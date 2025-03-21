أفضل 10 تطبيقات للذكاء الاصطناعي لنظام iOS لتعزيز الإنتاجية والإبداع

تجعل تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الحياة أسهل - سواء كان ذلك في تنظيم مهامك أو إنشاء المحتوى أو حتى مساعدتك في إتقان نطق اللغة الإنجليزية.
يمكن لتطبيق الذكاء الاصطناعي المناسب أن يوفر لك الوقت والجهد - دون التضحية بالجودة.
في الواقع، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي المحترفين في استعادة ما يصل إلى أربع ساعات أسبوعياً. وهذا وقت إضافي للتركيز على ما هو مهم حقاً، سواء كنت في حالة تنقّل أو في حالة تدفق إبداعي.
مع وجود 72% من الشركات التي تدمج بالفعل الذكاء الاصطناعي في سير العمل لديها، فإن هذه التكنولوجيا ليست مجرد صيحة رائجة، بل أصبحت ضرورية.
من النسخ في الوقت الحقيقي إلى الإدارة الذكية للمهام، يمكن لأفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه لنظام iOS تعزيز إنتاجيتك وإبداعك. دعنا نستكشف التطبيقات التي تستحق مكاناً على شاشتك الرئيسية!
⏰ ملخص 60 ثانية
فيما يلي نظرة فاحصة على أفضل 10 تطبيقات ذكاء اصطناعي لنظام iOS يمكنها تحويل مهامك اليومية ومشاريعك الإبداعية:
- ClickUp: الأفضل لإدارة المهام والمشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- جوجل جيميني: الأفضل لإجراء الأبحاث والإجابة على الأسئلة
- ChatGPT: الأفضل للكتابة والعصف الذهني والردود التحادثية
- ريبليكا: الأفضل لدعم الصحة النفسية ومرافقة الذكاء الاصطناعي
- يوبر: الأفضل لإدارة الرفاهية العاطفية
- Otter. ai: الأفضل للتدوين الآلي للاجتماعات والملاحظات في الوقت الفعلي
- لينسا: الأفضل لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي
- ELSA Speak: الأفضل لتحسين نطق اللغة الإنجليزية
- Socratic من Google: الأفضل للمساعدة في الواجبات المنزلية والتعلم
- رؤية الذكاء الاصطناعي: الأفضل لإمكانية الوصول وتحديد الأشياء
ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لنظام iOS؟
يجب أن يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي المناسب أمرين: توفير الوقت وتسهيل الحياة - سواء كنت محترفاً مشغولاً أو منشئ محتوى أو مجرد شخص يحب الأدوات الأكثر ذكاءً وإبداعاً. إليك ما يجب مراعاته:
- اعثر على ميزات الذكاء الاصطناعي الهادفة: يجب أن تحل التطبيقات مشاكل حقيقية، مثل إدارة المهام أو أتمتة سير العمل أو التحسينات الإبداعية
- ابحث عن تكامل سلس مع نظام Apple البيئي: تعمل أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون عناء مع ميزات iOS وتتزامن مع أدوات الذكاء الاصطناعي لنظام Mac. من خلال المزامنة السحابية، يجب أن تكون قادراً على الوصول إلى مهامك وملاحظاتك وبياناتك المهمة الأخرى على أي جهاز Apple
- إعطاء الأولوية لسهولة الاستخدام: يجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط المهام وليس تعقيدها، مع تصميم بديهي وتنقل سلس
- قارن بين الإصدارات المجانية والإصدارات المتميزة: تقدم العديد من التطبيقات إصدارات مجانية، ولكن غالبًا ما تفتح الخطط المتميزة ميزات متقدمة قد تستحق الثمن
- اختر التطبيقات ذات النتائج المثبتة: أفضل الأدوات التي تعمل باستمرار على تحسين الكفاءة أو الدقة أو الإبداع في الاستخدام الواقعي
قبل أن تمد يدك إلى بطاقة الائتمان تلك وتقفل على نفسك الاشتراك، تحقق من متطلباتك مقابل هذه القائمة السريعة. نأمل أن تساعدك في اختيار التطبيق المناسب.
