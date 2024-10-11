أفضل 5 متصفحات ذكاء اصطناعي في 2025

هل تعبت من التمرير عبر نتائج بحث لا نهاية لها للعثور على المعلومات التي تحتاجها؟ يمكن لمتصفحات الذكاء الاصطناعي تحويل تجربتك على الإنترنت من خلال تقديم توصيات ورؤى ذكية ومخصصة.

على عكس المتصفحات العادية، تتوقع متصفحات الذكاء الاصطناعي احتياجاتك وتقترح معلومات ذات صلة ومحدثة بشكل أسرع. فهي توفر رؤى مخصصة من خلال التعرف على اهتماماتك وتفضيلاتك من خلال تحليل سلوك التصفح الخاص بك.

ومع ذلك، ليست كل المتصفحات متساوية. فبعضها قد يتطلب منك إعداد عنوان URL مخصص (CU)، وهو ما قد يكون مزعجاً للعديد من المستخدمين. في هذا المنشور، سأشاركك أفضل اختياراتي لأفضل متصفحات الذكاء الاصطناعي التي لا تتطلب إعداد CU. تقدم هذه المتصفحات ميزات قوية دون تعقيدات إضافية، مما يجعلها في متناول الجميع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في متصفحات الذكاء الاصطناعي؟

عندما اختبرت متصفحات الذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم، أدركت أن هناك تبايناً كبيراً بين الخيارات. فبعضها قابل للتخصيص بشكل كبير، في حين أن البعض الآخر لا يقدم العديد من الخيارات أو الإجابات المتعمقة. واستناداً إلى بحثي، إليك العوامل التي تجعل متصفح الذكاء الاصطناعي رائعاً في رأيي.

إمكانيات التخصيص: ابحث عن المتصفحات التي تتكيف مع تفضيلاتك وعاداتك. ويتضمن ذلك ميزات مثل التوصيات المخصصة واستعلامات البحث التنبؤية والواجهات القابلة للتخصيص

ابحث عن المتصفحات التي تتكيف مع تفضيلاتك وعاداتك. ويتضمن ذلك ميزات مثل التوصيات المخصصة واستعلامات البحث التنبؤية والواجهات القابلة للتخصيص أدوات الكفاءة والإنتاجية: من المهم وجود ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين التصفح وإدارة المعلومات وتعزيز الإنتاجية. اختر متصفحًا مزودًا بأدوات تلخيص مبتكرة، وتكامل الذكاء الاصطناعي للدردشة، وأتمتة المتصفح ميزات الأمان: تعتبر تدابير الأمان المحسّنة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضرورية. ويمكن أن يشمل ذلك الكشف المتقدم عن التهديدات، وحماية الخصوصية، وأوضاع التصفح الآمنة

من المهم وجود ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين التصفح وإدارة المعلومات وتعزيز الإنتاجية. اختر متصفحًا مزودًا بأدوات تلخيص مبتكرة، وتكامل الذكاء الاصطناعي للدردشة، وأتمتة المتصفح خيارات التعاون: إذا كنت تعمل على مشاريع جماعية، ففكر في المتصفحات المصممة للمشاركة والتعاون. يمكن أن تكون ميزات مثل التصفح التعاوني والملاحظات المشتركة وأدوات التواصل المتكاملة مفيدة

إذا كنت تعمل على مشاريع جماعية، ففكر في المتصفحات المصممة للمشاركة والتعاون. يمكن أن تكون ميزات مثل التصفح التعاوني والملاحظات المشتركة وأدوات التواصل المتكاملة مفيدة التكامل مع الأدوات الأخرى: تأكد من أن المتصفح يتكامل بسلاسة مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها، مثل برامج إدارة المشاريع وعملاء البريد الإلكتروني وخدمات التخزين السحابي

تأكد من أن المتصفح يتكامل بسلاسة مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها، مثل برامج إدارة المشاريع وعملاء البريد الإلكتروني وخدمات التخزين السحابي واجهة المستخدم وتجربته: يمكن لواجهة سهلة الاستخدام وبديهية وسهلة التصفح أن تحدث فرقاً كبيراً في تجربة تصفح الويب. ابحث عن المتصفحات التي تستخدم أحدث التقنيات لتقديم تصميم نظيف وسهولة الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي

بينما نستكشف أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتصفح، لنرى كيف تغير تفاعلنا مع الويب.

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أفضل 5 متصفحات للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي متصفحات الذكاء الاصطناعي الخمسة التي برزت هذا العام. لكل منها ميزات فريدة تُحدث ثورة في تصفح الويب وتساعد على تعزيز الإنتاجية بطرق مختلفة.

1. آرك ماكس

عبر قوس ماكس يمكن أن يكون Arc Max هو الحل الأمثل لمهامك اليومية، وذلك بفضل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به، ماكس. تتيح لك ميزة المعاينة التي تستغرق 5 ثوانٍ تقييم محتوى الروابط بسرعة دون النقر عليها، مما يوفر لك الوقت ويساعدك على تجنب الصفحات غير ذات الصلة.

كما يتيح لك التفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل واجهة المتصفح.

تسمح لك ميزة "اسأل على الصفحة" بطرح أسئلة حول المحتوى الذي تقرأه، وتوفر لك توضيحات فورية دون مغادرة صفحة الويب. توفر هذه الطريقة لدمج مساعدة الذكاء الاصطناعي دعماً فورياً وسياقياً أكثر.

آرك ماكس أفضل الميزات

الاستفادة من وظيفة لقطة الشاشة المباشرة مع خيارات التخصيص

تمكين أداة حظر الإعلانات والمتتبع المدمجة لتعزيز الخصوصية

استخدام شريط الأوامر للتنقل السريع والاختصارات المخصصة

التبديل بسهولة بين الملفات الشخصية باستخدام ميزة "المساحات

قيود قوس ماكس

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي حاد بسبب الواجهة الفريدة من نوعها

يفتقر إصدار الهاتف المحمول (Arc Search) إلى بعض ميزات سطح المكتب

تسعير #### آرك ماكس

مجاناً

تقييمات ومراجعات قوس ماكس

G2: لا توجد مراجعات متوفرة

لا توجد مراجعات متوفرة Capterra: لا توجد مراجعات متوفرة

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2. ويف بوكس

عبر صندوق الموجة يتمتع Wavebox بنهج فريد لتنظيم العمل عبر الإنترنت. فهو يفصل بين التطبيقات اليومية ومواقع الويب في مساحات متميزة، مما يساعدك على إدارة المشاريع والعملاء المختلفين.

مساعد الذكاء الاصطناعي في المتصفح لديه وعي سياقي. فهو متاح في كل صفحة ويقدم المساعدة ذات الصلة بناءً على التطبيق أو علامة التبويب الحالية. ويمكنك استخدامه لتلخيص صفحات الويب، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، وتصحيح مقتطفات التعليمات البرمجية دون تبديل السياقات.

كما أن التنقل الذي يركز على التطبيق في Wavebox يقلل بشكل كبير من فوضى علامات التبويب من خلال ضمان عدم فتح الكثير من علامات التبويب. تجميع التطبيقات في الشريط الجانبي يجعل التبديل بين المهام أكثر كفاءة، خاصةً عند العمل عبر حسابات متعددة لنفس الخدمة.

Wavebox Browser أفضل الميزات

الاستفادة من حاويات ملفات تعريف الارتباط لوضع التطبيق في وضع الحماية الآمن للتطبيقات

تعدد المهام بسلاسة مع دعم تقسيم الشاشة

التنقل بسرعة عبر المتصفح باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح المخصصة

اختر من بين أكثر من 2,500 تكامل مخصص للتطبيقات

قيود متصفح Wavebox

عملية الإعداد الأولية تستغرق وقتاً طويلاً بعض الشيء

يجب أن تكون الوثائق أكثر سهولة في الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين

تسعير متصفح Wavebox Browser

الأساسي: مجاني

مجاني وايف بوكس برو: 8.33 دولار شهريًا (تدفع سنويًا)

8.33 دولار شهريًا (تدفع سنويًا) الفرق: 12.50 دولار/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات متصفح Wavebox Browser

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. شجاع

عبر شجاع الميزة البارزة لهذا المتصفح هي سياسة الخصوصية الخاصة به. عند استخدامك للنماذج التي يستضيفها Brave، تختفي محادثاتك بعد الانتهاء منها - لا توجد بيانات باقية تقلق بشأنها.

يمتد هذا النهج القائم على الخصوصية أولاً إلى CodeLLLM الخاص بـ Brave. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في البرمجة، فإن وجود أداة ذكاء اصطناعي يمكنها الإجابة عن أسئلة البرمجة مباشرةً في المتصفح يمكن أن يكون مفيداً للغاية.

كما يتيح لك Brave أيضاً اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تريد استخدامه، مع توفير معلومات واضحة عن الخصوصية. وبالتالي، يمكنك التحكم الكامل في تفاعلاتك مع الذكاء الاصطناعي، وهو ما لا ينطبق دائمًا على المتصفحات الأخرى.

أفضل ميزات Brave

الاستفادة من "مُلخِّص الذكاء الاصطناعي" للحصول على رؤى سريعة لنتائج البحث على الويب

استخدم حظر الإعلانات والمتتبعات المدمج لتصفح سلس

الوصول إلى صفحات الويب الأصلية باستخدام خاصية De-AMP

اختر من بين خيارات متعددة لنماذج الذكاء الاصطناعي (ميكسترال 8 × 7 ب، كلود إنستانت، لاما 2)

القيود الشجاعة

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي لها حدود استخدام في الإصدار المجاني

الاشتراك المميز مطلوب للوصول إلى بعض نماذج الذكاء الاصطناعي

تسعير Brave

مجاني للاستخدام

ليو بريميوم: 14.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Brave

G2: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. مايكروسوفت إيدج

عبر متجر مايكروسوفت المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Microsoft Edge، Copilot، هو مثال مثالي على كيفية الذكاء الاصطناعي المتصل يمكن أن يعزز مهام التصفح اليومية.

يمكنك أن تطلب منه تغيير الإعدادات أو سحب سجل التصفح الخاص بك، وهو ما يبدو أكثر سهولة من التنقل عبر القوائم.

يمتد هذا التحكم الصوتي إلى مظهر المتصفح أيضًا. يمكنك استخدام مُنشئ سمات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات مخصصة من خلال وصف ما تريد، مما يجعل التصفح يبدو أكثر خصوصية وفعالية.

أفضل ميزات Microsoft Edge

الاستفادة من تكامل بحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تلخيص صفحات الويب وملفات PDF باستخدام الذكاء الاصطناعي

تجميع علامات التبويب باستخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم أفضل

التقاط لقطات الشاشة ومحتوى الويب باستخدام أدوات مدمجة

قيود Microsoft Edge

يستغرق بعض المستخدمين وقتاً أطول للتعود على ميزات Copilot

تسعير Microsoft Edge

مجاناً

Copilot Pro: 20 دولاراً شهرياً 20 دولاراً شهرياً

20 دولاراً شهرياً 20 دولاراً شهرياً كوبيلوت لمايكروسوفت 365: 30 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت Edge

G2: 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 450 تقييم)

5. أوبرا

عبر الأوبرا يحتوي مساعد الذكاء الاصطناعي في Opera، Aria، على بعض الميزات المميزة. في وضع "التأليف"، يمكنك تدريب Aria على الكتابة بأسلوبك الشخصي. يمكن أن يجعل هذا الأمر صياغة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر طبيعية ومصممة خصيصًا لصوتك.

واجهة واجهة سطر الأوامر ل Aria (Cmd/Ctrl + /) هي ميزة بارزة أخرى. فهي تتيح لك الوصول بسرعة إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي دون الانتقال إلى الشريط الجانبي، مما يحافظ على سير عملك بسلاسة ودون انقطاع.

أوبرا أفضل الميزات

حماية خصوصيتك باستخدام شبكة افتراضية خاصة مدمجة

التكامل مباشرةً مع تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp و Telegram

تلخيص صفحات الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام زر "الاختصار

خصص شريطك الجانبي لسهولة الوصول إلى الخدمات المستخدمة بشكل متكرر

التبديل بسهولة بين وضعي العمل والوضع الشخصي

حفظ البطارية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة باستخدام وضع توفير البطارية

قيود أوبرا

ميزات ذكاء اصطناعي محدودة مقارنة ببعض المنافسين

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي تعمل فقط إذا كان لديك حساب Opera

تسعير #### أوبرا

مجانًا

تقييمات ومراجعات الأوبرا

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

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أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

أثناء استكشافنا للمتصفحات المعززة بالذكاء الاصطناعي، هناك أداة واحدة لفتت انتباهي ميزات الذكاء الاصطناعي فيها وهي

ClickUp

. على الرغم من أنه أداة لإدارة المشاريع، إلا أنه يوفر المزيد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل وإنشاء المحتوى وتحسين التعاون وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.

مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به,

ClickUp Brain

، ClickUp هو حقًا تطبيق كل شيء للعمل!

أتمتة سير عملك باستخدام ClickUp Brain

يقدم ClickUp Brain العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تنافس متصفحات الذكاء الاصطناعي المخصصة. إليك بعضًا منها:

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: قاعدة معرفية قابلة للبحث: يخزن وينظم معارف فريقك، مما يسهل الوصول إليها

يخزن وينظم معارف فريقك، مما يسهل الوصول إليها الفهم السياقي: يفهم سياق استفساراتك، مما يوفر المعلومات ذات الصلة

يفهم سياق استفساراتك، مما يوفر المعلومات ذات الصلة معالجة اللغة الطبيعية: تتيح لك طرح الأسئلة بلغة بسيطة مدير مشروع الذكاء الاصطناعي: التشغيل الآلي للمهام: يعمل على أتمتة المهام المتكررة، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء

يعمل على أتمتة المهام المتكررة، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: يولد ملخصات لمناقشات المشروع والاجتماعات والوثائق

يولد ملخصات لمناقشات المشروع والاجتماعات والوثائق توصيات ذكية: يقترح المهام والأولويات والمواعيد النهائية بناءً على بيانات المشروع كاتب ذكاء اصطناعي للعمل: إنشاء المحتوى: يساعد في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والوثائق

يساعد في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والوثائق اقتراحات الأسلوب والنبرة: يقدم اقتراحات لتحسين أسلوبك في الكتابة ونبرة الصوت

يقدم اقتراحات لتحسين أسلوبك في الكتابة ونبرة الصوت التدقيق النحوي والإملائي: يساعدك على تحديد الأخطاء وتصحيحها التكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى: تكامل مع OpenAI: يعمل بسلاسة مع نموذج لغة GPT-3 الخاص ب OpenAI للحصول على قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي

يعمل بسلاسة مع نموذج لغة GPT-3 الخاص ب OpenAI للحصول على قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي عمليات تكامل الطرف الثالث: يمكن دمجها مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لتحسين الوظائف

يُعد ClickUp Brain، بتركيزه على إدارة المشاريع والتعاون، أداة قيّمة للفرق التي تسعى إلى تبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية.

أفضل ميزات ClickUp

تنظيم معرفتك في مجلدات وعلامات

مشاركة المعرفة مع أعضاء الفريق والمتعاونين الخارجيين

التكامل مع ميزات ClickUp الأخرى، مثل المهام والمشاريع

تصدير المعرفة إلى تنسيقات مختلفة، مثل PDF أو CSV

تعيين تذكيرات لمتابعة المعلومات الجديرة بالملاحظة

تتبّع الاستخدام والتحليلات لقياس تأثير قاعدة معارفك

قيود ClickUp

لا توجد خيارات للتلعيب لمن يحبون ذلك

يمكن تحسين خيار تتبع الوقت

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم لمساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي

بينما كنت أجرب متصفحات وأدوات الذكاء الاصطناعي هذه، أدركت أن الأمر لا يتعلق باستبدال متصفحك القديم بآخر جديد؛ بل يتعلق باكتشاف الأدوات التي تضيف سياقاً وتعزز عملك بطرق ربما لم تفكر فيها من قبل.

على الرغم من أن ClickUp Brain ليس متصفحاً، إلا أنه أظهر لي كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُدمج في المهام اليومية، مما يجعل أشياء مثل الكتابة وإدارة المشاريع تبدو سهلة.

نصيحتي: عندما تختار أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين طريقة عملك، فكّر في كيفية تكاملها مع ما تقوم به بالفعل. فالأدوات الأكثر فائدة لا تحل المشاكل أو تجيب عن الأسئلة فحسب، بل تفتح لك طرقاً جديدة وأكثر كفاءة وتأثيراً في العمل. اشترك في ClickUp اليوم وشاهد كيف سيغير عملك!