تحسين رعاية المرضى وكفاءتهم باستخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية

تتصارع أنظمة الرعاية الصحية اليوم مع تحديات هائلة، بدءاً من التعامل مع جبال من بيانات المرضى إلى الحفاظ على رعاية صحية من الدرجة الأولى.

ويمكن أن يؤدي التعامل مع هذه المهام يدويًا إلى استنزاف الكفاءة، والإضرار بالإنتاجية، وزيادة مخاطر الأخطاء.

لحسن الحظ، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الرعاية الصحية أن تنقذ الموقف.

لقد غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة في قطاع الرعاية الصحية من خلال أتمتة العمليات وتحسين دقة البيانات وتحسين سير العمل.

ولكن مع وجود العديد من الأدوات المتاحة، فإن العثور على الأداة المناسبة ليس بالأمر السهل.

بعد بحث واختبار مكثف، حددنا أنا وفريق ClickUp عشر أدوات ذكاء اصطناعي من الدرجة الأولى للرعاية الصحية، كل منها يقدم ميزات قوية وأسعارًا ممتازة.

دعونا نتحقق منها واحدة تلو الأخرى!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؟

عند البحث عن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، يجب عدم إغفال بعض الميزات التي يجب أن تكون متوفرة.

فيما يلي الوظائف الرئيسية التي يجب أن تعطيها الأولوية في أداة فعالة للرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي:

لوحة تحكم مركزية : اختر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدم عرضًا مركزيًا لسجلات المرضى وسير العمل السريري والمهام الإدارية، مما يتيح لأخصائيي الرعاية الصحية الوصول الفوري إلى جميع المعلومات الأساسية

: اختر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدم عرضًا مركزيًا لسجلات المرضى وسير العمل السريري والمهام الإدارية، مما يتيح لأخصائيي الرعاية الصحية الوصول الفوري إلى جميع المعلومات الأساسية وظائف إدارة المشاريع : اختر أداة ذكاء اصطناعي تساعدك على تتبع المشاريع والأهداف والجداول الزمنية والمهام والمواعيد النهائية وإظهار المعلومات المهمة بسرعة

: اختر أداة ذكاء اصطناعي تساعدك على تتبع المشاريع والأهداف والجداول الزمنية والمهام والمواعيد النهائية وإظهار المعلومات المهمة بسرعة التكامل مع السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) : أوصي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتكامل بسلاسة مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية الحالية. سيساعدك هذا على الحفاظ على الاتساق بين السجلات الصحية للمرضى وتقليل إدخال البيانات

: أوصي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتكامل بسلاسة مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية الحالية. سيساعدك هذا على الحفاظ على الاتساق بين السجلات الصحية للمرضى وتقليل إدخال البيانات دعم القرارات السريرية : اختر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تشخيص الأمراض وعلاجها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية، مثل الملاحظات السريرية والصور الطبية ونتائج المختبرات

: اختر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تشخيص الأمراض وعلاجها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية، مثل الملاحظات السريرية والصور الطبية ونتائج المختبرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) : ابحث عن أداة توثيق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتميز بمعالجة اللغة الطبيعية لفهم أفضل للملاحظات السريرية، مما يسمح لمقدمي الرعاية الصحية بتحسين التوثيق وتتبع تقدم المريض

: ابحث عن أداة توثيق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتميز بمعالجة اللغة الطبيعية لفهم أفضل للملاحظات السريرية، مما يسمح لمقدمي الرعاية الصحية بتحسين التوثيق وتتبع تقدم المريض قدرات التعلم الآلي: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية التي تتضمن التعلم الآلي لتعزيز التحليلات التنبؤية، ودعم التشخيص في المراحل المبكرة وتحديد اتجاهات الأمراض المزمنة

اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل لتعزيز الإنتاجية

أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية

إليك أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي في مجال الرعاية الصحية التي وجدنا أنها الأفضل لتلبية الاحتياجات المتنوعة:

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط إدارة مشاريع الرعاية الصحية)

إذا كنت تبحث عن برنامج إدارة مشاريع الرعاية الصحية لتحسين الكفاءة والإنتاجية, انقر فوق هو خيار ممتاز.

