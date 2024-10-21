نبض التقدم: دليلك لأفضل برامج إدارة العيادات [مع المراجعات والتسعير]

كما د. ميراندا بيلي من المسلسل التلفزيوني الشهير Grey's Anatomy، أكدت ذات مرة أن "المرضى لا يتبعون جدولاً زمنيًا." لدينا شعور بأن مديري العيادات سيقولون ذلك: "ولا حتى المهام الإدارية."

ولكن ماذا لو تمكنا من وضع جدول زمني يتكيف مع طبيعة الرعاية الصحية التي لا يمكن التنبؤ بها؟ ماذا لو كان بإمكان الأطباء والممرضين والممرضات والموظفين الإداريين توجيه طاقتهم بعيدًا عن الأعمال الورقية ونحو رعاية المرضى ? 🧑‍⚕️

إليك الأمر المهم: أداة برمجية لإدارة العيادة يمكن أن تجعل هذه "ماذا لو" حقيقة واقعة! تخيل عالمًا طبيًا حيث يتم تبسيط المهام الإدارية، وتصبح الأعمال الورقية شيئًا من الماضي، وتعمل عيادتك كآلة مجهزة جيدًا. هل أنت مفتون؟

نحن نقدم لك 10 حلول برمجية لإطلاق الإمكانات الكاملة لكل أعمال الرعاية الصحية وضمان بقاء التركيز حيث يجب أن يكون على رفاهية المرضى.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة العيادات؟

انتزاع المهام الإدارية سُدس ساعات عمل الأطباء الأمريكيين وتلقي بظلالها على رضاهم الوظيفي. قد تساعد برامج إدارة الممارسة الطبية في تحقيق تلك السعادة من خلال تعزيز كفاءة العمليات اليومية والمهام الإدارية.

عادةً ما يبحث المديرون في العيادات والممارسات الطبية عن حل يحتوي على ما يلي:

واجهة بديهية: آخر ما تحتاج إليه هو نظام يبدو وكأنه حل لغز طبي غامض. يضمن التصميم المباشر التنقل السلس لجميع أعضاء فريق الرعاية الصحية لديك. تعد إمكانية الوصول إلى الهاتف المحمول ميزة إضافية! إدارة شاملة للمرضى: من مشاركة الوصفات الطبية إلى حفظ السجلات، انظر ما إذا كان يدعم بسلاسة كامل المهام خلال دورة حياة المريض أدوات فعالة لإعداد الفواتير والأدوات المالية: ابحث عن الميزات التي تساعد في إدارة الفواتير والمطالبات و التقارير المالية دون عناء الأمان والامتثال: تأكد من أن البرنامج يلتزم بمعايير ولوائح الصناعة، مثلبروتوكولات الامتثال لقانون HIPAAتوفير بيئة آمنة لجميع سجلاتك الطبية التذكير بالمواعيد ودعم جدولة المواعيد لابحث عن برنامج ليس فقط جدولة المواعيد بل يرسل أيضًا رسائل تذكير في الوقت المناسب لتقليل حالات عدم الحضور القابلية للتطوير: اختر حلاً قابلاً للتطوير، بحيث يتكيف مع الاحتياجات المتغيرة وحجم عيادتك أو عيادتك الطبية

10 برامج لإدارة العيادات للمساعدة في تقديم خدمات رعاية صحية متطورة!

