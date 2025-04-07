أمثلة على الموجهات السلبية للذكاء الاصطناعي لتحسين مخرجات المحتوى

تكتب أخيرًا المطالبة الفنية المثالية للذكاء الاصطناعي. تضغط على "إنشاء" وتنتظر، لتجد نفسك أمام كابوس مشوّه - أطراف غير متصلة وملامح وجه مشوّهة وتركيبات غريبة.

لا تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي إلى مطالبات جيدة فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى مطالبات سلبية لتصفية العناصر غير المرغوب فيها. إذا كنت قد تساءلت يومًا عن سبب احتواء نتائجك على عناصر غريبة أو أنماط غير مرغوب فيها، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب فقدانك لهذه الخطوة الحاسمة.

في هذا الدليل، ستجد في هذا الدليل أمثلة للمطالبات السلبية للذكاء الاصطناعي تساعدك على تحسين المحتوى الذي تم إنشاؤه، مما يضمن أن تكون إبداعاتك واضحة ونقية وبالطريقة التي تصوّرتها بالضبط.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك سبب أهمية المطالبات السلبية في تحسين المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي: المطالبات السلبية ضرورية لتحقيق الدقة: فهي تنقح الصور والنسخ التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي عن طريق إزالة التشوهات والأنماط غير الصحيحة والنصوص غير ذات الصلة للحصول على نتائج احترافية

استخدم المطالبات السلبية الخاصة بكل حالة على حدة: سواء كنت تنشئ صورًا واقعية أو فن أنيمي أو صورًا واقعية أو مقالًا أو نصًا برمجيًا من لغة بايثون، فإن تخصيص مطالباتك السلبية يضمن لك الاتساق وتقليل أخطاء الذكاء الاصطناعي

التوازن هو المفتاح عند صياغة المطالبات: يمكن أن يؤدي التحميل الزائد للمطالبات السلبية إلى إرباك الذكاء الاصطناعي، لذا اختبر بشكل متكرر واستخدم تقنيات الترجيح للتحكم

تتعامل منصات الذكاء الاصطناعي المختلفة مع المطالبات بشكل فريد: على سبيل المثال، يسمح النشر المستقر بضبط المطالبات السلبية بشكل متقدم، بينما لا تستخدم MidJourney أي أوامر لاستبعاد العناصر

تعد المطالبة السلبية للذكاء الاصطناعي جزءًا واحدًا فقط من العملية: يعد تحسين المطالبات بمرور الوقت أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءة. تساعد أدوات مثل ClickUp Brain & Whiteboards في تتبع المشاريع التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

ما هي موجهات الذكاء الاصطناعي السلبية؟

تخبر مطالبات الذكاء الاصطناعي السلبية نموذج الذكاء الاصطناعي بما يجب تجنبه عند إنشاء الصور أو النصوص. تمامًا مثل المطالبة العادية التي ترشد الذكاء الاصطناعي إلى ما يجب تضمينه، فإن المطالبة السلبية تنقح المخرجات عن طريق إزالة العناصر غير المرغوب فيها.

تُستخدم المطالبة السلبية بشكل شائع في نماذج توليد النصوص والصور والفيديو لتحسين النتائج واستبعاد العناصر غير المرغوب فيها. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي التي تولد تفاصيل ضبابية أو ميزات ضعيفة العرض أو تشوهات غريبة أو تفاصيل زائدة أو أنماط غير صحيحة.

مثال: إذا كنت تنشئ صورة شخصية واقعية ولكنك تستمر في الحصول على خلفيات ضبابية وملامح وجه حادة للغاية، فقد تكون مطالبتك: 👉 موجه عادي: "صورة شخصية فائقة الواقعية لامرأة بإضاءة خافتة" 👉 موجه سلبي: "خلفية ضبابية، إضاءة قاسية، وجه مشوه، أطراف زائدة، ألوان غير طبيعية"

من خلال إضافة المطالبات السلبية، يركز الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة العناصر المطلوبة مع التخلص من العيوب الشائعة. يمكن لهذا التعديل البسيط تحسين الدقة بشكل كبير والمساعدة في إنشاء صور ونصوص واقعية.

تُستخدم المطالبات السلبية في المقام الأول مع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، خاصةً تلك المتعلقة بـ تحويل النص إلى صورة أو تحويل النص إلى نص.

عند استخدام نموذج يدعم المطالبة السلبية (خاصةً في توليد الصور)، يقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل تمثيل الفضاء الكامن لتقليل وجود العناصر غير المرغوب فيها المحددة.

لماذا استخدام الموجهات السلبية في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي؟

تمنع المطالبات السلبية العناصر غير المرغوب فيها في الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر دقة وصقلًا. يمكن أن تؤدي إزالة التشوهات والتفاصيل غير ذات الصلة إلى توفير الوقت وتحسين الجودة. إليك سبب أهميتها:

1. تجنب الميزات المشوهة أو غير الطبيعية

تنشئ نماذج الذكاء الاصطناعي أحيانًا أطرافًا غير متصلة أو وجوهًا مرسومة بشكل سيئ أو أجزاء جسم غير متطابقة - خاصةً في الصور الشخصية أو فن الشخصيات. تساعد المطالبات السلبية في مواجهة هذه المشكلات.

مثال: مطلب: "محارب خيالي مفصّل في درع، إضاءة سينمائية"

إليك ما صنعته ChatGPT مع المطالبة أعلاه:

*عبر <1>* *ChatGPT*

ومع ذلك، فإن المطالبة نفسها مع مطالبة سلبية إضافية مثل "أطراف زائدة، وجه مشوه، نسب غير طبيعية، تفاصيل ضبابية" تعطي النتيجة:

*المطالبة السلبية باستخدام ChatGPT*

تحتوي الصورة الأولى على اختلافات إبداعية، مثل الملامح المبالغ فيها أو التركيز بشكل أقل على النسب البشرية القياسية. يمكن أن تظهر هذه في بعض الأحيان كعناصر غير طبيعية بعض الشيء في تصوير مظهر المحارب أو وضعيته.

