أفضل 10 بدائل ل Vimeo لتسجيل الشاشة في 2025

يمكن أن يؤدي العثور على برنامج تسجيل الشاشة المثالي إلى تغيير تجربة الفيديو الخاصة بك تمامًا في عالم تُحسب فيه كل نقرة وحركة مؤشر.

ومن المعروف أن خبير منصة الفيديو Vimeo الخبير في منصة الفيديو Vimeo يفعل ذلك بالضبط.

ومع ذلك، يجد العديد من المستخدمين صعوبة في التعامل مع مشاكل التشغيل الخاصة به وبطاقات الأسعار الباهظة، مما يدفعهم إلى البحث عن بدائل أفضل.

نحن نتفهم الحاجة إلى إيجاد حل للفيديو يقوم بالمهمة دون أن يكلف ثروة أو يؤثر على الجودة.

لذا، قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 بدائل ل Vimeo تلبي احتياجاتك.

سنقوم بتقسيم جواهر تسجيل الشاشة هذه إلى ميزاتها وتوافقها وخطط التسعير الخاصة بها حتى تتمكن من العثور على ما يناسبك أو يناسب شركتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Vimeo؟

قبل أن تختار، يجب أن تعرف الميزات التي تحتاجها في بديل Vimeo.

ضع في اعتبارك الميزات الضرورية التالية:

خيارات التسجيل: اختر بديلاً لـ Vimeo يتيح لك تسجيل شاشتك وكاميرا الويب والصوت من الميكروفون والنظام

اختر بديلاً لـ Vimeo يتيح لك تسجيل شاشتك وكاميرا الويب والصوت من الميكروفون والنظام أدوات التحرير: اختر بديلاً مزودًا بميزات تحرير مثل التشذيب والقص وتعديل مستوى الصوت وكتم الصوت لتحسين تسجيلاتك

اختر بديلاً مزودًا بميزات تحرير مثل التشذيب والقص وتعديل مستوى الصوت وكتم الصوت لتحسين تسجيلاتك تنسيقات إخراج مختلفة: تأكد من أن بديل Vimeo يدعم تنسيقات ملفات متعددة مثل MP4 و MOV و GIF

تأكد من أن بديل Vimeo يدعم تنسيقات ملفات متعددة مثل MP4 و MOV و GIF دقة عالية: اختر البرنامج الذي يوفر إخراجًا عالي الدقة حتى تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بك واضحة ونقية

اختر البرنامج الذي يوفر إخراجًا عالي الدقة حتى تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بك واضحة ونقية مشاركة مقاطع الفيديو بسهولة: ابحث عن بديل Vimeo الذي يتيح لك تحميل تسجيلاتك ومشاركتها بسهولة، بما في ذلك خيار إنشاء روابط قابلة للمشاركة على الفور

ابحث عن بديل Vimeo الذي يتيح لك تحميل تسجيلاتك ومشاركتها بسهولة، بما في ذلك خيار إنشاء روابط قابلة للمشاركة على الفور لا توجد علامات مائية: اختر منصة لا تتضمن علامات مائية، حيث يمكن أن تقلل من وضوح النص وتشتت الانتباه

اختر منصة لا تتضمن علامات مائية، حيث يمكن أن تقلل من وضوح النص وتشتت الانتباه التعليقات الصوتية والصوتية: تأكد من إمكانية تسجيل التعليقات الصوتية وإضافة السرد والسياق إلى تسجيلاتك

أفضل 10 بدائل لفيميو لاستخدامها في عام 2024

بمجرد أن تكون لديك فكرة واضحة عما تحتاجه وتريده في برنامج تسجيل الشاشة، تصفح اختياراتنا لأفضل 10 بدائل ل Vimeo لعام 2024:

1. ClickUp

سجّل شاشتك وشاركها مع فريقك باستخدام ClickUp Clips

ClickUp هو برنامج تعاون وإنتاجية شائع وشامل يمكنه التعامل مع المشاريع بجميع أنواعها. كما أنه يتضمن أداة تسجيل شاشة قادرة على تسجيل الشاشة تندمج بسهولة في سير عملك.

