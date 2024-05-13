اعمل بذكاء: اكتشف أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لنظام التشغيل Mac في 2025

من المثير أن نرى كيف يغير الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) اللعبة في كل ما نقوم به تقريبًا! 🤖

من التنبؤ بسلوك العميل إلى الكتابة المعززة، جعلت قدرات الذكاء الاصطناعي الهائلة في التعامل مع البيانات وقدرات التعلم التقدمية حياة البشر أسهل بأكثر من طريقة. إلى جانب توفير الموارد, حلول برمجيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحسن دقة وكفاءة عملك وتساعدك على إنجاز عملك بشكل أسرع.

إذا كنت من مستخدمي أجهزة Mac وتتطلع إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فنحن معك! تعمق في قائمتنا المختارة من الخبراء التي تضم أكثر 10 أدوات ذكاء اصطناعي تأثيرًا لأجهزة Mac. لقد قدمنا خيارات متعددة الاستخدامات من شأنها توسيع الإمكانيات في مجالات الإبداع والإنتاجية والراحة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لأجهزة Mac؟

يأتي الذكاء الاصطناعي لأجهزة ماك في شكل تطبيقات متنوعة، مثل روبوتات الدردشة والمساعدين الرقميين وسير العمل و حلول إدارة المشاريع . قد تختلف قدراتها وفقًا للنموذج (النماذج) التحليلية المستخدمة.

على سبيل المثال، تستخدم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي معالجة اللغات الطبيعية (NLP) لمساعدة الحواسيب على فهم اللغات البشرية وتفسيرها والاستجابة لها. كما تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي أيضًا ميزات الأتمتة للمساعدة في تعزيز الإنتاجية وإكمال المهام بشكل أسرع من خلال مطالبات نصية لتلخيص المحتوى - حتى في المهام!

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

على الرغم من أنك قد تبحث عن ميزات محددة وفقًا لاحتياجاتك، إليك بعض النقاط العامة التي يجب مراعاتها عند اختيار حل الذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل Mac:

التوافق: هل أنت متعمق في عالم Apple مع أجهزة iPhone و iPad و Mac؟ في هذه الحالة، سترغب في اختيار أداة ذكاء اصطناعي تعمل بشكل جيد مع جميع أدوات Apple الخاصة بك 📱 تجربة المستخدم: يمكن للواجهة النظيفة والبديهية التي يسهل التنقل فيها أن تساعدك بشكل كبير علىزيادة الإنتاجية الأداء: ابحث في سرعة وكفاءة الأداة. هل يقوم المستخدمون الآخرونالإبلاغ عن الأخطاء ومواطن الخلل؟ 🐞 قابلية التوسع: يجب أن تكون الأداة قادرة على استيعاب احتياجاتك مع نمو مشاريعك التخصيص: يمكن أن تتراوح تخصيصات البرنامج من تعديلات بسيطة على الواجهة إلى تعديلات أكثر تعمقًا القدرة على التكامل: عادة ما تتكامل أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة أو التطبيقات أو قواعد البيانات الأخرى لتحسين عملياتك اليومية

أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لنظام التشغيل Mac: تمت المراجعة

بدءاً من إدارة المهام والتعاون وصولاً إلى تحديد المصادر الرئيسية و الرسم التخطيطي الذكي ، قمنا بتجميع قائمة 10 أدوات ذكاء اصطناعي ذات وظائف متنوعة لنظام التشغيل Mac. ستساعدك المراجعات أدناه في العثور على الحل المثالي! 🌚

1. ClickUp

استخدم ClickUp Brain للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

ClickUp هو برنامج شامل للتعاون و أداة لإدارة المشاريع مع قدرات ذكاء اصطناعي أصلي لأي مجال أو تخصص. إنها منصة قائمة على السحابة، ولكن يمكنك تنزيل عميل Mac أو Mac M1 المخصص لمزيد من المرونة في الاستخدام على سطح المكتب. كليك أب برين هو مساعد عمل مدرب تدريباً عالياً لمساعدتك في تسريع عملية التسليم عبر مختلف الأدوار. تعمل الأداة على إزالة التخمين من الصورة من خلال إعدادك بعشرات الأوامر والمطالبات الخاصة بالأدوار والمصممة بالكامل لتسريع إنجاز مهامك اليومية.

