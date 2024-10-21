أفضل 10 برامج لإدارة مشروعات الرعاية الصحية في عام 2025

أنت معتاد على رعاية القطط وتحقيق المعجزات كمدير مشروع. ولكن يجب على مديري مشاريع الرعاية الصحية أن يسيروا بحذر للحفاظ على السلامة والامتثال. فالمسؤولية الإضافية المتمثلة في رعاية المرضى وبياناتهم ليست مسؤولية يجب الاستخفاف بها.

وسواء كنت مسؤولاً بشكل مباشر عن رعاية المرضى أو تعمل في قسم مساعد، فأنت بحاجة إلى مراقبة جميع المهام في سير عملك. تنطوي مشاريع الرعاية الصحية على الكثير من الأجزاء المتحركة - وغرامات قاسية على الأخطاء - ولهذا السبب يستخدم مديرو المشاريع إدارة مشاريع الرعاية الصحية البرمجيات 🙌

ولكن أي البرامج يجب أن تستخدم؟ ليست كل الحلول مناسبة لأخصائيي الرعاية الصحية، لذا فأنت بحاجة إلى برنامج إدارة المشاريع للرعاية الصحية

لا تقلق: لقد قمنا بكل البحث من أجلك. يوضح هذا الدليل ما الذي يجب البحث عنه، بالإضافة إلى أفضل 10 خيارات لبرامج إدارة مشاريع الرعاية الصحية المفضلة لدينا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المشاريع الاستراتيجية للرعاية الصحية؟

إدارة المهام هي الأولوية رقم واحد لأي برنامج لإدارة المشاريع أو مديري المشاريع. ولكن يجب أن يأخذ محترفو الرعاية الصحية في الاعتبار قضايا أخرى مثل الأمان. نوصي بالبحث عن هذه الميزات الرئيسية:

HIPAA الامتثال: أنت تعلم أن حل إدارة المشاريع المتوافق مع قانون HIPAA لن يجعلك متوافقًا تلقائيًا، ولكنه يقلل من المخاطر. تحتاج المنصة إلى حماية بيانات المرضى. كما يجب أن يكون مزودًا بعناصر التحكم في الوصول والأذونات، والتشفير (وهو أمر لا بد منه في قانون HIPAA)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA). والأفضل من ذلك أن يكون البائع على استعداد لتوقيع اتفاقية شركاء الأعمال (BAA)

أنت تعلم أن حل إدارة المشاريع المتوافق مع قانون HIPAA لن يجعلك متوافقًا تلقائيًا، ولكنه يقلل من المخاطر. تحتاج المنصة إلى حماية بيانات المرضى. كما يجب أن يكون مزودًا بعناصر التحكم في الوصول والأذونات، والتشفير (وهو أمر لا بد منه في قانون HIPAA)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA). والأفضل من ذلك أن يكون البائع على استعداد لتوقيع اتفاقية شركاء الأعمال (BAA) إدارة المهام : ابحث عن أداة تحافظ على الجداول الزمنية للمشروع والمعالم الرئيسية على المسار الصحيح. استخدمه لتتبع التقدم المحرز حتى في أكثر المشاريع تعقيدًا

ابحث عن أداة تحافظ على الجداول الزمنية للمشروع والمعالم الرئيسية على المسار الصحيح. استخدمه لتتبع التقدم المحرز حتى في أكثر المشاريع تعقيدًا سهل الاستخدام الواجهة: لماذا تجعل إدارة المشروع أكثر صعوبة؟ اختر برنامجًا بديهيًا لإدارة مشاريع الرعاية الصحية - ونقاط المكافأة إذا كان حلاً قائمًا على السحابة ومتوفرًا على تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة

لماذا تجعل إدارة المشروع أكثر صعوبة؟ اختر برنامجًا بديهيًا لإدارة مشاريع الرعاية الصحية - ونقاط المكافأة إذا كان حلاً قائمًا على السحابة ومتوفرًا على تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة إدارة أعضاء الفريق: من مقدمي الرعاية الصحية إلى موظفي المكتب الخلفي، فأنت تعمل مع العديد من أصحاب المصلحة. ابحث عن برنامج مناسب للمؤسسات مع إدارة أعضاء الفريق خيارات مثل تتبع الوقت وأدوات التعاون