نسخ تسجيلاتك تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain في بضع دقائق

يمكنك إنشاء مقطع في أي محادثة ClickUp بنقرة بسيطة. علاوة على ذلك, ClickUp Brain يقوم بنسخ كل مقطع تلقائيًا، مما يسهل تمييز الأجزاء المهمة والتنقل عبر الفيديو.

حوّل مقاطعك إلى مهام قابلة للتنفيذ ببضع نقرات

المشاركة كليك أب كليب بدون جهد - يمكنك تضمين مقطع فيديو في المنصة، أو مشاركة رابط عام، أو تنزيل ملف الفيديو. ويمكنك حتى تحويل المقاطع إلى مهام قابلة للتنفيذ، والحفاظ على أفكارك منظمة وقابلة للتنفيذ. ومع تخزين جميع مقاطعك في Clips Hub، لم يكن الحفاظ على التنظيم أسهل من أي وقت مضى.

تتبع وإدارة جميع مقاطعك من مركز واحد وشامل

الأداة مثالية لتوصيل رسائل فيديو واضحة دون حدود زمنية. التقط شاشتك أو نافذتك أو علامة تبويب المتصفح في الوقت الفعلي، وسجل الصوت وشاركه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، فهي صديقة للمبتدئين بحيث يمكنك إنشاء مقاطع فيديو احترافية دون عناء برامج التحرير المعقدة.

سواء أكنت تدير مشاريع أو تنشئ محتوى تعليمي، يمكّنك ClickUp Clip من التواصل بفعالية وكفاءة. مع مجموعة أدوات إدارة المشاريع في ClickUp، لديك كل ما تحتاجه لدعم أعمالك - وقليل من الأدوات في هذه القائمة فعالة من حيث التكلفة مثل ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

تسجيل شاشتك بدون حدود زمنية وبدون علامات مائية، حتى مع الإصدار المجاني

مشاركة مقاطع الفيديو وتسجيلها على الفور وبشكل آمن دون عناء التصدير أو التحميل

نسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain

إضافة صوت إلى تسجيلات الفيديو الخاصة بك باستخدام ميكروفون

إنشاء مهام مباشرةً من تسجيلات الفيديو وتعيينها لأعضاء فريقك

تعيين تواريخ البدء وتواريخ الاستحقاق والأوقات الدقيقة لجدولة المواعيد النهائية

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة عمل أخرى مثل Zoom وSlack وGoogle Workspace وMicrosoft Office

تخصيص حالات المهام للحصول على تحديثات سريعة للتقدم في لمحة سريعة

عزز التعاون مع تسجيل الفيديو بسلاسة في ClickUp Clips

قيود ClickUp

منحنى تعليمي طفيف

لا توجد أدوات تحرير فيديو متقدمة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. لوم

عبر تلوح في الأفق Loom هو بديل شائع لـ Vimeo لإنشاء مقاطع فيديو احترافية بسرعة. إنه سهل الاستخدام، ويمكنك بدء التسجيل بنقرة واحدة فقط.

سواء كنت تعرض برنامجاً أو تعلّم شيئاً ما، يتيح لك Loom تسجيل شاشتك بدون علامات مائية، مما يسهل مشاركتها مع فريقك عبر منصات مختلفة.

ويمنع نظام المجلدات المنظم الخاص به الأخطاء من خلال ضمان وصول مقاطع الفيديو الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين فقط. سواء كنت تعمل على ويندوز أو على أجهزة أخرى، يتيح لك Loom إضافة ملاحظات أو رسومات في الوقت الفعلي أثناء التسجيل.

يتيح نظام التعليقات في Loom للمشاهدين تقديم تعليقات فورية من خلال التعليقات أو الرموز التعبيرية. يمكنك أيضاً مشاركة الملفات مع فرقك عبر منصات التواصل المدمجة مثل Slack وGoogle Workspace.

ومع ذلك، فإن أدوات التحرير الأساسية وإصداره المجاني المحدود يمكن أن يجعل الناس يبحثون عن بدائل تلوح في الأفق .