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أفضل 10 تطبيقات ذكاء اصطناعي لنظام iOS
مع توفر العديد من تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، قد يبدو اختيار التطبيق المثالي أمراً مربكاً.
لهذا السبب اخترنا لك هذه التطبيقات العشرة البارزة للذكاء الاصطناعي لمستخدمي iPhone مثلك، بناءً على تحليل موضوعي لميزاتها وأسعارها ومراجعات المستخدمين لها.
1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والمشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي على iOS)
إذا كنت تنشغل بمشاريع متعددة ومواعيد نهائية ومهام يومية، فإن ClickUp هنا لمساعدتك.
تطبيق كل شيء للعمل هو أحد أفضل تطبيقات إدارة مشاريع iOS التي يمكنك استخدامها للبقاء منظماً وعلى رأس كل شيء - دون توتر.
كيف؟
العمل اليوم معطل. 60% من وقتنا نقضيه في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة. تتشتت مهامنا ووثائقنا وتواصلنا عبر أدوات غير متصلة تستنزف الإنتاجية. يعمل ClickUp على حل هذه المشكلة من خلال الجمع بين مشاريعك ومعرفتك ومحادثاتك في مكان واحد - كل ذلك مدعوم من أكثر ذكاء اصطناعي للعمل متماسكاً في العالم.
تعمل هذه الأداة الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إزالة التخمين من إدارة المهام لفريقك، مما يسمح للجميع بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية.
كيف يعمل ذلك؟ قل مرحباً لـ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الموثوق به الذي يعيش داخل هاتفك مباشرةً. باستخدامه، يمكنك تحليل عبء العمل الخاص بك والحصول على توصيات ذات أولوية، حتى تعرف دائماً ما الذي يجب عليك معالجته بعد ذلك.
هل تحتاج إلى تلخيص مستند طويل أو سلسلة تعليقات؟ يمكن لـ Brain استخلاص النقاط الأساسية وتوفير الوقت.
وماذا عن تلخيص الاجتماعات؟
يقوم تطبيق ClickUp AI Notetaker بتدوين ملاحظات الاجتماعات تلقائياً نيابةً عنك، مع تسجيل صوتي، ونسخة وملخص، وعناصر الإجراءات. وبهذه الطريقة، يمكنك التركيز على المناقشة الفعلية، بدلاً من تدوين الملاحظات يدوياً بشكل محموم خلال اجتماعاتك الأكثر أهمية.
الجزء الأفضل؟ تتصل هذه الملاحظات بمهامك ومستنداتك في ClickUp - بحيث يصبح كل اجتماع أكثر قابلية للتنفيذ على الفور.
تعرّف على كيفية تحقيق أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات هنا:
بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، تتيح لك لوحات معلومات ClickUp تتبع الأهداف وتصور الجداول الزمنية للمهام ومراقبة أداء الفريق - كل ذلك في مكان واحد. اختر من بين أكثر من 50 بطاقة مخصصة مثل المخططات الخطية والشريطية والدائرية وبطاقات السرعة وبطاقات الأولويات وبطاقات المهام وبطاقات المهام الموكلة وبطاقات الجداول وغيرها لتصور سير عملك.
