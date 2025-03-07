أكثر من 30+ أفضل موجهات ليوناردو للذكاء الاصطناعي لمرئيات مذهلة

تخيل مدينة متوهجة تقع على كوكب غريب، مع ناطحات سحاب مصنوعة من هياكل بلورية وأنهار من النيون تتدفق في الشوارع.

قبل سنوات قليلة، كان تحويل مثل هذه الأفكار إلى واقع مرئي يتطلب فريقاً من المصممين الخبراء والفنانين التشكيليين المسلحين بأدوات متطورة.

وبفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي - حتى أولئك الذين ليس لديهم خبرة في التصميم يمكنهم الآن إنشاء صور مذهلة بشكل مستحيل في دقائق. تخيل الآن أن يكون لديك هذا النوع من القوة الإبداعية في متناول يدك - مع منصة مثل ليوناردو للذكاء الاصطناعي.

في منشور المدونة هذا، دعنا نطلعك على أكثر من 30 مثالاً لمطالبات ليوناردو للذكاء الاصطناعي التي يمكن تعديلها أو تجديدها أو استخدامها كمصدر إلهام لإنشاء روائعك المرئية الخاصة بك.

حان الوقت لنشمر عن سواعدنا! 💁‍♀️

توليد مرئيات مذهلة باستخدام مُنشئ الصور ClickUp AI

## ⏰ ملخص 60 ثانية

ليوناردو للذكاء الاصطناعي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي توليدية تقوم بتحويل المطالبات النصية إلى صور وأنسجة وفن مفاهيمي

تتيح ميزات مثل التدريب على النماذج المخصصة، وتحويل الصورة إلى مطالبة، وتصميم القصص المصورة للمستخدمين تحسين صورهم بدقة

إتقان المطالبات يعزز الإبداع والكفاءة. تساعد المطالبات المنظمة في إنشاء صور دقيقة وعالية الجودة، مما يقلل من الوقت والجهد

ClickUp يساعد في إدارة الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. باستخدام أدوات مثل Whiteboards وDOCs وBrain، يمكن للفرق تنظيم الأفكار والتعاون وتبسيط سير العمل الإبداعي

اشترك في ClickUp مجاناً

فهم ليوناردو للذكاء الاصطناعي ليوناردو للذكاء الاصطناعي (التي استحوذت عليها Canva) هي منصة ذكاء اصطناعي توليدية تستخدم خوارزميات متقدمة للتعلم الآلي لتحويل المطالبات النصية إلى صور ورسوم توضيحية وتصاميم عالية الجودة.

عبر ليوناردو للذكاء الاصطناعي كما أنه يوفر للمستخدمين خيارات تخصيص متقدمة لـتحديد إبداعاتهم ومعالجتها وإتقانها دون جعلها تبدو مصطنعة أو غير متناسقة. وهذا مفيد بشكل خاص لمطوري الألعاب والمصممين والفنانين الذين يحتاجون إلى تحكم دقيق في مخرجاتهم.

الميزات الرئيسية لـ Leonardo AI

تدريب نموذج مخصص: تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام صورك الخاصة لإنشاء صور تتوافق مع أسلوبك أو علامتك التجارية أو رؤيتك الفنية

تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام صورك الخاصة لإنشاء صور تتوافق مع أسلوبك أو علامتك التجارية أو رؤيتك الفنية تحويل صورة إلى مطالبة: قم بتحميل صورة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مطالبة لمساعدتك على إعادة إنشاء أو تحسين صور مماثلة دون عناء.

قم بتحميل صورة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مطالبة لمساعدتك على إعادة إنشاء أو تحسين صور مماثلة دون عناء. مساعدة موجهات الذكاء الاصطناعي: احصل على موجهات أكثر ذكاءً مع الصفات والظروف والعواطف المقترحة لتحسين نتائجك

احصل على موجهات أكثر ذكاءً مع الصفات والظروف والعواطف المقترحة لتحسين نتائجك تصميم القصص: أنشئ بسهولة سلسلة من المرئيات لتخطيط القصص أو الحملات التسويقية أو مفاهيم الألعاب

أنشئ بسهولة سلسلة من المرئيات لتخطيط القصص أو الحملات التسويقية أو مفاهيم الألعاب الوضع الخاص: حافظ على سرية إبداعاتك من خلال مفتاح تبديل بسيط لمزيد من الخصوصية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين

لماذا يعد إتقان الموجهات أمرًا بالغ الأهمية؟

يحول ليوناردو للذكاء الاصطناعي الأفكار إلى صور مذهلة في دقائق - ولكن فقط إذا أعطيته المطالبات الصحيحة. وبشكل أكثر تحديدًا، كلما كنت أكثر وضوحًا، كانت النتائج التي يمكنك توقعها أفضل.