استخدم شريط أدوات ClickUp Brain Toolbar لتحسين المحتوى الخاص بك في الوقت الفعلي. خفف من عبء العمل الإداري من خلال إنشاء ملخصات, ملخصات المشروع , ملاحظات الاجتماع ورسائل البريد الإلكتروني، و عناصر العمل على الفور مع مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp، ومدير معرفة الذكاء الاصطناعي، وكاتب الذكاء الاصطناعي للعمل.

يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي هذه تحسين أي عنصر تقوم بإنشائه في مستندات ClickUp . قم بتمييز نص معين واستخدم مطالبات الكتابة المتاحة لجعله أقصر أو أطول أو أكثر جاذبية أو أبسط.

قم بالتدقيق الإملائي والنحوي على الفور، مما يحسّن من الجودة الإجمالية لكتابتك الاتصالات الداخلية والخارجية . يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا ترجمة اللغات، مما يسهل التعاون الأكثر فعالية للفرق العالمية. 🌎

من خلال الاستفادة من ClickUp Brain، فإنك تختصر الوقت في أي سير عمل - سواء كان للتسويق أو المبيعات, إدارة المشاريع الرشيقة أو التصميم أو الفرق الهندسية! والأهم من ذلك؟ يحتوي ClickUp على تطبيقات أصلية لأجهزة iPad وiPhone وApple Watch، بحيث يمكنك البقاء على اتصال بمشاريعك أثناء التنقل!

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp Brain مع أكثر من 100 مطالبة مضمنة خاصة بالأدوار

المساعدة في الكتابة لتبدو أكثر احترافية أو مباشرة أو جاذبية

فوري ترجمة الإجراء اكتشاف الأخطاء وتصحيحها

دعم المحتوى الإبداعي

اللوحات البيضاء و الخرائط الذهنية للرسم التخطيطي

ملخصات موفرة للوقت واستخراج الخطوات التالية من المستندات الطويلة

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة أخرى

أكثر من 1000 قالب لحالات استخدام متعددة (بما في ذلكقوالب مطالبة ChatGPT)

أكثر من 15 طريقة عرض لسير العمل قابلة للتخصيص ) /%ref/

قابلية التوسع مع دعم الأجهزة المتعددة

قيود ClickUp

إنشاء المهام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي غير متاح حتى الآن (ولكن قريبًا)

قد يستغرق استكشاف جميع وظائف الذكاء الاصطناعي بعض الوقت

تسعير #### ClickUp *

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بفريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك

: اتصل بفريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. TypingMind

عبر كتابة العقل إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة ل استخدام ChatGPT مع بعض المزايا الإضافية، فإن TypingMind قد وفر لك ما تحتاجه. فهو يحتوي على مكتبة موجهات متخصصة إلى جانب شخصيات الذكاء الاصطناعي مثل "الكوميديان الكوميدي" أو "الباحث الأكاديمي" لمساعدتك في الحصول على إجابات لأسئلتك بطريقة متميزة.

يمكنك أيضًا تحميل مستند والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي حول محتواه. قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الأكاديميين أو المحترفين الذين يبحثون عن مساعد ذكاء اصطناعي. 🎓

استخدم TypingMind مباشرةً في متصفح الويب الخاص بك دون تسجيل الدخول، أو قم بتنزيل التطبيق على قاعدة بيانات جهاز Mac الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يظل مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك آمنًا وسليمًا، حيث يتم تخزينه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مباشرةً للحصول على طبقة إضافية من الخصوصية.