تتجنب الصورة الثانية، التي تم إنشاؤها باستخدام المطالبة السلبية، هذه الملامح على وجه التحديد. فهي تحافظ على النسب البشرية القياسية، مما يضمن ظهور الوجه والأطراف بشكل طبيعي وواقعي.

حافظ على التفاصيل حادة وواضحة، دون أي ضبابية تنتقص من تعقيد الدرع أو وضوح المشهد بشكل عام.

2. صقل الأنماط الفنية والاتساق

يمكن للذكاء الاصطناعي خلط الأنماط عن غير قصد - مزج الواقعية مع الرسوم المتحركة أو إضافة مواد رسومية عندما تريد مظهرًا رقميًا واضحًا. المطالبات السلبية تفرض الاتساق.

مثال: المطالبة: "رسم توضيحي نظيف بنمط متجه لقط. "

*رسم توضيحي بنمط متجه لقط*

المطالبة نفسها عند تقديمها إلى جانب مطالبة سلبية، مثل: "ألوان مائية، لوحة زيتية، عرض ثلاثي الأبعاد، ضوضاء، نسيج خشن. " يتغير الإخراج إلى:

*المطالبة السلبية*

على الرغم من أن الرسم التوضيحي المتجه الأول نظيف وعصري، إلا أنه تم إنشاؤه بدون قيود. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اختلافات غير مقصودة في الملمس أو النمط الذي يشبه الأشكال الفنية غير المتجهة.

من ناحية أخرى، صُمم الرسم التوضيحي الثاني بشكل متعمد لاستبعاد خصائص معينة، مثل تأثيرات الألوان المائية، ومظاهر الرسم الزيتي، ومظاهر العرض ثلاثي الأبعاد، والضوضاء، والأنسجة الخشنة.

أدى ذلك إلى الحصول على رسم أكثر دقة وصرامة في النمط المتجه، مما يضمن بقاء التصميم واضحًا ونقيًا وملونًا بشكل متين.

3. التخلص من الألوان غير المرغوب فيها ومشكلات الإضاءة

في بعض الأحيان، يقوم الذكاء الاصطناعي أحيانًا بإشباع الألوان بشكل مفرط أو يقدم تأثيرات إضاءة قاسية تعطل الحالة المزاجية المقصودة. تساعد المطالبات السلبية في التحكم في ذلك.

مثال: مطلب: "شارع متقلب المزاج مع أضواء النيون. "

*شارع سايبربانك متقلب المزاج مع أضواء النيون*

المطالبة نفسها مع إضافة مطالبة سلبية: "نغمات باهتة، تشبع زائد، توهج زائد، ضبابية":

*المطالبة السلبية*

عادة، قد تعتمد مرئيات السايبربانك غير المقيدة بشكل كبير على المؤثرات الجوية مثل الضباب والتوهج لنقل الحالة المزاجية والشعور بالعالم الآخر. وينتج عن ذلك مظهر غير واضح أو أقل تفصيلاً، مع ألوان نابضة بالحياة تنزف مع بعضها البعض، مما يخلق صورة أكثر تجريدًا.

على النقيض من ذلك، تقدم الصورة ذات المطالبة السلبية تصويرًا أكثر وضوحًا وتحديدًا لمشهد شارع سايبربانك أكثر مما قد يتوقعه المرء من صورة تم إنشاؤها بدون هذه القيود.

💡 نصيحة احترافية: تضمن المطالبة المنظمة جيدًا نتائج أفضل للذكاء الاصطناعي. بدلاً من كتابة مدخلات مبهمة، استخدم صياغة واضحة ومفصلة لتجنب العشوائية. شاهد أمثلة هندسة المطالبات في العالم الحقيقي هنا.

لماذا استخدام الموجهات السلبية في إنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي؟

تساعد المطالبات السلبية (أو القيود الإرشادية) في توليد النصوص على ضبط الإجابات بشكل دقيق، مما يضمن تلبيتها لمتطلبات محددة مع تجنب المحتوى غير المرغوب فيه. وهي مفيدة بشكل خاص لتحسين المخرجات في أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini وGemini وCodx.

إليك نظرة متعمقة على سبب أهمية المطالبات السلبية في إنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي:

1. تحسين الملاءمة والدقة

تتضمن الردود التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان تفاصيل خارجة عن الموضوع أو معلومات زائدة أو افتراضات تقلل من الدقة. يساعد استخدام المطالبات السلبية على تصفية المحتوى غير ذي الصلة، مما يجعل الاستجابة أكثر تركيزًا ودقة.

مثال: التأثير: يضمن بقاء الملخص تاريخياً دون محتوى مستقبلي تخميني

مطلب: "لخص تاريخ الذكاء الاصطناعي"

موجه سلبي: "لا تتضمن تنبؤات مستقبلية أو آراء شخصية"

2. التحكم في أسلوب الكتابة ونبرة الصوت

قد ينشئ الذكاء الاصطناعي ردودًا رسمية أو غير رسمية أو مفصلة أكثر من اللازم أو تقنية أكثر من اللازم لاحتياجاتك. يمكن أن توجه المطالبات السلبية لهجة المحتوى وسهولة قراءته وعمقه.

مثال: التأثير: يضمن أن يكون الشرح بسيطًا ومناسبًا للمبتدئين

مطلب: "شرح تقنية البلوك تشين للمبتدئين"

موجه سلبي: "تجنب المصطلحات التقنية والتفسيرات الرياضية المعقدة"

*عبر <3>الحيرة *

3. تجنّب المحتوى المكرر أو المتكرر وتشجيع الإبداع

يقوم الذكاء الاصطناعي أحيانًا بتكرار النقاط نفسها باستخدام صياغة مختلفة، مما يجعل الردود طويلة دون داعٍ. يمكن أن ينتج أحيانًا عبارات عامة أو مفرطة الاستخدام بدلاً من محتوى فريد وجذاب.

تساعد المطالبات السلبية في الحفاظ على كتابة موجزة وجذابة وتدفع الذكاء الاصطناعي نحو الأصالة.