لذا، دعنا نرى لماذا تحتاج إلى إتقان مطالبات ليوناردو للذكاء الاصطناعي:

يقدم نتائج دقيقة: تساعد المطالبة المحددة جيدًا الذكاء الاصطناعي على فهم النمط والتركيب والتفاصيل الدقيقة التي تريدها في صورك

تساعد المطالبة المحددة جيدًا الذكاء الاصطناعي على فهم النمط والتركيب والتفاصيل الدقيقة التي تريدها في صورك تقلل من التجارب والأخطاء: تمنع المطالبات الواضحة الذكاء الاصطناعي من إنتاج صور عشوائية أو غير متطابقة، مما يعني تقليل المراجعات

تمنع المطالبات الواضحة الذكاء الاصطناعي من إنتاج صور عشوائية أو غير متطابقة، مما يعني تقليل المراجعات يعزز التحكم الإبداعي: تسمح لك التعليمات المحددة بضبط الإضاءة والمنظور والتأثيرات الفنية دون الحاجة إلى تعديلات لاحقة

تسمح لك التعليمات المحددة بضبط الإضاءة والمنظور والتأثيرات الفنية دون الحاجة إلى تعديلات لاحقة تعزز قابلية التوسع: تساعدك التعليمات الفعالة على توليد أشكال متعددة للمفهوم نفسه مع الحفاظ على الاتساق

تساعدك التعليمات الفعالة على توليد أشكال متعددة للمفهوم نفسه مع الحفاظ على الاتساق تحسين التكلفة والكفاءة: تساعدك التعليمات المنظمة بشكل جيد على توليد مخرجات عالية الجودة، مما يقلل من الاعتماد على المصممين المكلفين في المسودات الأولية

🔍 هل تعلم؟ يمكن لبعض نماذج الذكاء الاصطناعي كتابة مطالباتها الخاصة! يقوم مهندس الموجهات التلقائي (APE) بإنشاء واختبار واختيار أفضل الموجهات أداءً - كل ذلك من تلقاء نفسه.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية

أمثلة على موجهات ليوناردو للذكاء الاصطناعي

يقوم ليوناردو للذكاء الاصطناعي بدمج الذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي في تصميم كل شيء بدءًا من العوالم الخيالية الحالمة إلى الصور السينمائية.

لمساعدتك في الحصول على أفضل النتائج، جمعنا لك أكثر من 30 مطالبة ليوناردو للذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها كمصدر إلهام أو تجربتها بنفسك (حان الوقت لتستحضر مهندس موجه إلى الحياة) 👇

موجهات لتوليد الصور الخيالية والأسطورية

فيما يلي بعض مطالبات ليوناردو للذكاء الاصطناعي وإخراج صور عن مخلوقات أسطورية وشخصيات بطولية وحقائق ساحرة.

1. أنثى الكناري الأسود في نسيج النمر

موجه: أنثى بطلة خارقة مستوحاة من بلاك كناري بتصميم مستوحى من جلد النمر، تقف شامخة وسط مشهد نابض بالحياة في المدينة. ترتدي زيًا متقنًا يتميز بنقوش النمر ولمسات من الجلد الأسود

💡 نصيحة احترافية: قم دائمًا بتضمين عناصر سردية سينمائية. استخدم الواصفات الدقيقة التي تضيف عمقًا، مثل الإضاءة الدرامية والمواد ذات التركيبات والسياق البيئي المثير للذكريات، لتحويل أوصاف الشخصيات الأساسية إلى مشاهد متعددة الطبقات بصريًا.

2. تنين واقعي على جبال القرون الوسطى

موجه: تنين أسود مهيب شديد التفصيل يجثم على تل صخري يطل على وادٍ خصب به نهر متعرج وجبال بعيدة

3. ساموراي وحيد يمشي في غابة من الخيزران

مقتطف: ساموراي وحيد يحمل كاتانا، يمشي عبر غابة خيزران ضبابية عند الغسق، توهج ناري ناعم في الخلفية، انعكاسات في الماء، تكوين سينمائي، أسلوب أنيمي مفصل للغاية، إضاءة ديناميكية، ضباب حجمي، نسيج معقد

📌 معظم أدوات الذكاء الاصطناعي افتراضيًا للصور المربعة، ولكن استخدام نسب العرض إلى الارتفاع المخصصة يعطي إطارًا أفضل.