أفضل ميزات تطبيق TypingMind

البحث على الويب داخل الدردشة لتحسين الإجابات

مكتبة مطالبات ضخمة

تحويل النص إلى كلام متاح

روبوت محادثة قابل للتخصيص مع واجهة قابلة للمشاركة

إضافات غير محدودة (على أعلى مستوى)

قيود TypingMind

يتطلب مفتاح OpenAI API للإعداد

عدد محدود من شخصيات الذكاء الاصطناعي في الباقة المجانية

تسعير #### تسعير TypingMind

مجاني

القياسي: 39 دولارًا لكل ترخيص *

39 دولارًا لكل ترخيص * موسع: 59 دولارًا لكل ترخيص

59 دولارًا لكل ترخيص القسط: 79 دولارًا لكل ترخيص

\*يمكن استخدام كل مفتاح ترخيص على خمسة أجهزة

تقييمات ومراجعات برنامج TypingMind

لا توجد تقييمات متاحة حتى الآن

3. إليفا

عبر إليفا يمكن دمج Elehphas، مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، مباشرةً في تطبيقات Mac وiPhone وiPad. يتيح لك ذلك متابعة سير عملك دون التبديل بين التطبيقات أو استخدام متصفح.

يقدم Elephas ميزة جديدة تدعى الدماغ الخارق لجعل قاعدة معارفك مركزية. فهو يسحب البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر مثل ملفات PDF وصفحات الويب ومنصات مثل نوتيون وأوبسيديان وبث الحياة فيها. يمكنك تمامًا العصف الذهني والدردشة مع مجموعة بيانات Elephasas! 🐘

البيانات التي تم تحميلها مفهرسة محليًا وتعمل مع OpenAI لدعم مهام الكتابة مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء المحتوى.

يركز Elestphas على الخصوصية، مما يمنح المستخدمين خيار استخدام مفاتيح OpenAI الخاصة بهم لتجنب تخزين البيانات على خوادم عامة.

أفضل ميزات Elephas

يتكامل مع تطبيقات Mac

دماغ خارق مخصص تحت تصرفك

مخصص تحت تصرفك مجموعة بيانات مركزية مع خيارات الدردشة

ميزة المقتطفات تسمح للمستخدمين بتحديد مهامهم الخاصة

المقتطفات تسمح للمستخدمين بتحديد مهامهم الخاصة إعادة كتابة المحتوى متاحة

قيود #### قيود إليفا

يمكن تحسين تصميم واجهة المستخدم

منحنى تعليمي حاد

تسعير #### Elephas

قياسي : 4.99 دولار شهريًا

: 4.99 دولار شهريًا إحترافي : 8.99 دولار شهريًا

: 8.99 دولار شهريًا محترف: 14.99 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات #### Elephas

منتج هانت : 4.4/5 (أكثر من 4 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 4 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييم)

4. كرافت

عبر حرفة كرافت هي أداة متميزة لتدوين الملاحظات والتعاون و أداة إنتاجية حازت على جائزة أفضل تطبيق ماك لهذا العام في حفل توزيع جوائز متجر تطبيقات Apple لأفضل تطبيقات عام 2021.

بالإضافة إلى الإشادة بواجهة المستخدم الجميلة، تستخدم المنصة تقنية GPT-3 لمساعدتك في التغلب على مشكلة الكتابة. ويُعد مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها مثاليًا لتوليد أفكار المحتوى وتلخيص المستندات الطويلة وإعادة صياغة التقارير المعقدة بلغة أبسط.

يمكن للذكاء الاصطناعي Craft AI تصحيح الإملاء والنحو على الفور وترجمة النص إلى أي لغة تحتاج إليها. كما أنه يساعدك في استخراج المعلومات من المستندات المخزنة بصيغة الأسئلة والأجوبة. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل، "ما الذي يعمل عليه توم هذا الأسبوع؟" للحصول على ملخص لمهامه الموكلة إليه. 🔍

أفضل ميزات #### كرافت

تصميم وتخطيط جذاب بصرياً

شريط البحث للوصول السريع إلى المستندات والاقتراحات الذكية

تنظيم متقدم للملاحظات مع القدرة على إنشاء صفحات فرعية للموضوعات الدقيقة

قابل للتخصيصويكي الفريق الأهداف الأسبوعية لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية



القيود الحرفية

يمكن أن يكون نموذج المشاركة أفضل

يمكن استخدام المزيد من القوالب

التسعير الحرفي *

بداية : مجاناً

: مجاناً محترف : 5 دولارات شهريًا لكل عضو

: 5 دولارات شهريًا لكل عضو شركة : 10 دولارات شهريًا لكل عضو

: 10 دولارات شهريًا لكل عضو المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات #### كرافت

G2 : 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: غير متوفر

5. بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي من Setapp

عبر بالإضافة إلى ذلك على Setapp بلس هو مساعد كتابة آخر مساعد كتابة مدعوم من GPT، متاح حصريًا على نظام التشغيل Mac OS من خلال اشتراك شهري في Setapp. ليست هناك حاجة إلى دفع مبلغ إضافي أو مفتاح API منفصل، حيث أن كل شيء مشمول في عضويتك في Setapp.

بمجرد تفعيله عن طريق مفتاح اختصار، يتكامل Plus بسلاسة في أي تطبيق. تهدف المنصة إلى تبسيط عملية الكتابة وتحسينها، سواء كانت المهمة التي بين يديك هي كتابة بريد إلكتروني أو إنشاء عرض تقديمي أو تلخيص مقالات طويلة.

استخدم Plus من أجل توليد النص وإعادة الكتابة والترجمة. كما يوفر أيضًا خدمات التدقيق اللغوي لإبعاد الأخطاء الإملائية والنحوية. إنشاء وتخصيص مطالباتك الخاصة للمهام المتكررة. ✍️

Plus AI أفضل الميزات

تقنية GPT-4 المتقدمة

يتكامل مع تطبيقات Mac

يتفوق في الكتابة الرسمية للأعمال، خاصةً مع ميزة تحسين الكتابة

مطالبات قابلة للتخصيص

بالإضافة إلى قيود الذكاء الاصطناعي

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم مربكة ومليئة بالأخطاء

لا يمكنك استخدام مفتاح OpenAI API الخاص بك في الوقت الحالي

Plus AI التسعير (اشتراك Setapp)

ماك : 9.99 دولار شهريًا

: 9.99 دولار شهريًا ماك + iOS : 12.49 دولارًا شهريًا

: 12.49 دولارًا شهريًا مستخدم قوي: 14.99$/شهرًا

بالإضافة إلى تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي (ل Setapp)

G2 : 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

6. فريش شات

عبر دردشة جديدة يلبي Freshchat، وهو جزء من مجموعة Freshworks، احتياجات المبيعات ودعم العملاء للشركات الصغيرة والكبيرة. يمكن الوصول إلى المنصة عبر العديد من القنوات، بما في ذلك الويب والهاتف المحمول وواتساب وLINE وفيسبوك ماسنجر وApple Business Chat.

استخدمها ل إنشاء روبوتات دردشة آلية متعددة الاستخدامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفحص النية الأساسية لاستفسارات العملاء، مما يوفر حلولاً أكثر ملاءمة وإدراكاً للسياق.

إذا أصبحت المحادثة معقدة للغاية بحيث يتعذر على الروبوت التعامل معها، فإنه يحول الاستعلام إلى وكيل مباشر بنقرة واحدة. تقوم الروبوتات بالتحديث التلقائي لبيانات العملاء، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للوكلاء عندما يستكملون من حيث توقف الروبوت، مما يضمن الاستمرارية وتجربة عملاء مخصصة. 🗨️

Freshchat أفضل الميزات

دعم متعدد القنوات

مصممة لدعم العملاء مع ميزة روبوت الدردشة الآلية المفصّلة بالذكاء الاصطناعي

أدوات دردشة قابلة للتخصيص مع خيار إضافة مرفقات ورموز تعبيرية

إنشاء روبوت مخصص لمختلف سيناريوهات مشاركة العملاء

قيود Freshchat Freshchat

إمكانيات محدودة لإعداد التقارير والتحليلات

لا يتلقى الوكلاء دائمًا إشعارات بالمحادثات الواردة

تسعير #### Freshchat *

مجاني

نمو 15 دولارًا شهريًا لكل وكيل

15 دولارًا شهريًا لكل وكيل النمو الشامل : 29 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