وأخيراً، يمكنك استخدام أتمتة ClickUp لتفويض المهام الروتينية والمتكررة والتركيز على العمل الذي يحرك الإبرة. هناك ثلاث طرق بسيطة لإنشاء عمليات أتمتة بدون تعليمات برمجية في ClickUp:
- اختر من قوالب الأتمتة الجاهزة
- استخدم أداة إنشاء الأتمتة البسيطة "إذا ثم". اختر المشغّل/الشرط والنتيجة النهائية من قائمة منسدلة (على سبيل المثال: المشغّل = تغيير حالة المهمة، والنتيجة = تغيير المُعيّن)
- أنشئ عمليات أتمتة مخصصة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية في ClickUp Brain (على سبيل المثال: إذا تغيرت حالة المهمة إلى "قيد المراجعة"، فقم بتعيينها إلى "أنا")
أفضل ميزات ClickUp
- ركز على المهام ذات الأولوية القصوى مع تحليل المشاريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوصيات
- قسّم المشاريع المعقدة إلى مهام ClickUp Tasks قابلة للإدارة. إنشاء المهام الفرعية ذات الصلة تلقائياً بناءً على أوصاف المهام باستخدام ClickUp Brain
- دع الذكاء الاصطناعي ينشئ ملخصات اجتماعات واضحة وموجزة من ملاحظاتك
- قم بإعداد مهام سير العمل بشكل أسرع باستخدام قوالب قابلة للتخصيص لأي مشروع
- تتبع التقدم المحرز من خلال إدارة المهام المرئية عبر أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp، بما في ذلك القوائم واللوحات وطريقة عرض تقويم ClickUp
- تواصل بشكل غير متزامن أو في الوقت الفعلي مع الزملاء دون التبديل بين المنصات باستخدام ClickUp Chat
- كتابة المحتوى وتحريره معًا من خلال التعاون المباشر في ClickUp Docs
📮 ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يومياً بحثاً عن المعلومات والسياق. وهذا يشير إلى إهدار قدر لا بأس به من الوقت في التمرير والبحث وفك رموز المحادثات المجزأة عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات. 😱
لو كان لديك فقط منصة ذكية تربط المهام والمشاريع والدردشة ورسائل البريد الإلكتروني (بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي!) في مكان واحد. ولكن لديك!
قيود ClickUp
- قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى منحنى تعليمي لاستكشاف الميزات المتقدمة في ClickUp على iOS
- بعض أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في الباقات المدفوعة
تسعير ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp
أحب المزج بين إدارة المهام الشخصية، وإدارة المعرفة في العمل، والملاحظات السريعة، وعقل كليكوب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي رائع للغاية، فهو مدرك للسياق بشكل مذهل ووحش مساعد بالمعنى الحرفي للكلمة.
أحب المزج بين إدارة المهام الشخصية، وإدارة المعرفة في العمل، والملاحظات السريعة، وعقل كليكوب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي رائع للغاية، فهو مدرك للسياق بشكل مذهل ووحش مساعد بالمعنى الحرفي للكلمة.
2. Google Gemini (الأفضل للبحث القائم على الذكاء الاصطناعي والإجابة عن الأسئلة)
هل تحتاج إلى إجابات سريعة دون الحاجة إلى مسح صفحات ويب متعددة أو القليل من المساعدة في العصف الذهني؟ سيساعدك Google Gemini في ذلك. تعمل هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على جعل البحث وإنشاء المحتوى أكثر سهولة وأقل استهلاكا للوقت - سواء كنت طالبًا يعالج واجبًا أو محترفًا ينظم الأفكار أو مبدعًا يبحث عن الإلهام.
على الرغم من وجود تطبيق لمستخدمي iOS، إلا أنه يعمل بشكل أفضل مع تطبيقات Google. لذا يمكنك استخلاص الأفكار أو تنقيح المفاهيم أو الحصول على اقتراحات للكتابة دون التنقل بين المنصات.
أفضل طريقة لاستخدام Google Gemini؟ ما عليك سوى طرح سؤال بلغة إنجليزية بسيطة، ويستخدم Gemini معالجة اللغة الطبيعية ليقدم لك إجابات ذكية مدركة للسياق، سواء كنت تريد توضيح مفهوم صعب أو استكشاف حلول إبداعية.