سينمائي (21:9 أو 16:9) : الأفضل للمناظر الطبيعية ومشاهد الحركة الديناميكية

: الأفضل للمناظر الطبيعية ومشاهد الحركة الديناميكية عمودي (9:16 أو 4:5) : الأفضل للصور الشخصية الملائمة للهواتف المحمولة ذات الخلفيات الغامرة

: الأفضل للصور الشخصية الملائمة للهواتف المحمولة ذات الخلفيات الغامرة عريض للغاية (32:9): رائع للقطات البانورامية الشاملة

4. صورة فوتوغرافية لمعبد قديم بتفاصيل معقدة

موجه: مجمع معبد هندي قديم مع منحوتات حجرية معقدة وألوان الحجر الرملي النابضة بالحياة، مضاء بأشعة الشمس الناعمة. الهندسة المعمارية مهيبة، محاطة بالخضرة المورقة، مع أجواء هادئة وخالدة تم تقديمها بأسلوب سينمائي واقعي

موجهات لتوليد مرئيات التصميم المعماري والداخلي

فيما يلي بعض المطالبات التي جربناها لإنشاء تصميمات داخلية وهندسة معمارية ومفاهيم فنية مستقبلية مذهلة باستخدام ليوناردو AI:

5. منزل حديث مع مسبح لا متناهي وإطلالات على المحيط

مقدم: يتميز المنزل بتصميم معلق مذهل مع حوض سباحة لا متناهي يمتزج بسلاسة مع المحيط. تحيط به مناظر طبيعية بسيطة مع نباتات محلية، ويوفر التراس الزجاجي إطلالات غير منقطعة على البحر والأفق. يعزز الوهج الدافئ الأجواء الهادئة والعصرية.

🖌️Additional التفاصيل: استخدمنا ليوناردو كينو إكس إل واخترنا خيار الإعداد السينمائي المسبق لإنشاء هذه الصورة.

6. صقل إضاءة صورة ناطحة السحاب الحضرية هذه

موجه: مبنى حديث للشركات بواجهة زرقاء أنيقة، ونوافذ زجاجية كبيرة تعكس أفق المدينة، وعلامة ClickUp التجارية معروضة بشكل بارز في الأعلى بأحرف بيضاء عريضة، ومحيط حضري مع ناطحات سحاب في الخلفية، وإضاءة دافئة في الساعة الذهبية، وتفصيلية للغاية، وواقعية واحترافية في الطراز المعماري

7. هندسة معمارية صحراوية مستقبلية

مقدمة: هيكل معماري مستقبلي في وسط منظر طبيعي صحراوي شاسع، بتصميم زجاجي منحني وأنيق وخرساني. المشهد محاط بالكثبان الرملية والجبال البعيدة تحت سماء زرقاء صافية، ويجمع المشهد بين البساطة العصرية والأجواء السريالية والخيالية. إضاءة فائقة التفصيل وسينمائية.

8. غرفة شاي يابانية بسيطة تتميز بأضواء خافتة

موجه: غرفة شاي يابانية هادئة مع حصير التاتامي التقليدي وطاولة خشبية منخفضة وإطلالة مفتوحة على حديقة غنّاء وهادئة. المشهد بسيط، ويتميز بعناصر خشبية طبيعية وإضاءة خافتة وأجواء هادئة

9. ديكور داخلي مزخرف لكنيسة من العصور الوسطى

مقتطف: تصميم داخلي لكنيسة من القرون الوسطى، وأسقف مقوسة، ولوحات جدارية معقدة، ونوافذ زجاجية ملونة، ومقاعد خشبية مفصلة، ولمسات ذهبية للمذبح، وإضاءة ثريا دافئة، وضوء الشمس المنساب على الأرضية الحجرية، وتصوير واقعي ومفصل للغاية

🎯تذكر: يعمل ليوناردو الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل مع العبارات القصيرة والوصفية بدلاً من الجمل الطويلة والمعقدة، لذا قم ببناء مطالبة واضحة

10. قصر قوطي مسكون

موجه: قصر قوطي مهجور ذو أقواس معقدة، وثريا مغبرة، وستائر مخملية حمراء ممزقة، وأرضيات خشبية مكسورة، وضوء خافت يتسلل من خلال النوافذ الطويلة، وجو مخيف مؤلم

موجهات لتوليد تصور الطبيعة والمناظر الطبيعية

دعنا الآن نستخدم الآن ليوناردو للذكاء الاصطناعي لإنشاء مشاهد طبيعية نابضة بالحياة في الغابات الهادئة والجبال الشامخة 👇

11. طائر مذهل على شجرة مزهرة

مقتطف: طائر نابض بالحياة يطفو على غصن زهرة كرز في الربيع، يتميز بريش أزرق وأصفر وأحمر، وخلفية مزهرة ناعمة التركيز، وبتلات تتساقط بلطف، وضوء شمس دافئ. صورة فائقة التفصيل وواقعية بدقة 8K مع إضاءة طبيعية وألوان نابضة بالحياة

12. دب قطبي شرس يجسد القوة الخام والدراما الطبيعية

موجه: دب قطبي قوي يندفع عبر منظر طبيعي ثلجي تحت سماء عاصفة مظلمة، مضاء بصاعقة برق ساطعة، والثلج يتطاير حوله، سينمائي وواقعي ومفصل للغاية وجو درامي

💡 نصيحة احترافية: استخدم مضاعفة تكديس العمق لإجبار مولدات الذكاء الاصطناعي على إنشاء طبقات طبيعية، تمامًا كما تفعل الكاميرا. بدلًا من السماح للذكاء الاصطناعي بتحديد العمق، افصل يدويًا الأرضية والوسطى والخلفية في مطالبتك.

