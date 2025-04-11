أفضل 13 برنامجاً لإدارة التجارب السريرية لعام 2025

التجارب السريرية معقدة.

فهي تنطوي على العديد من الجوانب التي تحتاج إلى الاهتمام - من تجنيد مجموعات متنوعة من المرضى إلى إدارة الدراسات وتحليل البيانات وإعداد التقارير ومراقبة الخدمات اللوجستية وغير ذلك.

حتى لو فاتك تعديل بروتوكول واحد، فإن النتيجة ستكون عدم الامتثال وعقوبات باهظة ومشاكل قانونية.

هنا يأتي دور أنظمة إدارة التجارب السريرية (CTMS) لجمع كل العمليات المبعثرة تحت سقف واحد. تضمن لك منصة CTMS وجود جميع العمليات الهامة في مكان واحد، مما يبسط التجارب السريرية والعمليات البحثية ويساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع.

تتضمن هذه القائمة أفضل برامج إدارة التجارب السريرية المصممة لتحسين تجاربك السريرية. استكشفها جميعًا واختر البرنامج المثالي الذي يخدم غرضك.

أفضل برامج إدارة التجارب السريرية في لمحة سريعة

إليك جدول مقارنة لأنظمة إدارة التجارب السريرية (CTMS):

اسم الأداة الأفضل ل الميزات الرئيسية التسعير انقر فوق إدارة وثائق التجارب، وتتبع المهام، وسير العمل البحثي تتبع المهام، والتعاون في المستندات، والأتمتة، ولوحات التحكم، والامتثال لقانون HIPAA، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجانًا، غير محدود: 7 دولارات/مستخدم/شهريًا، الأعمال: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا، المؤسسات: تسعير مخصص زيلتا إدارة البيانات السريرية رؤى بيانات التجارب في الوقت الفعلي، وتحليلات إعادة التوريد التنبؤية، ولوحات المعلومات القائمة على مؤشرات الأداء الرئيسية التسعير المخصص فلورنس إيبيندرز مراقبة التجارب السريرية وإدارتها عن بُعد eISF، والتوقيعات الإلكترونية، وتخزين المستندات، والمراقبة عن بُعد، وضوابط التنقيح المدمجة التسعير المخصص كلينيون مركزية وأتمتة العمليات السريرية وحدات الذكاء الاصطناعي/التشغيل الآلي، وأتمتة البروتوكول، وإدارة مخزون الملكية الفكرية، والرؤية في الوقت الفعلي التسعير المخصص فيفا فولت مركزية البيانات والمحتوى السريري مشاركة تسجيل الدراسة، و eCOA، واتصالات الدراسة المركزية التسعير المخصص ميديداتا إدارة الدراسة وتصور البيانات عمليات النقل الآلي للبيانات، والتحليلات المرئية، والتكاملات الإلكترونية للتجارب السريرية وRave EDC التسعير المخصص أوراكل سيبيل مراقبة وإدارة عمليات التجارب السريرية أتمتة سير العمل، والبوابات المخصصة، والتتبع التلقائي لإكمال زيارة الموضوع التسعير المخصص MasterControl CTMS التوثيق السريري وإدارة الجودة إدارة مستندات TMF وGCP، وتأهيل الموقع ومراقبته، وتكامل العمليات السريرية وإدارة الجودة التسعير المخصص TrialKit إدارة التجارب عن بُعد والدراسات اللامركزية EDC، RTSM، تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تطبيق أصلي للهاتف المحمول بدءاً من 1,350 دولاراً فصاعداً RealTime CTMS تبسيط تسجيل المرضى والتجارب السريرية تتبع المرضى، والجدولة الآلية، والامتثال لقانون HIPAA، والتقارير المتقدمة التسعير المخصص Edge CTMS إدارة الأبحاث السريرية في الوقت الفعلي منشئ سير العمل، ووحدة التمويل، وتتبع توظيف المرضى التسعير المخصص كاستور EDC التقاط بيانات التجارب السريرية النماذج الإلكترونية للتجارب السريرية، ورؤى الدراسة في الوقت الفعلي، والوصول القائم على الأدوار، وميزات الاستطلاع التسعير المخصص Clinical Conductor CTMS تحسين التوظيف وسير العمل المالي تتبع التوظيف، والإدارة المالية، ومعلومات الدراسة المركزية التسعير المخصص

ما هي إدارة التجارب السريرية؟

تتضمن إدارة التجارب السريرية تخطيط الأبحاث السريرية وتنفيذها ومراقبتها لضمان إجرائها بشكل أخلاقي بما يتوافق مع المعايير التنظيمية الصناعية.

تتطلب إدارة التجارب السريرية تنسيق العديد من الجوانب، مثل تجنيد المرضى، وجمع البيانات، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وإدارة الوثائق، وإدارة الميزانية، والحفاظ على الامتثال، وإعداد التقارير عبر المواقع وأصحاب المصلحة. والهدف هنا هو إجراء التجربة بكفاءة مع الحفاظ على سلامة البيانات وسلامة المشاركين.

