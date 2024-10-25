أفضل 10 أدوات لتلخيص الفقرات بالذكاء الاصطناعي لتحسين كتابتك

هل وجدت نفسك يومًا تحدق في مستند ضخم، وتتساءل كيف ستنتهي من كل ذلك؟ لقد مررت بهذا الموقف، وصدقني، الأمر ليس ممتعًا. لهذا السبب أنا من أشد المعجبين بأدوات تلخيص الفقرات بالذكاء الاصطناعي. تأخذ هذه الأدوات المحتوى المعقد وتختصره في ملخصات سريعة وسهلة الفهم، مما يوفر لي (ولك) الكثير من الوقت.

سواء كنت طالبًا غارقًا في الأوراق البحثية أو محترفًا غارقًا في التقارير، فإن أداة تلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي ستغير قواعد اللعبة تمامًا! في هذه المقالة، سأخبرك عن عشرة من أفضل أدوات تلخيص الفقرات بالذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تلخيص الفقرات بالذكاء الاصطناعي؟

عندما أختار أداة تلخيص الفقرات بالذكاء الاصطناعي، أبحث عن أدوات دقيقة وسريعة وسهلة الاستخدام. ستلتقط الأداة المناسبة الأفكار الرئيسية، وتوفر المرونة، وتندمج بسلاسة في سير عملي.

دعنا نفهم بعض المعايير القوية التي يمكن أن تساعدك في العثور على أفضل أداة تلخيص.

الدقة : تأكد من أن الأداة تلتقط النقاط الرئيسية ولا تغفل المعلومات المهمة

: تأكد من أن الأداة تلتقط النقاط الرئيسية ولا تغفل المعلومات المهمة التخصيص : ابحث عن خيارات لضبط طول الملخص أو التركيز على مجالات محددة

: ابحث عن خيارات لضبط طول الملخص أو التركيز على مجالات محددة السرعة : السرعة: يجب أن تقوم أداة تلخيص الفقرات بالذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخصات بسرعة لتوفير الوقت

: السرعة: يجب أن تقوم أداة تلخيص الفقرات بالذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخصات بسرعة لتوفير الوقت واجهة سهلة الاستخدام : واجهة سهلة الاستخدام: أداة بسيطة وسهلة الاستخدام مثالية للطلاب والباحثين والمهنيين المشغولين

: واجهة سهلة الاستخدام: أداة بسيطة وسهلة الاستخدام مثالية للطلاب والباحثين والمهنيين المشغولين التوافق : التوافق: تأكد من أن أداة توليد الملخصات بالذكاء الاصطناعي يمكنها التعامل مع تنسيقات ملفات مختلفة وتتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها

: التوافق: تأكد من أن أداة توليد الملخصات بالذكاء الاصطناعي يمكنها التعامل مع تنسيقات ملفات مختلفة وتتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها الخصوصية والأمان: تأكد من أن أداة التلخيص تحافظ على أمان بياناتك، خاصةً عند تلخيص محتوى حساس

أفضل 10 أدوات لتلخيص الفقرات بالذكاء الاصطناعي

الآن بعد أن تعرفت على المعايير، إليك قائمة مفصلة بأفضل ما تجده متاحًا في السوق.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة وثائق الذكاء الاصطناعي) ClickUp أداة متعددة الاستخدامات، مثالية ل

وثائق الذكاء الاصطناعي الإدارة، بفضل ميزات مثل مستندات ClickUp و انقر فوق الدماغ (مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يتضمن كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل).

قم بإنشاء أي وثائق دون عناء باستخدام ClickUp Brain

باستخدام ClickUp Docs، يمكن للمستخدمين إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية لإدارة التقارير المطولة أو الأوراق البحثية.

إن دماغ مدعوم بالذكاء الاصطناعي خطوة إلى الأمام من خلال تلخيص الفقرات الطويلة، مما يساعدك على فهم النقاط الرئيسية والرؤى من المستندات الكبيرة بسرعة.

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للطلاب والباحثين والمهنيين الذين يحتاجون إلى تكثيف المعلومات المعقدة بكفاءة.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء المستندات وتحريرها بشكل تعاوني باستخدام ClickUp Docs، مما يسهل هيكلة المحتوى وإدارته في بيئة جماعية

دمج مستنداتك مباشرة مع مهام ClickUp Tasks لإدارة سير العمل بسلاسة و توثيق العمليات بكفاءة . كما يضمن أيضًا بقاء التوثيق وتتبع المشروع في مكان واحد

تلخيص المحتوى وإدارة المعلومات الضخمة بسهولة باستخدام ClickUp Brain، وهو مثالي لأولئك الذين يعملون مع نصوص معقدة أو طويلة ويحتاجون إلى الوصول السريع إلى النقاط الرئيسية

لخص مهامك باستخدام ClickUp Brain

قيود ClickUp

أفاد بعض المستخدمين أن المجموعة الواسعة من الميزات يمكن أن تكون مربكة في البداية، خاصة للمستخدمين الجدد

مرونة محدودة لبعض ميزات تنسيق المستندات، مما قد يؤثر على أولئك الذين يبحثون عن عناصر تصميم محددة

تسعير #### ClickUp

مجاني إلى الأبد: مثالي للأفراد أو الفرق الصغيرة في البداية، ويقدم ميزات أساسية مثل المهام والمستندات وأدوات التعاون

مثالي للأفراد أو الفرق الصغيرة في البداية، ويقدم ميزات أساسية مثل المهام والمستندات وأدوات التعاون غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم - مثالية للفرق المتنامية، وتتضمن هذه الباقة تكاملات ولوحات معلومات والمزيد من التخزين غير المحدود

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم - مثالية للفرق المتنامية، وتتضمن هذه الباقة تكاملات ولوحات معلومات والمزيد من التخزين غير المحدود الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم - مناسبة للفرق الكبيرة، وتوفر ميزات متقدمة مثل الجداول الزمنية وإدارة عبء العمل ودعم الأولويات

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم - مناسبة للفرق الكبيرة، وتوفر ميزات متقدمة مثل الجداول الزمنية وإدارة عبء العمل ودعم الأولويات المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار - الأفضل للمؤسسات التي تحتاج إلى أمان على مستوى المؤسسة وأذونات مخصصة وتقارير متقدمة

: اتصل لمعرفة الأسعار - الأفضل للمؤسسات التي تحتاج إلى أمان على مستوى المؤسسة وأذونات مخصصة وتقارير متقدمة ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا - يتضمن ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تلخيص المستندات لتعزيز الإنتاجية

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات برمجية لتعاون المستندات

2. Notta (الأفضل للنسخ وتدوين الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر نوتا Notta هي أداة قوية مصممة لـ تحويل الصوت إلى نص وتلخيص التسجيلات الطويلة بكفاءة. وهي مثالية للطلاب والباحثين والمهنيين الذين يحتاجون إلى استخلاص الأفكار الرئيسية من المقابلات أو الاجتماعات أو المحاضرات.

باستخدام Notta، يمكنك تحويل ساعات من الكلام إلى ملخصات موجزة وسهلة الفهم، مما يوفر الوقت ويحسن الإنتاجية.

أفضل ميزات Notta

تحويل الصوت إلى نص في الوقت الفعلي بدقة مذهلة، وتحويل الاجتماعات أو المحاضرات أو المقابلات إلى مستندات قابلة للبحث.

تلخيص النسخ الطويلة تلقائيًا، مما يسمح للمستخدمين بالوصول السريع إلى النقاط الرئيسية دون تمشيط ساعات من النص.

تفريغ المحتوى وتلخيصه بلغات متعددة، مما يجعله متعدد الاستخدامات للمستخدمين العالميين.

مشاركة النسخ والملخصات بسهولة مع أعضاء الفريق، مما يعزز التعاون ويحسن كفاءة سير العمل.

حدود #### نوتا

تقدم الباقة المجانية دقائق نسخ محدودة، والتي قد لا تكون كافية للمستخدمين ذوي الكثافة العالية

أفاد بعض المستخدمين أن دقة النسخ يمكن أن تنخفض عند التعامل مع اللكنات الغليظة أو التسجيلات الصوتية الأقل وضوحًا

خيارات محدودة لتنسيق النسخ، وهو ما قد يمثل مشكلة لأولئك الذين يحتاجون إلى مخرجات نهائية مصقولة

تسعير نوتا

خطة مجانية

خطة احترافية : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا خطة الأعمال : 16.67 دولارًا شهريًا

: 16.67 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: تسعير مخصص

Notta التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متوفر

3. TLDR (الأفضل للتلخيص السريع والمبسط)

عبر TLDR تم تصميم TLDR لأولئك الذين يحتاجون إلى ملخصات سريعة ومباشرة دون تعقيدات إضافية. إنه مثالي لأي شخص يتطلع إلى استخلاص النقاط الرئيسية بسرعة من المحتوى الطويل، مما يوفر تجربة مبسطة توفر الوقت والجهد.

أفضل الميزات #### TLDR

استوعب المعلومات الأساسية بسرعة من خلال ملخصات موجزة ومباشرة.

إنشاء ملخصات بأقل عدد من النقرات بفضل الواجهة البسيطة الخالية من الرتوش

تلخيص صفحات الويب بسهولة باستخدام امتداد المتصفح الخاص به

قيود TLDR

لا توفر الأداة مرونة كبيرة في ضبط طول الملخص أو التفاصيل.

تركز فقط على تلخيص النص دون ميزات متقدمة مثل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تسعير TLDR

مجاني

برونزي : 5 دولارات شهريًا

: 5 دولارات شهريًا ذهبي : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا البلاتيني: 20 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: غير متوفر

4. SummarizeBot (الأفضل للتلخيص متعدد اللغات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر تلخيص الروبوت تم تصميم SummarizeBot لاستخراج الرؤى الأساسية من تنسيقات المحتوى المختلفة. سواء أكنت تعمل مع نص أو صوت أو فيديو، يستخدم مولد ملخص الذكاء الاصطناعي هذا الذكاء الاصطناعي المتقدم وتقنية البلوك تشين لتلخيص المحتوى بسرعة ودقة.

تُعد أداة ملخص الذكاء الاصطناعي هذه مفيدة بشكل خاص للمحترفين الذين يحتاجون إلى ملخص سريع وموجز لوثيقة أو محاضرة أو فيديو طويل.

أفضل ميزات #### SummarizeBot

تلخيص النصوص أو الصوت أو الصور أو الفيديو باستخدام هذه الأداة متعددة الاستخدامات

معالجة مستنداتك بأمان باستخدام تقنية البلوك تشين

ضبط طول الملخص لتلبية الاحتياجات المتنوعة، من اللمحات العامة السريعة إلى الفقرات التفصيلية

وفِّر الوقت من خلال استخراج المعلومات الأساسية من المستندات وصفحات الويب، مما يعزز الفهم

قيود #### SummarizeBot

أفاد المستخدمون أن الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قد تغفل أحياناً تفاصيل مهمة، خاصةً مع المحتوى شديد التعقيد

يحتوي الإصدار المجاني على قيود صارمة على حجم الملف وعدد الملخصات، الأمر الذي قد يكون مقيداً للمستخدمين المتكررين

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل سهولة مقارنة بأدوات التلخيص الأخرى

تسعير #### تلخيص بوت

مجاني

عادي : 179 دولارًا شهريًا

: 179 دولارًا شهريًا مخصص: ادفع كما تشاء

تقييمات ومراجعات #### تلخيص الروبوتات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: غير متوفر

5. ريزومر (الأفضل للتلخيص النصي السريع)

عبر ريزومر تم تصميم Resoomer لمساعدة الطلاب والباحثين والمهنيين على تلخيص المقالات والتقارير والوثائق الطويلة. وهو مثالي لتلخيص كميات كبيرة من النصوص في ملخصات سهلة الهضم بسرعة.

من خلال التركيز على تحديد النقاط الرئيسية، يقوم Resoomer بتبسيط عملية البحث، مما يسمح للمستخدمين باستخراج المعلومات الأساسية دون عناء.

أفضل ميزات ريزومر

تكثيف المقالات أو الأوراق البحثية أو التقارير الطويلة بسرعة في ملخصات موجزة ومثالية للاستخدام الأكاديمي أو المهني

إنشاء ملخصات بكفاءة باستخدام منصة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين بلصق النص مباشرةً أو تحميل الملفات للتلخيص

تلخيص المحتوى بلغات متعددة، مما يجعلها مثالية للمستخدمين عبر الحدود الدولية

يمكنك الوصول إلى المعلومات الأساسية من محتوى الويب بسهولة بنقرة واحدة باستخدام امتداد متصفح Resoomer

قيود ريزومر

يدعم في المقام الأول إدخال النص، لذا فهو أقل تنوعاً في تلخيص التنسيقات الأخرى مثل الصوت أو الفيديو

قد تغفل الملخصات أحياناً عن السياق أو الفروق الدقيقة، خاصةً مع النصوص شديدة التعقيد

يتطلب اتصالاً بالإنترنت للاستخدام، وهو ما قد يكون عائقاً للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول دون اتصال بالإنترنت

تسعير #### ريزومر

نسخة للمحترفين: يبدأ من 9.90 يورو شهرياً

تقييمات ومراجعات ريزومر

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

6. سكولارسي (الأفضل لملخصات الأبحاث الأكاديمية وإدارة المراجع)

عبر سكولارسي يتم استخدام سكولارسي لتبسيط البحث الأكاديمي من خلال إنشاء بحث سريع ومفصل ملخصات للأوراق البحثية والمقالات والتقارير .

هذه الأداة ملخصات ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزات الاقتباس التلقائي تجعل من السهل استيعاب المحتوى المعقد والبقاء منظمًا طوال عملية البحث.

أفضل ميزات #### Scholarcy

إنشاء بطاقات تعليمية موجزة للأوراق البحثية والمقالات، مما يساعدك على فهم الحجج والنتائج الرئيسية بسرعة

استخراج المراجع والاقتباسات وتنظيمها تلقائيًا لإنشاء ببليوغرافيات

التركيز على ما هو أكثر أهمية دون تصفح النص بأكمله، حيث يسلط الضوء على أهم الجمل في المستند

قيود سكولارسي

يعمل سكولارسي بشكل أفضل مع الأوراق البحثية والمقالات الأكاديمية، ولكنه قد لا يتعامل مع أنواع المستندات الأخرى بنفس الفعالية

في حين أن هناك نسخة تجريبية مجانية، إلا أن معظم الميزات المتقدمة متوفرة فقط في الإصدارات المدفوعة، وهو ما قد يكون عائقاً لبعض المستخدمين

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود خلل في التنسيق من حين لآخر في المراجع المستخرجة

تسعير #### سكولارسي

مجاني

Scholarcy plus: 4.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات سكولارسي

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج للتحكم في إصدار المستندات

7. جيني (الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتلخيص المحتوى)

عبر جيني Genei هو مُلخِّص فقرات جيد آخر للذكاء الاصطناعي يمكنك تجربته. فهو يستخدم التعلم الآلي لاستخراج الرؤى الرئيسية من الأوراق البحثية والمقالات وغيرها من المستندات الطويلة، مما يوفر على المستخدمين الكثير من الوقت والجهد.

باستخدام Genei، يمكنك تسليط الضوء على النقاط الرئيسية، وتكثيف المعلومات الضخمة في ملخصات صغيرة الحجم، وحتى إنشاء الاقتباسات تلقائيًا، مما يجعله أداة رائعة للمهام البحثية الثقيلة.

أفضل ميزات #### جيني

استخراج النقاط والأفكار الرئيسية من الأوراق الأكاديمية دون إغفال التفاصيل المهمة

تخصيص طول الملخصات وتركيزها حسب احتياجاتك الخاصة

إنشاء اقتباسات دقيقة للأوراق البحثية تلقائيًا، مما يسهل عملية الإحالة المرجعية

تلخيص مستندات متعددة في وقت واحد للإحالة المرجعية والمقارنة بين المصادر

تنظيم بحثك باستخدام ميزات تدوين الملاحظات والتمييز المدمجة

قيود جيني

أفاد بعض المستخدمين أن تلخيص Genei يعمل بشكل أفضل مع ملفات PDF، مما يحد من المرونة مع التنسيقات الأخرى مثل مستندات Word

في حين أن الإصدار التجريبي المجاني يوفر ميزات أساسية، إلا أن الوصول إلى القوة الكاملة لجيني يتطلب اشتراكًا مدفوعًا

على عكس بعض المنافسين، يفتقر جيني إلى أدوات تعاون مدمجة للمشاريع الجماعية

تسعير #### جيني

الخطة الأساسية : تبدأ من 4.99 جنيه إسترليني شهرياً

: تبدأ من 4.99 جنيه إسترليني شهرياً الخطة الاحترافية: تبدأ من 19.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا

تقييمات ومراجعات جيني

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

8. QuillBot (الأفضل لتلخيص المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإعادة كتابته)

عبر كويلبوت يساعد الذكاء الاصطناعي QuillBot في QuillBot على تكثيف النص وتحسين سهولة القراءة. هذا يلخص و أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي تستخرج أهم التفاصيل بكفاءة، بينما تساعد أداة إعادة الصياغة الخاصة بها على إعادة كتابة المحتوى للحفاظ على الأصالة والوضوح.

أفضل ميزات QuillBot

إعادة كتابة المحتوى وإعادة صياغته دون فقدان المعنى، وتحسين الوضوح وتجنب الانتحال

استخلاص الأفكار الأساسية من خلال التكثيف السريع للمستندات أو المقالات الطويلة إلى أفكار أساسية

اكتشاف الأخطاء النحوية وتصحيحها لضمان أن تكون كتاباتك مصقولة واحترافية

إنشاء اقتباسات دقيقة لأبحاثك تلقائيًا بتنسيقات مختلفة، مما يوفر الوقت

قيود QuillBot

يحتوي الإصدار المجاني من مُلخِّص فقرات الذكاء الاصطناعي هذا على حد أقصى لعدد الكلمات، وهو ما قد لا يكون كافياً للمستندات الأكبر حجماً

أفاد بعض المستخدمين أن الملخصات وإعادة الصياغة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قد تغفل أحيانًا الفروق الدقيقة الرئيسية

على عكس بعض الأدوات الأخرى، لا يتكامل QuillBot مع أنظمة إدارة المهام، مما يحد من التعاون في سير العمل

تسعير QuillBot

مجاني

قسط: 9.95 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2 : 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. Paperpile (الأفضل لإدارة المراجع المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر كومة الورق Paperpile هو مدير مراجع قائم على السحابة مصمم من أجل تبسيط تنظيم المستندات وإدارة الاقتباس. وهي أداة مثالية لأولئك الذين يتعاملون مع كميات كبيرة من المؤلفات. تتكامل الأداة بسلاسة مع محرر مستندات Google، مما يوفر سهولة الوصول إلى إنشاء الاقتباسات والتعاون.

Paperpile أفضل الميزات

تخزين آلاف المراجع وتنظيمها باستخدام واجهة سحب وإفلات بسيطة، مما يسهل إدارة مكتبات كبيرة من الأوراق الأكاديمية

إنشاء الاقتباسات والببليوغرافيات تلقائيًا في محرر مستندات Google، حتى تتمكن من التركيز على الكتابة والتعاون

تتبُّع المستندات البحثية بكفاءة من خلال استيراد ملفات PDF وتعليقها وتنظيمها داخل مكتبة Paperpile الخاصة بك

مزامنة مكتبتك عبر الأجهزة باستخدام Google Drive، مما يضمن إمكانية الوصول إلى مراجعك دائمًا

قيود Paperpile

أبلغ المستخدمون أن الأداة أقل فاعلية في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، وهو ما قد يكون عائقًا بالنسبة لأولئك الذين يعملون بشكل متكرر دون اتصال بالإنترنت

قد يجد المستخدمون الجدد أن عملية الإعداد والتكامل مع قواعد البيانات الخارجية صعبة بعض الشيء

حاليًا، لا يدعم Paperpile برنامج Microsoft Word، مما يقصره على مستخدمي مستندات Google Docs

تسعير Paperpile

نسخة تجريبية مجانية : نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

: نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا خطة أكاديمية : 2.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 2.99 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) خطة الأعمال: 9.99 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Paperpile

G2 : 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 120 تقييم)

قراءة المزيد: 10 مولدات فقرة مجانية للكتابة بالذكاء الاصطناعي

10. مربع الملخص (الأفضل لتلخيص النص بسرعة ودقة)

عبر مربع الملخص صندوق الملخص هو ملخص فقرات رائع للأشخاص الذين يحتاجون إلى رؤى سريعة من المحتوى المطول. تبرز بساطته وسرعته، حيث يقدم ملخصات موجزة تساعد المستخدمين على توفير الوقت وفهم النقاط الرئيسية من النص الأصلي دون عناء.

ويمكنك الدردشة وطرح الأسئلة مباشرةً على أي صفحة ويب باستخدام متصفح كروم وحتى تلخيص مقاطع فيديو يوتيوب.

ملخص صندوق الملخصات أفضل الميزات

احصل على نظرة عامة على النقاط الرئيسية بسرعة مع ملخصات فقرات دقيقة

تلخيص المحتوى ببضع نقرات فقط باستخدام واجهة بسيطة وبديهية

العمل بفعالية مع النصوص بلغات مختلفة بفضل قدراته متعددة اللغات

قم بإنشاء ملخصات نصية دون ترك سير عملك من خلال دمج أداة التلخيص بالذكاء الاصطناعي مع مختلف المنصات والتطبيقات

قيود صندوق الملخصات

قد يجد المستخدمون أنه يفتقر إلى القدرة على ضبط طول الملخص أو التركيز على أقسام محددة

أفاد بعض المستخدمين أنه يدعم تنسيقات ملفات أقل مقارنةً بالمنافسين

لا توجد خطة مجانية

تسعير صندوق الملخص

خطة البدء : 4 دولارات شهرياً

: 4 دولارات شهرياً الخطة المميزة: 7 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات صندوق الملخص

G2 : 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متوفر

اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات لتلخيص المقالات والمستندات بالذكاء الاصطناعي

إتقان وقتك مع أداة تلخيص الذكاء الاصطناعي المثالية

في عالم حيث الوقت ثمين، يمكن أن يكون العثور على أداة تلخيص الفقرات بالذكاء الاصطناعي المناسبة مغيراً لقواعد اللعبة. توفر لك هذه الأدوات ساعات من خلال استخلاص الأفكار الرئيسية من النصوص الطويلة، مما يسهل عليك التركيز على ما هو مهم حقًا.

وسواء كنت طالبًا أو باحثًا أو محترفًا، فإن مُلخص الفقرات الجيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي سيعزز إنتاجيتك ويجعلك تتحكم في عبء العمل. أنا شخصياً أجد أن ClickUp هو الأفضل. فمع ميزات مثل ClickUp Docs و ClickUp Brain، تصبح إدارة المستندات في غاية السهولة.

هل أنت مستعد لتبسيط عملك؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر الفرق بنفسك!