مثال: "فارس في تركيز بؤري حاد (المقدمة)، أطلال مغطاة بالضباب تتلاشى في المسافة (وسط الأرض)، سماء حمراء دموية (خلفية ضبابية قليلاً)."

13. أوراق الخريف الذهبية على بحيرة هادئة

مقتطف: مشهد خريفي هادئ على بحيرة هادئة، حيث تتساقط الأوراق الذهبية والحمراء بلطف من شجرة بلوط كبيرة. تعكس البحيرة الألوان الناعمة لسماء المساء، مما يخلق جوًا حالمًا وهادئًا. تضيف التموجات اللطيفة على الماء مزيدًا من الواقعية، ويحرك النسيم الناعم الأوراق المتبقية في الهواء. المشهد مضاء بضوء ذهبي دافئ وذهبي، مما يعزز أجواء الخريف المريحة. إضاءة سينمائية فائقة التفصيل والواقعية والسينمائية

14. صورة واقعية مقربة لزهرة عباد الشمس النابضة بالحياة

موجه: صورة واقعية عن قرب لزهور عباد الشمس الصفراء النابضة بالحياة مع أوراق خضراء غنية، مرتبة على خلفية داكنة

15. لقطة مقربة لطائر فلامنغو بحجم الإصبع

مقتطف: لقطة عن قرب لطائر فلامنغو وردي مصغر بحجم الإصبع، يطفو برقة على طرف إصبع إنسان، في ظل غروب شمس ذهبي دافئ. ريش طائر الفلامنغو مفصّل وناعم، مع ألوان وردية نابضة بالحياة وأنسجة معقدة

موجهات لتوليد مفاهيم الخيال العلمي والمستقبلية

16. قائدة أنثى مارقة في زي سايبربانك

موجه: روغ، زعيمة أنثى شرسة تبلغ من العمر 30 عامًا من قائدات مقاومة الكسوف السفلي تقف بثقة. يتدفق شعرها البني الطويل ذو الضفائر المزرقة تحت ضوء القمر. ترتدي زيًا قتاليًا أسود يتميز بقفازات إلكترونية وشارة معدنية وسروال أسود مع لمسات نيون زرقاء. يتوهج منظر المدينة المستقبلي خلفها بصور ثلاثية الأبعاد وأضواء اصطناعية، مما يشير إلى حضورها البارز

هل تعلم؟ يمكنك استخدام علامة التبويب الموجه السلبي في ليوناردو AI لإزالة العناصر غير المرغوب فيها في الصورة. بالنسبة للمبتدئين، يمكنك إدخال عناصر مثل "تأثيرات ضبابية" أو "أيدي مشوهة" أو "لا صورة كرتونية"

17. رجل يرتدي قناع غاز في مدينة بائسة

مقتطف: رجل كئيب يرتدي قناع غاز مستقبلي في مشهد مدينة بائسة غارقة في المطر، مضاء بأضواء نيون خافتة. المكان مظلم وسينمائي، مع قطرات مطر مفصلة تعكس توهج المدينة. واقعية للغاية وذات أجواء واقعية للغاية مع لمسة من الخيال العلمي

18. سفينة فضاء غريبة تحوم عند الغروب فوق بحيرة هادئة

موجه: لوحة رقمية لسفينة فضاء فضائية ضخمة تحوم فوق منظر طبيعي هادئ عند غروب الشمس، تلقي بانعكاساتها على بحيرة هادئة في الأسفل

19. صورة واقعية لعطارد

مقدمة: كوكب ضخم متوهج يهيمن على أفق فضائي فضائي، يلقي ضوءاً برتقالياً دافئاً فوق أرض صخرية جرداء ذات صخور كروية متناثرة. نهر متعرج يعكس توهج شمسين توأمين يغربان في الأفق، تحت سماء كونية صافية مليئة بالنجوم. صورة سينمائية فائقة التفصيل وواقعية للغاية

🔖 تذكير ودي: استخدم الكثير من أفعال الحركة والتوجيه السينمائي في مطالباتك.