🧠 هل تعلم؟ وفقًا لدراسة بحثية، يتطلب إجراء التجارب السريرية الناجحة عوامل مختلفة، بما في ذلك تخطيط المشروع، والتعاون السلس، والحد الأدنى من العمل للمحققين والمشاركين، والأنظمة الفعالة، والتوظيف المناسب للمشاركين في التجارب.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل برامج إدارة التجارب السريرية؟

سواء كنت تبحث عن برنامج لإدارة التجارب السريرية أو منصة لمساعدتك في إنشاء عمليات إدارة الاستخدام، تأكد من أن البرنامج يحتوي على هذه الميزات:

إدارة المرضى : اختر نظامًا أساسيًا يمكنه أتمتة الجدولة وتنظيم المواعيد وتتبع التسجيل ومراقبة الامتثال

إدارة المستندات : قم بتطبيق نظام إدارة التجارب الذي يساعدك على تخزين وإدارة المستندات والدراسات البحثية بشكل مركزي. تأكد من أنه يوفر تخزينًا آمنًا مع أذونات الوصول والتحكم في الإصدار

التقارير والتحليلات : اختر برنامجًا يوفر لوحة تحكم مخصصة وتقارير في الوقت الفعلي حتى تتمكن من الحصول على رؤى حول أنشطة التجارب وإنتاجية الفريق ومقاييس الأداء الأخرى

الامتثال التنظيمي: اختر منصة تدعم معايير الرعاية الصحية الضرورية، بما في ذلك HIPAA وSOC 2، وتأكد من الامتثال الكامل للمعايير والبروتوكولات

💡 نصيحة احترافية: ضع في اعتبارك سهولة استخدام المنصة وقابليتها للتوسع. تأكد من قدرة البرنامج على استيعاب أحجام وتعقيدات تجاربك المتزايدة. سيساعدك هذا على اختيار برنامج يمكن أن يستمر مع تطور أبحاثك.

أفضل برامج إدارة التجارب السريرية

دعنا نرى أفضل برامج إدارة التجارب السريرية وميزاتها الرئيسية وأسعارها وقيودها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة توثيق التجارب السريرية وتتبع المهام وسير العمل البحثي)

تعاون في سير عمل المرضى ووثائقهم في الوقت الفعلي مع ClickUp

سواءً كانت التجارب السريرية في الموقع أو عن بُعد أو مختلطة، فإن التجارب السريرية تعني الكثير من العمل - زيارات ميدانية، ومراقبة الموقع، وتوثيق مرهق، وعمليات تجريبية معقدة، ومتطلبات تنظيمية صارمة، مما يؤدي إلى سير عمل غير مترابط.

هذا هو المكان الذي يجمع فيه ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، بين المشروع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعد على جعل تجاربك السريرية أسرع وأكثر كفاءة.

ClickUp للرعاية الصحية يمكنك تحسين تجارب المرضى من خلال الجدولة التلقائية للمواعيد وعمليات العقود واتفاقية مستوى الخدمة والتتبع السريع لطلبات السجلات والتعاون في بيانات المرضى والأبحاث. إنه نظام أساسي متوافق مع SOC 2 ومتوافق مع HIPAA مع أذونات مستخدم متقدمة لحماية البيانات.

أتمتة المواعيد وتتبع الجداول الزمنية وموازنة أعباء العمل مع ClickUp للرعاية الصحية

في البداية، يعمل برنامج ClickUp Tasks على تبسيط التجارب السريرية. فهو يمكّنك من تنظيم سير عمل التجارب المعقدة إلى مهام يمكن التحكم فيها (مع قوائم مراجعة)، ومراقبة مستلزمات التجارب، وتعيين المسؤوليات، وتتبع تقدم التجارب السريرية في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا تعيين تعليقات لأعضاء فريق محددين لضمان المساءلة أثناء مراحل التجربة.

يجعل ClickUp Docs التوثيق السريري خاليًا من المتاعب. فهو بمثابة مستودع مركزي لتخزين وإدارة المستندات التنظيمية والملاحظات البحثية وتقارير الدراسة. يمكن لفرق البحث التجريبي التعاون بسهولة داخل هذه المستندات، مع الحفاظ على التحكم في الإصدار.

قم بتنظيم الملاحظات والدراسة والبحث السريري والتعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Docs

عندما يتعلق الأمر بالعمليات، تخلص من عبء العمليات الروتينية للتجارب مثل توجيه الموافقات، وتذكيرات الدراسة، وتغيير حالة جمع المهام والبيانات، وتنبيهات متابعة المهام باستخدام أتمتة ClickUp. كما يمكنك أيضًا دمج ClickUp مع منصات أخرى لنظام إدارة التجارب السريرية لإنشاء قواعد أتمتة قائمة على المشغلات وجعل الملفات قابلة للبحث داخل مساحة عمل واحدة متكاملة.

قم بأتمتة تعيينات المهام والموافقات وإعداد التنبيهات باستخدام أتمتة ClickUp Automations

كما يساعدك ClickUp أيضًا على مراقبة الجداول الزمنية للتجارب وقوائم التحقق من الامتثال، ويساعدك على الاطلاع على مقاييس إنتاجية الفريق. من خلال لوحات معلومات ClickUp المخصصة، يمكنك الوصول بسرعة إلى مقاييس وتفاصيل التجارب الأساسية دون البحث في أكوام من البيانات.

