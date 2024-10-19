كيفية تحسين إدارة الاستخدام الأمثل في الرعاية الصحية

لا تكون الأوقات التي تحتاج فيها إلى عناية طبية في حياتك عادةً مواقف غير مثالية. وفي بعض الأحيان، تزيد متاهة تقديم الرعاية الصحية الأمر سوءًا. قد يكون التنقل بين مقدمي الرعاية الصحية والفرق الإدارية ومراكز الجراحة الإسعافية وشركات التأمين والصيدليات ومقدمي التكنولوجيا وما إلى ذلك أمرًا مرهقًا. ويمكن أن تبدو محاولة الحصول على رعاية فعالة وموجهة نحو تحقيق النتائج للمرضى وكأنها قفز من خلال العديد من الأطواق.

يمكن لإدارة الاستخدام القوية لإدارة الاستخدام في مجال الرعاية الصحية أن تبسّط بعضًا من هذا الأمر بالنسبة لأخصائيي الرعاية الصحية والباحثين عن الرعاية. إذا تم تنفيذها بشكل جيد، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحسين التجربة الشاملة لجميع المعنيين وتعزيز نتائج المرضى.

دعنا نتعلم المزيد.

ما هي إدارة الاستخدام؟

إدارة الاستخدام في مجال الرعاية الصحية هي مجموعة من العمليات المستخدمة لضمان ضرورة وكفاءة وفعالية تكلفة تقديم خدمات الرعاية الصحية.

في دراسة حول دور إدارة الاستخدام في الرعاية الصحية ، يذكر الباحثون

_> "تعتمد إدارة الاستخدام على التراكم التدريجي للخبرة والبيانات التي تشير إلى أن التقييمات المطبقة خارجيًا لمدى ملاءمة الخدمات الطبية المقترحة يمكن أن تؤثر بشكل بنّاء على كيفية تقديم الرعاية، وتساعد، كنتيجة لذلك، في تقييد تكاليف الرعاية الصحية."

تاريخ موجز لإدارة الاستخدام

لكن أولاً، درس تاريخي بسيط.

في حقبة ما بعد الكساد في الولايات المتحدة، نما التأمين الخاص باعتباره الطريقة الأكثر شعبية لتمويل الرعاية الصحية. وخلال هذا الوقت، ظهرت عدة اتجاهات رئيسية.

ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بشكل حاد. في الخمسينيات من القرن الماضي، ظهرت مخاوف داخل الحكومة الفيدرالية بشأن التكاليف المتصاعدة، مما دفعها إلى العمل على ضبط التكاليف

وأعقب ذلك مشاركة أصحاب العمل في الستينيات، حيث قامت العديد من المؤسسات الكبيرة - التي دفعت تكاليف التأمين - بتنفيذ برامجها الخاصة لإدارة الاستخدام لمزايا الموظفين

من ناحية أخرى، أظهرت الدراسات أن العديد من الإجراءات أو العلاجات الطبية الموصى بها كانت غير ضرورية. وقد اعتُبر هذا الأمر مساهماً كبيراً في تضخم تكاليف الرعاية الصحية وأصبح تثقيف المرضى جزءاً أساسياً من تقديم الخدمات الطبية

ونتيجة لذلك، احتاج المستهلكون ودافعو الطرف الثالث ومقدمو خدمات التأمين إلى عملية شاملة لضمان أن جميع الخدمات ضرورية ومناسبة وفعالة من حيث التكلفة

نتج عن ذلك إدارة استخدام الرعاية الصحية كما نعرفها اليوم.

## أهمية إدارة الاستخدام

في جوهرها، إدارة الاستخدام هي عملية التقييم الموضوعي للقرارات المتعلقة بتقديم الرعاية الصحية. وهي مهمة لأسباب مختلفة، مثل:

ضبط التكلفة: ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بشكل كبير منذ أن أصبح التأمين هو النموذج الفعلي. وهذا يستلزم التدقيق في حالات الاستشفاء والفحوصات والإجراءات غير الضرورية، مما يؤدي إلى إدارة الاستخدام.