تعمل أداة إدارة المشاريع المتكاملة هذه على تبسيط سير عمل الرعاية الصحية وتوفر مجموعة من الميزات من أجل أتمتة المهام وتتبع الوقت، وتحديد الأهداف، والتعاون في الوقت الفعلي، ومساعدة الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير.

إنه ClickUp Brain يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين إدارة السجلات الطبية وبيانات الرعاية الصحية المعقدة الأخرى. تتيح لك هذه الأداة، من خلال مدير معارف الذكاء الاصطناعي، استخراج الرؤى بسهولة وسرعة من المهام أو المستندات أو حتى أدوار الموظفين.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى معلومات حول سجلات المريض أو تحديثات السياسات، فإن ClickUp Brain يجلب لك إجابات دقيقة على الفور، مما يقلل من الاتصالات المتبادلة.

باستخدام مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain ، يمكنك أتمتة التحديثات الروتينية وتتبع التقدم المحرز عبر الفرق والتركيز على الجوانب الأكثر تعقيدًا في رعاية المرضى.

تساعد هذه الوظيفة فرق الرعاية الصحية في المهام المتعلقة بالامتثال من خلال إنشاء عناصر عمل، ووضع تذكيرات، وضمان الوفاء بالمواعيد النهائية الحرجة.

لتبسيط عملية التوثيق بدقة، يمكن أن تساعدك وظيفة كاتب الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain في إنشاء ملخصات التقارير، وإنشاء اتصالات المرضى، وحتى ملء النماذج الروتينية.

تلخيص المستندات والملاحظات والتقارير والمحادثات دون عناء باستخدام ClickUp Brain.

بدلًا من قضاء ساعات في مهام الكتابة المتكررة، اعتمد على ClickUp Brain للحفاظ على اتساق سجلات المرضى.

باستخدام أداة ClickUp لإدارة الرعاية الصحية يمكنك التعامل بفعالية مع سير عمل المرضى والتنسيق بين الفريق الطبي. فهي تتيح لك الاحتفاظ بجميع معلومات المريض ومواعيده ووثائقه السريرية منظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة في منصة واحدة آمنة.

يشتمل ClickUp أيضًا على ميزات أمان متوافقة مع قانون HIPAA، مما يجعله مثاليًا للحفاظ على سرية بيانات المرضى عند إدارة المعلومات الحساسة.

💡 نصيحة احترافية: اطلع على دليل إدارة مشاريع الرعاية الصحية لاكتشاف الاستراتيجيات والأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في مبادرات الرعاية الصحية الخاصة بك.

الجدولة بديهية للغاية - يمكن للفرق تعيين مناوبات مقدمي الرعاية بسرعة وأتمتة التذكيرات باستخدام أدوات السحب والإفلات البسيطة.

يسمح لك التقويم المدمج بعرض وموازنة أعباء العمل عبر الأقسام في لمحة واحدة، مما يسهل تنسيق الجداول الزمنية ومنع تحميل مقدم رعاية واحد فوق طاقته.

_احتفظ بقوائم جرد مفصلة لجميع مستلزماتك الطبية بفعالية باستخدام أداة ClickUp لإدارة الرعاية الصحية

تحتوي أداة ClickUp Healthcare Management أيضاً على خاصية إدارة المخزون، والتي ستجدها مفيدة في مراقبة المستلزمات الطبية ومنع النقص فيها باستخدام قواعد البيانات المخصصة والتحديثات في الوقت الفعلي.

وإليك سبب حب المستخدمين لاستخدام هذه الأداة 🚀

صممت ClickUp حلًا قويًا ومريحًا يناسب الاحتياجات المتوقعة للعمليات اليومية.... ستكتشف بسرعة أن ClickUp يحمل الحلول التي كنت تتوقعها من المنصات الأخرى. المنطق السليم في متناول يدي عند العمل داخل ClickUp.

