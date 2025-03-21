أفضل 10 تطبيقات للذكاء الاصطناعي لنظام iOS لتعزيز الإنتاجية والإبداع

تجعل تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الحياة أسهل - سواء كان ذلك في تنظيم مهامك أو إنشاء المحتوى أو حتى مساعدتك في إتقان نطق اللغة الإنجليزية.

يمكن لتطبيق الذكاء الاصطناعي المناسب أن يوفر لك الوقت والجهد - دون التضحية بالجودة.

في الواقع، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي المحترفين في استعادة ما يصل إلى أربع ساعات أسبوعياً. وهذا وقت إضافي للتركيز على ما هو مهم حقاً، سواء كنت في حالة تنقّل أو في حالة تدفق إبداعي.

مع وجود 72% من الشركات التي تدمج بالفعل الذكاء الاصطناعي في سير العمل لديها، فإن هذه التكنولوجيا ليست مجرد صيحة رائجة، بل أصبحت ضرورية.

من النسخ في الوقت الحقيقي إلى الإدارة الذكية للمهام، يمكن لأفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه لنظام iOS تعزيز إنتاجيتك وإبداعك. دعنا نستكشف التطبيقات التي تستحق مكاناً على شاشتك الرئيسية!

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي نظرة فاحصة على أفضل 10 تطبيقات ذكاء اصطناعي لنظام iOS يمكنها تحويل مهامك اليومية ومشاريعك الإبداعية: ClickUp: الأفضل لإدارة المهام والمشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي

جوجل جيميني : الأفضل لإجراء الأبحاث والإجابة على الأسئلة

ChatGPT : الأفضل للكتابة والعصف الذهني والردود التحادثية

ريبليكا : الأفضل لدعم الصحة النفسية ومرافقة الذكاء الاصطناعي

يوبر : الأفضل لإدارة الرفاهية العاطفية

Otter. ai : الأفضل للتدوين الآلي للاجتماعات والملاحظات في الوقت الفعلي

لينسا : الأفضل لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي

ELSA Speak : الأفضل لتحسين نطق اللغة الإنجليزية

Socratic من Google : الأفضل للمساعدة في الواجبات المنزلية والتعلم

رؤية الذكاء الاصطناعي: الأفضل لإمكانية الوصول وتحديد الأشياء

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لنظام iOS؟

يجب أن يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي المناسب أمرين: توفير الوقت وتسهيل الحياة - سواء كنت محترفاً مشغولاً أو منشئ محتوى أو مجرد شخص يحب الأدوات الأكثر ذكاءً وإبداعاً. إليك ما يجب مراعاته:

اعثر على ميزات الذكاء الاصطناعي الهادفة : يجب أن تحل التطبيقات مشاكل حقيقية، مثل إدارة المهام أو أتمتة سير العمل أو التحسينات الإبداعية

ابحث عن تكامل سلس مع نظام Apple البيئي : تعمل أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون عناء مع ميزات iOS وتتزامن مع أدوات الذكاء الاصطناعي لنظام Mac. من خلال المزامنة السحابية، يجب أن تكون قادراً على الوصول إلى مهامك وملاحظاتك وبياناتك المهمة الأخرى على أي جهاز Apple

إعطاء الأولوية لسهولة الاستخدام : يجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط المهام وليس تعقيدها، مع تصميم بديهي وتنقل سلس

قارن بين الإصدارات المجانية والإصدارات المتميزة : تقدم العديد من التطبيقات إصدارات مجانية، ولكن غالبًا ما تفتح الخطط المتميزة ميزات متقدمة قد تستحق الثمن

اختر التطبيقات ذات النتائج المثبتة: أفضل الأدوات التي تعمل باستمرار على تحسين الكفاءة أو الدقة أو الإبداع في الاستخدام الواقعي

قبل أن تمد يدك إلى بطاقة الائتمان تلك وتقفل على نفسك الاشتراك، تحقق من متطلباتك مقابل هذه القائمة السريعة. نأمل أن تساعدك في اختيار التطبيق المناسب.