التقييم المستمر: يتطلب تقديم خدمات الرعاية الصحية مستوى معينًا من الرقابة، وهو ما توفره إدارة الاستخدام. فهي تقيّم القرارات طوال العملية، مما يضمن التعلم والتحسين المستمر.

تنسيق الرعاية الصحية: مع مشاركة العديد من أصحاب المصلحة في عملية تقديم الرعاية الصحية، تعمل إدارة الاستخدام كنقطة تنسيق الرعاية للمرضى.

التكنولوجيا المتقدمة: أتاحت التكنولوجيا الحديثة طرقًا أرخص وأكثر دقة لالتقاط البيانات وتحليلها على نطاق واسع. تكامل بسيط مع برامج إدارة العيادات جعل المراجعات فعالة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير.

وباعتبارها عملية بالغة الأهمية، تتخذ المنظمات المختلفة أساليب مختلفة لتنفيذ إدارة الاستخدام. لنرى كيف.

## أنواع إدارة الاستخدام في الرعاية الصحية

تنقسم إدارة الاستخدام بشكل أساسي إلى ثلاثة أنواع: المراجعة بأثر رجعي، والمراجعة المتزامنة، والمراجعة المستقبلية.

المراجعة بأثر رجعي

تبدأ إدارة الاستخدام بعملية مراجعة بأثر رجعي، حيث يقوم المراجعون بفحص البيانات التاريخية لتقييم مدى ملاءمة الرعاية المقدمة للمريض. بعد تقديم الخدمة، ينظر المراجعون في:

المطالبات بحثًا عن أي أخطاء في الفواتير أو أنشطة احتيالية أو استخدام مفرط وما إلى ذلك.

بحثًا عن أي أخطاء في الفواتير أو أنشطة احتيالية أو استخدام مفرط وما إلى ذلك. السجلات الطبية لمعرفة مدى ملاءمة العلاج، والالتزام بالمعايير، والامتثال، وما إلى ذلك.

لمعرفة مدى ملاءمة العلاج، والالتزام بالمعايير، والامتثال، وما إلى ذلك. الأنماط لفهم الاستخدام وإمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الوقائية

المراجعة المتزامنة

تتم المراجعة المتزامنة أثناء تقديم الخدمة. في هذا الوقت، يراقب مديرو الحالات الرعاية المستمرة للتأكد من أنها لا تزال مناسبة وضرورية. ويشمل ذلك:

إدارة الحالة والتنسيق لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب

والتنسيق لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب مراجعة مدة الإقامة للتأكد من أن الإقامة مبررة سريريًا

للتأكد من أن الإقامة مبررة سريريًا التخطيط لخروج المريض من المستشفى والمتابعة حسب الحاجة

المراجعة المستقبلية

تعد المراجعات الاستشرافية ظاهرة حديثة. وهي نوع تنبؤي من عمليات إدارة الاستخدام التي تُجرى قبل تقديم الخدمة الطبية. يقوم مقدمو خدمات التأمين بتقييم خيارات العلاج المقترحة والموافقة المسبقة عليها. المراجعات الاستشرافية هي في المقام الأول نوعان.

التفويض المسبق : التقييم والموافقات على إجراءات معينة لتتناسب مع الاحتياجات الطبية للمريض ومعايير بوليصة التأمين

: التقييم والموافقات على إجراءات معينة لتتناسب مع الاحتياجات الطبية للمريض ومعايير بوليصة التأمين مراجعة القبول: تقييمات حول ما إذا كان دخول المستشفى ضروريًا أو مبررًا سريريًا كجزء من نظام الدفع المرتقب للمرضى الداخليين

من المهم ملاحظة أن هذه الأنواع الثلاثة من إدارة الاستخدام لا يستبعد بعضها بعضاً. يمكن لشركات التأمين إجراء واحد أو أكثر من هذه الأنواع الثلاثة لكل حالة لضمان الدقة والفعالية.

