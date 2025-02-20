رالي مقابل جيرا: أيهما مناسب لفريقك الرشيق؟

إنه يوم التخطيط للسباق السريع، والأمور بدأت بالفعل بداية صعبة. نصف الفريق يتنقل بين لوحات المعلومات في محاولة للعثور على التحديثات. يرفع أحدهم تذكرة تمت مناقشتها بالفعل، ويبدو أن مهمة أخرى قد اختفت في الهواء.

يطول الاجتماع، ولا يسعك إلا أن تفكر - هل أداة Agile الخاصة بنا تجعل الأمور أسهل بالفعل، أم أنها تزيد من الفوضى؟

إن العثور على الحل الرشيق المناسب هو الجسر بين الفريق الذي يتدفق دون عناء خلال سباقات السرعة والفريق الذي يقضي وقتًا أطول في محاربة النظام أكثر من بناء منتجات رائعة.

خلال كل ذلك، يعد اثنان من أكبر المتنافسين - رالي وجيرا - بتبسيط سير عمل أجايل. إنهما من أصحاب الوزن الثقيل في إدارة المشاريع الرشيقة ولكنهما يتبعان نهجين مختلفين.

في منشور المدونة هذا، سنقوم بتكثيف الميزات لتسهيل اختيارك. وفي النهاية، سنقدم حلاً يأخذ التعاون الرشيق إلى أبعد من ذلك. تلميح: يبدأ ب "انقر" وينتهي ب "أعلى" 📈

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ما هو التجمع؟

Rally، المعروف سابقًا باسم CA Agile Central، هو أداة لإدارة المشاريع مصممة لتسهيل التطوير الرشيق. وهي مناسبة للمؤسسات من أي حجم وتساعد الفرق على تخطيط وتتبع وإدارة مشاريع أجايل مع تعزيز التعاون والتحسين المستمر ونجاح المشروع.

عبر برودكوم الآن جزء من Broadcom، هذا أداة رشيقة تركز المهام، وقصص المستخدمين، وسباقات السرعة، والأعمال المتراكمة في منصة واحدة. وهذا يجعل من السهل التركيز على الأهداف وتقديم القيمة للعملاء.

ميزات التجمع

تم تصميم Rally للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى توسيع نطاق Agile عبر فرق ومحافظ متعددة. ولكن، على وجه الدقة، ما هي الميزات التي يتميز بها حل المشروع الرشيق هذا؟

دعنا نلقي نظرة

الميزة رقم 1: أدوات جمع الملاحظات

إذا كنت مطور برمجيات أو مختبِرًا أو مدير منتج، فأنت تعلم مدى أهمية العمل على الملاحظات بسرعة. هذا هو المكان الذي تعمل فيه أدوات جمع الملاحظات في Rally على تبسيط العملية من خلال عمليات التكامل في الوقت الفعلي مثل Flowdock والاستطلاعات القابلة للتخصيص.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمختبرين تسجيل العيوب مباشرةً من أدوات الاختبار، مع استكمال لقطات الشاشة وخطوات إعادة الإنتاج. كما تساعدك ميزات إعداد التقارير في Rally أيضاً على اكتشاف المشكلات المتكررة بمرور الوقت، مما يسهل سير العمل بشكل أكبر.

🧠 حقيقة ممتعة: رشيقة = المزيد💲! 60% من الشركات التي تستخدم Agile شهدت نموًا في إيراداتها وارتفاعًا في أرباحها - لأن القدرة على التكيف دائمًا ما تكون صانعة للمال!

الميزة رقم 2: المنظورات الاستعراضية للسباق السريع

تقدم Rally's Sprint Retrospectives في Rally فرق رشيقة كل ما يحتاجون إليه للتفكير والتعلم والتحسين بعد كل سباق. مع التقارير التفصيلية والمقاييس المرئية، مثل قصص المستخدمين المكتملة والعيوب، يصبح اكتشاف الاتجاهات أمرًا سهلاً.

