دليل تفصيلي لاستخدام جداول بيانات Google لتتبع الوقت

قال فيليب دورمر ستانهوب، رجل الدولة البريطاني: "اهتم بالدقائق وستهتم الساعات بنفسها."

تعد متابعة الوقت أكثر من مجرد نشاط روتيني للمهنيين العاملين؛ فهي ضرورية لإدارة المهام وتحسين الإنتاجية لأنها تخبرك بالضبط أين يذهب وقتك. وبهذه المعلومات، يمكنك تخطيط مهامك وأعمال فريقك وتحديد أولوياتها بشكل أفضل.

بدون تتبع دقيق للوقت، فإنك تخاطر بسوء إدارة المهام، وعدم الكفاءة، وزيادة التوتر، والإرهاق، وتأخر المشاريع عن الجدول الزمني المحدد.

لحسن الحظ، توفر ميزة تتبع الوقت في جداول بيانات Google حلاً، سواء كنت موظفًا مشغولاً تتنقل بين عدة مشاريع، أو مديرًا يتولى إدارة فريق كبير، أو شخصًا يعتمد على بيانات تتبع الوقت يوميًا.

في هذا الدليل، سنرشدك عبر خطوات إعداد تتبع الوقت في جداول بيانات Google، حتى تتمكن من زيادة إنتاجيتك والحفاظ على تنظيمك.

⏰ ملخص 60 ثانية تتبع الوقت يعزز الإنتاجية والمساءلة وإدارة التكاليف. توفر جداول بيانات Google جدولًا زمنيًا أساسيًا قابل للتخصيص، ولكنه يفتقر إلى الأتمتة وقابلية التوسع. 📊 تتبع الوقت في جداول بيانات Google إنشاء جدول زمني أسبوعي يتضمن تفاصيل المهام وسجلات الوقت.

استخدم الصيغ لحساب ساعات العمل.

حفظ كنموذج لإعادة الاستخدام. ⚠️ القيود إدخال البيانات يدويًا يستغرق وقتًا طويلاً ويكون عرضة للأخطاء.

لا توجد أتمتة أو تتبع في الوقت الفعلي.

ليس مثاليًا للفرق الكبيرة. ✅ ClickUp: البديل الأفضلأتمتة تتبع الوقت باستخدام مؤقتات ClickUp العالمية والتكاملات وتتبع الساعات القابلة للفوترة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لماذا يجب عليك تتبع الوقت في جدول زمني في جداول بيانات Google؟

لنجب أولاً على السؤال: هل تتبع الوقت في جداول بيانات Google ضروري ومفيد؟

الجواب هو نعم بلا شك! يعد استخدام جدول زمني في جداول بيانات Google لإدارة وقتك وتخطيطه طريقة مريحة وسهلة الوصول لإدارة الموارد بفعالية.

من خلال الاحتفاظ بسجل لكيفية قضاء الوقت، يمكنك ضمان إنجاز المهام كما هو مخطط لها. كما يساعد ذلك في تحميل أعضاء الفريق مسؤولية عملهم والتأكد من الالتزام بالمواعيد النهائية. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد تتبع الوقت في Google Sheets في تحديد أوجه القصور والمجالات التي يمكن تحسين الإنتاجية فيها.

فيما يلي بعض مزايا استخدام تتبع الوقت في جداول بيانات Google:

إدارة التكاليف

بالنسبة للمستقلين أو الشركات التي تحاسب عملائها على أساس ساعات العمل، تتيح لك جداول بيانات Google تتبع وتصنيف الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة. تؤدي هذه الممارسة إلى دقة الفواتير وإدارة التكاليف.

تخصيص الموارد

تساعد ميزة تتبع الوقت في Google Sheets على فهم كيفية استخدام الموارد. يمكن استخدام هذه المعلومات لتوزيع المهام بفعالية بحيث تحظى المشاريع ذات الأولوية العالية بالاهتمام الذي تحتاجه.

