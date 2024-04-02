10 بدائل للذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

الذكاء الاصطناعي في طريقه إلى إتقان إنشاء المحتوى وتوليد الصور والترميز.

ولكن هل يمكنه حقاً التغلب على إنتاج الفيديو؟

بالتأكيد!

بفضل مولدات الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنك الآن بسهولة إنشاء مقاطع فيديو مذهلة في دقائق معدودة دون شراء معدات وبرامج باهظة الثمن.

كل ما تحتاجه هو أداة إنشاء فيديو الذكاء الاصطناعي المناسبة، ويمكنك إنشاء فيديو احترافي للغاية مع بعض المطالبات فقط في بضع دقائق.

على الرغم من أن Synthesia هي أداة شائعة لإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، إلا أن لها بعض العيوب. لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة ببدائل Synthesia AI لمساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو احترافية.

لكن أولاً، دعنا نراجع ونفهم ما يجب أن تبحث عنه أثناء تقييم بدائل Synthesia AI.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل لـ Synthesia AI؟

عند البحث عن أداة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يجب عليك مراعاة عدة عوامل رئيسية لضمان الحصول على أفضل النتائج:

سهولة الاستخدام: ابحث عن منصة ذات واجهة سهلة الاستخدام وميزات سهلة الاستخدام. يجب أن تبسّط الأداة عملية إنشاء الفيديو، بحيث لا تتطلب الحد الأدنى من الخبرة التقنية

ابحث عن منصة ذات واجهة سهلة الاستخدام وميزات سهلة الاستخدام. يجب أن تبسّط الأداة عملية إنشاء الفيديو، بحيث لا تتطلب الحد الأدنى من الخبرة التقنية التخصيص: يجب أن يوفر منشئ الفيديو الجيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي خيارات تخصيص متنوعة، مما يتيح لك تخصيص مقاطع الفيديو حسب احتياجاتك. يتضمن ذلك خيارات لتحرير المرئيات وإضافة النصوص واختيار الموسيقى ودمج عناصر العلامة التجارية

يجب أن يوفر منشئ الفيديو الجيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي خيارات تخصيص متنوعة، مما يتيح لك تخصيص مقاطع الفيديو حسب احتياجاتك. يتضمن ذلك خيارات لتحرير المرئيات وإضافة النصوص واختيار الموسيقى ودمج عناصر العلامة التجارية جودة المخرجات : قيّم جودة الفيديوهات التي تنتجها الأداة. ابحث عن صور واضحة وانتقالات سلسة ومخرجات عالية الدقة لضمان الحصول على نتائج احترافية

: قيّم جودة الفيديوهات التي تنتجها الأداة. ابحث عن صور واضحة وانتقالات سلسة ومخرجات عالية الدقة لضمان الحصول على نتائج احترافية قدرات الذكاء الاصطناعي : قم بتقييم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تشغل الأداة. يمكن أن يعزز محرك الذكاء الاصطناعي القوي إنشاء الفيديو من خلال أتمتة المهام وإنشاء محتوى ديناميكي وتحسين سير عمل الإنتاج

: قم بتقييم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تشغل الأداة. يمكن أن يعزز محرك الذكاء الاصطناعي القوي إنشاء الفيديو من خلال أتمتة المهام وإنشاء محتوى ديناميكي وتحسين سير عمل الإنتاج الاندماج: ضع في اعتبارك ما إذا كانت الأداة تتكامل بسلاسة مع البرامج والأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها، مثل برامج تحرير الفيديو أو أنظمة إدارة المحتوى أو قنوات التواصل الاجتماعي. تعزز قدرات التكامل من كفاءة سير العمل وتسهل توزيع المحتوى

ضع في اعتبارك ما إذا كانت الأداة تتكامل بسلاسة مع البرامج والأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها، مثل برامج تحرير الفيديو أو أنظمة إدارة المحتوى أو قنوات التواصل الاجتماعي. تعزز قدرات التكامل من كفاءة سير العمل وتسهل توزيع المحتوى التكلفة: قارن بين خطط التسعير ونماذج الاشتراك للتأكد من أن الأداة تناسب ميزانيتك وتوفر لك قيمة مقابل المال. ابحث عن هياكل تسعير شفافة وراعي عوامل مثل الميزات وحدود التخزين وعروض دعم العملاء

## أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في بدائل Synthesia AI، دعنا نتحقق من بعض الخيارات.

1. HeyGen

عبر هاي جين الأول في قائمتنا لبدائل Synthesia AI هي HeyGen، وهي المنصة الأولى في قائمتنا لبدائل الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء مقاطع الفيديو. يتطور HeyGen باستمرار، ويقدم باستمرار ميزات جديدة ويعزز الجودة بمرور الوقت.