قد يكون استكشاف أدوات البرمجيات ومقارنة ميزاتها عملية مرهقة. ولكن مرة أخرى، كانت الدكتورة بيلي من مسلسل Grey's Anatomy على حق عندما قالت: _"في مرحلة ما، عليك أن تتخذ قرارًا"

ستساعدك مراجعاتنا لأفضل 10 برامج لإدارة العيادات أدناه على الاختيار الصحيح. دعونا نتعمق في الأمر ونحطم تلك الحدود الإدارية في مجال الرعاية الصحية! 🩺

1. انقر فوق

يمكنك أتمتة جدولة المواعيد بسهولة، وتتبع سجلات PHI باستخدام الحقول المخصصة، والتعامل مع جميع مهام إدارة العيادة الشاملة باستخدام ClickUp

إذا كنت تعتقد أنه من الأفضل لك قضاء وقتك مع المرضى بدلاً من الانغماس في الأعمال الورقية، فجرّب أداة إدارة المشاريع مثل ClickUp! إنها الأداة المفضلة لديك لأتمتة جدولة المواعيد، والتعامل مع الإدارة اليومية، وتبسيط المهام الإدارية المزعجة التي تجعلك تشعر بالكآبة. 😍

كليك أب مجموعة فرق الرعاية الصحية تأتي مع مجموعة من الميزات لدعم عمليات العيادات والممارسات الطبية على أي نطاق.

على سبيل المثال مستندات ClickUp هو المايسترو التنظيمي الخاص بك لتبسيط كل شيء بدءًا من سجلات المرضى إلى الطبيب مواد التأهيل وجبل الأعمال الورقية الإدارية التي تميل إلى التراكم. استفد من مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة, ClickUp AI لإنشاء وثائق احترافية في ثوانٍ.

لقد انتهت صوامع التواصل لأن ClickUp يسمح بربط المستندات والمهام، مما يوفر اتصالاً سلسًا بين سجلات المرضى ومقدمي الرعاية أو الأطباء المخصصين. هل تحتاج إلى الدردشة مع قسم تكنولوجيا المعلومات أو القسم القانوني أو الموارد البشرية؟ إن المنصة التواصل بين الأقسام أدوات، مثل عرض الدردشة والتعليقات القابلة للتنفيذ، لقد قمت بتغطيتك!

تقدم ClickUp مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وخدمات الرعاية الصحية الملائمة للأعمال التجارية و قوالب إدارة علاقات العملاء . إن قالب ClickUp لإدارة المرضى و قالب المخطط الطبي هي أدوات ممتازة إذا كنت تتطلع إلى تخصيص خطط الرعاية والحفاظ على إمكانية الوصول إلى السجلات.

يتتبع قالب ClickUp لإدارة المرضى حالات المرضى والأدوية والأطباء المعينين والتأمين والمزيد

دعونا لا ننسى أن نذكر بيكاسو تصور المشروع- لوحة تحكم ClickUp . تساعدك على مراقبة الموظفين والمهام داخل عيادتك من خلال أكثر من 15 مشاهدة . يحب المسؤولون طرق عرض القائمة أو اللوحة الكلاسيكية لإدارة أعباء العمل والمخزونات الطبية وتفاصيل المرضى. ومع ذلك، إذا كنت تفضل الإشراف على تدفقات سير العمل المتعددة لـ إدارة الموارد والتعيينات، فإن مخطط جانت و طرق عرض التقويم هي خياراتك الموثوقة!

نوصي باستخدام أتمتة ClickUp لتقليل عبء المهام المتكررة مثل تحديث حالات المرضى أو إنشاء قوائم مراجعة الحراسة.

إلى جانب بروتوكولات الأمان المتوافقة مع معايير الصناعة، يتيح ClickUp أذونات متقدمة وعناصر تحكم في الوصول لمساعدتك في الحفاظ على سلامة سجلات المرضى.

أفضل ميزات ClickUp

وقفة واحدة منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخزين جداول الموظفين والمستلزمات الطبية ومعلومات المرضى

قوالب مجانية لتبسيط أعمال الإدارة والفوترة والتوثيق

تذكيرات قابلة للتخصيص لإدارة الجدول الزمني

أكثر من 15 طريقة عرض لمراقبة معلومات المرضى والمواعيد وأعباء العمل والمستلزمات الطبيةأتمتة المهام المتكررة لوحة المعلومات إنها مثل قائمة مهامك ولكن أبسط بكثير، مع دونات المهام الملونة لإبقائك على المسار الصحيح. 🍩

يوفر AdvancedMD تجربة تدفق موحدة للمريض. جميع السجل والبيانات العامة على كل شاشة، مما يقلل من فوضى العمل الإداري المربك أو الزائد عن الحاجة.

