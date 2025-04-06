13 من البدائل والمنافسين لـ Seamless AI لتوليد العملاء المحتملين بشكل فائق

يمكن أن يكون العثور على العملاء المحتملين المناسبين والحفاظ على تدفق العملاء المحتملين معركة شاقة. ولكن مع الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Seamless. AI، يمكنك تحويل مسار الأمور دون عناء وتوليد عملاء محتملين. 🌟

Seamless. يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة عملية توليد العملاء المحتملين، مما يساعد محترفي المبيعات والتسويق على اكتشاف العملاء المحتملين وجمع تفاصيل الاتصال وتسريع جهود التواصل.

ومع ذلك، فإن كل فريق لديه احتياجات فريدة، وقد لا يلبي Seamless. AI قد لا تحقق جميع المربعات الخاصة بك. ابحث عن منافسي Seamless. AI المنافسة التي تناسب استراتيجية المبيعات الخاصة بك بشكل أفضل.

في هذا الدليل، سأرشدك في هذا الدليل إلى بعض أفضل بدائل Seamless. AI، مع تسليط الضوء على الأدوات التي تضفي لمسة جديدة على توليد العملاء المحتملين.

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل سوق توليد العملاء المحتملين العالمي إلى 15,524.35 مليون دولار بحلول عام 2031.

⏰ ملخص 60 ثانية Seamless. AI تبسط توليد العملاء المحتملين من خلال تقديم بيانات اتصال دقيقة في الوقت الفعلي. ولكن إذا لم يكن ذلك مناسباً تماماً، فإليك 13 أداة أخرى تستحق الاستكشاف: : الأفضل لإدارة مشاريع المبيعات وعلاقات العملاء ClickUpالأفضل لإدارة مشاريع المبيعات وعلاقات العملاء

ZoomInfo: الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى بيانات B2B واسعة النطاق

Apollo. io: الأفضل لفرق المبيعات لاستهداف العملاء المحتملين بدقة

UpLead: الأفضل لبيانات SaaS B2B

لوشا: الأفضل لإنشاء قوائم العملاء المحتملين المستهدفين

Clearbit: الأفضل لإثراء البيانات المتقدمة

Lead411: الأفضل للفرق التي تتطلع إلى أتمتة مهام سير العمل

الإدراك: الأفضل للتنقيب الذكي

ذكي: الأفضل لإدارة العلاقات

LinkedIn Sales Navigator: الأفضل للاستفادة من شبكة LinkedIn المهنية

Hunter. io: الأفضل لحلول التنقيب عبر البريد الإلكتروني

Snov. io: الأفضل لتوليد العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني

LeadIQ: الأفضل لتبسيط عملية توليد العملاء المحتملين وجمع العملاء المحتملين

ما هو Seamless. AI؟

Seamless. AI هي عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين والمبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة محترفي المبيعات في العثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم.

تستخدم خوارزميات متقدمة للبحث في الويب عن بيانات في الوقت الفعلي عن العملاء المحتملين المحتملين، بما في ذلك معلومات الاتصال والأدوار الوظيفية وتفاصيل الشركة - ومزامنتها مباشرةً مع CRMs مثل Salesforce و HubSpot.

فائدتها الأساسية؟ أتمتة الأجزاء التي تستغرق وقتاً طويلاً في التنقيب عن العملاء المحتملين لتقديم تواصل أسرع وأكثر دقة.

لماذا تبحث عن بدائل Seamless. بدائل الذكاء الاصطناعي؟

إليك لماذا قد يكون استكشاف منافسي Seamless AI خطوة ذكية:

اعتبارات التكلفة: احصل على ميزات مماثلة بسعر مناسب أكثر للميزانية

ميزات متقدمة: الوصول إلى تحليلات أعمق أو رؤى الذكاء الاصطناعي أو تسجيل العملاء المحتملين المتقدمين

دقة البيانات: ابحث عن أدوات مصممة خصيصًا لمجال عملك وجمهورك

سهولة الاستخدام: استمتع بواجهات أنظف وسير عمل CRM أكثر سلاسة وتكامل

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات (حالات الاستخدام والأدوات)

أفضل 13 بديلاً ومنافساً لـ Seamless. AI البدائل والمنافسين

قبل أن نتعمق في التفاصيل، إليك لمحة سريعة عن أفضل بدائل Seamless. بدائل الذكاء الاصطناعي - مع تسليط الضوء على أفضل ما تفعله كل أداة، وميزاتها الرئيسية، ومقدار تكلفة البدء.