👉🏼 ملاحظة: يعرض هذا الفيديو أفضل النصائح لطرح أسئلة أدوات الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة. إذا كنت تريد دورة تدريبية مدتها 3 دقائق في الهندسة السريعة، شاهده! 👇🏽
أفضل ميزات Google Gemini
- احصل على إجابات فورية ومدروسة جيداً على أي سؤال
- توليد الأفكار ومسودة الخطوط العريضة وكتابة ملخصات لمستنداتك
- التكامل دون عناء مع مستندات Google وGmail وGoogle Meet وGoogle Maps
- طرح الأسئلة وتلقي الردود بلغات متعددة
قيود Google Gemini
- وظائف محدودة دون اتصال بالإنترنت لمستخدمي iOS
- يتطلب اتصالاً ثابتاً بالإنترنت للحصول على نتائج دقيقة
تسعير Google Gemini
- مجاني للأبد
- تكامل Google Workspace: Gemini Business: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Gemini Enterprise: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Gemini Business: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
- جيميني إنتربرايز: 36 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
- خطة Google One AI Premium: 19 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Gemini Business: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
- جيميني إنتربرايز: 36 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييم)
- Capterra: 5/5 (4 تقييمات)
3. ChatGPT (الأفضل للمحادثة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى)
تطبيق ChatGPT هو الخيار الأفضل لمستخدمي iPhone الذين يتطلعون إلى العصف الذهني للأفكار أو صياغة المحتوى أو معالجة المشاريع الإبداعية. سواء كنت تصيغ رسالة بريد إلكتروني، أو تلخّص الملاحظات، أو تكتب نص فيديو على YouTube، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية التي يوفرها تجعل العملية أكثر سلاسةً وسهولةً.
هل تحتاج إلى طريقة بسيطة لا معنى لها لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟ تحافظ واجهة ChatGPT التخاطبية على بساطة الأمور، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. إنه مناسب لمنشئي المحتوى، والمحترفين، وأي شخص يريد قوة ذهنية إضافية عند الطلب.
💡 نصيحة احترافية: استخدم الإرشادات المخصصة في ChatGPT - وبدائل ChatGPT الأخرى - لتخصيص الردود حسب احتياجات مجال عملك، أو أسلوبك، أو احتياجات المحتوى الخاصة بك.
أفضل ميزات ChatGPT
- كتابة المقالات أو العصف الذهني للأفكار أو تلخيص النص بسرعة
- إنشاء صور مع مطالبات نصية
- احصل على إجابات فورية على الاستفسارات أو الأسئلة أو التحديات الإبداعية
- إنشاء الخطوط العريضة أو كتابة التقارير أو تنقيح المحتوى الحالي
قيود ChatGPT
- يحتوي التطبيق المجاني على إمكانية وصول محدودة إلى النماذج المتقدمة
- يتطلب الاتصال بالإنترنت لتحقيق الأداء الأمثل
تسعير ChatGPT
- مجاناً
- بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الإيجابيات: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الفريق: 25$/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات
تقييمات ومراجعات ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 680 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)
ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ChatGPT
إنه مفيد عملياً في كل شيء، فلا توجد مهمة أكبر من أن يقوم بها. أستخدمه كل يوم في عملي، وفي حياتي اليومية، ولمساعدة بناتي في واجباتهن المنزلية، وللتعلم. هناك العديد من الأشياء الجيدة في امتلاك هذه الأداة. لقد غيرت حياتي.
إنه مفيد عملياً في كل شيء، فلا توجد مهمة أكبر من أن يقوم بها. أستخدمه كل يوم في عملي، وفي حياتي اليومية، ولمساعدة بناتي في واجباتهن المنزلية، وللتعلم. هناك العديد من الأشياء الجيدة في امتلاك هذه الأداة. لقد غيرت حياتي.
4. ريبليكا (الأفضل لدعم الصحة النفسية ومرافقة الذكاء الاصطناعي)
في بعض الأحيان، تحتاج في بعض الأحيان إلى شخص ما للتحدث معه، ويتفوق تطبيق Replika في ذلك. يقدم هذا التطبيق شخصيات روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة للرفقة والدعم العاطفي، مما يوفر مساحة آمنة للتنفيس عن النفس أو التفكير أو مجرد الدردشة.