المرونة والتخصيص

تتيح جداول بيانات Google تخصيص جداول العمل لتناسب احتياجاتك الخاصة. يمكنك إضافة أعمدة وصيغ وتنسيقات أو إزالتها أو تعديلها لتتوافق مع متطلبات التتبع وتفضيلاتك.

سهولة الوصول والمشاركة

نظرًا لأن Google Sheets قائم على السحابة، يمكنك الوصول إلى جداول العمل الخاصة بك من أي مكان وعلى أي جهاز. يمكنك أيضًا مشاركة جدول العمل بسهولة مع أعضاء الفريق أو أصحاب المصلحة من أجل الشفافية والتعاون.

كيفية استخدام جداول بيانات Google لتتبع الوقت؟

يمكن الاستفادة من جداول بيانات Google كأداة قوية لتتبع الوقت، إذا كنت تعرف كيفية استخدامها. فيما يلي الخطوات لإنشاء جدول زمني بسيط لتتبع الوقت في جداول بيانات Google:

الخطوة 1: إنشاء هيكل أساسي لنموذج جدول زمني أسبوعي

افتح Google Sheets وأنشئ جدول بيانات جديد. هنا، ستقوم بإعداد نموذج جدول الوقت الأساسي. أعطِ المستند عنوانًا مناسبًا، مثل "تتبع الوقت الأسبوعي". بعد ذلك، أنشئ عناوين أعمدة للتفاصيل الأساسية لمساعدتك على تتبع كل مهمة والوقت الذي قضيته فيها.

أنشئ أعمدة لما يلي:

التاريخ ​​لتضمين تاريخ كل يوم من أيام الأسبوع

اليوم لتحديد يوم الأسبوع (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، إلخ)

مهمة لإدراج المهام التي تم العمل عليها

وقت البدء لتسجيل وقت بدء كل مهمة

وقت الانتهاء لتسجيل وقت انتهاء كل مهمة

المدة لحساب مدة كل مهمة تلقائيًا

الخطوة 2: تنسيق الورقة

إليك كيفية تنسيق كل عمود لضمان أن يكون متتبع الوقت الأسبوعي فعالاً وجذاباً من الناحية البصرية:

تنسيق التاريخ: قم بتمييز عمود "التاريخ"، وانتقل إلى قائمة التنسيق، وحدد رقم، ثم اختر تاريخ

تنسيق اليوم والمهمة: قم بتمييز عمود "اليوم"، وانتقل إلى قائمة التنسيق، وحدد رقم، ثم اختر نص عادي لإدخال يوم الأسبوع يدويًا. الآن، قم بنفس الخطوات مع عمود "المهمة" لإدراج المهام يدويًا دون أي مشاكل في التنسيق

تنسيق الوقت: قم بتمييز عمود "وقت البدء"، وانتقل إلى قائمة التنسيق، وحدد رقم، ثم اختر وقت. افعل الشيء نفسه مع عمود "وقت الانتهاء"

تنسيق المدة: قم بتمييز عمود "المدة"، وانتقل إلى قائمة التنسيق، وحدد رقم، ثم اختر مدة

الخطوة 3: إدخال الأنشطة اليومية

الآن بعد أن أصبحت ورقتك منظمة ومنسقة، ابدأ في ملء الأعمدة:

أعمدة التاريخ واليوم: ابدأ بملء هذه الأعمدة للأسبوع بأكمله لإنشاء جدول زمني واضح وتتبع مهامك يومًا بيوم

عمود المهام: اكتب المهام التي تم تنفيذها كل يوم في هذا العمود لمراجعة وتحليل استخدامك للوقت بسهولة

أعمدة وقت البدء ووقت الانتهاء: سجل وقت بدء وانتهاء كل مهمة في الأعمدة المخصصة لها لحساب المدة الدقيقة لكل نشاط وتحديد كيفية قضاء وقتك

الخطوة 4: احسب المدة

بمجرد الانتهاء من ملء باقي التفاصيل، حان الوقت لحساب الفرق الزمني بين وقت الانتهاء ووقت البدء لكل نشاط قمت به خلال ذلك الأسبوع.

