10 أنظمة برمجيات إدارة المرضى في عام 2025

يعد حفظ السجلات الدقيقة أمرًا ضروريًا لإدارة أي خدمة رعاية صحية. سواءً كان لديك عيادة صغيرة أو منشأة كبيرة، يجب عليك إدارة تقييمات المرضى والمواعيد وخطط العلاج وخطط العلاج والخروج من المستشفى وغيرها من البيانات الإجرائية باستمرار.

التعامل مع المهام الإدارية يدوياً في منشأة الرعاية الصحية ليس عملياً ولا فعالاً. أنت بحاجة إلى نظام برمجيات إدارة المرضى لإضفاء النظام على عملياتك اليومية. 🩺

هذه الأنظمة عادةً ما تكون حلولاً متكاملة لمقدمي الرعاية الصحية والعيادات والمؤسسات. إنها مليئة بالميزات التي تقلل من عبء العمل الإداري، وتضفي الطابع المركزي على بيانات المرضى، وتجعل العمليات الداخلية أقل عرضة للأخطاء البشرية.

في هذه المقالة، سنقدم لك أكثر 10 أدوات موثوقة لإدارة المرضى في السوق. استكشف إمكانياتها وشاهد كيف تساعد في الفعالية التشغيلية ورعاية المرضى.

ما هي برامج إدارة المرضى؟

تم تصميم أدوات برامج إدارة المرضى مع مراعاة مؤسسات الرعاية الصحية وموظفيها. فهي تساعد في تقليل العبء الإداري من خلال تبسيط السجلات و أتمتة سير العمل مما يضمن قدرة فريقك على تقديم خدمة رعاية مثالية للمرضى.

يمكنك أن تتوقع ميزات لإنشاء سجلات المرضى وإدارتها وتخزينها والوصول إليها، وجدولة المواعيد، وتنظيم التقويمات، والتعامل مع حالات دخول وخروج المرضى، وحتى الفوترة. وجود جودة أداة لإدارة مشاريع الرعاية الصحية بجانبك تمنحك المزيد من الوقت للتركيز على علاقات العملاء وإدارة الإيرادات.

كيفية اختيار برنامج إدارة المرضى المناسب لأخصائيي الرعاية الصحية

تأتي حلول برامج إدارة الممارسة بمجموعات ميزات مختلفة لتلبية الاحتياجات الإدارية المختلفة. بشكل عام، ركز على هذه الخصائص أثناء تقييمك للمنتجات:

إدارة المستنداتوحفظ السجلات: يجب أن توفر الأداة المناسبة خيارات قوية لإدارة المستندات للسماح لك بإنشاء سجلات المرضى والتقارير وخطط العلاج وتحريرها وتخزينها بشكل آمن النماذج: يجب أن تتيح لك إنشاء نماذج إلكترونية لتقييمات المرضى وقبولهم وخروجهم من المستشفى لتحسين مشاركة المرضى الجدولة: يجب أن توفر المنصة تقويمًا شاملاً لإنشاء وتتبع الجداول الزمنية المتكاملة للأطباء وطاقم التمريض وفنيي المختبرات النماذج: يجب أن تقدم مجموعة من القوالب لمساعدتك في إنشاء سجلات المرضى بمظهر احترافي، وإدارة الجداول الزمنية، والبقاء على رأس مهامك التذكيرات: تذكير مدمج تساعدك الوظائف على الاستعداد للمواعيد القادمة وتتبع المرضى الذين لم يحضروا آمن ومتوافق مع قانون HIPAA: يجب أن توفر المنصة حماية بيانات المريض وغيرها من بروتوكولات الأمان والتشفير التي تتطلبها قانون HIPAA

10 أفضل 10 برامج لإدارة المرضى في عام 2024

لقد قمنا بتمشيط العشرات من أدوات إدارة المرضى و اخترنا أفضل 10 برامج تقدم أفضل مزيج من الوظائف وسهولة الاستخدام. استكشف قائمتنا واعثر على البرنامج الذي يناسب جميع المربعات لممارستك! ✅

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تصور سير عمل مرفق الرعاية الصحية الخاص بك مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

كـ أعلى تصنيف إدارة المهام والمشاريع النظام، يتميز ClickUp بميزات مذهلة للتعامل مع سير العمل في منشآت الرعاية الصحية على أي نطاق.