مستخدم مجهول، مستشفى ورعاية صحية

من المؤكد أن كل هذه الإمكانيات تجعل من ClickUp حلاً شاملاً يحافظ على تنظيم كل شيء من سجلات المرضى إلى المخزون بإحكام ويسهل الوصول إليه.

أفضل ميزات #### ClickUp

حدد أهدافًا واضحة باستخدام أهداف ClickUp وتتبع التقدم المحرز في مبادرات الرعاية الصحية لضمان توافق الأهداف مع نتائج رعاية المرضى والمعايير التنظيمية

التكامل بسلاسة مع السجلات الصحية الإلكترونية وأدوات الاتصال باستخدام تكامل ClickUp لمركزية بيانات المرضى وتعزيز التعاون بين الأقسام المختلفة

تتبع وتسجيل الوقت المستغرق في المهام مثل تقييمات المرضى أو التوثيق، وتحسين سير العمل، وتحسين إنتاجية الفريق باستخدام تتبع وقت النقر فوق تتبع الوقت وضع علامة على أعضاء فريق محددين في حالات المرضى، مما يجعل عمليات التسليم سلسة ويضمن المساءلة عن المهام الحرجة باستخدام انقر فوق تعيين التعليقات استخدم انقر فوق الدردشة للحصول على تحديثات مشتركة بين الأقسام والتواصل الفوري ضمن المهام، وتحسين أوقات الاستجابة وتنسيق الفريق



💡 نصيحة احترافية: قم بأتمتة مهام سير العمل لديك لتعزيز الكفاءة والتخلص من المهام المتكررة! للحصول على استراتيجيات مفصلة حول البدء، استكشف دليلنا على أتمتة سير العمل, وتحويل طريقة عملك.

قيود النقر فوق

بسبب الميزات العديدة للأداة، هناك منحنى تعليمي في التطبيق، على الرغم من أن مكتبة البرامج التعليمية الشاملة تساعد في تسهيل عملية الانتقال

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول، على الرغم من تقديمه للوظائف الأساسية، إلى بعض الميزات المتاحة على سطح المكتب، مما قد يؤثر على إنتاجية المستخدمين أثناء التنقل

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. PathAI (الأفضل لتحسين دقة التشخيص في علم الأمراض)

عبر PathAI إذا كنت بحاجة إلى أداة متقدمة للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية من أجل تعزيز دقة التشخيص وكفاءته، ففكر في PathAI.

من خلال الأرشيف الرقمي المركزي، يقلل PathAI بشكل كبير من الوقت المستغرق في البحث اليدوي عن البيانات ويسهل على أخصائيي الرعاية الصحية تتبع تقدم المريض أو التحضير للتجارب السريرية.

هذا برنامج إدارة العيادات يتضمن أيضًا ميزة قائمة الحالات الذكية التي تعطي الأولوية للحالات بناءً على مدى إلحاحها. وبهذه الطريقة، يمكنك التركيز على الحالات العاجلة أولاً، مما يعزز أوقات الاستجابة.

أفضل ميزات PathAI

الوصول إلى منصة قائمة على السحابة لإدارة الصور والحالات من البداية إلى النهاية

الاستفادة من الأدوات المتقدمة لتحديد المؤشرات الحيوية والمساعدة في الطب الدقيق وتجارب الأدوية

الحد من التباين بين الحالات من خلال استخدام نماذج التعلم الآلي للتشخيص المتسق

قيود PathAI

قد يجد المستخدمون صعوبة في تبنيها بسبب التكاليف التشغيلية المرتفعة

الأداة مناسبة في المقام الأول لعلم الأمراض، مما يحد من استخدامها في مجالات الرعاية الصحية الأوسع نطاقًا

تسعير PathAI

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات PathAI

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

اقرأ المزيد: هل لديك فضول لمعرفة الاختلافات الرئيسية بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؟ اكتشف كيف يعمل كل منهما وتطبيقاتهما الفريدة في دليلنا الثاقب, الفرق بين التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي .

3. Viz.ai (الأفضل للكشف عن السكتة الدماغية وتنسيق الرعاية في الوقت الحقيقي)

via Viz.ai تشتهر Viz.ai في المقام الأول باكتشاف السكتة الدماغية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل.

فهو يتكامل مع المستشفيات والأنظمة الصحية لتحليل الأشعة المقطعية في الوقت الفعلي، مما يتيح التعرف السريع على السكتات الدماغية وإخطار مقدمي الرعاية الصحية على الفور. يتيح ذلك للمهنيين الطبيين التصرف بشكل أسرع، مما يُحدث فرقًا كبيرًا في نتائج المرضى.

توفر أداة النظام الصحي وقتاً كبيراً. في حالات الطوارئ، تضمن التنبيهات السريعة لأخصائيي الرعاية الصحية المعنيين وسير عمل الأشعة الآلي وسهولة التكامل مع السجلات الصحية الإلكترونية تدفق بيانات المرضى بسلاسة عبر الفريق.

أفضل ميزات Viz.ai

دمج أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية بسلاسة وضمان الوصول السلس إلى البيانات داخل الأنظمة الحالية

تحسين تنسيق الرعاية وتسهيل التواصل بين الفريق وتخطيط رعاية المرضى

الاستفادة من رؤى الذكاء الاصطناعي بفعالية في حالات أخرى غير السكتة الدماغية بشكل فعال

قيود Viz.ai

توفر توافقًا محدودًا مع بعض الأنظمة، مما يعني أنه لا تتكامل جميع السجلات الصحية الإلكترونية بسلاسة

للأداة تطبيق محدود للرعاية غير المتعلقة بالسكتة الدماغية

تسعير Viz.ai

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Viz.ai

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. تيمبوس (الأفضل للطب الدقيق في إدارة الأمراض المزمنة)

via تيمبوس Tempus هو أحد أفضل اختياراتي من بين أدوات الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية. فهي تقدم دواءً دقيقًا ومعلومات دقيقة تعزز رعاية المرضى. تجمع الأداة أيضًا معلومات المريض من السجلات الصحية الإلكترونية والتصوير الطبي والبيانات الجينية، مما يساعد مقدمي الرعاية الصحية على وضع خطط علاجية مخصصة.

ومن الإمكانيات الأخرى الممتازة والجديرة بالملاحظة في هذه الأداة برنامج إدارة المرضى هو التحليلات التنبؤية. يساعدك على التنبؤ بنتائج الحالات الطبية مثل السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

توفر اختبارات Tempus المعملية معلومات قابلة للتنفيذ، وهي فعالة للغاية في اكتشاف الأدوية ومراقبة المرضى.

أفضل ميزات Tempus

تمكين مطابقة التجارب السريرية وربط مرضى السرطان بالتجارب السريرية المناسبة بناءً على المؤشرات الحيوية الفريدة

أتمتة سير العمل السريري وتبسيط المهام الروتينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يحسن الكفاءة السريرية

استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقليل أخطاء التشخيص والعلاج وتحسين سلامة المرضى

قيود تيمبوس

أثار المستخدمون مخاوف تتعلق بالخصوصية بسبب تخزين بيانات المرضى الضخمة

يقدم تغطية محدودة للأمراض لأنه يركز بشكل أساسي على الأورام وحالات مزمنة مختارة

تسعيرة تيمبوس

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات تيمبوس

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. Nanox.AI (الأفضل لفحص حالات متعددة باستخدام بيانات التصوير)

via Nanox.AI لتحسين نتائج المرضى من خلال التصوير الطبي الروتيني، ضع في اعتبارك Nanox.AI.

يوفر Nanox.AI، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Zebra Medical Vision، حلول تصوير قوية بالذكاء الاصطناعي تركز على اكتشاف الحالات الصحية الحرجة في مرحلة مبكرة.

وهو يوفر أدوات تساعد في تحديد المخاطر الخفية، مثل تكلس الشريان التاجي (CAC) وهشاشة العظام، والتي غالبًا ما يتم إغفالها في التقييمات القياسية.