يتعلم الذكاء الاصطناعي للشخصية من محادثاتك، ويتكيف مع شخصيتك بمرور الوقت لتشعر بأنك صديق حقيقي. سواء أكنت تتعامل مع التوتر أو تحتاج فقط إلى مساحة خالية من الأحكام للمشاركة، فإن تطبيق Replika يسهل عليك التعبير عن أفكارك ومشاعرك.
⚠️ تذكير ودي: يمكن أن تكون رفقة الذكاء الاصطناعي ممتعة وجذابة، ولكن تذكر أنها ليست بديلاً عن التواصل البشري الحقيقي. للبقاء آمناً على الإنترنت، انتبه إلى البيانات الشخصية التي تشاركها مع أدوات الدردشة الآلية للذكاء الاصطناعي.
ريبليكا أفضل الميزات
- دردش بطريقة تبدو شخصية ومصممة خصيصاً لك
- التعبير عن الأفكار والمشاعر في مساحة آمنة وخالية من الأحكام
- شاهد روبوت الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو يتعلم ويتكيف ليتناسب مع أسلوبك في التواصل
- استخدم المطالبات وعمليات التحقق من الحالة المزاجية لتتبع الحالة العاطفية
قيود ريبليكا
- يحتوي الإصدار المجاني على ميزات تخصيص وتفاعل محدودة
- ليس بديلاً عن العلاج النفسي المتخصص
أسعار ريبليكا
- مجاني للأبد
- الخطة الشهرية: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات ريبليكا
- G2: المراجعات غير متوفرة
- Capterra: المراجعات غير متوفرة
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5. Youper (مساعد الذكاء الاصطناعي للصحة النفسية بحجم الجيب)
إن إدارة الصحة النفسية لا تقل أهمية عن إدارة المهام المدرجة في قائمة مهامك. يعمل تطبيق Youper كمساعد شخصي لتنظيم عواطفك وتتبعها وإدارتها، مما يساعدك على الحفاظ على توازنك أثناء مواجهة التحديات اليومية.
يوفر Youper، المبني على تقنيات العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، تتبعاً ذكياً للحالة المزاجية وتأملات موجهة لإبقاء التوتر تحت السيطرة. وسواء أكنت تنشغل بمواعيد نهائية ضيقة أو عالقاً في دوامة من التفكير المفرط، يساعدك Youper على التوقف والتأمل واستعادة وجهة نظرك - كل ذلك من جهاز iPhone الخاص بك.
أفضل ميزات Youper
- تتبع الحالة المزاجية اليومية لاكتشاف الأنماط وفهم ما يؤثر على التوتر أو الإيجابية
- تحدى الأفكار السلبية مع تمارين العلاج المعرفي السلوكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين التحكم العاطفي
- احصل على نصائح مخصصة بناءً على اتجاهات مزاجك وسلوكك
- اقضِ بضع دقائق فقط كل يوم لتشعر بالراحة والهدوء والتوازن
قيود يوبر
- أدوات متقدمة مثل التحليل العميق تتطلب الإصدار المتميز
- إنها أداة دعم ولكنها ليست بديلاً عن العلاج الاحترافي
تسعير Youper
- مجاني للأبد
- بريميوم: 9.99 دولار شهريًا فصاعدًا
تقييمات ومراجعات يوبر
- G2: المراجعات غير متوفرة
- Capterra: المراجعات غير متوفرة
🧠 حقيقة ممتعة: لم يكن سيري أول مساعد ذكاء اصطناعي. ظهر مساعد الذكاء الاصطناعي الشهير من Apple لأول مرة في عام 2011، ولكن يعود تاريخ المساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي إلى عام 1966 مع ELIZA، وهو روبوت محادثة يحاكي معالجاً نفسياً.