الأداة أفضل حالات الاستخدام الميزات الرئيسية السعر المبدئي انقر فوق إدارة مشاريع المبيعات وإدارة علاقات العملاء مساعد الذكاء الاصطناعي (ClickUp Brain)، إدارة علاقات العملاء، النماذج، لوحات المعلومات، الأتمتة، القوالب خطط مجانية ومدفوعة من 7 دولارات/مستخدم/شهرياً ZoomInfo قاعدة بيانات B2B واسعة النطاق للشركات الكبيرة أكثر من 70 مليون اتصال، أكثر من 170 مليون رسالة بريد إلكتروني، نظام التشغيل الآلي للمبيعات، نصوص البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي التسعير المخصص أبولو. io استهداف العملاء المحتملين بدقة لفرق المبيعات تسجيل نقاط العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي، وتواصل متعدد القنوات، ودقة بريد إلكتروني بنسبة 97. 5٪ خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 59 دولاراً/مستخدماً/شهرياً أبليد بيانات SaaS B2B بدقة عالية دقة 95%، أكثر من 50 فلتر، أكثر من 50 فلتر، فلاتر مكدس تقني، تحقق في الوقت الفعلي نسخة تجريبية مجانية، مدفوعة من 99 دولاراً شهرياً لوشا قوائم العملاء المحتملين المستهدفين في الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات/اتفاقية حماية البيانات الشخصية (GDPR/CCPA)، توصيات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى برنامج المقارنات الدولية، امتداد كروم مجاناً، مدفوع من 49 دولاراً شهرياً Clearbit إثراء البيانات المتقدمة وتجزئة العملاء المحتملين التحديثات في الوقت الفعلي، والنماذج الديناميكية، ولوحات معلومات الزوار NA Lead411 أتمتة مهام سير العمل باستخدام بيانات نوايا المشتري تسجيل العملاء المحتملين ومحفزات المبيعات وبيانات نوايا النمو نسخة تجريبية مجانية، مدفوعة من 99 دولاراً/مستخدماً/شهرياً الإدراك التنقيب الذكي مع الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات البيانات الماسية®، وإشارات النوايا، والمرشحات التقنية/التقنية للشركة التسعير المخصص رشيق إدارة العلاقات التي تركز على إدارة العلاقات CRM مزامنة بيانات البريد الإلكتروني والبيانات الاجتماعية، وقوالب سير العمل، وملفات العملاء المحتملين التفصيلية 29 دولاراً. 90 دولاراً/مستخدماً/شهرياً مستكشف المبيعات على الرابط الاستفادة من شبكة LinkedIn الاحترافية InMail، توصيات العملاء المحتملين، مستكشف العلاقات $99. 99 دولاراً شهرياً (أساسي) Hunter. io التنقيب عبر البريد الإلكتروني وتتبع الحملات أداة البحث عن البريد الإلكتروني، أداة البحث عن التقنية، تحليلات الحملة مجاني، مدفوع من 34 دولاراً شهرياً Snov. io توليد العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني مع الأتمتة رسائل البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة LinkedIn، والحملات التنقيطية، وتكامل CRM تجريبي، مدفوع من 39 دولاراً في الشهر LeadIQ تبسيط عملية توليد العملاء المحتملين وإثراء المبيعات امتداد كروم، منشئ البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي، تحليلات الاستخدام مجاني، مدفوع من 45 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

الآن، دعنا نستكشف كل بديل من بدائل Seamless. الذكاء الاصطناعي البديل بمزيد من التفاصيل لمساعدتك في العثور على الأنسب لاستراتيجية المبيعات والتسويق الخاصة بك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع المبيعات والعلاقات مع العملاء)

ClickUp هو أحد أفضل بدائل Seamless. AI البدائل. إنه تطبيق كل شيء للعمل، وهو تطبيق قوي لفرق المبيعات والتسويق.

تحقق من العملاء المحتملين باستخدام نماذج ClickUp

تتيح لك نماذج ClickUp Forms التقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم بتنسيق منظم وقابل للتخصيص. ويمكنك إنشاء نماذج تأهيل العملاء المحتملين لشرائح العملاء وتعيين الردود تلقائياً لمندوبي المبيعات المعنيين. قم بتضمين نماذج تأهيل العملاء المحتملين مباشرةً في المستندات من أجل عمليات تسليم سلسة للتسويق والمبيعات.

تأهيل العملاء المحتملين من خلال إنشاء نماذج مخصصة باستخدام ClickUp Forms

إنشاء حملات أكثر ذكاءً مع ClickUp Brain

على الرغم من أن ClickUp ليست أداة تقليدية لتوليد العملاء المحتملين، إلا أن ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ClickUp Brain، تجعلها أداة لتغيير قواعد اللعبة لفرق التسويق والمبيعات. فهي تساعد في توليد أفكار الحملات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني للمبيعات وتلخيص تفاعلات العملاء السابقة.

يستخدم الذكاء الاصطناعي للاستفادة من بيانات CRM وبيانات المشاريع، مما يساعدك على إنشاء رسائل توعية شديدة التخصيص وأتمتة المهام المتكررة.

أنشئ نسخة الحملة أو مجموعات المبيعات أو مستندات التمكين في ثوانٍ

تلخيص الصفقات أو الاجتماعات أو المهام الرئيسية تلقائياً

احصل على أفكار جديدة لاستراتيجيتك التالية - كل ذلك من مساعد واحد للذكاء الاصطناعي

فكّر في استراتيجيتك الناجحة التالية مع ClickUp Brain

تسجيل اجتماعات المبيعات وتدوينها وتلخيصها باستخدام ClickUp AI Notetaker

يساعد مُدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي ClickUp AI Notetaker فرق المبيعات على الحفاظ على تركيزهم أثناء الاجتماعات من خلال تسجيل المحادثات وتدوينها وتلخيصها تلقائياً.

