أفضل 10 برامج متوافقة مع قانون HIPAA في 2025

هل سمعت؟ إن ذكرت مجلة HIPAA أن أكبر اختراق لبيانات الرعاية الصحية لعام 2023 أثر على أكثر من 11 مليون شخص. إن معرفة أن بيانات الرعاية الصحية الخاصة بي يمكن أن تقع في الأيدي الخطأ أمر مقلق.

مع تزايد عدد الاختراقات كل عام، أصبح الحفاظ على بيانات المرضى آمنة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. إن إدارة استخدامها ونقلها وتخزينها الآمن ليس مجرد تحدٍ؛ إنها مهمة شاقة.

اللوائح الجديدة والسجلات الإلكترونية المتزايدة جعلتنا نتساءل: كيف يمكننا ضمان أن تظل ممارسات الرعاية الصحية متوافقة مع قانون HIPAA (قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة) مع الاستمرار في العمل بسلاسة؟

بعد الكثير من البحث، وجدنا أن الإجابة قد تكمن في البرامج المتخصصة.

لقد أوجزنا عشرة من أفضل خيارات برامج الامتثال لقانون HIPAA في عام 2024، المصممة لتبسيط أمن البيانات وإدارة ممارسات الرعاية الصحية.

ولكن قبل أن نفعل ذلك، دعنا نفهم ما يجب أن تبحث عنه في البرامج المتوافقة مع قانون HIPAA.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في البرامج المتوافقة مع قانون HIPAA؟

قانون HIPAA هو قانون فيدرالي يضع معايير وطنية لحماية المعلومات الصحية الحساسة للمرضى. وقد سنته الحكومة الأمريكية لحماية حقوق المرضى وضمان سرية معلوماتهم الصحية وسلامتها وتوافرها.

إن الامتثال للوائح قانون HIPAA غير قابل للتفاوض بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الغرامات الباهظة والضرر بالسمعة. ومع ذلك، قد يكون البحث في خيارات البرامج التي تتوافق مع لوائحها أمرًا مربكًا.

إليك تفصيلاً للإمكانيات الرئيسية التي يمكن أن تساعدك في تضييق نطاق البحث:

الأمان: ابحث عن التشفير القوي للبيانات في وضع السكون وأثناء النقل. كما أن المصادقة متعددة العوامل، حيث تكون الخطوات الإضافية للتحقق من هوية المستخدم، ميزة إضافية أيضاً

ابحث عن التشفير القوي للبيانات في وضع السكون وأثناء النقل. كما أن المصادقة متعددة العوامل، حيث تكون الخطوات الإضافية للتحقق من هوية المستخدم، ميزة إضافية أيضاً عناصر التحكم في الوصول: يتطلب قانون HIPAA تقييد الوصول إلى بيانات المرضى بناءً على الأدوار الوظيفية. يجب أن يسمح لك البرنامج بتعيين مستويات الأذونات للموظفين، مما يضمن أن الموظفين المصرح لهم فقط يمكنهم الاطلاع على معلومات محددة

يتطلب قانون HIPAA تقييد الوصول إلى بيانات المرضى بناءً على الأدوار الوظيفية. يجب أن يسمح لك البرنامج بتعيين مستويات الأذونات للموظفين، مما يضمن أن الموظفين المصرح لهم فقط يمكنهم الاطلاع على معلومات محددة تسجيل التدقيق: يسجل النظام الجيد من قام بالوصول إلى البيانات ومتى. يساعد سجل التدقيق هذا في الحفاظ على الامتثال وتحديد أي انتهاكات أمنية محتملة

يسجل النظام الجيد من قام بالوصول إلى البيانات ومتى. يساعد سجل التدقيق هذا في الحفاظ على الامتثال وتحديد أي انتهاكات أمنية محتملة المساعدة في الامتثال: هل يقدم البرنامج موارد أو دعمًا لمساعدتك في فهم لوائح قانون HIPAA وتنفيذها؟ هذا يمكن أن يوفر لك الوقت ويضمن أنك على المسار الصحيح