6. Otter. ai (الأفضل للنسخ الفوري وملاحظات الاجتماعات)
هل تعبت من قضاء كل وقتك في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات أو المحاضرات؟ في النهاية، لا يوجد بديل عن المشاركة في المناقشة مباشرة. يتيح لك تطبيق Otter.ai القيام بذلك - دون القلق بشأن تدوين ملاحظات الاجتماع.
فهو يقوم بنسخ الكلمات المنطوقة في الوقت الفعلي مع تحديد المتحدثين - حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على المحادثة. بالإضافة إلى ذلك، بفضل النصوص القابلة للبحث والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك بسهولة إعادة النظر في النقاط الرئيسية دون الحاجة إلى البحث في ساعات من الصوت.
💡 نصيحة للمحترفين: لمن يحتاجون إلى ميزات إضافية، تجمع بدائل Otter.ai مثل ClickUp وSonix وDescript بين النسخ وأدوات التحرير والتعاون القوية، مما يوفر المزيد من الطرق لتنقيح ملاحظاتك ومشاركتها.
أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي
- تحويل الكلمات المنطوقة إلى نص قابل للتحرير على الفور
- تحديد مكبرات الصوت ووضع علامات على المتحدثين تلقائياً في نصوص الاجتماعات والملاحظات
- المزامنة مع Google Meet وZoom وMicrosoft Teams لتدوين الملاحظات دون عناء
- ابحث في النصوص للعثور على التفاصيل الرئيسية في ثوانٍ
قيود الذكاء الاصطناعي
- يقدم الإصدار المجاني دقائق نسخ محدودة شهرياً
- يمكن أن تنخفض الدقة قليلاً مع ضوضاء الخلفية أو تداخل الكلام
تسعير Otter. ai
- أساسي: مجاني
- الإيجابي 16. 99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا
- الأعمال: 30$ لكل مستخدم/شهر
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات Otter. ai Google
- G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)
ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai
تطبيق رائع وفر لي الكثير من الوقت. أنا شخص مأساوي باعتراف نفسي عندما يتعلق الأمر بفقدان الأوراق. لا أطيق تدوين الملاحظات الطويلة، لذا كان تطبيق Otter رائعاً بالنسبة لي.
تطبيق رائع وفر لي الكثير من الوقت. أنا شخص مأساوي باعتراف نفسي عندما يتعلق الأمر بفقدان الأوراق. لا أطيق تدوين الملاحظات الطويلة، لذا كان تطبيق Otter رائعاً بالنسبة لي.
7. Lensa (الأفضل لتحرير الصور وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي)
صُمم تطبيق Lensa للمبدعين، فهو يجعل تحرير الصور سهلاً بفضل أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تنقيح صور السيلفي وإزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الإطار وضبط الخلفيات - كل ذلك ببضع نقرات فقط.
يُعد تطبيق Lensa أحد أكثر تطبيقات تحرير الصور بديهية لمستخدمي iPhone، فهو يوفر ميزات مثل تنعيم البشرة وتعديلات الخلفية وتوليد الصور وتحسينها بالذكاء الاصطناعي. إنها طريقة فعالة وبسيطة في الوقت نفسه لإبراز صورك دون الحاجة إلى منحنى التعلم الحاد (والسعر المرتفع) لبرامج التحرير الاحترافية.