إنها مفيدة بشكل خاص أثناء مكالمات الاستكشاف أو تحديثات العميل أو عمليات التسليم الداخلية - مما يضمن لك عدم تفويت أي تفاصيل مهمة. تتضمن الملخصات القرارات الرئيسية وعناصر الإجراءات والمتابعة، والتي يمكن ربطها مباشرةً بالمهام أو سجلات CRM.

مزامنة الملاحظات مع المهام والصفقات ذات الصلة تلقائياً

إنشاء ملخصات منظمة يمكن لفريقك التصرف بناءً عليها

يدعم التواصل الأكثر دقة واتساقاً عبر خط الأنابيب

استخدم ClickUp Brain لتدوين الملاحظات التفصيلية وربطها ببقية عملك

تعمل ClickUp لفرق المبيعات على أتمتة عمليات المبيعات وتصورها وإدارتها وتتبع تقدم الصفقات. تضمن ميزات مثل الدردشة وتعيين التعليقات والمهام وقوائم المراجعة أن الجميع على نفس الصفحة.

إليك كيف تساعدك ClickUp في إدارة مشاريع المبيعات:

ClickUp Brain لاستراتيجية توليد العملاء المحتملين

أنشئ اتصالات مخصصة باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain لفرق التسويق والمبيعات يضمن لك انسيابية وفعالية جميع عمليات المبيعات الخاصة بك. بدءاً من إنشاء رسائل التوعية إلى تصميم مهام سير العمل، فهي تساعد على أتمتة المهام المتكررة التي من شأنها أن تضيع وقت فريقك.

كما أنها تستفيد من بيانات CRM لصياغة اتصالات مخصصة للعملاء المحتملين. ومن خلال استخلاص الرؤى من التفاعلات السابقة وأنشطة المبيعات وغيرها من البيانات، يقوم ClickUp Brain بإنشاء رسائل بريد إلكتروني وحملات تتواصل حقاً مع العملاء المحتملين.

والجزء الأفضل؟ إنها تنشئ ملخصات على الفور، وتكتب محتوى تمكين المبيعات، وتقترح أفكاراً جديدة للحملة التالية.

إضفاء الطابع المركزي على إدارة العملاء المحتملين باستخدام ClickUp CRM

أنشئ قاعدة بيانات مركزية للعملاء باستخدام ClickUp CRM

يعمل ClickUp CRM على تبسيط إدارة العملاء المحتملين من خلال تقديم عرض واضح لخطوط المبيعات. يمكنك تتبع حالات العملاء المحتملين، وتخصيص حقول البيانات، والحصول على تذكيرات متابعة تلقائية - كل ذلك من مكان واحد.

تنظيم قواعد بيانات العملاء

تحليل بيانات المبيعات للحصول على رؤى

مركزية جهود التواصل مع العملاء

قم بتخصيص تتبع خط الأنابيب الخاص بك باستخدام الحقول المخصصة وراقب التقدم باستخدام لوحات معلومات المبيعات في الوقت الفعلي

تبسيط العمليات باستخدام أتمتة ClickUp Automations

إنشاء أتمتة مخصصة مع أتمتة ClickUp Automations

توفر أتمتة ClickUp Automations الوقت من خلال أتمتة المهام الروتينية، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو تحديث حالات المهام. ويمكنك إعداد مهام سير عمل مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تؤدي إلى إجراءات محددة، مما يجعل رعاية العملاء المحتملين وإدارة المهام أكثر كفاءة وأقل يدوياً.

وفر الوقت مع قوالب ClickUp Templates

يحتوي ClickUp على مستودع كبير من القوالب، بما في ذلك تقارير المبيعات وقوالب خطط المبيعات. إليك ثلاثة منها نوصي بها:

قالب تعقب المبيعات : راقب أداء الفريق والأداء الفردي في الوقت الفعلي ClickUpقالب تعقب المبيعاتراقب أداء الفريق والأداء الفردي في الوقت الفعلي

قالب خطة المبيعات : حدد الأهداف وطوّر الاستراتيجيات ونظّم الحملات ClickUpقالب خطة المبيعات: حدد الأهداف وطوّر الاستراتيجيات ونظّم الحملات

قالب ClickUp CRM: تتبع العملاء المحتملين ومعلومات الاتصال وتفاعلات العملاء تتبع العملاء المحتملين ومعلومات الاتصال وتفاعلات العملاء

أفضل ميزات ClickUp*

قيود ClickUp

منحنى التعلم الحاد

لا توفر قواعد بيانات جهات اتصال العملاء المحتملين (استخدمها مع أدوات توليد العملاء المحتملين)

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إليك ما يقوله ماكس سيغال، مدير الكمبيوتر ونظم المعلومات في شركة XYZ، عن ClickUp:

*لقد أحدث الإنشاء التلقائي للمهام من عناوين البريد الإلكتروني للمجلدات والتكامل مع شركة Slack فرقاً كبيراً في كفاءة سير العمل!