هل يقدم البرنامج موارد أو دعمًا لمساعدتك في فهم لوائح قانون HIPAA وتنفيذها؟ هذا يمكن أن يوفر لك الوقت ويضمن أنك على المسار الصحيح سهولة الاستخدام: حتى أكثر البرامج أماناً لا تفي بالغرض إذا كانت معقدة للغاية بالنسبة لفريقك. ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام والميزات التي تتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي

حتى أكثر البرامج أماناً لا تفي بالغرض إذا كانت معقدة للغاية بالنسبة لفريقك. ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام والميزات التي تتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي قابلية التوسع: مع نمو ممارستك، يجب أن تتطور احتياجاتك البرمجية أيضاً. اختر حلاً يمكن أن يتكيف مع احتياجاتك المتطورة دون الحاجة إلى إصلاح شامل

من خلال إعطاء الأولوية لهذه الميزات الرئيسية، يمكنك العثور على حلول الامتثال لقانون HIPAA التي تحمي بيانات المرضى وتبسط سير العمل وتمنحك راحة البال.

أفضل 10 برامج متوافقة مع قانون HIPAA لاستخدامها في عام 2024

لقد جمعتُ القائمة التالية لأفضل عشرة برامج متوافقة مع قانون HIPAA و إدارة مشاريع الرعاية الصحية الأدوات التي يمكنك استخدامها في عام 2024:

1. كليك أب أفضل أداة لإدارة مشاريع الرعاية الصحية

قم بحماية بيانات المرضى وإدارة مشاريع الرعاية الصحية باستخدام برنامج ClickUp Healthcare Project Management Software

ClickUp هو منصة إدارة مشاريع متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات مصممة لتلبية معايير الامتثال لقانون HIPAA لمؤسسات الرعاية الصحية.

مع ClickUp، يمكن لفرق الرعاية الصحية العمل بثقة مع أمان عالمي المستوى. ClickUp متوافق مع SOC 2، كما أن خطته المؤسسية متوافقة مع قانون HIPAA.

يتطلب الامتثال لقانون HIPAA تقييد الوصول إلى بيانات المرضى بناءً على الأدوار الوظيفية. نحن نستخدم برنامج ClickUp لإدارة مشاريع الرعاية الصحية للحصول على تحكم دقيق في أذونات المستخدم لتحديد المعلومات التي يمكن لكل عضو في الفريق رؤيتها وتعديلها بدقة.

على سبيل المثال، يمكنني منح الأطباء حق الوصول الكامل إلى مخططات المرضى مع تقييد موظفي الاستقبال لعرض تفاصيل المواعيد الأساسية فقط. يقلل هذا النهج التفصيلي من مخاطر الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة.

قد يكون فهم لوائح HIPAA وتنفيذها مهمة معقدة. يمكنني استخدام موارد ClickUp ودعمها لتجاوز هذه المتطلبات.

وهذا يشمل الوصول إلى الوثائق الشاملة، والأسئلة الشائعة، أو حتى الدعم المباشر من فريقي. إن وجود هذه الموارد المتاحة بسهولة يضمن لك ألا تكون بمفردك أبدًا في التنقل بين لوائح قانون HIPAA، مما يوفر وقتًا ثمينًا ويضمن بقاء ممارستك على المسار الصحيح مع الامتثال لقانون HIPAA.

الميزة البارزة بالنسبة لي هي سياسة أمان ClickUp وهي الأفضل في فئتها. فهم يستخدمون تشفيرًا متوافقًا مع معايير الصناعة في حالة السكون وأثناء النقل، مما يؤدي إلى تشويش معلومات المريض عند تخزينها على خوادمهم وأثناء الإرسال.

قم بحماية بيانات الرعاية الصحية دون المساس بأداء التطبيق وتجربة المستخدم الإجمالية مع ClickUp Security

وهذا يضمن أنه حتى لو اعترض شخص ما البيانات، فلن يتمكن من فك تشفيرها. تُجري ClickUp أيضًا عمليات تدقيق أمني منتظمة واختبارات اختراق. تساعدني هذه الإجراءات الاستباقية في تحديد ومعالجة الثغرات الأمنية المحتملة قبل استغلالها.

