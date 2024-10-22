ClickUp يغيّر قواعد اللعبة لفرق تطوير البرمجيات

يعمل ClickUp على تغيير قواعد اللعبة لفرق تطوير البرمجيات من خلال العشرات من الميزات والموارد الجديدة لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد حتى تتمكن فرق إدارة المنتجات والهندسة والتصميم من شحن منتجات أفضل وأسرع.

من الأهداف والتخطيط إلى التوثيق والتطوير، يربط ClickUp الآن بسلاسة عملية التطوير بأكملها بدءاً من وضع الأفكار وحتى الإصدار. دعنا نوضح لك بالضبط كيف يدعم ClickUp كل مرحلة أدناه.

الاستراتيجية والتخطيط

سواء كنت تقود استراتيجية المنتج على مستوى الشركة أو ببساطة تقوم بتوثيق قصص المستخدمين للإصدار التالي، يساعدك ClickUp على تبسيط الاستراتيجية والتخطيط ومواءمتها والتعاون بشأنها. تعمل الميزات والقوالب وأدوات التعاون الجديدة على تسهيل تحويل فكرتك إلى الشيء الكبير التالي.

انقر فوق الذكاء الاصطناعي: ابدأ بشكل أسرع 🧠

توقف عن إضاعة الوقت في تلخيص التحديث الأسبوعي للسباق السريع - دع انقر فوق الذكاء الاصطناعي يقوم بذلك نيابةً عنك. وباعتبارها المنصة الوحيدة التي تقدم مطالبات مُصممة مسبقًا خاصة بالأقسام، يمكن لمديري المنتجات والمطورين والمصممين الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر.

مكنهم من البدء بشكل أسرع واختصار العمل المزدحم حتى يتمكنوا من التركيز على الشيء الكبير التالي. للبدء، أضف ClickUp AI إلى حسابك للحصول على سعر الطائر المبكر 5 دولارات لكل مستخدم (شهريًا)، واستخدم أمر الشرطة المائلة /AI Tools لتفعيل المطالبات.

مطالبات ClickUp AI الخاصة بالأقسام لمديري المنتجات

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السبورات البيضاء: تحويل الأفكار إلى أفعال💡💡

تحويل أي جلسة خارج الموقع، أو جلسة تخطيط، أو ورشة عمل الفريق إلى لوحة تعاونية مع اللوحات البيضاء المجددة التي تسمح لك بتضمين التصميمات والمستندات والقوائم في مساحة العمل الافتراضية. اطّلع على قوالب السبورة البيضاء لفرق المنتجات لتبدأ اليوم

تضمين مستندات وقوائم وبطاقات ClickUp وبطاقات والمزيد على السبورة البيضاء بسهولة

تحديد الأولويات ورسم خرائط الطريق

شخصيتك مجموعة أدوات تحديد الأولويات . تبسيط الاتصالات بين أصحاب المصلحة، واتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات، وتحديد التبعيات قبل أن تصبح عوائق.

تحديد الأولويات: يجب أن يكون تحديد الشيء الكبير التالي أمرًا بسيطًا🚦🚦

تجميع وترتيب أولويات أفكار المنتجات، وتحسينات الميزات، والعناصر المتراكمة مع حقول وصيغ قابلة للتخصيص بالكامل، والمزيد. إنشاء مستودع لرؤى العملاء باستخدام الاستبيانات المدعومة من ClickUp Forms.

مع المنطق الشرطي المضاف حديثًا ، يمكنك بسهولة التقاط صوت العميل لك وللمستخدمين بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دمج التعليقات من الأنظمة الأخرى لتعيش جنبًا إلى جنب مع خارطة طريق المنتج مع عمليات التكامل من Canny وZendesk وغيرهما.

استخدم ClickUp لإنشاء طريقة عرض قائمة المنتجات المتراكمة التي تحتوي على حقول مخصصة مثل الأولوية و ARR والمزيد

الجداول الزمنية وجانت: تصور خرائط الطريق والتبعيات بسهولة 🛣

اترك التخمين وراءك عندما يتعلق الأمر بتنسيق الإصدارات المعقدة متعددة الوظائف. قم بتعيين التبعيات والمعالم الرئيسية بسهولة عبر الملاحم باستخدام طرق عرض Gantt وTeatelines.

احصل على صورة واضحة لمهامك وتبعياتك في طريقة عرض ClickUp Gantt

البحث والتصميم

يربط ClickUp بسلاسة بين التصميم والمنتج والهندسة أثناء مرحلة البحث والتصميم لتطوير البرمجيات، مما يسمح للفرق إنشاء مستندات جميلة للبحث ومتطلبات المنتج، والتعاون باستخدام اللوحات البيضاء لتخطيط الرحلة وقصص المستخدمين.

قصة المستخدم ورسم خرائط رحلة المستخدم واللوحات البيضاء 👩‍🏫

اجعل تخطيط الرحلة أمرًا سهلاً مع القوالب الجديدة للوحات البيضاء. استخدم قوالب معدة مسبقًا أو أنشئ تصميماتك الخاصة للحصول على تصميمات متسقة وقابلة للتكرار.

استخدم ClickUp Whiteboards مع الكائنات والمهام والعلاقات والعناصر اللاصقة للتعاون بصريًا مع فريقك

بحث المستخدم و مستندات متطلبات المنتج 📝

قم بمحاذاة أصحاب المصلحة مع المستندات التي تسمح لك بتخطيط القرارات بسهولة، وربط المقابلات، وحتى تضمين خطط المشروع بأكملها - كل ذلك في مكان واحد. أضف اللوحات البيضاء وملفات فيجما والمزيد مباشرةً في ملاحمك ووثائق المنتج.