Loom أفضل الميزات

تسجيل أو مشاركة شاشة الكمبيوتر ومتصفح الويب وموجز كاميرا الويب

تسليط الضوء على المعلومات المهمة التي تظهر على الشاشة للمشاهدين مع تعليقات توضيحية في الوقت الفعلي

الحصول على النصوص والتعليقات التوضيحية بأكثر من 50 لغة

تقليل فلاتر التشويش غير الضرورية لجودة الصوت

التكامل مع المئات من الأدوات مثل Salesforce وJira وSlack وZoom

مشاركة الملفات باستخدام الروابط المباشرة ومقاطع الفيديو المضمنة

تسجيل الشاشة إما باستخدام امتداد Chrome أو تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول

قيود #### تلوح في الأفق

خيارات تحرير الفيديو محدودة

به الكثير من الأخطاء

تسعير #### تلوح في الأفق

المبتدئين: مجانًا

مجانًا الشركات: 12.50 دولارًا أمريكيًا/مؤسس شهريًا (تُدفع سنويًا)

12.50 دولارًا أمريكيًا/مؤسس شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

لوم التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1850 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1850 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. فيديارد

عبر فيديارد يعد Vidyard خيارًا جيدًا لتحميل وتنظيم ومشاركة جميع العروض التوضيحية لمنتجاتك ومقاطع الفيديو الخاصة بعلامتك التجارية وقصص العملاء من مكان واحد. هذا أفضل برنامج تسويق الفيديو يقدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج رائعة وميزة استضافة الفيديو للحفاظ على جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك معًا.

تتضمن أدوات الفيديو التفاعلية من Vidyard أيضًا مسجل شاشة مجاني. استخدمه لإنشاء مقاطع فيديو من متصفحك أو سطح المكتب، ثم شاركها مع زملائك وعملائك.

يمكن الوصول إلى Vidyard من خلال إضافة كروم أو تطبيق سطح المكتب، وكلاهما يحتوي على محرر فيديو مدمج وملائم وميزات مراسلة الفيديو.

تتيح لك المنصة أيضاً تحديد من يمكنه مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة. هل تريد الحفاظ على خصوصية الفيديو؟ قم بحمايته بكلمة مرور. هل تريد مشاركته مع العالم؟ قم بتغيير إعدادات الوصول إلى عام أو أي شخص لديه الرابط.

ضع في اعتبارك هذه بدائل فيديارد للعثور على خيار أكثر ملاءمة!

أفضل ميزات #### Vidyard

جمع جميع مقاطع الفيديو والمستندات وموارد المبيعات الخاصة بك للتعاون

تسجيل شاشتك أو علامة تبويب المتصفح، مع كاميرا الويب أو بدونها

إدارة مقاطع الفيديو الخاصة بك وتحسينها مع استضافة Vidyard وتحليلاتها

تبسيط تخطيط الفيديو باستخدام البرامج النصية المخصصة التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي

تلقي إشعارات عندما يشاهد شخص ما رسالة الفيديو الخاصة بك

تحميل مقاطع الفيديو بتنسيقات مختلفة (MP4، MOV، إلخ)

تخصيص مشغل الفيديو باستخدام الصور المصغرة والفصول والإرشادات التفصيلية المخصصة

قيود Vidyard

قد تكون واجهة المستخدم المعقدة مربكة للمستخدمين الجدد

يجد بعض المستخدمين أن خطط التسعير باهظة الثمن، بالنظر إلى مجموعة الميزات التي توفرها الأداة

خيارات تحرير الفيديو محدودة

تسعير #### تسعير فيديارد

مجاني

محترف 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا بالإضافة : 89 دولارًا شهريًا

: 89 دولارًا شهريًا شركة: أسعار مخصصة

Vidyard التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (950+ تقييم)

4.5/5 (950+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. ويستيا

عبر ويستيا Wistia أداة رائعة لتضمين مشغلات فيديو عالية الجودة وقابلة للتخصيص في موقعك على الويب. إنها مثالية للمسوقين الذين يستخدمون مقاطع الفيديو التي تحتوي على عناصر العلامة التجارية الثقيلة.