على سبيل المثال، ❌' محارب في ساحة المعركة' → ممل ✅ ✅ 'محارب في ساحة معركة ممسكًا بسيفه، والمطر ينهمر بينما الجمر يتدفق في الهواء المليء بالدخان' → يشعر بالحياة

20. غرفة نوم مستقبلية وفاخرة تحت الماء

موجه: غرفة نوم مستقبلية مستقبلية تحت الماء مع أثاث أبيض أنيق وعصري وجدران زجاجية كبيرة توفر إطلالة على الحياة البحرية والشعاب المرجانية

موجهات لتوليد الفن التجريدي

دعونا الآن نناقش بعض المطالبات الفنية للذكاء الاصطناعي التي يمكنك إدخالها في مولدات فن الذكاء الاصطناعي لإعطاء الحياة لأفكارك المجردة 👇

21. ملصق قطة مع فن هندسي تجريدي

مقدم: تصميم يشبه الملصق يضم قطة منمنمة بخلفية مرقعة زهرية نابضة بالحياة، تحدق إلى الأعلى قليلاً، بألوان جريئة وخطوط واضحة وأنماط معقدة مستوحاة من الفن الشعبي الحديث

22. إضافة خلفية قديمة لصورة سيارة عتيقة

موجه: قم بتحسين خلفية سيارة حمراء عتيقة متوقفة في حقل عشبي بإضافة سماء مشمسة مستوحاة من الماضي وجبال بعيدة وأشجار نخيل طويلة. استخدم درجات ألوانًا دافئة وجريئة مع جمالية الحنين إلى السبعينيات. حافظ على السيارة دون تغيير مع مزج الخلفية بسلاسة.

23. إعداد مائدة الإفطار

مقدم: عمل فني رقمي واقعي مصور لطاولة خشبية ريفية مليئة بالعديد من الفواكه الطازجة والخبز الحرفي وكوب من العسل يتساقط على الفطائر الدافئة. يبرز الضوء الطبيعي الناعم القوام والألوان، مما يخلق جوًا مريحًا وجذابًا.

24. صورة ثابتة لفاكهة كرز ناضجة فاخرة

موجه: صورة فوتوغرافية لثمرة كرز حمراء لامعة واحدة ذات جذع أخضر، موضوعة على قماش ناعم بلون الكريم. الإضاءة طبيعية ومنتشرة، مما يخلق تكوينًا بسيطًا وأنيقًا مع عمق مجال سطحي للتركيز

25. فنجان قهوة مبخر في أجواء مقهى مريحة

مقتطف: صورة فوتوغرافية واقعية لفنجان قهوة على البخار على هاتف ذكي، موضوع على طاولة مقهى خشبية. تتميز الخلفية بإضاءة محيطة دافئة من أضواء معلقة على الطراز الصناعي وتصميم داخلي مريح وعصري للمقهى مع نوافذ كبيرة وتفاصيل غير واضحة

26. همبرغر طري في أجواء مطعم

موجه: لقطة مقربة واقعية مصورة لبرغر بالجبن الطري مع الخس والطماطم وكعكة لامعة محاطة بأطباق من البطاطس المقلية والبسكويت والوجبات الخفيفة على طاولة خشبية. تُظهر الخلفية أجواء مطعم غير واضحة ومضاءة بحرارة مع أشخاص يتناولون الطعام

مطالبات ليوناردو الأخرى

27. تحسين إضاءة الصورة الشخصية

مقتطف: صقل صورة امرأة مبتسمة من خلال تحسين الإضاءة الخافتة على وجهها وإضافة المزيد من العمق إلى مشهد المدينة الضبابي في الخلفية

28. لقطة علوية لمساحة سوق صاخبة

موجه: لقطة علوية لسوق نابض بالحياة في الهواء الطلق مع أكشاك ملونة ومتسوقين مزدحمين وأنماط معقدة من البضائع مرتبة بشكل متناسق

29. لقطة مقربة لغزلان تخرج من غابة

مقتطف: لقطة عن بُعد لغزال في غابة خالية من الأشجار محاطة بضباب ناعم وأوراق شجر بعيدة غير واضحة

30. تصوير شخص يرى من النافذة

موجه: لقطة بزاوية متوسطة لشخص يحدق من النافذة، مع أضواء المدينة المنعكسة على الزجاج وخلفية داخلية ضبابية

31. تنسيق لقطة ماكرو مفصلة للغاية لتروس الساعة أثناء الحركة

مقتطف: لقطة مقربة عن قرب لتروس الساعة أثناء الحركة، مع انعكاسات معقدة وتفاصيل معدنية حادة. فائقة التفصيل والتركيز

32. منظر يركز على العمق لغابة في الخريف

موجه: منظر يركز على العمق لممر غابة تصطف على جانبيه أوراق الخريف الملونة، وضوء الشمس الذي يتسلل عبر الأشجار، وخلفية ضبابية من الغابات البعيدة

وهذا ملخص لبعض أمثلة ليوناردو للذكاء الاصطناعي الأكثر تحديدًا ودقة وتفصيلاً والتي يمكنك أن تستلهم منها!

🌟 🌟 مكافأة: أمثلة موجهات منتصف الرحلة الأساسية

صياغة موجهات الذكاء الاصطناعي ليوناردو الخاصة بك

والآن بعد أن شاهدت بعضًا من أروع الأعمال الفنية التي يمكن أن ينشئها ليوناردو للذكاء الاصطناعي، دعنا نطلعك على نهج منظم لصياغة مطالبات فعالة.

