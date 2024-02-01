إعادة النظر في المراكب الشراعية: لفرق تطوير البرمجيات الرشيقة

الكثير من عملية تطوير البرمجيات الرشيقة هي عملية تكرارية. أحيانًا يبدو الأمر وكأن المشروع لا ينتهي أبدًا! ولكن، بالتأكيد، يعبر فريقك خط النهاية بنجاح. فبدلاً من الانتقال ببساطة إلى المشروع التالي، تتطلب المنهجية الرشيقة عقد اجتماعات بأثر رجعي لتحليل ما الذي سار بشكل جيد وما الذي يجب تغييره في المرة القادمة. كل ذلك في خدمة ضبط سير العمل والعمليات الخاصة بك لتعزيز تماسك الفريق وجودة العمل.

مثل أي عملية في فريق رشيق ، المنظورات الرجعية تحتاج إلى هيكل. إذا لم تكن قد جربتها بعد، فإن أسلوب إعادة النظر بأثر رجعي للمراكب الشراعية هو أسلوب حقيقي لتغيير قواعد اللعبة. هذه التقنية لا تجعل المنظورات الرجعية أكثر جاذبية فحسب، بل توفر أيضًا استعارة بصرية واضحة لمساعدة الفرق على التنقل في تعقيدات المشروع. 🛥️

سواء كنت سيد سكروم أو مالك المنتج، أو عضو في فريق رشيق، ستساعدك عمليات إعادة النظر بأثر رجعي للمراكب الشراعية على تحديد المخاطر المحتملة، والاحتفال بما سار بشكل جيد في السباق الأخير، وتحديد الأهداف للسباق التالي. في هذا الدليل، سنشرح في هذا الدليل ما هو الاستعراض بأثر رجعي للمراكب الشراعية ونقدم نصائح لممارسة تقنيات الاستعراض بأثر رجعي في ClickUp.

## ما هو الاستعراض بأثر رجعي للمراكب الشراعية؟

تستخدم فرق تطوير البرمجيات الرشيقة المنظورات الاستعراضية للمراكب الشراعية للتفكير في سباقات السرعة أو مراحل المشروع السابقة. وتعتبر المنظورات الرجعية هي المرحلة النهائية حفل أجايل يشرف مديرو المشاريع على تحسين جودة المشاريع المستقبلية. الهدف من أي حفل استعادي هو التحسين المستمر. ففي النهاية، من الأسهل القيام بعمل أفضل في المرة القادمة إذا كنت تعرف ما يجب تجنبه.

في حين أنك حر في استخدام أي أسلوب استعادي تريده، فإن طريقة المراكب الشراعية مختلفة لأنها تستخدم استعارة مركب شراعي في رحلة. إنه أقل جفافاً من تقنيات الاسترجاع الأخرى ويمنحك فريق سكروم طريقة ممتعة لتصور التقدم والتحديات والتوجه المستقبلي.

في المراكب الشراعية الرجعية تتخيل المشروع كمركب شراعي يتحرك نحو هدف مشترك. خلال الجلسة، يستخدم أعضاء الفريق الملاحظات اللاصقة لتدوين أفكارهم حول كل مكون من مكونات المركب الشراعي، والتي تضعونها على لوح أبيض وتراجعونها معًا. تشجع هذه العملية على العصف الذهني والمناقشة المفتوحة، وتُتوَّج بقائمة مفيدة عناصر العمل المفيدة لسباقات السرعة المستقبلية.

قد يكون استرجاع المراكب الشراعية مجردة للغاية بالنسبة لبعض الفرق، لكن العديد من مديري المشاريع يحبون أن تكون بمثابة كاسحة جليد ممتعة تعمل أيضًا على مواءمة الفريق في مجالات التحسين. إنها أكثر متعة بكثير من التحديق في حائط من النصوص اللطيفة لمدة ساعتين، أليس كذلك؟

مكونات أ استعراض المراكب الشراعية

إن إعادة النظر في المراكب الشراعية مفيدة إدارة المشاريع الرشيقة أداة. نظرًا لأنها تستخدم الاستعارة، فمن الأسهل على الفرق التفكير بشكل نقدي في سباقات السرعة المستقبلية. خلال الجلسة، سيقوم فريقك بتوثيق أفكارهم حول كل مكون من مكونات المركب الشراعي، والتي ستستخدمها لاحقًا لتخطيط المشاريع المستقبلية.