وهي تتميز بمجموعتها الشاملة من إمكانات توليد الفيديو، مما يجعلها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج الفيديو. وتتمثل ميزاته البارزة في مولد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعي، وتحويل النص إلى كلام مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومستنسخ الصوت بالذكاء الاصطناعي.

هذه الأدوات مدمجة بسهولة في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يمكّن المبدعين من إنجاز المزيد بسهولة.

أفضل ميزات HeyGen

أنشئ مقاطع فيديو جذابة من الأوصاف النصية باستخدام ميزة تحويل النص إلى فيديو في HeyGen. تعد هذه الميزة مثالية لإنشاء محتوى فيديو حول الموضوعات التي تفتقر إلى لقطات موجودة

في HeyGen. تعد هذه الميزة مثالية لإنشاء محتوى فيديو حول الموضوعات التي تفتقر إلى لقطات موجودة توفير التكاليف وزيادة كفاءة إنتاج الفيديو من خلال السماح ل HeyGen بإنشاء تعليقات صوتية لمقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي

لمقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي شاهد الصور الرمزية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تنبض بالحياة مع HeyGen، حيث تتحدث وتتزامن حركاتها مع الصوت. وتمنحك هذه الميزة المبتكرة بديلاً مقنعاً للظهور أمام الكاميرا بنفسك، مما يعزز المشاركة وتعدد الاستخدامات

تنبض بالحياة مع HeyGen، حيث تتحدث وتتزامن حركاتها مع الصوت. وتمنحك هذه الميزة المبتكرة بديلاً مقنعاً للظهور أمام الكاميرا بنفسك، مما يعزز المشاركة وتعدد الاستخدامات تبسيط عملية إنشاء الفيديو باستخدام ميزة HeyGen الجاهزة للاستخدام s قوالب المدونة . سواء كنت بحاجة إلى حل سريع أو بعض الإلهام، فإن هذه القوالب تساعدك على إنتاج مقاطع الفيديو بسرعة وبدون عناء

قم بتخصيص كل عنصر من عناصر مقاطع الفيديو الخاصة بك - من النصوص والصور إلى الخطوط والألوان - ومطابقة رؤيتك و هوية علامتك التجارية

قيود #### قيود HeyGen

تحتوي الباقة المجانية على ميزات محدودة

الخطة المدفوعة أغلى من البدائل الأخرى

تسعير HeyGen

مجانًا

المنشئ: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر الشركات: 89 دولارًا في الشهر

89 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات #### تقييمات ومراجعات هاي جين

G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 120 تقييم)

2. الساعة الأولى

عبر الساعة الأولى Hour One هي أداة لإنشاء مقاطع الفيديو تستخدم تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن الشركات من إنتاج مقاطع فيديو احترافية يقودها مقدمو العروض دون عناء. باستخدام الصور الرمزية البشرية الافتراضية، يمكنك بسهولة إنشاء مقاطع فيديو بلغات متعددة.

يمكنك تخصيص الشخصيات والأصوات وقوالب الفيديو، مما يضمن تقديم محتوى خاص بالعلامة التجارية. من خلال مكتبة واسعة من اللغات والشخصيات والأصوات والقوالب والتعليقات التوضيحية وأدوات التعاون، تلبي Hour One احتياجات مختلف المجالات، بما في ذلك التعلم والتطوير والموارد البشرية والأخبار والتعلم الإلكتروني والعقارات والتجارة الإلكترونية.

وبدعم من تقنية Reals، تضمن Hour One إنتاج فيديو بجودة الاستوديو وهي مزودة بمجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء محتوى سلس.

أفضل ميزات ساعة وان

تحويل سطر واحد من النص على الفور إلى تحفة فيديو باستخدام معالج الفيديو

إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 لهجة صوتية تشمل أكثر من 60 لغة لتلبية احتياجات مختلف الجماهير

تشمل أكثر من 60 لغة لتلبية احتياجات مختلف الجماهير دعوة زملائك في الفريق للتعاون في مشاريع الفيديو

قم بسرد مقاطع الفيديو الخاصة بك أو استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوتك، مما يضمن الاتساق والاحترافية

أو استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوتك، مما يضمن الاتساق والاحترافية استكشف العديد من القوالب المجانية المُعدّة مسبقاً لتسريع عملية إنشاء الفيديو

لتسريع عملية إنشاء الفيديو دمج إمكانات إنشاء الفيديو في منتجاتك وسير عملك من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) لتحسين الوظائف وتعدد الاستخدامات