إلى جانب هذه الميزات، يجعل ClickUp عملك أسهل مع مكتبة قوالب ضخمة. على سبيل المثال، يساعدك قالب إدارة المرضى ClickUp Patient Management Template على:

إنشاء خطط رعاية مخصصة وتتبع التقدم المحرز نحو الأهداف الصحية

تعاون مع أعضاء فريق دراستك في الوقت الفعلي

تنظيم المواعيد والسجلات الطبية ونماذج التقييم في مكان واحد

احصل على نموذج مجاني نظّم خطط الرعاية والمواعيد والسجلات الطبية باستخدام قالب ClickUp لإدارة المرضى

وبالمثل، لدى ClickUp العديد من قوالب توثيق العمليات لمساعدتك على توحيد العمليات وضمان الاتساق والشفافية.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون في عمليات التجارب السريرية والأبحاث السريرية مع ClickUp Docs

تنظيم الجداول باستخدام ClickUp Calendar وأتمتة جدولة المواعيد والموافقات والمهام الروتينية الأخرى

راقب الوقت المستغرق في كل تجربة سريرية واضبط الجداول الزمنية للمشروع وتخصيص الموارد باستخدام برنامج ClickUp Time Tracking

حدد أهدافًا وغايات واضحة لتحسين التجارب السريرية وتتبعها في مكان واحد باستخدام ClickUp Goals

احتفظ بجميع مناقشاتك واستفساراتك المتعلقة بالتجارب في مكان واحد لسهولة الوصول إليها مع ClickUp Chat

يمكنك إنشاء وثائق الامتثال، وإنشاء قوالب الوصفات الطبية، وتحليل سجلات المرضى، واستخراج المعلومات من الأبحاث السريرية، والمزيد مع ClickUp Brain

قم بتحليل البيانات السريرية الحالية وكتابة مستندات الأبحاث السريرية باستخدام ClickUp Brain

قيود ClickUp

قد يبدو برنامج ClickUp مربكاً في البداية لأنه يقدم مجموعة كبيرة من الميزات في مكان واحد

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

ClickUp هو أداة قوية يمكن من خلالها جعل المعلومات المتعلقة بكل مشروع في مؤسستنا مركزية للفرق متعددة التخصصات والفرق الإقليمية لإبقاء الجميع على نفس الصفحة أثناء سير العمل نحو التقدم.

ClickUp هو أداة قوية يمكن من خلالها جعل المعلومات المتعلقة بكل مشروع في مؤسستنا مركزية للفرق متعددة التخصصات والفرق الإقليمية لإبقاء الجميع على نفس الصفحة أثناء سير العمل نحو التقدم.

💡 نصيحة احترافية: تعرف على كيفية إعداد ClickUp Dashboard لإدارة مشاريع التجارب السريرية. 👇

2. Zelta (الأفضل لإدارة البيانات السريرية)

عبر زيلتا

Zelta، من شركة Merative Clinical Development (المعروفة سابقًا باسم IBM Clinical Development)، هي منصة لإدارة البيانات السريرية تجعل التجارب السريرية أكثر كفاءة. يتميز بنهج قابل للتخصيص يسمح لك باختيار وظائف لدراسات محددة.

مع Zelta، يمكنك الحصول على رؤى ثاقبة لبيانات التجارب في الوقت الفعلي، بما في ذلك مشاركة المشاركين، والامتثال التنظيمي، وغير ذلك، في مكان واحد. كما أنه يأتي مع إدارة توريد التجارب وميزات التوزيع العشوائي التي تساعد في توزيع المشاركين وتحسين لوجستيات التوريد.

أفضل ميزات Zelta

اجمع البيانات من المشاركين، بما في ذلك الاستطلاعات والتقييمات والمذكرات باستخدام برنامج Zelta EDC (التقاط البيانات الإلكترونية)

التنبؤ بمخزون موقع التجربة مع تحليلات إعادة التوريد التنبؤية

احصل على رؤى في الوقت الفعلي، وحدد الاتجاهات والعوائق باستخدام لوحات المعلومات القائمة على مؤشرات الأداء الرئيسية

قيود زيلتا

قد تتباطأ عند العمل على الدراسات السريرية الكبيرة

تسعير زيلتا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Zelta

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

3. برامج فلورنس الإلكترونية (الأفضل لمراقبة التجارب السريرية وإدارتها عن بُعد)

عبر فلورنس إيبندرز*

يدعم برنامج Florence eBinders الأبحاث السريرية باستخدام eISF (ملفات موقع المحقق الإلكتروني) وملفات المشاركين. وهو يوفر ميزات مثل التوقيع الإلكتروني وتخزين المستندات لتسريع إدارة التجارب.

تكمن ميزة البرنامج في إمكانيات المراقبة عن بُعد. حيث تسمح لك هذه الميزات بمراقبة أنشطة التجارب في الوقت الفعلي دون متاعب الزيارة في الموقع، ومراجعة المستندات ذات الأولوية، وتتبع الامتثال أثناء التنقل. كما يمكنك الوصول مباشرةً إلى مجلدات المشاركين المنقحة دون تحميل مستندات مكررة إلى بوابات الجهات الراعية.

أفضل ميزات برنامج Florence eBinders

استخدم مهام سير العمل لإعداد الدراسة وتفعيلها

تحديد المخاطر باستخدام التقارير ولوحات المعلومات

توقيع المستندات إلكترونيًا والتعاون في الدراسة وكتابة ملاحظات الصابون

اسمح للمستخدمين المصرح لهم فقط بالاطلاع على المعلومات الصحية المحمية (PHI) مع عناصر التحكم في التنقيح المضمنة

قيود فلورنسا الإلكترونية

قد تكون بعض الميزات مربكة. يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم المنتج

صعوبة وضع التوقيعات في الخانات الصحيحة

وظيفة البحث لا تعثر على المعلومات الصحيحة

تسعير فلورنس للتجارب السريرية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برنامج فلورنس للتجارب السريرية

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن برنامج Florence eBinders؟

تطبيق سهل الاستخدام مع ميزات رائعة تبسط العمل وتجعله سهلاً. ومع ذلك، لا يزال لديه بعض التعقيدات عندما يتعلق الأمر باستخدامه، فلا تزال بحاجة إلى أن تكون عاملاً تقنياً متمرساً.