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أفضل 10 تطبيقات ذكاء اصطناعي لنظام iOS

مع توفر العديد من تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، قد يبدو اختيار التطبيق المثالي أمراً مربكاً.

لهذا السبب اخترنا لك هذه التطبيقات العشرة البارزة للذكاء الاصطناعي لمستخدمي iPhone مثلك، بناءً على تحليل موضوعي لميزاتها وأسعارها ومراجعات المستخدمين لها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والمشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي على iOS)

تنزيل ClickUp لنظام iOS سهّل إدارة المشاريع أثناء التنقل مع تطبيق ClickUp على iOS

إذا كنت تنشغل بمشاريع متعددة ومواعيد نهائية ومهام يومية، فإن ClickUp هنا لمساعدتك.

تطبيق كل شيء للعمل هو أحد أفضل تطبيقات إدارة مشاريع iOS التي يمكنك استخدامها للبقاء منظماً وعلى رأس كل شيء - دون توتر.

كيف؟

العمل اليوم معطل. 60% من وقتنا نقضيه في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة. تتشتت مهامنا ووثائقنا وتواصلنا عبر أدوات غير متصلة تستنزف الإنتاجية. يعمل ClickUp على حل هذه المشكلة من خلال الجمع بين مشاريعك ومعرفتك ومحادثاتك في مكان واحد - كل ذلك مدعوم من أكثر ذكاء اصطناعي للعمل متماسكاً في العالم.

تعمل هذه الأداة الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إزالة التخمين من إدارة المهام لفريقك، مما يسمح للجميع بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية.

ابقَ متقدماً على المواعيد النهائية مع تحديد أولويات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp

كيف يعمل ذلك؟ قل مرحباً لـ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الموثوق به الذي يعيش داخل هاتفك مباشرةً. باستخدامه، يمكنك تحليل عبء العمل الخاص بك والحصول على توصيات ذات أولوية، حتى تعرف دائماً ما الذي يجب عليك معالجته بعد ذلك.

لخص المقالات، واعثر على جدول زمني يناسبك، واجعل يومك أكثر إنتاجية مع ClickUp Brain

هل تحتاج إلى تلخيص مستند طويل أو سلسلة تعليقات؟ يمكن لـ Brain استخلاص النقاط الأساسية وتوفير الوقت.

وماذا عن تلخيص الاجتماعات؟

يقوم تطبيق ClickUp AI Notetaker بتدوين ملاحظات الاجتماعات تلقائياً نيابةً عنك، مع تسجيل صوتي، ونسخة وملخص، وعناصر الإجراءات. وبهذه الطريقة، يمكنك التركيز على المناقشة الفعلية، بدلاً من تدوين الملاحظات يدوياً بشكل محموم خلال اجتماعاتك الأكثر أهمية.

أتمتة ملاحظات وملخصات الاجتماعات باستخدام تطبيق ClickUp AI Notetaker

الجزء الأفضل؟ تتصل هذه الملاحظات بمهامك ومستنداتك في ClickUp - بحيث يصبح كل اجتماع أكثر قابلية للتنفيذ على الفور.

تعرّف على كيفية تحقيق أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات هنا:

بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، تتيح لك لوحات معلومات ClickUp تتبع الأهداف وتصور الجداول الزمنية للمهام ومراقبة أداء الفريق - كل ذلك في مكان واحد. اختر من بين أكثر من 50 بطاقة مخصصة مثل المخططات الخطية والشريطية والدائرية وبطاقات السرعة وبطاقات الأولويات وبطاقات المهام وبطاقات المهام الموكلة وبطاقات الجداول وغيرها لتصور سير عملك.

