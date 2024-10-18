أفضل 10 أدوات لأتمتة المتصفح لأتمتة العمليات في عام 2025

يمكن أن يكون اختبار تطبيقات الويب يدويًا نشاطًا يستغرق وقتًا طويلاً ومعرضًا للأخطاء، ويزداد الأمر سوءًا إذا كنت تتعامل مع برنامج متعدد الطبقات وغني بالوظائف.

وهنا يأتي دور أتمتة المتصفح. تساعد أدوات أتمتة المتصفح المطورين وغير المطورين ومحترفي ضمان الجودة (QA) على تسريع وتحسين اختبار التطبيقات.

وهي تقوم بذلك عن طريق التعامل مع المهام المتكررة والمملة مثل ملء النماذج أو استخراج البيانات أو إجراء اختبارات واجهة المستخدم، مما يوفر وقتك ويتيح لك التركيز على العمل الإبداعي والاستراتيجي.

مع أدوات أتمتة المتصفح الذكية، تعمل تطبيقات الويب الخاصة بك بسلاسة وموثوقية. كما يمكنك أيضاً تسريع دورة الإصدار وتلبية توقعات العملاء بسهولة، وهي ميزة تجارية لا يمكن إنكارها في ظل زيادة الطلب على تدفق العمل المبسط ينمو

إذا كنت تبحث عن أفضل الأدوات لأتمتة متصفحك، فإليك 10 بدائل لاستكشافها هذا العام.

ما هي أداة أتمتة المتصفح؟

أداة أتمتة المتصفح هي برنامج يمكنه التحكم في إجراءات متصفح الويب وأتمتة إجراءات متصفح الويب مثل زيارة عناوين URL، وملء النماذج، والنقر على الأزرار، واستخراج البيانات، وأداء مهام الويب المتكررة دون إدخال المستخدم يدوياً. وهي تستخدم برامج التشغيل الآلي لمحاكاة التفاعلات البشرية مع مواقع الويب أو تطبيقات الويب. والهدف من ذلك هو تبسيط عمليات أتمتة الويب والتخلص من الأعمال اليدوية المتكررة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات أتمتة المتصفح؟

هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار أداة أتمتة المتصفح، مثل دعم النظام الأساسي ولغات البرمجة والميزانية. إليك قائمة مرجعية مفيدة لتوجيه القرار.

التوافق : أولاً، تحقق مما إذا كانت أداتك تدعم نظام التشغيل ومتصفحات الويب المفضلة لديك. يجب أن تعمل أداتك ضمن بيئتك التقنية

: أولاً، تحقق مما إذا كانت أداتك تدعم نظام التشغيل ومتصفحات الويب المفضلة لديك. يجب أن تعمل أداتك ضمن بيئتك التقنية لغة البرمجة : تحقق مما إذا كانت الأداة تدعم لغات البرمجة التي تستخدمها

: تحقق مما إذا كانت الأداة تدعم لغات البرمجة التي تستخدمها الكفاءة: اختر الأدوات التي يمكنها مواكبة مهامك الحساسة للوقت. الكفاءة هي المفتاح. وهنا، تتفوق الواجهات سهلة الاستخدام على البرامج المعقدة والعتيقة

اختر الأدوات التي يمكنها مواكبة مهامك الحساسة للوقت. الكفاءة هي المفتاح. وهنا، تتفوق الواجهات سهلة الاستخدام على البرامج المعقدة والعتيقة المرونة: تأكد من إمكانية تخصيص الأداة وفقًا لاحتياجاتك وحالات الاستخدام الخاصة بك

تأكد من إمكانية تخصيص الأداة وفقًا لاحتياجاتك وحالات الاستخدام الخاصة بك التكلفة: ضع في اعتبارك التكلفة الإجمالية، بما في ذلك رسوم الترخيص وأي نفقات خفية. لا يجب أن تناسب أداتك المثالية احتياجاتك فحسب، بل يجب أن تتماشى أيضًا مع ميزانيتك

والآن، دعنا نتحدث عن أدوات أتمتة المتصفح التي تحقق نتائج جيدة على الجبهات المذكورة أعلاه.

