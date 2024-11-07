كيفية إجراء عملية تخطيط الاستعراضات السنوية

في "قياس الأمور المهمة" يرسم جون دوير تشبيهًا مثيرًا للاهتمام بين OKRs فريق العمل وسكين الجيش السويسري. مثل تلك الأداة المفيدة، فإن OKRs متعددة الاستخدامات وقابلة للتكيف ومفتاح التنقل في تعقيدات أي مؤسسة.

وسواء كنت في شركة ناشئة تركز على البقاء على قيد الحياة أو جزءًا من شركة كبيرة تعمل على كسر الصوامع، فإن OKRs هي دليلك النهائي. ومع ذلك، يتجاوز التخطيط الفعال لمراجعة الأداء الفعالة مجرد تحديد الأهداف؛ فهو يتعلق بإنشاء عملية ديناميكية. تعمل هذه العملية على زيادة الوضوح ومواءمة فريق القيادة لديك وتوليد أفكار جديدة للوصول إلى أهداف قابلة للقياس .

دعنا نستكشف كيفية تخطيط أهداف الشركة الموافق عليها بنجاح. سندرس أيضًا كيفية ارتباطها بما يلي الأهداف الذكية والمساهمة في تحقيق الأهداف الهامة لمؤسستك.

ما هو تخطيط OKR؟

تقدم OKRs، أو الأهداف والنتائج الرئيسية، طريقة مباشرة ومرنة في نفس الوقت لوضع الأهداف وتحديد الغايات وقياس النتائج. باستخدام OKRs، يمكنك مواءمة الأهداف الفردية والجماعية والمؤسسية مع تتبع التقدم المحرز.

على الرغم من أن هذا الإطار يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنه اكتسب مؤخرًا رواجًا بين الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى. تنبع هذه الشعبية من قدرته على تعزيز المواءمة وضمان تركيز جميع أعضاء الفريق على نفس الأولويات.

عندما ينظر الموظفون إلى وظائفهم على أنها ذات أهمية عالية من حيث المهام، فإنهم يظهرون أداءً وظيفيًا أعلى. أهمية أهمية المهمة: تأثيرات الأداء الوظيفي، والآليات العلائقية، وشروط الحدود في حين يمكن لفريقك أن يصمم فريقك تقارير الأداء الوظيفي لتناسب احتياجاتك، إلا أن أكثرها فعالية عادةً ما تشترك في سمات معينة:

الأهداف: تمثل الأهداف ما تهدف إلى تحقيقه. أفضل الأهداف تكون محددة وقابلة للقياس ومحددة زمنيًا. تجنب الأهداف الغامضة والطموحة؛ وبدلاً من ذلك، اختر أهدافًا ملموسة يمكن لفريقك السعي لتحقيقها

تمثل الأهداف ما تهدف إلى تحقيقه. أفضل الأهداف تكون محددة وقابلة للقياس ومحددة زمنيًا. تجنب الأهداف الغامضة والطموحة؛ وبدلاً من ذلك، اختر أهدافًا ملموسة يمكن لفريقك السعي لتحقيقها النتائج الرئيسية: النتائج الرئيسية هي المؤشرات التي تقيس مدى تقدمك نحو تحقيق هذه الأهداف. يجب أن تكون هذه النتائج قابلة للقياس الكمي، مما يسمح للموظفين أن يروا بوضوح ما إذا كانوا قد نجحوا أو لم يحققوا الهدف. يمكن أن تؤدي إضافة قيود زمنية لهذه النتائج إلى تعزيز فعاليتها

أهمية جلسات التخطيط الإستراتيجي لـ OKR اجتماعات OKR توفر منصة للفريق بأكمله لمناقشة أهدافهم وتنقيحها، مما يضمن فهم الجميع لأدوارهم ومسؤولياتهم. يمكن أن يؤدي دمج هذه الجلسات في استراتيجيات تحديد الأهداف إلى تعزيز تعاون الفريق والتزامه.