مثال: التأثير: إجبار الذكاء الاصطناعي على سرد الفوائد الفريدة بدلاً من إعادة صياغة نفس النقاط وتجنب العبارات المتوقعة

مطلب: "صف فوائد التمارين الرياضية"

موجه سلبي: "لا تكرر نفس الفائدة بكلمات مختلفة، وتجنب العبارات المبتذلة مثل "لا تستسلم أبدًا"

4. تصفية التحيز والذاتية

يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات ضخمة، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إدخال تحيزات أو آراء ذاتية في الردود. تساعد المطالبات السلبية على إبقاء الردود محايدة وقائمة على الحقائق.

مثال: التأثير: يضمن أن تكون الاستجابة موضوعية وقائمة على البيانات بدلاً من التخمينية

مطلب: "ناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف"

موجه سلبي: "لا تعبّر عن آراء شخصية أو تقدم ادعاءات غير مدعومة"

5. استبعاد المواضيع غير المرغوب فيها أو المعلومات الحساسة

في بعض الأحيان، يتضمن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي موضوعات مثيرة للجدل أو تفاصيل حساسة أو موضوعات غير مرغوب فيها لا صلة لها بالطلب. يمكن للمطالبات السلبية تصفية مثل هذا المحتوى بشكل واضح.

مثال: التأثير: يحافظ على التركيز على تقنيات الإنتاجية دون مناقشة العوامل المتعلقة بالصحة

مطلب: "اكتب مدونة عن استراتيجيات إدارة الوقت"

موجه سلبي: "لا تذكر النظام الغذائي أو التمارين الرياضية"

أمثلة على الموجهات السلبية للذكاء الاصطناعي حسب حالة الاستخدام

تساعد المطالبات السلبية في تحسين المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي من خلال إزالة التشوهات والعناصر غير المرغوب فيها والتحيز والتناقضات. سواء كنت تعمل على صور شخصية واقعية أو فن الرسوم المتحركة أو المناظر الطبيعية أو تصوير المنتجات أو نسخة إعلانية أو مدونة، فإن المطالبات السلبية الصحيحة تحدث فرقًا كبيرًا.

فيما يلي أمثلة عملية للمطالبات السلبية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة.

1. صور بشرية واقعية

يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبات في التشريح وتناسق الوجه والملامح الطبيعية. تساعد هذه المطالبات السلبية في الحفاظ على الواقعية.

❌أمثلة على المطالبات السلبية: "الأطراف الزائدة، والأصابع الزائدة، والأذرع الزائدة، والوجه المرسوم بشكل سيئ، والملامح غير المتناسقة، والتشريح السيئ، والعيون المشوهة، والتفاصيل الضبابية، والملمس البلاستيكي، والوادي الخارق، والعضلات المبالغ في حدتها، والجلد المحبب. "

💡 نصيحة للمحترفين: إذا استمر الذكاء الاصطناعي في توليد أيدي مخيفة، أضف "أيدي سيئة، أصابع زائدة، أصابع كثيرة، أصابع ملتحمة، قبضة غير طبيعية" إلى موجهك السلبي.

2. شخصيات الأنيمي والرسوم المتحركة

يمكن للذكاء الاصطناعي خلط الأنماط أو توليد أخطاء تشريحية غريبة عند إنشاء فن الأنيمي. استخدمها للحفاظ على شخصياتك نظيفة وحادة:

❌أمثلة على المطالبات السلبية: "التفاصيل الواقعية، والأنسجة المفرطة في التفصيل، والعناصر ثلاثية الأبعاد، والواقعية المفرطة، والخطوط غير الواضحة، والحواف المتعرجة، والنسب السيئة، والعيون الزائدة، والأيدي المرسومة بشكل سيئ، ونسب الأنيمي الخاطئة، والضوضاء، والألوان الباهتة، وفلتر الواقعية"

🧠 حقيقة ممتعة: بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تضيف أنوفًا لشخصيات الأنيمي عن طريق الخطأ لأنها تعاني من الأسلوب ثنائي الأبعاد!

3. تصوير المنتجات وصور التجارة الإلكترونية

بالنسبة للصور التي تركز على المنتج، غالبًا ما يضيف الذكاء الاصطناعي انعكاسات غير مرغوب فيها أو خلفيات مشوشة أو مملة أو إضاءة غير متناسقة. يمكن للمطالبات السلبية التالية التغلب على ذلك:

❌أمثلة على المطالبات السلبية: "نص، وعلامة مائية، وشعار، وأشياء إضافية، وظلال، وفوضى، وخلفية مملة، وانعكاسات غير صحيحة، وإضاءة غير متساوية، وجودة منخفضة، وتشويه العدسة الأسوأ جودة، ودقة رديئة، وتعريض مفرط، وضبابية، وأصابع قبيحة، وجودة عادية، ودقة منخفضة"

💡 نصيحة احترافية: تحتاج الرسومات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي إلى تنقيح. تساعد المطالبات السلبية في إزالة العناصر غير المرغوب فيها، مما يضمن تركيبات أنظف. تعلم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين تصميم الرسومات هنا.

4. المناظر الطبيعية ومناظر المدينة

في الصور البيئية، يمكن للذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان توليد أجسام عائمة أو إضاءة غير واقعية أو حشود غير مرغوب فيها.

❌أمثلة على المطالبات السلبية: "الظلال غير الطبيعية، والإفراط في التشبع، والأجسام العائمة، والمباني المشوهة، والأنسجة المفقودة، والانعكاسات غير الواقعية، والتباين المنخفض، والإضاءة غير الصحيحة، والخلل في الإضاءة، والخلل في القطع الأثرية، والسماء الباهتة، والإضاءة الزائدة، والعناصر المكررة"

5. فن السايبربانك والخيال العلمي المستقبلي

قد يبالغ الذكاء الاصطناعي في إضاءة النيون أو أنظمة الألوان غير الطبيعية أو العناصر المشوهة في تركيبات الخيال العلمي.