قيود الساعة الواحدة

قوالب وشخصيات معدة مسبقًا تقيد أنماط الفيديو الفريدة للغاية

الخطط المجانية وحتى المستويات المدفوعة تحدد مدة الفيديو، مما يعيق سرد القصص المعقدة

تسعير ساعة واحدة

مجاني

لايت 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا العمل : 112 دولاراً في الشهر

: 112 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

مراجعات وتقييمات ساعة واحدة: تقييمات وتقييمات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

3. رندرفورست

عبر رندرفورست رندرفورست، منصة قوية لإنشاء الفيديوهات القائمة على السحابة الإلكترونية، تساعد الشركات الصغيرة على دعم مساعي التسويق الرقمي للشركات الصغيرة بمحتوى فيديو جذاب. فهي تلغي الحاجة إلى تثبيت البرامج أو أنظمة العرض عالية الطاقة.

البنية التحتية القائمة على السحابة السحابية لرندرفورست تتعامل بسلاسة مع متطلبات الذاكرة والحوسبة المتأصلة في إنشاء الفيديو.

ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى موقعهم والسماح لرندرفورست بالتعامل مع المهام الشاقة مما يسمح لك بالتركيز على دفع حملاتك التسويقية إلى الأمام.

أفضل ميزات RenderForest

تخصيص الألوان والخطوط والأنماط دون عناء باستخدام أدوات الرسوم المتحركة

تشذيب التعليقات الصوتية بدقة باستخدام أداة تشذيب التعليق الصوتي المتقدمة، وهي متاحة للمستخدمين المشتركين

بدقة باستخدام أداة تشذيب التعليق الصوتي المتقدمة، وهي متاحة للمستخدمين المشتركين شارك مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي أو انشرها على فيسبوك أو يوتيوب مباشرةً

حرر مقاطع الفيديو الخاصة بك بسلاسة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص لأغراض مختلفة، بما في ذلك مقدمات ونهايات يوتيوب الجذابة

لأغراض مختلفة، بما في ذلك مقدمات ونهايات يوتيوب الجذابة تراكب النصوص المتطورة على مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام حزم قوالب الطباعة الحركية

ضبط الألوان وتأثيرات الرسوم المتحركة مع إمكانات تحرير بديهية. اجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك تبدو بالطريقة التي تريدها بالضبط

أنشئ محتوى آسرًا لأي غرض باستخدام مجموعة شاملة من الأدوات

قيود رندرفورست

يسمح الإصدار المجاني بإنشاء مقاطع فيديو مدتها 3 دقائق فقط

قد يكون لبعض القوالب قيود على الكلمات/الصور/الحجم بسبب قيود التصميم

أسعار رندرفورست

مجاني

لايت : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا محترف : 29.99 دولارًا شهريًا

: 29.99 دولارًا شهريًا شركة: 49 دولاراً في الشهر

مراجعات وتقييمات رندرفورست

G2 : 4.7/5 (أكثر من 420 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 420 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4. كولوسيان

عبر كولوسيان Colossyan هي أداة ذكاء اصطناعي بسيطة لكنها قوية تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو لأغراض مختلفة. من التسويق إلى المنتج و فيديوهات تدريبية ، يمكن أن تغطي مجموعة من أنواع الفيديو.

كل ما عليك فعله هو الاختيار من بين القوالب المختلفة، وإضافة النص الخاص بك، وستكون جاهزًا مع الفيديو الخاص بك.

استخدام Colossyan يلغي الحاجة إلى معدات متطورة وتحرير فيديو احترافي ومهارات متقدمة. وعلاوة على ذلك، فإنه يدعم أيضًا أكثر من 70 لغة، مما يجعله أداة فريدة من نوعها لتوليد الفيديو.

أفضل ميزات كولوسيان

أنشئ مقاطع فيديو عالية الجودة لأغراض مختلفة، مثل مقاطع الفيديو التعليمية أو التسويقية أو التدريبية، مما يوفر الوقت والمال مقارنة بالطرق التقليدية

اختر من بين مجموعة متنوعة من مقدمي العروض التقديمية ، قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتتناسب مع الأسلوب والنبرة المرغوبة للفيديو الخاص بك، بما في ذلك خيارات لهجات وتعديلات بصرية مختلفة

، قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتتناسب مع الأسلوب والنبرة المرغوبة للفيديو الخاص بك، بما في ذلك خيارات لهجات وتعديلات بصرية مختلفة تعريب مقاطع الفيديو بسهولة مع ميزة الترجمة التلقائية

القيود الكولوسيان

الافتقار إلى الميزات التي تتمتع بها بدائل Synthesia AI الأخرى

نقص التفاعل، خاصة بالنسبة لمشاريع التدريب

أسعار كولوسيان

المبتدئ: 27 دولارًا في الشهر

27 دولارًا في الشهر المحترف: 87 دولارًا شهريًا

87 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والتقييمات

G2: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. وندر شير

لدى Wondershare أداتين شهيرتين لإنشاء مقاطع الفيديو: Filmora و Virbo.