كما أن هذا برنامج إدارة مشاريع الرعاية الصحية يتجاوز الأمان ويقدم ميزات مثل إدارة المهام والمستندات وأدوات الاتصال وإعداد التقارير. من خلال الاستفادة من هذه الوظائف، يمكن لمؤسسة الرعاية الصحية الخاصة بك تحسين التعاون وتعزيز الكفاءة وتقديم رعاية أفضل للمرضى.

ClickUp أفضل الميزات

الاحتفاظ بسجلات تدقيق مفصّلة تتعقب نشاط المستخدم، مما يتيح للمسؤولين مراقبة من قام بالوصول إلى أي بيانات ومتى، وهو أمر ضروري للامتثال لمتطلبات تسجيل قانون HIPAA

تتعقب نشاط المستخدم، مما يتيح للمسؤولين مراقبة من قام بالوصول إلى أي بيانات ومتى، وهو أمر ضروري للامتثال لمتطلبات تسجيل قانون HIPAA دعم المصادقة متعددة العوامل (MFA) التي تتطلب منك تقديم تحقق إضافي يتجاوز كلمات المرور، وبالتالي تعزيز الأمن والحماية من الوصول غير المصرح به

التي تتطلب منك تقديم تحقق إضافي يتجاوز كلمات المرور، وبالتالي تعزيز الأمن والحماية من الوصول غير المصرح به الاعتماد على آليات قوية للنسخ الاحتياطي والاسترداد ، مما يضمن بقاء المعلومات الصحية المحمية (PHI) متاحة حتى في حالة فقدان البيانات أو تلفها

، مما يضمن بقاء المعلومات الصحية المحمية (PHI) متاحة حتى في حالة فقدان البيانات أو تلفها تكوين سياسات الاحتفاظ بالبيانات لحذف أو أرشفة المعلومات الصحية المحمية القديمة تلقائيًا

لحذف أو أرشفة المعلومات الصحية المحمية القديمة تلقائيًا استخدام قنوات اتصال آمنة ، بما في ذلك المراسلة المشفرة وميزات مشاركة الملفات، مما يسهل التعاون بين أخصائيي الرعاية الصحية مع حماية المعلومات الصحية المحمية في الوقت نفسه

، بما في ذلك المراسلة المشفرة وميزات مشاركة الملفات، مما يسهل التعاون بين أخصائيي الرعاية الصحية مع حماية المعلومات الصحية المحمية في الوقت نفسه الحصول على الموارد والدعم لفهم تدابير الامتثال لقانون HIPAA وتنفيذها بفعالية، بما في ذلك التوثيق والمواد التدريبية ودعم العملاء

قيود ClickUp

في حين أن ClickUp يوفر ميزات أمان قوية، إلا أنه بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية لتحقيق الامتثال الكامل لقانون HIPAA مع ClickUp، من الضروري الترقية إلى خطة المؤسسة والتوقيع على اتفاقية BAA

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفرة في جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. سبرينتو أفضل أداة لأتمتة الامتثال

عبر سبرينتو تحتاج مجموعات الرعاية الصحية إلى أن تكون سريعة في عملها، ويساعد سبرينتو في ذلك. خلال الاختبار الذي أجريناه ساعدني على الإسراع في عمليات التدقيق دون أن أتوقف عن العمل. هذه المرونة لا تقدر بثمن في مجال الرعاية الصحية، حيث تتغير المناظر الطبيعية التنظيمية باستمرار.

لقد تمكنت من تقليل الجهد اليدوي المطلوب لمهام إدارة الامتثال بشكل كبير من خلال الاستفادة من الميزات التي تدعم الأتمتة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز الكفاءة وتقليل مخاطر الخطأ البشري، مما يضمن الدقة والموثوقية في الالتزام باللوائح.

التكامل هو جوهر فلسفة Sprinto. تتبنى المنصة نهج التكامل أولاً، مما يضمن الاتصال بالأنظمة الحالية وسير العمل داخل مؤسسات الرعاية الصحية. يعمل هذا التكامل على سلاسة عملية الامتثال وتقليل الاحتكاك وتبسيط العمليات.