❌أمثلة على المطالبات السلبية: "التعريض الزائد، والتوهج غير الواقعي، والنيون الزائد، والمنظور الخاطئ، وتوهجات العدسة، والحواف الضبابية، والتباين الضعيف، والأضواء الزائدة، والخلل في التصميم، والتشكيلات الهندسية المشوهة، والمباني المكررة. "

🧠 حقيقة ممتعة: تفتقر نماذج الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان إلى البيانات لصور مخرجات معينة، وفي هذه الحالة، غالبًا ما "تهلوس" الإجابات لأنها تسيء تفسير البيانات أو تختلق الإجابات!

6. الفن الخيالي والمخلوقات الأسطورية

تضيف الأجيال ذات الطابع الخيالي أحيانًا تفاصيل غير متناسقة أو أطرافًا إضافية أو تشريحًا غير صحيح للمخلوقات الأسطورية.

❌أمثلة على المطالبات السلبية: "الأجنحة الزائدة، وأجزاء الجسم غير المتناسبة، والعناصر المتوهجة العشوائية، والملمس البلاستيكي، والألوان المشبعة بشكل زائد، والأرجل المشوهة، وعدم التناسق، والظلال في غير محلها، والمنظور الخاطئ، والتفاصيل غير المتناسقة"

🎯 نصيحة إضافية: تجنب واقعية الذكاء الاصطناعي للحصول على مظهر خيالي مرسوم بإضافة "واقعي، عرض ثلاثي الأبعاد، مفصل للغاية، نابض بالحياة" إلى المطالبة السلبية.

7. الأنماط الفنية القديمة والرجعية

يضيف الذكاء الاصطناعي أحيانًا تركيبات حديثة أو لوحات ألوان غير صحيحة عند محاولة استخدام أنماط قديمة.

❌أمثلة على المطالبات السلبية: "الوضوح العالي، الوضوح العالي، الحواف الحادة، القطع الأثرية الرقمية، النمط الحديث، التشبع الزائد، تفاصيل العصر الجديد، العصر غير الصحيح، العناصر المستقبلية، النسيج البلاستيكي"

8. الرعب والفن ذو الطابع المظلم

يمكن أن تؤدي صور الرعب بالذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان إلى توليد كوميديا غير مقصودة أو مبالغة في الإيحاءات. تساعد المطالبات السلبية في تحسين التأثير المخيف.

❌أمثلة على المطالبات السلبية: "كاريكاتيرية، بلهاء، رعب مبالغ فيه، دماء زائدة، مبالغة في التفاصيل، تدرج لوني غير طبيعي، تعابير غير واقعية، وجه مرسوم بشكل سيء، تباين ضعيف، درجات ألوان باهتة، خلفية فارغة، جسم ضبابي. "

➡️ اقرأ المزيد: بدائل دال-إي لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي!

9. العروض المعمارية والتصميمات الداخلية

غالبًا ما يضيف الذكاء الاصطناعي إضاءة غير صحيحة أو أثاثًا إضافيًا أو هياكل مشوهة في الصور المعمارية.

❌أمثلة على المطالبات السلبية: "الإضاءة غير المتساوية، والجدران المشوهة، والانعكاسات غير الواقعية، والأجسام العائمة، والمنظور الضعيف، والأثاث الزائد، والخلفية المشوشة، والنسب المشوهة، والظلال غير الصحيحة، والتفاصيل المفقودة، وتشويه عين السمكة، والنسب الإجمالية"

10. تصوير الطعام وفن الطهي

تبدو صور الطعام بالذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان مصطنعة للغاية أو لامعة بشكل مفرط أو ذات نسيج غريب.

❌أمثلة على المطالبات السلبية: "نسيج بلاستيكي، ولمعان غير واقعي، ونسب طعام غير صحيحة، وعناصر زائدة، وفوضى، ونص وعلامة مائية، وشعار، ومكونات خاطئة، وعناصر عائمة، وحواف مشبعة بشكل مفرط، وحواف ضبابية، ورسوم كرتونية، ومقدمة ثلاثية الأبعاد"

11. كتابة الإعلانات

يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء لغة عامة أو مبالغ فيها أو لغة بيعية مفرطة قد تقلل من المصداقية. تساعد هذه المطالبات السلبية في إنشاء إعلانات مقنعة وواقعية في نفس الوقت.

❌ أمثلة على المطالبات السلبية: "طعم النقر، والادعاءات المبالغ فيها، والعبارات الترويجية المفرطة، والعبارات المتكررة، والحماس غير الطبيعي، والكلمات الطنانة العامة، والفوائد الغامضة، والنبرة الآلية، والإلحاح القسري، والإفراط في استخدام علامات التعجب، والتفاصيل غير ذات الصلة. "

12. إنشاء بريد إلكتروني لتوعية العملاء

قد تبدو رسائل البريد الإلكترونيّ التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي آلية للغاية أو غير شخصية أو رسمية بشكل مفرط، مما يجعلها أقل فعالية في المشاركة. تساعد هذه المطالبات السلبية في الحفاظ على رسائل البريد الإلكترونيّ طبيعية ومرتبطة.

❌ أمثلة على المطالبات السلبية: "تحية عامة، ورسمية مفرطة، ولغة آلية غير طبيعية، وصياغة غير طبيعية، ونبرة اعتذارية مفرطة، وسطر موضوع غامض، وأسلوب غير شخصي، وإطراء مفرط، وفقرات طويلة للغاية، ومعلومات غير ذات صلة، و CTA بأسلوب النقر على زر CTA. "

13. تقارير الأعمال

يمكن أن تتضمن تقارير الأعمال التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان محتوى حشو أو استنتاجات غامضة أو نبرة غير رسمية بشكل مفرط. تساعد هذه المطالبات السلبية في الحفاظ على نهج احترافي قائم على البيانات.