## أفضل 10 أدوات لأتمتة المتصفح لاستخدامها في عام 2024

مع قائمتنا المنتقاة بعناية لأفضل أدوات أتمتة المتصفح، ستتمكن من أتمتة مهام سير العمل في وقت قصير وبدون أي ضغط.

1. ClickUp

إنشاء المهام، وحفظ محتوى الويب، وأتمتة مهام سير العمل على المتصفح باستخدام ملحق ClickUp Chrome وميزات الأتمتة

ClickUp هو أفضل أداة متعددة المهام لجميع بيئات العمل. فميزاته لأتمتة الإنتاجية ومهام سير العمل مباشرةً من متصفحك هي حلم كل مخترق للإنتاجية.

يمكنك أتمتة مهام سير العمل في ClickUp من خلال إعداد تبعيات المهام، والإجراءات المخصصة، والمحفزات، والتذكيرات التلقائية، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، عندما يتم وضع علامة على مهمة سابقة مكتملة، يمكنك تشغيل المهام المتسلسلة. ClickUp Automations وظائف، كاملة مع تنبيهات الاستخدام والوثائق التفصيلية، تهتم بعملك المشغول وتنعشك للقيام بعمل أكثر فائدة كفريق أو كمستخدم منفرد.

علاوة على ذلك، يمكنك بسهولة أتمتة تدفق البيانات بين ClickUp والأدوات الأخرى التي تستخدمها. ما عليك سوى تمكين ClickUp Zapier Integration لربط مهام سير عمل ClickUp بأكثر من 1000 تطبيق آخر. ClickUp Chrome Extension بإنشاء المهام مباشرةً من متصفحك. يمكنك تمييز نص على صفحة ويب وإنشاء مهمة أو إضافته إلى قائمة موجودة في ClickUp. يمكنك أيضًا حفظ صفحات الويب والصور والروابط وما إلى ذلك مباشرةً في مهام ClickUp للرجوع إليها.

من خلال دمج أنشطة المتصفح الخاص بك مع Task Management سير العمل، يمنع ClickUp Context Switching ويجعلك أكثر إنتاجية.

ClickUp أفضل الميزات

تخصيص ClickUp لتتناسب مع إجراءات العمل الفريدة الخاصة بك

أتمتة المهام المتكررة باستخدام مشغلات وإجراءات مخصصة

تطبيق قوالب أتمتة متعددة ومحددة مسبقًا، وإدارة المهام، وتنظيم المشاريع، أو إنشاء قوالب خاصة بك

إنشاء المهام تلقائياً من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى عنوان معين

ربط ClickUp بالتطبيقات الشائعة مثل Bugsnag وCalendly والبريد الإلكتروني وGitHub وTwilio وHubSpot لسير عمل إدارة سير العمل بسلاسة

احصل على وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لإدارة المهام والقوائم وإدخالات الوقت وما إلى ذلك برمجياً

قيود ClickUp

تكاملات أقل مقارنةً ببعض المنافسين

يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp

مجانًا : 7 دولارات شهريًا لكل عضو

: 7 دولارات شهريًا لكل عضو Business : $12 per member per month

: $12 per member per month المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. دمية

عبر Puppeteer Puppeteer هي مكتبة Node.js تستخدم لأتمتة المهام في المتصفح. USP الخاص بها هو قدرتها على التحكم في المتصفحات من وراء الكواليس بطريقة خفية للغاية.

على عكس أدوات أتمتة المتصفحات الأخرى مثل Selenium، تتحكم Puppeteer مباشرةً في متصفح كروم دون تشغيل كروم بشكل مرئي على الشاشة. تحدث جميع تفاعلات المتصفح في الخلفية.