الهدف

يمكن أن تساعدك لوحة معلومات ClickUp Dashboard القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة على تقسيم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع

يمثل هدف المراكب الشراعية الرجعية الوجهة. فكر في هذا على أنه "X" على خريطة القراصنة. تشير بعض الفرق إلى هذا على أنه "الجزيرة" التي يريد المراكب الشراعية الوصول إليها. يمكن أن يكون الهدف أي شيء تقريبًا، بدءًا من نهاية سباق السرعة إلى إكمال مرحلة مشروع كبير. ما يهم هو أن تختار معلمًا هامًا للفريق للعمل على تحقيقه. 🌻

الرياح (أو الأشرعة)

ترمز الرياح أو الأشرعة إلى القوى الإيجابية التي تحرك مركبك الشراعي نحو وجهته. ويشمل ذلك جميع النجاحات ونقاط القوة والظروف الجيدة التي كان لها تأثير إيجابي على آخر سباق أو مرحلة من مراحل المشروع. قد تشمل أشياء مثل الشهادات المتخصصة، أو زيادة في تمويل القسم، أو القدرة على الاستعانة بمصادر خارجية لبعض أعباء العمل في فريقك.

المرساة

في المراكب الشراعية، تمثل المرساة التحديات أو العقبات التي تبطئ تقدم الفريق. المرساة هي أي شيء يعيق تقدمك، مثل مشاكل التواصل أو محدودية الموارد.

الصخور

الصخور هي المخاطر المحتملة أو التحديات المتوقعة في مسار المركب الشراعي. بينما تنظر إلى المرساة بصيغة الماضي، فإن الصخور تتطلع إلى الأمام وتتطلب من الفريق التخطيط الاستباقي للمشاكل المعروفة. والهدف من ذلك هو تقليل تأثيرها على السباق التالي. يمكن أن تشمل الصخور التغييرات التنظيمية أو القيود المستمرة على الموارد.

الشمس

أخيرًا، تمثل الشمس أهداف فريقك التي تتجاوز الهدف الأساسي. يضيف هذا العنصر طبقة من التحفيز والإلهام، مع التركيز على أهداف الفريق ورؤيته على المدى الطويل. ينصب التركيز هنا على تحديد الأشياء الجيدة التي نتجت عن المشروع، مثل المنتج المحسّن أو ردود الفعل الإيجابية من العملاء. من المهم أن تنتهي بهذه الملاحظة حتى يتمكن فريقك من تصور قيمة عملهم الشاق.

## إجراء استعراض بأثر رجعي للمراكب الشراعية

قالب ClickUp Sailboat عبارة عن استراتيجية استرجاعية تساعد الفريق على تحديد العوامل التي أثرت على هدف السباق مثل التحديات التي تمت مواجهتها والمخاطر المستقبلية المتوقعة والدوافع

هل أنت مستعد لتشغيل مركب شراعي رجعي مع فريقك بالكامل؟ الخبر السار هو أنك لست مضطرًا لإنشاء المرئيات بنفسك. قد نكون نحن برنامج إدارة المشاريع المفضل في العالم، ولكن ClickUp يتضمن أيضاً مئات القوالب المجانية لأي شيء تحتاجه، بما في ذلك المنظورات الرجعية الرشيقة.

ما عليك سوى سحب قالب ClickUp Sailboat خلال اجتماع فريقك وستنطلق في العمل. ابدأ بدعوة جميع الموظفين إلى الاجتماع بأثر رجعي وقم بإجراء هذه العملية معًا:

ضع الأهداف: حدد الأهداف: حدد وجهة محددة أو إنجازًا محددًا. إذا كنت قد قمت بإعدادها بالفعل في ClickUp، فمن المحتمل أن يأتي هذا من أهداف ClickUp 2. جمع الإمدادات: كل قارب يحتاج إلى إمدادات قبل رحلة طويلة، أليس كذلك؟ خلال هذه المرحلة، تتحدث عن الموارد والإمدادات اللازمة لدعم هدفك. قد يشمل ذلك الموظفين وتراخيص البرامج والمعدات الضرورية الأخرى تحقق من حالة الطقس: هل تتوقع بحاراً هادئة أم مياه عاصفة وغادرة؟ تبحث هذه المرحلة من المراكب الشراعية الرجعية في المشاكل المحتملة في خط سير المراكب الشراعية. يتكامل قالب ClickUp للمراكب الشراعية مع عرض تقويم ClickUp لإعطائك لمحة سريعة عن رحلتك حتى تتمكن من التخطيط وفقًا لذلك بناء خارطة طريق: بعد وضع الأهداف والتقويم في متناول اليد، حان الوقت لبناء خارطة طريق مع فريقك. خلال هذه الخطوة، ستحدد الجداول الزمنية وتصورها باستخدام أدوات مثل عرض مخطط جانت البياني ClickUp Gantt إعداد قاربك: تحتاج أي سفينة صالحة للإبحار إلى فحص شامل قبل الإبحار. في هذه المرحلة من إعادة تهيئة المراكب الشراعية، ستقوم بتخطيط المهام والمكلفين وأي عناصر أساسية أخرى لدعم مهمتك التالية إعداد الإبحار: أخيرًا، يكون فريقك جاهزًا لرحلته الكبيرة التالية. في هذه المرحلة، يواصل مديرو المشاريع تنقيح مشاريعهم ومهامهم ومستنداتهم وسير العمل لتحقيق نتائج أفضل للمشروع