❌ أمثلة على المطالبات السلبية: "ادعاءات غير مدعومة بأدلة، لغة غير رسمية، صفات زائدة، معلومات زائدة، استنتاجات غامضة، سرد قصص غير ضرورية، كلام كثير، آراء غير مدعومة، إحصائيات عامة بشكل مفرط، لغة تسويقية. "

14. كتابة القصة

قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقديم كليشيهات أو نقاط حبكة متكررة أو تطوير الشخصيات بشكل مفرط في التبسيط. تساعد هذه المطالبات السلبية في تشجيع الأصالة والعمق في سرد القصص.

❌ أمثلة على المطالبات السلبية: "حبكة مبتذلة، قصة مبتذلة، قصة متوقعة وشخصيات أحادية البعد، عرض مفرط، حوار غير واقعي، إغراق في المعلومات، عبارات متكررة، مجازات مفرطة الاستخدام، نهايات سعيدة قسرية، افتقار إلى العمق العاطفي. "

15. مقتطفات التعليمات البرمجية

قد ينشئ الذكاء الاصطناعي كودًا غير فعال أو قديمًا أو معقدًا بلا داعٍ. تساعد هذه المطالبات السلبية في ضمان كود نظيف وحديث وقابل للقراءة.

❌ أمثلة على المطالبات السلبية: "الدوال المهملة، والحلقات غير الفعالة، والمنطق المعقد للغاية، والتعليقات غير الضرورية، والتداخل غير الكافي، والتداخل المفرط، والممارسات غير الآمنة، والمكتبات القديمة، والرموز الزائدة عن الحاجة، وعدم معالجة الأخطاء. "

16. ملخصات الأخبار

قد يُدخل الذكاء الاصطناعي تحيزًا أو آراءً غير ضرورية أو تفاصيل مفرطة في ملخصات الأخبار. تساعد هذه المطالبات السلبية في الحفاظ على أن تكون الملخصات واقعية وموجزة ومحايدة.

❌ أمثلة على المطالبات السلبية: "التكهنات، والآراء الشخصية، واللغة المبالغ فيها، والصياغة المتحيزة، والتفاصيل الزائدة عن الحد، والكلمات المشحونة عاطفياً، والعناوين المضللة، والتكرار غير الضروري، والمحتوى المحشو بالمعلومات غير الضرورية، والنبرة غير الرسمية. "

17. تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن تكون التعليقات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عامة للغاية أو ترويجية بشكل مفرط أو تفتقر إلى المشاركة. تساعد هذه المطالبات السلبية في إنشاء محتوى موجز ومرتبط وجذاب.

❌ ❌ أمثلة على المطالبات السلبية:"النقر على الطعم، الرموز التعبيرية المفرطة، كل الرموز التعبيرية، الحماس المفرط، العبارات الحماسية القسرية، العبارات العامة، النبرة الآلية، الرسمية للغاية، الرسائل الغامضة، التعليقات الطويلة للغاية، الوسوم غير الضرورية. "

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل النشر المستقرة لتوليد الفن

أفضل الممارسات لصياغة موجهات سلبية فعالة

تساعد المطالبات السلبية في تحسين الصور والنصوص التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، ولكن صياغتها تتطلب استراتيجية. بدلاً من مجرد إلقاء قائمة من المصطلحات العامة، يمكن أن يساعدك ضبط نهجك في الحصول على نتائج دقيقة وعالية الجودة.

إليك بعض أفضل الممارسات المبتكرة لتحسين مطالباتك السلبية الأساسية.

1. تجنّب إثقال مطالبتك السلبية بالكثير من المصطلحات

يعد إلقاء كل عنصر غير مرغوب فيه في المطالبة السلبية أمرًا مغريًا، ولكن الكثير من القيود يمكن أن يربك الذكاء الاصطناعي.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسطيح التفاصيل أو جعل النتائج غير متوقعة. بدلاً من ذلك، ابدأ بالمصطلحات الأساسية التي تستهدف مشكلات محددة - مثل "الأطراف الزائدة" أو "التفاصيل غير الواضحة". " إذا استمرت المشكلة، قم بتحسينها بإضافة المزيد من المصطلحات تدريجيًا.

💡 نصيحة احترافية: احفظ المطالبات الناجحة وصنفها لتحسين الكفاءة. يساعد ClickUp في تتبعها وتنقيحها لاستخدامها في المستقبل. اعثر على قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي الجاهزة هنا.

2. استخدم تعديلات الوزن لتحكم أكثر دقة

تسمح العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور بترجيح المصطلحات للتحكم في تأثيرها. من خلال ضبط الأهمية باستخدام بناء الجملة مثل (كلمة: 1. 5) أو [كلمة]، يمكنك تحديد أولوية العيوب الرئيسية دون إزالة العناصر الثانوية تمامًا.

✅ مثال: إذا استمر الذكاء الاصطناعي في توليد ظلال قاسية، جرّب "ظلال قاسية: (1. 5)، خلفية ضبابية: (0. 8)" لتقليل الضبابية مع تقليل الظلال بقوة.

🎯 لماذا يعمل: يقوم بضبط تفسير الذكاء الاصطناعي بدلاً من حظر عنصر ما تمامًا، مما قد يؤدي أحيانًا إلى نتائج غير متوقعة.

3. تعمل المطالبات السلبية بشكل أفضل عند إقرانها بمطالبات رئيسية دقيقة

المطالبة الرئيسية القوية لا تقل أهمية عن المطالبة السلبية. إذا كانت مطالبتك الإيجابية غامضة، فإن الذكاء الاصطناعي لديه مساحة أكبر للعشوائية، مما يجعل مطالبتك السلبية أقل فعالية. كن مفصلاً قدر الإمكان في المطالبة الرئيسية قبل تعديل المصطلحات السلبية.

🔹 مثال سيء: "امرأة جميلة في مدينة" + "تشريح سيئ، ضبابي" 🔹 أفضل: "صورة شخصية متناسقة ومفصلة للغاية لامرأة، إضاءة خافتة، وضعية طبيعية" + "تشريح سيئ، أصابع كثيرة جداً، عدم تناسق، تشبع زائد، تشبع زائد، صور غير متناسقة. "

🚀 نصيحة احترافية: المطالبة الرئيسية المركزة تقلل من التجربة والخطأ عند تنقيح الصور.