أفضل ميزات سبرينتو

إعداد مؤسستك لعمليات التدقيق من خلال المراقبة الاستباقية ودعم الخبراء

السماح لمؤسستك بالتحرك بسرعة من خلال عمليات التدقيق وضمان الدقة في الالتزام باللوائح

الاتصال والمركزية والتحكمإدارة المخاطر الأمنيةالامتثال

قيود سبرينتو

قد لا تستوعب خيارات التخصيص المحدودة الاحتياجات التنظيمية الفريدة بشكل كامل

قد يشكل الاعتماد على العمليات المؤتمتة تحديات في السيناريوهات التي تتطلب التدخل اليدوي أو المرونة

تسعير #### تسعير سبرينتو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سبرينتو

G2: 4.8/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. أبدوكس: أفضل أداة تعاون

عبر أبدوكس Updox عبارة عن منصة تواصل وامتثال معروفة في مجال الرعاية الصحية. يتيح لك Updox الدردشة بأمان مع الزملاء والمرضى والأشخاص المهمين الآخرين. إنه يشبه وجود غرفة دردشة خاصة حيث يمكن للأشخاص المناسبين فقط الانضمام إليها، مع الحفاظ على المعلومات الحساسة، مثل السجلات الطبية، تحت قفل ومفتاح من أعين المتطفلين.

كانت إدارة المستندات باستخدام Updox أشبه بامتلاك خزانة ملفات منظمة خاصة بي في السحابة. كان يمكنني تخزين السجلات الطبية ونماذج الموافقة ونتائج المختبر في مكان واحد آمن، مما يجعل العثور على ما أحتاجه أمرًا سهلاً، مما يضمن بقاء كل شيء متوافقًا مع قانون HIPAA.

أفضل ميزات Updox

التواصل بسرية مع الرسائل المشفرة

إرسال واستقبال الفاكسات رقمياً باستخدام تشفير البتات لمزيد من الأمان، مما يضمن الامتثال لقانون HIPAA

تقليل المواعيد الفائتة باستخدام التذكيرات التلقائية

إجراء مواعيد افتراضية آمنة بسهولة

قيود Updox

قد يتطلب الأمر وقتاً حتى يتكيف الموظفون مع النظام الجديد، مما قد يؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في كفاءة سير العمل

تسعير #### تسعير Updox

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Updox

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 110 تقييم)

4. نسج أفضل أداة تواصل

عبر نسج من خلال دمج نظام هاتف عالمي المستوى مع مجموعة من أدوات الاتصال، يوفر Weave منصة مركزية لإدارة تفاعلات المرضى وجدولة المواعيد والتعامل مع المهام الإدارية.

إن الدمج يقلل من الحاجة إلى أنظمة متباينة ويقلل من مخاطر انتهاكات قانون HIPAA المرتبطة بتخزين البيانات المجزأة، في رأيي.

سواء كنت تتعامل مع استفسارات المرضى أو ترسل تذكيرات بالمواعيد أو تجمع الملاحظات، يمكنك التواصل بثقة، مع العلم أن تفاعلاتك محمية ببروتوكولات تشفير قوية، بما يتماشى مع متطلبات قانون HIPAA لحماية المعلومات الصحية المحمية إلكترونيًا (ePHI).

بدءًا من إجراء تقييمات المخاطر إلى إدارة توثيق السياسات ومبادرات التدريب، تعمل ميزات الأتمتة في Weave على تبسيط عملية الامتثال، مما يقلل من العبء الإداري على موظفي الرعاية الصحية لديك ويضمن الاتساق في الالتزام بلوائح قانون HIPAA.

يزودك Weave بالأدوات اللازمة للاستجابة السريعة للحوادث وإعداد التقارير الشاملة، مما يتيح لك التخفيف من تأثير الانتهاكات مع الوفاء بالتزاماتك بموجب متطلبات الإخطار عن الاختراق الخاصة بقانون HIPAA.