قم بقياس أهم مقاييس أدائك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

وأخيراً، يمكنك استخدام أتمتة ClickUp لتفويض المهام الروتينية والمتكررة والتركيز على العمل الذي يحرك الإبرة. هناك ثلاث طرق بسيطة لإنشاء عمليات أتمتة بدون تعليمات برمجية في ClickUp:

اختر من قوالب الأتمتة الجاهزة

استخدم أداة إنشاء الأتمتة البسيطة "إذا ثم". اختر المشغّل/الشرط والنتيجة النهائية من قائمة منسدلة (على سبيل المثال: المشغّل = تغيير حالة المهمة، والنتيجة = تغيير المُعيّن)

أنشئ عمليات أتمتة مخصصة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية في ClickUp Brain (على سبيل المثال: إذا تغيرت حالة المهمة إلى "قيد المراجعة"، فقم بتعيينها إلى "أنا")

إنشاء عمليات تلقائية مخصصة للغة الطبيعية في ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

ركز على المهام ذات الأولوية القصوى مع تحليل المشاريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوصيات

قسّم المشاريع المعقدة إلى مهام ClickUp Tasks قابلة للإدارة. إنشاء المهام الفرعية ذات الصلة تلقائياً بناءً على أوصاف المهام باستخدام ClickUp Brain

دع الذكاء الاصطناعي ينشئ ملخصات اجتماعات واضحة وموجزة من ملاحظاتك

قم بإعداد مهام سير العمل بشكل أسرع باستخدام قوالب قابلة للتخصيص لأي مشروع

تتبع التقدم المحرز من خلال إدارة المهام المرئية عبر أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp، بما في ذلك القوائم واللوحات وطريقة عرض تقويم ClickUp

تواصل بشكل غير متزامن أو في الوقت الفعلي مع الزملاء دون التبديل بين المنصات باستخدام ClickUp Chat

كتابة المحتوى وتحريره معًا من خلال التعاون المباشر في ClickUp Docs

📮 ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يومياً بحثاً عن المعلومات والسياق. وهذا يشير إلى إهدار قدر لا بأس به من الوقت في التمرير والبحث وفك رموز المحادثات المجزأة عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات. 😱 لو كان لديك فقط منصة ذكية تربط المهام والمشاريع والدردشة ورسائل البريد الإلكتروني (بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي!) في مكان واحد. ولكن لديك!

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى منحنى تعليمي لاستكشاف الميزات المتقدمة في ClickUp على iOS

بعض أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في الباقات المدفوعة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

أحب المزج بين إدارة المهام الشخصية، وإدارة المعرفة في العمل، والملاحظات السريعة، وعقل كليكوب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي رائع للغاية، فهو مدرك للسياق بشكل مذهل ووحش مساعد بالمعنى الحرفي للكلمة.

أحب المزج بين إدارة المهام الشخصية، وإدارة المعرفة في العمل، والملاحظات السريعة، وعقل كليكوب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي رائع للغاية، فهو مدرك للسياق بشكل مذهل ووحش مساعد بالمعنى الحرفي للكلمة.

2. Google Gemini (الأفضل للبحث القائم على الذكاء الاصطناعي والإجابة عن الأسئلة)

عبر جوجل جيميني

هل تحتاج إلى إجابات سريعة دون الحاجة إلى مسح صفحات ويب متعددة أو القليل من المساعدة في العصف الذهني؟ سيساعدك Google Gemini في ذلك. تعمل هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على جعل البحث وإنشاء المحتوى أكثر سهولة وأقل استهلاكا للوقت - سواء كنت طالبًا يعالج واجبًا أو محترفًا ينظم الأفكار أو مبدعًا يبحث عن الإلهام.

على الرغم من وجود تطبيق لمستخدمي iOS، إلا أنه يعمل بشكل أفضل مع تطبيقات Google. لذا يمكنك استخلاص الأفكار أو تنقيح المفاهيم أو الحصول على اقتراحات للكتابة دون التنقل بين المنصات.