1. ابدأ برؤية واضحة

تبدأ عملية إنشاء المطالبة قبل أن تضغط على شريط المطالبة بكثير. تبدأ برؤية واضحة ومفصلة لما تريد إنشاءه.

لا تتسرع في العملية. بدلاً من ذلك، خذ بعض الوقت لجمع الإلهام والمراجع لإنشاء مطالبات مفصلة. والأفضل من ذلك، استخدم قوالب لوحة المزاج و لوحات الأفكار للعصف الذهني لتنظيم أفكارك.

سيساعدك هذا النهج على التفكير بوضوح في لوحات الألوان والأنماط الفنية والمواضيع، مما يضع الأساس لمطالبة مصممة بشكل جيد.

2. حدد موضوعك ووصفه

الموضوع هو أول ما ستدخله في منشئ موجه الذكاء الاصطناعي. إنه النقطة المحورية للصورة (العنصر المركزي)، وهو ما يمهد الطريق لمطالبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك لممارسة سحرها.

الآن، يمكن أن يكون الموضوع شيئًا بسيطًا مثل الشجرة. ومع ذلك، فإن المفتاح هنا هو أن تكون محددًا قدر الإمكان. فكّر في سمات مثل اللون أو الحجم أو الملمس أو الموقع أو أي ميزة فريدة تجعل الهدف بارزًا.

إذا كنت لا تعرف كيفية بناء وصف الموضوع، فإليك بعض الأسئلة التي يجب أن تحاول الإجابة عنها:

👉ما هو الموضوع؟ على سبيل المثال، شخص أو حيوان أو شيء أو مشهد 👉هل هناك كلمة فعل يمكن أن تصف الموضوع؟ على سبيل المثال، المشي، الطيران، الاستراحة 👉ما نوع الحالة المزاجية أو العاطفة التي ينقلها الموضوع؟ على سبيل المثال، مسالم، غامض، مفعم بالحيوية 👉أين يقع الموضوع؟ على سبيل المثال، في غابة، على سطح سطح مستقبلي، تحت سماء ليلية مرصعة بالنجوم 👉ما هي التفاصيل التي تجعل الموضوع فريداً من نوعه؟ على سبيل المثال، عيون متوهجة، أنماط معقدة

إذا أخذنا مثالنا، فبدلاً من مجرد شجرة، يمكن أن يكون الموضوع الأفضل لتوليد صور الذكاء الاصطناعي هو "شجرة بلوط عتيقة ذات جذور ملتوية"

3. تعزيز المطالبة بالمعدِّلات

المعدلات هي عناصر وصفية تحول أفكارك إلى مخرجات دقيقة.

إنها "التفاصيل الإضافية" التي تحدد كيف يبدو موضوعك أو شعوره أو تفاعله مع بيئته، وتغطي جوانب مثل الأسلوب والتركيب والإضاءة والقوام وغير ذلك.

ورقة غش سريعة للكلمات التي يمكن أن تستخدمها لوصف المعدّلات المختلفة:

معدّل وصف وصف ورقة غش النمط حدد النمط الفني للصورة سايبر بانك، أنيمي، عرض ثلاثي الأبعاد، واقعي، ألوان مائية، تجريدي، قوطي الإضاءة صف كيف يتفاعل الضوء مع الموضوع أو الخلفية إضاءة الاستوديو، مشعة، أضواء نيون، خافتة، ساعة ذهبية، استوديو، توهج خافت الحالة المزاجية حدد النغمة العاطفية أو الجو العاطفي للصورة غريب الأطوار، هادئ، مبهج، حاد، كئيب الملمس تحديد ملمس الصورة أو تفاصيل سطحها خشن، مرصوف، لامع، لامع، لامع، مخملي، لامع ومتلألئ، متشقق التركيب وصف ترتيب العناصر في الإطار متماثلة، متمركزة، وسط البؤرة، بانورامية، لقطة قريبة، زاوية واسعة زوايا الكاميرا والعدسات صِف ما إذا كانت لديك كاميرا وعدسة معينة في ذهنك نيكون D850، كانون EOS R6 Mark II، 70 مم، 35 مم، 85 مم، 135 مم، 300 مم، 800 مم البيئة صِف المكان الذي يوجد فيه الموضوع غابة ضبابية، أفق حضري، مرج ساحر، صحراء قاحلة، مدينة بائسة

4. كن محدداً مع المطالبات السلبية

للمضي قدمًا، هذا هو المكان الذي تخبر فيه ليوناردو الذكاء الاصطناعي تحديدًا عن ما لا تريد أن تراه في الصورة.

يمكن أن يكون هذا ميزة أو نمطًا أو عنصرًا معينًا قد يشوه الصورة ويجعلها أقل جاذبية.