على سبيل المثال، قد يقومون بإجراء مراجعات متزامنة لإجراء ما مع الحصول على إذن مسبق للتأكد من إجرائه كما هو مخطط له. أو، بعد إجراء مراجعة بأثر رجعي بعد الجراحة، قد تقوم شركة التأمين بوضع خطط مستقبلية لإجراءات المتابعة.

وإليك السبب في أن ذلك قد يكون مفيدًا.

فوائد الإدارة الفعالة للاستخدام

الهدف الأساسي لإدارة الاستخدام في مجال الرعاية الصحية هو احتواء التكاليف. ومع ذلك، هناك الكثير مما تقدمه للمرضى، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات التأمين، وأصحاب العمل/دافعي الطرف الثالث.

تقديم الرعاية الطبية المناسبة

على الرغم من أن التركيز ينصب على التحكم في التكاليف، إلا أن التركيز في الاستخدام ينصب على ضمان أن الرعاية الصحية المقدمة مناسبة وضرورية. ونتيجة لذلك، تتم خدمة المرضى بشكل أفضل على المدى الطويل، مما يؤدي إلى نتائج صحية أفضل.

القضاء على هدر الخدمة

تعمل إدارة الاستخدام بمثابة فحص مزدوج للضرورة الطبية وفعالية الخدمات. كما أنها تحول دون إحالة المرضى دون داعٍ إلى أخصائيين واختبارات باهظة الثمن وما إلى ذلك. كما أنها تشجع الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية على اختيار مسارات علاجية ذات احتمالية نجاح أكبر بتكاليف أقل.

تقليل حالات رفض المطالبات

تتطلب سياسات إدارة الاستخدام من مقدمي الرعاية الصحية تقديم مطالبات كاملة ودقيقة ومدعومة بشكل جيد بحيث تقل احتمالية رفضها من قبل شركات التأمين. وهذا يضمن حصول المرضى على مزايا الرعاية الصحية المستحقة لهم.

اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

مع التقدم في تكنولوجيا البيانات الضخمة والتحليلات، تضمن إدارة الاستخدام أن تكون القرارات المتعلقة بالخدمات الطبية دقيقة وموضوعية. فهي تُمكّن شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية من التعاون معًا لاتخاذ قرارات أفضل للمريض وإدارة تكاليف الرعاية الصحية بشكل أفضل.

توحيد القرارات

تساعد المبادئ التوجيهية والمعايير القائمة على الأدلة التي تستخدمها شركات التأمين في توحيد القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات. كما أنها تقدم خدمة متسقة ويمكن التنبؤ بها إلى حد كبير للمستهلكين/المرضى.

على الرغم من كل أهميتها وفوائدها، فإن إدارة الاستخدام لا تخلو من التحديات.

تحديات وقيود إدارة الاستخدام

التحدي الأول والأهم الذي يواجهه نظام الرعاية الصحية فيما يتعلق بإدارة الاستخدام هو الحبل المشدود بين التكلفة والجودة.

التكلفة مقابل الجودة

بينما ينصب تركيز إدارة الاستخدام على التحكم في التكلفة، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب جودة الخدمة. يمكن أن يؤثر رفض الخدمات من أجل التحكم في التكلفة سلبًا على نتائج المرضى. هامش الخطأ في مثل هذه الحالات منخفض للغاية. يمثل إيجاد التوازن الصحيح تحديًا كبيرًا وحاسمًا.

العمل الإداري

تتطلب إدارة الاستخدام الجيد بيانات يمكن على أساسها اتخاذ القرارات. قد يكون جمع هذه البيانات من مختلف أصحاب المصلحة، والاحتفاظ بالسجلات المناسبة وتحليلها أمرًا شاقًا. كما يمكن أن تؤدي أي أخطاء في التوثيق إلى الرفض أو التأخير.

لا يمكن معالجة تحدي البيانات وضخامة حجمها من خلال الجهود اليدوية.

التأخير وعدم رضا المرضى

تعتبر موافقات التأمين والموافقات المسبقة على التأمين والموافقات المسبقة حرجة من حيث الوقت.