أفضل طريقة لاستخدام Google Gemini؟ ما عليك سوى طرح سؤال بلغة إنجليزية بسيطة، ويستخدم Gemini معالجة اللغة الطبيعية ليقدم لك إجابات ذكية مدركة للسياق، سواء كنت تريد توضيح مفهوم صعب أو استكشاف حلول إبداعية.

👉🏼 ملاحظة: يعرض هذا الفيديو أفضل النصائح لطرح أسئلة أدوات الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة. إذا كنت تريد دورة تدريبية مدتها 3 دقائق في الهندسة السريعة، شاهده! 👇🏽

أفضل ميزات Google Gemini

احصل على إجابات فورية ومدروسة جيداً على أي سؤال

توليد الأفكار ومسودة الخطوط العريضة وكتابة ملخصات لمستنداتك

التكامل دون عناء مع مستندات Google وGmail وGoogle Meet وGoogle Maps

طرح الأسئلة وتلقي الردود بلغات متعددة

قيود Google Gemini

وظائف محدودة دون اتصال بالإنترنت لمستخدمي iOS

يتطلب اتصالاً ثابتاً بالإنترنت للحصول على نتائج دقيقة

تسعير Google Gemini

مجاني للأبد

تكامل Google Workspace: Gemini Business: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Gemini Enterprise: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Gemini Business: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

جيميني إنتربرايز: 36 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

خطة Google One AI Premium: 19 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Gemini Business: 24 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

جيميني إنتربرايز: 36 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييم)

Capterra: 5/5 (4 تقييمات)

3. ChatGPT (الأفضل للمحادثة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى)

عبر ChatGPT

تطبيق ChatGPT هو الخيار الأفضل لمستخدمي iPhone الذين يتطلعون إلى العصف الذهني للأفكار أو صياغة المحتوى أو معالجة المشاريع الإبداعية. سواء كنت تصيغ رسالة بريد إلكتروني، أو تلخّص الملاحظات، أو تكتب نص فيديو على YouTube، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية التي يوفرها تجعل العملية أكثر سلاسةً وسهولةً.

هل تحتاج إلى طريقة بسيطة لا معنى لها لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟ تحافظ واجهة ChatGPT التخاطبية على بساطة الأمور، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. إنه مناسب لمنشئي المحتوى، والمحترفين، وأي شخص يريد قوة ذهنية إضافية عند الطلب.

💡 نصيحة احترافية: استخدم الإرشادات المخصصة في ChatGPT - وبدائل ChatGPT الأخرى - لتخصيص الردود حسب احتياجات مجال عملك، أو أسلوبك، أو احتياجات المحتوى الخاصة بك.

أفضل ميزات ChatGPT

كتابة المقالات أو العصف الذهني للأفكار أو تلخيص النص بسرعة

إنشاء صور مع مطالبات نصية

احصل على إجابات فورية على الاستفسارات أو الأسئلة أو التحديات الإبداعية

إنشاء الخطوط العريضة أو كتابة التقارير أو تنقيح المحتوى الحالي

قيود ChatGPT

يحتوي التطبيق المجاني على إمكانية وصول محدودة إلى النماذج المتقدمة

يتطلب الاتصال بالإنترنت لتحقيق الأداء الأمثل

تسعير ChatGPT

مجاناً

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابيات: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 25$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 680 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ChatGPT

إنه مفيد عملياً في كل شيء، فلا توجد مهمة أكبر من أن يقوم بها. أستخدمه كل يوم في عملي، وفي حياتي اليومية، ولمساعدة بناتي في واجباتهن المنزلية، وللتعلم. هناك العديد من الأشياء الجيدة في امتلاك هذه الأداة. لقد غيرت حياتي.

إنه مفيد عملياً في كل شيء، فلا توجد مهمة أكبر من أن يقوم بها. أستخدمه كل يوم في عملي، وفي حياتي اليومية، ولمساعدة بناتي في واجباتهن المنزلية، وللتعلم. هناك العديد من الأشياء الجيدة في امتلاك هذه الأداة. لقد غيرت حياتي.