*لقد أحدث الإنشاء التلقائي للمهام من عناوين البريد الإلكتروني للمجلدات والتكامل مع شركة Slack فرقاً كبيراً في كفاءة سير العمل!

اقرأ المزيد: قوالب تقارير المبيعات المجانية (يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا)

2. ZoomInfo (الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى بيانات B2B واسعة النطاق)

عبر ZoomInfo

ZoomInfo هو أحد أكثر بدائل Seamless. AI. تتضمن قاعدة بياناتها أكثر من 70 مليون رقم هاتف للاتصال المباشر و170 مليون عنوان بريد إلكتروني تم التحقق منه.

يدعم البرنامج حملات التسويق ويحسِّن خطوط أنابيب المبيعات. كما أن ميزة SalesOS الخاصة به، والمزودة ببيانات الشركة والبيانات التقنية وبيانات النوايا، تجعل التواصل مع العملاء المحتملين أكثر ذكاءً.

يمنحك ZoomInfo Copilot أيضًا ميزة الذكاء الاصطناعي من خلال ملخصات الدردشة التفاعلية ورسائل البريد الإلكتروني المكتوبة بالذكاء الاصطناعي للحصول على توصيات أفضل للعملاء المحتملين.

أفضل ميزات ZoomInfo*

تقييم التفاعلات عبر مختلف القنوات لتحويل العملاء بشكل أفضل مع Chorus

الوصول إلى قاعدة بيانات استخبارات شاملة

تتبع زوار الموقع الإلكتروني للتواصل مع صانعي القرار

تتكامل مع أدوات المبيعات والتسويق الشائعة

قيود ZoomInfo

اشتكى العديد من المستخدمين من البيانات غير الدقيقة والقديمة

تسعير ZoomInfo

المبيعات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 200 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: كيفية كتابة تقارير المبيعات (أمثلة + نماذج)

3. Apollo. io (الأفضل لفرق المبيعات لاستهداف العملاء المحتملين بدقة)

Apollo. io هي منصة ذكاء مبيعات متعددة الاستخدامات تجمع بين توليد العملاء المحتملين والتواصل متعدد القنوات وإدارة الصفقات في أداة واحدة قوية. وتتضمن قاعدة بياناتها أكثر من 210 مليون جهة اتصال مهنية وأكثر من 35 مليون ملف شخصي للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد ميزة تسجيل العملاء المحتملين القابلة للتخصيص بالذكاء الاصطناعي العملاء المحتملين ذوي التحويلات العالية باستخدام سجل النجاح والمعايير مثل المعايير والأوزان والمتغيرات.

تقدم Apollo. io أيضاً أدوات لتخصيص التواصل وأتمتة التواصل وتتبع النتائج.

أبولو. io أفضل الميزات

احصل على 97. 5% من دقة البريد الإلكتروني

ابحث عن العملاء المحتملين بشكل أفضل وخصص البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي من Apollo

تخصيص التواصل وفقاً لنوع العميل المحتمل باستخدام المنطق الشرطي

قيود أبولو. io*

أبلغ بعض المستخدمين عن عناوين بريد إلكتروني قديمة تم التحقق منها

كما وجد العديد من المستخدمين صعوبة في الوصول إلى دعم العملاء

تسعير أبولو. io

مجاناً

الأساسي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

محترف: 99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسة: 149 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أبولو. io*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

إليك ما يقوله مستخدم G2 عن Apollo. io:

يوفر Apollo. io معلومات اتصال دقيقة ومحدثة للغاية، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وهي مفيدة للغاية للوصول إلى أشخاص لم أكن أعرفهم من قبل. واجهة المستخدم بسيطة للغاية وقادرة على الوصول إلى كل خيار.

يوفر Apollo. io معلومات اتصال دقيقة ومحدثة للغاية، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وهي مفيدة للغاية للوصول إلى أشخاص لم أكن أعرفهم من قبل. واجهة المستخدم بسيطة للغاية وقادرة على الوصول إلى كل خيار.

4. UpLead (الأفضل لبيانات SaaS B2B)

عبر أبليد

يتبع UpLead نهجًا مركّزًا في التنقيب عن العملاء المحتملين بين الشركات (B2B)، حيث يقدم قاعدة بيانات منسقة تضم أكثر من 160 مليون جهة اتصال مهنية وأكثر من 16 مليون ملف شخصي للشركة مع معدل دقة بيانات مذهل بنسبة 95%.

في حين أن قاعدة بياناتها أصغر من بعض منافسي Seamless. الذكاء الاصطناعي المنافسة، إلا أنها تعطي الأولوية للجودة على الكمية.

إحدى الميزات البارزة هي تركيزها على الرؤى التقنية. يتيح لك ذلك البحث عن الشركات استناداً إلى مجموعتها التقنية، وهي مثالية للمتخصصين في أدوات أو خدمات معينة.

أفضل ميزات UpLead*

احصل على دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من وكلاء بشريين

تحقق من بياناتك في الوقت الفعلي باستخدام التحقق من البريد الإلكتروني

استخدم أكثر من 50 فلتر بحث للحصول على جهات الاتصال المطابقة لشخصية المشتري لديك

تكامل مع CRM وأدوات أتمتة المبيعات مثل HubSpot وSalesforce، إلخ.