بالنسبة للمريض، حتى أقل تأخير يمكن أن يكون حرجاً. وقت الانتظار محبط. يمكن أن تؤدي المراجعات بأثر رجعي إلى رفض المطالبات، مما يجبر المريض على الدفع من جيبه الخاص.

يمكن أن تبدو إدارة الاستخدام وكأنها تدخل غير ضروري للفريق الطبي. قد يشعرون بأنك تشكك في استقلاليتهم. يمكن أن تستغرق عملية التقديم المعقدة وقتاً ثميناً من الطاقم الطبي، مما يزيد من إحباطهم.

العوامل الأخلاقية

هناك تضارب أساسي في المصالح بين التكلفة والجودة في مجال الرعاية الصحية. قد تؤثر الحوافز المالية لرفض المطالبات على الاحتياجات الطبية للمريض.

هناك أيضاً مخاوف أخلاقية تتعلق بخصوصية وأمن وسرية معلومات المريض الحساسة.

القيود التكنولوجية

إدارة الاستخدام هي عملية كثيفة البيانات. يمكن أن تكون التكنولوجيا والبرمجيات والبنية التحتية السحابية اللازمة لهذه الأنظمة التحليلية المتقدمة باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة، مما يدفعها إلى القيام بذلك يدويًا. وهذا بالطبع يجلب معه مشاكل قابلية التوسع وعدم الكفاءة والتأخير.

ومن ناحية أخرى، فإن معظم الأنظمة التقنية اليوم مجزأة في صوامع ذات هياكل بيانات متباينة، مما يجعل التنقية والمعالجة المسبقة أمرًا شاقًا.

يمكن التغلب على العديد من هذه التحديات من خلال عملية واضحة وشاملة لإدارة الاستخدام.

## كيفية إنشاء عملية إدارة الاستخدام

يتطلب إنشاء برنامج قوي لإدارة الاستخدام نهجًا استراتيجيًا وأداة شاملة لإدارة المشاريع مثل ClickUp للرعاية الصحية . نوضح في هذا القسم كيف يمكنك استخدام كليهما.

1. تحديد أهداف إدارة الاستخدام

داخل مؤسستك، حدد بوضوح أهداف جهود إدارة الاستخدام داخل مؤسستك. قم بتضمين نطاق إدارة الاستخدام عبر مختلف الخدمات ومجموعات المرضى.

إذا كان احتواء التكلفة هو هدفك الأساسي، ففكر في التنازلات التي ترغب في تقديمها لتحقيق هذا الهدف. ثم قم بتقسيمه إلى أهداف متداخلة، مثل تقليل حالات إعادة الإدخال إلى المستشفى أو زيادة درجات CSAT بين المرضى.

تُعد ClickUp Goals طريقة رائعة للحفاظ على جميع أهدافك في مكان واحد. يمكنك أيضًا تجميع التقدم المحرز عبر مختلف المهام أو الحالات التي تعمل عليها، مما يؤدي إلى تبسيط إدارة مشاريع الرعاية الصحية .

الغايات والأهداف وتتبع التقدم والمزيد في مكان واحد

2. وضع إرشادات واضحة لإدارة الاستخدام

هذه هي المعايير التي تستند إليها في اتخاذ القرارات. يضمن وضع هذه المبادئ التوجيهية بوضوح اتساق التجربة للمريض ومقدمي الخدمة. كما أنه يدعم جودة الخدمة.

قم بإنشاء خريطة خطوة بخطوة لكل عملية تحتاج إلى اتباعها

اتبع نهجًا يركز على المريض أثناء القيام بذلك، وحدد أولويات تفضيلاته واحتياجاته

أسند المسؤولية للأفراد المناسبين لكل جزء من أجزاء العملية

ضع في اعتبارك كل الاحتمالات الصغيرة وحدد المبادئ التوجيهية لها. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتوثيق عملية التفويض، ارسم مخططاً انسيابياً شاملاً انقر فوق اللوحات البيضاء توفر اللوحة الديناميكية التي تحتاجها لتبادل الأفكار وتكرارها وتصميم عملياتك. استخدمها لتصميم عمليات سير عمل مضمونة بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة والخبراء المتخصصين.