إليك ما الذي يجعل جلسات تخطيط OKR مهمة جدًا للمؤسسات:

التعاون: يمكن للفرق العمل معًا، مما يعزز العلاقات القوية والتفاهم المشترك. على سبيل المثال، عندما يتعاون فريق تطوير المنتج مع فريق دعم العملاء خلال جلسة تخطيط OKR، يمكنهم التوافق على الأهداف المتعلقة بتحسين رضا العملاء، مما قد يؤدي إلى تحسين ميزات المنتج واستراتيجيات دعم أكثر فعالية

يمكن للفرق العمل معًا، مما يعزز العلاقات القوية والتفاهم المشترك. على سبيل المثال، عندما يتعاون فريق تطوير المنتج مع فريق دعم العملاء خلال جلسة تخطيط OKR، يمكنهم التوافق على الأهداف المتعلقة بتحسين رضا العملاء، مما قد يؤدي إلى تحسين ميزات المنتج واستراتيجيات دعم أكثر فعالية القدرة على التكيف: يسمح التخطيط المنتظم بإجراء تعديلات بناءً على المشهد المتغير، مما يجعل الأهداف ملائمة. على سبيل المثال، إذا كان هناك تحول مفاجئ في السوق يتطلب إطلاق منتج جديد، يمكن لجلسة تخطيط "أوكي آر" أن تساعد الفريق على إعادة تحديد أهدافه بسرعة للاستجابة بفعالية، مما يضمن أن تظل ذات صلة ومؤثرة

يسمح التخطيط المنتظم بإجراء تعديلات بناءً على المشهد المتغير، مما يجعل الأهداف ملائمة. على سبيل المثال، إذا كان هناك تحول مفاجئ في السوق يتطلب إطلاق منتج جديد، يمكن لجلسة تخطيط "أوكي آر" أن تساعد الفريق على إعادة تحديد أهدافه بسرعة للاستجابة بفعالية، مما يضمن أن تظل ذات صلة ومؤثرة الوضوح: فهي توفر فرصة لتوضيح الأهداف والنتائج الرئيسية، مما يقلل من الارتباك. خلال جلسة تخطيط OKR، قد يوضح الفريق هدفه المتمثل في "تحسين تفاعل المستخدم" من خلال تحديد النتائج الرئيسية مثل _"زيادة المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 20%"، مما يجعل الهدف أكثر وضوحًا

فهي توفر فرصة لتوضيح الأهداف والنتائج الرئيسية، مما يقلل من الارتباك. خلال جلسة تخطيط OKR، قد يوضح الفريق هدفه المتمثل في "تحسين تفاعل المستخدم" من خلال تحديد النتائج الرئيسية مثل _"زيادة المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 20%"، مما يجعل الهدف أكثر وضوحًا التركيز: تعزز جلسات التخطيط التركيز على ما هو مهم حقًا. وهذا يعني أنه بدلاً من تشتيت أنفسهم من خلال معالجة مشاريع متعددة، قد يركز الفريق فقط على زيادة الاحتفاظ بالعملاء، مما يضمن أن تؤدي جهودهم إلى نجاح قابل للقياس

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كيفية هيكلة OKRs الفعالة ## كيفية هيكلة OKRs الفعالة

يبدأ هيكلية OKR الفعالة بهدف واضح وملهم يحدد الاتجاه العام. ويلي ذلك نتيجتان إلى أربع نتائج رئيسية محددة وقابلة للقياس ومحددة زمنيًا.

باستخدام هذا الهيكل، يمكنك غرس الشعور بالهدف والتأكد من أن جهود فريقك تتماشى مع تحقيق هدفهم.

وضع أهداف طموحة

يجب أن تكون الأهداف محفزة ولا تنسى ونوعية. عند صياغة الأهداف، ضع في اعتبارك ما إذا كان لها صدى عاطفي. فأنت تريد أن يشعر فريقك بالحماس ويفكر: "نعم، أريد أن أكون جزءًا من ذلك!"

عادةً ما يتم تحديد الأهداف شهريًا أو كل ثلاثة أشهر. لا تضع أكثر من هدف واحد إلى ثلاثة أهداف لكل فريق كل ثلاثة أشهر، على الرغم من أن هذا يمكن أن يختلف حسب احتياجات مؤسستك.