قيود UpLead

ميزات مثل بيانات النوايا ومعلومات المنافسين متوفرة فقط في الخطط باهظة الثمن

خيارات تخصيص محدودة

تسعير UpLead*

تجربة مجانية (لمدة 7 أيام)

الأساسيات: 99 دولارًا شهريًا (مقابل 170 رصيدًا)

بالإضافة إلى: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا (مقابل 400 رصيد)

محترف: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات UpLead*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: هل تريد إنشاء رحلة عملاء ناجحة لنمو الأعمال؟ اطلع على قوالب خريطة رحلة العميل المجانية هذه لضمان الحصول على تجارب رائعة للعملاء طوال دورة حياتهم بأكملها.

5. لوشا (الأفضل لإنشاء قوائم العملاء المحتملين المستهدفين)

عبر لوشا

Lusha هو خيار قوي لفرق B2B التي تركز على الأسواق الأمريكية والأوروبية. إحدى ميزاتها البارزة هي تركيزها على الامتثال - تضمن Lusha أن جميع بياناتها متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية البيانات العامة (GDPR) وقانون حماية البيانات العامة (CCPA) ومعيار ISO 27701.

ميزة أخرى رائعة هي أداة البحث عن العملاء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يوفر توصيات مصممة خصيصاً بناءً على ملف تعريف العميل المثالي (ICP)، مما يجعل التنقيب أكثر ذكاءً وفعالية.

أفضل ميزات لوشا

احصل على تنبيهات بنشاط العملاء المحتملين كلما أجرى عملاؤك المحتملون تغييراً ذا صلة

استخدم عوامل تصفية البحث المتقدمة، مثل التمويل والتقنية ونتائج النوايا للعثور على الشركات المهتمة

اسحب بيانات جهات الاتصال التي تم التحقق من صحتها مباشرةً من منصات مختلفة باستخدام إضافات Chrome وفايرفوكس

قيود لوشا

تركز بيانات B2B على الأسواق الأوروبية والأمريكية فقط

دقة البيانات أقل من بعض الأدوات الأخرى

تسعير لوشا

مجاناً لمقعد واحد

محترف : 49 دولاراً شهرياً (لثلاثة مقاعد)

القسط : 99 دولارًا شهريًا (لخمسة مقاعد)

المقياس: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لوشا

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 300 تقييم)

دعنا نكتشف لماذا يعتبر مستخدمو G2 أن Lusha هي أفضل أداة للبحث عن العملاء المحتملين:

أداة مذهلة للعثور على العملاء المحتملين والاتصال المباشر بالعملاء المحتملين للحصول على عرض توضيحي لهم.

أداة مذهلة للعثور على العملاء المحتملين والاتصال المباشر بالعملاء المحتملين للحصول على عرض توضيحي لهم.

6. Clearbit (الأفضل لإثراء البيانات المتقدمة)

عبر كليربيت

Clearbit أكثر من مجرد أداة لإثراء البيانات. وبالاقتران مع HubSpot، فهي خيار قوي لتبسيط عمليات إدارة العملاء المحتملين وعمليات المبيعات.

يساعد بديل Seamless. AI البديلة تساعد الشركات على تحسين سجلاتها في الوقت الفعلي للحصول على معلومات دقيقة وقابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

تُمكِّن القوائم الذكية والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي فرق العمل من تحديد أولويات العملاء المحتملين المؤهلين وتقسيمهم بدقة، مما يسهّل عملية التنقيب ويحسّن معدلات التحويل.

كليربيت أفضل الميزات

التكامل بسلاسة مع منصات مثل Marketo و Salesforce

تحقق من الحقول الضرورية فقط واستبعد القيم غير المتوفرة باستخدام ميزة اختصار النموذج الديناميكي

قم بتمييز الشركات التي تتطابق مع برنامج المقارنات الدولية الخاص بك على لوحة تحكم الزائرين

قيود كليربيت

منحنى التعلم الحاد

اشتكى بعض المستخدمين من دعم العملاء

تسعير كليربيت

NA

تقييمات ومراجعات كليربيت

G2: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييم)

📮ClickUp Insight: يعتمد 7% فقط من المحترفين على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في إدارة المهام والتنظيم. وقد يرجع ذلك إلى أن الأدوات تقتصر على تطبيقات محددة مثل التقويمات أو قوائم المهام أو تطبيقات البريد الإلكتروني. مع ClickUp، يعمل الذكاء الاصطناعي نفسه على تشغيل البريد الإلكتروني أو سير عمل الاتصالات الأخرى والتقويم والمهام والوثائق. ما عليك سوى أن تسأل "ما هي أولوياتي اليوم؟ سيبحث ClickUp Brain في مساحة العمل الخاصة بك ويخبرك بالضبط ما هو موجود على عاتقك بناءً على مدى إلحاحه وأهميته. وبهذه البساطة، يدمج ClickUp Brain أكثر من 5 تطبيقات لك في تطبيق واحد فائق!