4. ريبليكا (الأفضل لدعم الصحة النفسية ومرافقة الذكاء الاصطناعي)

عبر ريبليكا

في بعض الأحيان، تحتاج في بعض الأحيان إلى شخص ما للتحدث معه، ويتفوق تطبيق Replika في ذلك. يقدم هذا التطبيق شخصيات روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة للرفقة والدعم العاطفي، مما يوفر مساحة آمنة للتنفيس عن النفس أو التفكير أو مجرد الدردشة.

يتعلم الذكاء الاصطناعي للشخصية من محادثاتك، ويتكيف مع شخصيتك بمرور الوقت لتشعر بأنك صديق حقيقي. سواء أكنت تتعامل مع التوتر أو تحتاج فقط إلى مساحة خالية من الأحكام للمشاركة، فإن تطبيق Replika يسهل عليك التعبير عن أفكارك ومشاعرك.

⚠️ تذكير ودي: يمكن أن تكون رفقة الذكاء الاصطناعي ممتعة وجذابة، ولكن تذكر أنها ليست بديلاً عن التواصل البشري الحقيقي. للبقاء آمناً على الإنترنت، انتبه إلى البيانات الشخصية التي تشاركها مع أدوات الدردشة الآلية للذكاء الاصطناعي.

ريبليكا أفضل الميزات

دردش بطريقة تبدو شخصية ومصممة خصيصاً لك

التعبير عن الأفكار والمشاعر في مساحة آمنة وخالية من الأحكام

شاهد روبوت الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو يتعلم ويتكيف ليتناسب مع أسلوبك في التواصل

استخدم المطالبات وعمليات التحقق من الحالة المزاجية لتتبع الحالة العاطفية

قيود ريبليكا

يحتوي الإصدار المجاني على ميزات تخصيص وتفاعل محدودة

ليس بديلاً عن العلاج النفسي المتخصص

أسعار ريبليكا

مجاني للأبد

الخطة الشهرية: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ريبليكا

G2: المراجعات غير متوفرة

Capterra: المراجعات غير متوفرة

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5. Youper (مساعد الذكاء الاصطناعي للصحة النفسية بحجم الجيب)

عبر يوبر

إن إدارة الصحة النفسية لا تقل أهمية عن إدارة المهام المدرجة في قائمة مهامك. يعمل تطبيق Youper كمساعد شخصي لتنظيم عواطفك وتتبعها وإدارتها، مما يساعدك على الحفاظ على توازنك أثناء مواجهة التحديات اليومية.

يوفر Youper، المبني على تقنيات العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، تتبعاً ذكياً للحالة المزاجية وتأملات موجهة لإبقاء التوتر تحت السيطرة. وسواء أكنت تنشغل بمواعيد نهائية ضيقة أو عالقاً في دوامة من التفكير المفرط، يساعدك Youper على التوقف والتأمل واستعادة وجهة نظرك - كل ذلك من جهاز iPhone الخاص بك.

أفضل ميزات Youper

تتبع الحالة المزاجية اليومية لاكتشاف الأنماط وفهم ما يؤثر على التوتر أو الإيجابية

تحدى الأفكار السلبية مع تمارين العلاج المعرفي السلوكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين التحكم العاطفي

احصل على نصائح مخصصة بناءً على اتجاهات مزاجك وسلوكك

اقضِ بضع دقائق فقط كل يوم لتشعر بالراحة والهدوء والتوازن

قيود يوبر

أدوات متقدمة مثل التحليل العميق تتطلب الإصدار المتميز

إنها أداة دعم ولكنها ليست بديلاً عن العلاج الاحترافي

تسعير Youper

مجاني للأبد

بريميوم: 9.99 دولار شهريًا فصاعدًا

تقييمات ومراجعات يوبر

G2: المراجعات غير متوفرة

Capterra: المراجعات غير متوفرة

🧠 حقيقة ممتعة: لم يكن سيري أول مساعد ذكاء اصطناعي. ظهر مساعد الذكاء الاصطناعي الشهير من Apple لأول مرة في عام 2011، ولكن يعود تاريخ المساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي إلى عام 1966 مع ELIZA، وهو روبوت محادثة يحاكي معالجاً نفسياً.