في الخلية الأولى من عمود "المدة"، أدخل الصيغة التالية، ولكن مع مراجع الخلايا الفعلية لـ "وقت الانتهاء" و "وقت البدء".

=(خلية وقت الانتهاء – خلية وقت البدء)

على سبيل المثال: =E2-D2

أخيرًا، انسخ الصيغة في عمود "المدة" للأسبوع بأكمله.

الخطوة 5: احفظ ورقة تتبع الوقت الأسبوعية كنموذج

نظرًا لأن هذه ورقة تتبع أسبوعية، فستستخدمها حوالي أربع مرات في الشهر. من الأفضل حفظ هذه الورقة كقالب لتجنب إعادة إنشاء التنسيق مرارًا وتكرارًا.

إليك كيفية حفظه كقالب:

أولاً، أعد تسمية عنوان جدول تتبع الوقت وأضف كلمة "قالب" في نهاية العنوان. على سبيل المثال: "قالب تتبع الوقت الأسبوعي"

بعد ذلك، انقر على أيقونة المجلد، الموجودة بجانب العنوان (انظر الصورة أعلاه كمرجع)

اختر مجلدًا موجودًا في Google Drive لتخزين القالب، أو أنشئ مجلدًا جديدًا خصيصًا للقالب

تذكر أن هذا الجدول الزمني البسيط يمكن تعديله حسب استخدامك أو حتى لتتبع الوقت الذي يقضيه الموظفون في مهام العمل.

قوالب تتبع الوقت في جداول بيانات Google

تمامًا مثل جدول العمل الأسبوعي، يمكنك إنشاء نموذج جدول عمل يومي أو نصف أسبوعي أو حتى شهري في Google Sheets.

فيما يلي بعض نماذج جداول العمل المجانية التي يمكنك الاستفادة منها. استخدمها كما هي أو عدّلها وفقًا لاحتياجاتك:

1. نموذج جدول العمل اليومي

عبر Google Docs

القالب مناسب للمهنيين الذين يرغبون في تتبع كل ساعة من اليوم لتحسين إدارة المهام. ويشمل ذلك مديري المشاريع والاستشاريين والمستقلين. يمكن استخدامه أيضًا لتحديد المهام التي يجب أن تقضي فيها وقتًا أقل أو أكثر. باستخدام هذا القالب، يمكنك الحصول على رؤية واضحة للوقت والمهام، وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تستخدم جداول العمل لفوترة العملاء.

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2. نموذج جدول زمني أسبوعي

عبر Google Docs

إليك نموذج أسبوعي آخر لتتبع الوقت، وهو رائع للمهنيين لإدارة وقتهم بفعالية. يتيح لك تتبع الساعات التي تقضيها في مشاريع مختلفة كل يوم، وتحديد المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، وتحسين سير عملك.

يمكن للنموذج حساب إجمالي ساعات العمل وإجمالي الأرباح تلقائيًا، مما يبسط عملية إعداد الفواتير بالكامل ويضمن الحصول على تعويض عادل.

3. نموذج جدول العمل الشهري

عبر Google Docs

هذا الجدول الشهري هو نموذجك المفضل لتتبع ساعات العمل على مدار الشهر. باستخدامه، يمكنك بسهولة تسجيل أوقات البدء والانتهاء. يمكنك أيضًا تصنيف الساعات حسب أنواعها، مثل العمل العادي، والعمل الإضافي، والمرض، والإجازة، والعطلات، وأنواع الإجازات الأخرى.