والأفضل من ذلك، تؤكد لوحات المعلومات القابلة للتخصيص على الرؤى الرئيسية - مثل المخططات البيانية المتتالية - مما يساعد الفرق على التركيز على مجالات التحسين.

🔍 هل تعلم؟ إدارة المشاريع يعود تاريخها إلى العصور القديمة! تُعتبر أهرامات الجيزة العظيمة في مصر على نطاق واسع أول مثال هام على التنظيم والإدارة الرسمية للمشروع. وقد تطلب هذا العمل الفذ الكبير التخطيط وتنسيق الجهود وإنجاز الجداول الزمنية للمشروع بنجاح.

الميزة رقم 3: تخطيط القدرات

تحافظ أدوات تخطيط السعة في Rally على توازن أعباء العمل. لا مزيد من التخمينات حول من هو مثقل بالأعباء أو من لديه مساحة لتولي المزيد - حيث يوضح لك Rally ما هو موجود في فريقك مقارنةً بسعتهم الفعلية، حتى تتمكن من توزيع المهام بشكل عادل والحفاظ على سير العمل.

عندما تحتاج إلى تعيين عمل، يساعدك Rally على مطابقة المهام مع الأشخاص المناسبين بناءً على التوافر ومجموعة المهارات. ومن خلال التنبؤ المدمج، يمكنك استخدام البيانات السابقة للتنبؤ بأعباء العمل المستقبلية، والتخطيط للمستقبل، ووضع جداول زمنية واقعية لتجنب مفاجآت اللحظة الأخيرة.

تسعير Rally

التسعير المخصص

ما هو Jira؟

هو منتج من شركة Atlassian، Jira هي أداة لإدارة المشاريع وتتبع المشكلات تساعد فرق العمل الرشيقة على البقاء منظّمة والعمل بذكاء أكبر. ما بدأ كأداة لتطوير البرمجيات يعمل الآن في مختلف الصناعات لإدارة المشاريع، وتتبع الأخطاء، وتبسيط سير العمل.

عبر أطلسيان لطالما حافظت Jira على قيم رشيقة وأطر العمل مثل Scrum و Kanban. يمكن لفرق سكروم استخدام المخططات لتقسيم العمل إلى دورات قصيرة ومركّزة، بينما يمكن لفرق كانبان تصور التقدم مع التدفق المستمر للمهام.

توفر هذه المنصة أيضًا أمانًا كبيرًا وقابلية للتوسع. فهي توفر أذونات قائمة على الأدوار، وتشفير البيانات، والامتثال لمعايير الصناعة، مما يجعلها خياراً موثوقاً للمؤسسات والشركات الناشئة على حد سواء.

ميزات جيرا إدارة مشروع جيرا يأتي مليئًا بمجموعة من الميزات التي تتيح للفرق أن تكون على المسار الصحيح.

إليك نظرة فاحصة عليها. 👇

الميزة رقم 1: تدفقات العمل القابلة للتخصيص

يساعدك Jira على إنشاء مهام سير عمل مصممة خصيصًا لفريقك. تتيح لك أدوات السحب والإفلات إعداد وتعديل القواعد والمشغلات والشروط لتتناسب مع سير عمل فريقك.

على سبيل المثال، يمكنك أتمتة انتقالات المهام عندما تتغير الحالة أو إرسال إشعارات عند حظر مهمة ما.

يضمن ذلك عمليات تسليم أكثر سلاسة ويحافظ على مزامنة الجميع. يوفر لوحات سكروم ولوحات كانبان ومزيجًا من الاثنين معًا. إذا كنت لا ترغب في البدء من الصفر، يمكنك الاختيار من قوالب Jira الجاهزة من Jira لبدء العمل بسرعة.