Weave أفضل الميزات

تبسيطإدارة العيادة وحجز المواعيد

تسريع دورات الفوترة من خلال دمج معالجة الدفع في منصة التواصل

تسهيل جمع مراجعات المرضى من خلال المطالبات والتذكيرات الآلية

قيود النسج

قد لا تكون الرسائل النصية القصيرة التقليدية التي تستخدمها رسائل Weave Messages مناسبة لجميع الاتصالات بسبب نقص التشفير في النقل

تسعير Weave

الإيجابيات: تسعير مخصص

تسعير مخصص المحترفين: تسعير مخصص

تسعير مخصص النخبة: تسعير مخصص: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 450 تقييم)

5. تايجر كونيكت أفضل أداة مراسلة فورية للرعاية الصحية

عبر تايجر كونيكت يكمن في صميم كل تفاعل في مجال الرعاية الصحية اتصال بشري - مريض يبحث عن الرعاية، ومقدم رعاية يقدم الدعم، وفريق يتعاون لتحقيق نتائج أفضل. TigerConnect هي أداة يمكن أن تساعدك على جعل ممارسات وعمليات الرعاية الصحية الخاصة بك أكثر تركيزًا على الأشخاص.

أثناء اختبار هذه الأداة، تمكنت من مشاركة الرسائل والصور والملفات دون عناء، مما يضمن وصول المعلومات الحيوية إلى الأيدي المناسبة في الوقت المناسب. يؤدي هذا التبادل السلس للمعلومات إلى تسريع عملية اتخاذ القرار وتقوية الروابط بين مقدمي الرعاية، مما يؤدي إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي والدعم.

أفضل ميزات TigerConnect

حماية البيانات الحساسة من خلال التشفير من طرف إلى طرف وإجراءات أمنية قوية

تبسيط مهام سير عمل التواصل وتعزيز العمل الجماعي السلس مع منصة التعاون السريري

استرداد الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ ومسح البيانات من الأجهزة المفقودة بشكل آمن

الاتصال بتطبيقات الرعاية الصحية والتحقق من هويات المستخدمين

تتبع تفاعلات المستخدم، وضمان الامتثال والأمان من خلال المراقبة المستمرة

قيود TigerConnect

قد يكون لديه مرونة محدودة في التكيف مع احتياجات الاتصال المتخصصة أو الفريدة من نوعها في بعض إعدادات الرعاية الصحية

تسعير TigerConnect

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات TigerConnect

G2: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 40 تقييم)

6. جوتفورم أفضل أداة لنماذج الرعاية الصحية عبر الإنترنت

عبر جوتفورم تحميك JotForm من خلال النماذج المتوافقة مع قانون HIPAA. هذا يعني أنه عندما يملأ مرضاك نموذجًا عبر الإنترنت، فإن معلوماتهم في أيدٍ أمينة من البداية إلى النهاية - لا تقلق بشأن وقوعها في الأيدي الخطأ.

لا يتم إرسال بيانات عميلك إلى الفراغ فحسب؛ بل يتم تأمينها بإحكام باستخدام تشفير SSL. يتيح لك JotForm تحديد من يمكنه رؤية ماذا.

هل تحتاج إلى التواصل مع أدوات الرعاية الصحية الأخرى؟ لقد ساعدني JotForm على التكامل بسلاسة مع التخزين السحابي ومنصات إدارة علاقات العملاء وغيرها مع الحفاظ على الامتثال لقانون HIPAA. كما أنه يحتفظ بسجل تفصيلي لجميع أنشطة النماذج، حتى أعرف بالضبط من الذي وصل إلى البيانات وأين ومتى.

أفضل ميزات Jotform

وفر وقتك مع القوالب الجاهزة للاستخدام

تخصيص النماذج لتناسب احتياجاتك بالضبط، والتأكد من أن كل شيء يسير بشكل صحيح

قم بإعداد تذكيرات تلقائية لعمليات إرسال النماذج، مما يضمن الردود في الوقت المناسب

قيود Jotform

يقوم JotForm بتشفير البيانات، ولكن قد يكون لديك متطلبات أمان إضافية حسب احتياجاتك الخاصة

ميزات الامتثال لقانون HIPAA متوفرة فقط في الخطتين الذهبية والمؤسسية

تسعير JotForm

البداية: مجانًا

مجانًا البرونزية: 39 دولارًا/شهريًا

39 دولارًا/شهريًا الفضي: 49 دولارًا/شهرًا

49 دولارًا/شهرًا الذهبي: 129 دولارًا شهريًا

129 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم

G2: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

7. جوجل ورك سبيس أفضل أداة إنتاجية للرعاية الصحية

عبر مساحة عمل جوجل يشتمل Google Workspace من Google Workspace على مجموعة من البرامج الإنتاجية و أدوات التعاون مثل Gmail و Google Drive و Google Docs و Google Sheets و Google Meet.

