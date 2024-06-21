مراجعة السبرينت مقابل المراجعة الاستعادية: ما الفرق؟

أنت تقود فريقًا لتطوير البرمجيات يقضي وقتًا أطول في الاجتماعات أكثر من العمل الفعلي. أنت تضيع وقتًا ثمينًا وطاقة في إدارة المتطلبات المتغيرة باستمرار وإطلاع أصحاب المصلحة على تقدم المشروع.

هل هذا مألوف بالنسبة لك؟

هنا تأتي منهجية Agile لإنقاذك.

لضمان سير العمل بسلاسة، تستخدم منهجية سكرم (Scrum) لإدارة المشاريع المرنة عدة اجتماعات، كل منها يخدم غرضًا محددًا. ومن بين هذه الاجتماعات، الخطوتان الأخيرتان في إطار عمل سكرم هما مراجعة السبرينت واستعراض السبرينت.

يجب على الفرق الرشيقة التي تعمل على تطوير منتجات متكاملة أن تفهم دور هذه الإجراءات الرشيقة والفرق بين مراجعة السبرينت والاستعراض الرجعي للسبرينت من أجل نجاح المشروع.

يغطي هذا الدليل الفروق بين مراجعة سبرينت والاستعراض الرجعي، وبعض التحديات الشائعة التي تواجههما، والأدوات اللازمة لإجراء أحداث سبرينت.

مراجعة السبرينت مقابل المراجعة الاستعادية: نظرة عامة

مراجعة السبرينت استعراض رجعي للسباق تُعقد في نهاية السبرينت، حيث يتم عرض الزيادة في المنتج، ويتم دمج ملاحظات أصحاب المصلحة تُعقد بعد مراجعة السبرينت، حيث تقوم فرق سكرم بتقييم ومناقشة سير العمل والأداء من أجل بناء سير عمل وعمليات أفضل للسبرينت التالي الحدث الثالث في سكرم، الذي يتم إجراؤه في نهاية السبرينت الحدث الأخير في سكرم، الذي يتم إجراؤه بعد مراجعة السبرينت مراجعة تقدم المنتج وتحديد الخطوات التالية لتوجيه المنتج تقييم تقدم الفريق وأدائه فريق سكرم، سكرم ماستر، مالك المنتج، وأصحاب المصلحة سيد سكرم، فريق سكرم، ومالك المنتج يركز على "ماذا"، أي المنتج، بهدف ضمان تلبية توقعات أصحاب المصلحة أو العملاء يركز على "الكيفية"، أي العملية، لمناقشة ودمج التحسينات المحتملة داخليًا 1-2 ساعة، حسب طول السبرينت عادةً ما تستغرق حوالي 1.5 ساعة عرض المنتج قيد التطوير على أصحاب المصلحة وتحديث قائمة المنتجات المعلقة مناقشة وتنفيذ تحسينات العملية

الفرق الرئيسي بين مراجعة السبرينت والمراجعة الاستعادية

تؤدي مراجعة السبرينت والاستعراضات أدوارًا مهمة في إطار عمل Agile Scrum. وهي مصممة لخدمة أهداف مختلفة والتركيز على عناصر مختلفة من دورة السبرينت.

فيما يلي أهم الاختلافات بين مراجعة السبرينت والاستعراض الرجعي:

المعنى

مراجعة سريعة

تُعقد اجتماعات مراجعة السبرينت في نهاية السبرينت، حيث يجتمع أعضاء فريق سكرم ومالك المنتج لعرض منتجهم على أصحاب المصلحة. بناءً على تعليقات أصحاب المصلحة، يقوم فريق سكرم بمراجعة الزيادة في المنتج ويدمجها في قائمة المنتجات المتأخرة.