إن ClickUp إدارة مشاريع الرعاية الصحية تأتي الأداة مع مظلة من الوظائف. الأولى هي مستندات ClickUp -مثالي لتركيز سجلات المرضى ومواد تأهيل الأطباء السريريين وغيرها من الأوراق الإدارية. ربط المستندات بالمهام بسلاسة لربط المرضى بمقدمي رعاية أو أطباء محددين. ClickUp Dashboards العرض أكثر من 15 مشاهدة لتصور وموازنة سير العمل والمستلزمات الطبية. استخدم طرق عرض القائمة أو اللوحة التقليدية للإشراف على أعباء العمل وتفاصيل المرضى والموارد. راقب تدفقات سير العمل المتعددة على عرض التقويم مثالي لجدولة المواعيد والاجتماعات.

إن عرض نموذج ClickUp يساعدك على إنشاء نماذج إلكترونية لالتقاط البيانات مثل عمليات دخول المرضى والتقييمات وخروجهم وتقييمات الفريق والاستبيانات.

هل لديك منشأة مزدحمة؟ نحن معك! مع تذكيرات ClickUp يمكنك الحصول على إشعارات بالمواعيد والإجراءات الحرجة. إعداد الأتمتة على المنصة للمهام الإدارية المتكررة مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء أوراق التفريغ.

ارفع مستوى إدارة المرضى باستخدام القوالب المعدة مسبقاً: قالب ClickUp لإدارة المرضى و قالب قائمة المرضى ClickUp . تأتي مع الحقول المخصصة (مثل رقم تعريف _HMO و التعيين و مكان الميلاد و التأمين) لتنظيم معلومات العميل.

يتتبع قالب ClickUp لإدارة المرضى حالات المرضى والأدوية والطبيب المعين والتأمين والمزيد يتكامل ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة بما في ذلك Slack وRingCentral وZoom وCalendly وZapier.

ClickUp أفضل الميزات

منصة آمنة وموجهة نحو الخصوصية ومتوافقة مع SOC 2

ClickUp Docs لإنشاء مستندات العمل والأبحاث

خاص بالرعاية الصحية قوالب إدارة علاقات العملاء تذكيرات قابلة للتخصيص

أكثر من 15 طريقة عرض لمراقبة معلومات المرضى وأعباء العمل والمستلزمات

أكثر من 1,000 تكامل

أتمتة المهام المتكررة

نماذج قابلة للتخصيص للسجلات الصحية الإلكترونية (EHRs)

قدرات جدولة عالية الجودة

قيود ClickUp

يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لإتقان المنصة

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجانًا إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار *جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفواتير السنوية

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. سيلز فورس (العميل 360)

عبر فريق المبيعات سيلز فورس هو نظام قوي منصة إدارة علاقات العملاء مع منتج جذاب لمقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات -العميل 360.

مع Customer 360، يمكنك الحصول على مجموعة من الميزات لإدارة عملائك - في هذه الحالة، المرضى. قم بإنشاء ومشاركة النماذج لإضافة سجلات مفصلة للمرضى مع سمات مثلمعلومات الاتصال والبيانات السريرية والمواعيد ووصفات الأدوية والتفضيلات والأطباء المعينين لتقليل الاختناقات. تتبع سجلات الأدوية، والجرعات، وإعادة صرف الأدوية في الوقت الفعلي.

تتيح لك ميزات الإدارة الذكية للمواعيد الخاصة بالأداة تحسين أيام عملك. على سبيل المثال، يمكنك إبلاغ مرضاك بالتقارير المختبرية التي يحتاجون إلى إحضارها إلى المواعيد مسبقًا وتجنب سوء الفهم.