وللحصول على أفضل النتائج، تتيح المنصة إمكانية التتبع السهل لـ برامج مراقبة الأدوية الموصوفة طبيًا (PDMP) لتكون متوافقة مع الوصفات الطبية للمواد الخاضعة للرقابة.

ضمن برنامج الفوترة الخاص بشركة AdvancedMD، يمكن الحفاظ على تفضيلات الرسوم البيانية بسلاسة من خلال القوالب المُدارة مركزيًا.

أفضل ميزات برنامج AdvancedMD

حل التوثيق غير الورقي بنقرة واحدة

إمكانية الوصول إلى جداول المرضى من خلال بطاقات المرضى

عرض بيانات PDMP

قوالب مُدارة مركزيًا مع برنامج الفوترة

قيود AdvancedMD

واجهة دون المستوى، وفقًا لبعض المستخدمين

لا يمكن إعادة فتح الملاحظات أو تحريرها أو حذفها

تسعير AdvancedMD

اتصل بالشركة

تقييمات ومراجعات AdvancedMD

G2: 3.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

3.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 3.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. مكتب الجيل التالي

عبر مكتب الجيل القادم يُعد NextGen Office منصة شاملة أخرى للسجلات الصحية الإلكترونية وإدارة الممارسة وإدارة دورة الإيرادات. وهي تتيح لك إنشاء ملفات تعريف للمرضى قائمة على السحابة الإلكترونية، وتوضح بالتفصيل تاريخهم الطبي والحساسية والأدوية، ويمكن لكل من الموظفين والمرضى الوصول إليها. خيارات الجدولة القابلة للتخصيص تمنع الحجز الزائد، بينما تعمل قوالب الجدولة المرمزة بالألوان على تبسيط تجميع المرضى، مما يضمن تجربة سلسة.

تضفي وظيفة الوصفات الإلكترونية من NextGen لمسة عصرية على اللعبة من خلال تمكين المرضى من الحصول على الأدوية المناسبة في الوقت المناسب. تتكامل مع قواعد بيانات PDMP في 40 ولاية، مما يجعل الامتثال أسهل. 💊

من خلال إدارة دورة الإيرادات وميزات إعداد التقارير، يدعم NextGen اتخاذ القرارات المستنيرة. يمكنك إنشاء عمليات فوترة شفافة، وتحديد حالات الرفض، وتسريع التحصيل لتحقيق الكفاءة المالية.

أفضل ميزات مكتب NextGen Office

السجلات الصحية الإلكترونية المستندة إلى السحابة

متوافق تمامًا مع قانون HIPAA

خيارات جدولة قابلة للتخصيص مع قوالب مرمزة بالألوان

إدارة المواعيد عبر الإنترنت للمرضى والموظفين

وظيفة الوصفات الإلكترونية الذكية

قيود مكتب NextGen Office

ليس مفيدًا تمامًا لممارسات إدارة الرعاية المزمنة

لا توجد قدرات أتمتة

تسعير مكتب NextGen Office

اتصل بالشركة

NextGen Office التقييمات والمراجعات

G2: 3.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

7. دكتور كرونو

عبر دكتور كرونو سواء كنت ممارسًا منفردًا أو جزءًا من عيادة مزدحمة، فإن DrChrono يدعمك. يركّز برنامج السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) القائم على السحابة على التفاعل وجهاً لوجه مع المريض، مما يتيح تشخيصاً أفضل.

بنقرات قليلة فقط على الهاتف المحمول أو سطح المكتب، يمكن للأطباء القيام بأي شيء بدءاً من طلب الفحوصات المخبرية إلى وصف الأدوية وتجسيد إملاء الكلام إلى نص.