الميزة رقم 2: البحث المتقدم باستخدام JQL

يتم تشغيل ميزة البحث المتقدم في Jira بواسطة لغة استعلام Jira أو JQL. في جوهرها، يتألف استعلام JQL من الحقول، والعوامل، والقيم. لنفترض أنك تريد رؤية جميع الأخطاء التي لم يتم حلها والمخصصة لعضو معين في الفريق. بدلاً من تصفية كل شيء يدويًا، يمكنك كتابة استعلام بسيط مثل:

المشروع = "YourProject" و المُسند إليه = "اسم المستخدم" والحالة != "تم" والنوع = "خطأ"

بوووم! بهذه البساطة، يسحب Jira جميع الأخطاء التي يعمل عليها الشخص الذي لم يتم حلها بعد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الجمع بين عدة شروط باستخدام "و" و "أو" و "ليس"، بحيث يكون بحثك محددًا حسب الحاجة.

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الميزة رقم 3: تتبع المشكلات

يوفر Jira جداول بيانات سجلات منظمة لتسجيل وتنظيم مختلف المشاكل، مما يوفر عرضًا في الوقت الفعلي لحالات المهام والقرارات.

والأفضل من ذلك أنها تساعدك على تنظيم عملك مع أنواع المشكلات مثل الأخطاء أو المهام أو المهام الفرعية، مما يجعلها أداة قوية بديل التجمع . يمكنك أيضًا استخدام الحقول والتسميات والمرشحات المخصصة لإضافة التفاصيل والسياق، مما يسهل العثور على المشكلات وإدارتها.

🤝 تذكير ودي: بصرف النظر عن الميزات الزائدة في منصات إدارة المشاريع المختلفة، يجب أن تكون لديك إجابات واضحة على هذه الأسئلة:

✅ هل ستنمو هذه الأداة معنا؟ هل يمكنها التعامل مع المشاريع الأكبر، والمزيد من أعضاء الفريق، وسير العمل المتطور؟

هل تتصل بما نستخدمه بالفعل، مثل فيجما أو جوجل درايف - هل تتكامل بسلاسة؟

✅ هل بياناتنا آمنة؟ هل يوفر التشفير وضوابط الوصول والامتثال لمعايير الأمان؟

✅ هل يجعل التعاون سهلاً؟ هل يمكن للفرق التعليق ومشاركة الملفات وتعيين المهام دون المرور عبر الأطواق؟

✅ هل هناك دعم قوي - دردشة حية أو بريد إلكتروني أو قاعدة معرفية - عندما تسوء الأمور؟

تسعير جيرا

مجاني للأبد: ل 10 مستخدمين

ل 10 مستخدمين المعيار: 7.53 دولار لكل مستخدم/شهريًا

7.53 دولار لكل مستخدم/شهريًا القسط: 13.53 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

13.53 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

رالي مقابل جيرا: مقارنة الميزات

Rally و Jira متنافسان قويان لإدارة المشاريع الرشيقة. تقدم Jira تدفقات عمل قابلة للتخصيص، وطرق عرض الجدول الزمني، وتتبع المشكلات. في المقابل، لدى Rally أدوات تصور رائعة، واستعراضات سريعة بأثر رجعي، وتخطيط القدرات المصممة خصيصًا ل سير العمل الرشيق .

من خلال تكديسها جنبًا إلى جنب، هناك العديد من التفاصيل الأخرى 👇

الخاصية الرالي الجيرا الجمهور المستهدف في المقام الأول الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى حلول إدارة المشاريع الرشيقة الشاملة متعدد الاستخدامات، ومناسب لـ فرق متعددة من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى الشركات الكبيرة دعم رشيق دعم قوي لمنهجيات /href/blog?p=8402Scrum وKanban/%href/، بما في ذلك تتبع المقاييس الرشيقة لوحات رشيقة قابلة للتخصيص بشكل كبير؛ فهي تدعم منهجيات Scrum وKanban والمنهجيات الهجينة التخصيص خيارات تخصيص محدودة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع مجموعة كبيرة من الإضافات والوظائف الإضافية المتاحة سهولة الاستخدام منحنى تعليمي أكثر حدة وقد يكون مربكًا للفرق الأصغر حجمًا واجهة سهلة الاستخدام، لكن التعقيد يزداد مع التخصيص الواسع النطاق خيارات النشر في المقام الأول مستند إلى السحابة مع بعض الخيارات المختلطة يقدم خيارات نشر سحابية ومختلطة و في مكان العمل