_مهما كانت العملية معقدة، ارسمها على ألواح ClickUp Whiteboards

3. كوِّن فريقًا ومكِّنهم

تحتاج عمليات إدارة الاستخدام إلى عدة أشخاص. لذا، اجمع فريقًا متعدد التخصصات وتأكد من أنهم يعملون معًا بشكل جيد.

قم بالتوظيف: قم بتوظيف الخبراء والمهنيين، مثل الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية، إلخ. قد يكون من المفيد أن يكون لديهم بالفعل خلفية في إدارة الاستخدام.

تعيين: حدد أدوار ومسؤوليات كل شخص بوضوح. على سبيل المثال، يجب تحميل طلبات التفويض المسبق من قبل الأطباء، بينما يقوم مديرو الحالات بإجراء المراجعات.

استخدم مهام النقر فوق المهام بصفتها برنامج إدارة مشاريع الرعاية الصحية لتوحيد جميع المعلومات المتعلقة برعاية المرضى والمطالبات. استخدم الحقول المخصصة لتتبع البيانات التي تحتاجها. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تتبع حالات إعادة الإدخال، فقم بتعيين ذلك كنوع مخصص أو نوع مهمة مخصص.

استخدم الحالات المخصصة لتعكس سير عملك. شارك طرق عرض المهام هذه بأمان مع أصحاب المصلحة المناسبين للمراجعات والمدخلات والتعليقات وما إلى ذلك.

مساحة العمل الافتراضية والوصول إلى البيانات للمؤسسات الصحية باستخدام ClickUp

تعاون: قم بدعوة مختلف أصحاب المصلحة للتعود على منصة التعاون. شجّعهم على استخدام ألواح ClickUp البيضاء والخرائط الذهنية والمحادثات والتعليقات والمقاطع وما إلى ذلك للتواصل بفعالية في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن. اعرض عليهم أفضل الممارسات لتسريع اتخاذ القرارات من خلال التعاون.

التدريب: قم بإجراء برامج تدريب مستمرة لجميع أعضاء الفريق. احتفظ بسجل محدث لأحدث الإجراءات والعمليات القائمة على الأدلة والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات. استخدم ClickUp Docs لتنظيم هذه المعلومات ونشرها. مشاركة البيانات بأمان والتحكم في الوصول إليها من لوحة تحكم مركزية للمشرف.

إنشاء قوائم مراجعة مهام ClickUp لضمان اتساق تنفيذ العملية. قم بإنشاء قوالب من قوائم المراجعة المخصصة الخاصة بك وقم بتطبيقها تلقائيًا على كل مهمة حسب حاجتك.

4. إعداد إدارة فعالة للبيانات

يحتاج برنامج إدارة الاستخدام الخاص بك إلى أساس قوي للبيانات. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها.

حدد البيانات التي تحتاجها: قد تحتاج إلى مقاييس مثل معدلات الدخول، ومعدلات إعادة القبول، والإجراءات الطبية المقترحة، والتكلفة لكل حالة، وما إلى ذلك. قم بإعداد الحقول المخصصة لتتبع كل ذلك.

أتمتة المهام: قم بإعداد أتمتة ClickUp لإجراء العمليات الحسابية وتشغيل التذكيرات وما إلى ذلك لتحسين استخدام الموارد .

على سبيل المثال، قم بأتمتة سير العمل لحساب التكلفة لكل حالة عند حدوث تغيير في الحالة.

إنشاء لوحات المعلومات: قم بإعداد لوحات معلومات ClickUp بناءً على المقاييس المهمة بالنسبة لك. قم بتخصيص الأدوات لتتبع المقاييس في الوقت الفعلي وإجراء التعديلات وفقًا لذلك.

تتبع مقاييس إدارة الاستخدام باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

5. إعادة التقييم بانتظام

حتى أفضل العمليات تحتاج إلى التكيف مع التغييرات والتطور مع مرور الوقت. لذا، قم بإعداد عمليات التحسين المستمر.