بعض كلمات المطالبة السلبية لليوناردو AI يمكنك حفظها لنفسك:

لا ألوان زاهية

لا صورة ضبابية

لا صورة كرتونية

لا وجه مستنسخ

لا رؤوس غريبة

لا عيون متقاطعة

يمكنك إضافة هذه التفاصيل مباشرةً في مطالبتك، ولكن من الأسهل بكثير استخدام ميزة المطالبة السلبية في ليوناردو AI. فهي تساعدك على تحسين نتائجك دون تشويش موجهك الرئيسي.

5. تحديد أولويات التسلسل

الآن بعد أن قمت بضبط مطالباتك بالمعدِّلات والكلمات المفتاحية السلبية، حان الوقت لتحديد أولوياتها. رتبها حسب الأهمية لتوجيه الذكاء الاصطناعي والحصول على أفضل النتائج.

وإليك هيكل موجه يستحق الاحتفاظ به في متناول يديك:

الموضوع الوصفي + الأسلوب + التركيب + الإضاءة الملونة + تفاصيل العرض الإضافية + المطالبة السلبية

دعنا الآن نستكشف بعض النصائح العملية لمساعدتك في صياغة مطالبات ذكاء اصطناعي أكثر فعالية:

التعلم والممارسة : المجتمعات والموارد المخصصة مثلص/ليوناردواي (ريديت),خوادم الفتنة,قنوات المجتمع (مركز ليوناردو الرسمي على يوتيوب)، وأدلة المجتمع يمكن أن تقدم تقنيات إبداعية لتعزيز الأفكار الجديدة صمم مطالبات باستخدام منشئ المطالبات : استخدم منشئ مطالبات ليوناردو الخاص أو ميزة الموجه السحري لإنشاء مطالباتك وتحسينها

: المجتمعات والموارد المخصصة مثلص/ليوناردواي (ريديت),خوادم الفتنة,قنوات المجتمع (مركز ليوناردو الرسمي على يوتيوب)، وأدلة المجتمع يمكن أن تقدم تقنيات إبداعية لتعزيز الأفكار الجديدة التجربة مع التجريد: يتفوق ليوناردو في تصور المفاهيم غير الموجودة في الواقع، لذا ادفع بالخيال إلى الأمام

## تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على إدارة التصميم والإبداع

كـ أداة الذكاء الاصطناعي للمصممين ، يمكن للذكاء الاصطناعي ليوناردو أن يبعث الحياة في أي مفهوم، ولكن تحويل الفكرة إلى مشروع إبداعي كامل التنفيذ هو تحدٍ مختلف.

تتجاوز العملية توليد صورة واحدة. إنها تتضمن العصف الذهني، وتنقيح الأفكار، وهيكلة المطالبات، ومواءمة الأفكار مع فريقك، وإدارة حلقات التغذية الراجعة - كل ذلك قبل أن تتشكل الصورة المرئية النهائية. ستخرج الأمور عن مسارها بشكل أسرع بدون نظام منظم لإدارة المراجعات وتنسيق المهام.

أدخل انقر فوق -تطبيق كل شيء للعمل، الذي يجلب النظام والتنظيم والتعاون لسير عملك الإبداعي. إليك كيفية استخدامه ⬇️

استخدم ClickUp Whiteboards لتوليد أفكار للوحة الأفكار الخاصة بك

يبدأ كل مشروع تصميم بشرارة إلهام - مفهوم ينتظر التبلور.

لكن الأفكار لا توجد في عزلة. أنت بحاجة إلى مساحة لتدوين الأفكار وتثبيت المراجع والسماح للإبداع بالتدفق بحرية. وبدون ذلك، تضيع المفاهيم، وتتشتت الملاحظات، ويصبح العمل الجماعي مبعثرًا، ويختل التوافق بين أعضاء الفريق.

في هذه المرحلة، تحتاج إلى ClickUp Whiteboards . وهي توفر مساحة منظمة لفريقك لتبادل الأفكار وتنقيحها وتنظيمها قبل إخراجها إلى حيز التنفيذ.

باستخدام السبورات البيضاء، يمكنك تبادل الأفكار ومناقشتها وتقديمها في الوقت الفعلي دون أن تفقد أي أثر.

ولتحسين الصفقة، يمكنك حتى استخدام ClickUp Brain (مدمج مع السبورات البيضاء) لترجمة أفكارك التقريبية إلى مرئيات مرغوبة دون مغادرة المنصة. ما عليك سوى المطالبة والتنقيح والإدخال.