يأتي مع خيار تسجيل الفيديو، المعروف أيضًا باسم Soapbox، وهو مسجل شاشة وكاميرا ويب مصمم للفرق والمسوقين. إنه سهل الاستخدام ويحتوي على ميزات مثل التضمين والمشاركة والتحليلات.

التحليلات مفصلة للغاية، بحيث يمكنك فهم كيفية تفاعل الأشخاص مع مقاطع الفيديو الخاصة بك، مما سيساعدك على تحسين جهودك التسويقية. بالإضافة إلى أنه يأتي مع ميزات تحرير الفيديو وأدوات لتوليد العملاء المحتملين.

أفضل ميزات Wistia

إنشاء عروض توضيحية للمنتجات والبرامج التعليمية والمزيد باستخدام مسجلات الشاشة وكاميرا الويب

استضافة مقاطع الفيديو بسرعة وأمان دون إعلانات أو تشتيت الانتباه

التقاط معلومات المشاهدين والحث على اتخاذ إجراء باستخدام النماذج المضمنة في الفيديو وعبارات الحث على اتخاذ إجراء

استخدم التحليلات الأصلية لتحسين المشاركة وعائد الاستثمار

أنشئ علامتك التجارية باستخدام مشغل فيديو قابل للتخصيص وميزات إمكانية الوصول

إدارة مقاطع الفيديو عبر القنوات والمنصات في مكان واحد باستخدام إدارة محتوى القناة (CCM)

يمكنك التكامل مع أكثر من 30 أداة، بما في ذلك Drip و HubSpot و YouTube و Zoom

قيود Wistia

هيكل تسعير باهظ الثمن

قد تكون تحليلات الفيديو مربكة للمستخدمين الجدد

يفتقر إلى الترجمة التلقائية للتعليق الصوتي

هنا بعض بدائل الويستيا التي يمكنك التفكير فيها لتجنب هذه القيود.

تسعير Wistia

مجانًا

بالإضافة إلى: 24 دولارًا في الشهر

24 دولارًا في الشهر المحترف: 99 دولارًا في الشهر

99 دولارًا في الشهر متقدم: 399 دولارًا في الشهر

399 دولارًا في الشهر القسط: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wistia

G2: 4.6/5 (أكثر من 550 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 550 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

5. سينثيا

عبر Synthesia Synthesia هي منصة لإنشاء مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو احترافية دون استخدام الميكروفونات أو الكاميرات أو الممثلين أو الاستوديوهات. وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور رمزية يمكنها النطق بالنصوص لجعل مقاطع الفيديو أكثر شبهاً بالبشر وتفاعلية.

إذا كنت بحاجة إلى ميزات بسيطة، فإن Synthesia يغطيها. فهو يحتوي على مسجل شاشة لا يحتاج إلى أدوات إضافية، وتعليقات توضيحية مغلقة حتى تتمكن من إضافة ترجمات، ونسب عرض إلى ارتفاع مختلفة لإنشاء مقاطع فيديو لجميع أنواع المنصات.

يوفر Synthesia أيضًا العديد من الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي والقوالب والخلفيات المخصصة وميزات مثل التعليقات المغلقة واستنساخ الصوت لجعل إنشاء الفيديو سهلًا وجذابًا للجميع.

أفضل ميزات Synthesia

تسجيل شاشتك وإضافة ترجمات وتغيير حجمها باستخدام نسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة

أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع أكثر من 160 صورة رمزية متنوعة قابلة للتخصيص بالذكاء الاصطناعي

إضافة تعليقات صوتية احترافية بالذكاء الاصطناعي من أنواع مختلفة

ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا إلى أكثر من 120 لغة

استنساخ صوتك وإضافته إلى صورتك الرمزية المخصصة

اختر من بين أكثر من 300 قالب لحالات استخدام مختلفة

تعاون مع فريقك من خلال إنشاء مساحات عمل مشتركة

تضمين مقاطع الفيديو أينما احتجت إليها

قيود #### قيود Synthesia

منحنى التعلم الحاد

نسخة المتصفح بطيئة الاستجابة

مكتبة الصور الرمزية محدودة

_تحقق من هذه

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التي ليس لها مثل هذه العيوب

تسعير #### تسعير سينثيسيا

المبتدئ: $29/شهرًا

$29/شهرًا المبتدئ: 89 دولارًا في الشهر

89 دولارًا في الشهر المؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. برايت كوف

عبر برايت كوف Brightcove هي منصة استضافة فيديو تساعد الشركات على إدارة مقاطع الفيديو الخاصة بها ومشاركتها وبثها. تثق بها العديد من الشركات الكبيرة لأنها قابلة للتطوير وموثوقة وآمنة.