من مقدمي الرعاية الصحية إلى موظفي المكتب الخلفي، فأنت تعمل مع العديد من أصحاب المصلحة. ابحث عن برنامج مناسب للمؤسسات مع إدارة أعضاء الفريق خيارات مثل تتبع الوقت وأدوات التعاون الأتمتة: يمكن أن تكون مشاريع الرعاية الصحية مزدحمة. اختر حل إدارة مشاريع الرعاية الصحية الذي يريحك من عناء العمل عن طريق أتمتة سير عملك # ## أفضل 10 برامج لإدارة مشاريع الرعاية الصحية لاستخدامها في عام 2024

تحافظ مؤسسات الرعاية الصحية على سير العمل في العالم، ولكن أنت من يحافظ على استمرار شركتك. امنح نفسك هدية التعقل من خلال اختيار برنامج قوي لإدارة مشاريع الرعاية الصحية للقيام بالأعباء الثقيلة.

إذا كنت تبحث عن إدارة المشاريع برنامج للرعاية الصحية، هذه هي أفضل 10 خيارات لعام 2024.

1. انقر فوق

يقوم قالب ClickUp لإدارة المرضى بتتبع حالات المرضى والأدوية والطبيب المعين والتأمين والمزيد

هذا صحيح: يمكن لمنصة إدارة المهام والقوالب والإنتاجية المفضلة على هذا الكوكب أن تلبي احتياجات قطاع الرعاية الصحية. تستخدم فرق الرعاية الصحية ClickUp للتعاون في كل شيء بدءًا من بروتوكولات رعاية المرضى والتوثيق إلى إدارة المخزون.

استخدم ClickUp لأتمتة جدولة المواعيد وعمليات التعاقد. يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء تدفقات عمل مشتركة بين الأقسام لإدخال المرضى إلى منشأتك وإخراجهم منها بكفاءة أكبر.

تجعل الصوامع من الرعاية الصحية تحديًا، ولكن ليس مع ClickUp، فمنصتنا تربط بين مستنداتك ومهامك حتى تحصل على سياق أكثر عن كل مريض أو مهمة أو حساب. استخدم التواصل بين الأقسام قنوات لربط مقدمي الخدمات مع الأشخاص الجيدين في مجال تكنولوجيا المعلومات، والشؤون القانونية، والموارد البشرية، وغيرها. 🤝

استخدم طرق عرض مخصصة مثل لوحة كانبان لتخطيط المشاريع وتنظيمها وتتبعها في هذا القالب

كما نجعل من السهل القيام بما يلي إدارة الموارد . أنشئ لوحة كانبان للمخزون في ClickUp لتوزيع الإمدادات بكفاءة بين الأقسام. أنيق، أليس كذلك؟

ونعم، ClickUp آمن. نحن متوافقون مع SOC 2 وخطة ClickUp Enterprise Plan متوافقة مع HIPAA. تأتي فئة المؤسسات أيضًا مع أذونات متقدمة وضوابط وصول متقدمة.

أفضل ميزات ClickUp:

يحتوي ClickUp على مكتبة قوالب قوية. استخدمقالب إدارة المرضى ClickUp لتخصيص خطط الرعاية بنقرة واحدة

تخزين بيانات جداول الموظفين والمستلزمات الطبية ومعلومات المرضى بشكل آمن في ClickUp

استخدم ClickUp التقويم أو طرق عرض عبء العمل لموازنة أعباء عمل مزوديك

يتكامل ClickUp مع الكثير من تطبيقات الطرف الثالث بما في ذلك RingCentral و Zoom و Slack و Calendly و Evernote والمزيد

ستساعدك ميزات الأمان المتقدمة في ClickUp على البقاء آمنًا ومتوافقًا

إنشاء نماذج استقبال لجلب السجلات الصحية الإلكترونية (EHRs) إلى ClickUp مباشرةً

تنظيم مستندات البحث والبيانات داخل ClickUp - كما أننا نجعل من السهل التعاون مع الكتّاب المشاركين في الكتابة

قيود ClickUp:

تحتاج إلى الترقية إلى خطة المؤسسة من أجل الامتثال لقانون HIPAA

يجد مستخدمو ClickUp الجدد أحيانًا أن ميزات المنصة مربكة للغاية

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

مكافأة: اطلع على أعلى 10 أنظمة برمجيات لإدارة المرضى

2. منطقة العمل

عبر منطقة العمل منطقة العمل هي حل إدارة المشاريع مع إضافات مفيدة لقطاع الرعاية الصحية. لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في دعم مؤسسات الرعاية الصحية، لذا فأنت في أيدٍ أمينة.