فيلمورا

عبر فيلمورا Filmora هي أداة تحرير فيديو يمكن أن تلبي احتياجات أي شخص بغض النظر عن خبرته. وقد استخدم هذه الأداة أكثر من 100 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة الأداة بالفعل كأحد البدائل المفضلة للذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات فيلمورا

تحكم في مظهر الفيديو الخاص بك باستخدام أدوات تصحيح الألوان المتقدمة. استكشف جوانب اللون والظل والضوء لإعطاء الفيديو الخاص بك أسلوبًا فريدًا

المتقدمة. استكشف جوانب اللون والظل والضوء لإعطاء الفيديو الخاص بك أسلوبًا فريدًا حسِّن مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام ميزة تتبع الحركة . دمج النصوص أو الرسومات أو العناصر الأخرى في الحركة الأصلية، مما يضمن تجربة بصرية موحدة

. دمج النصوص أو الرسومات أو العناصر الأخرى في الحركة الأصلية، مما يضمن تجربة بصرية موحدة سجل شاشتك باستخدام ميزة Filmora القوية تسجيل الشاشة وإزالة الألوان، عادةً اللون الأخضر، باستخدام ميزة Chroma Key

إدارة تنسيق 4K المتطلب 4K مع Filmora. احرص على التشغيل والتحرير والمعالجة دون انقطاع، وتأكد من بقاء كل بكسل وتفاصيل سليمة طوال رحلة التحرير

قيود فيلمورا

معالجة مقاطع الفيديو الكبيرة أو عالية الدقة يمكن أن تكون بطيئة

يتضمن الإصدار التجريبي علامة مائية ويفتقر إلى التنشيط دون اتصال بالإنترنت

تسعير فيلمورا

مجاني

خطة شهرية: 29.99 دولارًا أمريكيًا

29.99 دولارًا أمريكيًا الباقة الدائمة: 109.99 دولارًا أمريكيًا (تدفع مرة واحدة)

109.99 دولارًا أمريكيًا (تدفع مرة واحدة) الخطة السنوية: 69.99 دولارًا أمريكيًا

مراجعات وتقييمات فيلمورا

G2 : 4.4/5 (290+ تقييم)

: 4.4/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (660+ تقييمات)

فيربو

عبر فيربو تخيل إنشاء فيديو ترويجي احترافي في أقل من دقيقتين دون الحاجة إلى كاميرا أو ممثلين أو مهارات تحرير الفيديو - كل ذلك من مكتبك.

يستخدم Wondershare Virbo صورًا رمزية للذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مكتوب بطريقة عالية الجودة وقابلة للتخصيص، مما يجعله مثاليًا لأغراض مختلفة، مثل العروض الترويجية ومقدمات المنتجات ومقاطع الفيديو التوضيحية.

أفضل ميزات Virbo

اختر قالبًا من مكتبة "قوالب الفيديو"، والتي تقدم العشرات من مقاطع الفيديو المصممة مسبقًا . قم بسحب وإسقاط الأصول، وتحرير الفيديو، وتكون قد انتهيت

. قم بسحب وإسقاط الأصول، وتحرير الفيديو، وتكون قد انتهيت اختر من بين شخصيات "شخصيات" مختلفة لتتناسب مع نبرة الفيديو الخاص بك والغرض منه. قم بمعاينة وتغيير شخصيتك الرئيسية/ الصورة الرمزية بنقرة واحدة فقط

لتتناسب مع نبرة الفيديو الخاص بك والغرض منه. قم بمعاينة وتغيير شخصيتك الرئيسية/ الصورة الرمزية بنقرة واحدة فقط اختر صوت شخصيتك الرمزية من بين عشرات الأصوات واللهجات المتاحة

المتاحة تحويل النص الخاص بك من لغتك الأم إلى أي لغة تريدها باستخدام ميزة ترجمة الذكاء الاصطناعي المدمجة

قيود فيربو

قد تكون بعض الميزات معقدة للغاية بالنسبة للمبتدئين

أسعار فيربو

خطة 1000 رصيد : 499 دولاراً في السنة

: 499 دولاراً في السنة خطة 1500 رصيد : 649 دولاراً في السنة

: 649 دولاراً في السنة خطة 3000 رصيد: 998 دولاراً في السنة

مراجعات وتقييمات Virbo

G2 : 4.8/5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 50 تقييم)

6. D-ID

عبر D-ID D-ID هي عبارة عن منصة لتوليد الفيديو تستخدم تقنيات متقدمة مثل GPT-3 وChatGPT لإنشاء مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي بوجوه وأصوات وتعبيرات طبيعية.

