساق أسماء القنوات

يساعد اتباع اصطلاح التسمية لقنوات Slack على توضيح الغرض منها. تقوم العديد من الشركات بتصنيف قنواتها باستخدام بادئات مثل #فريق- أو #مشروع- أو #عميل-

عبر سلاك عندما تتم تسمية القنوات بهذه الطريقة، يقوم Slack تلقائيًا بتجميع القنوات المتشابهة على الشريط الجانبي الخاص بك لتصفح أكثر سهولة.

الاستفادة من اختصارات لوحة المفاتيح والميزات المتقدمة

بغض النظر عن مدى معرفتك بكيفية استخدام المنصة، سيكون هناك دائمًا اختصار جديد أو ميزة مثيرة. إليك بعضًا من المزايا المفضلة لدينا اختراقات سلاك لزيادة إنتاجيتك.

لإضافة فاصل أسطر: Shift + Enter

لتعديل الرسالة الأخيرة بسرعة: لأعلى

لكتابة نص بخط عريض/خط عريض: Cmd/Ctrl + B / + I

لوضع علامة غير مقروء: اضغط مع الاستمرار على الخيار/الأعلى وانقر

لتحميل ملف إلى المحادثة: Ctrl/Cmd + U

للانتقال إلى مجموعة محددة الرسائل الخاصة: Ctrl/Cmd + G

لوضع علامة على جميع الرسائل في القناة الحالية كمقروءة: Esc

لفتح التفضيلات لتخصيص إعدادات Slack: Ctrl/Cmd + P

لإرسال رسالة معينة من مربع الإنشاء: Ctrl/Cmd + Enter

للتوجيه إلى إشارات سلاك وردود الفعل: Ctrl/Cmd + Shift + M

لفتح قائمة الرسائل الخاصة لمحادثة جديدة: Ctrl/Cmd + Shift + K

لإظهار عرض سلاسل الرسائل لتتبع المحادثات بسهولة: Ctrl/Cmd + Shift + T

لفتح جزء النشاط لرؤية جميع إشعاراتك في مكان واحد: Ctrl/Cmd + Shift + A

للتبديل السريع بين القنوات: Cmd/Cmd/Ctrl + K، اكتب أحرفًا للوصول إلى القناة التي تريدها، ثم اضغط على Enter

💡 نصيحة احترافية: هناك أيضًا العديد من الاختصارات المتعلقة بـ ClickUp التي يمكنك استخدامها عند العمل على Slack، بما في ذلك:

/النقر فوق جديد: إنشاء مهمة ClickUp جديدة مباشرةً في Slack

/النقر فوق قائمة: عرض قائمة بالمهام من قائمة ClickUp محددة من قائمة ClickUp

/النقر فوق البحث عن \ عن المهام حسب الاسم أو المعرف على Slack

/النقر فوق تذكير: تعيين تذكيرات المهام مباشرة في سلاك

إرشادات إتيكيت سلاك وإرشادات التواصل

يمكن أن تصبح المحادثات، عند إجرائها افتراضياً، غير رسمية، مما يؤدي إلى سوء الفهم أو فقدان الاحترافية. لهذا السبب من المهم وضع بعض الإرشادات التي تشجع على التفاعلات المحترمة. إليك ما يمكنك وضعه من إرشادات للاستخدام المناسب في سلاك.

✅ عند الرد على رسالة محددة في قناة مشغولة، قم بالرد في موضوع ما

✅ استخدم @الإشارات بعناية، وقم بالإشارة فقط إلى الأشخاص الأساسيين في المحادثة

✅ تجنب السخرية أو النكات التي يمكن أن يُساء تفسيرها، خاصةً في الفرق متعددة الثقافات

✅ تجنب استخدام @channel أو @everyone إلا في حالة الضرورة القصوى، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الفريق بأكمله

✅ تجنب الرسائل المطولة؛ ادخل مباشرةً في صلب الموضوع لجعل تواصلك أكثر فعالية

✅ نظرًا لأن سلاك غير متزامن بطبيعته، استخدم ميزة أولوية الرسالة أو خيار وضع علامة كعاجل إذا كان الإجراء الفوري مطلوبًا

✅ قم بتعيين حالتك عندما تكون غائباً أو مشغولاً؛ استخدم ميزة عدم الإزعاج عندما تحتاج إلى وقت غير متقطع للعمل

✅ قم بتنسيق رسائلك باستخدام النقاط النقطية والخط العريض والمائل من أجل الوضوح؛ أما بالنسبة للرموز أو النصوص الطويلة، فاستخدم كتلة الرموز ("")

التحديات الشائعة والحلول: التنقل في سلاك

سلاك هي أداة سهلة الاستخدام بشكل عام، ولكن لها تحدياتها مثلها مثل أي منصة أخرى. فيما يلي التحديات الشائعة مشاكل سلاك قد تواجهها وطرق حلها.

1. استرجاع المعلومات

يتم تقسيم محادثات سلاك إلى قنوات، مع مشاركة الرسائل والملفات في كل منها. واعتماداً على عدد القنوات لديك، قد يعني ذلك مئات الاتصالات المتبادلة ذهاباً وإياباً، وقد يكون البحث فيها عملاً روتينياً.

ولكن هذا هو بالضبط المكان الذي يتألق فيه ClickUp بميزات مثل البحث المتصل ، الذي يعرض أي ملفات أو معلومات من مساحة عملك ويربط تطبيقات الطرف الثالث في غضون ثوانٍ.