لا يساعدك هذا النموذج في حساب إجمالي ساعات العمل في كل فئة فحسب، بل يتضمن أيضًا أقسامًا لحساب الأجر بناءً على معدلات الأجر بالساعة المختلفة. تجعل هذه الوظائف النموذج مفيدًا للغاية في تقدير إجمالي ساعات عمل الموظفين، بحيث يمكن لأصحاب العمل إدارة تكاليف العمالة بفعالية.

مكافأة: بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من قوالب تتبع الوقت الرائعة الأخرى التي يمكنك تجربتها!

قيود تتبع الوقت في جداول بيانات Google

قد لا تكون جداول بيانات Google (أو حتى تقويم Google) الحل المثالي لجميع احتياجات تتبع الوقت، خاصة مع تزايد متطلباتك من حيث الحجم والتعقيد. على الرغم من أن جداول بيانات Google مجانية وسهلة الاستخدام، إلا أنها تأتي مع بعض القيود:

يتطلب جهدًا يدويًا شاقًا

إذا كنت من مستخدمي Google Sheets، فأنت تعلم بالفعل أن هذا يتطلب قدرًا كبيرًا من الإدخال اليدوي. يستغرق إعداد الجدول وإدخال البيانات يوميًا والتأكد من صحة التنسيق وقتًا طويلاً.

بالنسبة للمهنيين الذين يديرون بالفعل عبء عمل ثقيل، يمكن أن تصبح هذه المهمة مرهقة وتصرف انتباههم عن مسؤوليات العمل المهمة. لذا، فكر في استخدام برنامج مخصص لتتبع الوقت بدلاً من ذلك.

عرضة للأخطاء

أحد العيوب الرئيسية لاستخدام جداول بيانات Google لتتبع الوقت هو قابليتها للخطأ. قد يؤدي الإدخال اليدوي للبيانات إلى أخطاء، مثل الوقت أو التاريخ غير الصحيح، مما قد يؤدي إلى تعطيل نظام التتبع بالكامل. حتى الأخطاء المطبعية البسيطة أو أخطاء الصيغة يمكن أن تؤدي إلى حسابات زمنية غير دقيقة.

عدم الشفافية

عندما يحتاج عدة أشخاص إلى الوصول إلى جدول العمل وتحريره، قد تنشأ مشكلات تتعلق بالشفافية. قد لا تظهر التغييرات التي يجريها أحد المستخدمين على الفور للآخرين (ما لم يكونوا يتعاونون في الوقت الفعلي)، مما يؤدي إلى سوء الفهم وتضارب البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد طريقة للتحقق من صحة البيانات المدخلة. غالبًا ما تتضمن الأيام عدة انقطاعات، مثل المكالمات الشخصية واستراحات الغداء، مما يجعل من الصعب تتبع كل دقيقة عمل بدقة.

غير مناسب للشركات التي لديها العديد من الموظفين

على الرغم من أن جداول بيانات Google قد تكون مناسبة للأفراد أو الفرق الصغيرة، إلا أنها غير عملية للشركات الكبيرة. فكلما زاد عدد الإدخالات والصيغ، زادت فوضى الجدول وتعقيده. لذلك، قد يكون تتبع الوقت لمئات المهام التي يقوم بها الموظفون أمرًا فوضويًا ومقيّدًا باستخدام تنسيق جدول بيانات بسيط.

تضيف تعقيدًا بسبب ميزة الصيغة

يجب أن يكون المستخدمون بارعين في إنشاء الصيغ وحل مشكلاتها في جداول بيانات Google لضمان دقة الحسابات. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية جيدة بوظائف جداول البيانات، قد يؤدي ذلك إلى الإحباط والأخطاء وتقليل الكفاءة الإجمالية لعملية تتبع الوقت.

أفضل بديل لتتبع الوقت في جداول بيانات Google

كما ناقشنا، قد يكون تتبع الوقت في جداول بيانات Google غير مفيد من نواحٍ عديدة. ومع ذلك، فهذا ليس خيارك الوحيد. هناك العديد من البدائل لجداول بيانات Google، مثل ClickUp، التي يمكنها أتمتة عملية تتبع الوقت، وتصبح تطبيقك المفضل للتخطيط اليومي، وتساعدك في تنفيذ المشاريع، وتقدم لك المزيد.