المراجعة اللاحقة

من ناحية أخرى، يأتي الاستعراض الرجعي بعد مراجعة السبرينت. يجتمع فريق سكرم لمناقشة أدائه في السبرينت السابق وتحليل نطاق تحسين العمليات المستقبلية. عادةً ما تستضيف اجتماعات الاستعراض الرجعي مناقشات حول ما سار بشكل جيد وما لم يسر بشكل جيد. وهي تهدف بشكل كبير إلى التفكير في تحسين ديناميكيات الفريق وعملياته.

تتبع الفرق المختلفة أمثلة ونماذج مختلفة من المراجعة الاستعادية للسباق السريع لتجربة وتحديد ما يناسبها بشكل أفضل.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام استعراض رجعي للفريق باستخدام طريقة Mad Sad Glad Sprint. يساعدك ذلك على معالجة العوامل المسببة للتوتر المحتملة، والعوائق التي تعترض العملية، والمعنويات العامة للفريق فيما يتعلق بكيفية عمل الجميع معًا في السبرينت السابق.

المشاركون

مراجعة السبرينت

تتضمن مراجعة السبرينت فريق سكرم وأصحاب المصلحة ومالك المنتج.

يعرض أعضاء فريق سكرم الزيادة في المنتج على أصحاب المصلحة. ويحصلون على تعليقاتهم ويشاركونهم أي تحديات يواجهونها في عملية التطوير

يضمن مالك المنتج أن يتم تكييف قائمة المنتجات المتأخرة وفقًا للتعليقات التي يقدمها أصحاب المصلحة

المراجعة الاستعادية

يشارك فريق سكرم فقط في اجتماع استعراض سبرينت. وهو عبارة عن مناقشة مفتوحة مع أعضاء فريق سكرم حول مجالات التحسين والرؤى، دون أي مشاركة خارجية.

التركيز

مراجعة السبرينت

يركز استعراض السبرينت في نهاية كل سبرينت على ما تم تسليمه. يقوم الفريق بتقييم ما إذا كان توزيع عبء العمل عادلاً، وما إذا كانوا قد حققوا الهدف، وما إذا كان تعريف "تم تسليمه" و"تم إنجازه" بحاجة إلى تغيير.

المراجعة الاستعادية

يركز الاستعراض الرجعي للسبرينت على العملية والجانب البشري من التنفيذ. في حين أن السبرينتات تتعلق بالعمل الجماعي، فإن الاستعراضات الرجعية تحاول تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، والمشكلات التي قد أثرت على النجاح، وكيفية التحسين في السبرينتات القادمة.

في كل استعراض رجعي، تبحث عن طرق صغيرة للتحسين بحيث تتراكم التحسينات الصغيرة بمرور الوقت لتصبح كبيرة.

الهيكل وجدول أعمال الاجتماع

مراجعة السبرينت

يقدم فريق سكرم، الذي يضم المطورين، منتجًا و/أو ميزة إلى أصحاب المصلحة

يحدد الفريق بوضوح ما إذا كان هدف السبرينت قد تم تحقيقه أم لا، مع شرح ما لم يتم إنجازه

بعد ذلك، يشارك أصحاب المصلحة ملاحظاتهم ويطرحون أسئلتهم على فريق سكرم

لمساعدة فريق التطوير وأصحاب المصلحة ومالك المنتج على مشاركة الأفكار المهمة، مثل بيانات العملاء واحتياجات السوق، التي ستكون مفيدة في دورات السبرينت القادمة ومشاريع التطوير

فيما يلي جدول أعمال اجتماع مراجعة السبرينت:

افتتاح الاجتماع ابدأ بتحية وتقديم سريع للمراجعة تقديم أصحاب المصلحة قدم جميع أصحاب المصلحة بسرعة لضمان معرفة الفريق بمن هو حاضر تحديد السياق سيقوم سكرم ماستر بوضع جدول أعمال الاجتماع مراجعة الزيادات في المنتج يعرض فريق تطوير سكرم الزيادات التي تم تنفيذها وقد يقوم بتشغيل عرض توضيحي للمنتج/الميزة ملاحظات حول المنتج يشارك أصحاب المصلحة ملاحظاتهم، ويناقش الجميع ما نجح وما لم ينجح، إلى جانب تحديد فرص التحسين المستمر مراجعة الأعمال المتأخرة يقوم مالك المنتج بمراجعة قائمة المنتجات المتأخرة وتحديد تواريخ الإنجاز