تطبيق سهل الاستخدام مع ميزات رائعة تبسط العمل وتجعله سهلاً. ومع ذلك، لا يزال لديه بعض التعقيدات عندما يتعلق الأمر باستخدامه، فلا تزال بحاجة إلى أن تكون عاملاً تقنياً متمرساً.

4. Clinion (الأفضل لمركزية وأتمتة العمليات السريرية)

عبر كلينيون

تدمج منصة Clinion's eClinical إدارة التجارب السريرية مع إدارة التجارب السريرية و EDC و RTSM و eConsentent و ePCrotocol وأتمتة المسؤولية الاجتماعية للشركات و eTMF (الملف الرئيسي الإلكتروني للتجارب) لتبسيط التجارب السريرية. تتمثل إحدى ميزاتها البارزة في الرؤية في الوقت الحقيقي التي تتيح لك مراقبة كل خطوة من خطوات التجربة - بدءًا من توظيف الموضوع إلى التقاط البيانات وتصحيح المسار.

كما أنه يحتوي على وحدات مدمجة للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، مثل الترميز الطبي بالذكاء الاصطناعي، لتسريع الجداول الزمنية للتجارب وتحسين جودة البيانات والامتثال.

أفضل ميزات Clinion

أتمتة البروتوكول وتقارير الدراسة السريرية للحصول على موافقات أسرع، وتقليل وقت التأليف والتكلفة، والامتثال التنظيمي

تتبع المخزون - من الاستلام إلى الإصدار إلى الإرجاع مع إدارة مخزون الملكية الفكرية

تتبع وإدارة المعالم السريرية وضمان الالتزام بالبروتوكول في الوقت المناسب

عرض الشؤون المالية والمشاريع والحقول والمخزون من خلال التقارير ولوحات المعلومات

قيود Clinion

يمكن أن يكون تحميل البيانات الدفعية معقدًا بعض الشيء

التعامل مع أحجام البيانات الكبيرة يمكن أن يجعل البرنامج بطيئًا

تسعير Clinion

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Clinion

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

5. Veeva Vault (الأفضل لمركزية البيانات والمحتوى السريري)

عبر فيفا فولت

Veeva Vault هو برنامج لإدارة التجارب السريرية مع ميزات تلبي احتياجات إدارة مشاريع الرعاية الصحية الخاصة بك. وهو يدعم التعاون في الوقت الحقيقي مع التحرير والتعليق والدردشة المتكاملة. يتيح لك تتبع الموافقات على المحتوى والمستندات، مما يضمن الامتثال التنظيمي وسير العمل الموحد.

الميزة الرئيسية للمنصة هي أنها تعمل كمصدر واحد للحقيقة للبيانات والوثائق السريرية. كما أنها تتصل مباشرةً بتطبيقات Veeva الأخرى، مما يسهل الحصول على رؤى في الوقت الحقيقي، والكفاءة التشغيلية، واتخاذ القرارات السريعة.

أفضل ميزات Veeva Vault

قم بإدارة مشاركة تسجيل الدراسة باستخدام قواعد السجل التي تم تكوينها مسبقًا، وسير العمل، وإنشاء XML، والتقديمات، وما إلى ذلك مع إفصاحات Veeva

التقط استجابات الاستبيان مباشرةً من المرضى أو مقدمي الرعاية أو الأطباء السريريين باستخدام برنامج eCOA (تقييمات النتائج السريرية الإلكترونية)

اجعل اتصالات الدراسة، والوثائق، وتبادل رسائل السلامة، ومعلومات الدفع مع Site Connect مركزياً

قيود Veeva Vault

تظهر وظيفة البحث غالبًا نتائج غير ذات صلة

إنه ليس بديهيًا مثل منافسيه. وظائف مثل تحميل المستندات إلى eTMF، وبدء أو عرض سير العمل، وما إلى ذلك. تتطلب الكثير من الخطوات

تسعير Veeva Vault

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Veeva Vault

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Veeva Vault الواقعي؟

كانت التجربة بشكل عام مُرضية وتمكنت من استخدام ميزات التعاون بشكل جيد للغاية وكان تتبع المهمة سهلاً. ومع ذلك، فإن الشيء غير الجيد هو أن أداءه بطيء مع مجموعات البيانات الكبيرة وهناك مشاكل في زمن الاستجابة.

كانت التجربة بشكل عام مُرضية وتمكنت من استخدام ميزات التعاون بشكل جيد للغاية وكان تتبع المهمة سهلاً. ومع ذلك، فإن الشيء غير الجيد هو أن أداءه بطيء مع مجموعات البيانات الكبيرة وهناك مشاكل في زمن الاستجابة.

