فيسبوك وورك بليس مقابل سلاك: ما هي أداة التواصل الأفضل؟

إن اختيار أداة التعاون المناسبة يشبه العثور على زميل الفريق المناسب - يجب أن تتوافق مع أسلوب فريقك وتبقي المشاريع على المسار الصحيح.

ربما كنت تستخدم Workplace من Meta، والآن تدرك أن الوقت قد حان للعثور على شيء جديد مع انتقال المنصة إلى إصدار للقراءة فقط. إنه أمر مزعج بعض الشيء، أليس كذلك؟ يمكن أن يكون تبديل الأدوات واختبار أدوات جديدة وإشراك الجميع في العمل أمراً مربكاً.

إذا كان سلاك على رادارك، فأنت لست وحدك. فالعديد من الفرق تعتبرها الخطوة التالية.

ولكن قبل أن تقوم بهذه القفزة، دعنا نقارن بين Facebook Workplace و Slack ونقدم لك بديلاً رائعاً: كليك أب .

ما هو مكان العمل على فيسبوك؟

عبر مكان العمل فيسبوك Workplace هي أداة تعاون مصممة لمساعدة الفرق على التواصل والعمل معًا بكفاءة. تم إنشاؤها بواسطة Meta، وهي تعكس واجهة فيسبوك، مما يسهل على المستخدمين المطلعين على وسائل التواصل الاجتماعي التنقل فيها.

تربط المنصة أعضاء الفريق من خلال ميزات مثل المحادثات الجماعية ومكالمات الفيديو وتحديثات المشروع.

🧠 حقيقة ممتعة: تم تطوير Workplace by Meta في البداية كأداة داخلية لموظفي فيسبوك لتحسين التواصل والتعاون. وقد ألهم نجاحه داخل الشركة إطلاقه للعامة في عام 2016.

ميزات ####Facebook Workplace

يزخر Workplace بأدوات لتحسين التواصل والإنتاجية داخل المؤسسات. إليك نظرة فاحصة على بعض ميزاته الرئيسية. 👇

الميزة رقم 1: فيديو مباشر

استضافة جلسات مباشرة على مستوى المؤسسة بكل سهولة

يغيّر الفيديو المباشر طريقة مشاركة الشركات للتحديثات واستضافة الفعاليات. سواء كان إعلاناً عن شركة أو حلقة نقاش، فإن الفيديو المباشر يجعل العملية تفاعلية وسهلة الوصول إليها.

البث مع مضيفين متعددين

تدرب على الجلسات المباشرة قبل طرحها للجمهور

استخدم تطبيقات خارجية تابعة لجهات خارجية لتحسين البث المباشر

أضف تسميات توضيحية مغلقة لتحسين إمكانية الوصول

قم بتضمين استطلاعات الرأي وجلسات الأسئلة والأجوبة أثناء الأحداث المباشرة

تقسيم مقاطع الفيديو إلى فصول لتسهيل التنقل

🔍 هل تعلم؟ كان Workplace من أوائل الأدوات المؤسسية التي تقدم بثاً مباشراً للفيديو.

الميزة رقم 2: المجموعات

الانضمام إلى المجموعات التي تم إنشاؤها في مؤسستك

تعمل المجموعات على تعزيز التعاون من خلال توفير مساحات مخصصة للفرق لمناقشة المشاريع والعصف الذهني ومشاركة الملاحظات.

تساعد ميزة التعلم داخل المجموعات على دمج المواد التعليمية في أدلة منظمة. يمكن أن تتضمن هذه الأدلة:

موارد التدريب

محتوى التطوير

اختبارات للتقييم الذاتي

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الميزة رقم 3: موجز الأخبار

عرض المشاركات والتحديثات من زملاء الفريق في موجز الأخبار

تعمل موجز الأخبار على تخصيص تجربتك من خلال إعطاء الأولوية للمنشورات من الأشخاص والمجموعات الأكثر أهمية.

تتضمن الميزات ما يلي:

تخصيص المنشورات التي ستراها أولاً

إخفاء المشاركات غير ذات الصلة لتحسين خلاصتك

تلقي توصيات المجموعة بناءً على النشاط

يمكنك متابعة زملاء العمل أو المسؤولين التنفيذيين وعرض المنشورات التي يشاركونها مع المؤسسة بأكملها. ضبط خلاصتك في أي وقت من خلال متابعة الأفراد أو إلغاء متابعتهم.