في النهاية، ستساعدك هذه الاستعارة الممتعة على التنظيم والتخطيط للمشاكل المستقبلية والاتفاق على رؤية مشتركة. نظرًا لأن هذا القالب الاستعراضي للمركب الشراعي يساعد على جمع كل أعمالك معًا في منصة ديناميكية واحدة، فإن تنفيذ مشروعك بأثر رجعي سهل ببضع نقرات. 🚣‍♀️

مفهوم استعراض المراكب الشراعية في إطار عمل سكروم

يبدو استرجاع المراكب الشراعية أكثر متعة من سباق السرعة بأثر رجعي جلسة عصف ذهني، ولكن كيف تتناسب مع إطار عمل سكروم؟

قد تكون أكثر إبداعًا من غيرها من عمليات إعادة النظر، ولكن نهج المراكب الشراعية يتماشى بشكل جيد مع مبادئ Scrum لأنه

قابلة للتكيف: تشجع المراكب الشراعية الفرق على التفكير في الأداء السابق (الرياح والمراسي) وتوقع التحديات المستقبلية (الصخور)، وهو أمر ضروري لطبيعة التكيف الدائم إدارة مشروع سكروم تعاوني: يعزز هذا الأسلوب الاسترجاعي التواصل المفتوح لأن جميع أعضاء الفريق يحصلون على رأي حول ما أعاق الفريق وما سار بشكل جيد. وهذا يتناسب تمامًا مع تركيز سكرم على العمل الجماعي القوي

تشجع المراكب الشراعية الفرق على التفكير في الأداء السابق (الرياح والمراسي) وتوقع التحديات المستقبلية (الصخور)، وهو أمر ضروري لطبيعة التكيف الدائم إدارة مشروع سكروم موجه نحو الهدف: يتناسب التركيز على الهدف المشترك (أو الوجهة، إذا كنا نتبع استعارة المراكب الشراعية) مع تركيز Scrum على تقديم القيمة مع تحقيق أهداف العدو السريع

لحسن الحظ، لا تختلف عملية إعادة تشغيل المراكب الشراعية كثيرًا إذا اتبعت إطار عمل Scrum:

إجراء مراجعة للسباق السريع: مراجعة النتائج و المنجزات لأحدث سباق سريع مع الفريق إجراء الاستعراض بأثر رجعي للمركب الشراعي: تصور المشروع بأكمله معقالب ClickUp Sailboat. اطلب من الفريق كتابة أفكارهم على ملاحظات لاصقة للرياح والمرساة والصخور والشمس. راجع كل شيء معًا لتلخيص الأفكار الرئيسية والدروس المستفادة تحديد عناصر العمل: قم بتعبئة الأفكار من خلال اتخاذ قرار بشأن عناصر العمل في نهاية الاجتماع. قم بإدخال عناصر العمل في ClickUp مع المعينين والملاحظات وتواريخ الاستحقاق لإبقاء السباق التالي على المسار الصحيح

مستعرضات المراكب الشراعية مقابل المستعرضات الأخرى

تعد عمليات إعادة النظر في المراكب الشراعية طريقة ممتعة ومجازية للقيام بتقييم ما بعد الوفاة، لكنها بالتأكيد ليست الطريقة الوحيدة لمراجعة تقدم المشروع. إنها واحدة من العديد من الطرق المحتملة تنسيقات الاستعراض بأثر رجعي للسباق السريع لكل منها نهج مختلف:

المركب الشراعي مقابل نجمة البحر: يصنف الاسترجاع بأثر رجعي لنجمة البحر الملاحظات إلى خمس مجموعات: البدء، والتوقف، والمتابعة، والمزيد من، والقليل من. هذا إطار عمل واسع لتصنيف الملاحظات الواردة من فريقك والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا. ومع ذلك، فإن المراكب الشراعية هو نهج مرئي ومجازي، مما يسهل على فريقك المشاركة في الاستعراض بأثر رجعي