: 29 دولارًا/شهرًا لكل وكيل محترف : 39 دولاراً شهرياً لكل وكيل

: 39 دولاراً شهرياً لكل وكيل القناة الشاملة للمحترفين : 59 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 59 دولارًا شهريًا لكل وكيل المؤسسات : 69 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 69 دولارًا شهريًا لكل وكيل القناة الشاملة للمؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Freshchat

G2 : 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. فوتو رفيف

عبر PhotosRevive يُستخدم PhotosRevive في تلوين الصور بالأبيض والأسود. متوفر على نظامي MacOS و iOS، ويوفر خيارات تلقائية ويدوية لإضافة الألوان إلى الصور القديمة أو أحادية اللون. 📷

قم باستيراد الصور من جهازك، إما من خلال تطبيق الصور أو Finder، أو قم بمسحها ضوئيًا مباشرةً إلى التطبيق. يستوعب البرنامج الصور ذات العيوب ويسمح أيضًا بإجراء تعديلات للسطوع والتباين.

بالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو أو الذين يبحثون عن الإلهام، يقدم التطبيق مكتبة نماذج تحتوي على أفكار للتحويلات الممكنة باستخدام الأداة.

PhotosRevive أفضل الميزات

تلوين الصور بمساعدة الذكاء الاصطناعي

الوضع اليدوي وعلامات الألوان القابلة للتخصيص لأولئك الذين يفضلون تحكمًا أكبر في العملية

إنتاج دفعات مع إعدادات مسبقة من إنشاء المستخدم

واجهة سحب وإفلات بديهية لإضافة الصور

قيود #### قيود PhotosRevive

يخطئ الذكاء الاصطناعي أحيانًا في تلوين أجزاء معينة، مثل اليدين، مما يتطلب تعديلات يدوية

امتداد اللون من حين لآخر إلى مناطق غير مقصودة

تسعير #### PhotosRevive

PhotosRevive Unlimited: 18.99 دولارًا لكل ترخيص مدى الحياة ل 3 أجهزة ماك

تقييمات ومراجعات PhotosRevive #### تقييمات ومراجعات PhotosRevive

متجر تطبيقات ماك: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. تاسكهات

عبر تاسكهيت يتوفر Taskheat على نظامي التشغيل MacOS و iOS، وهو عبارة عن إدارة المهام تطبيق مصمم لتبسيط قائمة المهام ويساعدك على تحقيق أهدافك بشكل أسرع. فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي ل إنشاء مهام مخصصة بناءً على مدخلاتك، وتحديد أولوياتها في مخطط انسيابي مرئي .

إدارة علاقات المهام المعقدة من خلال إنشاء الروابط الموجودة وتعديلها وحذفها. إذا قمت بتعيين مهام لجهات خارجية ذات خبرات محددة، يقوم التطبيق بتعديل المخطط الانسيابي وفقًا لذلك.

ميزات مثل العلامات المرمزة بالألوان تجعل التنقل أسهل، وتضمن لك تواريخ الاستحقاق تنبيهك بالمواعيد النهائية القادمة. يوفر Taskheat أيضًا تذكيرات مستندة إلى الموقع والقدرة على مشاركة مخططك الانسيابي أو طباعته. 🖨️

Taskheat أفضل الميزات

تنظيم المشاريع على أساستبعيات المهام تقسيم المهام بصريًا إلى مهام فرعية

تساعد طرق عرض المخطط الانسيابي والقائمة على تصور سير العمل المعقدة

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام

قيود Taskheat

قد يتعطل التطبيق أو يتأخر في بعض الأحيان

أدوات مشاركة محدودة بين المستخدمين

تسعير تاسكهات

Taskheat النسخة الكاملة: 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص مدى الحياة لأجهزة Mac و iPad و iPhone

تقييمات ومراجعات تاسك هيت

متجر تطبيقات ماك: 4.2/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

9. ميرو

عبر: ميرو هل تحتاج إلى رسم فكرة أو وضع عرض شرائح معًا؟ ميرو سيوفر لك ما تحتاجه كـ لوحة بيضاء افتراضية . وهو يقدم التعاون في الوقت الفعلي عبر أجهزة متعددة - iOS وAiOS وAndroid وWindows وMac.