ابدأ باستخدام قوالب جديدة لـ بحث المستخدم و مستندات متطلبات المنتج اليوم

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك توثيق متطلبات منتجك وتضمين قائمة مستندات ClickUp

تكامل فيجما لتعاون متماسك 🎨

قم بالشحن بشكل أسرع مع قدر أقل من الذهاب والإياب من خلال جعل فريق التصميم الخاص بك يعمل جنباً إلى جنب مع المطورين ومديري المنتجات. يجلب تكامل ClickUp مع Figma النماذج بالحجم الطبيعي والإطارات السلكية إلى مقدمة المحادثة من خلال تضمين التصميمات في المستندات والمهام واللوحات البيضاء والمزيد!

التطوير الرشيق

التطوير الرشيق هو حجر الزاوية في التطوير الحديث تطوير البرمجيات . من خلال سباقات السرعة المرنة والقابلة للتعديل، وتقارير سبرينت المحسّنة، والمزيد من التخصيص، نجعل التطوير الرشيق أمرًا سهلاً.

تحديثات لإدارة سباقات السرعة وإعداد التقارير 💡

مخصص مدد السباق وإعدادات مجلد سبرينت المحسّنة تمكّن الفرق الرشيقة من تتبع عملها بدقة، مما يؤدي إلى تقارير عالية الدقة. تكشف بطاقات التقارير الجديدة عن الصورة الكاملة للأداء العام.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستتمكن في وقت لاحق من هذا العام من التعمق في البيانات الأساسية لإجراء تحليل أكثر تعمقاً. استخدام البطاقات الموزعة لمعرفة ما إذا كان فريقك على المسار الصحيح مقابل ما تم الالتزام به.

يمكن أن تساعدك بطاقات Sprint Burndown الجديدة في التعمق أكثر في بياناتك للحصول على تحليل أكثر تعمقًا

على الجانب الآخر، استخدم بطاقات الحرق لتصور التقدم المحرز نحو الاكتمال

اطلع على التقدم المحرز نحو إكمال سباقك السريع باستخدام بطاقات الاحتراق الجديدة

وأخيرًا وليس آخرًا، يمكنك إنشاء تقارير سرعة مرئية للغاية لتحسين دقة تقديرات سبرينت المستقبلية.

تحسين تقديرات سبرينت المستقبلية مع بطاقات سرعة دقيقة وجذابة بصريًا في ClickUp

سويملاينز للاستعداد والبرنامج وإدارة المحفظة 🏊‍♂️

سواءً كنت تدير فريق عمل يومي أو تتبع محفظة منتجاتك عبر الأقسام والفرق، تتيح لك ميزة Swimlanes الجديدة في طريقة عرض اللوحة تجميع وفرز وتصفية حسب أي حقل مخصص، مما يسهل مراجعة المشاريع أو ضبط الموارد.

تتبع الإصدار والأهداف

كل فريق تطوير البرمجيات يعرف التخطيط والتنفيذ هو نصف المعركة. لهذا السبب قمنا بزيادة القوة النارية وراء إدارة الإصدارات, إطلاق منتجات جديدة إلى السوق، وتتبع كل شيء نحو تحقيق الأهداف على مستوى الشركة.

تكامل Git: الرؤية دون الانشغال بالعمل ⚒️

قم بإنشاء فروع وبدء طلبات السحب وتتبع الالتزامات باستخدام تكامل ClickUp السلس مع أدوات مثل جيثب و GitLab، وغير ذلك الكثير مما يجعل مطوريك سعداء حتى يتمكنوا من التركيز على البرمجة بدلاً من تحديث الحالات اليدوية.

من السهل توصيل ClickUp من خلال تكامل Git لأشياء مثل طلبات السحب

إطلاق المنتج: التعاون عبر الوظائف بكل سهولة 📣📣

ارتقِ بعمليات إطلاق منتجاتك إلى المستوى التالي مع ClickUp. القدرة على تغيير قواعد اللعبة التي توفرها المهام في قوائم متعددة (TIML) لا يعني فقط أن ثلاثي التطوير الخاص بك يتعاونون معًا بشكل أوثق، ولكن فرقك غير التقنية ستكون كذلك أيضًا!

يتيح TIML للفرق الأخرى مثل التسويق أو نجاح العملاء ، جلب المهام ذات الصلة بهم إلى المساحة المخصصة لهم لسهولة الرؤية والتعاون والمواءمة الأكثر إحكامًا.

تتيح ميزة "المهام في قوائم متعددة" (TIML) في ClickUp للمطورين ربط المهام مع فرق أخرى عبر المؤسسة

أتمتة تتبع الأهداف و OKR 📈

تتبع التقدم المحرز في التطوير تلقائيًا مقابل أهداف الشركة ومعدلات الأداء المُرضية - لا حاجة إلى تحديثات يدوية. ابدأ مع قالب OKRs هنا مع جامعة كليك أب الدورات مخصص لفرق البرمجيات . وتتراوح هذه الدورات التدريبية ما بين لمحات عامة صغيرة الحجم إلى دروس متعمقة عن كيفية إدارة دورة حياة منتجك في ClickUp.

هل ما زلت تتعامل مع مشكلات Jira؟

لدينا مجاناً أداة ترحيل Jira تجعل من السهل استيراد المستخدمين والمشاريع، وتعيين التسلسل الهرمي الخاص بك، وجلب مهام سير العمل والحقول والحالات المخصصة مباشرةً إلى ClickUp. هل تفكر في إجراء التبديل؟ ليس هناك وقت أفضل من الآن! اشترك اليوم