يصنف الاسترجاع بأثر رجعي لنجمة البحر الملاحظات إلى خمس مجموعات: البدء، والتوقف، والمتابعة، والمزيد من، والقليل من. هذا إطار عمل واسع لتصنيف الملاحظات الواردة من فريقك والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا. ومع ذلك، فإن المراكب الشراعية هو نهج مرئي ومجازي، مما يسهل على فريقك المشاركة في الاستعراض بأثر رجعي المراكب الشراعية مقابل المراكب الشراعية الأربعة: ترمز ال 4 L إلى "أحببت، تعلمت، افتقرت، اشتقت إلى". مثل المراكب الشراعية، فهي تركز على المشاعر والتجارب الفردية. ومع ذلك، فإن المراكب الشراعية أكثر فائدة لأنها تنظر أيضًا إلى العوامل الخارجية (الرياح والمرساة) التي تؤثر على الفريق، مما يمنحك نظرة أكثر شمولية لبيئة المشروع

ترمز ال 4 L إلى "أحببت، تعلمت، افتقرت، اشتقت إلى". مثل المراكب الشراعية، فهي تركز على المشاعر والتجارب الفردية. ومع ذلك، فإن المراكب الشراعية أكثر فائدة لأنها تنظر أيضًا إلى العوامل الخارجية (الرياح والمرساة) التي تؤثر على الفريق، مما يمنحك نظرة أكثر شمولية لبيئة المشروع المراكب الشراعية مقابل المراكب الشراعية الحزين المجنون: المراكب الشراعية الحزين المجنون هو استرجاع أكثر تركيزًا على المشاعر، حيث يسرد مشاعر أعضاء الفريق حول المشروع. ويأخذ الاسترجاع بأثر رجعي للمركب الشراعي في الحسبان المشاعر، لكنه يركز بشكل أساسي على العوامل التي تؤثر على تقدم المشروع والمخاطر المستقبلية. هذا أكثر تركيزًا على العمل من، على سبيل المثال، شعور شخص ما بالحزن لأن المشروع قد انتهى

لماذا يختار مديرو المشاريع مدراء المشاريع اختر الاستعراض بأثر رجعي للمركب الشراعي

يعتمد النهج الصحيح للاستعراض بأثر رجعي على أهدافك وثقافة شركتك. ومع ذلك، فإن المزيد من مديري المشاريع ينجذبون نحو الاستعراضات بأثر رجعي للمراكب الشراعية لأنها:

مرئي للغاية: إن استعارة المراكب الشراعية سهلة الفهم، مما يعزز المشاركة والمشاركة بشكل أفضل

إن استعارة المراكب الشراعية سهلة الفهم، مما يعزز المشاركة والمشاركة بشكل أفضل شامل: نحن نحب الاستعراض بأثر رجعي للمراكب الشراعية لأنه، على عكس تقنيات الاستعراض بأثر رجعي أخرى، يقدم نظرة أكثر شمولية للمشاريع ويوفر تحليلاً أكثر شمولاً

نحن نحب الاستعراض بأثر رجعي للمراكب الشراعية لأنه، على عكس تقنيات الاستعراض بأثر رجعي أخرى، يقدم نظرة أكثر شمولية للمشاريع ويوفر تحليلاً أكثر شمولاً التركيز على التغذية الراجعة: يجد معظم الموظفين أن النهج المجازي والممتع أقل ترهيبًا من منهجيات الاسترجاع الأخرى. ومن الناحية العملية، فإن هذا يجعل الناس أكثر عرضة لمشاركة التحديات والمخاطر التي ربما لم يكونوا ليشاركوها بطريقة أخرى

يجد معظم الموظفين أن النهج المجازي والممتع أقل ترهيبًا من منهجيات الاسترجاع الأخرى. ومن الناحية العملية، فإن هذا يجعل الناس أكثر عرضة لمشاركة التحديات والمخاطر التي ربما لم يكونوا ليشاركوها بطريقة أخرى المرونة: ليس عليك أن تكون ضمن فريق تطوير برمجيات مؤسسة كبيرة لتقوم بإجراء مراجعة بأثر رجعي بأثر رجعي. تتكيف هذه التقنية مع مختلف أحجام الفرق والأقسام، مما يجعلها أداة مفيدة لأي فريق فريق رشيق ## ## عمليات إعادة النظر في المراكب الشراعية في الممارسة العملية

في هذه المرحلة، نحن نعرف ما هو الاستعراض بأثر رجعي للمراكب الشراعية وكيفية تشغيل واحد لفريقك. ولكن كيف تطبق فعلياً ما تعلمته في الاستعراض بأثر رجعي للمراكب الشراعية؟ اتبع هذه النصائح الاحترافية لترجمة رؤيتك الاستعراضية إلى نتائج عمل ملموسة.