وهذا يعطي Puppeteer بعض المزايا:

إنه سريع جدًا وخفيف الوزن نظرًا لأنه لا يحتاج إلى عرض واجهة مستخدم المتصفح، الأمر الذي يستهلك موارد

الاختبارات/التشغيل الآلي غير مرئية للمراقب، مما يسمح بالتشغيل الآلي السري

يبدو الأمر أشبه بالتحكم في سلوك المستخدم الفعلي وليس الروبوت

ومع ذلك، ما زلت بحاجة إلى تقديم تعليمات واضحة وكتابة شيفرة لجعلها تنفذ الإجراءات التي تريدها بطريقة آلية.

أفضل ميزات برنامج Puppeteer

استمتع بواجهة برمجة تطبيقات مباشرة وبديهية، مما يضمن سهولة التعلم والاستخدام

تشغيل عمليات سير عمل مرنة بفضل توافقه مع لغات برمجة متعددة مثل JavaScript وPython وC#

استخدامه بسلاسة على أنظمة تشغيل مختلفة، بما في ذلك ويندوز وماك ولينكس

قيود Puppeteer

يعمل على متصفحات كروم أو كروم فقط

قد تصبح البرامج النصية بطيئة أثناء التفاعلات المكثفة مع المتصفح

تسعير Puppeteer

مجاني

تقييمات ومراجعات محرك الدمى

تقييمات غير كافية

3. باردين

عبر باردين باردين هو الحل الأمثل لـ تبسيط عمليات سير العمل المعقدة . بفضل واجهة المستخدم البديهية والخالية من المتاعب، يتيح Bardeen AI للمستخدمين دمج الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل اليومية، مما يتيح لهم التفرغ للمهام الاستراتيجية عالية القيمة.

من خلال بضعة أسطر من التعليمات، يمكنك تفويض المهام المتكررة إلى Bardeen وبناء مكان عمل أكثر كفاءة وانسيابية.

باردين أفضل الميزات

إنشاء و إدارة مهام سير العمل بدون مهارات الترميز

حافظ على أمان بياناتك أثناء تشغيلها محليًا في متصفحك

تلقي اقتراحات بشأن المهام التي يجب أتمتتها

قيود باردين

يفتقر إلى خطط الفريق وهو مصمم بشكل أساسي لحالات الاستخدام الفردي

تسعير #### باردين

المبتدئين: مجانًا

مجانًا احترافي: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الشركات: تسعير مخصص

باردين التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. السرو

عبر السرو Cypress هو إطار عمل لاختبار الواجهة الأمامية مصمم للويب الحديث. باستخدام Cypress، أنت جاهز لإنشاء الاختبارات وتصحيحها وتشغيلها تلقائيًا ضمن عمليات إنشاء التكامل المستمر.

توفر خدمة Cypress Dashboard تسجيلات الاختبار ولقطات شاشة للفشل وتسجيلات فيديو عبر أجهزة متعددة. وهي تتميز بواجهة برمجة تطبيقات سهلة الفهم، وتتيح لك مشاهدة اختباراتك من طرف إلى طرف واختبارات المكونات تعمل في الوقت الفعلي أثناء تطوير تطبيقاتك.

يتيح لك مصحح الأخطاء الذي يسافر عبر الزمن العودة بالزمن إلى الوراء لإعادة تشغيل الاختبار، مما يسهل تصحيح أخطاء التطبيقات. يصبح تصحيح الأخطاء أبسط من خلال استخدام أدوات المطور داخل المتصفح التي قد تستخدمها بالفعل.