ميزات ClickUp

عندما يتعلق الأمر بتتبع الوقت، فإن ClickUp هو أداة تتبع الوقت المثالية التي تتيح لك التركيز على مهامك والعمل بشكل أسرع وبدون متاعب.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت ترغب في تبسيط عمليات العمل لديك بشكل أكبر، فإليك بعض قوالب إدارة المشاريع المعدة مسبقًا من ClickUp لتجربتها!

أداة تتبع الوقت من ClickUp

أداة ClickUp Time Tracking يمكنها تنظيم وتحليل وتحسين سير عملك ببضع نقرات فقط. في لوحة تحكم واحدة، تبسط طريقة مراقبة وإدارة ساعات عملك. تتيح لك تتبع وقت المهام، وتحديد تقديرات للنتائج المتوقعة، وعرض تقارير شاملة عن الوقت الذي قضيته.

تصور تقدم المهام وتتبع الوقت باستخدام ClickUp

فيما يلي الميزات الرئيسية لأداة ClickUp Time Tracking:

دعم أجهزة متعددة: تتبع الوقت من هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر المكتبي أو متصفح الويب باستخدام ملحق Chrome المجاني من ClickUp

تتبع الوقت من أي جهاز باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp

التكامل: قم بمزامنة الوقت الذي تم تتبعه من تطبيقات شائعة أخرى مثل Toggl و Harvest و Everhour مباشرة إلى ClickUp، وحافظ على جميع بياناتك في مكان واحد

الملاحظات والتصنيفات: أضف ملاحظات مفصلة إلى إدخالات الوقت وقم بتصنيفها باستخدام التصنيفات لتنظيمها بشكل أفضل والرجوع إليها بسهولة

تتبع الوقت وإنشاء إدخالات حسب النطاق الزمني باستخدام وظيفة تتبع الوقت العالمية

تتبع الوقت عالميًا: ابدأ تتبع الوقت أو أوقفه على أي جهاز وحتى التبديل بين المهام باستخدام المؤقت العالمي

الوقت القابل للفوترة: ضع علامة على إدخالات الوقت المحددة على أنها قابلة للفوترة لتبسيط عملية إصدار الفواتير وتتبع النفقات

تبسيط إصدار الفواتير للموظفين من خلال إدخالات الوقت القابلة للفوترة باستخدام ClickUp

الفرز والتصفية: يمكنك بسهولة فرز المهام حسب الوقت المستغرق وتصفية إدخالات الوقت حسب التاريخ والحالة والأولوية والعلامات والمزيد

تخيل أنك تدير مشروعًا يضم عدة أعضاء ومهام. يمكنك إعداد أداة ClickUp Time Tracking لمراقبة الوقت الذي يقضيه كل عضو في الفريق في المهام الموكلة إليه باستخدام المؤقت العام على أجهزتهم.

في نهاية الأسبوع، يمكنك إنشاء تقرير للاطلاع على تفاصيل الساعات التي قضيتها في كل مهمة، وتحديد أي عقبات، والتأكد من تسجيل الساعات القابلة للفوترة بدقة لإصدار الفواتير.

💡نصيحة احترافية: تأكد من الحصول على موافقة مسبقة من موظفيك قبل تتبع الوقت. يمكنك إخبارهم أن هذا النشاط يهدف فقط إلى قياس الوقت الذي يقضونه في المهام. سيساعد ذلك في بناء الثقة بين موظفيك ويمنعهم من اعتباره تدخلاً في شؤونهم الخاصة. الشفافية والتواصل المفتوح هما العنصران الأساسيان لتتبع الوقت بشكل فعال.