تقدم مجموعة من الميزات والأدوات لتبسيط إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة لأغراض مختلفة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والتعليم والرعاية الصحية.

يتخصص D-ID في الصور الرمزية الرقمية ويعطي الأولوية للخصوصية والأمان، حيث يقدم ميزات مثل الكشف عن التزييف العميق وإخفاء هوية البيانات لحماية محتوى الفيديو الحساس. تركيزها على السرية يجعلها الأفضل للصناعات ذات المتطلبات الصارمة للخصوصية، مثل الرعاية الصحية والمالية.

أفضل ميزات D-ID

تحويل الصور إلى صور رمزية ناطقة بالذكاء الاصطناعي باستخدام Creative Reality™ Studio

باستخدام Creative Reality™ Studio صمم وكيل ذكاء اصطناعي نابض بالحياة وكيل ناطق يعرف كل شيء عنك وعن علامتك التجارية

وكيل ناطق يعرف كل شيء عنك وعن علامتك التجارية ادمج تطبيقاتك مع واجهة المستخدم الطبيعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع واجهة برمجة التطبيقات

الدردشة مع إنسان رقمي ينخرط في محادثات ديناميكية باستخدام معرّف D-ID للدردشة

طوِّر مهام سير عملك باستخدام تكامل فيديو الذكاء الاصطناعي مع Microsoft PowerPoint وCanva وGoogle Slides والمزيد

قيود D-ID

قد تبدو مقاطع الفيديو غير واقعية في بعض الأحيان

تسعير D-ID

API

مجاناً

بناء 18 دولار/شهرياً

18 دولار/شهرياً الإطلاق: 50 دولارًا/شهريًا

50 دولارًا/شهريًا المعدل: 198 دولارًا/شهريًا

198 دولارًا/شهريًا أسعار لا تقبل المنافسة: أسعار مخصصة

استوديو

مجاناً

لايت 5.9 دولار شهرياً

5.9 دولار شهرياً محترف : 29 دولار/شهرياً

: 29 دولار/شهرياً متقدم : 196 دولارًا/شهريًا

: 196 دولارًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

مراجعات وتقييمات D-ID: مراجعات وتقييمات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

7. DeepBrain AI: لا توجد مراجعات كافية

عبر DeepBrain AI يتخصص DeepBrain AI في حلول توليف الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وهي عبارة عن منصة قائمة على السحابة تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو واقعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل سريع وفعال، بما في ذلك المحتوى المدعوم من ChatGPT.

يمكنك الاختيار من بين مجموعة من الصور الرمزية التي تم تطويرها من أشخاص حقيقيين يتحدثون أكثر من 80 لغة، وتتنوع أعراقهم وأعمارهم. يتيح لك ذلك استخدام صور رمزية للذكاء الاصطناعي تتماشى مع صورة علامتك التجارية.

أفضل ميزات DepBrain AI

استكشف أنماط صوتية متنوعة لسرد مقاطع الفيديو الخاصة بك بأكثر من 80 لغة

لسرد مقاطع الفيديو الخاصة بك بأكثر من 80 لغة اختر من بين مجموعة متنوعة تضم أكثر من 100 شخصية افتراضية لنقل رسالتك بفعالية، أو قم بتخصيص شخصية تناسب متطلباتك الخاصة

لنقل رسالتك بفعالية، أو قم بتخصيص شخصية تناسب متطلباتك الخاصة حوِّل المحتوى المكتوب مثل منشورات المدونة أو العروض التقديمية إلى مقاطع فيديو جذابة، مما يضيف بُعداً آخر لجهودك في مشاركة المعلومات

حسِّن مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة من خلال دمج الموسيقى أو الصور أو النصوص باستخدام الأدوات المتوفرة

احصل على الدعم في الكتابة أو التصحيح النحوي أو توليد أفكار جديدة لمقاطع الفيديو الخاصة بك مباشرةً من الأداة