للتعمق أكثر، دعنا نلقي نظرة على بعض التفاصيل الدقيقة لكلا الأداتين لجعل اختيارك أكثر إحكامًا ⬇️

الميزة رقم 1: الدعم الرشيق

تم تصميم برنامج Rally لفرق العمل الرشيقة على مستوى المؤسسات. يأتي مزودًا بأدوات مثل لوحات Scrum و Kanban، بالإضافة إلى مقاييس رشيقة متقدمة مثل الإنتاجية وكفاءة التدفق وإمكانية التنبؤ بالتدفق. يعد برنامج Rally مناسبًا تمامًا إذا كنت تدير مبادرات رشيقة واسعة النطاق وتحتاج إلى رؤى عميقة حول أداء الفريق.

في المقابل، يدعم برنامج Jira منهجيات Scrum و Kanban وحتى المنهجيات الهجينة، مما يجعله برنامجًا قويًا بديل رالي . يوفر أيضًا ميزات مثل تهيئة الأعمال المتراكمة، ونقاط القصة، وتقارير مفصلة مثل مخططات التدفق التراكمي ومخططات التحكم-مفيدة للفرق التي ترغب في مزيد من التحكم في سير العمل.

الفائز*🏆:

إذا كنت تدير عملية رشيقة واسعة النطاق مع فرق متعددة وتحتاج إلى تتبع رشيق متقدم، فإن Rally هو السبيل للذهاب

هو السبيل للذهاب ولكن إذا كان التخصيص أكثر أهمية - خاصة بالنسبة للفرق التي تمزج بين منهجيات أجايل - فإن Jira سيخدمك بشكل أفضل

الميزة رقم 2: تخطيط الموارد والقدرات

يساعد Rally الفرق على تحقيق التوازن بين عبء العمل من خلال مواءمة أولويات العمل مع السعة المتاحة، حتى لا يغرق أحد في مهام لا يستطيع التعامل معها. يبقى كل شيء على المسار الصحيح، ويمكن للفرق تحقيق أهدافها المخطط لها دون فوضى في اللحظة الأخيرة.

من ناحية أخرى، لا يجعل Jira هذا الأمر سهلاً. فهو لا يحتوي على إدارة موارد متقدمة مدمجة، لذلك غالباً ما تضطر الفرق إلى تجميع أدوات الطرف الثالث أو الاعتماد على جداول البيانات. يمكن أن يضيف ذلك المزيد من الفوضى حيث يصبح من الصعب معرفة من هو متاح وما يمكن القيام به بالفعل.

🏆 الفائز: Rally يأخذ زمام المبادرة من خلال التخطيط المدمج للقدرات، مما يسهل على الفرق تحقيق التوازن بين أعباء العمل وتحقيق أهدافها دون عناء.

الميزة رقم 3: التسعير وقابلية التوسع

تم تصميم Rally للمؤسسات الكبيرة، حيث يقدم خططاً تدعم ما يصل إلى 5000 مستخدم في مثيل سحابي واحد. ومع ذلك، لن تجد صفحة تسعير بأرقام واضحة - كل شيء مخصص بناءً على احتياجاتك. على الرغم من أن هذا مناسب للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى حلول مخصصة، إلا أنه ليس مثاليًا إذا كنت ترغب فقط في رؤية التكاليف مقدمًا.

من ناحية أخرى، لدى Jira خطة مجانية للفرق الصغيرة (حتى 10 مستخدمين) وخطط مدفوعة تبدأ من 7.53 دولار لكل مستخدم شهريًا. سواء كنت شركة ناشئة أو شركة متنامية، يمكنك التوسع بالسرعة التي تناسبك دون الالتزام بخطة على مستوى المؤسسة من اليوم الأول.

🏆 الفائز: Jira هو الاختيار الأفضل إذا كنت تريد حلاً ينمو معك ولا يتطلب مكالمة مبيعات فقط لمعرفة السعر.