تنزيل هذا النموذج يضمن نموذج جدول أعمال اجتماع مراجعة السبرينت في ClickUp أن تكون اجتماعات مراجعة السبرينت مثمرة وتعاونية وتركز على التحسين المستمر

يساعدك نموذج جدول أعمال اجتماع مراجعة السبرينت من ClickUp على إجراء اجتماعات مراجعة السبرينت وتوثيقها بفعالية. إليك كيف يعمل نموذج اجتماع تخطيط Sprint الملائم للمبتدئين على تحسين عملية التطوير السريع لديك: خطط للمهام وأعطها الأولوية في سبرينت القادمة بسرعة وسهولة

اجمع تعليقات قيّمة من أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة بطريقة منظمة

تقييم تقدم سبرينت ونتائجها

تحديد ومعالجة العقبات أو العوائق

حسّن الشفافية والمساءلة والنتائج والمشاركة من خلال الاعتراف بالإنجازات والاحتفاء بها

استعراض رجعي

نظرًا لأنها اجتماعات داخلية، فلا توجد طريقة محددة لعقدها.

يستخدم أعضاء فريق سكرم المراجعات الرجعية للسبرينت للحصول على وضوح بشأن التقدم المحرز وتقييم سير العمل والعمليات واستكشاف الأخطاء، إلى جانب طرق معالجتها

عادة ما يكون لهذه الاجتماعات إطار زمني محدد لضمان استمرار إنتاجيتها وتركيزها على الموضوع

يمكنك العمل باستخدام تنسيقات استعراض رجعي مختلفة مثل Mad Glad Sad و Mountain Climber و Sailboat للاستعراض والتفكير في دورة Sprint الخاصة بك

جدول أعمال اجتماعات المراجعة الرجعية للسبرينت يبدو كما يلي:

جلسة كسر الجليد ابدأ بإنشاء سياق لخلفية كل شخص. قم بتهيئة بيئة آمنة نفسياً حتى يتمكن الأعضاء من مشاركة التحديات ومناقشتها بصراحة مرحلة التفكير استخدم نموذج الاستعراض الرجعي للتفكير في ما نجح وما لم ينجح تنظيم الملاحظات قم بتقييم الملاحظات وتصنيفها إلى موضوعات مشتركة لتبسيط عملية التحليل التصويت يصوت أعضاء الفريق على القضايا التي يعتبرونها الأكثر إلحاحًا للتعامل معها مناقشة خطة العمل قم بتحديد أولويات المشكلات التي حصلت على أعلى الأصوات، واستكشفها بعمق، ووضع خطة ملموسة لمعالجتها في السبرينت التالي

تنزيل هذا النموذج تستخدم فرق Agile قالب العصف الذهني للتراجع عن السباق لمساعدة الجميع على البقاء على نفس الصفحة لتحديد النجاحات ومجالات التحسين

استخدم قالب العصف الذهني للاستعراض الرجعي للسباق السريع من ClickUp من أجل: مراجعة وتحليل تقدم السبرينت

طرح أفكار لتحسين نتائج السبرينت

تحديد اتجاهات الأداء من خلال مراجعة عدة سبرينتات

تتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف في سكرم الرشيق

اكتشف المشكلات التي تؤثر على معنويات الفريق وتقدمه وإنتاجيته

شجع الحوار المفتوح والصريح في بيئة آمنة

استخدام Agile و Scrum في مراجعة السبرينت والاستعراض

ملخص سريع: الآن، أنت تعرف الفرق بين مراجعة السبرينت والاستعراض الرجعي.