إلى جانب ذلك، يمكن للأداة فحص المرضى أثناء إجراء فحوصات التصوير المقطعي المحوسب الروتينية، واكتشاف مخاطر القلب والأوعية الدموية دون إجراء اختبارات إضافية مكلفة.

تسمح أداة الذكاء الاصطناعي هذه لأخصائيي الرعاية الصحية باتخاذ قرارات رعاية استباقية أسرع، مما يقلل بشكل كبير من اكتشاف المرض في مرحلة متأخرة.

أفضل ميزات Nanox.AI

توليد درجات CAC من فحوصات التصوير المقطعي المحوسب الروتيني للصدر لتحديد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

تحديد علامات المراحل المبكرة لمرض هشاشة العظام باستخدام HealthOST، مما يدعم إدارة صحة العظام

الحد من تعرض المريض للإشعاع باستخدام فحوصات روتينية غير متباينة

قيود Nanox.AI

لاحظ المستخدمون نتائج إيجابية كاذبة محتملة في حالات محددة، مما يتطلب مراجعة سريرية

يقتصر على حالات محددة مثل CAC وهشاشة العظام ولا يوفر خيارات كشف أوسع نطاقًا حتى الآن

تسعير Nanox.AI

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Nanox.AI

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. Merative (الأفضل للرعاية عالية الجودة من خلال الرؤى القائمة على البيانات)

_عبر الاستحقاق الشركة التالية على قائمتي هي Merative، وهي شركة IBM Watson Health سابقًا، لحلولها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي ل صنع قرارات الرعاية الصحية وتحليل البيانات.

المنصة مفيدة بشكل خاص لتحسين سير العمل والنتائج السريرية. تتيح لك ميزة ميكروميدكس الخاصة بها لدعم القرارات السريرية ما يلي اتخاذ قرارات أكثر أمانًا واستنارة من خلال الوصول إلى تحديثات المعلومات اليومية عن الأدوية والأمراض.

لقد حقق برنامج MarketScan من Merative أيضًا علامة فارقة في قياس بيانات الرعاية الصحية. تتيح لك هذه الإمكانية تقييم أداء الرعاية الصحية عبر مجموعات متنوعة من المرضى وتساعدك على تخصيص العلاجات بفعالية.

أفضل ميزات ميراتيف

تحديد المرضى المعرضين لخطر الأحداث السلبية ومنع النتائج السلبية باستخدام التحليلات التنبؤية

تسهيل التشخيص الدقيق من خلال تحليلات التصوير المتقدمة

الوصول إلى رؤى قائمة على الأدلة لتوجيه القرارات السريرية

القيود التقييدية

يتطلب البرنامج إعدادًا أوليًا كبيرًا، مما قد يجهد موارد تكنولوجيا المعلومات

أبلغ المستخدمون عن تعقيدات في إدارة كميات كبيرة من بيانات الرعاية الصحية

تسعير نسبي

التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات التبادلية

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

7. شبكة الفراشة iQ (الأفضل للتقييم السريع للصور في الرعاية الأولية)

via شبكة الفراشة iQ شبكة الفراشة iQ هي تقنية متقدمة يستخدمها بشكل أساسي مقدمو الرعاية الصحية، مثل أطباء الرعاية الأولية والأخصائيين وحتى طلاب الطب، من أجل التصوير السريع في أماكن الرعاية الصحية.

ما يجعلها فريدة من نوعها هو جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول باليد والمسبار الواحد لكامل الجسم. كما أنه محمول للغاية ويتصل بسلاسة بتطبيقات الهاتف المحمول للتصوير في الوقت الحقيقي وسهولة التخزين.

بالإضافة إلى ذلك، تشتمل ميزات جهاز بترفلاي iQ على وضعي iQ Slice و iQ Fan، مما يحسن الدقة عند التقاط الصور المعقدة، خاصة في مناطق الرئة والبطن.

ويحتوي الجهاز على وضع دوبلر الملون لتقييم تدفق الدم، بينما تعمل وظيفة NeedleViz على تبسيط وضع الإبرة، مما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وأماناً.