يأتي Workzone مع أدوات إضافية مثل ترميز الصور لتبسيط سير عملك. يمكنك أيضًا الحصول على عرض المشاريع وقائمة المهام الشخصية، بحيث لا ترى سوى المهام الأكثر أهمية.

Workzone أفضل الميزات:

تقدم Workzone تدريباً مجانياً غير محدود

احصل على تجربة مخصصة - فقط اطلب من Workzone ميزات مخصصة، وسيبذلون قصارى جهدهم لتقديمها

تمنحك لوحات المعلومات المشتركة بين المشاريع نظرة عامة سريعة على جميع حالات المشروع

قيود منطقة العمل:

يطلب منك Workzone عدم تخزين المعلومات الصحية الحساسة أو الشخصية للمرضى (PHI) في المنصة

تسعير منطقة العمل:

الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المحترفون: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: 43 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات منطقة العمل:

G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

3. ريدبوث

عبر ريدبوث تتخصص بعض خيارات برامج إدارة المشاريع في قائمتنا في مجال الرعاية الصحية، لكن Redbooth تقدم حلاً يناسب أي مجال تقريباً.

في ريدبوث، ينظم أعضاء الفريق المشاريع والمهام، ويتواصلون عبر سلاسل التعليقات أو اجتماعات الفيديو، ويصورون المهام في مخططات جانت أو لوحات كانبان. أنت حر في تخصيص لوحات المعلومات للمشاريع الأكثر أهمية، وهو أمر رائع لتلك المشاريع الضخمة المهمة التي تحتاج إلى رؤية إضافية.

أفضل ميزات Redbooth:

Redbooth Predict هو محرك ذكاء اصطناعي يعمل على تحسين إدارة المهام والمشاريع

قم بتنزيل تطبيق Redbooth لنظام التشغيل iOS أو Android على الهاتف المحمول للإدارة أثناء التنقل

التبديل إلى عرض المخطط الزمني أو لوحات كانبان لعرض حالات مشروعك

استضافة اجتماعات Zoom من داخل Redbooth بنقرتين فقط

قيود Redbooth:

لم يتم تصميم Redbooth مع وضع مؤسسات الرعاية الصحية في الاعتبار، لذلك فهو يفتقر إلى الميزات الخاصة بالرعاية الصحية

يقول بعض المستخدمين أن منصة Redbooth ليست بديهية للغاية

أسعار ريدبوث:

المحترفين : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ريدبوث

G2: 4.4/5 (أكثر من 99 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 99 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

4. موك دوك

عبر موك دوك MocDoc هو برنامج لإدارة مشاريع الرعاية الصحية في الهند متوافق مع قانون HIPAA ويتوافق مع معايير HL7. ولكنه ليس فقط لإدارة المشاريع: تقوم MocDoc ببناء برامج لإدارة المستشفيات والعيادات والصيدليات والمختبرات. 🏥

استخدم نظام إدارة الرعاية الصحية المتكامل من MocDoc لتخزين بيانات المرضى من جميع الأقسام. كما أنه يتعامل مع تتبع الوقت وجدولة المواعيد وإعداد التقارير والسجلات الطبية الإلكترونية.

أفضل ميزات MocDoc:

تتوفر تطبيقات MocDoc على نظامي iOS و Android

إدارة جميع جداول مواعيد الأطباء في مكان واحد

تتبع المخزون وحساب الهوامش القائمة على المنتج تلقائيًا

قيود MocDoc:

يقول العديد من المستخدمين أن عملية التنفيذ صعبة

يقول مستخدمون آخرون أن خوادم MocDoc غالبًا ما تكون معطلة

تسعير MocDoc:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MocDoc

G2: 4.8/5 (أكثر من 11 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 11 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 13 تقييم)

5. كلير بوينت

عبر كلير بوينت ClearPoint ليس مجرد برنامج لإدارة المشاريع. بل هو أداة أتمتة كاملة للبيانات والتحليلات وإعداد التقارير والتعاون مع الحكومة والخدمات المصرفية والتعليم العالي والمؤسسات وحلول الرعاية الصحية (بطبيعة الحال).

يتتبع ClearPoint التقدم المحرز في المشروع، بما في ذلك الميزانية والنسبة المئوية للإنجاز ومعايير الجودة. قم بإدارة جداول الفريق وتصور المهام وإنشاء تقارير مخصصة وتفويض المهام لفريقك داخل ClearPoint.