7. Lead411 (الأفضل للفرق التي تتطلع إلى أتمتة سير العمل)

عبر Lead411

يساعد Lead411 الشركات في العثور على العملاء المحتملين المثاليين بين الشركات والتواصل معهم وإشراكهم. يقدم موفر البيانات ميزة Cadence التي قد يجدها فريقك مفيدة.

تعمل هذه الميزة على تبسيط أتمتة المبيعات من خلال السماح لك بإنشاء تدفقات عمل "إذا كان هذا ثم ذاك"، مثل تشغيل بريد إلكتروني بناءً على نشاط السوق. إنها طريقة ذكية للبقاء في المقدمة دون مراقبة كل حركة باستمرار.

أفضل ميزات Lead411 أفضل الميزات*

حدّد صانعي القرار داخل المؤسسات المستهدفة باستخدام بيانات نوايا المشتري

استخدم بيانات نوايا النمو للحصول على معلومات حول الشركات التي تنمو بنشاط وتضيف خدمات

احصل على إمكانية الوصول إلى الشركات الأسرع نمواً مع نقاط العملاء المحتملين

قيود Lead411*

اشتكى بعض المستخدمين من مشكلات في التصفية

بيانات النوايا متاحة فقط على الاشتراكات السنوية

تسعير Lead411*

مجاناً تجربة لمدة 7 أيام

باسيك بلس غير محدود : 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات المحدودة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lead411*

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

دعنا نرى لماذا يعتبر مستخدم G2 هذا المستخدم من G2 أن Lead411 هو الأفضل للاتصال بين الشركات:

لقد بدأت باستخدام Lead 411 لجهات اتصال B2B وبطريقة ما أرى النتائج. ما زال الوقت مبكراً جداً لأقرر أي شيء ولكن نعم حصلت على عرض أفضل من أي مكان آخر مع Lead411.

لقد بدأت باستخدام Lead 411 لجهات اتصال B2B وبطريقة ما أرى النتائج. ما زال الوقت مبكراً جداً لأقرر أي شيء ولكن نعم حصلت على عرض أفضل من أي مكان آخر مع Lead411.

8. كوغنيزم (الأفضل للتنقيب الذكي)

عبر الإدراك

Cognism هي عبارة عن منصة ذكاء مبيعات B2B توفر بيانات اتصال دقيقة ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 400 مليون جهة اتصال احترافية و10 ملايين ملف شخصي للشركات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وبلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، فهي خيار قوي لجهود التنقيب العالمية.

ما يميز Cognism عن منافسي Seamless. منافسيها من الذكاء الاصطناعي هو ميزة Diamond Data®، حيث تقدم خاصية الاتصال المباشر الذي تم التحقق منه بالذكاء الاصطناعي والفحوصات اليدوية للحصول على دقة أعلى.

تتمثل إحدى نقاط القوة الأخرى في استخدامها للبيانات السياقية، مثل إشارات النوايا ومحفزات المبيعات، لتحديد العملاء المحتملين الذين يبدون بالفعل اهتماماً بعروضك.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

حدد أولويات جهات الاتصال الأكثر احتمالاً للتحويل باستخدام إشارات النوايا ومحفزات المبيعات

أنشئ قوائم العملاء المحتملين المستهدفين ببيانات اتصال دقيقة بسرعة

قم بالوصول إلى معلومات المبيعات المتقدمة، بما في ذلك وقت توفر الحسابات الرائعة وما يجب قوله

اجمع بين خصائص الشركة والتركيبة السكانية والتقنية وإشارات نوايا المشتري

استخدم البحث بالذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج أسرع وسير عمل أكثر كفاءة

قيود الإدراك

التسعير مكلف للشركات الصغيرة

أبلغ بعض الأشخاص عن محاولات البيع المستمرة

تسعير الذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الإدراك

G2: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 160 تقييم)

9. Nimble (الأفضل لإدارة العلاقات)

Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يركز على العلاقات، ويعمل على تبسيط إدارة الاتصالات مع العملاء المحتملين والعملاء. فهو يقوم بجمع وتحديث بيانات الشركة وبيانات جهات الاتصال من البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مما يضمن دقة البيانات وتحديثها.

ستحب كيف يتكامل Nimble بسلاسة مع أدوات من Microsoft وGoogle. سواء كنت تدير صندوق الوارد الخاص بك أو تنظم المهام، فإن Nimble يتناسب تماماً مع سير عملك.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي الرشيق

تخصيص مهام سير العمل باستخدام القوالب والأتمتة لزيادة الكفاءة

استقطاب العملاء المحتملين باستخدام نماذج الويب المخصصة

احصل على ملفات تفصيلية ومعلومات مبيعات مفصلة عن العملاء المحتملين

قيود ذكية

تقدم ميزات محدودة مقارنةً ببعض أدوات إدارة علاقات العملاء الأكبر حجماً

قد لا تكون مناسبة للمؤسسات الكبيرة ذات عمليات المبيعات المعقدة

التسعير الذكي

29 دولاراً. 90 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ذكية

G2: 4. 5/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 1800 تقييم)

إليك السبب الذي جعل أحد مستخدمي G2 يجد أن Nimble لا يقدر بثمن لأعمالهم:

يوفر لي Nimble الصورة الكاملة لعملائي وعملائي المحتملين والعملاء المحتملين والعملاء المحتملين والصفقات، كل ذلك في مكان واحد. لا مزيد من جداول البيانات الفوضوية، كل ما أحتاج إلى رؤيته موجود هنا، وهو لا يقدر بثمن على الإطلاق لعملي.