Salesforce (عميل 360) أفضل الميزات

يدعم سجلات المرضى التفصيلية

نماذج قابلة للتخصيص لجمع المعلومات

إدارة ذكية للمواعيد

سجلات شاملة للأدوية

قيود قوة المبيعات (العميل 360)

قد تكون خارج الميزانية بالنسبة للعيادات الصغيرة

يمكن أن يستغرق التنقل والعثور على العناصر وقتاً طويلاً

تسعير Salesforce (العميل 360)

المؤسسة : 325 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 325 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 500 دولار شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

سيلز فورس (العميل 360) التقييمات والمراجعات

G2 : 3.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 3.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أقل من 10 مراجعات)

3 . eClinicalWorks

عبر eClinicalWorks eClinicalWorks هي منصة رعاية صحية مليئة بالأدوات المبتكرة. وهي تتميز ب بوابة المريض ، حيث يمكن للمرضى جدولة المواعيد وعرض التحاليل والأدوية، وحتى الدردشة مع الطبيب المعالج.

تتعاون eClinicalWorks مع تطبيقات Healow لهواتف iOS و Android . استخدم تطبيق healow Open Access لمساعدة المرضى على جدولة المواعيد وفقًا للفتحات المفتوحة. باستخدام تحقق من الدخول، يمكنهم تقديم معلومات عن تأمينهم وتوقيع النماذج والموافقة ومراجعة تاريخهم الطبي قبل الزيارة الفعلية. يبسط تطبيق healowPay لوجستيات دفع الفواتير.

استفد من eClinicalMessenger لتذكير مرضاك بمواعيدهم أو فحوصاتهم الصحية أو نتائج المختبر. ستحب إيفا، المنصة مساعد افتراضي للذكاء الاصطناعي ! يمكنها جلب تاريخ المرضى، وتتيح لك مقارنة الملاحظات السابقة والحالية وحجز المواعيد في لمح البصر! 💃

eClinicalWorks أفضل الميزات

سجلات صحية إلكترونية مفصلة

يعمل مع تطبيقات هيلو

برنامج eClinicalMessenger للتذكير

إيفا، مساعد افتراضي متمكن

إدارة دورة الإيرادات (RCM) لمراقبة الأرباح

قيود eClinicalWorks

قد يكون لدعم العملاء أوقات انتظار طويلة

الواجهة ليست سهلة الاستخدام تمامًا

تسعير eClinicalWorks

السجلات الصحية الإلكترونية فقط : 449 دولارًا شهريًا لكل مزود

: 449 دولارًا شهريًا لكل مزود السجلات الصحية الإلكترونية مع إدارة الممارسة : 599 دولارًا شهريًا لكل مزود

: 599 دولارًا شهريًا لكل مزود إدارة الموارد البشرية كخدمة: 2.9% من مجموعات الممارسة

تقييمات ومراجعات eClinicalWorks الإلكترونية

G2 : 3.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 3.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 3.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. نيكست جين

عبر NextGen NextGen هو حل شامل للسجلات الصحية الإلكترونية وإدارة الممارسة وإدارة دورة الإيرادات.

تتيح لك المنصة إنشاء سجلات صحية إلكترونية سحابية للمرضى، تغطي تاريخهم الطبي والحساسية والأدوية المستخدمة. يمكن لموظفيك ومرضاك الوصول إلى السجلات ذات الصلة من أي جهاز.

فيما يتعلق بإدارة الممارسة، يحتوي NextGen على خيارات جدولة قابلة للتخصيص. يمكنك تكوين التقويمات لمنع الحجز الزائد والسماح للمرضى بإعداد مواعيدهم عبر الإنترنت. سيقدر فريق العمل لديك قوالب الجدولة المرمزة بالألوان من NextGen، والتي تعتبر مثالية لتجميع المرضى.

يمكن لخيارات إدارة دورة الإيرادات في NextGen دعم مختلف عمليات اتخاذ القرار. بناء آليات شفافة للفوترة واكتشاف حالات الرفض وتعزيز سرعة التحصيل. 💸

تقدم NextGen حلول التوثيق الرقمي التي تساعد في إكمال نماذج PDF دون اتصال بالإنترنت. عندما تعود إلى الإنترنت، اتصل بالسحابة وستتم مزامنة النماذج الخاصة بك.