أفضل ميزات ClearPoint:

استخدام منهجيات Agile أو Waterfall أو Hybrid

كلير بوينت معتمد من SOC 2 من النوع الثاني، ومتوافق مع CCPA، ومتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات

استخدم ClearPoint AI لبناء الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) عبر محادثة سريعة، على غرار ChatGPT

قيود ClearPoint:

كلير بوينت حاصل على شهادات أمان، ولكنه غير متوافق مع قانون HIPAA

يقول بعض المستخدمين إنهم يريدون المزيد من خيارات التخصيص

أسعار كلير بوينت:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كلير بوينت:

G2: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 38 تقييم)

6. بيردفيو بي إس إيه

عبر Birdview PSA Birdview PSA عبارة عن منصة للأعمال القائمة على الخدمات وحل برمجي قوي لإدارة مشاريع الرعاية الصحية. يمنحك Birdview رؤية شاملة (هل فهمت؟) لمشاريعك وتخصيص الموارد والشؤون المالية.

يستخدم Birdview الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد قيود الموارد والجدولة، لذلك إذا لم تتمكن من التواجد في مكانين في وقت واحد، فإن هذا أداة إدارة المشروع ستقدم لك مساعدة جادة

بيردفيو بيردفيو PSA أفضل الميزات:

يتكامل Birdview مع Outlook و Jira و Adobe والمزيد

تتبّع وقت أعضاء الفريق والميزانيات في لوحة تحكم واحدة واضحة

تسريع سير عملك من خلال الموافقات التلقائية، والملاحظات في الوقت الفعلي، وتعيينات المهام

قيود Birdview PSA:

Birdview غير متوافق مع قانون HIPAA

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب التنقل في Birdview

أسعار بيردفيو بيردفيو PSA:

لايت: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الفريق: 41 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

41 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بيردفيو PSA:

G2: 4.2/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 350 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 280 تقييم)

7. أوبن بروجكت

عبر المشروع المفتوح لم يتم تصميمه للرعاية الصحية، ولكن يمكنك تعديل OpenProject ليكون برنامجاً لإدارة المشاريع للرعاية الصحية. إذا كنت تفضل تصميمًا أنيقًا بدون الكثير من الأجراس والصفارات، فقد يكون هذا هو النظام الأساسي المناسب لك.

يمكنك إنشاء محفظة مشاريع، وتبسيط تعاون الفريق، وتصميم سير العمل بناءً على خارطة طريق المريض. اطلع على المهام اليومية للفريق وحدد أولويات ما هو أكثر أهمية، واحصل على وضوح في سير عملك.

أفضل ميزات OpenProject:

نظرًا لأن OpenProject مجاني ومفتوح المصدر، يمكنك تعديله كما تراه مناسبًا

يستخدم OpenProject التشفير والمصادقة الثنائية وميزات الأمان المتقدمة الأخرى

استخدم إعداد الإشعارات لتخصيص كيفية تلقيك لتنبيهات المشروع

قيود OpenProject:

OpenProject ليس متوافقاً مع قانون HIPAA، على الرغم من أنه يمكنك تعديله كثيراً

يقول بعض المستخدمين إن ميزات الجدولة وإدارة الموارد تترك الكثير مما هو مرغوب فيه

تسعير OpenProject:

المجتمع: مجاني

مجاني أساسي: 7.25 دولار/شهرياً لكل مستخدم، خمسة مستخدمين كحد أدنى

7.25 دولار/شهرياً لكل مستخدم، خمسة مستخدمين كحد أدنى احترافي: 13 دولارًا/50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، 25 مستخدمًا كحد أدنى

13 دولارًا/50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، 25 مستخدمًا كحد أدنى القسط: 19.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، 100 مستخدم كحد أدنى

19.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، 100 مستخدم كحد أدنى الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج OpenProject:

G2: 3.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات)

8. nTask

عبر ن مهمة هل أنت عيادة صغيرة؟ رائع! nTask هو برنامج لإدارة مشاريع الرعاية الصحية مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (الشركات الصغيرة والمتوسطة).