يوفر لي Nimble الصورة الكاملة لعملائي وعملائي المحتملين والعملاء المحتملين والعملاء المحتملين والصفقات، كل ذلك في مكان واحد. لا مزيد من جداول البيانات الفوضوية، كل ما أحتاج إلى رؤيته موجود هنا، وهو لا يقدر بثمن على الإطلاق لعملي.

10. مستكشف مبيعات LinkedIn Sales Navigator (الأفضل للاستفادة من شبكة LinkedIn المهنية)

يُعد LinkedIn Sales Navigator مثاليًا للعثور على عملاء محتملين ذوي قيمة عالية والتواصل معهم، والاستفادة من كنز LinkedIn الدفين من المحترفين والشركات.

ميزات البحث المتقدمة مثالية لمحترفي المبيعات. يمكنك التصفية حسب المسمى الوظيفي وحجم الشركة والمجال والموقع والتاريخ الوظيفي. يضمن لك هذا النهج التفصيلي أن تكون قوائم العملاء المحتملين ذات صلة ودقيقة.

يخطط LinkedIn أيضاً لإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي لتحسين توليد العملاء المحتملين. وتشمل هذه الميزات "الباحث عن العملاء المحتملين" و"مساعد الرسائل" و"مُعدّل ذكاء العملاء المحتملين" لأتمتة عملية البحث عن العملاء المحتملين وإنشاء مسودات مخصصة وتلخيص الرؤى الرئيسية حول العملاء المحتملين.

أفضل ميزات مستكشف المبيعات على الرابط*

تمكين الاتصالات عبر البريد الإلكتروني

تصوّر أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصفقات باستخدام خرائط العلاقات

حدد أفضل المسارات إلى أهدافك مع توصيات العملاء المحتملين

استخدم مستكشف العلاقات للعثور على اتصالات مخفية مع الحسابات المستهدفة

قيود متصفح المبيعات LinkedIn Sales Navigator

بعض المستخدمين اشتكوا من جودة نتائج البحث

وجد بعض المستخدمين أن الواجهة صعبة بعض الشيء

تسعير مستكشف المبيعات على الرابط

النواة: 99 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا

متقدم: 179. 99 دولارًا شهريًا

أدفانس بلس: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مستكشف المبيعات على الرابط

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ هل تعلم؟ وفقًا لموقع LinkedIn، تمكنت شركات مثل Hyland Software من خفض وقت عملية المبيعات من 30% إلى 60% بفضل قوة Sales Navigator!

11. Hunter. io (الأفضل لحلول التنقيب عبر البريد الإلكتروني)

Hunter. io هي أداة مبسطة للعثور على البريد الإلكتروني والتواصل عبر البريد الإلكتروني مصممة لتحقيق الدقة والبساطة. وهو يتوافق مع معايير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية خصوصية المستهلك (CCPA)، مما يضمن لك عدم انتهاك لوائح الخصوصية.

إحدى الميزات البارزة هي نهجها في اكتشاف البريد الإلكتروني. يمكنك البحث حسب المجال والأسماء الفردية أو التحقق من عناوين البريد الإلكتروني مباشرة. وهذا يجعل من السهل تخصيص جهود التنقيب الخاصة بك لملف تعريف العميل المثالي (ICP).

تتخطى أداة Hunter. io أيضاً العثور على البريد الإلكتروني بميزات مثل إدارة الحملات وتتبع البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Hunter. io*

استخدم "البحث عن المجال" للعثور على أفضل شخص يمكنك التواصل معه من بين العملاء المحتملين

احصل على تقارير دقيقة ودقيقة عن أداء حملتك

الوصول إلى العملاء المحتملين الأكثر قيمة من خلال فلاتر بيانات نوايا المشتري المضمنة

ابحث عن الشركات استناداً إلى مجموعات التكنولوجيا التي تستخدمها باستخدام TechLookup

قيود Hunter. io

أدوات تنقيب المبيعات المحدودة

تسعير Hunter. io

مجاناً

مبتدئ 34 دولاراً شهرياً

النمو: 104 دولار/شهريًا

الأسعار 209 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات Hunter. io*

G2: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

يحب مستخدم G2 استخدام Hunter. io لواجهته الموثوقة وسهلة الاستخدام:

أحب مدى سهولة التنقل في الأداة. إنها واجهة مستخدم نظيفة تجعل من السهل العثور على عناوين البريد الإلكتروني لاتصالات LinkedIn... كما أحب أيضاً القدرة على حفظ جميع العملاء المحتملين في قائمة واحدة. فهي تجعل من السهل إلقاء نظرة على البيانات التي جمعتها.