اجتماعات مراجعة السبرينت ورجوع السبرينت هي أحداث سكرم تشارك فيها فرق العمل المرنة.

منهجية سكرم هي منهجية مشاريع مرنة تستخدمها فرق التطوير لإدارة تطوير المنتجات المعقدة بما يتماشى مع أهداف العمل.

يقسم المشاريع المعقدة إلى أجزاء أصغر تسمى سبرينت. تهدف دورات السبرينت التي تستغرق من 2 إلى 4 أسابيع، والتي تبدأ بتخطيط السبرينت، إلى معالجة جميع الأعمال المتراكمة للمنتج، وهي قائمة الأعمال التي يتعين على الفريق القيام بها، بما في ذلك قصص المستخدمين والأخطاء والمهام والمزيد.

تلعب قصص المستخدمين دورًا مهمًا في وصف قائمة المنتجات المتأخرة من منظور المستخدم أثناء مراجعة السبرينت والاستعراض. دعونا نستكشف أيضًا هذا الجانب من عملية سكرم.

ما هي قصص المستخدمين؟

تصف قصص المستخدمين كيف سيستخدم المستخدم النهائي منتجًا أو ميزة معينة. على سبيل المثال، قد يرغب المتسوق في حفظ العناصر في قائمة الرغبات في تطبيق التجارة الإلكترونية لتبسيط عملية الشراء.

ما هي قصص المستخدمين في مراجعة سبرينت؟

في مراجعة السبرينت، تمثل قصص المستخدمين الخلفية التي تتم على أساسها مناقشة تنفيذ السبرينت وإتمامه. وهي تسهل تلقي تعليقات محددة، مما يساعد الفرق على فهم ما إذا كانت ميزة أو منتج معين يخدم الغرض منه.

في الواقع، تساعد قصص المستخدمين في تحريك قائمة المهام المتأخرة في سبرينت وضمان إنشاء قصص جديدة للمتطلبات الجديدة.

ما هي قصص المستخدمين في المراجعة الاستعادية؟

مع المراجعات الرجعية للسبرينت، تساعد قصص المستخدمين بشكل كبير في تحديد مجالات التحسين. على سبيل المثال، قد تلاحظ أن بعض قصص المستخدمين تستغرق وقتًا أطول من المتوقع أثناء تخطيط السبرينت، وبالتالي يمكنك تحسين تقييمك في السبرينت التالي.

تساعد قصص المستخدمين في تقديم أمثلة ملموسة تساعدنا على فهم أسباب حدوث مشكلات معينة وما يمكن فعله لتجنب تكرارها في المستقبل.

نقاط القصة في قصص المستخدمين

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الفرق الرشيقة نقاط القصة لقياس الحجم الحقيقي للعمل أو المخاطر النسبية التي ينطوي عليها إكمال قصة المستخدم.

هذه وحدات قياس تحدد حجم العمل المطلوب لإكمال قصة مستخدم في قائمة المهام المتأخرة للمنتج. يمكن لفرق تطوير المنتجات أو البرامج استخدامها كنظام نقاط لتحديد أولويات قصص المستخدمين الأكثر أهمية.

تذكر أنه كلما زادت تعقيد قصص المستخدمين، زادت الحاجة إلى التخطيط وحل المشكلات.

تنزيل هذا النموذج تتبع السبرينتس وقم بإدارتها وحافظ على تراكم المنتجات المتماسك باستخدام قالب التراكم والسبرينتس من ClickUp

باستخدام قوالب ClickUp Backlogs و Sprint، يمكن لفرق Scrum الرشيقة المساهمة بفعالية وتقييم نقاط القصة بشكل تعاوني.

إذا كان التحدي الأكبر الذي تواجهه كمدير سكرم هو إدارة العمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً في عمليات السبرينت، فإن هذا النموذج يمكن أن يساعدك.