NextGen أفضل الميزات

السجلات الصحية الإلكترونية المستندة إلى السحابة

خيارات جدولة قابلة للتخصيص مع قوالب مرمزة بالألوان

إدارة دورة الإيرادات

إدارة النماذج غير المتصلة بالإنترنت

قيود NextGen NextGen

مواطن الخلل العرضية

يمكن تحسين واجهة المستخدم

تسعيرة NextGen NextGen

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات NextGen NextGen

G2 : 3.7/5 (أكثر من 140 تقييم)

: 3.7/5 (أكثر من 140 تقييم) TrustRadius: 7.1/10 (أكثر من 8 تقييمات)

5 . أثينا ون

عبر أثينا هيلث الحفاظ على السجلات الصحية الإلكترونية التي تركز على المريض، وتعزيز الكفاءة السريرية، وتحسين العلاقات مع العملاء مع athenaOne! 🤝

تتيح لك المنصة إنشاء سجلات شاملة للمرضى وإدارتها. معلومات عن تاريخ المريض المرضى، والحساسية، والمشاكل، والأدوية، واللقاحات في متناول يدك دائمًا. يمكن للمرضى مراجعة سجلاتهم ونتائج الاختبارات وتواريخ المواعيد أيضاً. استخدم AathenaTelehealth لدعم مرضاك افتراضيًا وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

هل سئمت من المواعيد الفائتة؟ يمكن لـ athenaOne إرسال تذكيرات تلقائية وتوفير خيار الإلغاء، مما يتيح لك تعديل جدولك الزمني.

تدعم المنصة خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول والشخصي وعبر الإنترنت لتسهيل عملية التحصيل. عندما يتعلق الأمر بإدارة دورة الإيرادات، ستعجبك أثينا كولكتور - حيث تتحقق هذه الميزة من الجوانب الفنية للتأمين وتكتشف أخطاء المطالبات قبل إرسالها.

أفضل ميزات ahenaOne

تذكيرات تلقائية مع دعم الإلغاء

الفوترة الطبية المستندة إلى السحابة

أداة مدمجة لتقليل مخاطر المطالبات الفاشلة

خدمة athenaTelehealth للدعم الافتراضي

قيود أثينا وان

قد يكون الإعداد والتكوين الأولي صعبًا

إغلاق الوصفات الطبية ليس بالأمر السهل

تسعير #### تسعير athenaOne

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات athenaOne #### تقييمات ومراجعات athenaOne

G2 : 3.5/5 (90+ تقييمات)

: 3.5/5 (90+ تقييمات) GetApp: 3.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

6. AllegianceMD

عبر AllegianceMD AllegianceMD هو أداة سهلة الاستخدام تجمع بين خيارات السجلات الصحية الإلكترونية القوية مع إدارة الممارسة الميزات.

مع الوصفات الطبية، يمكنك التخلص من دفاتر الوصفات الطبية! يمكن للمنصة

التحقق من التفاعلات بين الحساسية والأدوية والأمراض للمساعدة في إنهاء الوصفات الطبية تتبُّع أهلية المريض للتأمين إرسال الوصفات الطبية الإلكترونية إلى الصيدليات

إن بوابة المريض تجعل عيادتك تعمل بسلاسة. يمكن للمرضى التسجيل عبر الإنترنت، وملء البيانات الديموغرافية من منازلهم، وتحديد المواعيد، وإرسال طلبات إعادة التعبئة، ومراجعة سجلاتهم الطبية.

قم بتعيين تذكيرات تلقائية لمواعيد المرضى ومنع الاختناقات في جدولك الزمني. تُمكِّن البوابة المرضى من إجراء المدفوعات عبر الإنترنت والاطلاع على سجل كشوف حساباتهم.

أفضل ميزات AllegianceMD

وصفات طبية إلكترونية سهلة الاستخدام

قاعدة بيانات مركزية للمرضى

التذكير الآلي

إدارة طلبات إعادة التعبئة

قيود AllegianceMD

قد تتأخر المنصة من حين لآخر

قد يحتاج التصميم إلى ترقية

تسعير AllegianceMD

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات AllegianceMD

G2 : 4.8/5 (أقل من 5 تقييمات)

: 4.8/5 (أقل من 5 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 مراجعة)

7. ممارسة الانصهار

عبر ممارسة الاندماج أعد اكتشاف الكفاءة وسهولة الاستخدام والوظائف مع Practice Fusion، وهو حل شائع للممارسات المستقلة الكبيرة والصغيرة. 🌝

توفر المنصة وظائف مريحة لتخطيط المرضى. استخدم آلاف القوالب المعدة مسبقًا لتبسيط سير العمل وتعزيز الكفاءة. إنشاء اختصارات فريدة لتقليل ضغطات المفاتيح وملء المخططات بشكل أسرع. تقليل الإدخالات اليدوية عن طريق إنشاء قوائم تحتوي على التشخيصات الشائعة والصيدليات والوصفات الطبية.