أو توليد أفكار جديدة لمقاطع الفيديو الخاصة بك مباشرةً من الأداة الوصول إلى مكتبة واسعة من مقاطع الفيديو المعدة مسبقًا والقوالب لتسريع عملية إنشاء الفيديو

قيود DeepBrain AI

قد تفتقر الصور الرمزية إلى خيارات تخصيص واسعة النطاق

جودة المخرجات تعتمد بشكل كبير على النص المكتوب الذي يقدمه المستخدم

أسعار الذكاء الاصطناعي DeepBrain AI

البداية: تبدأ من 30 دولارًا شهريًا

تبدأ من 30 دولارًا شهريًا المحترف: يبدأ من 225 دولارًا شهريًا

يبدأ من 225 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

المراجعات والتقييمات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. الوصف

عبر الوصف مع ديسكريبت، أحد بدائل Synthesia AI الشهيرة، لديك منصة بديهية لتحرير الفيديو مبسطة بالذكاء الاصطناعي.

وبفضل أدواته وقوالبه سهلة الاستخدام، يمكنك استخدام Descript لإنشاء صوت متعدد المسارات وتسجيلات الشاشة والمقاطع وغيرها.

وتتيح لك ميزة النسخ التلقائي إضافة ترجمات مصاحبة لمقاطع الفيديو وتحريرها بسهولة. توفر الأداة إمكانية الوصول إلى مكتبة وسائط واسعة لتحسين المحتوى بسلاسة من خلال التحرير بالسحب والإفلات.

نص أفضل الميزات

تحسين جودة الصوت لأي ملف صوتي بشكل كبير

إزالة الألفاظ غير الاحترافية من خلال قدرة Descript على إزالة كلمات الحشو ، وهو أمر مثالي لأولئك الذين قد يفتقرون إلى الخبرة خلف الميكروفون

، وهو أمر مثالي لأولئك الذين قد يفتقرون إلى الخبرة خلف الميكروفون تحرير اللقطات من خلال المستندات النصية مع تحرير الفيديو المستند إلى النص ، مما يوفر الوقت مقارنة بالمنصات التقليدية

، مما يوفر الوقت مقارنة بالمنصات التقليدية تبسيط التحرير من خلال التحرير الآلي لإضافة الترجمة والتحرير بسهولة باستخدام منصة ديسكريبت المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لإضافة الترجمة والتحرير بسهولة باستخدام منصة ديسكريبت المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوصول إلى مكتبة وسائط ضخمة واستخدام التحرير بالسحب والإفلات لتحسين المحتوى الخاص بك بسهولة

قيود ديسكريبت

هناك القليل من منحنى التعلم

قد يكون الذكاء الاصطناعي غير دقيق بالنسبة للنصوص التلقائية

تسعير النصوص

مجاني

المنشئ : 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا محترف : 30 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 30 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسة: تسعير مخصص

التعليقات والتقييمات: مراجعات وتقييمات

G2: 4.8/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4.8/5 (أكثر من 390+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

9. Elai.io

عبر Elai.io يستخدم Elai تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو مباشرةً داخل متصفح الويب. لذلك، لا تحتاج إلى كاميرات أو معدات إضافية فاخرة.

وبفضل مكتبة واسعة من الصور الرمزية الشبيهة بالبشر، يتيح لك Elai إنشاء مقاطع فيديو مع صور رمزية بجودة صوت رائعة ومزامنة شفاه نابضة بالحياة.

علاوة على ذلك، تتميز المنصة بمحرر فيديو متكامل، مما يلغي الحاجة إلى أدوات تحرير خارجية.

أفضل ميزات Elai.io

اختر من بين أكثر من 35 نجمة متنوعة لتعمل كمقدمين في مقاطع الفيديو الخاصة بك، مما يلغي الحاجة إلى توظيف ممثلين

متنوعة لتعمل كمقدمين في مقاطع الفيديو الخاصة بك، مما يلغي الحاجة إلى توظيف ممثلين إنشاء حضور على YouTube دون الظهور على الشاشة

إنشاء محتوى متعدد اللغات بسهولة وبدون تكاليف إضافية باستخدام استنساخ الصوت والترجمة التلقائية والتعليقات التوضيحية المغلقة

قيود Elai.io

العرض البطيء

يمكن استخدام المزيد من الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي

تسعير Elai.io

مجاني

أساسي : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا متقدم : 125 دولارًا في الشهر

: 125 دولارًا في الشهر مؤسسة: أسعار مخصصة

مراجعات وتقييمات Elai.io

G2 : 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: مراجعات غير كافية

10. في الفيديو

عبر في الفيديو InVideo هي شركة رائدة في مجال توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على تبسيط إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق التجاري وغير ذلك.