4. اختبر تغييرًا واحدًا في كل مرة بدلاً من التخمين الأعمى

لا تقم على الفور بإرسال مطالبات سلبية غير مرغوب فيها إذا كانت الصورة أو النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لا يظهر بشكل صحيح. بدلاً من ذلك، قم بتغيير شيء واحد في كل مرة لمعرفة ما يؤثر على النتيجة.

⚒️ كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

قم بتشغيل مطالبتك بدون أي مصطلحات سلبية ولاحظ الأخطاء

أضف مصطلحًا سلبيًا واحدًا يستهدف أكبر مشكلة

إعادة الإنشاء ومقارنة التغييرات

كرر بإضافة أو تعديل المصطلحات تدريجياً

📌سبب نجاحه: هذا النهج يعزل ما ينجح وما لا ينجح، مما يجعل التنقيح أسرع وأكثر تعمدًا.

5. لا تكتفِ بإزالة العناصر - استخدم المطالبات السلبية لتوجيه الأسلوب

المطالبات السلبية ليست فقط لإصلاح الأخطاء - يمكنها تحسين الأسلوب الفني والمزاج الفني. إذا كنت تريد مظهرًا فنيًا، فيمكنك المطالبة السلبية بالواقعية. إذا كنت تفضل الفن الرقمي السلس، فقم بإزالة التركيبات الخشنة والتفاصيل الصاخبة.

وبالمثل، عند إنشاء نص، إذا كنت تحتاج إلى نسخة خفيفة ومبهجة، جرّب المطالبة السلبية باللغة الرسمية.

🎨 مثال: ✅ للحصول على جمالية أنيمي نظيفة: موجه سلبي: "واقعية، واقعية، واقعية، ثلاثية الأبعاد، رسومات زيتية، قوام قاسٍ" ✅ للحصول على مظهر فيلم عتيق: موجه سلبي: "رقمي، تركيز بؤري حاد، مشبع، بأسلوب حديث"

⚡ نصيحة إضافية: فكّر فيما لا تريده من الناحية الأسلوبية، وليس فقط العيوب الفنية. تُعد المطالبات السلبية مفيدة في تنظيم الجماليات مثلها مثل تصفية الأخطاء.

كيفية استخدام الموجهات السلبية في منصات الذكاء الاصطناعي

تساعد المطالبات السلبية في تحسين المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي عن طريق إزالة العناصر غير المرغوب فيها. تسمح أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة للصور، مثل Stable Diffusion وMidjourney، للمستخدمين بإضافة مطالبات سلبية للتحكم في المخرجات النهائية. وبالمثل، تتعرّف أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء النصوص مثل ChatGPT وClaude أيضًا على المطالبات السلبية.

فيما يلي أدلة تفصيلية لاستخدام المطالبات السلبية بفعالية على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية.

استخدام المطالبات السلبية للانتشار المستقر

يمنح النشر المستقر للمستخدمين تحكماً دقيقاً في الإخراج، مما يسمح بالمطالبة السلبية المفصلة.

⚒️ خطوات استخدام المطالبات السلبية في النشر المستقر:

الخطوة 1: افتح واجهة مستخدم الانتشار المستقر

استخدم منصات مثل Automatic1111 أو InvokeAI أو ComfyUI للوصول إلى Stable Diffusion. دعنا نستخدم HuggingFace للوصول إلى نموذج Stable Diffusion 3. 5 لفهم كيفية إعطاء المطالبات.

الخطوة 2: أدخل مطالبتك الرئيسية

كن مفصلاً قدر الإمكان لضمان فهم الذكاء الاصطناعي للأسلوب والموضوع. إليك مثال لمطالبة يمكنك تقديمها:

"أنشئ صورة شخصية فائقة الواقعية لامرأة بإضاءة خافتة وعمق مجال سينمائي وملمس بشرة مفصّل وانسيابية شعر طبيعية. يجب أن تكون الخلفية عبارة عن منظر ضبابي للمدينة مع ألوان ذهبية دافئة عند غروب الشمس. "

الخطوة 3: إضافة مطالبة سلبية

ابحث عن مربع الإدخال "موجه سلبي" واكتب العناصر المراد إزالتها (على سبيل المثال، "ضبابية، أصابع زائدة، وجه مشوه، نص، علامة مائية. "

إليك الموجه السلبي الذي يمكنك تقديمه:

"ضبابية، أصابع زائدة، أذرع مفقودة، أذرع مفقودة، أرجل مفقودة، أيدي مرسومة بشكل سيء، أصابع مفقودة، إضاءة غير طبيعية، نسيج يشبه البلاستيك، محبب، مفرط الوضوح، علامة مائية، نص، شعار، أطراف زائدة. "

الخطوة 4: ضبط طريقة أخذ العينات والإعدادات

تعالج أجهزة أخذ العينات المختلفة (Euler وDDIM وغيرها) المطالبات السلبية بشكل مختلف، لذا اختبر الاختلافات.

*الإعدادات في منصات الذكاء الاصطناعي*

الخطوة 5: استخدم مقياس وخطوات CFG

يضمن مقياس CFG الأعلى (7-12) اتباع الذكاء الاصطناعي للمطالبات بدقة، بينما تعمل الخطوات الأكثر على تحسين التفاصيل.

الخطوة 6: إنشاء وتنقيح

قم بتشغيل المطالبة، وتحقق من العناصر غير المرغوب فيها، وقم بتعديل المطالبة السلبية حسب الحاجة. إليك ما يبدو عليه الإخراج النهائي:

*صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي*

💡 نصيحة احترافية: إذا استمرت القطع الأثرية أو التفاصيل غير المرغوب فيها، جرّب التضمينات السلبية (مثل EasyNegative) لضبط النتائج.

استخدام المطالبات السلبية في منتصف الرحلة

تتميز Midjourney بنهج أبسط ولكنها لا تزال تسمح بالمطالبات السلبية للتحكم بشكل أفضل.