رالي مقابل جيرا على ريديت

ذهبنا إلى Reddit لمقارنة Rally مقابل Jira ومحاولة فهم تجارب المستخدمين في العالم الحقيقي. على الرغم من عدم وجود مناقشات محددة تقارن بين الاثنين، إلا أننا بحثنا في المواضيع والمنتديات لجمع رؤى من الفرق التي تستخدم كلتا الأداتين.

بدءًا من جيرا, مستخدم واحد قال

يمكنك استخدامه لأي مرحلة أنت فيها في رحلة أجايل. كانبان، سكرم الكامل، الشلال، الشلال، التذاكر، عملية الاستلام، وما إلى ذلك، والمكونات الإضافية رائعة. كما أنه من السهل جدًا التقاط الأساسيات. مستخدم آخر نشر رأيًا مختلفًا:

جيرا ليست مفيدة عن بُعد لفريق العمل الذي يرغب في أن يكون رشيقًا في أعمال تطوير منتجاته أو خدماته. بدأت جيرا كمنتج "لتتبع الأخطاء"، وموطنها الطبيعي هو في بيئة من نوع مراكز الدعم حيث يتم طرح المشكلات بشكل مخصص، ولكن يجب أن تمر عبر عملية محددة، والرقم الساحق من الجدارة يتعلق بأوقات الاستجابة. وهذا لا يشبه تطوير المنتجات أو الخدمات الرشيقة على الإطلاق. كما أنه لا يشبه إدارة المشاريع على الإطلاق.

من ناحية أخرى، يحتوي Rally على بعض المراجعات المحدودة ولكن في الوقت نفسه على مستخدم قائلا

لدينا بعض المشاكل الفورية التي نعمل على معالجتها. لقد قمنا للتو بمراجعة AoA في العام الماضي، وكان خيار AC/Rally هو الخيار الأفضل.

بينما مستخدم آخر تمت الإضافة:

لدى Rally خيار حساب مجاني للمؤسسات التي لديها أقل من 50 مستخدمًا. إنه محدود بعض الشيء (لا يوجد وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، على سبيل المثال)، ولكنه قد يناسبك إذا كنت مرتاحًا بالفعل.

لكن بعض الأشخاص أصيبوا بخيبة أمل من "رالي"، قائلين

إنه يتعطل طوال الوقت لذا كانت هناك فترات لم نتمكن فيها من تحديث مهامنا أو قصصنا. بشكل عام، هناك الكثير من الاحتكاك في واجهة المستخدم. الأشياء التي يجب أن تظهر للمستخدم على الفور مدفونة تحت قوائم فرعية وما شابه.

هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه العديد من المستخدمين في البحث في مكان آخر، وإيجاد حلول لسد الفجوة التي يخلقها Rally و Jira.

# # تعرف على ClickUp - أفضل بديل ل Rally مقابل Jira

انظر، تجمع Rally و Jira الكثير من نقاط القوة. لكن التحديات التي يجلبانها غالبًا ما تلقي بظلالها على الإيجابيات. هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى اختراق. انقر فوق ، تطبيق كل شيء للعمل، يبرز كأفضل طريقة لإنهاء النقاش. فهو يوازن بشكل مثالي بين المرونة والواجهة البديهية والميزات القوية. فهو يجمع بين إمكانات Rally على مستوى المؤسسات مع تكامل Jira الواسع وخيارات التخصيص.

وبصراحة، لسنا نحن من يقول ذلك. اسمعها من مايك مولر في ستيفنز للدعاية والإعلان:

يتم استخدامه من قبل وكالتنا بأكملها كأداة لإدارة جميع مشاريعنا والجداول الزمنية للمهام والفواتير. لقد استبدل نظامًا قديمًا وسمح لنا بالتحرك نحو تدفق أكثر مرونة في إدارة المشاريع وساعد في تحسين الاتصالات الداخلية.