الهدف هو تجنب وجود الكثير من الأولويات بحيث ينتهي بك الأمر إلى عدم إعطاء الأولوية لأي منها. إن إبقاء الأهداف قصيرة ومختصرة وموجزة وموجزة يسهل على الجميع فهمها.

💡 نصيحة احترافية: عند صياغة الأهداف، اسأل نفسك عن سبب أهمية تحقيقها.

تحديد النتائج الرئيسية

يعد تحديد النتائج الرئيسية الكمية - مقاييس محددة بوضوح - أمرًا بالغ الأهمية لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف. يسمح استخدام الأرقام للنتائج الرئيسية بالتواصل المباشر والهادف حول التقدم المحرز.

بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن النتائج الرئيسية تركز على النتائج بدلاً من المهام المحددة. وينبغي أن تصف النتائج المثالية اللازمة لتحقيق الهدف دون إملاء كيفية تحقيقها.

يمكنك تحديد النتائج الرئيسية بثلاث إلى خمس نتائج رئيسية لكل هدف، ولكن هذا يمكن أن يعتمد على سياق عملك. والخبر السار هو أنه يمكنك دائمًا مراجعة هذه البيانات لاحقًا، ويتطلب الأمر ممارسة لإيجاد إيقاع جيد لتحديد كل من الأهداف والنتائج الرئيسية.

📌الآن، دعنا ننظر إلى أمثلة OKR .

يمكن أن يكون الهدف البسيط والفعال في نفس الوقت هو "خفض بصمتك الكربونية." قد تشمل النتائج الرئيسية التحول إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100% خلال ستة أشهر أو استخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 100% خلال ثلاثة أشهر.

وعلى نطاق أوسع، قد ترغب في _"إسعاد العملاء"، ويمكنك دعم ذلك بنتائج رئيسية مثل تحقيق صافي نقاط مروجين محدد (NPS)، أو تقليل نسبة تراجع العملاء إلى نسبة مئوية معينة، أو جمع قدر محدد من ملاحظات العملاء كل شهر.

يمكن أن تخدم OKRs أغراضًا مختلفة، سواء كان ذلك لتحقيق أهداف على مستوى الشركة أو تعزيز الإنتاجية الشخصية. وبغض النظر عن نطاقها، فإن قوتها الحقيقية تكمن في خلق توافق في الآراء وتوضيح الإجراءات وتحفيز الأفراد على تحقيق أهداف استراتيجية ذات مغزى.

وأخيرًا، عندما تريد تتبع OKRs ، ضع في اعتبارك أن المراجعات والتحديثات المنتظمة ستساعد في الحفاظ على التوافق والزخم نحو تلك الأهداف الحاسمة.

كيف تدير عملية تخطيط OKRs

توفر OKRs إطارًا واضحًا لوضع أهداف قابلة للقياس، مما يساعد الفرق على الحفاظ على التركيز وتتبع التقدم المحرز.

ولكن لتحقيق تنفيذ وإطلاق العنان لقوة OKRs تحتاج إلى أكثر من مجرد أهداف محددة جيدًا، فأنت بحاجة إلى نهج منظم يعزز التعاون وتحديد الأولويات والتواصل المستمر.

ابدأ بمواءمة الاستراتيجية

تتمثل الخطوة الأولى في إدارة عملية تخطيط ناجحة لمراجعة الأداء المؤسسي في التأكد من أن نتائج الأداء المؤسسي تتماشى مباشرةً مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

📌على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجية الشركة طويلة الأجل هي التوسع في أسواق جديدة، فقد تكون النتائج المرجعية النهائية لفريق التسويق هي زيادة الوعي بالعلامة التجارية في جنوب شرق آسيا بنسبة Q2.

يتماشى هذا الهدف مع استراتيجية الشركة ويضمن مساهمة الجميع في الصورة الأكبر. وبدون هذه المواءمة، قد ينتهي الأمر بالفرق إلى العمل في صوامع منعزلة، والسعي لتحقيق أهداف لا تدعم مباشرةً توجهات المؤسسة.

إن مواءمة أهداف OKRs مع الأهداف الاستراتيجية للشركة يبقي الجميع على نفس الصفحة ويضمن تركيز الجهود على المجالات الأكثر أهمية.

تيسير جلسات العصف الذهني

بعد التأكد من أن الهدف يتماشى مع استراتيجية شركتك، فإن الخطوة التالية هي جمع أعضاء فريقك الرئيسيين لتبادل الأفكار حول الطرق المحتملة لتحقيقه. قم بدعوة المشاركين من فرق التسويق والمبيعات والمنتجات للمساهمة بأفكارهم.

📌 في جلسة العصف الذهني، قد يقترح فريق التسويق أفكارًا مثل إطلاق حملات إعلانية خاصة بالمنطقة أو إنشاء محتوى محلي. قد يقترح فريق المنتج تقديم ميزات إقليمية لجذب انتباه الجمهور، ويمكن لفريق المبيعات استكشاف الشراكات مع المؤثرين أو الشركات المحلية.

من خلال تشجيع الفرق المختلفة على مشاركة رؤاهم، يمكنك توليد أفكار متنوعة وتعزيز التعاون، مما يضمن أن الأهداف تحظى بمدخلات واسعة النطاق وتأييد من جميع أنحاء المؤسسة.

تحديد الأولويات ووضع اللمسات الأخيرة على OKRs

بمجرد أن تجمع الأفكار من جلسة العصف الذهني الخاصة بك، فقد حان الوقت لتحديد أولويات النتائج الرئيسية التي ستحدث أكبر تأثير.

📌 قد يكون لديك العديد من النتائج الرئيسية المقترحة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، ولكن يجب عليك التركيز على تلك التي سيكون لها أعلى مدى وصول وواقعية ضمن الإطار الزمني.

على سبيل المثال، قد تقرر تحديد أولويات النتائج الرئيسية، مثل:

إطلاق ثلاث حملات إعلانية مستهدفة

عقد شراكة مع خمسة مؤثرين محليين يصل عدد المتابعين لكل منهم إلى أكثر من 150,000 متابع

زيادة المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب شرق آسيا بنسبة 15%

هذه النتائج الرئيسية واضحة وقابلة للتنفيذ والقياس، مما يسهل تتبع التقدم المحرز.

في هذه المرحلة، من المهم تجنب تشتيت مواردك أكثر من اللازم من خلال اختيار الكثير من النتائج الرئيسية. التزم بتلك التي تتماشى بشكل مباشر مع الهدف ورؤية شركتك والتي يمكن لفريقك تحقيقها بشكل واقعي ضمن الإطار الزمني المحدد.

التواصل مع النتائج الرئيسية وتنفيذها

بعد تحديد نتائجك الرئيسية، يعد التواصل الواضح أمرًا ضروريًا. تأكد من معرفة فرق التسويق والمنتج والمبيعات بالهدف والنتائج الرئيسية.

يمكنك مواءمة تخطيط OKR مع إدارة العمل وتحقيق الأهداف الطموحة بشكل أسرع باستخدام ClickUp

استخدام منصات إدارة المشاريع مثل انقر فوق ، يمكنك التأكد من أن كل فريق يعرف دوره ولديه رؤية حول التقدم المحرز.

مراجعة التقدم المحرز بانتظام

أخيرًا، لا تكتمل عملية OKR دون إجراء مراجعات منتظمة. قم بجدولة مراجعات نصف شهرية أو شهرية لتقييم تقدم فريقك نحو الهدف.

خلال هذه المراجعات، تحقق مما إذا كان يتم تحقيق النتائج الرئيسية الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كنت قد أطلقت بالفعل إحدى الحملات الإعلانية ولكنك لم تشهد الارتفاع المتوقع في المشاركة، فسيكون هذا هو الوقت المثالي لتعديل النهج.

أو، إذا كانت الشراكات مع المؤثرين تحقق نتائج رائعة، فقد ترغب في مضاعفة هذا التكتيك.

تبقي المراجعات المنتظمة الفريق على المسار الصحيح، ويمكن إجراء التعديلات بسرعة في حال ظهور أي تحديات. كما أنها توفر فرصة للاحتفال بالمكاسب، مثل تحقيق أهداف المشاركة في وقت مبكر، مما يحافظ على الروح المعنوية العالية والتركيز الشديد.

أدوات لتخطيط OKR

إن امتلاك الأدوات المناسبة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا بين التخطيط غير الفعال والفعال لاستعراض الأداء الفعال، ويمكن أن يكون ClickUp هو "واتسون" بالنسبة لك هنا.

وباعتبارها منصة شاملة لإدارة المشاريع، تمكّنك ClickUp من تحقيق رؤية كاملة حول نتائج OKRs المخطط لها، بدءًا من تحديد الأهداف وتعيين المهام إلى قياس النتائج.

أدوات وموارد لإعداد OKRs

للبدء، أنشئ مساحة أو مجلدًا مخصصًا للنتائج المرجعية المحددة في ClickUp، وحدد أهدافك عالية المستوى، والتي يجب أن تكون طموحة ولكن واقعية، واربطها بنتائج رئيسية محددة وقابلة للقياس.

أهداف ClickUp أهداف ClickUp Goals يوفر مساحة افتراضية رائعة لتحديد أهدافك والحفاظ على تنظيم كل شيء، مما يسهل عليك تحديد أهداف فريقك وتتبعها وتحقيقها - كل ذلك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على إطار عمل منظم يساعدك على تقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطط قابلة للتنفيذ، والتي يمكنك إعدادها كمهام للمراقبة السلسة.

قم بإنشاء أهداف فريقك وقياسها وتحقيقها باستخدام أهداف ClickUp Goals

للتأكد من أن أهدافك قابلة للقياس، يمكنك دمج الأهداف. هذه الأهداف مفيدة للغاية لتتبع مقاييس النجاح والحفاظ على تركيزك على ما هو مهم.

على سبيل المثال، يمكنك تتبع

رقم: مثل عدد الكتب الإلكترونية التي تم تنزيلها خلال آخر دفعة تسويقية لك

مثل عدد الكتب الإلكترونية التي تم تنزيلها خلال آخر دفعة تسويقية لك صحيح/خطأ: التحقق مما إذا كان تدفق الإعداد الجديد خاليًا من الأخطاء وجاهزًا للإطلاق

التحقق مما إذا كان تدفق الإعداد الجديد خاليًا من الأخطاء وجاهزًا للإطلاق نسبة مئوية: مثل الزيادة في الإيرادات التي شهدتها خلال الربع الأخير من العام الماضي

مثل الزيادة في الإيرادات التي شهدتها خلال الربع الأخير من العام الماضي نسبة مئوية: على سبيل المثال، الوفورات المستهدفة من الأتمتة خلال هذا الربع

يمكنك أيضًا تنظيم أهدافك من خلال إنشاء مجلدات لـ OKRs الخاصة بك، وتتبع دورات السباق، وعرض بطاقات تسجيل التقدم، ومقارنة النتائج على أطر زمنية مختلفة. الحقول المخصصة في ClickUp وقوالب تتبع الأهداف تتيح لك ربط هذه النتائج الرئيسية بالبيانات في الوقت الفعلي. يوفر هذا الإعداد عرضًا واضحًا لمدى توافق أهدافك مع أهداف الشركة الأوسع نطاقًا.

إذا كنت قد بدأت للتو، فإن هذه قوالب تحديد الأهداف هنا لمساعدتك في إرشادك:

قالب OKRs ClickUp OKRs

قالب ClickUp OKRs

بدءًا من قالب ClickUp OKRs طريقة رائعة للغوص في OKRs. باستخدام هذا القالب، يمكنك:

الحصول على إطار عمل محدد جيدًا مع مساحات عمل، مما يسهل عليك البدء في التخطيط لأهدافك

اعثر على قوالب OKRs قابلة للتخصيص، ودليل مفيد لتحديد الأهداف، وحتى نماذج OKRs لإلهامك

الوصول إلى قائمة مراجعة OKR ودليل اللعب الذي يحدد أفضل الممارسات لتنفيذ OKRs داخل مؤسستك

تعمل جميع هذه المكونات معًا بسلاسة لمساعدتك على البدء في تنفيذ الاستعراضات الأولية دون عناء.

لتنفيذ OKRs بنجاح، يعد فهم إطار العمل الخاص بفريقك أمرًا بالغ الأهمية. يساعدك هذا القالب على إعداد وتخصيص OKRs التي تلبي المتطلبات الفريدة لفريقك. وبفضل جميع الأدوات المرئية ومساحات العمل والموارد المضمنة، سيفهم الجميع أهدافهم ويعرفون كيفية العمل على تحقيقها بفعالية.

قالب إطار عمل ClickUp OKRs

قالب إطار عمل ClickUp OKRs

نموذج قالب إطار عمل ClickUp OKR هو مورد رائع لبدء رحلة OKR الخاصة بك بسرعة وسلاسة. وهو يتضمن أطر عمل جاهزة لاستعراضات الأداء الجيدة، وقوالب قابلة للتخصيص، وأدلة مفيدة، وأمثلة عملية لجعل التخطيط أمرًا سهلاً. ستجد أيضًا قائمة مراجعة ودليل تشغيل مخصصين لمراجعة OKR، والتي توفر رؤى قيمة لدمج OKRs في استراتيجية عملك.

فيما يلي كيفية استفادة المديرين من قالب OKR هذا لتحديد أهدافهم ونتائجهم الرئيسية ومراقبتها:

ابدأ باستخدام عرض OKR العالمي لإنشاء وتتبع الأهداف والغايات العامة لشركتك

بعد ذلك، احصل على رؤى حول أداء كل فريق من خلال عرض لوحة تقدم OKR

وأخيراً، قم بتخطيط ومراقبة الجداول الزمنية لكل هدف من خلال عرض الجدول الزمني

💡 نصيحة احترافية: استخدم هذه قوالب الأهداف الذكية لوضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا أو أهداف SMART، وتتبع التقدم المحرز ومراجعتها من حين لآخر.

الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق OKRs

يعد تحقيق OKRs أمرًا بالغ الأهمية لمواءمة جهود الفريق وتحقيق نتائج قابلة للقياس. يعمل ClickUp على تبسيط العملية من خلال ميزات سهلة الاستخدام تساعد الفرق على تعيين وتتبع وتعديل OKRs الخاصة بهم.

فيما يلي تفصيل لكيفية تحقيق OKRs بفعالية باستخدام ClickUp.

مهام ClickUp

بمجرد وضع OKRs في مكانها الصحيح، قم بتقسيمها إلى مهام قابلة للتنفيذ ومراحل رئيسية لكل عضو من أعضاء الفريق. مهام النقر فوق المهام تتيح لك القيام بذلك من خلال تعيين المسؤوليات، وتحديد المواعيد النهائية، وإنشاء التبعيات. قم بتعيين كل نتيجة رئيسية لمالكين محددين، مما يضمن المساءلة.

تجعل واجهة السحب والإفلات البديهية من السهل إدارة المهام، ويمكنك الاختيار من بين أكثر من 15 طرق عرض ClickUp -قائمة، وجدول، وتقويم، ولوحة كانبان، ومخطط جانت، والمزيد -لرؤية أوضح لسير عملك.

استخدم مهام ClickUp Tasks لتحديد النتائج والمبادرات الرئيسية بدون جداول بيانات فوضوية

فيما يلي بعض العوامل الإضافية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم نجاح عملية تنفيذ OKR:

الجداول الزمنية : استخدم تتبُّع وقت النقر لمقارنة الوقت المقدر بالوقت الفعلي المستغرق لتحقيق الأهداف

: استخدم تتبُّع وقت النقر لمقارنة الوقت المقدر بالوقت الفعلي المستغرق لتحقيق الأهداف التبعيات: تتبّع التبعيات التي تسرّع النتائج أو تعيق فريقك باستخدام انقر فوق التبعيات مثل الوصول إلى 50% من هدفك الأصلي

يوفر ClickUp أيضًا مجموعة من الأتمتة والمهام المتكررة والميزات المماثلة التي تقلل من العمل اليدوي، مما يتيح لك قضاء المزيد من الوقت في اتخاذ القرارات.

أدوات وموارد لتتبع OKRs

مع ميزة تتبع هدف ClickUp ، يمكنك بسهولة إجراء تعديلات حسب الحاجة وإخطار الجميع بالتغييرات، مما يعزز الشفافية في دورة OKR.

قم بإنشاء ترتيب واضح للعمليات عن طريق إضافة تبعيات "الحظر" أو "الانتظار" بين المهام لإبقاء فريقك على المسار الصحيح لمعرفة ما يجب العمل عليه أولاً باستخدام ميزة تتبع الأهداف ClickUp

يمكنك أيضًا إنشاء تبعيات المهام، وتعيين أعضاء الفريق، وتعيين الجداول الزمنية، وأتمتة تتبع التقدم المحرز.

باستخدام OKRs، ستقوم بتقييم النجاح على النتائج الرئيسية.

ClickUp Dashboards لوحات معلومات ClickUp مثالية لتتبع الأداء المؤسسي وتعزيزه عبر أهداف ومقاييس مختلفة. أنشئ لوحات معلومات قابلة للتخصيص وأضف عناصر واجهة مستخدم للأهداف الأكثر أهمية بالنسبة لك.

احصل على رؤى فورية من لوحة معلومات OKR

تقدم ClickUp أيضًا لوحة معلومات محددة مسبقًا لوحة معلومات OKR مما يجعل من السهل تصور أدائك وتحديد الاختناقات واكتشاف المخاطر مبكرًا.

الآن، عادةً ما يتم تعيين OKRs كل ثلاثة أشهر على مستوى الفريق. على الجانب التنظيمي، يتم تشغيلها في دورات ويمكن أن تكون متكررة إلى حد ما. وهذا يعني أنه يمكن لمديري الفرق إعادة تعيين نتائج الأداء على مستوى الفريق كل ثلاثة أشهر.

مستندات ClickUp

في هذه المرحلة، من المهم أن تسأل ما إذا كان بإمكان جميع أعضاء فريقك الوصول إلى البيانات التي جمعتها. هل يعرفون ما الذي نجح وما الذي لم ينجح؟

توثيق النجاحات والتحديات أمر ضروري. أنت تريد تحسين عملية تتبع OKR بالاعتماد على البيانات في الوقت الفعلي بدلاً من التخمين أو الحدس. مستندات ClickUp تعمل بمثابة مركز مركزي حيث يمكن لأعضاء الفريق ومديري المشاريع والقادة والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين تخزين جميع المعلومات المتعلقة ب OKRs. ويمكن أن يتضمن ذلك رؤى من دورات OKR السابقة، والأسباب الكامنة وراء النجاحات والإخفاقات، وإجراءات التشغيل القياسية، وطرق التتبع.

قم بتنسيق المستندات والتعاون فيها بسهولة إلى جانب الفريق دون تداخل في ClickUp

تتميز مستندات ClickUp Docs بخاصية التحرير في الوقت الفعلي وخيارات التنسيق الغنية. وهذا يضمن بقاء المستندات سهلة الاستخدام وتحديثها دائماً بأحدث المعلومات.

يمكنك أيضًا استخدام التعليقات والمناقشات المترابطة داخل المهام للتواصل مع فريقك ومشاركة التحديثات ومعالجة أي تحديات.

نصيحة إضافية: مراجعة الأهداف وتعديلها بانتظام

تتطلب OKRs اهتمامًا مستمرًا، لذا من المهم مراجعة التقدم المحرز بانتظام.

باستخدام لوحة معلومات أهداف ClickUp، يمكنك مراجعة إنجازك الإجمالي للأهداف، مع إيلاء اهتمام خاص لأي أهداف متأخرة. قم بجدولة عمليات المراجعة المتكررة أو السباقات السريعة لمراجعة وتعديل OKRs حسب الحاجة.

❗️If لاحظت أن إحدى النتائج الرئيسية بعيدة عن المسار الصحيح، قم بإعادة تخصيص الموارد أو تعديل الجداول الزمنية أو تعديل النتائج التي تم تحقيقها إذا لزم الأمر.

يوفر ClickUp أيضًا أدوات الهدف، مما يسهل تصور التقدم المحرز وتصحيح المسار في الوقت الفعلي.

من خلال تحديد أهداف OKRs واضحة، وتقسيمها إلى مهام يمكن إدارتها، ومراجعتها بانتظام في ClickUp، يمكن للفرق أن تظل متوائمة ومركزة وقادرة على التكيف - مما يؤدي إلى تحقيق النتائج الأكثر أهمية.

أفضل الممارسات لجلسات تخطيط OKR

إذا كنت ترغب في أن تحقق جلسة تخطيط OKR الخاصة بك النتائج المرجوة، فمن الضروري أن تتعامل معها باستراتيجية مدروسة. ضع في اعتبارك هذه الممارسات المثلى لجعل الجلسة أكثر فعالية وإبقاء الجميع على المسار الصحيح:

تشجيع المشاركة

أشرك فريقك في المحادثة. فمساهمة الجميع مهمة وتساعد على خلق شعور بالملكية.

عندما يشعر الناس أنهم ساهموا في تحقيق الأهداف، فإنهم يستثمرون أكثر في تحقيق الأهداف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي وجود وجهات نظر متنوعة إلى أهداف أكثر شمولاً وواقعية.

اجعل الأهداف قابلة للتحقيق والقياس

في حين أنه من الرائع أن يكون هدفك عاليًا، تأكد من أن الأهداف في متناول اليد ويمكن قياسها بوضوح.

ومن خلال الالتزام بأهداف SMART (أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة بالموضوع ومحددة زمنيًا)، فإنك تتجنب وضع أهداف مبهمة للغاية أو طموحة للغاية.

حافظ على التوازن

يمكن أن يحافظ التوازن الجيد بين الأهداف الجريئة والملهمة والأهداف الأكثر قابلية للتحقيق على تحفيز الفريق.

في حين أن بعض الأهداف يجب أن تتجاوز الحدود، يجب أن تكون الأهداف الأخرى في متناول اليد للحفاظ على الروح المعنوية وتشجيع التقدم.

تحقق بانتظام

تعد المراجعات المتكررة للتقدم المحرز أمرًا أساسيًا لإبقاء الأمور على المسار الصحيح.

تتيح لك المراقبة المنتظمة للنتائج الرئيسية إجراء التعديلات في الوقت المناسب وتمنح الجميع فرصة لمناقشة أي تحديات واجهتهم.

استخدم التكنولوجيا لصالحك

أخيراً، يمكن للتكنولوجيا أن تحدث فرقاً كبيراً في تتبع التقدم المحرز. تساعدك أدوات إدارة المشروع (مثل ClickUp 🤩) على مراقبة النتائج الرئيسية في الوقت الفعلي وتسمح للفريق بالبقاء مسؤولاً.

من خلال نسج هذه الممارسات في جلسات تخطيط OKR الخاصة بك، لن تقوم فقط بتحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، بل ستعزز أيضًا فريقًا أكثر تفاعلاً وتوافقًا جاهزًا لتحقيق النتائج.

قم بتخطيط أفضل للاستعراضات السنوية وأنجز المزيد مع ClickUp

إن تحقيق تخطيط أفضل للاستعراضات السنوية هو وضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ وإبقاء الجميع على نفس الصفحة طوال العملية. وعند تنفيذها بشكل جيد، يمكن أن تربط OKRs الطموح بالنتائج الفعلية.

حتى إذا لم يحقق فريقك كل الأهداف السامية، فإن وضع تطلعات عالية يمكن أن يلهمهمهم لتحقيق أكثر مما كانوا يعتقدون أنه ممكن في الأصل.

يمكن ل ClickUp تسريع تنفيذ OKRs من خلال ميزاته الفريدة، مثل ClickUp Goals، والقوالب الجاهزة، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص. تساعدك هذه الأدوات على إنشاء إطار عمل شفاف ومنظّم لتطوير نتائج الأداء الجيدة الواضحة وتتبع أهداف الفريق في كل مرحلة من مراحل طريقك نحو النجاح. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا وابدأ العمل على تقارير الأداء الرئيسية اليوم!