يساعدك على إدارة جميع عمليات تطوير البرامج عن بُعد وعمليات التكامل في مكان واحد من خلال عروض مسبقة التصميم وحقول مخصصة وقوانين مخصصة والمزيد.

أفضل ما في هذا النموذج هو أنه يحتوي على قوائم معدة مسبقًا للسبرينتات وتتبع الأخطاء والمهام المتأخرة، مما يساعدك على تنظيم مهامك وتركيز جميع الاتصالات المتعلقة بالسبرينت في مكان واحد.

نصيحة احترافية💡: يمكن لفرق البرمجيات لديك أيضًا مراقبة دورات السبرينت وإنشائها على ClickUp واستخدام تقارير السبرينت من ClickUp لإدارة أداء الفريق والحفاظ على أهداف السبرينت على المسار الصحيح.

استخدم تقارير Sprint من ClickUp لتسجيل كيفية سير دورات Sprint الخاصة بك

التحديات الشائعة في مراجعات السبرينت والاستعراضات الرجعية للسبرينت

الحقيقة هي أنه مهما كانت جودة تخطيطك لمراجعات السبرينت واستعراضات السبرينت، فمن المحتمل أن تواجه بعض العقبات في عملية تطوير البرمجيات. فيما يلي بعض التحديات الشائعة التي يجب الانتباه إليها.

الخلط بين مراجعات السبرينت وجلسات العرض التوضيحي

غالبًا ما تعامل الفرق مراجعة السبرينت بشكل خاطئ على أنها عرض تقديمي، مما يؤدي إلى توقعات غير صحيحة. مراجعة السبرينت ليست عرضًا توضيحيًا للمنتج، بل هي جلسة عمل.

العرض التوضيحي هو جزء من مراجعة السبرينت، ولكن مراجعة السبرينت تشمل أكثر من ذلك.

أثناء مراجعات السبرينت، تناقش الفرق رؤى المستهلكين، وتقدم الإصدارات، والميزانية، وأبحاث السوق، وما إلى ذلك. يساعد تحديد سياق واضح في بداية المراجعة على الحفاظ على المسار الصحيح وجعل الاجتماعات أكثر إيجابية.

الفرق غير المتماسكة

هل يمكننا إلغاء مراجعة سبرينت هذا الأسبوع؟ سأل فريق التطوير.

إذا كان فريق سكرم الخاص بك يستخدم هذا العذر لتخطي مراجعة السبرينت، فأنت تعلم أن هناك مشكلة — على الأرجح، أن فريقك غير ملتزم أو لا يرى قيمة في مراجعة السبرينت.

تعد مراجعة السبرينت لحظة رائعة للتفاعل بشكل هادف مع أصحاب المصلحة، وتتيح لفريق سكرم فرصة لتقييم النجاحات والإخفاقات والتكيف. أو على الأقل، هذا ما يحدث في النظرية.

لسوء الحظ، هذا ليس واقع الحال بالنسبة لمعظم الفرق.

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى التفاعل بين أعضاء فريق سكرم:

عدم الوضوح

الرتابة الناتجة عن صيغ الاجتماعات السيئة

حتى العوامل الخارجية مثل الإجهاد أو الإرهاق

المفتاح هو تخطيط اجتماعات يكون فيها أصحاب المصلحة في العمل ومديري سكرم منفتحين على التعليقات والمناقشات الصادقة، مما يخلق بيئة آمنة لكل عضو في الفريق لمشاركة الأفكار من أجل التحسين المستمر والتحديات.

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المراجعات الرجعية الرتيبة

إجراء المراجعات بالطرق المتكررة نفسها يؤدي إلى الملل وفقدان الاهتمام ويمكن أن يعيق الإنتاجية.

لإضفاء الحيوية على المراجعة وحث الفرق على المشاركة بشكل فعال، قم بتغيير الأسئلة التي تطرحها، واجعلها أكثر تفاعلية، أو أضف بعض العناصر الترفيهية.