مايك مولر، نائب الرئيس التنفيذي، ستيفنز للإعلانات

لنكتشف ما الذي يجعل ClickUp متميزاً! 💁

برنامج ClickUp's One Up #1: برنامج إدارة المشاريع

تتحرك الفرق الرشيقة بسرعة. ClickUp إدارة المشاريع يساعدهم على التحرك بشكل أسرع. تم تصميمه لدعم Scrum و Kanban وسير العمل الهجين وعدد كبير من قوالب رشيقة للحفاظ على كل شيء من التخطيط للسباق السريع إلى إعداد الأعمال المتراكمة في مكان واحد.

تتبع خطط مشروعك وتنفيذها بسرعة مع منصة ClickUp لإدارة المشاريع

بإلقاء نظرة فاحصة، إليك كيف تمكّن ميزات ClickUp لإدارة المشاريع من تمكين فرق العمل مثل فريقك من العمل بشكل أفضل 👇

📌 اختر من بين طرق عرض كانبان أو جانت أو القائمة أو التقويم لتتناسب مع سير عملك. لا توجد إعدادات جامدة - فقط ما يناسبك

اختر من بين طرق عرض كانبان أو جانت أو القائمة أو التقويم لتتناسب مع سير عملك. لا توجد إعدادات جامدة - فقط ما يناسبك 📌 تُظهر لوحات المعلومات في الوقت الفعلي المخططات التسلسلية والسرعة وأعباء العمل في لمحة سريعة - لا تبحث في التقارير

تُظهر لوحات المعلومات في الوقت الفعلي المخططات التسلسلية والسرعة وأعباء العمل في لمحة سريعة - لا تبحث في التقارير 📌 قم بتعيين المشغلات في الوقت المناسب ودع أتمتة ClickUp التعامل مع تحديثات الحالة وتعيينات المهام وحتى التذكيرات

تبسيط عملية تطوير البرمجيات وتعزيز تعاون الفريق مع ClickUp لفرق البرمجيات

انطلق إلى أبعد من ذلك مع حل برمجيات ClickUp لتسريع دورات التطوير وتقديم برامج عالية الجودة في الوقت المحدد.

وباستخدام أدوات إدارة الإصدار، يمكن للفرق إعداد قوائم مراجعة النشر الآلي بحيث تتم كل خطوة، بدءاً من مراجعات ضمان الجودة وحتى تفعيل الميزات، دون أي عوائق.

على سبيل المثال، يمكن لفريق رشيق يعمل على تحديث تطبيق ما استخدام ClickUp لتخطيط سير عمل البرمجيات الخاصة بهم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم التخطيط بصرياً لأهداف سباقات السرعة باستخدام خرائط الطريق، وتعيين المهام بتبعيات واضحة، وتتبع الأعمال المتراكمة باستخدام عرض لوحة ClickUp .

💡 نصيحة احترافية: استخدم قالب تتبُّع الأخطاء في ClickUp لتسجيل ورصد الأخطاء أو الأخطاء أثناء تطوير البرمجيات. باستخدام نظام التتبع المُعد مسبقًا، يصبح من الأسهل تقييم المشكلات وحلها على الفور.

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ClickUp's ClickUp's One Up #2: دعم رشيق

تقوم الفرق الرشيقة بدمج التحسين المستمر والتطوير التكراري وحلقات التغذية الراجعة السريعة في عملياتها. وهذا بالضبط ما إدارة المشاريع الرشيقة في ClickUp إلى الطاولة.

التعامل مع خرائط طريق المنتجات، والأعمال المتراكمة، وسباقات السرعة، وتصميم تجربة المستخدم، وما بعد ذلك - كل ذلك في مكان واحد مع ClickUp لفرق العمل الرشيقة

إليك ما نعنيه:

حدد أهداف سباقات السرعة، وتتبع التقدم المحرز باستخدام خرائط الطريق، وحافظ على الأولويات مباشرةً من خلال تنظيم مهام السحب والإفلات

تأكد من بقاء فريقك على الوتيرة المطلوبة من خلال مجلدات العدو المخصصة، وإدارة الأعمال المتراكمة، والمخططات المتراكمة، وتتبع السرعة

مشاركة خرائط طريق المنتج، والسماح لأصحاب المصلحة بمشاهدة التقدم المحرز من خلال الروابط العامة، وجمع ملاحظات العملاء من خلال النماذج

انقر فوق المهام

ويصبح كل ذلك أكثر انسيابية مع مهام النقر فوق المهام -حيث يتم تنظيم كل مهمة وعناصر الأعمال المتراكمة والأولويات في مكان مركزي واحد.