أفضل ميزات أفضل ميزات شبكة بترفلاي iQ

التقاط صور واضحة ومتعددة الزوايا باستخدام iQ Slice and Fan

إجراء تقييمات سلسة للرئة والقلب أثناء التنقل

تعزيز دقة التشخيص باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود شبكة iQ لشبكة iQ

قد لا يدعم عمر بطارية المسبار الجلسات الممتدة

توافره محدود في البيئات منخفضة الموارد

أسعار شبكة بترفلاي iQ

المسبار للأفراد والفرق والعضوية:

تكلفة مسبار iQ+: 2,699 دولارًا أمريكيًا

2,699 دولارًا أمريكيًا تكلفة مسبار iQ3: 3,899 دولارًا أمريكيًا

3,899 دولارًا أمريكيًا التقنية الأساسية: 299 دولاراً في السنة

299 دولاراً في السنة التكنولوجيا المتطورة: 420 دولاراً في السنة

420 دولاراً في السنة العيادات: 3,500 دولار في السنة(تشمل 5 مقاعد للمستخدمين)

3,500 دولار في السنة(تشمل 5 مقاعد للمستخدمين) خدمات الطوارئ الطبية: أسعار مخصصة

مسبار الشركات والعضوية:

تكلفة مسبار +iQ+: 3,499 دولارًا أمريكيًا

3,499 دولارًا أمريكيًا تكلفة مسبار iQ3: 4,699 دولارًا أمريكيًا

4,699 دولارًا أمريكيًا المدارس الطبية: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة برامج الإقامة: أسعار مخصصة: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة: أسعار مخصصة الإدارات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المستشفى: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات شبكة باترفلاي آي كيو

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. أيدوك (الأفضل لتوفير الدعم القائم على الذكاء الاصطناعي لأخصائيي الأشعة)

_عبر ايدوك يُعتبر Aidoc من بين أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة في مجال الرعاية الصحية، وذلك بفضل تقييمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال الأشعة التي تعزز رعاية المرضى. فهو يساعدك على تحليل الصور الطبية بسرعة والإبلاغ عن التشوهات.

تندمج أداة الذكاء الاصطناعي هذه بسلاسة في مهام سير عمل التصوير الطبي، مما يسمح لأخصائيي الأشعة بتحديد أولويات الحالات العاجلة بكفاءة. تساعدك الإشعارات التلقائية للأداة أيضاً على التصرف بشكل أسرع، مما يحسّن سلامة المرضى.

تُفيد ميزة الفرز في الوقت الفعلي التي توفرها أداة Aidoc في تحديد الحالات الحرجة مثل النزيف والانسداد الرئوي والسكتة الدماغية. كما أنها تساعد في تحليل بيانات المرضى بكفاءة، مما يضمن عدم إغفال التفاصيل الأساسية.

أفضل ميزات Aidoc

إعطاء الأولوية للحالات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل تشخيص أسرع وتقليل الوقت المستغرق في العلاج

تحليل الصور الطبية تلقائيًا لتحديد الحالات الطارئة، مما يعزز سلامة المرضى

توسيع النطاق عبر مؤسسات الرعاية الصحية لدعم مجموعة واسعة من الحالات الطبية

قيود Aidoc

تقتصر الأداة على أنواع محددة من التصوير، مما يتطلب حلولاً منفصلة للمهام غير التصويرية

لديها إمكانية حدوث أخطاء في الحالات غير القياسية، خاصة في الحالات المعقدة

تسعير أيدوك

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Aidoc

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. Regard (الأفضل لأتمتة سير عمل التوثيق الطبي)

عبر بخصوص يعتبر هذا الموقع مناسبًا إذا كنت بحاجة إلى أداة ذكاء اصطناعي للمساعدة في تشخيص الحالات الطبية و تقليل الوقت المستغرق في التوثيق.

يتكامل مباشرةً مع السجلات الصحية الإلكترونية ويستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء السريريين على تحليل بيانات المرضى بسرعة. يمكن لـ Regard اقتراح التشخيصات وإنشاء ملاحظات سريرية وإبراز المعلومات المهمة في سجل المريض. وهذا يساعد الفرق على التركيز بشكل أفضل على رعاية المرضى.