فكر في تبديل التنسيقات المختلفة مثل "Each One Meets" (كل واحد يلتقي)، حيث يمكن لجميع أعضاء الفريق تبادل التعليقات بشكل فردي، أو بطاقات Kudo للتقدير بين الأقران. سيضيف تجربة تنسيقات مختلفة طابعًا جديدًا إلى الاجتماعات ويشجع على مشاركة أفضل.

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المراجعات الاستعادية بدون استنتاجات

لا تدع المراجعات الرجعية للسبرينت تتحول إلى اجتماعات "كلام بلا أفعال".

بينما تناقش فرق سكرم التقدم المحرز وتستكشف كيفية تغيير نهجها لزيادة الإنتاجية، فإن معظم ذلك لا يتم تسجيله. استخدم برنامج إدارة المشاريع لتسجيل كل تفاصيل خطط العمل التي تم الاتفاق عليها خلال المراجعات.

في الواقع، يمكنك طرح أفكار حول سير العمل والعمليات المرنة ومناقشة خطوات العمل التالية في لوحة رقمية مثل ClickUp Whiteboards. سواء كان فريقك في الموقع أو عن بُعد، تتيح Whiteboards للجميع التعاون ومشاركة أفكارهم.

استخدام لوحات ClickUp البيضاء لتسجيل وتنفيذ خطوات العمل التي تمت مناقشتها خلال المراجعات الرجعية للسبرينت بسهولة

حوّل جلسات التخطيط وورش عمل الفريق إلى لوحة تعاونية باستخدام ClickUp Whiteboards، التي تتيح لك تضمين التصميمات والمستندات والقوائم في واجهة واحدة.

إذا كنت تعمل مع فريق عن بُعد أو فريق مختلط، يمكنك أيضًا استخدام تسجيلات الشاشة لتوصيل رسالتك بشكل موجز ودقيق. ما عليك سوى تسجيل مقطع فيديو قصير باستخدام ClickUp Clips ومشاركته مع فريقك. كما يمكنك أيضًا الحصول على ClickUp Brain لتدوين محتوى مقاطع الفيديو نيابة عنك!

قم بتضمين المستندات والقوائم والموارد الأخرى في لوحات ClickUp البيضاء للوصول إليها بسرعة وسهولة

نصيحة احترافية💡: دوّن جميع الأفكار والخطوات التالية في الوقت الفعلي وقم بوضع علامة على كل شيء في قائمة المهام باستخدام مهام ClickUp ، وانتقل بسهولة من المفاهيم في السبورة البيضاء إلى عناصر العمل القابلة للتتبع — لضمان عدم إغفال أي شيء.

تتضمن دورة حياة تطوير البرمجيات الرشيقة (SDLC) عدة أجزاء متحركة وأقسام وأصحاب مصلحة وأعضاء فريق.

بدون الأدوات المناسبة لمراجعات سبرينت والاستعراضات، يمكن أن تقع بسهولة ضحية لعمليات معقدة، مما قد يؤدي إلى تأخير التسليم وتجاوز الميزانية ومشاكل في جودة المنتج.

من الناحية المثالية، تحتاج إلى مصدر واحد للحقيقة، مثل منصة إدارة مشاريع البرمجيات ClickUp التي تتولى إدارة دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) من البداية إلى النهاية، بدءًا من أتمتة السبرينت وإعداد تقارير السبرينت وحتى تصور تقدم السبرينت.

برامج إدارة مشاريع فرق البرمجيات من ClickUp لتبسيط دورة حياة التطوير بأكملها

دعونا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية لـ ClickUp التي تحظى بشعبية كبيرة وتستخدم على نطاق واسع من قبل فرق العمل المرنة:

سباقات ClickUp

تسهل ميزة Sprints الشاملة من ClickUp أتمتة Sprint وتعيين النقاط وتساعدك على تصور وتتبع Sprints باستخدام مخططات burnup و burndown والتدفق التراكمي ومخططات السرعة.