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة مشاريع الرعاية الصحية

6. Medidata (الأفضل لإدارة الدراسة وتصور البيانات)

عبر Medidata

إن نظام إدارة التجارب السريرية من Medidata هو أداة مباشرة مع تدفقات عمل آلية تساعدك على تبسيط العمليات السريرية اليدوية. إن التكامل السلس للبرنامج مع eTMF وMedidata Rave EDC يقلل من الإدخال اليدوي للبيانات، مما يتيح لك إدارة التجارب والدراسات البحثية والمواقع. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج تحليلات مرئية قوية لمراقبة الدراسات وعمليات التجارب.

أفضل ميزات Medidata

إدارة الدراسات السريرية بكفاءة من خلال عمليات النقل الآلي للبيانات من EDC إلى لوحات المعلومات والتنبؤات والتحليلات

قم بإنشاء رسوم بيانية ومرئيات بديهية عبر الدراسات في تقرير واحد أو لوحة تحكم واحدة

قم بتحسين التعاون في الموقع وإدارة المستندات مع تكامل Rave EDC و Medidata eTMF

قيود Medidata

لا يوجد خيار لإضافة المعلومات بشكل مجمّع

من السهل فقدان البيانات إذا لم يتم حفظها أو عمل عدة مستخدمين في وقت واحد

تسعير ميديداتا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Medidata

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول مستخدمو Medidata في الحياة الواقعية؟

بشكل عام، يعد برنامج Medidata سهل الاستخدام إلى حد ما مع مقاطع فيديو تدريبية شاملة. الواجهة ليست ممتعة أو بديهية للتنقل والصفحات المكتملة لا تتدفق إلى الصفحة التالية بمجرد حفظها، مما يجعل إدخال البيانات يستغرق وقتًا أطول. أيضًا، لا يعجبني أيضًا أنه عند الانتهاء من صفحة إدخال البيانات في نموذج الإبلاغ عن السجلات الطبية الإلكترونية، بعد حفظها، لا تتدفق تلقائيًا إلى الصفحة التالية حيث البيانات مطلوبة، خاصة في نفس الزيارة.

بشكل عام، Medidata سهل الاستخدام إلى حد ما مع فيديوهات تدريبية شاملة. الواجهة ليست ممتعة أو بديهية للتنقل والصفحات المكتملة لا تتدفق إلى الصفحة التالية بمجرد حفظها، مما يجعل إدخال البيانات يستغرق وقتًا أطول. أيضًا، لا يعجبني أيضًا أنه عند الانتهاء من صفحة إدخال البيانات في نموذج الإبلاغ عن السجلات الطبية الإلكترونية، بعد حفظها، لا تتدفق تلقائيًا إلى الصفحة التالية حيث البيانات مطلوبة، خاصة في نفس الزيارة.

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp Brain إلى جانبك، يصبح التبديل بين السياقات شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

7. Oracle Siebel (الأفضل لمراقبة وإدارة عمليات التجارب السريرية)

عبر أوراكل Siebel CTMS

يساعدك نظام إدارة التجارب السريرية من Oracle Siebel's CTMS على تحسين عمليات التجارب السريرية، والحفاظ على جودة التجارب، وإدارة علاقات المحققين بشكل أفضل.

تحتوي المنصة على أدوات قوية، مثل تقارير الرحلات، وإدارة المستندات، وتتبع مدفوعات الموقع، وإدارة التقويم، لإدارة التجارب السريرية بكفاءة أكبر. كما يوفر أيضاً تقارير متقدمة عن حالة التجارب والتقارير الإدارية لتحسين عملية اتخاذ القرار.

أفضل ميزات Oracle Siebel

تحسين عمليات التجارب السريرية من خلال رؤية البيانات في الوقت الفعلي وأتمتة سير العمل

الوصول إلى بوابات مخصصة لمساعدة منسقي المواقع ومنسقي التجارب السريرية على إدارة التجارب السريرية عبر الويب

التتبع التلقائي لحالة إكمال زيارة الموضوع، وإزالة الأخطاء اليدوية

قيود Oracle Siebel

قد يتطلب تكوين النظام وإدارته التدريب

قد تكون هناك تكاليف تنفيذ عالية، بما في ذلك ترخيص البرمجيات، والتخصيص، والتكاملات

تسعير Oracle Siebel

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Oracle Siebel

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة العيادات

8. MasterControl CTMS (الأفضل للتوثيق السريري وإدارة الجودة)

عبر MasterControl CTMS*

يجمع MasterControl بين نظامي إدارة التجارب السريرية وإدارة الجودة السريرية (أنظمة إدارة التجارب السريرية والجودة) حتى تتمكن من إدارة كل شيء - بدءًا من جمع بيانات المرضى إلى التوثيق والجودة والمخاطر - مما يحسن دقة البيانات وكفاءتها في التجارب السريرية.

يعمل البرنامج على تبسيط إدارة نموذج إدارة التجارب السريرية الإلكتروني والمستندات والأنشطة وأحداث الجودة وعمليات التدقيق والتدريب والمشاريع طوال فترة التجارب السريرية. يبسط تبادل المعلومات باستخدام عدة طرق لاستيراد البيانات وتصديرها. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك بربط معلومات كل موقع والإبلاغ عنها والبحث فيها على نطاق واسع، بما في ذلك مؤهلات الدراسة والمشاركة وتاريخ التدقيق وزيارات المراقبة.