استخدم ClickUp Brain المدمج في Whiteboards لشرح رؤيتك في الوقت الفعلي لزملائك في الفريق

💡 نصيحة احترافية: إدارة العديد من فن مولد بالذكاء الاصطناعي والمرئيات؟ استخدم لوحات ClickUp Whiteboards لتصنيفها حسب الحالة المزاجية أو لوحة الألوان أو التركيب حتى يتمكن فريقك من الحفاظ على اتجاه إبداعي متماسك ومتماسك.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء مطالبات الذكاء الاصطناعي وتخزينها وتنقيحها

تحتاج المطالبة الرائعة إلى التنقيح والتكرار والاتساق للحصول على أفضل النتائج. ناهيك عن أنه سيكون لديك مطالبات متعددة للعمل عليها في هذه المرحلة. هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى إعطاء العصف الذهني التقريبي الخاص بك مخططًا تفصيليًا ومساحة للعيش.

إنقاذك, مستندات ClickUp يأتي مع مساحة مركزية لتخزين المطالبات وتنقيحها والتعاون بشأنها - مما يضمن بقاء فريقك متناسقًا وبقاء عمليتك الإبداعية منظمة.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء موجهات لمساعيك المرئية

في لمحة، استخدم ClickUp Docs من أجل:

✅ توثيق مطالبات الذكاء الاصطناعي وتنقيحها: احفظ المسودات الأولية، واختبر الأشكال المختلفة، واضبط الأوصاف بدقة لضمان تطابق الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مع رؤيتك

✅ إنشاء مكتبة مطالبات مركزية مركزية: تنظيم المطالبات السابقة حسب الفئة أو الحملة أو النمط لاستخدامها في المستقبل

✅ تعاون في الوقت الفعلي: أضف ملاحظات واقترح تحسينات وتتبع المراجعات لضمان الاتساق بين المشاريع الإبداعية

✅ ربط المستندات باللوحات البيضاء والمهام: ربط ملاحظات العصف الذهني بسلاسة ب انقر فوق المهام لتنفيذ المشروع بشكل أكثر انسيابية

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء قسم "سجل نجاح الموجهات" في مستندات ClickUp حيث يمكنك تتبع أي من الموجهات التي حققت أفضل النتائج، بالإضافة إلى المتغيرات الرئيسية التي جعلتها فعالة. قم بتمييز المطالبات الناجحة بمقاييس مثل الدقة ومطابقة النمط وعدد التكرارات لبناء أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات.

استخدم حلاً مركزيًا واحدًا لتجميع مطالبات الذكاء الاصطناعي معًا

اسأل أي فريق تصميم، وسيقولون لك - إن العمل عبر الأقسام هو فوضى. الطلبات تأتي من كل مكان، والملاحظات مبعثرة، والأولويات تتغير باستمرار.

وهذا ليس مجرد شعور- 86% من الموظفين أن الافتقار إلى التعاون والتواصل غير الفعال هو السبب الأكبر لفشل مكان العمل.

هذا ما تسدّه ClickUp. ببساطة، قم بربط جميع مشاريع التصميم الخاصة بك على حل التصميم الخاص بـClickUp للفرق و

✅ تنظيم مهام التصميم الواردة حتى لا يضيع أي شيء ✅ إنشاء رحلات المستخدمين والشخصيات والموجزات على الفور باستخدام Brain ✅ مشاركة النماذج، وتبادل الأفكار على السبورات البيضاء، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد ✅ أضف تعليقات توضيحية على التصاميم ودمج ملفات Figma و InVision والحصول على الموافقات بشكل أسرع

قم بتنظيم وتنقيح والتعاون عبر الأقسام مع حل فريق التصميم المتكامل من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، مع عمليات التكامل لأكثر من 200 أداة، بما في ذلك Slack وMiro وGoogle Suite، يتناسب ClickUp مع سير عملك (دون أي متاعب على الإطلاق)!

كما يقول نيكول

من مشاريع التصميم الكبرى إلى قوائم المهام البسيطة، نستخدم ClickUp لإنجاز المهام. يتم استخدامه على مستوى الشركة ويعالج مشكلة إدارة المهام لمعرفة التقدم المحرز والمهام الجارية التي تحتاج إلى التنفيذ.

نيكول بيلايز، المؤسس والرئيس التنفيذي، Wild Me

➡️ اقرأ المزيد: اتجاهات التصميم الجرافيكي لتمييز شركتك

تبسيط عملياتك الإبداعية باستخدام ClickUp

في نهاية المطاف، تنفيذ المشروع هو الأهم - خاصةً بالنسبة للفرق التي تعمل على مشاريع إبداعية متعددة. فبدون الأدوات المناسبة، يبدو التعاون مبعثرًا، وتضيع الأفكار، وتضيع المواعيد النهائية.

لهذا السبب كان ClickUp منقذًا للفرق المشتتة، حيث يجمعهم معًا من خلال السبورات البيضاء للعصف الذهني، والمستندات لتنظيم الأفكار، والدردشة للتعاون في الوقت الفعلي - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

لا مزيد من سوء التواصل. لا مزيد من الفوضى في سير العمل. فقط عمل جماعي سلس من البداية إلى النهاية. جرّب ClickUp اليوم !