فهو يدير المشاريع والمهام والوقت والتعاون، ويمنحك nTask أيضًا أدوات إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات لتحديد مخاطر المشروع والتخفيف من حدتها قبل حدوث مشكلة. 👀

هل تم تصميمه للرعاية الصحية؟ لا، ليس خارج الصندوق، ولكنه منصة آمنة لتبسيط يوم عملك.

nTask أفضل الميزات:

سجل الجداول الزمنية لفريقك في مكان واحد

تتبع المشكلات والأخطاء المعروفة باستخدام ميزة تتبع المشكلات

إدارة الاجتماعات وجدولك الزمني في مكان واحد باستخدام nTask

قيود nTask:

nTask غير مصمم للرعاية الصحية وغير متوافق مع قانون HIPAA

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب التنقل في تطبيق nTask

تسعير nTask:

القسط: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

3 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

nTask التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 17 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 17 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. أبلاند PSA

عبر المرتفعات PSA لدى Upland العديد من الخيارات البرمجية، وتعد Upland PSA مثالية لإدارة مشاريع الرعاية الصحية. يمكنك تتبع النفقات والهوامش وإدارة الأفراد والمخزون وإيجاد فرص لتوفير المال باستخدام Upland PSA.

إذا احتجت في أي وقت إلى المزيد من الوظائف، فإن Upland PSA جزء من نظام بيئي ضخم للبرامج. توجد إضافات لرسائل الهاتف المحمول والتسويق عبر البريد الإلكتروني ومعالجة البيانات وإدارة المعرفة.

أفضل ميزات Upland PSA:

تساعدك إدارة الموارد على تعيين الأشخاص في المشاريع المناسبة بناءً على مهاراتهم

جدولة موظفيك بكفاءة بناءً على البيانات التاريخية

تتكامل Upland PSA مع SAP وSAP وSage وOracle وJira وغيرها

قيود Upland PSA:

يقول بعض المستخدمين أن إمكانيات إعداد التقارير في Upland غير متوفرة

لم يتم تصميم Upland للرعاية الصحية وهو غير متوافق مع قانون HIPAA

يقول مستخدمون آخرون إن لديهم تجارب سلبية مع خدمة العملاء

تسعير Upland PSA:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات PSA المرتفعات:

G2: 3.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. سوفارنا هيمز

عبر سوفارنا هيمز سوفارنا هي شركة مقرها الهند تقدم برنامج إدارة مشاريع الرعاية الصحية. وعلى عكس بعض الحلول الأخرى في هذه القائمة، فهي مصممة خصيصاً لقطاع الرعاية الصحية.

إنه رائع لإدارة المهام والمشاريع والوثائق، وتخزين معلومات الأشعة، وإنشاء تقارير ذكاء الأعمال. استخدم نظام إدارة معلومات المستشفيات (HIMS) الخاص به لإنشاء مهام سير عمل المرضى الداخليين والخارجيين، وحجز المواعيد، وإدارة المرضى من دخول المستشفى إلى الخروج منه.

Suvarna HIMS أفضل الميزات:

يتوافق Suvarna مع HL7 وICD-10 ومعايير الرعاية الصحية الأخرى

إنشاء قواعد فوترة مرنة للمرضى

أتمتة شراء المخزون

يأتي Suvarna مع تطبيقات منفصلة للمرضى والأطباء والمبيعات

قيود نظام إدارة معلومات الرعاية الصحية (HIMS) من سوفارنا:

سوفارنا شركة مقرها الهند، لذا فهي ليست بالضرورة متوافقة مع قانون HIPAA

ليس لدى سوفارنا الكثير من التقييمات

أسعار Suvarna HIMS:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Suvarna HIMS:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 5/5 (2 تقييمات)

تبسيط تخطيط المشاريع باستخدام ClickUp

سواء كنت تواجه المرضى أم لا، فإن إدارة مشاريع الرعاية الصحية أمر لا بد منه. ستوصلك مهارات إدارة المشاريع الجيدة إلى أبعد الحدود، ولكن عندما تكون في الخنادق، فأنت بحاجة إلى برنامج قوي لإدارة مشاريع الرعاية الصحية في صفك.

توقف عن التنقل بين المنصات المختلفة واستخدم ClickUp. نحن نوفر لك القوالب وإدارة المهام وإدارة الفريق والمزيد تحت سقف واحد حتى تتمكن من توفير الوقت ومنح المرضى تجربة أفضل. ✨

ولكننا نعلم أن الرؤية تعني التصديق. أنشئ حساب ClickUp الآن - إنه مجاني للأبد.