💡 نصيحة احترافية: شجّع الفرق على اعتماد مسرد مصطلحات أو نظام توثيق مشترك لتقليل ثغرات التواصل في مكان العمل الناجمة عن المصطلحات أو المصطلحات غير الواضحة. كما يمكن لمعايير التواصل الواضحة، مثل القنوات المفضلة للحصول على التحديثات وتوقعات وقت الاستجابة، أن تسد الفجوات بشكل فعال.

الميزة رقم 4: مكتبة المعرفة

الوصول إلى جميع موارد الشركة من مكان واحد

تقوم مكتبة المعرفة بتركيز موارد الشركة الأساسية مثل سياسات الموارد البشرية، ومواد التأهيل، وأدلة الفريق.

الوظائف الرئيسية:

تنظيم المحتوى في فئات وفئات فرعية

استخدام أدوات التنسيق لسهولة القراءة

ترجمة المحتوى تلقائياً إلى لغات مختلفة

يمكنك أيضًا تحسين نظام إدارة المعرفة باستخدام مقاطع الفيديو المضمنة والجداول والصور والقوالب المعدة مسبقًا، مثل قوائم الموارد أو صفحات الغلاف.

### تسعير مكان العمل على فيسبوك

الباقة الأساسية: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم الإضافات: المشرف والدعم المعزز: 2 دولار/شهرًا لكل مستخدم البث المباشر للمؤسسات: 2 دولار شهرياً/شهرياً لكل مستخدم

مكان العمل من أجل الخير: مجانًا للمنظمات الخيرية غير الربحية

ما هو سلاك؟

عبر سلاك سلاك هو تطبيق مراسلة للأعمال مصمم لمساعدة الفرق على التواصل والتعاون بشكل أكثر فعالية. فهو يجعل التواصل مركزياً من خلال تنظيم المحادثات في قنوات، مما يسهل تتبع المناقشات الجارية ومشاركة الملفات ودمج الأدوات في مكان واحد.

كما تقضي الأداة على فوضى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني وتساعد الفرق على التركيز على المهام.

🔍 هل تعلم؟ نشأت أداة Slack كأداة تواصل داخلية لمطوري لعبة الفيديو Glitch. وعلى الرغم من عدم نجاح اللعبة، إلا أن Slack أعيد توظيفه كمنتج مستقل وتم إطلاقه في عام 2013.

ميزات سلاك

يقدم سلاك مجموعة من الميزات المصممة لتعزيز التعاون في الوقت الحقيقي وتعزيز الإنتاجية. إليك نظرة على بعض الميزات الرئيسية. 👇

الميزة رقم 1: القنوات

إنشاء قنوات لأغراض التواصل المختلفة

القنوات هي المكان الذي يحدث فيه الجزء الأكبر من العمل الجماعي. فكر فيها كمحادثات جماعية يتم إنشاؤها حول أي موضوع أو مشروع أو هدف، مما يسمح لك بالاحتفاظ بجميع المحادثات والموارد ذات الصلة في مكان واحد.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قناة مخصصة لإطلاق موقع إلكتروني جديد أو تطوير تطبيق جديد للهاتف المحمول.

تتيح لك القنوات أيضًا إضافة أعضاء الفريق أو حذفهم حسب الحاجة، كما أنها تدعم مشاركة التحديثات والاحتفال بالمراحل الرئيسية واتخاذ القرارات الجماعية.

الميزة رقم 2: الاتصال

التعاون مع الشركاء والزملاء الخارجيين

يجعل Slack Connect التعاون مع الفرق أو المؤسسات الخارجية سهلاً دون منحهم إمكانية الوصول الكامل إلى مساحة العمل الخاصة بك. تتيح لك هذه الميزة إنشاء قنوات تربط فريقك بالعملاء أو الاستشاريين أو الشركاء الآخرين.

بمجرد توصيل قناة بين المؤسسات، يمكن لكلا الطرفين المساهمة في المحادثة والرجوع إلى المناقشات السابقة في نفس المساحة.

كما أنها تضمن أن المتعاونين الخارجيين لا يمكنهم الوصول إلى القنوات التي يحتاجون إليها فقط، بحيث تظل مساحة العمل الداخلية آمنة.

🔍 هل تعلم؟ "Slack" تعني سجل قابل للبحث في جميع المحادثات والمعارف.

الميزة رقم 3: Huddles

اقفز في مكالمات الصوت والفيديو داخل Slack

يساعد Huddles الفرق على التواصل من خلال مكالمات الصوت/الفيديو داخل قناة أو رسالة مباشرة.

ويمكنك مشاركة الشاشات، واستخدام ردود الفعل المرحة للحفاظ على المزاج العام للمشاركة، وحفظ الروابط أو المستندات التي تمت مشاركتها أثناء الاجتماع للرجوع إليها في المستقبل.

تبدأ الجلسات كمكالمات صوتية فقط ولكن يمكن الانتقال بسهولة إلى الفيديو إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، فهي متاحة على سطح المكتب والهاتف المحمول وجهاز iPad، بحيث يمكنك المشاركة في المناقشة بغض النظر عن مكان وجودك.

الميزة رقم 4: Atlas

عرض معلومات الموظف من مساحة عمل Slack الخاصة بك

Slack Atlas هو دليل للموظفين يساعدك على فهم زملائك بما يتجاوز مجرد أسمائهم وأدوارهم.

فهو يوفر ملفات تعريف غنية وقابلة للبحث تعرض المهارات والمشاريع وأهداف الفريق، مما يمنحك فكرة أفضل عن الأشخاص الذين يعملون على ماذا وكيف تتواصل معهم. وتتضمن هذه الميزة أيضاً مخططاً هيكلياً ديناميكياً يسهل التنقل في هيكل شركتك.

يتزامن مع أنظمة الموارد البشرية في شركتك للحفاظ على تحديث بيانات الملف الشخصي.

تسعير سلاك

مجانًا

المحترف: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركة+: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

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## مكان عمل فيسبوك مقابل. Slack: مقارنة الميزات

في حين أن هناك أوجه تشابه بين منصتي Facebook Workplace و Slack، إلا أن كل منصة لها ميزات فريدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق المختلفة.

دعنا نقارن بين إمكانياتهما البارزة لمعرفة أيهما يتوافق بشكل أفضل مع أهدافك. 🎯

ميزة مكان عمل فيسبوك Slack التعاون الاجتماعي مع شعور شبيه بفيسبوك التواصل الجماعي والإنتاجية واجهة المستخدم بديهية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نظيفة ومنظمة وقابلة للتخصيص المراسلة الفورية والمحادثات الجماعية والمواضيع المراسلة الفورية والقنوات والمحادثات الخاصة مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية البث المباشر للفيديو والمكالمات الجماعية مكالمات صوتية/مرئية 1:1 ومكالمات صوتية/مرئية جماعية مشاركة الملفات مشاركة الملفات البسيطة مع المعاينات مشاركة متقدمة مع تكامل تطبيقات الطرف الثالث عمليات التكامل عمليات تكامل محدودة منظومة تطبيقات واسعة النطاق مع أكثر من 2,000 /href/ https://clickup.com/blog/best-slack-integrations//Slack تكامل /%href/ الأمان أمان على مستوى المؤسسات والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات أمان قوي مع التشفير وSSO

فيسبوك Workplace مقابل. Slack

### الميزة رقم 1: التواصل والتعاون

التواصل الفعال هو العمود الفقري لأي منصة تعاون، ويوفر كل من Workplace وSlack حلولاً قوية، ولكن تختلف أساليب كل منهما.

مكان عمل فيسبوك

يستخدم Workplace عناصر الوسائط الاجتماعية المألوفة مثل المجموعات وموجز الأخبار لإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم دون فوضى غير ضرورية.

سلاك

ينظم Slack التواصل من خلال القنوات، مما يجعل كل شيء متاحاً وسهل المتابعة. كما أنه يوفر أيضاً مكالمات صوتية ومرئية من خلال التجمعات مما يجعل المناقشات في الوقت الفعلي بسيطة.

*🏆 الفائز: Slack لخيارات التواصل في الوقت الحقيقي مثل التجمعات والقنوات المرنة للتعاون المركّز.

الميزة رقم 2: التعاون الخارجي

التعاون مع الفرق الخارجية أمر بالغ الأهمية للشركات التي تعمل مع العملاء أو الشركاء أو البائعين.

#### F فيسبوك مكان العمل

فيسبوك Workplace هو فقط برنامج التواصل الداخلي . لا يوفر ميزات مخصصة للتعاون مع الفرق الخارجية أو أصحاب المصلحة الخارجيين.

سلاك

تم تصميم ميزة Slack's Connect خصيصًا للتعاون الخارجي. فهي تتيح لك إنشاء قنوات مشتركة تربط فريقك بالشركاء الخارجيين، مما يضمن التواصل السلس مع الحفاظ على أمان مساحة العمل.

*🏆 الفائز: Slack لقدراته التعاونية الخارجية الآمنة والمتكاملة.

الخاصية رقم 3: إدارة المعرفة

تعد المشاركة الفعالة للمعرفة ضرورية للإنتاجية، وتوفر كلتا المنصتين حلولاً متميزة.

مكان عمل فيسبوك

مكتبة المعرفة الخاصة بمكان العمل هي مركز موارد مركزي لمواد الشركة مثل السياسات وأدلة التأهيل وتعليمات الفريق. وتوفر خيارات لتضمين مقاطع الفيديو واستخدام القوالب وترجمة المحتوى تلقائياً.

سلاك

يوفر أطلس Slack's Atlas دليلاً قوياً للموظفين مع ملفات تعريفية تتضمن المهارات وأهداف الفريق والانتماءات. يتكامل مع أنظمة الموارد البشرية للحفاظ على دقة المعلومات وتحديثها.

يساعد المخطط التنظيمي التفاعلي المستخدمين على فهم العلاقات التنظيمية والعثور على الزملاء المناسبين للتعاون.

🏆 الفائز: Facebook Workplace لمكتبة المعرفة الشاملة وسهلة الاستخدام.

⚡ قالب الأرشيف: يعد إنشاء خطة تواصل واضحة وفعالة للفريق أمرًا ضروريًا لضمان بقاء فريقك متناسقًا ومنتجًا. جرّب قوالب خطة التواصل لتحديد الأدوار وإنشاء قنوات واضحة للتحديثات والتغذية الراجعة والتعاون.

الميزة رقم 4: استضافة الفعاليات

استضافة الفعاليات أمر ضروري لمشاركة التحديثات وإشراك الفرق وتسهيل المناقشات على نطاق واسع.

مكان عمل فيسبوك

يوفر Facebook Workplace ميزة الفيديو المباشر المصممة للأحداث التفاعلية.

يمكن للفرق البث مع مقدمين متعددين، وإشراك المشاركين من خلال جلسات الأسئلة والأجوبة واستطلاعات الرأي، وتقسيم التسجيلات إلى فصول لتحسين إمكانية الوصول إليها عند الطلب.

سلاك

لا يتضمن Slack ميزات استضافة الأحداث المضمنة أو ميزات البث المباشر.

🏆 الفائز: فيسبوك Workplace لاستضافته للأحداث المدمجة وميزات البث المباشر التفاعلي للفيديو.

الميزة رقم 5: إمكانية الوصول ودعم الأجهزة

في بيئة العمل المختلطة، تعد إمكانية الوصول عبر الأجهزة أمراً أساسياً.

مكان عمل فيسبوك

يوفر Workplace تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يتيح للفرق البقاء على اتصال أثناء التنقل. وتعكس واجهته التصميم المألوف لفيسبوك، مما يقلل من منحنى تعلم المستخدمين الجدد.

سلاك

يتوفر تطبيق Slack عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي والأجهزة المحمولة وأجهزة iPad، مما يضمن وصولاً ثابتاً أينما كنت.

🏆 الفائز: يضمن كلا النظامين إمكانية الوصول من خلال دعم قوي للأجهزة.

مكان عمل فيسبوك مقابل سلاك على ريديت

شارك مستخدمو ريديت آراء مختلفة حول فيسبوك Workplace وSlack، مسلطين الضوء على نقاط القوة والقصور في كل منهما.

Slack هو خيار شائع لإدارة الفرق والمشاريع المتنوعة:

_ أساعد في إدارة دوري/مشروع مجتمعي. تمكنت من إقناع الجميع باستخدام سلاك في العام الماضي. لقد ساعدت في تنظيم المحادثات بين جميع المحادثات الخاصة بالدوري واللعب المفتوح وأمور النادي والتسويق. \ [...] كان مفيدًا أيضًا في المشاركة والتعاون في وثائق السياسة العامة ، مستخدم ريديت ومع ذلك، يواجه Facebook Workplace مشكلات تتعلق بالثقة بسبب ارتباطه بـ Meta، مما يمنع بعض المستخدمين من التفكير فيه لأغراض العمل:

لا أحد سيثق في فيسبوك بمعلوماته التجارية على فيسبوك، ريديتور آخر على الرغم من نقاط قوة Slack، إلا أنه ليس مثاليًا. غالبًا ما يذكر مستخدمو ريديتيرز تحديات تتعلق بوظيفة التصفح والبحث، والتي يمكن أن تعطل سير العمل.

لا تزال هيئة المحلفين غير متأكدة من المنصة التي ستفوز في النهاية، حيث أن كلاهما يأتي بمزايا وعيوب فريدة من نوعها. ولكن لماذا المساومة بينما يمكنك الحصول على أداة تجمع بين التواصل السلس وميزات التعاون القوية؟

نعم، نحن نتحدث عن تطبيق كل شيء للعمل-ClickUp! 🤩

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لتطبيق Facebook Workplace مقابل Slack

يحتوي ClickUp على جميع الأشياء الرائعة التي تحبها والكثير من الإضافات لجعل سير عمل فريقك أكثر سلاسة.

إليك سبب كونه أفضل بديل يجب مراعاته. 🥇

### أفضل بديل لـ #ClickUp #1: الدردشة

ابدأ الدردشات في الوقت الفعلي داخل ClickUp للحفاظ على تدفق الاتصالات

عندما يتعلق الأمر بالتعاون انقر فوق الدردشة يجمع فريقك معًا بكل سهولة.

لا مزيد من التبديل بين تطبيقات المراسلة ومنصات إدارة العمل - كل ما تحتاجه لإنجاز العمل موجود في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

المحادثات المترابطة

حافظ على تركيز المحادثات مع المواضيع في ClickUp Chat

تُحافظ المحادثات المترابطة في الدردشة على ترتيب المناقشات.

يمكنك إنشاء سلاسل رسائل مميزة لكل مشروع أو موضوع حتى تظل المناقشات مركزة وسهلة المتابعة. لا مزيد من التمرير عبر الرسائل غير ذات الصلة في الدردشة في مكان عملك - فقط محادثات منظمة ونظيفة تساعدك على البقاء في المهمة.

بحث ذكي

ابحث بسرعة في سجل دردشة ClickUp للعثور على الرسائل عندما تحتاج إليها

قد يجعل الحجم الهائل من الرسائل في تطبيق التواصل الخاص بك من الصعب العثور على ما تحتاج إليه.

ولكن مع ميزة البحث الفعالة في الدردشة، يمكنك تحديد موقع المحادثات أو المهام أو الملفات أو الرسائل السابقة بسرعة - لا مزيد من التمرير إلى ما لا نهاية عبر سلاسل الرسائل. كل ما تحتاجه في متناول يدك.

التواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يأتي ClickUp Chat مزوداً بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل التواصل أكثر ذكاءً وفعالية. إليك بعض إمكانياتها الموفرة للوقت. 🤖

اقتراحات الذكاء الاصطناعي: تعمل تلقائيًا على تحسين وضوح الرسالة ونغمتها وصياغتها لمساعدتك على التواصل بثقة ووضوح أكبر

تعمل تلقائيًا على تحسين وضوح الرسالة ونغمتها وصياغتها لمساعدتك على التواصل بثقة ووضوح أكبر التلخيص التلقائي: يلخص سلاسل المحادثات الطويلة لإبراز النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات، مما يوفر عليك الوقت

يلخص سلاسل المحادثات الطويلة لإبراز النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات، مما يوفر عليك الوقت التحويل الصوتي إلى نص: يقوم بتحويل الرسائل الصوتية إلى نص على الفور، مما يسمح لك بقراءتها دون تشغيل الصوت

يقوم بتحويل الرسائل الصوتية إلى نص على الفور، مما يسمح لك بقراءتها دون تشغيل الصوت إنشاء المهام: يحول مناقشات الدردشة إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة بسيطة، مما يجعل المتابعة سهلة

المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو

ابدأ مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية مباشرة في ClickUp Chat باستخدام SyncUps

هل تحتاج إلى الدردشة المباشرة مع فريقك؟ تتيح لك ميزة SyncUps في ClickUp Chat الانتقال إلى مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مباشرةً في دردشاتك - سواء مع زميل في الفريق أو مع فريقك بأكمله.

يمكنك القفز إلى مكالمة سريعة لتوضيح أمر ما أو مناقشة مهمة ما وجهاً لوجه دون مقاطعة سير العمل.

إمكانية تخصيص الإشعارات

قم بتخصيص إشعارات ClickUp Chat للبقاء على اطلاع على كل ما هو مهم

تحكّم في إشعارات الدردشة الخاصة بك، مما يضمن حصولك على التحديثات المهمة فقط.

يمكنك تخصيص الإشعارات العامة للمتصفح والجوال وصندوق الوارد والبريد الإلكتروني. هذا يعني أنه يمكنك اختيار الحصول على تنبيهات لـ @التنبيهات أو التحديثات المهمة مع إبقاء الأمور هادئة عندما لا تكون هناك حاجة ملحة.

عندما يتعلق الأمر بالمحادثات الفردية، يمكنك تخصيص الإعدادات بشكل أكبر.

يمكنك كتم صوت الدردشات الجماعية التي لا تحتاج إلى تحديثات مستمرة لها، وإبقاء الإشعارات قيد التشغيل للمحادثات التي تتطلب انتباهك.

معالجة عناصر العمل

ابقَ على اطلاع على مهام فريقك من خلال المتابعة في ClickUp Chat

المتابعات موجودة هنا للتأكد من عدم ضياع أي شيء في خلط المهام. يمكنك تعيين رسائل لأعضاء الفريق مباشرةً داخل الدردشة، مع التأكد من تتبع عناصر الإجراءات ومتابعتها.

بمجرد تعيين رسالة إلى شخص ما، ستظهر في لوحة المتابعة الخاصة به على الجانب الأيمن من الدردشة.

لنفترض أنك تدردش مع فريق التسويق الخاص بك حول حملة جديدة.

يذكر شخص ما أن جزءًا من المحتوى يحتاج إلى مراجعة نهائية. تقوم بتعيين هذه الرسالة بسرعة إلى الشخص المسؤول عن المراجعة، وتظهر الآن في قسم المتابعة، مما يسهل تتبعها ومتابعتها.

نقرة واحدة لأعلى رقم 2: إدارة المشروع

ClickUp هو برنامج شامل مصمم لتبسيط التعاون وتعزيز الإنتاجية وإبقاء كل مهمة على المسار الصحيح.

سواء كان فريقك يعمل في المكتب أو عن بعد، فإن حل ClickUp لإدارة المشاريع يوفر أدوات تمكّن من تبسيط التواصل وإدارة المهام.

خذ، على سبيل المثال، سحر تسجيل مقاطع الفيديو القصيرة والمركزة لتوصيل النقاط الرئيسية أو تقديم إرشادات إرشادية مع ClickUp Clips . بهذه الطريقة، يمكنك تخطي رسائل البريد الإلكتروني الطويلة والدخول مباشرةً في صلب الموضوع.

قم بإنشاء مقاطع فيديو سريعة لتبسيط الأفكار المعقدة باستخدام ClickUp Clips

باستخدام Clips، يمكنك:

تسجيل شاشتك أو كاميرا الويب مباشرةً داخل المنصة

تمييز الخطوات في عملية أو مهمة بشكل مرئي

مشاركة مقاطع الفيديو على الفور أو إرفاقها بالمهام

على سبيل المثال، إذا احتاج أحد زملائك في الفريق إلى المساعدة في التنقل في جدول زمني جديد للمشروع، يمكنك تسجيل مقطع فيديو سريع يشرح تخطيطه وهيكله. اتصال فيديو غير متزامن لم يكن أسهل من أي وقت مضى!

علاوة على ذلك انقر فوق تعيين التعليقات جعل التعليقات قابلة للتنفيذ.

الاستفادة من ClickUp Assign Comments لتعيين المهام مباشرةً ضمن التعليقات

التعليقات ليست مجرد ملاحظات - يمكن تعيينها كمهام لأعضاء فريق محددين. هل رصدت تحسينًا أو تحتاج إلى شخص ما لتحسين فكرة ما؟ قم بتعيين التعليق مباشرةً باستخدام @إشارة، بحيث يكون من الواضح من هو المسؤول.

تُبقي هذه التعليقات كل شيء مرتبطاً بالمهمة الأصلية، مما يقلل من خطر فقدان الملاحظات المهمة في سلسلة طويلة من التعليقات.

نقرة واحدة لأعلى رقم 3: الذكاء الاصطناعي

حافظ على التوافق مع مهامك اليومية باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هو مساعدك الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مدمج بالكامل في مساحة عملك لمساعدتك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. فكّر في الأمر على أنه حلال المشاكل الذي يمكنك اللجوء إليه لحل المشاكل، وهو مصمم لتبسيط المهام اليومية التي تبطئك.

لا يقتصر دور هذا المساعد على اقتراح التحسينات فحسب، بل يعمل معك بنشاط في مهام مثل تلخيص التقارير، وكتابة الردود على البريد الإلكتروني أو المحتوى التسويقي، وطرح أفكار جديدة.

على سبيل المثال، يمكنه استخراج النقاط الرئيسية بعد الاجتماع وإنشاء ملخص واضح وموجز في ثوانٍ.

والأكثر من ذلك، يتكامل ClickUp Brain مباشرةً مع مهام سير العمل الحالية. لا توجد علامات تبويب إضافية، ولا أدوات غير ضرورية - فقط طرق أكثر ذكاءً للعمل داخل النظام الأساسي الذي تستخدمه بالفعل.

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار استراتيجية التواصل عن طريق إدخال أهدافك وتفاصيل جمهورك. ويمكنه اقتراح أطر عمل فعّالة وأفكار رسائل وأساليب مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

تنظيم المعلومات وتحسين تعاون الفريق باستخدام ClickUp Docs مستندات ClickUp يقترن بشكل مثالي مع Brain، مما يمنحك مساحة تعاونية لإنشاء المحتوى وتخزينه ومشاركته.

استخدمه لصياغة وتحرير وتخزين كل شيء بدءًا من خطط الفريق إلى أدلة الإعداد. من خلال التحرير في الوقت الفعلي وربط المهام بسهولة، فإنه يبقي الجميع (وكل شيء) على نفس الصفحة - حرفياً.

صقل كتابتك باستخدام ClickUp Brain في المستندات

وعندما تجلب Brain إلى المستندات؟ يصل إنشاء المحتوى إلى مستوى جديد تمامًا.

يساعدك ClickUp Brain على إنشاء نص وتنقيح الأفكار وتحرير المسودات بدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل تحتاج إلى بداية سريعة لمنشور مدونة أو مساعدة في إعادة صياغة جملة صعبة؟ إنه يساندك.

تتألق المستندات أيضًا كقاعدة معرفية، حيث تخزن جميع مواردك في مركز واحد يمكن الوصول إليه.

يمكن للفرق العثور على الإجابات بسرعة، والحفاظ على التوافق، والحفاظ على سير الأمور بسلاسة - لا مزيد من البحث في المجلدات أو مطاردة المعلومات.

📖 اقرأ أيضًا: ClickUp مقابل Slack: ما هي أداة التواصل الجماعي الأفضل؟

## النقر فوق وبعيداً إلى عمل جماعي أفضل

عندما يتعلق الأمر بالتعاون الجماعي، فإن أدوات مثل Facebook Workplace وSlack قد اقتطعت مساحة خاصة بها.

ولكن لا يقدم أي منهما حلاً متكاملاً حقاً يوازن بين إدارة المشاريع وتتبع المهام وأدوات التعاون العميق تحت سقف واحد.

تأخذ ClickUp أفضل ما في كلا العالمين وتضخمه. فبفضل ميزاته الشاملة - مثل تحديثات الفيديو غير المتزامنة، والمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسير عمل إدارة المشاريع القابلة للتخصيص - يمكّن ClickUp الفرق من العمل بذكاء أكبر، وليس بجهد أكبر.

لماذا التوفيق بين تطبيقات متعددة عندما تقوم منصة واحدة بكل شيء؟ قم بالقفزة و اشترك في ClickUp اليوم !