هذه الأدوات مدمجة بسلاسة. وقد سمح لي ذلك بالانتقال بين المهام دون عناء.

يمكنك بدء مؤتمر فيديو عبر Google Meet لمناقشة حالات المرضى في الوقت الفعلي، والتعاون في خطط العلاج باستخدام مستندات وجداول بيانات Google، وتخزين سجلات المرضى بأمان على Google Drive - كل ذلك داخل المنصة نفسها.

يعزز هذا التكامل الإنتاجية من خلال تقليل الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة. كما يضمن أيضًا حماية البيانات الصحية الحساسة ومعلومات المريض طوال عملية التعاون.

أفضل ميزات Google Workspace

ضمان تشفير البيانات أثناء النقل وفي السكون على حد سواء

إدارة الوصول إلى البيانات الحساسة من خلال عناصر تحكم قوية لإدارة الهوية والوصول

الاحتفاظ بسجلات تدقيق مفصّلة تتتبع نشاط المستخدم

تسهيل التواصل السلس بين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية مع ضمان السرية في الوقت نفسه

قيود Google Workspace

لا توقِّع Google اتفاقيات شركاء الأعمال (BAAs) لخدمات المستهلكين الخاصة بها، ولكنها تقدم اتفاقيات شركاء الأعمال الخاصة بقانون HIPAA ل Google Workspace، مما يضمن امتثالها لمتطلبات قانون HIPAA عند استخدامها بشكل مناسب

تسعير Google Workspace من Google Workspace

خدمة Business Starter: 6 دولارات/مستخدم شهريًا

6 دولارات/مستخدم شهريًا الأعمال القياسية: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الأعمال الإضافية: 18 دولارًا/مستخدم شهريًا

18 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

8. تروفولت أفضل أداة لخصوصية بيانات الرعاية الصحية

عبر ترو فولت تكمن في صميم الرعاية الصحية الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، والثقة في أمن المعلومات الشخصية، والثقة في الحفاظ على السرية.

تساعد TrueVault في بناء هذه الثقة. فهي تقدم مجموعة برمجيات للامتثال لخصوصية البيانات تسمى TrueVault Polaris والتي يمكن أن تكون ذات صلة بأي مقدم رعاية صحية.

وقد ساعدني برنامج Polaris في أتمتة مهام سير العمل والمهام المتعلقة بالامتثال لخصوصية البيانات، مما وفر لي الكثير من الوقت والجهد.

كما ساعدتني المنصة أيضًا في الالتزام بلوائح خصوصية البيانات المختلفة، بما في ذلك قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية عن نقل التأمين الصحي والمسؤولية في القطاع الصحي وقانون حماية خصوصية البيانات واللائحة العامة لحماية البيانات. كان هذا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لي عند التعامل مع متطلبات الامتثال المعقدة.

أفضل ميزات TrueVault

أتمتة مهام الامتثال لتبسيط مهام سير العمل

مشاركة البيانات بأمان مع الأطراف المصرح لها

إدارة وإلغاء امتيازات الوصول بسهولة ومصادقة المستخدمين باستخدام المصادقة متعددة العوامل

ضمان سلامة البيانات من خلال النسخ الاحتياطية المنتظمة وإجراءات التكرار

قيود TrueVault

قد يجد بعض المستخدمين أن مستوى التخصيص محدود مقارنة بالمنصات الأخرى

تسعير TrueVault

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات TrueVault

G2: لا توجد تقييمات متوفرة

لا توجد تقييمات متوفرة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. كير كلاود أفضل أداة لتكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية

عبر كير كلاود أثناء الاختبار، أظهر برنامج CareCloud صرامة تدابير أمن البيانات التي وفرت لي راحة البال، مع العلم أن معلومات المرضى لا تزال محمية ضد الانتهاكات المحتملة.