بمجرد مطالبة وصفية فقط، يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص ب InVideo بإنشاء مقاطع فيديو توضيحية وأفلام قصيرة على YouTube، والتي يمكن تخصيصها باستخدام أدوات التحرير القوية الخاصة به.

يمكنك الاختيار من بين أكثر من 5000 قالب والوصول إلى ميزات مثل صانع عرض الشرائح بالذكاء الاصطناعي، والصور الرمزية الناطقة، ومولد النصوص، ومولد الصوت، ومكتبة واسعة من لقطات الأسهم الخالية من حقوق الملكية.

أفضل ميزات InVideo

الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو من منصات مثل Shutterstock وStoryblocks من خلال مكتبة المحتوى

استخدم العديد من موارد الوسائط، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور والموسيقى والملصقات المخزنة

حسِّن مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام ميزات الرسوم المتحركة

تسجيل الصوت مباشرةً داخل InVideo

استكشف أدوات الذكاء الاصطناعي مثل محرر فيديو يوتيوب بالذكاء الاصطناعي، وصانع عرض الشرائح، والصورة الرمزية الناطقة، ومُنشئ البرامج النصية، ومُنشئ الصوت

قيود InVideo

تتضمن الخطة المجانية عناصر مكتبة محدودة

قد يكون عرض الفيديو بطيئًا في بعض الأحيان

تسعير InVideo

مجاني

بالإضافة إلى : يبدأ من 25 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 25 دولارًا شهريًا الحد الأقصى: يبدأ من 60 دولارًا في الشهر

مراجعات وتقييمات فيديو

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 370 تقييم)

## أدوات أخرى لإدارة الفيديو بالذكاء الاصطناعي

بينما يمكن أن تساعدك أدوات إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي في إنشاء مقاطع الفيديو، فإنك تحتاج إلى عناصر أخرى في استراتيجيتك التسويقية. بصرف النظر عن بدائل الذكاء الاصطناعي التي تفضلها، فأنت تحتاج أيضًا إلى أداة جيدة لإدارة المشروع لمساعدتك في تنفيذ استراتيجيتك ومراقبتها لتحقيق النتائج المستهدفة.

وهنا يأتي دور أداة إدارة المشروع مثل ClickUp

ClickUp

قل وداعاً للطرق القديمة لإنشاء المحتوى وإدارته. مع ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى الخاص بك والتعاون فيه وتنقيحه وإدارته إنتاج المحتوى و تسويق الفيديو الأنشطة في مكان واحد. وهذا يعني أنه لا مزيد من التنقل بين التطبيقات لتخزين مواضيع الفيديو، وكتابة النصوص، ومشاركة التعليقات والحصول عليها، وإدارة أنشطة ما بعد إنتاج الفيديو.

هناك الكثير من الأمور التي يتطلبها إنشاء مقطع فيديو. يجب عليك العصف الذهني للمواضيع ذات الصلة، وتطوير أفكار القصة، وكتابة النصوص، وإنشاء تقويم المحتوى ، وتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين للحصول على ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل الشروع في الإنتاج - إن ClickUp مفيد في كل هذا الإعداد. إدارة المشاريع في ClickUp يمكن أن تساعدك ميزة إدارة المشاريع في التخطيط والتنظيم و إدارة مشاريع الفيديو الخاصة بك من البداية إلى النهاية.

تعاون بسهولة مع فريقك في رحلة إنشاء الفيديو الخاص بك من خلال ميزة إدارة المشاريع في ClickUp

استخدم ميزات إدارة المشاريع في ClickUp من أجل

إنشاء مساحة عمل لتخزين وإدارة جميع مشاريع ومهام الفيديو الخاصة بك

إنشاء قائمة مهام لمشروع الفيديو الخاص بك مع قائمة بالمهام

لمشروع الفيديو الخاص بك مع قائمة بالمهام تعيين المهام لأعضاء فريقك وكذلك لنفسك

حدد تواريخ الاستحقاق والأولويات لمساعدتك في تتبع المواعيد النهائية وأهمية مهامك

وأهمية مهامك قم بتحديث حالة مهامك للإشارة إلى التقدم المحرز في عملك

إضافة تعليقات ومرفقات إلى مهامك ل التواصل والتعاون مع أعضاء فريقك

مع أعضاء فريقك استخدم طرق العرض والفلاتر والفرز وخيارات التجميع المختلفة لتخصيص قائمتك ورؤية مهامك بطرق مختلفة

استخدم أتمتة ClickUp , تكامل ClickUp و تتبُّع وقت مشروع ClickUp ميزات لتعزيز إنتاجيتك وكفاءتك في عملية إنتاج الفيديو الخاص بك

يمكنك الاستفادة من ClickUp Brain لمختلف جوانب عملية إنشاء الفيديو.