6. Otter. ai (الأفضل للنسخ الفوري وملاحظات الاجتماعات)

هل تعبت من قضاء كل وقتك في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات أو المحاضرات؟ في النهاية، لا يوجد بديل عن المشاركة في المناقشة مباشرة. يتيح لك تطبيق Otter.ai القيام بذلك - دون القلق بشأن تدوين ملاحظات الاجتماع.

فهو يقوم بنسخ الكلمات المنطوقة في الوقت الفعلي مع تحديد المتحدثين - حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على المحادثة. بالإضافة إلى ذلك، بفضل النصوص القابلة للبحث والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك بسهولة إعادة النظر في النقاط الرئيسية دون الحاجة إلى البحث في ساعات من الصوت.

💡 نصيحة للمحترفين: لمن يحتاجون إلى ميزات إضافية، تجمع بدائل Otter.ai مثل ClickUp وSonix وDescript بين النسخ وأدوات التحرير والتعاون القوية، مما يوفر المزيد من الطرق لتنقيح ملاحظاتك ومشاركتها.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

تحويل الكلمات المنطوقة إلى نص قابل للتحرير على الفور

تحديد مكبرات الصوت ووضع علامات على المتحدثين تلقائياً في نصوص الاجتماعات والملاحظات

المزامنة مع Google Meet وZoom وMicrosoft Teams لتدوين الملاحظات دون عناء

ابحث في النصوص للعثور على التفاصيل الرئيسية في ثوانٍ

قيود الذكاء الاصطناعي

يقدم الإصدار المجاني دقائق نسخ محدودة شهرياً

يمكن أن تنخفض الدقة قليلاً مع ضوضاء الخلفية أو تداخل الكلام

تسعير Otter. ai

أساسي: مجاني

الإيجابي 16. 99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

الأعمال: 30$ لكل مستخدم/شهر

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Otter. ai Google

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai

تطبيق رائع وفر لي الكثير من الوقت. أنا شخص مأساوي باعتراف نفسي عندما يتعلق الأمر بفقدان الأوراق. لا أطيق تدوين الملاحظات الطويلة، لذا كان تطبيق Otter رائعاً بالنسبة لي.

تطبيق رائع وفر لي الكثير من الوقت. أنا شخص مأساوي باعتراف نفسي عندما يتعلق الأمر بفقدان الأوراق. لا أطيق تدوين الملاحظات الطويلة، لذا كان تطبيق Otter رائعاً بالنسبة لي.

7. Lensa (الأفضل لتحرير الصور وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر لينسا للذكاء الاصطناعي

صُمم تطبيق Lensa للمبدعين، فهو يجعل تحرير الصور سهلاً بفضل أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تنقيح صور السيلفي وإزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الإطار وضبط الخلفيات - كل ذلك ببضع نقرات فقط.

يُعد تطبيق Lensa أحد أكثر تطبيقات تحرير الصور بديهية لمستخدمي iPhone، فهو يوفر ميزات مثل تنعيم البشرة وتعديلات الخلفية وتوليد الصور وتحسينها بالذكاء الاصطناعي. إنها طريقة فعالة وبسيطة في الوقت نفسه لإبراز صورك دون الحاجة إلى منحنى التعلم الحاد (والسعر المرتفع) لبرامج التحرير الاحترافية.