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع لوحة Miro، يقدم Miro AI ميزات تتراوح بين إنشاء الصور بناءً على الملاحظات اللاصقة إلى تلخيص المحتوى أو إنشاء كتل التعليمات البرمجية. على سبيل المثال، يمكنه تجميع الملاحظات اللاصقة حسب الكلمات الرئيسية، وإزالة الخلفيات من الصور، وتوسيع الخرائط الذهنية بالأسئلة أو الأفكار، وغير ذلك الكثير. 📌

على الرغم من أن Miro AI لا يزال في مرحلة تجريبية ويتطور باستمرار، إلا أنه متاح لجميع مشتركي Miro، حتى مع الباقة المجانية.

أفضل ميزات Miro

إنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي

مساحة غير محدودة لتلبية احتياجاتك الإبداعية وتخطيط مشاريعك

أدوات مثل الملاحظات اللاصقة والقلم الحر والأشكال والأسهم والرسم الذكي

خيارات اتصال متعددة (الملاحظات والمراجعات والموافقات)

قوالب قابلة للتخصيص

تطبيقات سطح المكتب والجوال والأجهزة اللوحية متوفرة

قيود ميرو

وقت تحميل أطول نسبيًا مقارنة بالتطبيقات المماثلة

يجد بعض المستخدمين أن ميزات التصفح والتكبير/التصغير غير متقنة

تسعير ميرو *

مجاني

مبتدئ : 8 دولارات شهريًا لكل عضو

: 8 دولارات شهريًا لكل عضو الشركات : 16 دولارًا شهريًا لكل عضو

: 16 دولارًا شهريًا لكل عضو المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

10. بايبيدرايف

عبر Pipedrive مثل منصات إدارة علاقات العملاء الأخرى ، تم تصميم Pipedrive للمساعدة فرق المبيعات إبرام المزيد من الصفقات بعمل أقل. ولكن ما يمنحه ميزة حقيقية هو ميزات الذكاء الاصطناعي الذكية.

على سبيل المثال، تمنحك أداة المنقّب الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات B2B من البيانات العامة والخاصة للحصول على أحدث العملاء المحتملين.

يقدم مساعد المبيعات نصائح الأداء القائمة على السلوك، وتكامل التطبيقات، والإشعارات لإبقاء الجميع متزامنين. هل تريد التخلص من المهام المتكررة ? لقد وفرت لك عمليات الأتمتة في Pipedrive كل شيء بدءًا من إدخال البيانات للمتابعة عبر البريد الإلكتروني 📧

تهدف المنصة إلى الحد من الأخطاء البشرية، وأتمتة المهام الإدارية، وتقديم رؤى مخصصة لمساعدتك على الفوز بالصفقات وتعزيز عملية المبيعات.

أفضل ميزات Pipedrive

خط أنابيب مبيعات مرئي قابل للتخصيص مع واجهة سحب وإفلات

أدوات الذكاء الاصطناعي التنبؤية للبحث عن العملاء المحتملين

أدوات مفيدة لتصفية العملاء المحتملين وتصنيفهم وفرزهم تطبيقات iPad و iOS مع إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت



قيود Pipedrive

إمكانيات إعداد التقارير المحدودة

يمكن أن تكون خيارات الأتمتة أفضل

تسعير #### تسعير Pipedrive *

أساسي : 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم : 19.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 39.90$/شهرًا لكل مستخدم

: 39.90$/شهرًا لكل مستخدم قوي : 49.90$/شهرًا لكل مستخدم

: 49.90$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 59.90$/شهرياً لكل مستخدم

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

المستقبل الآن: لا تفوّت موجة الذكاء الاصطناعي على جهاز Mac الخاص بك

تتنوع مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لمستخدمي Mac وتتزايد باستمرار. جميع الأدوات التي ناقشناها تجلب نقاط قوة فريدة من نوعها إلى الطاولة، لذا تحقق من أي عدد تريده!

تتميز ClickUp هنا بميزات دعم سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتكامل السلس داخل نظام Apple البيئي- اشترك واستكشف المنصة مجانًا !