تبسيط عملية إنشاء الفيديو الخاص بك من خلال ClickUp Brain

أفكار العصف الذهني للموضوعات والنصوص والمرئيات باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل داخل ClickUp Docs، وإنشاء قائمة بالموضوعات لمقطع الفيديو الخاص بك

للموضوعات والنصوص والمرئيات باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل داخل ClickUp Docs، وإنشاء قائمة بالموضوعات لمقطع الفيديو الخاص بك اكتب البرامج النصية والتعليقات التوضيحية لمقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام AI Writer for Work باستخدام مطالبات نصية بسيطة

والتعليقات التوضيحية لمقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام AI Writer for Work باستخدام مطالبات نصية بسيطة استخدم عمليات تكامل فيديو الذكاء الاصطناعي مع Microsoft PowerPoint وCanva وGoogle Slides وغيرها لتحسين تصميماتك وتعزيز انتشارك العالمي

مع Microsoft PowerPoint وCanva وGoogle Slides وغيرها لتحسين تصميماتك وتعزيز انتشارك العالمي قم بإدارة مشاريع الفيديو والمهام الخاصة بك باستخدام مدير مشروع الذكاء الاصطناعي. يمكنك أتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم، وعناصر الإجراءات، وتخطيط المهام الفرعية، والتعبئة التلقائية للبيانات.

هذا ليس كل شيء؛ يوفر لك ClickUp أيضًا قالب إنتاج الفيديو ClickUp . إنه قالب قائمة جاهز للاستخدام يتضمن مهام وحالات وحقول مخصصة وعروض جاهزة للاستخدام لكل مرحلة من مراحل عملية إنتاج الفيديو.

قم بتخطيط وإدارة وتنفيذ مقاطع الفيديو الخاصة بك بكفاءة باستخدام قالب إنتاج الفيديو من ClickUp

يمكنك استخدام هذا القالب من أجل

تخطيط وتنظيم مهام ما قبل الإنتاج، مثل العصف الذهني للأفكار، وكتابة النصوص، وإعداد المعدات

جدولة و إدارة مهام إنتاج الفيديو الخاص بك مثل التصوير والتسجيل والإخراج

تتبع مهام ما بعد الإنتاج وتحسينها، مثل التحرير والمراجعة والنشر

انقر فوق أفضل الميزات

إضفاء الطابع المركزي على جميع الاتصالات المتعلقة بالمشروع بسهولة بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة

بسهولة بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة أنشئ مخططات للفيديو، وأفكارًا للسيناريو، وتعليقات توضيحية وما إلى ذلك، باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain

باستخدام ClickUp Brain تخلص من الاجتماعات غير الضرورية والتحديثات المتكررة. اكتساب الوضوح بشأن المشاريع الجارية على مستوى المؤسسة من خلال منصة مركزية، مما يضمن المساءلة والشفافية

استخدم خاصية التدقيق في ClickUp للحصول على الملاحظات والمدخلات حول أفكار الفيديو من جميع أصحاب المصلحة

في ClickUp للحصول على الملاحظات والمدخلات حول أفكار الفيديو من جميع أصحاب المصلحة استخدم متتبع الوقت لتبقى على اطلاع على مقدار الوقت الذي تقضيه في المشاريع

لتبقى على اطلاع على مقدار الوقت الذي تقضيه في المشاريع إنشاء مساحة العمل الخاصة بك وإدارة جميع مهامك في الوقت المحدد وبفعالية أكبر

اختر من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من القوالب القابلة للتخصيص لجميع أنواع حالات الاستخدام

قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي للمبتدئين

تسعير ClickUp

مجاناً

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا شركة : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات/مستخدِم شهريًا

مراجعات وتقييمات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

## ابدأ رحلة إنشاء الفيديو الخاص بك!

الآن، لديك كل المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ خطوتك التالية واختيار أداة إنشاء الفيديو المناسبة لعملك. أفضل فكرة هي وضع قائمة مختصرة ببعض بدائل Synthesia AI الجيدة، وتجربتها، ثم المتابعة مع البديل المناسب.

بغض النظر عن الأداة التي تختارها، يمكنك دائمًا استخدام ClickUp لإدارة تسويق الفيديو الاستراتيجية والأنشطة، من الفكرة إلى النشر، في مكان واحد. الاشتراك في ClickUp مجانًا اليوم!