أفضل ميزات لينسا

تنعيم البشرة وتحسين ملامح الوجه وضبط الإضاءة لصور سيلفي خالية من العيوب

إزالة المشتتات غير المرغوب فيها من الصور بنقرة واحدة

طمس الخلفيات أو استبدالها أو تخصيصها للحصول على صور لافتة للنظر

عزز الوضوح والألوان والتفاصيل مع التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود لينسا

تتطلب بعض الميزات المتميزة عمليات شراء داخل التطبيق

قد تبدو الصور التي تم تحريرها بكثافة معالجتها بشكل مفرط إذا لم يتم ضبطها بشكل صحيح

تسعير لينسا

مجاني للأبد

وصول غير محدود: 4. 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر فصاعدًا

تقييمات ومراجعات لينسا

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: المراجعات غير متوفرة

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8. ELSA Speak (الأفضل لتحسين نطق اللغة الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر ELSA Speak

هل تعاني في نطق اللغة الإنجليزية؟ يستمع تطبيق ELSA Speak إلى حديثك ويكتشف الأخطاء ويعطيك ملاحظات فورية لمساعدتك على أن تبدو أكثر دقة وأقرب إلى المتحدثين الأصليين.

يعمل تطبيق ELSA، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، على تخصيص الدروس حسب نقاط قوتك وضعفك، مما يجعل الممارسة فعالة وسهلة. سواء كنت تستعد لمقابلة عمل أو عرض تقديمي أو مجرد محادثات يومية، فهو يساعدك على التحسين من خلال تمارين سريعة وموجهة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة "المقابلة الوهمية" في تطبيق ELSA للتدرب على الإجابة على أسئلة مقابلات العمل مع ملاحظات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. هذه الميزة رائعة للمحترفين الذين يتطلعون إلى صقل مهاراتهم في التحدث!

أفضل ميزات ELSA Speak

احصل على تصحيحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعليقات مخصصة مصممة خصيصاً لحديثك

أنشئ مساراً تعليمياً مخصصاً استناداً إلى مستوى طلاقتك

تدرب على المحادثة الطبيعية مع جمل وسيناريوهات من العالم الحقيقي

تتبع التقدم المحرز مع التحليلات والرؤى التفصيلية

قيود ELSA Speak Speak

بعض الدروس والميزات المتقدمة مقفلة خلف الإصدار المتميز

يتطلب الاستخدام المستمر لتحقيق تحسن ملحوظ

تسعير ELSA Speak

خطة الفريق: 18 دولارًا. 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة مدرسةELSA: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ELSA Speak

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ELSA Speak

هذا هو أفضل تطبيق لتعلّم اللغة الإنجليزية جربته في الوقت الحالي. إنه مثالي للتدرب على المحادثة وهذا أكثر ما يعجبني لأن هذا هو أضعف جزء من لغتي الإنجليزية - لغة إنجليزية مكتوبة ممتازة ومتعثرة عندما يتعلق الأمر بالمحادثة. أنا فقط أكرر الحوارات وأصبح أكثر ثقة أثناء التحدث باللغة الإنجليزية يومًا بعد يوم أتدرب عليه.

هذا هو أفضل تطبيق لتعلّم اللغة الإنجليزية جربته في الوقت الحالي. إنه مثالي للتدرب على المحادثة وهذا أكثر ما يعجبني لأن هذا هو أضعف جزء من لغتي الإنجليزية - لغة إنجليزية مكتوبة ممتازة ومتعثرة عندما يتعلق الأمر بالمحادثة. أنا فقط أكرر الحوارات وأصبح أكثر ثقة أثناء التحدث باللغة الإنجليزية يومًا بعد يوم أتدرب عليه.

🧠 حقيقة ممتعة: تتزايد الموسيقى التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يمكن لتطبيقات مثل AIVA و Soundraw تأليف أغانٍ أصلية بالكامل، حتى أن بعض المقطوعات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي انتشرت على منصات البث!

9. سقراط من جوجل (الأفضل للتعلم والمساعدة في الواجبات المنزلية)

عبر سقراط من جوجل

يجعل تطبيق Socratic من Google التعلُّم أسهل من خلال تحويل الأسئلة إلى إجابات واضحة خطوة بخطوة. ما عليك سوى التقاط صورة لمشكلة ما أو كتابة استفسارك، وستوفر لك تقنية الذكاء الاصطناعي من Google Gemini تفسيرات دقيقة في ثوانٍ.