يعمل DrChrono MBS (برنامج الفوترة الطبية) بسلاسة مع عمليات الرعاية الصحية مما يجعل مهام الفوترة أسهل وأكثر كفاءة. يتزامن مع السجلات الصحية الإلكترونية، مما يضمن دقة البيانات وتقليل الأخطاء المطبعية المزعجة في الفواتير.

يخلصك DrChrono من متاعب إدارة الواجهة الأمامية، حيث يقدم جدولة عبر الإنترنت، وفحوصات التأمين في الوقت الفعلي، وتذكيرات تلقائية بالمواعيد، ووضع كشك مناسب لموظفي الاستقبال.

أفضل ميزات DrChrono

تمكين التفاعل وجهاً لوجه مع المريض

إملاء الكلام إلى نص لتوفير الوقت

يتكامل مع السجلات الصحية الإلكترونية

تطبيق الهاتف المحمول على iPhone أو iPad أو M-Series Mac

قيود DrChrono

مكلف لبعض مجموعات الممارسين

يحتاج دعم العملاء إلى تحسين

تسعير DrChrono

اتصل بالشركة

تقييمات ومراجعات DrChrono DrChrono

G2: 3.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

3.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. Centricity EMR

عبر Centricity EMR صُممت Centricity للأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة، وهي تسهّل سلاسة التنقل السلس لمعلومات المرضى، مما يمكّن الأطباء والموظفين من تحديث السجلات أثناء التنقل. تم تطوير Centricity من قِبل GE Healthcare، وهو يتجاوز البرمجيات التقليدية من خلال توفير التوافق مع العديد من الأجهزة الطبية وأنظمة التصوير. تغطي Centricity كل شيء بدءًا من الوصفات الإلكترونية إلى لوحات المعلومات المالية الثاقبة، مما يضمن رعاية شاملة للمرضى.

ما يميز Centricity عن غيره هو تكامله مع اتحاد تحسين الجودة الطبية يوفر رؤية شاملة لبيانات المرضى في مختلف أماكن الرعاية الصحية. يمكن لمقدمي الرعاية الصحية الوصول بسهولة إلى تاريخ المريض ونتائج الاختبارات من مركز مركزي. 🌐

يذهب نظام إدارة الممارسة سهل الاستخدام هذا إلى أبعد من ذلك مع ميزات مثل البحث التنبؤي وتوفير الوقت إدخال البيانات الأساليب. يساعد الرسول السريري في التواصل الفعال مع المرضى والموظفين الآخرين المشاركين في تقديم الرعاية.

أفضل ميزات السجل الطبي الإلكتروني المركزي

الإدارة السريرية والمالية

الوصول إلى سجل المرضى عبر الهاتف المحمول

دعم إعدادات الرعاية المختلفة

تحسين التواصل مع المرضى والموظفين

قيود Centricity EMR

قد يكون إدخال البيانات صعبًا ومتأخرًا

يميل التطبيق إلى التجمد والتعطل، مما يتطلب تسجيل دخول آخر

تسعير السجل الطبي الإلكتروني للمركزية (Centricity EMR)

اتصل بالشركة

Centricity EMR التقييمات والمراجعات

G2: 3.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

9. WriteUpp

كتابة تطبيق تصبح جدولة المواعيد، ومعالجة المدفوعات، وأتمتة الفواتير طبيعة ثانية على واجهة WriteUpp الموحدة، مما يخلصك من متاعب المهام الإدارية. يمكن للمديرين إنشاء ملاحظات المرضى وتخزينها ومشاركتها مع الزملاء دون عناء باستخدام برنامج العيادة الطبية هذا.

تحتوي المنصة، المصممة بشكل أساسي لأخصائيي الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، على ميزة استشارات فيديو مدمجة قوية جدًا مع خيارات للحجز عبر الإنترنت واستكمال نماذج ما قبل العلاج.