راقب المقاييس الرئيسية بانتظام

اطلب التعليقات من جميع أصحاب المصلحة، والمرضى، ومقدمي الرعاية، والموظفين الإداريين، وما إلى ذلك. استخدم نماذج ClickUp لأتمتة ذلك ودمج الملاحظات في العملية

دمج مصادر البيانات الخارجية للحصول على رؤية سياقية وشاملة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتخزين نسخ من سياساتك في Google Drive أو Dropbox، فقم بدمجها في ClickUp لإجراء بحث شامل آمن

قم بتقييم عملياتك وسياساتك للتأكد من امتثالها للأطر التنظيمية المتطورة في مجالات الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا وخصوصية البيانات

بناءً على النتائج التي توصلت إليها، قم بتحسين العمليات. استفد من برنامج إدارة المرضى وإعداد تجارب سلسة.

إذا كنت تشعر بالارتباك بسبب الحجم الهائل لهذا النشاط، فنحن نتفهم ذلك.

أمثلة على إدارة الاستخدام

إدارة الاستخدام عملية معقدة ومتطورة تحتاج إلى فرق كبيرة لتنفيذها بفعالية. إليك بعض الأمثلة لعمليات أصغر لتبدأ بها.

مثال على المراجعة بأثر رجعي

إن إدارة الاستخدام هي جزء لا يتجزأ من أي عملية جراحية. أثناء المراجعة، سيجري المراجع ما يلي:

التوصيات : اتخاذ قرارات بشأن الموافقة على المطالبات أو رفضها أو تعليقها

: اتخاذ قرارات بشأن الموافقة على المطالبات أو رفضها أو تعليقها مراجعة السجلات الطبية : تقييم البيانات من ملخص الخروج من المستشفى، وإعادة التأهيل، وتوصيات الأطباء، وما إلى ذلك.

: تقييم البيانات من ملخص الخروج من المستشفى، وإعادة التأهيل، وتوصيات الأطباء، وما إلى ذلك. مراجعة بيانات المطالبات: مراجعة بيانات المطالبات: دراسة استمارة المطالبات لفهم مدى ملاءمة العلاج، وتحديد الإجراءات غير الضرورية، والإقامة الطويلة غير المبررة في المستشفى، وما إلى ذلك.

مثال على المراجعة المتزامنة

تحدث المراجعات المتزامنة عندما يقوم مدير الرعاية بمهام إدارة الاستخدام أثناء العلاج. ويتضمن ذلك:

المراقبة : ترتيب خدمات إعادة التأهيل، أو الأدوية، أو المراقبة المنتظمة، أو الفحوصات المنتظمة لمنع إعادة الإدخال إلى المستشفى

: ترتيب خدمات إعادة التأهيل، أو الأدوية، أو المراقبة المنتظمة، أو الفحوصات المنتظمة لمنع إعادة الإدخال إلى المستشفى إدارة الحالة: إجراء تنسيق الرعاية لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب

إجراء تنسيق الرعاية لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب مراجعة مدة الإقامة: مراجعة حالة الإقامة في المستشفى كل يوم للتأكد من أنها مبررة سريريًا

مراجعة حالة الإقامة في المستشفى كل يوم للتأكد من أنها مبررة سريريًا تخطيط الخروج من المستشفى: العمل مع فرق الرعاية لتنسيق تخطيط الخروج واستمرارية الرعاية حسب الحاجة

مثال على المراجعة المستقبلية

غالبًا ما يتطلب إجراء، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو الخزعة، الحصول على إذن مسبق من شركة التأمين. في مثل هذه الحالات، تكون العملية

الموافقة/الرفض : إذا تطابقت جميع المعايير، يوافق مدير الحالة على المطالبة. إذا لم يوافق، فقد يوصي بعلاجات بديلة

: إذا تطابقت جميع المعايير، يوافق مدير الحالة على المطالبة. إذا لم يوافق، فقد يوصي بعلاجات بديلة طلب : يقدم الفريق الطبي طلباً

: يقدم الفريق الطبي طلباً التقييم: يراجع مدير الحالة البيانات السابقة للمريض واحتياجاته الحالية مقارنة بالمعايير الطبية وإرشادات السياسة

بالإضافة إلى ما سبق، تتطور العديد من الأساليب الجديدة للاستخدام.