تتعاون Practice Fusion تتعاون مع أكثر من 98,000 صيدلية لمساعدة مرضاك في الحصول على أدويتهم بناءً على الوصفات الطبية الإلكترونية.

هل تطلب فحوصات؟ تعمل المنصة مع أكثر من 500 مختبر ومركز تصوير - اختر المكان الذي ترغب في أن يخضع فيه مرضاك للفحوصات واحصل على النتائج المرسلة إلى جهازك.

تتيح لك منصة Practice Fusion إنشاء فواتير فائقة تسحب المعلومات من مخططاتك لعرض رسوم الخدمة التفصيلية.

أفضل ميزات براكتيس فيوجن فيوجن

يعمل مع أكثر من 98,000 صيدلية وأكثر من 500 معمل ومركز تصوير

آلاف القوالب البيانية

إنشاء قوائم واختصارات لتقليل الإدخالات اليدوية

يتكامل مع خدمات الفوترة الطبية الشهيرة مثل AdvancedMD وVeradigm

قيود انصهار الممارسة #### قيود انصهار الممارسة

أوقات التعطل العرضية

أشار العديد من المستخدمين إلى وجود مشكلات في الفوترة تتسبب في خسارة الإيرادات

تسعير انصهار الممارسة

يبدأ من 149 دولارًا شهريًا لكل مزود

تقييمات ومراجعات Practice Fusion #### تقييمات ومراجعات Practice Fusion

G2 : 3.9/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

: 3.9/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 3.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. دوك بالس

عبر DocPulse من المرهق مشاهدة المرضى ذوي الحالات الحرجة وهم ينتظرون العلاج بسبب التأخير في الأعمال الورقية. حسناً، يمكن لـ DocPulse أن ينقذنا! 😷

يساعدك نظام إدارة المرضى عبر الإنترنت على تبسيط جميع العمليات داخل عيادتك، بدءًا من القبول وحتى الخروج من المستشفى.

استخدم المنصة لـ إنشاء نماذج لملء الاستمارات الجديدة لمرضاك، وتعيين الغرف، وإنشاء إيصالات مسبقة. قم بإعداد أنواع مختلفة من الغرف وإدارة توافرها في الوقت الفعلي. يحسب خيار الحساب التلقائي لرسوم السرير الخاص بالبرنامج تلقائياً مدة الإقامة ونوع الغرفة لإعطائك أسعاراً دقيقة.

تشمل ميزات الفوترة الأخرى تسجيل السلف وتقارير التفريغ التفصيلية، والتعامل مع المبالغ المستردة، وطباعة الإيصالات، وتسوية الفواتير. تحتوي المنصة على خيارات عديدة لدعم التأمين تتيح لك التحقق من أهلية المريض للمطالبات وتسجيل بيانات الدفع.

أفضل ميزات DocPulse

بنية تحتية متوافقة مع قانون HIPAA

الحساب التلقائي لشحن السرير

دعم التأمين والفواتير دون عناء

تقارير مفصلة عن الخروج من المستشفى

قيود DocPulse

خيارات محدودة لإرسال تذكيرات للمرضى

لا يوجد دعم دون اتصال بالإنترنت

تسعير DocPulse

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات DocPulse

Capterra: 5/5 (أقل من 5 تقييمات)

9. ليد سكويرد

عبر ليد سكويرد هل تريد أداة تجمع بين إدارة علاقات العملاء والتسويق وإدارة مشاريع الرعاية الصحية؟ يمكن لـ LeadSquared أن تثير إعجابك بشكل كبير! تعزز المنصة استقبال المرضى والمشاركة والاحتفاظ بالمرضى من خلال أتمتة سير العمل والتسويق القطاعي و إدارة الفريق الأدوات

توفر المنصة وظائف استقبال المرضى مثل:

بوابة الخدمة الذاتية للمريض

التحقق من التأمين الرقمي

التذكير بالمواعيد والمتابعة متعددة القنوات

إدارة مهام LeadSquared و ميزات إدارة علاقات العملاء المساعدة في الحفاظ على أداء ممارستك موجهاً نحو الأداء. يمكنك تتبع معدلات المواعيد مقابل معدلات القبول لمراقبة رضا المرضى. استخدم الفلاتر لمراجعة بيانات المرضى حسب المركز أو المصدر أو الفريق أو الطبيب أو الشهر، وحدد المساءلة بدقة. تسويق عيادتك بشكل أفضل من خلال إعداد رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني تلقائية وتقسيم العملاء المحتملين والمرضى بناءً على معايير متنوعة، مثل الموقع أو نوع الخدمة.

LeadSquared أفضل الميزات

متوافق مع HIPPA

خيار الخدمة الذاتية للمرضى

أدوات التسويق الآلي للترويج لعيادتك

تعيين المهام ومراقبتها

قيود برنامج LeadSquared

يمكن أن تكون واجهة المستخدم وتجربة المستخدم أفضل

الافتقار إلى خيارات أتمتة التسويق المتقدمة

تسعير #### LeadSquared

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات LeadSquared

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

10. كلينيكيا

عبر كلينيكيا انطلق بلا أوراق مع كلينيكيا - ممارسة من الدرجة الأولى و إدارة الموارد البرمجيات 🏥

مع برنامج Clinicia، يمكنك تسجيل أدق تفاصيل كل تفاعل مع المريض والاحتفاظ بملاحظات رقمية ناصعة لتشخيصاته وخطط العلاج والوصفات الطبية والعلامات الحيوية والتحاليل المخبرية.

تدعم المنصة المتخصصين بميزات فريدة لحفظ السجلات. على سبيل المثال، يمكن لأطباء الأسنان إنشاء وإدارة مخططات طب الأسنان مع تواريخ مفصلة وعروض مرئية لكل علاج. 🦷

عندما يتعلق الأمر بـ إصدار الوصفات الطبية، يرشدك Clinicia بالأدوية المقترحة من قاعدة البيانات المحملة مسبقًا. يتم حفظ الأدوية الجديدة وجرعاتها تلقائيًا لاستخدامها في المستقبل. مشاركة الوصفات الطبية مع مرضاك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو طباعتها.

تتيح لك Clinicia إنشاء الفواتير وتحصيل المدفوعات من مرضاك وتحليل تحصيل المدفوعات بمرور الوقت. توفر المنصة أيضاً خيارات لـ تتبع النفقات، مما يتيح لك تخصيص مواردك بشكل صحيح مع ميزانيات مخصصة.

أفضل ميزات كلينيكيا

مناسبة للمتخصصين

سهولة إدارة الوصفات الطبية

خيارات لتحصيل المدفوعات وتتبع النفقات

يدعم حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة

قيود كلينيكيا

واجه بعض المستخدمين مشاكل مع الإدخالات المكررة

لا توجد خطة مجانية

تسعير #### كلينيكيا

أساسي : 6,000 روبية في السنة (حوالي 73 دولارًا)

: 6,000 روبية في السنة (حوالي 73 دولارًا) معيار : ₹ 8,500 روبية في السنة (حوالي 103 دولارات)

: ₹ 8,500 روبية في السنة (حوالي 103 دولارات) مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

كلينيكيا التقييمات والمراجعات

Capterra: 5/5 (أقل من 5 تقييمات)

## حافظ على صحة ممارستك مع برنامج إدارة المرضى المناسب

من المذهل كيف تدعم أدوات البرمجيات القرارات التشغيلية والسريرية المستنيرة في مجال الرعاية الصحية. 💉

تقلل منصات إدارة المرضى المدرجة لدينا بشكل كبير من عبء الأعمال الورقية والمهام الإدارية وتساعدك على التركيز على هدفك الرئيسي - رعاية مرضاك.

إذا كنت لا تزال في حيرة من أمرك وتبحث عن إدارة مهام ومشاريع فعالة من حيث التكلفة لممارستك، فإننا نوصي بما يلي بدءًا من ClickUp .