هل أنت قلق بشأن أمن البيانات؟ توفر لك منصة WriteUpp كل ما تحتاج إليه. فهو يقوم بتشفير البيانات التي تم جمعها وفقًا لبروتوكولات اللائحة العامة لحماية البيانات، مما يضمن أن تظل عيادتك متوافقة. يضيف التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل تقويم Google وGmail وStripe وXero المزيد من الراحة.

أفضل ميزات تطبيق WriteUpp

إنشاء ملاحظات المرضى وتخزينها ومشاركتها مع الزملاء

قوالب مدمجة

تطبيقات الهاتف المحمول لأجهزة Android و iOS

الامتثال لبروتوكولات اللائحة العامة لحماية البيانات

قيود تطبيق WriteUpp

سيكون من المفيد إضافة تقارير موجزة

قد يكون التعامل مع وظائف الفواتير مربكًا

تسعير تطبيق WriteUpp

14.95 جنيه إسترليني/شهرياً لكل مستخدم

4.95 جنيهات إسترلينية إضافية في الشهر لكل عيادة للاستفادة من ميزات الحجز عبر الإنترنت

تقييمات ومراجعات تطبيق WriteUpp

G2: 4.6/5 (أقل من 10 تقييمات)

4.6/5 (أقل من 10 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أقل من 10 مراجعات)

10. نوي م د

NueMD ، تم الحصول عليها عبر كابيترا تبنَّ شعار "راجع المرضى. احصل على أجر." حيث يتعامل NueMD مع كل شيء بدءًا من الجدولة والتذكير بالمواعيد إلى الفواتير الطبية ومتابعة المطالبات. ويتحقق من المطالبات مقابل قاعدة بيانات ضخمة ويتيح لك إجراء تعديلات قبل الإيداع.

هل تريد الاستغناء عن الورق؟ يقوم حل إدارة الممارسة هذا بتخزين معلومات الحساب في السحابة، مما يجعله حلاً آمناً ومريحاً. وللتعامل مع الأرصدة المستحقة، يمكنك اختيار الرسائل الآلية للتذكير وتحسين التحصيل. 📨

أصبح التنقل في جداول مواعيد المرضى أمرًا سهلاً بفضل تحديثات NueMD في الوقت الفعلي على هواتف الفريق المحمولة. يتتبع الحل كل شيء من الوصول إلى المغادرة ويقلل من حالات عدم الحضور من خلال مكالمات التذكير بالمواعيد. والجزء الأفضل؟ يمكنك الوصول إلى حزم البرامج القابلة للتخصيص لما يقرب من 100 تخصص في مجال الرعاية الصحية!

أفضل ميزات NueMD

الوصول المستند إلى السحابة

تحديثات في الوقت الفعلي على الأجهزة المحمولة

قوالب قابلة للتخصيص للنماذج والرسائل

تحليلات ثاقبة لحسابات المرضى

قيود NueMD

شفافية محدودة بشأن حماية البيانات الشخصية

صعوبة التنقل عبر السجلات الطبية

تسعير NueMD

اتصل بالشركة

NueMD التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

قهر قمة إيفرست الإدارية للرعاية الصحية باستخدام ClickUp

ينقض برنامج إدارة العيادة مثل البطل الخارق الذي يرتدي زيًا خارقًا وجاهزًا لإنقاذك من فوضى الأعمال الورقية. على الرغم من أن جميع الحلول التي ناقشناها رائعة، إلا أنك قد تتردد في اختيار حل واحد بسبب الافتقار إلى شفافية التسعير.

إذا كنت لا تزال على الحياد، فإننا نوصي بما يلي الاشتراك في ClickUp !

إنه يتميز بالشفافية، حيث يعرض ميزاته ومراجعاته وأسعاره بوضوح، كما أنه يحتوي على مجموعة هائلة من الوظائف لتبسيط عملياتك وإبقاء انتباهك في المكان الذي ينتمي إليه - مع مرضاك. 💗