Cypress أفضل الميزات

استخدام واجهة برمجة التطبيقات البسيطة والقابلة للتسلسل لوصف تفاعلات المتصفح بطريقة قابلة للقراءة

أوقف الاختبار في أي وقت للتحقق من أداء التطبيق

تجنب أي عمل إضافي لأن جميع المكتبات والتبعيات موجودة بالفعل

التقاط لقطات شاشة أثناء تشغيل الاختبارات

قيود Cypress

لا يدعم Cypress لغات برمجة متعددة، فقط JavaScript

لا يمكنه التحكم في متصفحين في وقت واحد

تسعير #### سايبرس

مجاني : للفرق الصغيرة

: للفرق الصغيرة الفريق: يبدأ من 75 دولارًا شهريًا

يبدأ من 75 دولارًا شهريًا للشركات : يبدأ من 300 دولار شهريًا

: يبدأ من 300 دولار شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سايبرس

G2: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

5. تيستيغما

عبر تيستيغما تعمل Testsigma على أتمتة اختبار الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات في منصة واحدة ملائمة. وتوفر أداة أتمتة الاختبار مختبر اختبار مدمج مع مجموعة واسعة من الأجهزة والمتصفحات الحقيقية على سحابة عالية التوفر، مما يتيح إجراء اختبارات متزامنة عبر أجهزة متعددة.

تستخدم Testsigma خوارزمية ذكية لاكتشاف عناصر الصفحة وإصلاحها، مما يضمن تنفيذ الاختبار بسلاسة حتى عند إجراء تغييرات على التطبيق قيد الاختبار.

توفر المنصة تقارير اختبار شاملة مع معلومات مفصلة عن النتائج، ووقت التنفيذ، وتفاصيل الجهاز، ومقاييس أساسية أخرى.

Testsigma أفضل الميزات

ضبط عناصر الصفحة لإجراء اختبار سلس حتى لو تغير التطبيق

الاتصال بسهولة مع الأدوات الشائعة مثل Jira و Jenkins و GitHub و Slack لتحسين العمل الجماعي والتحسينات المستمرة

توسيع نطاق تغطية الاختبار بسرعة مع الاختبار المدمج القائم على البيانات

قيود Testsigma

يجد بعض المستخدمين أن عملية إضافة خطوات في Testsigma مملة

قد يكون تحديد عنصر HTML الصحيح أمرًا صعبًا

تسعير Testsigma

المزايا: تسعير مخصص

تسعير مخصص مؤسسة: التسعير المخصص

#

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. كيو إيه وولف

عبر QA Wolf يعمل QA Wolf على تبسيط وتسريع اختبار تطبيقات الويب ويساعدك على تحقيق تغطية اختبارية آلية من البداية إلى النهاية في غضون أسابيع. مع عمليات التشغيل المتوازية غير المحدودة وضمان عدم وجود أخطاء في الاختبار، يقلل QA Wolf بشكل كبير من الإنفاق على ضمان الجودة مع تعزيز تغطية الاختبار.

تستعرض المنصة بشكل شامل الإنفاق على ضمان الجودة وتغطية الاختبار وتكرار الإصدار وقدرة التطوير.

تتيح ميزة Wolf-O-Vision الخاصة بها إمكانية إجراء اختبارات متوازية، مما يقلل من دورات ضمان الجودة ويزيل عملية التجميع التقليدية.

أفضل ميزات #### QA-Wolf

الاستغناء عن الحاجة إلى أي تثبيت أو إعداد، مما يؤدي إلى عدم حدوث أي متاعب

اكتساب حرية التركيز على المهام الإضافية دون الحاجة إلى عبء الاختبار

تمكين الفرق من تنفيذ اختبارات المتصفح بالتوازي مع عمليات تشغيل فعالة وسريعة

قيود QA-Wolf

أبلغ بعض المستخدمين عن اختبارات مؤتمتة مكلفة

تسعير QA-Wolf

الدفع لكل اختبار

تقييمات ومراجعات QA-Wolf #### تقييمات ومراجعات QA-Wolf

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

7. واتر

عبر Watir Watir، وهو اختصار ل "اختبار تطبيقات الويب في روبي" (وينطق "واتير") هي مكتبة مفتوحة المصدر وسهلة الاستخدام مصممة في روبي لأتمتة تطبيقات الويب.