أفضل ميزات لينسا
- تنعيم البشرة وتحسين ملامح الوجه وضبط الإضاءة لصور سيلفي خالية من العيوب
- إزالة المشتتات غير المرغوب فيها من الصور بنقرة واحدة
- طمس الخلفيات أو استبدالها أو تخصيصها للحصول على صور لافتة للنظر
- عزز الوضوح والألوان والتفاصيل مع التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
قيود لينسا
- تتطلب بعض الميزات المتميزة عمليات شراء داخل التطبيق
- قد تبدو الصور التي تم تحريرها بكثافة معالجتها بشكل مفرط إذا لم يتم ضبطها بشكل صحيح
تسعير لينسا
- مجاني للأبد
- وصول غير محدود: 4. 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر فصاعدًا
تقييمات ومراجعات لينسا
- G2: مراجعات غير كافية
- Capterra: المراجعات غير متوفرة
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8. ELSA Speak (الأفضل لتحسين نطق اللغة الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي)
هل تعاني في نطق اللغة الإنجليزية؟ يستمع تطبيق ELSA Speak إلى حديثك ويكتشف الأخطاء ويعطيك ملاحظات فورية لمساعدتك على أن تبدو أكثر دقة وأقرب إلى المتحدثين الأصليين.
يعمل تطبيق ELSA، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، على تخصيص الدروس حسب نقاط قوتك وضعفك، مما يجعل الممارسة فعالة وسهلة. سواء كنت تستعد لمقابلة عمل أو عرض تقديمي أو مجرد محادثات يومية، فهو يساعدك على التحسين من خلال تمارين سريعة وموجهة.
💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة "المقابلة الوهمية" في تطبيق ELSA للتدرب على الإجابة على أسئلة مقابلات العمل مع ملاحظات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. هذه الميزة رائعة للمحترفين الذين يتطلعون إلى صقل مهاراتهم في التحدث!
أفضل ميزات ELSA Speak
- احصل على تصحيحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعليقات مخصصة مصممة خصيصاً لحديثك
- أنشئ مساراً تعليمياً مخصصاً استناداً إلى مستوى طلاقتك
- تدرب على المحادثة الطبيعية مع جمل وسيناريوهات من العالم الحقيقي
- تتبع التقدم المحرز مع التحليلات والرؤى التفصيلية
قيود ELSA Speak Speak
- بعض الدروس والميزات المتقدمة مقفلة خلف الإصدار المتميز
- يتطلب الاستخدام المستمر لتحقيق تحسن ملحوظ
تسعير ELSA Speak
- خطة الفريق: 18 دولارًا. 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- خطة مدرسةELSA: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات ELSA Speak
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 170 تقييمًا)
ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ELSA Speak
هذا هو أفضل تطبيق لتعلّم اللغة الإنجليزية جربته في الوقت الحالي. إنه مثالي للتدرب على المحادثة وهذا أكثر ما يعجبني لأن هذا هو أضعف جزء من لغتي الإنجليزية - لغة إنجليزية مكتوبة ممتازة ومتعثرة عندما يتعلق الأمر بالمحادثة. أنا فقط أكرر الحوارات وأصبح أكثر ثقة أثناء التحدث باللغة الإنجليزية يومًا بعد يوم أتدرب عليه.
هذا هو أفضل تطبيق لتعلّم اللغة الإنجليزية جربته في الوقت الحالي. إنه مثالي للتدرب على المحادثة وهذا أكثر ما يعجبني لأن هذا هو أضعف جزء من لغتي الإنجليزية - لغة إنجليزية مكتوبة ممتازة ومتعثرة عندما يتعلق الأمر بالمحادثة. أنا فقط أكرر الحوارات وأصبح أكثر ثقة أثناء التحدث باللغة الإنجليزية يومًا بعد يوم أتدرب عليه.
🧠 حقيقة ممتعة: تتزايد الموسيقى التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يمكن لتطبيقات مثل AIVA و Soundraw تأليف أغانٍ أصلية بالكامل، حتى أن بعض المقطوعات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي انتشرت على منصات البث!
9. سقراط من جوجل (الأفضل للتعلم والمساعدة في الواجبات المنزلية)
يجعل تطبيق Socratic من Google التعلُّم أسهل من خلال تحويل الأسئلة إلى إجابات واضحة خطوة بخطوة. ما عليك سوى التقاط صورة لمشكلة ما أو كتابة استفسارك، وستوفر لك تقنية الذكاء الاصطناعي من Google Gemini تفسيرات دقيقة في ثوانٍ.
