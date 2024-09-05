أفضل 12 أداة ذكاء اصطناعي لتحرير الفيديو في 2025

اكتشف أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو مميزة بسهولة!

تتولى أدوات تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذه المهام الشاقة نيابةً عنك - من قص وتشذيب وتغيير الألوان - كل ذلك ببضع نقرات. تتيح لك تحرير محتوى الفيديو دون الحاجة إلى مهارات تقنية. كما أنها تسرّع عملية التحرير، بحيث يمكنك تخطي المهام الشاقة والتركيز على الإبداع.

لقد قضيت ساعات في اختبار أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لتحرير الفيديو للعثور على الأدوات المتميزة حقًا. بالاعتماد على خبرتي العملية ورؤى فريق ClickUp، جمعتُ قائمة بأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي. لقد قدمت الأدوات الواردة في هذه القائمة نتائج من الدرجة الأولى باستمرار وسهّلت عملية التحرير لديّ.

دعونا نتعمق في الأمر! 🎥

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار أدوات تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ابحث عن سهولة الاستخدام، وميزات الأتمتة، والمخرجات عالية الجودة، وخيارات التخصيص، وإمكانيات التكامل، والسرعة، والدعم الموثوق به.

فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي أخذتها في الاعتبار (ويجب أن تأخذها أنت أيضًا) قبل اختيار أداة تحرير فيديو بالذكاء الاصطناعي:

اقتراحات التحرير الآلي : تأكد من أن أداة تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحليل لقطاتك واقتراح التعديلات والقصات والانتقالات المثلى بناءً على المحتوى والتدفق

: تأكد من أن أداة تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحليل لقطاتك واقتراح التعديلات والقصات والانتقالات المثلى بناءً على المحتوى والتدفق تصحيح الألوان المدعوم بالذكاء الاصطناعي : اختر البرنامج الذي يمكنه ضبط تدرج الألوان تلقائيًا، وموازنة درجات الألوان، وتحسين المرئيات لتتناسب مع المعايير الاحترافية

: اختر البرنامج الذي يمكنه ضبط تدرج الألوان تلقائيًا، وموازنة درجات الألوان، وتحسين المرئيات لتتناسب مع المعايير الاحترافية تحويل النص إلى كلام وتحويل الكلام إلى نص : اختر أداة تحرير الفيديو التي يمكنها تحويل النص إلى تعليقات صوتية ذات صوت طبيعي وتحويل الكلام إلى نص، مما يسهل عملية السرد

: اختر أداة تحرير الفيديو التي يمكنها تحويل النص إلى تعليقات صوتية ذات صوت طبيعي وتحويل الكلام إلى نص، مما يسهل عملية السرد التعرف على الأجسام والوجوه : أعط الأولوية لأدوات تحرير الفيديو المزودة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها التعرف على الكائنات أو الوجوه وتتبعها، مما يسمح بتقنيات تحرير متقدمة مثل التكبير التلقائي أو التركيز

: أعط الأولوية لأدوات تحرير الفيديو المزودة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها التعرف على الكائنات أو الوجوه وتتبعها، مما يسمح بتقنيات تحرير متقدمة مثل التكبير التلقائي أو التركيز الترجمة والتعليقات التوضيحية الآلية : اختر برنامج تحرير الفيديو الذي يُنشئ ترجمات وتعليقات توضيحية دقيقة تلقائيًا

: اختر برنامج تحرير الفيديو الذي يُنشئ ترجمات وتعليقات توضيحية دقيقة تلقائيًا تحسين الصوت وتقليل الضوضاء : تأكد من أن أداة تحرير الفيديو تتضمن ميزات معالجة الصوت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح الصوت وتقليل التشويش في الخلفية

: تأكد من أن أداة تحرير الفيديو تتضمن ميزات معالجة الصوت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح الصوت وتقليل التشويش في الخلفية إنشاء الفيديو القائم على القوالب : ابحث عن أدوات محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي توفر قوالب تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو احترافية بسرعة