⚒️ خطوات استخدام المطالبات السلبية في منتصف الرحلة:

اكتب مطالبتك الرئيسية: ابدأ في Discord باستخدام / تخيل متبوعًا بمطالبتك الوصفية

إضافة موجه سلبي: استخدم -لا متبوعًا بالمصطلحات التي تريد إزالتها (على سبيل المثال، "-لا نص، علامة مائية، أطراف زائدة، ضبابية، ظلال داكنة")

ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع والجودة: استخدم -ar لنسبة العرض إلى الارتفاع و -q لجودة الصورة لضبط النتائج

قم بتجربة الإصدارات والأنماط: تتعامل إصدارات Midjourney المختلفة (V5، V6، إلخ) مع المطالبات بشكل مختلف، لذا قم بتبديل الإصدارات إذا لزم الأمر

صقل وتنقيح: إذا استمرت العناصر غير المرغوب فيها في الظهور، أعد التشغيل باستخدام مطالبات سلبية محدثة أو استخدم التنويعات لتعديل التركيبة

💡 نصيحة احترافية: يتفاعل برنامج MidJourney مع المطالبات بشكل مختلف عن النشر المستقر. إذا شعرت أن النتائج معطلة، قم بتعديل كل من المطالبات الإيجابية والسلبية لتحقيق التوازن. استكشف أفضل أمثلة لمطالبات منتصف الرحلة هنا.

استخدام المطالبات السلبية في DALL-E

عند استخدام DALL-E، يمكنك تحسين مخرجاتك من خلال تعديل كيفية تنظيم مطالباتك.

⚒️ خطوات استخدام المطالبات السلبية في DALL-E:

أعد كتابة مطالبتك لاستبعاد العناصر غير المرغوب فيها: بدلاً من "مدينة مستقبلية بها أشخاص"، جرّب "مدينة مستقبلية، شوارع فارغة، لا يوجد بها أشخاص، هندسة معمارية نظيفة"

حدد السمات المرغوبة بشكل صريح: إذا كان DALL-E يميل إلى توليد شيء غير مرغوب فيه (على سبيل المثال، صور ضبابية)، ركز على كلمات مثل "حاد، تفاصيل عالية، إضاءة احترافية"

استخدم الأوصاف المتناقضة: بدلاً من قول "لا ألوان داكنة"، قل "الألوان الزاهية والنابضة بالحياة تهيمن على المشهد"

التنقيح والتكرار: إذا استمرت العناصر غير المرغوب فيها في الظهور، قم بتعديل صياغة المطالبة الخاصة بك وإعادة إنشاء الصورة للحصول على نتائج أفضل

استخدام المطالبات السلبية في ChatGPT

يمكنك توجيه ردود ChatGPT من خلال إرشادها إلى ما يجب تجنبه في مطالبتك.

⚒️ خطوات استخدام المطالبات السلبية في ChatGPT:

اذكر ما لا تريده: بدلاً من "اكتب ملخصًا عن التغير المناخي"، قل "اكتب ملخصًا عن التغير المناخي دون آراء سياسية أو تكهنات"

تحكّم في النبرة والأسلوب: إذا كنت تريد شرحًا محايدًا، فقل: "اشرح هذا بعبارات بسيطة، وتجنب المصطلحات المعقدة"

استخدام الاستثناءات الصريحة: إذا كانت الدردشةGPT توفر الكثير من التفاصيل، اطلب "اجعلها أقل من 100 كلمة، وتجنب المعلومات الأساسية غير الضرورية"

تنقيح مع المتابعات: إذا تضمنت الدردشةGPT شيئًا غير مرغوب فيه، يمكنك أن تقول، "أعد كتابة هذا، ولكن أزل أي آراء شخصية أو لغة درامية"

استخدام المطالبات السلبية في كلود AI

يستجيب الذكاء الاصطناعي كلود، مثل ChatGPT، بشكل جيد للتعليمات المنظمة التي تخبره بما يجب تجنبه في استجاباته.

⚒️ خطوات استخدام المطالبات السلبية في كلود AI:

كن مباشراً في مطالبتك: بدلاً من "اشرح البلوك تشين"، قل: "اشرح البلوك تشين بعبارات بسيطة، وتجنب التفاصيل التقنية العميقة"

حدد العناصر غير المرغوب فيها: إذا كنت تريد ردًا مركّزًا، قل: "لخص هذه المقالة ولكن استبعد الآراء والتفاصيل المتكررة"

الحد من طول الإجابة: اطلب "ملخصًا موجزًا أقل من 200 كلمة، مع تجنب السياق غير الضروري للخلفية"

قم بالتكرار بناءً على النتائج: إذا كان كلود يتضمن شيئًا لا تريده، فقم بتنقيحه بمتابعة مثل "هذا تقني للغاية - أعد كتابته بمصطلحات الشخص العادي"

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل أدوات هندسة الموجهات للذكاء الاصطناعي التوليدي

تساعد المطالبات السلبية في تحسين المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي، لكنها ليست مثالية. لا تزال نماذج الذكاء الاصطناعي تسيء تفسير المدخلات، وتعاني من بعض التفاصيل، وقد تتجاهل المطالبات تمامًا. فيما يلي بعض القيود الرئيسية لمولدات فنون ونصوص الذكاء الاصطناعي المعتادة التي يجب وضعها في الاعتبار:

قد يستمر الذكاء الاصطناعي في توليد عناصر غير مرغوب فيها: يتم تجاهل بعض المصطلحات، خاصة في المطالبات المعقدة

الإفراط في استخدام المطالبات السلبية يمكن أن يجعل الصور مسطحة: إزالة الكثير من التفاصيل يمكن أن يجردك من العمق والواقعية

تختلف نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة في تفسير المطالبات بشكل مختلف: ما ينجح في النشر المستقر قد لا ينجح في ميدجورني، لذلك قد ترغب في اختبار أمثلة مختلفة للمطالبات السلبية للذكاء الاصطناعي مع نماذج مختلفة

المطالبات السلبية يمكن أن تقلل من الإبداع: القيود الكثيرة جدًا قد تحد من المخرجات الفريدة والفنية

فعالية محدودة لتفاصيل محددة للغاية: قد يستمر الذكاء الاصطناعي في توليد القطع الأثرية أو التناقضات

يختلف الأداء حسب إصدار النموذج: قد تتعامل بعض تحديثات الذكاء الاصطناعي مع المطالبات السلبية بشكل أفضل من غيرها

➡️ اقرأ المزيد: أفضل البدائل والمنافسين في ميدجورني لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

ClickUp كأداة بديلة للذكاء الاصطناعي

تركز الأدوات الفنية المولدة للذكاء الاصطناعي مثل Stable Diffusion وMidjourney وDALL-E وأدوات الذكاء الاصطناعي المولدة للنصوص مثل Claude AI وChat GPT على توليد الصور والنصوص ولكنها تفتقر إلى التنظيم والتعاون وإدارة سير العمل.