تستخدم المؤسسات الإعلامية Brightcove لتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو، وتعزيز الوصول، وإشراك الجماهير، وتقديم مقاطع فيديو متعددة اللغات. وفي الوقت نفسه، تستخدمه الشركات لجذب عملاء جدد، وبيع المزيد من المنتجات، وإشراك الموظفين، وبناء علامتها التجارية من خلال التسويق الرقمي باستخدام مقاطع الفيديو.

على الرغم من أنه لا يحتوي على مسجِّل شاشة مدمج، إلا أن Brightcove يوفر أدوات مع ميزات مثل تحسينات سير العمل وإدارة المحتوى. يمكنك أيضًا دمجه مع منصات CMS التابعة لجهات خارجية مثل Adobe Experience Manager لتسجيل شاشتك.

أفضل ميزات Brightcove

المضيف, مشاركة الشاشات وإدارة مقاطع الفيديو ونشرها باستخدام سحابة الفيديو

استخدم المشغل للاستمتاع بتشغيل فيديو سريع وعالي الجودة عبر الأجهزة

إنشاء بوابات ذات علامات تجارية وصفحات مقصودة ومواقع بث مباشر

تحسين جودة تشغيل الفيديو باستخدام الإعدادات الافتراضية ونصائح الترميز

تحقيق الدخل من المحتوى باستخدام النماذج القائمة على الإعلانات أو الاشتراك أو النماذج المختلطة، مع أدوات تسويقية لتوليد العملاء المحتملين والوصول العالمي

قيود Brightcove

منحنى تعليمي حاد

نقص بيانات تحليلات الفيديو والصوت

نقص مقاييس البث المباشر

أسعار برايت كوف

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات برايت كوف

G2: 4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 17 تقييم)

7. فيديو أوفيس 365

عبر مايكروسوفت ستريم إذا كان عملك يعتمد إلى حد كبير على نظام Microsoft البيئي، فإن Office 365 Video أو Microsoft Stream مثالي لجميع مهامك المتعلقة بالفيديو.

باستخدام ميزة Stream، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو توضيحية من خلال تسجيل شاشتك أو تسجيلها بنفسك وتخصيصها بإضافة نصوص أو رسومات أو تأثيرات. ويمكنك تسجيل الاجتماعات التي تُجرى على Teams مباشرةً، وتتبع المشاركة من خلال تحليلات مفصلة، والوصول إلى كل ذلك من أي جهاز تريده.

مثل أي ملف آخر من ملفات Microsoft، يتم تخزين مقاطع الفيديو الخاصة بك في SharePoint و Teams و OneDrive. وهذا يجعل من السهل على فريقك مشاركتها والتعاون عليها بسهولة.

أفضل ميزات فيديو Office 365 Office 365

تسجيل نفسك أو شاشتك بناءً على متطلباتك

التعليق على مقاطع الفيديو وتخصيصها باستخدام النصوص والتأثيرات

قياس المشاركة عبر ميزة التحليلات

تسجيل الاجتماعات مباشرة من Teams

مشاركة مقاطع الفيديو عبر مختلف التطبيقات داخل نظام Microsoft 365

قيود فيديو Office 365 Office 365

جودة تشغيل الفيديو غير متسقة

لا يمكن مشاركة الملفات مع الضيوف من خارج المؤسسة

عرضة لمشاكل التخزين المؤقت

مصممة للمؤسسات وليس للأفراد

تسعير فيديو Office 365 Office 365

للأفراد: 69.99 دولاراً في السنة

69.99 دولاراً في السنة العائلة: 99.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

99.99 دولارًا أمريكيًا في السنة الشركة الأساسية: 6 دولارات/مستخدم شهرياً

6 دولارات/مستخدم شهرياً الأعمال القياسية: 12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الشركة المميزة: 22 دولارًا/مستخدم شهريًا

أوفيس 365 تقييمات ومراجعات الفيديو

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: NA

8. مدير تجربة أدوبي

عبر مدير تجربة Adobe Experience Manager من خلال أداة Adobe Experience Manager (AEM) المستندة إلى السحابة، يمكن للشركات إدارة المحتوى والملفات الرقمية وإنشاء المحتوى وتنظيمه ومشاركته عبر مختلف المنصات عبر الإنترنت.