استخدم مهام ClickUp Tasks لتنفيذ سباقات السرعة وإعداد الأعمال المتراكمة والتحسين المستمر

تساعدك مهام ClickUp Tasks في جوهرها على:

تقسيم الملاحم إلى مهام، وتعيين الأولويات، وسحب العناصر المتراكمة إلى سباقات السرعة النشطة

تعيين المالكين، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز من خلال حالات واضحة مثل "تراكم الأعمال المتراكمة" و"قيد التنفيذ" و"تم

تتبع عناصر العمل بأثر رجعي مع المهام المتكررة وجعل التحسين المستمر جزءًا من سير العمل

⌛ توفير الوقت: تخطي متاعب إنشاء سير عمل من الصفر منذ قالب إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp يجعلك تعمل بسرعة. وهو مثالي للفرق غير البرمجية التي تستخدم Kanban أو Scrum، فهو يساعد على تبسيط الطلبات وترتيب أولويات العمل وتشغيل سباقات السرعة بسلاسة!

ClickUp One Up #3: ميزات إعداد التقارير

لم يكن إعداد التقارير أسهل مما هو عليه الآن مع لوحات معلومات ClickUp . بدلاً من التدافع من خلال أدوات وجداول بيانات متعددة، تحصل فرق العمل الرشيقة على رؤية عالية المستوى وفي الوقت الفعلي لتقدم المشروع - كل ذلك في مكان واحد.

حوِّل مشاريعك إلى لوحة مرنة من البيانات والقوائم والبطاقات والمخططات والرسوم البيانية باستخدام ClickUp Dashboards

إليك الطريقة:

باستخدام أدوات التحليلات القوية، راقب المخططات البيانية للتدفق التراكمي ومقاييس السرعة لمعرفة كيف تتشكل سباقات السرعة

قم بتسجيل وتصنيف وترتيب الأولويات بسهولة تقارير الأخطاء إلى جانب المهام السريعة لإبقاء فرق التطوير على المسار الصحيح

إذا كانت إحدى المهام عالقة أو كان سير العمل بطيئًا، فإن لوحات المعلومات توضح ذلك حتى تتمكن الفرق من اتخاذ الإجراءات اللازمة

وانتظر، هناك المزيد. يتيح ClickUp للفرق تخصيص لوحات المعلومات باستخدام عناصر واجهة مستخدم تعرض حدود العمل الجاري وأوقات الدورات وحتى توزيع عبء العمل. وهذا يعني أن الجميع (من المطورين إلى أصحاب المصلحة) يظلون على نفس الصفحة مع بيانات دقيقة وسهلة الفهم.

📮ClickUp Insight: 37% من العاملين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع عناصر العمل، ولكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة.

وبدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. مع ClickUp يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الثغرات.

جرّب ClickUp مجاناً

مكافأة: كليك أب مقابل جيرا: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

اختر المنصة التي تقوم بكل شيء: كليك أب

يتنافس Rally و Jira بشكل جيد في اللعبة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالقوة، والتخصيص، وقوة أطر العمل الرشيقة - هناك حل واحد فقط يتفوق على كل ذلك.

يوفر ClickUp الوظائف القوية والتخصيص الذي يحتاجه فريقك الرشيق، كل ذلك ضمن منصة سهلة الاستخدام. إنه مصمم لجعل إدارة المشروع سلسة ومنتجة، بدءًا من لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وسباقات السرعة إلى التكامل مع أدوات التطوير الحالية.

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