أحب مدى سهولة التنقل في الأداة. إنها واجهة مستخدم نظيفة تجعل من السهل العثور على عناوين البريد الإلكتروني لاتصالات LinkedIn... كما أحب أيضاً القدرة على حفظ جميع العملاء المحتملين في قائمة واحدة. فهي تجعل من السهل إلقاء نظرة على البيانات التي جمعتها.

12. Snov. io (الأفضل لتوليد العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني)

Snov. io هي عبارة عن منصة ديناميكية للتنقيب عبر البريد الإلكتروني وإدارة مشاريع المبيعات مصممة خصيصاً للشركات التي تعتمد بشكل كبير على التواصل عبر البريد الإلكتروني لتوليد العملاء المحتملين. تتمتع قاعدة بياناتها القوية لعناوين البريد الإلكتروني المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات بمعدل دقة مذهل يبلغ 98%.

يتيح لك Snov. io ضبط عمليات البحث حسب المجال وحجم الشركة والموقع. إنه مثل وجود رادار لمساعدتك في العثور على العملاء المحتملين المثاليين بسرعة! بالإضافة إلى التنقيب عبر البريد الإلكتروني، يقدم Snov. io ميزات مثل حملات التنقيط وتتبع البريد الإلكتروني وتكامل CRM.

أفضل ميزات Snov. io

استخدم منشئ المحادثات بالذكاء الاصطناعي والإحماء الخاص بالقالب لتحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني

اجمع بين البريد الإلكتروني ونقاط الاتصال على LinkedIn لزيادة مشاركة العملاء المحتملين

استخدم أداة البحث عن البريد الإلكتروني للعثور على رسائل البريد الإلكتروني حسب المجال والشركة

قم بزيادة نقاط LinkedIn SSI وإدارة النشاط اليومي باستخدام أتمتة LinkedIn

قيود io. io

واجه بعض المستخدمين مشكلات في دقة البريد الإلكتروني

وجد بعض المستخدمين أن الواجهة مربكة

تسعير Snov. io

التجربة

المبتدئين: 39$/شهرياً

الإيجابيات: ابتداءً من 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Snov. io*

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

13. LeadIQ (الأفضل لتبسيط توليد العملاء المحتملين وجمعهم)

عبر LeadIQ

تقريب قائمة منافسي Seamless. AI المنافسين مع LeadIQ. وهي مصممة لمساعدة فرق المبيعات على تعزيز التواصل من خلال اكتشاف وإثراء الملفات الشخصية للعملاء المحتملين.

إن قدرتها على تحديد جهات الاتصال المناسبة بسرعة وتتبعها بسهولة أمر مفيد للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل LeadIQ بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء المحتملين الشائعة، مما يسهل نقل الملفات الشخصية المخصبة إلى خط أنابيب المبيعات.

أفضل ميزات LeadIQ*

اجمع بين التقاط البيانات في الوقت الفعلي وتتبع الإشارات القابلة للتنفيذ

استخدم Scribe، منشئ البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي من LeadIQ، لصياغة رسائل مخصصة

احصل على تحليلات الاستخدام لإدارة فريقك ومراقبته

قيود LeadIQ*

طلب بعض المستخدمين ميزات أكثر تقدماً

منحنى التعلم الحاد

تسعير LeadIQ*

مجاناً

أساسي: 45 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الإيجابيات: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات LeadIQ

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييم)

لنكتشف لماذا يفضل مستخدم G2 هذا المستخدم من G2 LeadIQ للمبيعات:

من السهل جدًا سحب جهات الاتصال التي تم التحقق من جهات الاتصال من رسائل البريد الإلكتروني/أرقام الهواتف المحمولة من LinkedIn، كما أن ملحق Chrome المنبثق سهل الاستخدام.

من السهل جدًا سحب جهات الاتصال التي تم التحقق من جهات الاتصال من رسائل البريد الإلكتروني/أرقام الهواتف المحمولة من LinkedIn، كما أن ملحق Chrome المنبثق سهل الاستخدام.

تنويهات خاصة UpLead: يعزز توليد العملاء المحتملين من خلال جهات الاتصال التي تم التحقق منها والتصفية المتقدمة

Kaspr: تبسيط عملية توليد العملاء المحتملين من خلال جهات الاتصال التي تم التحقق منها والأتمتة

RocketReach: يعزز توليد العملاء المحتملين من خلال جهات اتصال دقيقة وتكامل CRM

قوّي جهود المبيعات والتسويق باستخدام ClickUp

توفر بدائل Seamless. AI التي قمنا باستكشافها هنا توفر أكثر من مجرد توليد العملاء المحتملين - فهي تعزز الأدوار وجهود التسويق من خلال الأتمتة والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والتكامل السلس.

سواء كنت تقوم بتبسيط سير العمل أو رعاية العملاء المحتملين أو تحسين المشاركة، فإن كل أداة لها نقاط قوة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بمنصة شاملة يمكنها تعزيز الإنتاجية وتبسيط العملية بأكملها، فإن ClickUp هي الفائز الواضح.

مع ميزات CRM القوية وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات لفرق المبيعات والتسويق، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه للارتقاء باستراتيجياتك وتحقيق النتائج. 🙌

اشترك مجاناً اليوم!