يتيح لك واتير التقاط لقطات شاشة أثناء الاختبار عند الضرورة ويراقب التقدم المؤقت للاختبار. وتنفذ التعليمات كما يفعل الإنسان وتدعم العديد من المتصفحات، بما في ذلك إنترنت إكسبلورر وفايرفوكس وكروم وسفاري وإيدج.

عادةً ما يكون أكثر توافقاً مع أطر عمل الاختبار مثل RSpec و Cucumber.

واتر أفضل الميزات

التقاط لقطات شاشة تلقائياً عند اكتمال الاختبار

قياس أداء الصفحة بكل سهولة

استمتع بدعم من مجتمع نشط مفتوح المصدر يضيف ميزات جديدة ويحافظ على التكامل مع أحدث المتصفحات

قيود واتر

غير متوافق مع أطر عمل الاختبار بخلاف روبي

يفتقر إلى تحسين اختبار الأجهزة المحمولة

تسعير #### تسعير واتر

مجاني

تقييمات ومراجعات #### وتير

مراجعات غير كافية

8. أبيوم

عبر Appium Appium هو مشروع مفتوح المصدر ونظام بيئي قائم بذاته من البرامج المرتبطة به. وهو يساعد على أتمتة تطبيقات الويب المحلية والهجينة وتطبيقات الويب للأجهزة المحمولة على أنظمة iOS وAndroid وWindows.

يستخدم بروتوكول WebDriver لتشغيل التطبيقات الأصلية كما يفعل المستخدم. يمكنه النقر، والتمرير، وإدخال النص، وإجراء تفاعلات أخرى لتبسيط واجهة المستخدم أتمتة المهام عبر منصات التطبيقات المختلفة.

تقدم صفحة النظام الإيكولوجي مجموعة من برامج التشغيل والإضافات لتحسين تجربة أتمتة المتصفح. ينصب التركيز على اختبار الصندوق الأسود من منظور المستخدم النهائي بدلاً من جودة التعليمات البرمجية الداخلية.

يتيح لك Appium أيضًا التنقل في مرجع CLI لاستخدام سطر الأوامر واستكشاف مرجع الأوامر للحصول على قائمة شاملة من الأوامر.

أفضل ميزات Appium

دمج Appium بسلاسة مع العديد من برامج التطوير والاختبار، بما في ذلك Perfecto وBamboo وGenerkins وغيرها

إنشاء اختبارات للعديد من المنصات المحمولة باستخدام قاعدة رموز موحدة

كتابة الاختبارات بلغات متعددة مثل Java و Python و JavaScript و C# وغيرها.

قيود Appium

يقدم دعمًا محدودًا لتطبيقات الويب وتطبيقات سطح المكتب

يمكن أن يكون إعداد وتكوين Appium معقدًا

تسعير Appium

مجانًا

تقييمات ومراجعات Appium

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

9. كاتالون

عبر Katalon يوفر Katalon للمستخدمين منصة قوية لأتمتة الاختبار. فهو يدمج بسلاسة بين أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز اختبار الانحدار.

يمزج برنامج Katalon Studio بين البساطة المنخفضة والمرونة الكاملة، ويسهل إنشاء الاختبار السريع من خلال ميزات مثل التسجيل والتشغيل والتقاط كائن الاختبار التلقائي.

يمتد تعدد استخدامات النظام الأساسي ليشمل اختبار الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات واختبار سطح المكتب، مما يعرض نهجًا حديثًا لضمان الجودة.

أفضل ميزات منصة كاتالون

إجراء الاختبارات دون الحاجة إلى ملحقات إضافية

إنشاء تحليلات ثاقبة باستخدام Katalon من خلال التقارير المدمجة التي يمكن تصديرها بتنسيقات PDF أو HTML أو Excel أو CSV

قيود كاتالون

يمكن أن يكون تحديًا للأفراد الذين يميلون أكثر إلى لغات البرمجة الوظيفية مثل Python و JavaScript

أسعار كاتالون

مجاني: للفرق الصغيرة

للفرق الصغيرة القسط: 167 دولارًا شهريًا

167 دولارًا شهريًا الأقصى: تسعير مخصص

كاتالون التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

10. سيلينيوم

عبر Selenium سيلينيوم هو أداة قوية تعمل على أتمتة اختبار المتصفح عن طريق محاكاة السلوك البشري، إما محليًا أو على جهاز بعيد باستخدام خادم سيلينيوم. يمكن للمستخدمين تكييفها حسب احتياجاتهم الخاصة باستخدام ثلاث أدوات مختلفة.