اتجاهات إدارة الاستخدام: اتجاهات إدارة الاستخدام

تتطور صناعة الرعاية الصحية عبر ثلاثة أبعاد: العلاقات مع المرضى، ونماذج الرعاية، والتقدم التكنولوجي.

علاقة المريض

تتزايد أهمية تثقيف المرضى في جميع أنحاء العالم. يسأل المرضى، عن حق، عن طبيعة الرعاية المقدمة لهم وعواقبها بدقة. لذلك، وبالإضافة إلى مقدم الرعاية الصحية، إذا كانت شركة التأمين متورطة في القرار، فإن المرضى يطالبون بإبلاغهم بالقرارات بشفافية أيضًا.

✅ استبق هذا الاتجاه من خلال:

إشراك المريض بشكل هادف ومتعاطف مع المريض منذ البداية

خلق ثقافة الشفافية في مؤسستك، والتي تمتد لتشمل المريض أيضًا

إعداد الأدوات ولوحات المعلومات لاتخاذ قرارات موضوعية وفعالة بشأن رعاية المرضى

الرعاية القائمة على القيمة

يعطي النموذج الناشئ القائم على القيمة الأولوية للنهج الاستباقي والوقائي للرعاية الصحية. ويوصي هذا النموذج بإجراء الفحوصات المنتظمة والمراقبة والصحة النفسية وما إلى ذلك لتقليل حالات الدخول إلى المستشفيات، مع تحسين النتائج الصحية.

بالنسبة للمرضى الذين اختاروا هذا النموذج، تقوم شركات التأمين بتصميم سياسات تتضمن إدارة الاستخدام المرتقب لتقليل تكاليف الرعاية وكذلك أقساط التأمين.

✅ دمج الرعاية القائمة على القيمة من خلال:

تعزيز سياسات الرعاية الوقائية

بناء أساس يستند إلى البيانات للمراجعات المستقبلية

إعادة تصميم الرعاية وتحفيز المقاييس الصحيحة

التطورات التكنولوجية

نمت التكنولوجيا الطبية والبيانات الصحية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. ومع ازدياد شعبية الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة التتبع، هناك الكثير مما يمكن لشركات التأمين تعلمه. الاستفادة من التكنولوجيا من خلال:

جمع جميع البيانات المتاحة وتنقيتها وتوحيدها واستخدامها

استخدام التحليلات المتقدمة والنماذج الوقائية لإدارة الاستخدام

أتمتة العمليات التي لا تحتاج إلى رؤية بشرية

إعداد أساس تقني لا يتزعزع لمؤسسة الرعاية الصحية الخاصة بك مع ClickUp

لقد تغير مشهد الرعاية الصحية بعد جائحة كوفيد-19. أصبحت أهمية الصحة النفسية أكثر وضوحًا (حتى في أماكن العمل، على سبيل المثال). أصبحت الرعاية الصحية الوقائية الآن أولوية بالنسبة لمعظم الناس. أصبحت مراقبة المؤشرات الصحية، باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء أو الفحوصات المنزلية، من الأمور الأساسية الآن.

تتيح هذه التغييرات لشركات التأمين فرصة مذهلة لتحسين الاستخدام وكذلك نتائج المرضى. لاغتنام هذه الفرصة، تحتاج مؤسسات إدارة الاستخدام إلى الأدوات المناسبة.

تم تصميم ClickUp ليكون ذلك بالضبط. إن SOC2 و برنامج متوافق مع قانون HIPAA يمنحك تحكماً كاملاً في بيانات المريض وتجربته. فهو يربط بين مختلف أصحاب المصلحة دون عناء، مما يتيح التعاون في الوقت الفعلي. يساعد فرق الرعاية على تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي تعطي الأولوية لرعاية المرضى.

تبسيط عمليات إدارة الاستخدام. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .