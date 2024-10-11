أفضل 5 متصفحات ذكاء اصطناعي في 2025

هل تعبت من التمرير عبر نتائج بحث لا نهاية لها للعثور على المعلومات التي تحتاجها؟ يمكن لمتصفحات الذكاء الاصطناعي تحويل تجربتك على الإنترنت من خلال تقديم توصيات ورؤى ذكية ومخصصة.
على عكس المتصفحات العادية، تتوقع متصفحات الذكاء الاصطناعي احتياجاتك وتقترح معلومات ذات صلة ومحدثة بشكل أسرع. فهي توفر رؤى مخصصة من خلال التعرف على اهتماماتك وتفضيلاتك من خلال تحليل سلوك التصفح الخاص بك.
ومع ذلك، ليست كل المتصفحات متساوية. فبعضها قد يتطلب منك إعداد عنوان URL مخصص (CU)، وهو ما قد يكون مزعجاً للعديد من المستخدمين. في هذا المنشور، سأشاركك أفضل اختياراتي لأفضل متصفحات الذكاء الاصطناعي التي لا تتطلب إعداد CU. تقدم هذه المتصفحات ميزات قوية دون تعقيدات إضافية، مما يجعلها في متناول الجميع.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في متصفحات الذكاء الاصطناعي؟
عندما اختبرت متصفحات الذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم، أدركت أن هناك تبايناً كبيراً بين الخيارات. فبعضها قابل للتخصيص بشكل كبير، في حين أن البعض الآخر لا يقدم العديد من الخيارات أو الإجابات المتعمقة. واستناداً إلى بحثي، إليك العوامل التي تجعل متصفح الذكاء الاصطناعي رائعاً في رأيي.
- إمكانيات التخصيص: ابحث عن المتصفحات التي تتكيف مع تفضيلاتك وعاداتك. ويتضمن ذلك ميزات مثل التوصيات المخصصة واستعلامات البحث التنبؤية والواجهات القابلة للتخصيص
- أدوات الكفاءة والإنتاجية: من المهم وجود ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين التصفح وإدارة المعلومات وتعزيز الإنتاجية. اختر متصفحًا مزودًا بأدوات تلخيص مبتكرة، وتكامل الذكاء الاصطناعي للدردشة، وأتمتة المتصفح
- ميزات الأمان: تعتبر تدابير الأمان المحسّنة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضرورية. ويمكن أن يشمل ذلك الكشف المتقدم عن التهديدات، وحماية الخصوصية، وأوضاع التصفح الآمنة
- خيارات التعاون: إذا كنت تعمل على مشاريع جماعية، ففكر في المتصفحات المصممة للمشاركة والتعاون. يمكن أن تكون ميزات مثل التصفح التعاوني والملاحظات المشتركة وأدوات التواصل المتكاملة مفيدة
- التكامل مع الأدوات الأخرى: تأكد من أن المتصفح يتكامل بسلاسة مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها، مثل برامج إدارة المشاريع وعملاء البريد الإلكتروني وخدمات التخزين السحابي
- واجهة المستخدم وتجربته: يمكن لواجهة سهلة الاستخدام وبديهية وسهلة التصفح أن تحدث فرقاً كبيراً في تجربة تصفح الويب. ابحث عن المتصفحات التي تستخدم أحدث التقنيات لتقديم تصميم نظيف وسهولة الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي
بينما نستكشف أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتصفح، لنرى كيف تغير تفاعلنا مع الويب.
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أفضل 5 متصفحات للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024
فيما يلي متصفحات الذكاء الاصطناعي الخمسة التي برزت هذا العام. لكل منها ميزات فريدة تُحدث ثورة في تصفح الويب وتساعد على تعزيز الإنتاجية بطرق مختلفة.
1. آرك ماكس
عبر قوس ماكس يمكن أن يكون Arc Max هو الحل الأمثل لمهامك اليومية، وذلك بفضل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به، ماكس. تتيح لك ميزة المعاينة التي تستغرق 5 ثوانٍ تقييم محتوى الروابط بسرعة دون النقر عليها، مما يوفر لك الوقت ويساعدك على تجنب الصفحات غير ذات الصلة.
كما يتيح لك التفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل واجهة المتصفح.
تسمح لك ميزة "اسأل على الصفحة" بطرح أسئلة حول المحتوى الذي تقرأه، وتوفر لك توضيحات فورية دون مغادرة صفحة الويب. توفر هذه الطريقة لدمج مساعدة الذكاء الاصطناعي دعماً فورياً وسياقياً أكثر.
آرك ماكس أفضل الميزات
- الاستفادة من وظيفة لقطة الشاشة المباشرة مع خيارات التخصيص
- تمكين أداة حظر الإعلانات والمتتبع المدمجة لتعزيز الخصوصية
- استخدام شريط الأوامر للتنقل السريع والاختصارات المخصصة
- التبديل بسهولة بين الملفات الشخصية باستخدام ميزة "المساحات
قيود قوس ماكس
- قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي حاد بسبب الواجهة الفريدة من نوعها
- يفتقر إصدار الهاتف المحمول (Arc Search) إلى بعض ميزات سطح المكتب
تسعير #### آرك ماكس
- مجاناً
تقييمات ومراجعات قوس ماكس
- G2: لا توجد مراجعات متوفرة
- Capterra: لا توجد مراجعات متوفرة
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2. ويف بوكس
عبر صندوق الموجة يتمتع Wavebox بنهج فريد لتنظيم العمل عبر الإنترنت. فهو يفصل بين التطبيقات اليومية ومواقع الويب في مساحات متميزة، مما يساعدك على إدارة المشاريع والعملاء المختلفين.
مساعد الذكاء الاصطناعي في المتصفح لديه وعي سياقي. فهو متاح في كل صفحة ويقدم المساعدة ذات الصلة بناءً على التطبيق أو علامة التبويب الحالية. ويمكنك استخدامه لتلخيص صفحات الويب، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، وتصحيح مقتطفات التعليمات البرمجية دون تبديل السياقات.
كما أن التنقل الذي يركز على التطبيق في Wavebox يقلل بشكل كبير من فوضى علامات التبويب من خلال ضمان عدم فتح الكثير من علامات التبويب. تجميع التطبيقات في الشريط الجانبي يجعل التبديل بين المهام أكثر كفاءة، خاصةً عند العمل عبر حسابات متعددة لنفس الخدمة.
Wavebox Browser أفضل الميزات
- الاستفادة من حاويات ملفات تعريف الارتباط لوضع التطبيق في وضع الحماية الآمن للتطبيقات
- تعدد المهام بسلاسة مع دعم تقسيم الشاشة
- التنقل بسرعة عبر المتصفح باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح المخصصة
- اختر من بين أكثر من 2,500 تكامل مخصص للتطبيقات
قيود متصفح Wavebox
- عملية الإعداد الأولية تستغرق وقتاً طويلاً بعض الشيء
- يجب أن تكون الوثائق أكثر سهولة في الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين
تسعير متصفح Wavebox Browser
- الأساسي: مجاني
- وايف بوكس برو: 8.33 دولار شهريًا (تدفع سنويًا)
- الفرق: 12.50 دولار/مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات متصفح Wavebox Browser
- G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)
3. شجاع
عبر شجاع الميزة البارزة لهذا المتصفح هي سياسة الخصوصية الخاصة به. عند استخدامك للنماذج التي يستضيفها Brave، تختفي محادثاتك بعد الانتهاء منها - لا توجد بيانات باقية تقلق بشأنها.
يمتد هذا النهج القائم على الخصوصية أولاً إلى CodeLLLM الخاص بـ Brave. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في البرمجة، فإن وجود أداة ذكاء اصطناعي يمكنها الإجابة عن أسئلة البرمجة مباشرةً في المتصفح يمكن أن يكون مفيداً للغاية.
كما يتيح لك Brave أيضاً اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تريد استخدامه، مع توفير معلومات واضحة عن الخصوصية. وبالتالي، يمكنك التحكم الكامل في تفاعلاتك مع الذكاء الاصطناعي، وهو ما لا ينطبق دائمًا على المتصفحات الأخرى.
أفضل ميزات Brave
- الاستفادة من "مُلخِّص الذكاء الاصطناعي" للحصول على رؤى سريعة لنتائج البحث على الويب
- استخدم حظر الإعلانات والمتتبعات المدمج لتصفح سلس
- الوصول إلى صفحات الويب الأصلية باستخدام خاصية De-AMP
- اختر من بين خيارات متعددة لنماذج الذكاء الاصطناعي (ميكسترال 8 × 7 ب، كلود إنستانت، لاما 2)
القيود الشجاعة
- بعض ميزات الذكاء الاصطناعي لها حدود استخدام في الإصدار المجاني
- الاشتراك المميز مطلوب للوصول إلى بعض نماذج الذكاء الاصطناعي
تسعير Brave
- مجاني للاستخدام
- ليو بريميوم: 14.99 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات Brave
- G2: 4.6/5 (أكثر من 450 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)
4. مايكروسوفت إيدج
عبر متجر مايكروسوفت المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Microsoft Edge، Copilot، هو مثال مثالي على كيفية الذكاء الاصطناعي المتصل يمكن أن يعزز مهام التصفح اليومية.
يمكنك أن تطلب منه تغيير الإعدادات أو سحب سجل التصفح الخاص بك، وهو ما يبدو أكثر سهولة من التنقل عبر القوائم.
يمتد هذا التحكم الصوتي إلى مظهر المتصفح أيضًا. يمكنك استخدام مُنشئ سمات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات مخصصة من خلال وصف ما تريد، مما يجعل التصفح يبدو أكثر خصوصية وفعالية.
أفضل ميزات Microsoft Edge
- الاستفادة من تكامل بحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي
- تلخيص صفحات الويب وملفات PDF باستخدام الذكاء الاصطناعي
- تجميع علامات التبويب باستخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم أفضل
- التقاط لقطات الشاشة ومحتوى الويب باستخدام أدوات مدمجة
قيود Microsoft Edge
- يستغرق بعض المستخدمين وقتاً أطول للتعود على ميزات Copilot
تسعير Microsoft Edge
- مجاناً
- Copilot Pro: 20 دولاراً شهرياً 20 دولاراً شهرياً
- كوبيلوت لمايكروسوفت 365: 30 دولاراً شهرياً
تقييمات ومراجعات مايكروسوفت Edge
- G2: 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 450 تقييم)
5. أوبرا
عبر الأوبرا يحتوي مساعد الذكاء الاصطناعي في Opera، Aria، على بعض الميزات المميزة. في وضع "التأليف"، يمكنك تدريب Aria على الكتابة بأسلوبك الشخصي. يمكن أن يجعل هذا الأمر صياغة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر طبيعية ومصممة خصيصًا لصوتك.
واجهة واجهة سطر الأوامر ل Aria (Cmd/Ctrl + /) هي ميزة بارزة أخرى. فهي تتيح لك الوصول بسرعة إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي دون الانتقال إلى الشريط الجانبي، مما يحافظ على سير عملك بسلاسة ودون انقطاع.
أوبرا أفضل الميزات
- حماية خصوصيتك باستخدام شبكة افتراضية خاصة مدمجة
- التكامل مباشرةً مع تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp و Telegram
- تلخيص صفحات الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام زر "الاختصار
- خصص شريطك الجانبي لسهولة الوصول إلى الخدمات المستخدمة بشكل متكرر
- التبديل بسهولة بين وضعي العمل والوضع الشخصي
- حفظ البطارية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة باستخدام وضع توفير البطارية
قيود أوبرا
- ميزات ذكاء اصطناعي محدودة مقارنة ببعض المنافسين
- بعض ميزات الذكاء الاصطناعي تعمل فقط إذا كان لديك حساب Opera
تسعير #### أوبرا
- مجانًا
تقييمات ومراجعات الأوبرا
- G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)
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أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى
أثناء استكشافنا للمتصفحات المعززة بالذكاء الاصطناعي، هناك أداة واحدة لفتت انتباهي ميزات الذكاء الاصطناعي فيها وهي
ClickUp
. على الرغم من أنه أداة لإدارة المشاريع، إلا أنه يوفر المزيد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل وإنشاء المحتوى وتحسين التعاون وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.
مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به,
ClickUp Brain
، ClickUp هو حقًا تطبيق كل شيء للعمل!
أتمتة سير عملك باستخدام ClickUp Brain
يقدم ClickUp Brain العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تنافس متصفحات الذكاء الاصطناعي المخصصة. إليك بعضًا منها:
- مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي:
- قاعدة معرفية قابلة للبحث: يخزن وينظم معارف فريقك، مما يسهل الوصول إليها
- الفهم السياقي: يفهم سياق استفساراتك، مما يوفر المعلومات ذات الصلة
- معالجة اللغة الطبيعية: تتيح لك طرح الأسئلة بلغة بسيطة
- مدير مشروع الذكاء الاصطناعي:
- التشغيل الآلي للمهام: يعمل على أتمتة المهام المتكررة، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء
- الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: يولد ملخصات لمناقشات المشروع والاجتماعات والوثائق
- توصيات ذكية: يقترح المهام والأولويات والمواعيد النهائية بناءً على بيانات المشروع
- كاتب ذكاء اصطناعي للعمل:
- إنشاء المحتوى: يساعد في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والوثائق
- اقتراحات الأسلوب والنبرة: يقدم اقتراحات لتحسين أسلوبك في الكتابة ونبرة الصوت
- التدقيق النحوي والإملائي: يساعدك على تحديد الأخطاء وتصحيحها
- التكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى:
- تكامل مع OpenAI: يعمل بسلاسة مع نموذج لغة GPT-3 الخاص ب OpenAI للحصول على قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي
- عمليات تكامل الطرف الثالث: يمكن دمجها مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لتحسين الوظائف
يُعد ClickUp Brain، بتركيزه على إدارة المشاريع والتعاون، أداة قيّمة للفرق التي تسعى إلى تبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية.
أفضل ميزات ClickUp
- تنظيم معرفتك في مجلدات وعلامات
- مشاركة المعرفة مع أعضاء الفريق والمتعاونين الخارجيين
- التكامل مع ميزات ClickUp الأخرى، مثل المهام والمشاريع
- تصدير المعرفة إلى تنسيقات مختلفة، مثل PDF أو CSV
- تعيين تذكيرات لمتابعة المعلومات الجديرة بالملاحظة
- تتبّع الاستخدام والتحليلات لقياس تأثير قاعدة معارفك
قيود ClickUp
- لا توجد خيارات للتلعيب لمن يحبون ذلك
- يمكن تحسين خيار تتبع الوقت
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم لمساحة العمل شهرياً
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
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تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي
بينما كنت أجرب متصفحات وأدوات الذكاء الاصطناعي هذه، أدركت أن الأمر لا يتعلق باستبدال متصفحك القديم بآخر جديد؛ بل يتعلق باكتشاف الأدوات التي تضيف سياقاً وتعزز عملك بطرق ربما لم تفكر فيها من قبل.
على الرغم من أن ClickUp Brain ليس متصفحاً، إلا أنه أظهر لي كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُدمج في المهام اليومية، مما يجعل أشياء مثل الكتابة وإدارة المشاريع تبدو سهلة.
نصيحتي: عندما تختار أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين طريقة عملك، فكّر في كيفية تكاملها مع ما تقوم به بالفعل. فالأدوات الأكثر فائدة لا تحل المشاكل أو تجيب عن الأسئلة فحسب، بل تفتح لك طرقاً جديدة وأكثر كفاءة وتأثيراً في العمل. اشترك في ClickUp اليوم وشاهد كيف سيغير عملك!