: ابحث عن أدوات محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي توفر قوالب تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو احترافية بسرعة الموسيقى والمؤثرات الصوتية التي يولدها الذكاء الاصطناعي: اختر برنامج تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنشاء أو اقتراح موسيقى خلفية ومؤثرات صوتية تتناسب مع مزاج الفيديو الخاص بك ونغمته

## أفضل 12 أداة لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي

غالبًا ما يتضمن تحرير الفيديو التقليدي عملًا يدويًا دقيقًا - تشذيب المقاطع وتعديل الانتقالات وتصنيف الألوان ومزامنة الصوت. وقد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً ويتطلب مستوى عالٍ من المهارة.

تخلصك أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من متاعب التحرير، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية بسهولة.

دعنا نستكشف أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحرير الفيديو - كل منها مصمم لتبسيط سير عملك وتعزيز إبداعك:

1. Synthesia (الأفضل لإنشاء صور رمزية بالذكاء الاصطناعي)

via Synthesia استخدام Synthesia سهل - ليس عليك أن تكون خبيرًا في تحرير الفيديو. ما عليك سوى إدخال السيناريو الخاص بك في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي واختيار صورة رمزية. يقوم Synthesia بإنشاء مقطع فيديو بشخصية نابضة بالحياة تقدم رسالتك!

يمكنك الاختيار من بين عدد لا يحصى من الأصوات والأنماط وحتى اللغات. لقد وفر لي محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت الكثير من الوقت والمال مقارنة بإنتاج الفيديو التقليدي.

أفضل ميزات Synthesia

اختر من بين مجموعة كبيرة من الشخصيات الواقعية والمتحركة لتمثيل علامتك التجارية

تحويل النصوص أو المقالات إلى محتوى فيديو جذاب دون عناء

إنشاء مقاطع فيديو بلغات مختلفة مع النطق الدقيق ومزامنة الشفاه

قيود التضمين

قد يجد المستخدمون قيودًا عند تعديل العناصر المرئية لمقاطع الفيديو الخاصة بهم

خطته المجانية محدودة، وغالبًا ما يتطلب الوصول إلى الميزات المتقدمة والصور الرمزية عالية الجودة اشتراكًا

تسعير #### Synthesia

مجاني

بداية 18 دولارًا في الشهر

18 دولارًا في الشهر مبتدئ : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا مؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات: تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

مكافأة: إليك بعض البدائل التركيبية لك

2. InVideo AI (الأفضل لإنشاء فيديوهات تسويقية جذابة)

via InVideo AI باستخدام InVideo AI، من السهل تحويل فكرة ما إلى فيديو احترافي في دقائق. لقد قمت بتحميل نص الفيديو الخاص بي، وقام محرر الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإنشاء صور وموسيقى وتعليقات صوتية مطابقة.

كما أنه يقدم العديد من القوالب القابلة للتخصيص، حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر. لقد استخدمت أداة الذكاء الاصطناعي لكل شيء بدءًا من مقاطع فيديو يوتيوب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى فيديوهات التدريب لفريقي. إنه يحقق نتائج مبهرة باستمرار لجميع احتياجاتي التسويقية.

أفضل ميزات InVideo AI

تحويل النص إلى مقاطع فيديو جذابة بصريًا باستخدام التعليقات الصوتية والصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

إزالة الخلفية من الصور أو مقاطع الفيديو بسهولة

الوصول إلى مجموعة من أدوات التحرير مثل التشذيب والقص وإضافة المؤثرات

استخدام الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى الخالية من حقوق الملكية

قيود الذكاء الاصطناعي في الفيديو

لاحظ المستخدمون أن القوالب المتاحة يمكن أن تكون مقيدة لاحتياجات أكثر تحديدًا

غالبًا ما تضيف الخطة المجانية لمحرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذا علامات مائية إلى مقاطع الفيديو المصدرة

تسعير InVideo AI

مجاني للأبد

بالإضافة : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا حد أقصى: 48 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي في الفيديو

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

3. Runway (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو بالرسوم المتحركة)

via المدرج استخدمت Runway لتحويل لقطاتي الخام إلى فيديو آسر. وبفضل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به، يمكنني بسهولة تغيير الخلفيات وإزالة الأجسام غير المرغوب فيها وتحريك الشخصيات ببضع نقرات فقط.

يمكنني ترقية الفيديو وتحسين جودته وجعل اللقطات القديمة أكثر وضوحًا دون فقدان التفاصيل من خلال محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذا. يحتوي Runway أيضًا على الكثير من المؤثرات الإبداعية للعب بها. لقد جربت أنماط فيديو ومرشحات مختلفة، وكانت النتائج مذهلة.

أفضل ميزات برنامج Runway

تحرير لقطات الفيديو وتعديلها دون عناء بمساعدة الذكاء الاصطناعي

تحسين جودة الصوت وإنشاء مؤثرات صوتية

إنشاء صور عالية الجودة بناءً على الأوصاف النصية

قيود المسار

يلاحظ المستخدمون أن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي يعكس التحيزات الموجودة في بيانات التدريب

يتطلب الوصول إلى الميزات المتقدمة لمحرر الذكاء الاصطناعي هذا رسوم اشتراك عالية

تسعير Runway

مجاني للأبد

قياسي 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا المحترف : 28 دولارًا شهريًا

: 28 دولارًا شهريًا غير محدود : 76 دولاراً في الشهر

: 76 دولاراً في الشهر مؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. Wondershare Filmora (الأفضل لتحسين مقاطع الفيديو بالموسيقى والفلاتر والانتقالات)

via

٪ / href/ https://filmora.wondershare.com/video-editor/video-editor-download.html Wondershare Filmora /%href/

باستخدام Wondershare Filmora، من السهل قص المقاطع وتقسيمها وإضافة انتقالات وتراكبات نصية ودمج المقاطع وإضافة رسوم متحركة رائعة. لقد استخدمت مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحرير كل شيء بدءًا من مقاطع الوسائط الاجتماعية القصيرة إلى مدونات الفيديو الطويلة.

يتوافق Filmora مع العديد من تنسيقات الفيديو المختلفة، مما ساعدني على استيراد الملفات وتصديرها دون عناء. ميزة الشاشة الخضراء ممتازة لإنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي. أدوات تحرير الصوت رائعة لتنظيف ضوضاء الخلفية أو إضافة الموسيقى.

أفضل ميزات Wondershare Filmora

الوصول إلى مكتبة من الموسيقى والمؤثرات الصوتية والرسومات

إدراج موسيقى خلفية وزيادة وضوح الصوت

إضافة انتقالات وعناوين وفلاتر وتراكبات متنوعة إلى مقاطع الفيديو

قيود Wondershare Filmora

بالمقارنة مع البرامج الاحترافية، قد يفتقر إلى بعض الأدوات المتطورة

يمكن أن يكون بطيئًا بالنسبة لمقاطع الفيديو عالية الدقة

تسعير Wondershare Filmora

الخطة الشهرية عبر المنصات: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر الخطة السنوية عبر المنصة : 29.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 29.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر الخطة الدائمة: 49.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Wondershare Filmora Filmora

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

5. الوصف (الأفضل للتحرير الصوتي والنسخ)

via الوصف Descript عبارة عن منصة لتحرير الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم نهجًا فريدًا وبديهيًا للتحرير. لقد استخدمته لتعديل مقاطع الفيديو الخاصة بي عن طريق تعديل النص - إزالة _الأمم، آهات، وغيرها من الكلمات والأصوات الحشو بنقرة واحدة، أو حتى استبدال جمل كاملة. يتم ضبط الفيديو تلقائيًا ليتوافق مع التغييرات، مما يوفر لي الوقت والجهد.

لقد استفدتُ من ميزات الذكاء الاصطناعي لإزالة الضوضاء في الخلفية، وضبط مستويات الصوت، وحتى توليد تعليقات صوتية واقعية. كما يوفر ديسكريبت أيضًا أدوات تعاونية قوية، مما يسمح لي بالعمل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي وتحسين المشاريع معًا. تجمع هذه المنصة بين البساطة والميزات المتقدمة، مما يجعلها مثالية لكل من عمليات التحرير السريعة وأعمال ما بعد الإنتاج التفصيلية.

أفضل ميزات ديسكريبت

استبدال أو إضافة الصوت عن طريق كتابة النص والسماح للذكاء الاصطناعي بإنشاء نص الفيديو

تصدير مقاطع الفيديو والصوت بتنسيقات مختلفة أثناء تحرير مقاطع الفيديو

الوصول إلى أدوات التشذيب والقص وإضافة المرئيات

قيود النص

أبلغ المستخدمون أن الدبلجة الزائدة و النسخ قد يكون غير دقيق في بعض الأحيان

ميزات تحرير الفيديو الخاصة به محدودة مقارنةً بميزات تحرير الصوت والنصوص

نص التسعير

مجاني للأبد

هاوٍ: 12 دولار/شهرياً

12 دولار/شهرياً مبدع: 24 دولارًا في الشهر

24 دولارًا في الشهر الشركات: 40 دولاراً شهرياً

40 دولاراً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. DeepBrain AI (الأفضل لتحرير الفيديو للبشر المولدة بالذكاء الاصطناعي)

via DeepBrain AI DeepBrain AI هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحرير الفيديو. لقد ساعدتني في إنشاء فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي للعروض التوضيحية للمنتجات و مقاطع فيديو تدريبية في دقائق. لقد قمت بتحميل برنامج نصي، واخترت صورة رمزية للذكاء الاصطناعي، وأنشأت فيديو حقيقي المظهر. باستخدام مولد فيديو الذكاء الاصطناعي هذا، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو توضيحية أو مقاطع فيديو تعليمية أو حتى مقاطع فيديو تتحدث عن الرأس.

يوفر DeepBrain AI أيضًا العديد من خيارات التخصيص ووفر لي ساعات من تصوير الفيديو وتحريره. الإخراج النهائي دائمًا بجودة احترافية.

أفضل ميزات DeepBrain AI

إنشاء صور رمزية للذكاء الاصطناعي تبدو وتتصرف مثل البشر

تمكين إجراء محادثات سلسة وجذابة مع البشر باستخدام الذكاء الاصطناعي

تخصيص الصور الرمزية البشرية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات الخاصة بعلامتك التجارية من خلال تحرير الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي DeepBrain AI

تتطلب الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بيانات واسعة النطاق لإنشاء صور رمزية دقيقة وفعالة للذكاء الاصطناعي

تفيد التقارير أن الأداة تواجه تحديات في تكرار التفاعلات العاطفية المعقدة

تسعير DeepBrain AI

الشخصي: 24 دولاراً في الشهر

24 دولاراً في الشهر الفريق: 72 دولاراً في الشهر

72 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DeepBrain AI

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: غير متاح

7. ويزكوت (الأفضل لإنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي)

via ويسكوت Wisecut هو أحد أفضل برامج تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع فيديو قابلة للمشاركة بسهولة. قمت بتحميل مقطع فيديو طويل لقناتي على يوتيوب، وعثر Wisecut تلقائيًا على أفضل الأجزاء، وأضاف موسيقى جذابة، بل وقام بإنشاء ترجمات.

وبفضل ميزة القصة المصورة بالذكاء الاصطناعي، يمكنني بسهولة إعادة ترتيب المقاطع وإضافة نص مباشرةً إلى القصة المصورة دون التعامل مع جدول زمني معقد. لقد استخدمت Wisecut في كل شيء بدءًا من YouTube Shorts إلى Instagram Reels، وقد وفر لي الكثير من الوقت.

أفضل ميزات Wisecut

تحرير مقاطع الفيديو، وإزالة الإيقاف المؤقت، وإنشاء مقاطع قطع قفز تلقائيًا باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

تمكين تحسين مقاطع الفيديو لنسب عرض إلى ارتفاع مختلفة (مربع، رأسي، أفقي)

الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات الموسيقى التي تحمي حقوق الطبع والنشر

قيود التنفيذ

لاحظ المستخدمون أن محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي يواجه صعوبات مع أنواع أو أنماط معينة من مقاطع الفيديو

قد لا يقوم صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي دائمًا بمحاذاة الصوت والفيديو بشكل مثالي

تسعير Wisecut

مجاني للأبد

المبتدئ: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا المحترفين: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

8. Aivo AI (الأفضل لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو بسرعة)

via Aivo AI لقد جربت Aivo AI واستخدمته لتحويل منشور مدونة إلى فيديو ببضع نقرات فقط. قام تلقائيًا بإنشاء صور مرئية وإضافة موسيقى في الخلفية وحتى إنشاء تعليق صوتي في بضع دقائق. يتيح لي تخصيص كل شيء من أنماط النص إلى الانتقالات.

يفهم Aivo AI المحتوى ويقترح مرئيات ذات صلة لإنشاء مقاطع فيديو. تُعد قدرة الأداة على إنشاء تنسيقات فيديو مختلفة بسرعة لوسائل التواصل الاجتماعي موفرة للوقت بشكل كبير.

أفضل ميزات Aivo AI

الوصول إلى مجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو الخالية من حقوق الملكية لإنشاء محتوى مذهل

تلقي اقتراحات تلقائية في مقاطع الفيديو للتقطيعات والانتقالات والتأثيرات

تحويل المحتوى المكتوب بسهولة إلى مقاطع فيديو جذابة بصريًا

قيود Aivo AI

ينطوي إتقان ميزات تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منحنى تعليمي

يتطلب الوصول إلى الميزات المتقدمة لمحرر الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي معدل اشتراك أعلى

أسعار Aivo AI

مجاني للأبد

لايت: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الصفوة: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا السوبر سوبريم: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Aivo AI

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. Adobe Premiere Pro (الأفضل لتصنيف الألوان وما بعد الإنتاج)

via مدونة أدوبي Adobe Premiere Pro هو برنامج كلاسيكي وهو بلا شك أحد أفضل أدوات تحرير الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإنه يحتوي على منحنى تعليمي، وقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لأتعلم وظائف البرنامج بدقة. يمكن للأداة إلى حد كبير تبسيط عملية إنتاج الفيديو الخاص بك . لقد استخدمته في كل شيء بدءًا من القصات البسيطة إلى المؤثرات البصرية المعقدة.

أدوات تدرج الألوان في مولد الفيديو هذا مذهلة، وقدرات تحرير الصوت من الدرجة الأولى. يمكن أن يكون محرر الفيديو مربكًا للمبتدئين، ولكن بمجرد أن تتقن استخدامه، لا يوجد شيء تقريبًا لا يمكنك فعله باستخدام Premiere Pro.

أفضل ميزات برنامج Adobe Premiere Pro

الوصول إلى مكتبة واسعة من المؤثرات المرئية والانتقالات اللازمة لعملية تحرير الفيديو

إنشاء مقاطع فيديو وصوت وصور بتنسيقات مختلفة لتلبية احتياجاتك المختلفة

إعادة ترتيب مقاطع الفيديو وتعديلها بمرونة كاملة

قيود برنامج Adobe Premiere Pro

قد يكون نموذجه القائم على الاشتراك مكلفًا

الافتقار إلى بعض الميزات سهلة الاستخدام يعيق تجربة تحرير الفيديو للمستخدمين المبتدئين

أسعار أدوبي بريميير برو

34.49 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات برنامج Adobe Premiere Pro

G2: 4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. كليبشامب (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة)

via Clipchamp يعد Clipchamp أداة ممتازة أخرى من أدوات محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وسريعة لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق. يمكنك بسهولة قص المقاطع وإضافة تراكبات نصية وحتى إنشاء عروض شرائح أساسية. يتميز بواجهة سهلة الاستخدام، ويمكنني الوصول إليه من أي جهاز.

مكتبة مخزون Clipchamp واللقطات والموسيقى الخالية من حقوق الملكية مثيرة للإعجاب. لديه القدرة على ضغط مقاطع الفيديو (التي تم إنشاؤها للمشاركة عبر الإنترنت) دون التضحية بالجودة.

ملاحظة: لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية أفضل، تحقق من أفضل 10 برامج تسويق فيديو في عام 2024 (المراجعات والأسعار)

أفضل ميزات Clipchamp

استخدم مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو والصور والموسيقى الخالية من حقوق الملكية من مكتبة المخزون الخاصة به

التعاون مع أعضاء الفريق أو العملاء بسهولة في المشاريع

اختر من بين الخطط المجانية والمدفوعة لتناسب الاحتياجات المختلفة

قيود Clipchamp

قد تتضمن النسخة المجانية علامة Clipchamp المائية بدقة 720 بكسل و1080 بكسل

يفتقر إلى ميزات لتحرير مشاريع الفيديو المعقدة

أسعار كليب كامب

مجاني للأبد

القسط: 11 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Clipchamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

11. Lumen5 (الأفضل لإنشاء مقاطع الفيديو بسرعة)

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Lumen5_

Lumen5 أداة رائعة أخرى لتحويل منشورات المدونة إلى مقاطع فيديو جذابة. لقد أدخلت رابط مقالة، وأنشأت الأداة لوحة عمل. يقوم الذكاء الاصطناعي بعمل جيد في اختيار الصور والموسيقى التي تتناسب مع المحتوى. أحب مجموعة القوالب المتنوعة التي تقدمها الأداة لإنشاء أنماط فيديو مختلفة.

ويمكنك تخصيص كل شيء باستخدام Lumen5-تغيير النصوص والصور وحتى إضافة التعليق الصوتي الخاص بك. وعلى الرغم من أنه ليس مرنًا مثل برامج تحرير الفيديو الاحترافية، إلا أن Lumen5 أداة رائعة بالتأكيد لإنشاء مقاطع الفيديو بسرعة.

أفضل ميزات Lumen5 أفضل ميزات Lumen5

تبسيط عملية إنشاء الفيديو باستخدام وظيفة السحب والإفلات

اختر من بين مجموعة من القوالب المصممة مسبقًا لتتناسب مع نمط علامتك التجارية والغرض من الفيديو

تحويل النص إلى تعليقات صوتية ذات صوت طبيعي مع العديد من اللهجات وخيارات الصوت

قيود Lumen5

غير مناسب لمشاريع الفيديو المعقدة التي تتطلب تحريرًا على مستوى احترافي

واجه المستخدمون قيودًا أثناء استخدام القوالب من حيث التخصيص لتصاميم محددة

أسعار Lumen5

الأساسي: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر المبتدئ: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر احترافي: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lumen5

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

12. فليكس كليب (الأفضل لإنشاء محتوى فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي)

via

٪ / href/ https://www.flexclip.com/video-editor.html FlexClip /%href/

يساعدك FlexClip على إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو تسويقية دون عناء. فهو يوفر قوالب معدة مسبقًا يمكنك تخصيصها بسهولة باستخدام النصوص والصور والموسيقى الخاصة بك.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام FlexClip لإضافة انتقالات رائعة ورسوم متحركة نصية وحتى رسوم متحركة أساسية. إنه مثالي لمن يريد إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي دون قضاء ساعات في تعلم برامج تحرير الفيديو المعقدة مثل Adobe Premiere Pro.

أفضل ميزات FlexClip

الوصول إلى أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمهام مثل إزالة خلفية الفيديو وتحويل النص إلى فيديو

تحويل النص إلى تعليقات صوتية ذات صوت طبيعي وإضافة ترجمات إلى المحتوى تلقائيًا

تصدير مقاطع الفيديو بتنسيقات ودقة مختلفة

قيود فليكس كليب

يتطلب الوصول إلى ميزات FlexClip المميزة اشتراكاً مدفوعاً

قد تكون بعض تنسيقات التصدير أو الدقة مقيدة في الخطة المجانية

أسعار فليكس كليب

مجاني للأبد

بالإضافة إلى: 10 دولارات/شهرًا

10 دولارات/شهرًا الشركة: 20 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات FlexClip

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

## أدوات محرر فيديو أخرى للذكاء الاصطناعي

في حين أن أدوات مثل Synthesia و InVideo و Lumen5 و Filmora و Runway توفر إمكانات رائعة للذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو وتحريره، فإنك تحتاج إلى حل شامل لوضع تصور لمبادرات المحتوى والفيديو الخاصة بك وتنفيذها واستكمالها.

أدوات مثل ClickUp مجموعة قوية من الميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تبسيط سير عملك بالكامل، بدءًا من إدارة المشروع وأتمتة المهام إلى التواصل والتعاون وإنشاء مقاطع الفيديو.

ClickUp

لقد أصبح ClickUp أداتي المفضلة لتبسيط مهامي لأنه يقوم بالأعباء الثقيلة في سير عملي. مع ClickUp Brain, الذكاء الاصطناعي المدمج في الأداة، وجدتُ أن إدارة مشاريعي أكثر سلاسة وفعالية وأقل إرهاقاً.

لكن ClickUp Brain لا تدير المهام فحسب، بل تساعد أيضًا في إنشاء المحتوى. يمكنني إدخال المطالبات لإنشاء نصوص فيديو ومنشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني ومحتوى تسويقي دون عناء، مما يوفر لي ساعات من وقت الكتابة ويضمن أن يكون المحتوى الخاص بي حاداً وجذاباً في كل مرة.

إنشاء منشور مدونة بمطالبات بسيطة باستخدام ClickUp Brain

أقدر ملخصات المشروع الآلية أيضًا. فبدلاً من صياغة التحديثات يدوياً، يقوم ClickUp Brain بتلخيصها حتى أتمكن من مشاركتها مع فريقي.

تلخيص ملاحظات الاجتماع دون عناء باستخدام ClickUp Brain

مكافأة: لاستكشاف المزيد من الخيارات، اطلع على أفضل 10 برامج تلخيص فيديو بالذكاء الاصطناعي ستوفر لك وقتًا ثمينًا لا أحتاج إلى البحث في عدد لا نهائي من المستندات أو المهام للعثور على معلومات، حيث أن ClickUp Brain يجيب على أسئلتي على الفور من خلال سحب السياق من جميع مشاريعي. عندما أعمل على مشروع معقد، أستخدم ClickUp Brain للحصول على تحديثات سريعة حول تقدم المهام وحتى أتمتة بعض تقارير الحالة الروتينية.

مقاطع كليك أب برين

يمكنني تسجيل شاشتي أو إنشاء فيديو سريع لمشاركة الأفكار مع فريقي باستخدام مقاطع كليك أب . بدلاً من كتابة شروحات طويلة أو تنزيل أداة فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أستخدم Clips لتسجيل نفسي وأنا أسير في مهام معقدة أو وصف تجربة ما عبر الإنترنت أو تقديم ملاحظات حول المشروع بصرياً. يعد Clips مثاليًا أيضًا لإنشاء مقاطع فيديو توضيحية.

ملاحظة: اطلع على هذه المدونة للتعرف على كيف تسجل نفسك بالفيديو وأنت تقدم عرض باور بوينت

تسجيل المقاطع في أي محادثة باستخدام ClickUp Clips ومشاركتها مع الفرق بسهولة

يتكامل ClickUp Clips بسلاسة مع ClickUp Brain. بعد التسجيل، يقوم ClickUp Brain تلقائياً بنسخ الفيديو، مما يسهل البحث عن معلومات محددة لاحقاً. كان هذا مفيدًا بشكل خاص عندما احتجت إلى إعادة النظر في تفاصيل من مقطع فيديو من قبل أحد أعضاء الفريق - لا مزيد من البحث في مقاطع فيديو كاملة للعثور على ما أحتاجه.

قم بنسخ تسجيلاتك في غضون دقائق باستخدام ClickUp Clips

أثناء استكشاف Clips، أسعدني معرفة أنه يمكنك التعليق مباشرةً على الفيديو وتحويل المقاطع إلى مهام قابلة للتنفيذ.

يمكنك أيضًا الاستفادة من قالب إنتاج الفيديو ClickUp للحفاظ على تنظيم مشاريع إنتاج الفيديو. باستخدام الحالات المخصصة والحقول المخصصة، يمكنك تتبع كل مرحلة من مراحل الإنتاج، بدءًا من الفكرة وحتى التحرير النهائي للفيديو، والاعتماد على عرض مخطط جانت لإدارة الجداول الزمنية وتعيين المهام لفريقك دون عناء.

قالب إنتاج الفيديو الخاص بـ ClickUp

لقد استخدمت عرض تاريخ العرض الأول لتنسيق إطلاق فيديو الشهر الماضي، مما يضمن بقاء كل شيء في الموعد المحدد. قلل الهيكل المبسط للقالب من فرص فقدان الخطوات الحاسمة، وحافظ على وضوح التواصل، وساعدني في إدارة الموارد بفعالية.

مكافأة: لتبسيط الاتصالات بشكل أكبر، راجع هذه المدونة على كيفية استخدام اتصالات الفيديو غير المتزامنة لتحسين العمل عن بُعد

أفضل ميزات #### ClickUp

الحصول على إجابات فورية وإنشاء محتوى وأتمتة التحديثات بمساعدة الذكاء الاصطناعي

مراقبة الوقت المستغرق في المهام من خلال تتبع الوقت المتكامل

تعاون على المستندات ومواقع الويكي المرتبطة بالمهام والمشروعات داخل ClickUp

تحديد الأهداف وإدارتها، ومواءمتها مع المهام والمشروعات من أجل تركيز أفضل

تكامل ClickUp مع Slack وGoogle Drive وZoom للتعاون السلس

إنشاء ملخصات سريعة لتعليقات المهام وتحديثات المشروع لسهولة الفهم

إنشاء لوحات معلومات ذكية للحصول على رؤى حول تقدم المشروع وأداء الفريق

ترجمة المحتوى تلقائياً وإجراء تدقيقات إملائية للتأكد من دقة المستندات والمهام

قيود ClickUp

قد يستغرق إعداد مهام سير العمل بعض الجهد في البداية، ولكن سرعان ما يجد المستخدمون الأمر سهلاً وبديهيًا

بعض ميزات ClickUp المتقدمة تتطلب منحنى تعليمي

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## استفد من الذكاء الاصطناعي لتحويل سير عمل الفيديو

لقد استكشفنا أفضل 12 أداة لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مع تفصيل ميزاتها وقيودها ومراجعاتها من مصادر موثوقة لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير. توفر كل أداة إمكانيات فريدة لتحسين عملية إنشاء الفيديو الخاص بك.

ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مقاطع الفيديو الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى ClickUp، حيث يمكنك من خلاله الاستفادة من مجموعة كاملة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتكاملة المصممة لتعزيز الإنتاجية في جميع جوانب عملك. اشترك في ClickUp وجرب كيف يمكنه تحسين عملية إنتاج الفيديو الخاص بك وإعادة تصور إدارة المشروع!