يتميز ClickUp في هذا المجال.

يوفر ClickUp Brain و ClickUp Whiteboards مساحة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفنانين ومهندسي المطالبات على تبسيط العملية الإبداعية وتحسين المطالبات والتعاون بكفاءة.

يسدّClickUp الفجوة من خلال:

تحسين تحسين صقل المطالبات: الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي تساعد على صقل المطالبات السلبية للحصول على نتائج أفضل للذكاء الاصطناعي

تنظيم الأصول والإصدارات: تتبع أجيال الذكاء الاصطناعي الناجحة والفاشلة والتجريبية بطريقة منظمة

تعزيز تعاون الفريق: مثالي للموظفين المستقلين والفرق الإبداعية التي تعمل على مشاريع ذكاء اصطناعي متعددة في وقت واحد

ClickUp Brain: إدارة المشروع والمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي

*قم بتحسين وتتبع وإتقان مطالبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك - كل ذلك في مكان واحد مع ClickUp Brain*

ClickUp Brain عبارة عن مساعد ذكاء اصطناعي مدمج في ClickUp، وهو مصمم لتحسين إدارة المشروع والعصف الذهني وإنشاء المحتوى. بالنسبة لمبدعي الذكاء الاصطناعي، تعمل هذه الأداة على تبسيط عملية تخزين المطالبات وتنقيحها وتحسينها لتحسين كفاءة العملية التوليدية.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك:

تنظيم مطالبات الذكاء الاصطناعي: بدلاً من فقدان مسار المطالبات الفعالة، يساعدك ClickUp Brain على تخزينها وتصنيفها واسترجاعها لاستخدامها في المستقبل

إنشاء مطالبات سلبية منظمة: يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح عبارات مطالبة سلبية محسّنة لإزالة العناصر غير المرغوب فيها في الصور والنصوص التي تم إنشاؤها

تلخيص الأفكار وتنقيحها: يمكن للمبدعين تقسيم مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي إلى خطوات واضحة، مما يسهل تكرار المحتوى وتنقيحه

لنفترض أن لديك مطالبة تعمل بالذكاء الاصطناعي تنتج أحيانًا أطرافًا إضافية أو وجوهًا مشوهة. يقترح ClickUp Brain مطالبات سلبية محسّنة بناءً على النتائج السابقة، مما يساعدك على تحسين المطالبة إلى شيء أكثر دقة دون الإفراط في التجربة والخطأ.

اللوحات البيضاء: التخطيط المرئي للمشاريع الفنية للذكاء الاصطناعي

*خطط سير عملك الفني للذكاء الاصطناعي وتتبعه وأتقنه بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboard*

غالبًا ما يتطلب الفن الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي تجربة أنماط ومراجع وتكرارات مختلفة. تعمل اللوحات البيضاء ClickUp Whiteboards كأداة تخطيط مرئية، مما يساعد الفنانين على تتبع العملية الإبداعية ونتائج الاختبارات وسير عمل المشروع في مكان واحد.

باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards، يمكنك:

حدد الأنماط والمراجع الفنية: استخدم تخطيطًا مرئيًا لتنظيم التأثيرات الفنية المختلفة والمواضيع والأساليب

تتبع نتائج اختبار المطالبات: قارن بين الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، ودوّن ملاحظات حول ما ينجح منها، وقم بضبط المطالبات المستقبلية وفقًا لذلك

التعاون في مشاريع الذكاء الاصطناعي: شارك الأفكار مع الفرق أو العملاء أو زملائك الفنانين دون أن تفقد المراجعات أو الملاحظات

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من تتبع المطالبات الفاشلة يدويًا والاختلافات الناجحة، استخدم ClickUp Whiteboards لإنشاء لوحات تفاعلية للتحكم في الإصدار. هذا يلغي الحاجة إلى المجلدات الفوضوية والمستندات المبعثرة عبر أدوات مختلفة.

إدارة مشاريع محتوى الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

تعد المطالبات السلبية أدوات فعالة لتحسين الصور والنصوص التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، سواء كنت تهدف إلى إنشاء صور واقعية أو نسخ قصيرة أو تقارير رسمية أو أعمال فنية منمقة. من خلال إزالة العناصر غير المرغوب فيها بشكل استراتيجي، يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء واكتساب المزيد من التحكم في مخرجاتك الإبداعية.

ومع ذلك، فإن صياغة المطالبة السلبية المثالية تتطلب التجريب والتحسين، لذلك لا تخف من اختبار أسلوبك وتعديله. استخدم أمثلة المطالبات السلبية للذكاء الاصطناعي التي شاركناها كمرجع لمزيد من التجربة.

بالنسبة لأولئك الذين يديرون مشاريع ذكاء اصطناعي متعددة، تساعد ClickUp Brain و ClickUp Whiteboards في تبسيط تتبع المطالبات والعصف الذهني وسير العمل الإبداعي. سواء كنت فنانًا أو مسوقًا أو مصممًا أو مهندسًا للذكاء الاصطناعي أو مسوقًا أو مصممًا أو مهندسًا سريعًا، فإن ClickUp يجعل إدارة مشاريعك القائمة على الذكاء الاصطناعي سهلة.

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