أفضل ميزات برنامج MasterControl CTMS

جمع وتنظيم مستندات TMF (الملف الرئيسي للتجربة) ووثائق GCP (الممارسات السريرية الجيدة) عبر المواقع و CROs

قم بإدارة تأهيل الموقع، والمراقبة، والأداء، وعمليات تدقيق البائعين وتدريبهم طوال فترة الدراسة السريرية

قم بدمج العمليات السريرية وإدارة الجودة وأحداث الجودة عبر منظمات التعاون السريري والبائعين ومواقع الدراسة

قيود نظام إدارة التجارب السريرية MasterControl CTMS

البحث عن البيانات قد يكون مملاً

منحنى التعلم الحاد

تسعير MasterControl CTMS

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات MasterControl CTMS

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

9. TrialKit (الأفضل لإدارة التجارب عن بُعد والدراسات اللامركزية)

عبر TrialKit

TrialKit هو نظام شامل لإدارة التجارب السريرية مع إدارة الموارد التي تبسّط عمليات تنفيذ التجارب. فهو يسمح بإدخال البيانات في الوقت الفعلي ونقل البيانات مباشرةً إلى تطبيق EDC، مما يسرع من عملية جمع البيانات.

تعمل المنصة على أتمتة عمليات الموافقة الإلكترونية والنتائج التي يبلغ عنها المريض، مما يساعدك على إجراء التجارب السريرية عن بُعد والتجارب السريرية المختلطة. كما تقدم TrialKit تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة. تحتوي المنصة على تطبيق أصلي للجوال يسمح للباحثين بإدارة التجارب في أي مكان.

أفضل ميزات TrialKit

أضف المواقع والأفواج، وقم بتعديل نظم الجرعات، والتكيف مع التغييرات التنظيمية، ومنع انحرافات البروتوكول باستخدام برنامج TrialKit لالتقاط البيانات الإلكترونية (EDC)

قم بتشغيل تصميمات دراسة مرنة وقم بإجراء تصميمات دراسة مرنة وعشوائية للمرضى بدقة باستخدام ميزات إدارة الموارد مثل RTSM (إدارة التوزيع العشوائي وإمدادات التجارب)

قم بتبسيط عملية الترميز في إدارة البيانات السريرية باستخدام الترميز التلقائي باستخدام TrialKit Coder

قيود TrialKit

هناك منحنى تعليمي لبناء وتصميم مراكز البيانات الإلكترونية للتجارب السريرية للدراسة

يمكنك تصفية تقرير لوحة التحكم حسب أكثر من موقع في كل مرة

تسعير TrialKit

بدءاً من 1,350 دولاراً فصاعداً

تقييمات ومراجعات TrialKit

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن TrialKit؟

يلبي TrialKit احتياجات الدراسة البحثية. واجهة المستخدم رائعة، مما يتيح للمستخدمين العمل على المنصة بسهولة. تأتي قاعدة المعرفة الشاملة الخاصة بهم مزودة بذكاء اصطناعي يمكنه الإجابة على أسئلتك مباشرةً. دعم العملاء استثنائي! لم يكن لدينا أي سؤال لم تتم الإجابة عليه، كما أنهم يقدمون مكالمات استشارية 1:1 لمساعدتك في أي شيء تقريباً. ومع ذلك، فهي تفتقر إلى الميزات، مثل طريقة أسهل لتصميم الصفحة الرئيسية، والمزيد من المرونة في لوحة التحكم وتقارير الصفحة الرئيسية، والمزيد من الإجراءات الشرطية المتقدمة.

يلبي TrialKit احتياجات الدراسة البحثية. واجهة المستخدم رائعة، مما يتيح للمستخدمين العمل على المنصة بسهولة. تأتي قاعدة المعرفة الشاملة الخاصة بهم مزودة بذكاء اصطناعي يمكنه الإجابة على أسئلتك مباشرةً. دعم العملاء استثنائي! لم يكن لدينا أي سؤال لم تتم الإجابة عليه، كما أنهم يقدمون مكالمات استشارية 1:1 لمساعدتك في أي شيء تقريباً. ومع ذلك، فهي تفتقر إلى الميزات، مثل طريقة أسهل لتصميم الصفحة الرئيسية، والمزيد من المرونة في لوحة التحكم وتقارير الصفحة الرئيسية، والمزيد من الإجراءات الشرطية المتقدمة.

10. برنامج RealTime CTMS (الأفضل لتبسيط تسجيل المرضى والتجارب السريرية)

عبر RealTime CTMS*

يساعدك RealTime CTMS على تبسيط التجارب السريرية وتسجيل المرضى وإدارة الدراسة. يأتي مزوداً بأدوات جدولة تعمل على أتمتة التنبيهات بشأن التواريخ المستهدفة للدراسة والأحداث القادمة. كما أنه يبسّط عملية تتبع المرضى ويتمتع بإمكانيات إعداد تقارير متقدمة لمساعدتك في مراقبة أداء الموقع، والتوظيف، والمقاييس المالية، وإنتاجية الموظفين.

إن RealTime CTMS هو أيضاً برنامج متوافق مع قانون HIPAA يساعد على ضمان امتثال تجاربك السريرية للوائح الحالية والمعايير الأخلاقية مع ميزات مثل مسارات التدقيق وفحوصات سلامة البيانات.