يوفر Selenium WebDriver أدوات أتمتة واجهة برمجة التطبيقات للتحكم في عمليات المتصفح مثل التنقل والبحث عن العناصر وتنفيذ جافا سكريبت وما إلى ذلك. وهو يساعد في بناء اختبارات قوية ومؤتمتة لمواقع الويب لضمان عملها بشكل لا تشوبه شائبة. يمكنك استخدامه للاختبارات الوظيفية واختبارات القبول واختبارات الانحدار لتطبيقات الويب.

يتوفر Selenium IDE كإضافة لمتصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج، مما يتيح تسجيل وتشغيل تفاعلات المتصفح ببساطة. يمكن للمستخدمين تسجيل الاختبارات كسلسلة من الخطوات/الإجراءات على المتصفح، والتي يمكن تصديرها كنصوص برمجية.

أخيرًا، تساعد شبكة Selenium Grid المستخدمين على توسيع نطاق جهود الأتمتة من خلال توزيع الاختبارات وتشغيلها عبر أجهزة متعددة. وهو مفيد عند تشغيل مجموعات اختبار كبيرة عبر متصفحات وإصدارات وأنظمة تشغيل مختلفة.

أفضل ميزات Selenium

اختبار وظائف الموقع الإلكتروني عبر متصفحات مختلفة

تطوير مجموعات واختبارات أتمتة مرنة للتطبيقات القائمة على المتصفح

توسيع نطاق البرامج النصية وتوزيعها عبر بيئات متنوعة

قيود سيلينيوم

إنه ليس بديلاً جيدًا لأدوات تحليل مواقع الويب التقليدية لأنه لا يحتوي على تقارير نتائج مدمجة

البرامج النصية عرضة للانقطاع عند إجراء تغييرات على الموقع الإلكتروني الذي يتم اختباره

أبلغ المستخدمون عن عدم توفر دعم فني موثوق به

تسعير سيلينيوم

مجاني

سيلينيوم التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

التنقل في مشهد أتمتة المتصفح في عام 2024

تمكّنك أدوات أتمتة المتصفح مثل Puppeteer وWatir وSelenium من تشغيل المتصفحات للاختبار والأتمتة والمزيد برمجيًا. ومع ذلك، فإن لكل أداة مقايضات فيما يتعلق بدعم اللغة والإمكانيات وحالات الاستخدام.

على الرغم من أنها مربحة وقوية، إلا أن أتمتة المتصفح تنطوي على مخاطر إذا لم يتم تنفيذها بعناية. باستخدام تقنيات تجريف الويب، يمكن للروبوتات أن تُغرق الخوادم بالطلبات أو تتخلص من البيانات بشكل غير أخلاقي. كن حذرًا واستخدم الأتمتة بحكمة لمنع تعليق حسابات تطبيقاتك.

قم بإقران الأدوات مع نظام أساسي مثل ClickUp لأتمتة المهام وسير العمل لزيادة فوائد أتمتة المتصفح إلى أقصى حد مع تقليل المشاكل.

يتيح لك ClickUp جدولة وتنسيق إجراءات المتصفح الآلية لإدارة سير العمل على نطاق أوسع. وعلاوة على ذلك، يمكنك تجربته مجاناً وتوسيع نطاقه بسعر مناسب جداً. لذا سواء كنت مطورًا أو متخصصًا في ضمان الجودة أو متحمسًا للكفاءة, Sign up for ClickUp today لمعرفة مكاسب الإنتاجية الفورية.