تعمل واجهة CareCloud البديهية على تبسيط المهام الإدارية، بدءًا من إدارة سجلات المرضى بأمان إلى ضمان تشفير البيانات الحساسة. إنها توفر وقتك الثمين للتركيز على ما يهمك حقًا: توفير رعاية استثنائية للمرضى.

يعمل CareCloud أيضاً على تسهيل قنوات الاتصال السلس مع ضمان الامتثال للوائح HIPAA حتى تتمكن من التعاون بكفاءة دون المساس بخصوصية المريض.

أفضل ميزات #### CareCloud

إضافة طبقة إضافية من الأمان مع المصادقة متعددة العوامل

إجراء عمليات تدقيق أمني منتظمة لتحديد نقاط الضعف المحتملة ومعالجتها

الحفاظ على سلامة البيانات من خلال آليات قوية للنسخ الاحتياطي والاسترداد

قيود CareCloud

قد لا تستوعب العروض الموحدة دائمًا المتطلبات الفريدة لكل مؤسسة

تسعير CareCloud

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات CareCloud

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: 3.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. أكسينت أفضل أداة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث

عبر أكسيسينت وبفضل حلول أكسيسينت الشاملة للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث التي توفرها أكسيسينت تمكنت من استعادة البيانات المفقودة بسرعة، والتخفيف من تأثير الهجوم، والحفاظ على استمرارية الرعاية الصحية للمرضى.

يمتد التزام Axcient بالامتثال لقانون HIPAA إلى ما هو أبعد من مجرد أمن البيانات. من خلال مواءمة ممارساتك مع لوائح قانون HIPAA، تضمن Axcient الحفاظ على خصوصية المريض في كل مرحلة من مراحل عملية استعادة البيانات.

هذا الالتزام بالامتثال التنظيمي يحمي المعلومات الحساسة ويشجع الثقة بينك وبين مرضاك.

تضمن Axcient أمان بيانات مؤسستك وبيانات مرضاك، مما يسمح لك بالتركيز على تقديم رعاية استثنائية دون الخوف من المساس بالخصوصية أو الامتثال التنظيمي.

أفضل ميزات Axcient

تنفيذ ضوابط وصول صارمة، مما يضمن وصول الموظفين المصرح لهم فقط إلى معلومات المرضى الحساسة

تبسيط عملية الامتثال من خلال إنشاء تقارير شاملة يمكنها تسريع عمليات التدقيق وتسهيل التوثيق

وضع خطط مخصصة للتعافي من الكوارث لتقليل وقت التوقف عن العمل وضمان استمرارية العمليات في حالة حدوث خرق للبيانات أو كارثة

توفير التدريب والموارد للموظفين بشأن أفضل ممارسات الامتثال لقانون HIPAA، وتعزيز ثقافة الوعي الأمني داخل المؤسسة

قيود Axcient

قد يتطلب نشر وتكوين حلول أكسيسينت للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث وقتًا وموارد كبيرة

أسعار أكسيسينت

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أكسسيانت

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ضمان الامتثال لقانون HIPAA مع البرنامج المناسب

سواء أكنت مقدم رعاية صحية أو شركة تأمين أو متحمسًا للتكنولوجيا، فإن هذه الحلول العشرة الأوائل توفر الموثوقية والأمان والامتثال في حماية معلومات المريض الحساسة.

ولكن إذا كنت تريد منصة واحدة تحتوي على كل شيء، فإن توصيتي الأولى - ClickUp - تبرز كخيار مثالي.

بفضل ميزاته الشاملة، بما في ذلك تدابير الأمان القوية، وقدرات التكامل السلس، والواجهة البديهية، يوفر ClickUp تنوعًا لا مثيل له. اشترك في ClickUp مجانًا الآن واستمتع بالكفاءة والامتثال وراحة البال مع ClickUp كحل برمجي موثوق به للامتثال لقانون HIPAA.