أفضل ميزات RealTime CTMS

تتبع ومراقبة العملاء المحتملين للتجارب الجديدة من منظمات التعاون السريري وبناء خط سير الدراسة الخاصة بك

إنشاء تقارير مخصصة لتحديد اتجاهات الصناعة والحصول على رؤى حول أنشطة الموقع

تسريع عملية الجدولة باستخدام التواريخ المستهدفة للدراسة وحسابات النوافذ الآلية

قيود نظام إدارة التجارب السريرية في الوقت الحقيقي

منحنى التعلم الحاد

وصول المستخدم والأذونات ليست دقيقة بما فيه الكفاية

تسعير RealTime CTMS

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات RealTime CTMS

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن RealTime CTMS؟

يقدم Real Time-CTMS مجموعة من الميزات التي تساعد في إدارة التجارب السريرية. كما أنني أحب برنامج التدريب الذي يغطي احتياجات كل مستخدم، وتستحق خدمة العملاء تقييم 5 نجوم. ومع ذلك، أتمنى لو كانت هناك طريقة لاستيراد الزيارات الدراسية. سيكون ذلك موفرًا للوقت ويقلل من مخاطر الأخطاء أثناء إدخال البيانات.

يقدم Real Time-CTMS مجموعة من الميزات التي تساعد في إدارة التجارب السريرية. كما أنني أحب برنامج التدريب الذي يغطي احتياجات كل مستخدم، وتستحق خدمة العملاء تقييم 5 نجوم. ومع ذلك، أتمنى أن تكون هناك طريقة لاستيراد الزيارات الدراسية. سيكون ذلك موفرًا للوقت ويقلل من مخاطر الأخطاء أثناء إدخال البيانات.

11. برنامج Edge CTMS (الأفضل لإدارة الأبحاث السريرية في الوقت الفعلي)

عبر Edge*

مثل معظم أنظمة إدارة التجارب السريرية، تم تصميم برنامج Edge كبرنامج لإدارة التجارب السريرية والمرضى. يتخصص البرنامج في مساعدة الباحثين على تتبع دراساتهم وإدارتها من البداية إلى النهاية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر رؤية كاملة وتحكم كامل في توظيف المرضى.

يحتوي برنامج Edge CTMS على ميزات مفيدة أخرى، مثل الوحدة المالية وسير العمل المخصص. وبالتالي، يمكن أن يحل محل جداول البيانات الخاصة بك لتوفير رؤية أكثر شفافية للتقارير المالية وسير العمل وسمات المرضى والفواتير وغيرها.

أفضل ميزات EDGE CTMS

التقاط وإدارة عمليات سير العمل في الوقت الفعلي

تعيين عبء العمل بالطريقة التي تريدها باستخدام أداة إنشاء سير العمل المخصصة

تتبع الفواتير وإنشاء تقارير باستخدام وحدة مالية شاملة

قيود نظام إدارة التجارب السريرية EDGE CTMS

يفتقر إلى التقارير التفاعلية، مما قد يحد من تحرير الفواتير والتقارير، مما يؤثر على القدرة على تحسين جودة بيانات السجلات

قد تكون إدارة أحجام البيانات الكبيرة لمواقع البحث صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً

تسعير EDGE CTMS

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات EDGE CTMS

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ما الذي يقوله مستخدمو EDGE CTMS في الحياة الواقعية؟

نظام رائع - سهل الاستخدام، وسهل تدريب الآخرين على استخدامه، ولا يمكنني حاليًا القيام بعملي بدونه. أنا مبشر بشأن EDGE - إنه تصميم رائع! ومع ذلك، يقوم النظام بتسجيل خروجك إذا لم تقم بضغطات المفاتيح/حركات الماوس بعد فترة قصيرة جدًا.

نظام رائع - سهل الاستخدام، وسهل تدريب الآخرين على استخدامه، ولا يمكنني حاليًا القيام بعملي بدونه. أنا مبشر بشأن EDGE - إنه تصميم رائع! ومع ذلك، يقوم النظام بتسجيل خروجك إذا لم تقم بضغطات على المفاتيح/حركات الماوس بعد فترة قصيرة جدًا.

12. كاستور EDC (الأفضل لالتقاط بيانات التجارب السريرية)

عبر Castor EDC

كاستور EDC هو برنامج لإدارة التجارب السريرية وإدخال البيانات قائم على السحابة. قاعدة بياناته سهلة الاستخدام رائعة لتتبع سجلات المرضى. يمكنك إدخال البيانات، وإنشاء استعلامات تلقائية، واستخدام خيارات التصفية المتنوعة للبحث في البيانات بسرعة. كما تعرض المنصة أيضاً رحلة المريض الإجمالية والتقدم الذي أحرزه وعمله المتميز - كل ذلك في مكان واحد.

أهم ما يميز برنامج Castor هو ميزات الاستطلاعات المتقنة. يمكنك إنشاء استمارات حالة للتجارب والأبحاث السريرية، وإنشاء استبيانات متنوعة باستخدام القوالب، وإرسال استبيانات الويب، وتنظيم الاستبيانات في حزم لسهولة التوزيع، وكذلك عرض متصفح النماذج على الاستبيانات للمشاركين للتنقل بسهولة بين الأقسام.

أفضل ميزات برنامج Castor EDC

التقط بيانات الدراسة وقم بإدارتها في مركز واحد، وشاركها مع فريق إدارة الدراسة لديك، وقم بإنشاء نماذج تقارير الحالة الإلكترونية المتقدمة (نماذج تقارير الحالة)

احصل على رؤى في الوقت الفعلي لإحصائيات الدراسة وتتبع إدخال بيانات السجلات

استخدم أذونات الوصول المستندة إلى الأدوار للتحكم الدقيق وحماية البيانات

احصل على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني لأحداث محددة، مثل تكرار إدخال البيانات، وأحداث الدراسة، وما إلى ذلك.