تقريب الأشخاص والمعلومات من بعضهما البعض باستخدام البحث المتصل من ClickUp

✅✅ الحل: تتمثل إحدى طرق تبسيط ذلك في استخدام معدّلات البحث. وتشمل هذه المعدّلات "في:#اسم_القناة" للبحث داخل قناة Slack محددة و"from:@slack.username" للبحث بين الرسائل الواردة من شخص معين.

2. استخدام ميزات التفاعل

يقدم سلاك العديد من الميزات التفاعلية للرسائل. يمكنك تأجيل الرسالة، أو حفظها لوقت لاحق، أو تحويلها إلى مهمة. تنشأ المشكلة عندما لا تعمل هذه الميزات التفاعلية كما تتوقعها، مما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو مربكة.

من ناحية أخرى، يوفر ClickUp Chat طريقة أكثر سلاسة لربط المهام بالرسائل والعكس، مما يسهل تحديد العلاقات بين الاثنين.

الحل: إذا حدث ذلك، يمكنك التحقق من وجود تحديثات لتطبيق Slack وتثبيت أحدث إصدار لإزالة أي أخطاء من الإصدار القديم قد تكون سببًا للمشكلة.

3. ميزة الإجابات المقترحة

في قائمة إيجابيات وسلبيات سلاك ، ربما تكون هذه واحدة من أكبر السلبيات. يستخدم Slack منصة Guru، وهي منصة لإدارة المعرفة تابعة لجهة خارجية، لتوفير وصول سريع إلى الإجابات دون الحاجة إلى الخروج من المنصة.

ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يقدم إجابات غير دقيقة، وقد يكون من الصعب تعطيل ميزة الإجابات المقترحة المدمجة. وبالمقارنة، فإن ClickUp Brain مدمج في نظام ClickUp ويمكنه أن يقدم لك إجابات دقيقة ويقترح إجابات، وينفذ عناصر الإجراءات مع القوة المدمجة لمدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي وكاتب الذكاء الاصطناعي ومدير مشروع الذكاء الاصطناعي.

✅ الحل: أفضل طريقة لحل هذه المشكلة هي إجراء فحص سريع للمشرف حتى يتمكن مسؤول الشبكة من مراجعة إعدادات القناة وإعدادات بطاقات جورو. يمكنك أيضًا إعادة تشغيل Slack لتحديث الاتصال بين Slack و Guru.

4. تحميل الملفات وحدود التخزين

السيناريو الأكثر شيوعاً هو أن يكون حجم الملف كبيراً جداً، وهو ما لا يدعمه الإصدار المجاني من المنصة. في الواقع، لديها حد تخزين إجمالي لمساحة العمل يبلغ 5 جيجابايت لجميع المستخدمين. لذلك، قد تواجه أيضًا عمليات تحميل تتعطل أو تفشل.

✅ الحل: إذا كان فريقك يتعامل بشكل متكرر مع ملفات كبيرة، مثل محتوى الفيديو عالي الدقة أو الوصول إلى قواعد البيانات، فإننا نوصي بالاستثمار في الإصدار المدفوع من Slack. وهذا أمر منطقي أيضاً إذا كان فريقك يتوسع بسرعة ويريد الاستمتاع بمتطلبات التخزين على المدى الطويل.

5. الإشعارات المستمرة

يواجه العديد من المستخدمين هذه المشكلة: إشعارات متقطعة لا تتزحزح على الرغم من أنك قمت بفحص كل شيء. يمكن أن يحدث هذا في حالة تلف البيانات المؤقتة المخزنة بواسطة النظام الأساسي. الإشعارات في ClickUp مختلفة قليلاً، لكنها أفضل، كما نقول. يعمل صندوق ClickUp Inbox الخاص بك كمركز أوامر شامل لجميع الإشعارات مع السماح لك بالتحكم الدقيق في الإشعارات التي تتلقاها وأين ومتى.

✅ الحل: الخبر السار هو أنه يمكنك إصلاحه عن طريق مسح ذاكرة التخزين المؤقت. انقر على صورة ملفك الشخصي، واختر "مساعدة"، وانتقل إلى "استكشاف الأخطاء وإصلاحها"، ثم اضغط على زر مسح ذاكرة التخزين المؤقت وإعادة التشغيل.

إذا كنت لا تزال تعاني من تجربة غير مرضية على المنصة، فقد يكون من المفيد مراجعة منافسو Slack . ClickUp مقابل Slack هل تسأل؟ إنه ClickUp على طول الطريق بالنسبة لنا.

من المؤكد أن Slack قد صنع لنفسه اسمًا في فئة المراسلة الفورية.

ولكن كما رأينا، فهو أبعد ما يكون عن الكمال، و ClickUp يعوض كل مجال يقصر فيه Slack: أتمتة سير العمل القائم على الذكاء الاصطناعي، والتعاون المتطور، وإعداد التقارير والرؤى، وغير ذلك.

قم بتعزيز التواصل بدون مجهود مع ClickUp

Slack هو أحد أفضل المنصات لمساعدة فريقك على البقاء على اتصال وإنتاجية أينما كانوا. مع هذه النصائح الخبيرة في ترسانتك، يمكنك إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة.

وسواء كنت مدير فريق متمرس أو تقوم بإنشاء فريق غير متزامن لأول مرة، يمكن أن يدعمك بكل ما تحتاجه للحفاظ على سلاسة المحادثات.

ولكن إذا كنت ترغب في الاستفادة من ميزات إدارة المشاريع القوية، وخيارات التخصيص الشاملة، وإمكانات التكامل المتقدمة، فانتقل إلى ClickUp.

وإذا كنت ترغب في الاستمتاع بأفضل ما في العالمين، فجرب تكامل Slack بنقرة واحدة لتعزيز الإنتاجية الشاملة. جرِّبه! ستندهش بما يمكن لمنصتنا القيام به.

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