تتبع الوقت المخصص للمهام الموكلة إلى زملائك في العمل وتقديره باستخدام ClickUp

علاوة على ذلك، باستخدام أداة ClickUp Time Tracking، يمكنك عرض الوقت الذي تم تتبعه حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو أي نطاق مخصص مع جداول زمنية مفصلة. توفر هذه الجداول عرضًا تفصيليًا للمهام الفردية وإدخالات الوقت، مع عرض إجمالي الوقت مجمّعًا حسب التواريخ.

الوصول إلى جداول زمنية مفصلة باستخدام ClickUp

يعمل كأداة لإدارة الوقت ، حيث يتيح لك تقدير وقتك وتخطيطه من خلال مقارنة الوقت المسجل بالتقديرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة الوقت المتبقي لكل مهمة، مما يساعدك على تحديد ما إذا كنت على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.

قال فيليب دورمر ستانهوب، رجل الدولة البريطاني: "اعتنِ بالد

لتحسين عملية تتبع الوقت، يمكنك أيضًا استخدام نموذج جدول العمل من ClickUp Services. وهو يدعم العديد من الفرق التي تعمل في مجال الخدمات وتقوم بتتبع ساعات عملها أسبوعيًا. يتميز ClickUp بخصائصه المتعددة وسهولة التكيف، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى مراقبة الوقت والتكاليف والموارد لكل خدمة تقدمها.

تنزيل هذا النموذج تتبع ساعات العمل والتكاليف والموارد بسهولة باستخدام نموذج جدول العمل من ClickUp Services

يتضمن نموذج جدول زمني لخدمات ClickUp ميزات مثل: حالات مخصصة لتتبع حالة الجدول الزمني باستخدام تسميات مثل "موافق عليه" و"يحتاج إلى الاهتمام" و"قيد المراجعة" و"للمراجعة"

طرق عرض مخصصة للوصول إلى طرق عرض مختلفة مثل دليل البدء والتفاصيل الأسبوعية والتفاصيل الشهرية وملخص الموظفين وسجل الجدول الزمني اليومي

حقول مخصصة لاستخدام سمات مثل إجمالي الأجر وساعات الإجازة المدفوعة وساعات المرض المدفوعة والأجر بالساعة وتوقيع الموظف

وظائف إدارة المشاريع لتحسين تحذيرات التبعية، وتتبع خدمات الفريق باستخدام العلامات، وإشعارات البريد الإلكتروني

باستخدام نموذج إدارة الوقت هذا، يمكنك تتبع ساعات الخدمة والوقت القابل للفوترة في مكان واحد، ومعرفة كيفية استخدام الموارد عبر المشاريع، وإدارة تخصيص الموارد بسهولة. كما أنه يتميز بمخططات ورسوم بيانية لتصور تقدمك ويتكامل مع تطبيقات مثل Stripe و PayPal لتسهيل الفوترة وتتبع المدفوعات.

مكافأة: إذا كنت ترغب في تتبع جميع أنشطة موظفيك وإدارة أعباء عملهم بشكل أفضل، ففكر في تجربة برنامج مراقبة الموظفين لتحسين سير العمل.

ابدأ في استخدام ClickUp ولا تفقد أبدًا تتبع وقتك!

ClickUp مثالي لتتبع الوقت لجميع احتياجاتك، سواء كانت مهام شخصية أو مشاريع مستقلة أو خدمات قابلة للفوترة من قبل الموظفين. على الرغم من أن Google Sheets مجاني وبسيط، إلا أنه يفتقر إلى الميزات الغنية التي يوفرها ClickUp.

يتمتع ClickUp بقدرات شاملة لتتبع الوقت تعمل على تبسيط عمليات العمل وتوسيع نطاق أعمالك ودفعك نحو النجاح.

من إدارة المهام الشخصية إلى التعامل مع الأعمال المعقدة للموظفين أو العاملين المستقلين، يجعل ClickUp تتبع الوقت سلسًا وفعالًا.

اشترك في ClickUp اليوم وأتمتة تتبع الوقت بسهولة!