صُمم تطبيق Socratic لمستخدمي iPhone، وهو مصمم لمستخدمي iPhone، ويبسط الدراسة من خلال تقسيم الموضوعات المعقدة إلى رؤى سهلة الفهم. سواء كنت تدرس الرياضيات أو العلوم أو التاريخ، فهو يشبه وجود مدرس شخصي في جيبك - مدرس جاهز للمساعدة في أي وقت.

سقراط من جوجل أفضل الميزات

التقط صورة لبيان المشكلة واحصل على ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم إجابات مع تفسيرات واضحة

يمكنك الوصول إلى مقاطع فيديو وأدلة إرشادية خطوة بخطوة ومقالات لتعلم الرياضيات والعلوم والمزيد من الموضوعات

إدخال الأسئلة بسهولة عن طريق الكتابة أو التحدث بها بصوت عالٍ

افهم المفاهيم بشكل أفضل باستخدام الأدوات التفاعلية والوسائل البصرية

سقراط من قيود جوجل

تقتصر على الموضوعات الأكاديمية مثل الرياضيات والعلوم والأدب

إنها ليست فعالة مع الأسئلة المفتوحة أو المعقدة

سقراط من جوجل التسعير

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات سقراط

G2: المراجعات غير متوفرة

Capterra مراجعات غير كافية

10. رؤية الذكاء الاصطناعي (الأفضل لإمكانية الوصول وتحديد الأشياء)

عبر رؤية الذكاء الاصطناعي

يسرد تطبيق Seeing AI العالم في الوقت الفعلي، ويساعد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية في التعرف على الأشياء والأشخاص والنصوص. بدءاً من قراءة القوائم إلى التعرف على المنتجات، فهو يحول المعلومات المرئية إلى كلمات منطوقة، مما يجعل المهام اليومية أكثر سهولة.

بالنسبة لمستخدمي iPhone، الأمر أشبه بامتلاك مساعد شخصي يقوم بمسح الرموز الشريطية واكتشاف العملة وحتى وصف المشاهد. تجعل رؤية الذكاء الاصطناعي التنقل في العالم أكثر سهولة واستقلالية، سواء داخل المنزل أو أثناء التنقل.

رؤية أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

تعرّف على الأشياء والأشخاص والنصوص على الفور باستخدام كاميرا iPhone الخاص بك

قراءة المستندات أو القوائم أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد بصوت عالٍ لسهولة الوصول إليها

فهم ما يحيط بك مع أوصاف المشهد المدعوم بالذكاء الاصطناعي

مسح ضوئي للمنتجات أو الفواتير للتعرف السريع

رؤية قيود الذكاء الاصطناعي

تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت لتحقيق الأداء الأمثل

دقة محدودة في البيئات المعقدة أو المزدحمة

رؤية تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاني للأبد

مشاهدة تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: المراجعات غير متوفرة

Capterra: المراجعات غير متوفرة

ClickUp: تطبيق الذكاء الاصطناعي الوحيد لنظام iOS الذي تحتاجه

انسَ أدوات الإنتاجية العادية لجهاز iPhone الخاص بك، فتطبيقات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل طريقة عملنا وإبداعنا بشكل أساسي. يبرز تطبيق ClickUp لنظام iOS من خلال التكيف مع احتياجاتك والتخلص من الفوضى الرقمية التي تستهلك يومك.

إذا كنت تستخدم هاتف iPhone وتريد القيام بعمل مؤثر حقاً، فإن ClickUp يمنحك ما يهمك: المزيد من الوقت للتفكير الإبداعي ووقت أقل في التعامل مع الأعمال المزدحمة. كل ميزة ذكية بما فيه الكفاية بحيث يعمل هاتفك في النهاية بنفس القوة التي تعمل بها.

استعد السيطرة على حياتك العملية مع التكنولوجيا التي تواجه تحدياتك.

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