تُعد إمكانات الذكاء الاصطناعي المقيم في Regard مثالية لأتمتة مراجعات المخططات وإنشاء توصيات تشخيصية في غضون دقائق. يتيح لك هذا النهج المبسط اكتشاف الحالات المرضية وإدارتها بشكل أكثر فعالية مع زيادة الكفاءة التشغيلية.

أفضل ميزات Regard

تبسيط الدعم التشخيصي من خلال تحليل السجلات الطبية الكاملة وإبراز الحالات المحتملة

تعزيز سلامة المرضى من خلال الكشف عن التشخيصات المفقودة والمعلومات المهملة

أتمتة التوثيق السريري، مثل إنشاء ملاحظات سريرية منظمة

مراعاة القيود

قد تغفل الاقتراحات التشخيصية للأداة في بعض الأحيان عن الحالات الدقيقة أو النادرة

تقدم تكاملات محدودة خارج السجلات الصحية الإلكترونية الرئيسية، مما قد يقيد مقدمي الخدمات الأصغر حجمًا

نظرًا للتسعير

التسعير المخصص

إعادة النظر في التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. تويل (الأفضل لتبسيط حلول الرعاية الصحية الرقمية)

via تويل Twill هي واحدة من منصات الرعاية الصحية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين رعاية المرضى وتبسيط تقديم الرعاية الصحية. وهي معروفة بـ معالجة حالات طبية محددة، مع التركيز على الصحة النفسية للمرضى والحمل والأمراض المزمنة.

ويوجه التنقل الذكي الخاص به المستخدمين بفعالية إلى الموارد المناسبة في الوقت المناسب.

يتيح لك Twill أيضاً الوصول إلى التدخلات المخصصة التي تعزز السلوكيات الصحية. على سبيل المثال، يساعد التطبيق في إدارة حالات الصحة النفسية من خلال توفير أدوات قائمة على الأدلة التي تشرك المرضى وتحسّن التزامهم بخطط العلاج.

أفضل ميزات تويل

تسهيل خطط الرعاية الشخصية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الصحية الفردية

إشراك المرضى من خلال التدخلات القائمة على الأدلة للحالات المزمنة

الاستفادة من الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الالتزام بالعلاج وتحسين نتائج المرضى

قيود الوصية

قد لا تناسب خيارات تخصيص الأداة جميع احتياجات المستخدمين

أبلغ المستخدمون عن عدم توفر الأداة في العديد من المناطق

تسعير الأداة

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الوصية

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

قراءة المزيد: ما هي إدارة الموارد؟ الدليل النهائي مع الأمثلة والقوالب

## تحسين رعاية المرضى وزيادة الكفاءة التشغيلية مع ClickUp

قد يبدو اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة للرعاية الصحية أمرًا مربكًا، مع وجود العديد من الخيارات التي تركز على رعاية المرضى وتكامل البيانات والامتثال.

لكن قائمتنا المنتقاة بعناية لأفضل 10 أدوات تتيح لك تقييم الحلول المصممة خصيصًا لإدارة الرعاية الصحية بثقة. لقد أخذنا في الاعتبار الميزات الرئيسية والقيود المهمة وخطط التسعير ومراجعات المستخدمين لتقديم أفضل الخيارات.

إذا كنت تبحث عن منصة سهلة الاستخدام وشاملة لإدارة مشاريع الرعاية الصحية، فاعتبر ClickUp حلاً مناسباً لك.

باعتبارها منصة إنتاجية متعددة الاستخدامات، تقدم ClickUp ميزات أساسية تُبسِّط إدارة مشاريع الرعاية الصحية، بدءًا من جدولة المرضى وحتى تتبع الامتثال.

هل أنت مستعد لتحسين إدارة الرعاية الصحية لديك؟ اشترك في ClickUp اليوم واكتشف كيف يحول سير عملك ويعزز الكفاءة!