حدد مواعيد السبرينت، وقم بتعيين النقاط، وانقل الأعمال غير المكتملة تلقائيًا إلى السبرينت التالي، وقم بمزامنة أنشطة تطوير فريقك مع مجموعتك التقنية، بما في ذلك GitHub أو GitLab أو BitBucket.

استخدم نظام نقاط قابل للتخصيص لتجميع النقاط من المهام الفرعية، وتقسيمها حسب المكلفين بها، وفرزها لتتبع سبرينتس في لمحة.

استخدم ClickUp Sprints لإدارة دورات Sprint من البداية إلى النهاية

ClickUp Brain

بصفته مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في نظامك، يعمل ClickUp Brain على تسريع عملية توثيق منتجاتك.

تستخدم فرق البرمجيات أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أفكار المنتجات وجداول اجتماعات وملاحظات الاجتماعات والملخصات وخرائط الطريق وأتمتة إنشاء تقارير التقدم.

كما يمكنه إنشاء ملاحظات الوقوف تلقائيًا، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد الذي تقضيه في الاجتماعات والتحديثات.

أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم من خلال الرسوم البيانية والسباقات، وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp

قال أليكس ماكول، رئيس العمليات في ClearCalcs: "لقد ساعدت ClickUp AI فريقنا على إيجاد طرق جديدة لإنجاز المزيد من العمل بأقل جهد". "لقد أصبحت فرق التسويق والمنتجات والهندسة لدينا أكثر إبداعًا في كتابة الملاحم وقصص المستخدمين وحتى ملاحظات إصدار المنتجات. وقد أدى ذلك إلى تحسين مهارات التواصل لدى فريقنا وساعدنا في كثير من الأحيان على اكتشاف الجوانب المجهولة في عملنا. أصف ذلك بأنه قوة خارقة غير مرئية لأي فريق سريع الحركة وعالي الأداء."

سير العمل المرن

تتكيف سير العمل المرنة في ClickUp مع احتياجات فريقك، سواء كنت تستخدم Kanban أو Scrum أو أي شيء آخر. أنشئ العملية المثالية لأي عمل متراكم، وأتمتتها، وركز على الأمور الأكثر استراتيجية.

لوحات معلومات ClickUp

قم بمواءمة جميع المشاركين في مراجعة السبرينت والاستعراض الرجعي، من الهندسة إلى المنتج، وفريق القيادة باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

إنها خرائط طريق مرئية وتقارير سبرينت تربط العمل بالأهداف المشتركة وتُظهر التقدم المحرز والتبعيات والعوائق والمهام ذات الأولوية العالية.

احصل على نظرة شاملة على حالة المشاريع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3. 0

أنجز المزيد خلال اجتماعات مراجعة السبرينت والاستعراض مع ClickUp

تعلم أن الوقت قد حان لتغيير المسار عندما تصبح اجتماعاتك وجلسات سكرم ومناقشات الاستعراض المتأخر ماراثونات متتالية. في حين أن مراجعات السبرينت هي فرصتك لعرض منتجك والحصول على موافقة أصحاب المصلحة، فإن الاستعراضات المتأخرة للسبرينت هي المكان الذي يحدث فيه الكثير من التفكير والتحسين المستمر.

ClickUp يجعل إدارة دورة Sprint الخاصة بك أمراً سهلاً. بفضل القوالب القابلة للتخصيص وأدوات التغذية الراجعة في الوقت الفعلي، تضمن مجموعة ميزات ClickUp، بما في ذلك Sprint Automation وTasks وagile workflows وClickUp Brain وWhiteboards وDashboard، أن فرقك تعمل دائماً بكفاءة وتركيز.

لبدء تحويل اجتماعاتك من روتينية إلى لحظات إنتاجية، قم بالتسجيل في ClickUp مجانًا.