صُمم تطبيق Socratic لمستخدمي iPhone، وهو مصمم لمستخدمي iPhone، ويبسط الدراسة من خلال تقسيم الموضوعات المعقدة إلى رؤى سهلة الفهم. سواء كنت تدرس الرياضيات أو العلوم أو التاريخ، فهو يشبه وجود مدرس شخصي في جيبك - مدرس جاهز للمساعدة في أي وقت.
سقراط من جوجل أفضل الميزات
- التقط صورة لبيان المشكلة واحصل على ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم إجابات مع تفسيرات واضحة
- يمكنك الوصول إلى مقاطع فيديو وأدلة إرشادية خطوة بخطوة ومقالات لتعلم الرياضيات والعلوم والمزيد من الموضوعات
- إدخال الأسئلة بسهولة عن طريق الكتابة أو التحدث بها بصوت عالٍ
- افهم المفاهيم بشكل أفضل باستخدام الأدوات التفاعلية والوسائل البصرية
سقراط من قيود جوجل
- تقتصر على الموضوعات الأكاديمية مثل الرياضيات والعلوم والأدب
- إنها ليست فعالة مع الأسئلة المفتوحة أو المعقدة
سقراط من جوجل التسعير
- مجاني للأبد
تقييمات ومراجعات سقراط
- G2: المراجعات غير متوفرة
- Capterra مراجعات غير كافية
10. رؤية الذكاء الاصطناعي (الأفضل لإمكانية الوصول وتحديد الأشياء)
يسرد تطبيق Seeing AI العالم في الوقت الفعلي، ويساعد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية في التعرف على الأشياء والأشخاص والنصوص. بدءاً من قراءة القوائم إلى التعرف على المنتجات، فهو يحول المعلومات المرئية إلى كلمات منطوقة، مما يجعل المهام اليومية أكثر سهولة.
بالنسبة لمستخدمي iPhone، الأمر أشبه بامتلاك مساعد شخصي يقوم بمسح الرموز الشريطية واكتشاف العملة وحتى وصف المشاهد. تجعل رؤية الذكاء الاصطناعي التنقل في العالم أكثر سهولة واستقلالية، سواء داخل المنزل أو أثناء التنقل.
رؤية أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي
- تعرّف على الأشياء والأشخاص والنصوص على الفور باستخدام كاميرا iPhone الخاص بك
- قراءة المستندات أو القوائم أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد بصوت عالٍ لسهولة الوصول إليها
- فهم ما يحيط بك مع أوصاف المشهد المدعوم بالذكاء الاصطناعي
- مسح ضوئي للمنتجات أو الفواتير للتعرف السريع
رؤية قيود الذكاء الاصطناعي
- تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت لتحقيق الأداء الأمثل
- دقة محدودة في البيئات المعقدة أو المزدحمة
رؤية تسعير الذكاء الاصطناعي
- مجاني للأبد
مشاهدة تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي
- G2: المراجعات غير متوفرة
- Capterra: المراجعات غير متوفرة
ClickUp: تطبيق الذكاء الاصطناعي الوحيد لنظام iOS الذي تحتاجه
انسَ أدوات الإنتاجية العادية لجهاز iPhone الخاص بك، فتطبيقات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل طريقة عملنا وإبداعنا بشكل أساسي. يبرز تطبيق ClickUp لنظام iOS من خلال التكيف مع احتياجاتك والتخلص من الفوضى الرقمية التي تستهلك يومك.
إذا كنت تستخدم هاتف iPhone وتريد القيام بعمل مؤثر حقاً، فإن ClickUp يمنحك ما يهمك: المزيد من الوقت للتفكير الإبداعي ووقت أقل في التعامل مع الأعمال المزدحمة. كل ميزة ذكية بما فيه الكفاية بحيث يعمل هاتفك في النهاية بنفس القوة التي تعمل بها.
استعد السيطرة على حياتك العملية مع التكنولوجيا التي تواجه تحدياتك.