قيود Castor EDC

قد تكون إدارة البيانات صعبة مع مشاكل مثل التأخر في التقاط البيانات، وتغيير التواريخ عند العمل في مناطق زمنية مختلفة، وما إلى ذلك.

تسعير Castor EDC

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برنامج Castor EDC

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول مستخدمو Castor EDC في الحياة الواقعية؟

كاستور EDC هو أداة سهلة الاستخدام وسهلة التشغيل في التجارب السريرية التي استخدمتها حتى الآن. يوفر مرونة في استخدامه. فهو يسمح بإجراء تغييرات في الميزات التي يمكن إضافتها لاستيعاب الاحتياجات الجديدة. ومع ذلك، يتم التحكم فيه مركزيًا. من الصعب توفير سرد لبعض الخانات التي يتم تقييدها. ومن ناحية أخرى، يعمل ببطء في بعض الأيام.

كاستور EDC هو أداة سهلة الاستخدام وسهلة التشغيل في التجارب السريرية التي استخدمتها حتى الآن. يوفر مرونة في استخدامه. فهو يسمح بإجراء تغييرات في الميزات التي يمكن إضافتها لاستيعاب الاحتياجات الجديدة. ومع ذلك، يتم التحكم فيه مركزيًا. من الصعب توفير سرد لبعض الخانات التي يتم تقييدها. ومن ناحية أخرى، يعمل ببطء في بعض الأيام.

13. برنامج Clinical Conductor CTMS (الأفضل لتحسين عمليات التوظيف وسير العمل المالي)

عبر القائد السريري CTMS*

يوفر برنامج Clinical Conductor CTMS، من Advarra، قدرات قوية لتتبع الدراسات السريرية والتوظيف والامتثال والقدرات المالية. يحتوي على قاعدة بيانات ضخمة مع خيارات تصفية ولوحات معلومات مخصصة، مما يجعله مناسبًا للتعامل مع آلاف المرضى.

تساعد المنصة على تتبع توظيف المرضى وإنشاء تقارير مفصلة وتنظيم الاجتماعات والمواعيد. الميزة البارزة في الأداة هي جدولة المرضى. ما عليك سوى إدخال كل دراسة، وتعيين الفواصل الزمنية، والتسجيل، والجدولة.

أفضل ميزات برنامج Clinical Conductor CTMS

قم بمركزية المعلومات المتعلقة بالموظفين والبروتوكولات والشؤون المالية وغير ذلك مع إدارة الدراسة أو البحث

قم بتبسيط مهام التوظيف، واحصل على تحديثات التسجيل في الوقت الفعلي من خلال إمكانات التوظيف

إدارة الميزانيات، وتتبع الفواتير، وتحديد المدفوعات المستحقة

قيود برنامج إدارة التجارب السريرية CTMS السريرية

يمكن أن تكون ميزات الإدارة المالية معقدة للغاية

قد تبدو الواجهة التي تحتوي على الكثير من الصفحات والأزرار ثقيلة لبعض المستخدمين

تسعير نظام إدارة التجارب السريرية CTMS

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برنامج Clinical Conductor CTMS

G2 : عدم كفاية المراجعات

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن برنامج Clinical Conductor CTMS؟

برنامج Clinical Conductor CTMS رائع لإدارة التجارب السريرية والتمويل والتوظيف والجدولة. بمجرد أن تتعلم الواجهة، هناك الكثير من الطرق لعرض المعلومات. أحد الجوانب السلبية هو أنه لا يوفر مصدراً إلكترونياً أو إدارة المستندات. لو كان الأمر كذلك، لكان حقاً متجراً شاملاً لمواقع التجارب السريرية.

برنامج Clinical Conductor CTMS رائع لإدارة التجارب السريرية والتمويل والتوظيف والجدولة. بمجرد أن تتعلم الواجهة، هناك الكثير من الطرق لعرض المعلومات. أحد الجوانب السلبية هو أنه لا يوفر مصدراً إلكترونياً أو إدارة المستندات. لو كان الأمر كذلك، لكان حقاً متجراً شاملاً لمواقع التجارب السريرية.

قم بتبسيط التجارب السريرية باستخدام برنامج إدارة التجارب السريرية المناسب

من دون التكنولوجيا، فإن تحديث التجارب السريرية أشبه بحلم بعيد المنال. سواء كنت ترغب في تنظيم التوثيق، أو تحسين المراقبة، أو تسريع العمليات، فأنت بحاجة إلى نظام إدارة التجارب السريرية المثالي.

تحتوي قائمتنا على أفضل أنظمة إدارة التجارب السريرية ذات الميزات المتنوعة. كل ما يجب عليك فعله هو تقييم احتياجاتك وأولوياتك وميزانيتك لاختيار النظام الأساسي الذي يناسب احتياجاتك. على سبيل المثال، إذا كانت أولويتك هي إدارة الأبحاث، ففكر في برنامج Edge CTMS، وإذا كنت تتعامل مع التجارب عن بُعد، فضع قائمة مختصرة ببرنامج Florence eBinders.

ولكن إذا كنت تريد حلاً شاملاً مع جميع جوانب إدارة المشروع لتبسيط وتسريع عمليات التجارب السريرية الخاصة بك، جرّب ClickUp.

اشترك مجاناً اليوم لترى ClickUp أثناء العمل!