ثقّف فريقك

قد يقول فريقك: "هاه؟" إذا دخلت إلى الغرفة مع مخطط كبير عليه مركب شراعي. قم بإطلاع فريقك على طريقة المراكب الشراعية بأثر رجعي قبل الاجتماع. اشرح دائمًا الاستعارة في بداية الجلسة، حتى لو كنت قد قمت بإجراء عمليات إعادة النظر في المراكب الشراعية من قبل. لن يعترف الجميع بأنهم لا يعرفون ما الذي يحدث، لذا فإن القليل من التذكير يفعل العجائب في الفهم والمشاركة.

خلق بيئة مريحة

أنت تريد تشجيع التعليقات الصادقة والمفيدة، لكن الناس لن يشاركوا مشاعرهم الصادقة إذا شعروا بعدم الارتياح. عزز جوًا آمنًا ومفتوحًا حيث يشعر أعضاء الفريق بالراحة في مشاركة أفكارهم. إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في جمع الملاحظات الصريحة، فامنح فريقك خيار مشاركة الملاحظات المجهولة بدلاً من ذلك.

استعن بالوسائل البصرية

قم بتخطيط وتنظيم استرجاع المراكب الشراعية الخاصة بك في الخرائط الذهنية ClickUp للحصول على مخطط مرئي مثالي

تُعد عمليات إعادة النظر في المراكب الشراعية مرئية للغاية، لذا فأنت بحاجة إلى نوع من المساعدات البصرية في هذا الاجتماع. سواء كان ذلك سبورة بيضاء مادية أو خريطة ذهنية رقمية في ClickUp تحتوي على تصوير واضح للمركب الشراعي والرياح والمراسي والصخور والشمس.

إدارة الوقت بعناية

يمكن أن تخرج الاجتماعات عن مسارها بسرعة إذا لم تراقب الوقت. احترم وقت الجميع من خلال وضع جدول أعمال فضفاض للاجتماع يحدد ما ستناقشه ومتى. إذا كان فريقك معتادًا على تجاوز الوقت، فقم بتعيين مسؤول عن ضبط الوقت ومنسق للاجتماع لإبقاء الجميع على رأس العمل. ⏱️

التركيز على النتائج القابلة للتنفيذ والخطوات التالية

حوّل مهامك إلى مهام مع المُعيَّن وتاريخ الاستحقاق ببضع نقرات فقط على ClickUp

تركز الاستعراضات الأخرى، مثل Sad Sad Glad المجنون، كثيرًا على المشاعر. العواطف هي نوع مفيد من الملاحظات، لكنها ليست قابلة للتنفيذ. أما الاستعراض بأثر رجعي للمراكب الشراعية فهو مفيد لأنه يركز على ما سار بشكل جيد بينما يتناول أيضًا ما يمكنك القيام به بشكل مختلف في المرة القادمة. بدلاً من التعلق الشديد بالتقييمات الذاتية، ركز على النتائج المرجوة والخطوات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج. سيترجم ذلك إلى تغيير ملموس يحسن من جودة المشاريع المستقبلية.

قم بإدارة اجتماعات استرجاعية أفضل في ClickUp

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً لكل فريق من الحائط إلى الحائط

تُعد طرق عرض المراكب الشراعية مفيدة لفهم شعور فريقك حول المشاريع السابقة وتساعد في دفع الفريق إلى الأمام في سباقات السرعة المستقبلية. إذا تم تنفيذها بشكل جيد، فإنها تساعدك على تحديد المخاطر، والتخلص من الاختناقات المستقبلية، وتوفير أهداف واضحة لمشروعك الكبير القادم.

هناك مشكلة صغيرة واحدة فقط: تحدث معظم الجلسات الاسترجاعية بشكل مستقل عن مهامك وتقاريرك ومحادثاتك. يتطلب ذلك التقليب بين عدة أداة إدارة المشروع s، وهي وصفة للارتباك.

تجمع أداة إدارة المشاريع الشاملة من ClickUp المقاييس والقوالب والأهداف ولوحات المعلومات والمهام وطرق العرض المتعددة في مكان واحد - حتى بالنسبة للفرق الفنية. شاهد الفرق بنفسك: قم بإنشاء مساحة عمل ClickUp الخاصة بك الآن مجانًا .