مثل Brightcove، لا تحتوي AEM على مسجل شاشة مدمج. ومع ذلك، يمكنك استخدامه مع نظام إدارة التعلم من Adobe المسمى Adobe Learning Manager (ALM). باستخدام ALM، يمكن للمستخدمين تسجيل لقطات الشاشة ومقاطع فيديو كاميرا الويب والمقاطع الصوتية وتحريرها ومشاركتها وتحميل هذه الملفات مباشرةً من أجهزتهم باستخدام لوحة تحكم واحدة.

يمكنك أيضًا استخدام برنامج تسجيل الشاشة، Adobe Captivate، وهو برنامج تسجيل سريع الاستجابة يعمل على تسجيل الشاشة بالحركة الكاملة تلقائيًا، لمساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو تدريبية ووحدات التقييم

أفضل ميزات مدير تجربة Adobe Experience Manager

إنشاء محتوى جذاب بسهولة باستخدام ALM وتصميمه البسيط

إنشاء صفحات ويب وإدارة الأصول في نظام إدارة المحتوى

دمج أدوات مثل Captivate لإنشاء تسجيلات شاشة تفاعلية

تخصيص المحتوى بناءً على سلوك المستخدم وتفضيلاته

الوصول إلى أصول AEM مباشرةً من Adobe Creative Cloud

تتبع تقدمك على لوحة تحكم واحدة

قيود Adobe Experience Manager

الواجهة المعقدة تجعل من الصعب التنقل فيها

يتطلب الكثير من التدريب للمبتدئين

تسعير برنامج Adobe Experience Manager

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Adobe Experience Manager

G2: 4/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. داكاست

عبر داكاست Dacast عبارة عن منصة فيديو للشركات والمؤسسات غير الربحية والفعاليات التي تتيح للمستخدمين بث مقاطع فيديو مباشرة وعند الطلب باستخدام لوحة تحكم واحدة. وتخدم المنصة أكثر من 15,000 عميل منذ أكثر من 10 سنوات بفضل الاستضافة الآمنة والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تتيح لك المنصة الاطلاع على كيفية تفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك، وتحليل مقاطع الفيديو الأفضل أداءً، وتتبع الإيرادات ومواقع المشاهدين. تتيح لك أداة الفيديو نشر مقاطع الفيديو وتسجيلها ومشاركتها مباشرةً حتى يتمكن المشاهدون من مشاهدتها في أي وقت.

Dacast أفضل الميزات

بث الأحداث المباشرة وتسجيلها بسلاسة باستخدام أفضل شبكات CDN

ربط الفيديو المباشر والمحتوى عند الطلب باستخدام واجهات برمجة التطبيقات

شاهد مقاطع الفيديو على أي جهاز باستخدام مشغل HTML5

التخصيص وكسب المال وتتبع الإحصائيات

مشاركة المعلومات والتثقيف باستخدام بوابة آمنة عبر الإنترنت

استمتع ببث عالي الجودة ومنخفض الكمون للأحداث الرياضية

قيود Dacast

خدمة عملاء ضعيفة

يفتقر إلى الدردشة المباشرة وردود الفعل

تميل التحليلات إلى أن تكون مربكة

تسعير Dacast

البداية: 39 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

39 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الحدث: 63 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

63 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) السعر: 250 دولار/شهريًا

250 دولار/شهريًا مخصص: تسعير مخصص

Dacast التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. فلو بلايبر

عبر مشغل التدفق يستخدم الناشرون ودور الإعلام منصة الفيديو عبر الإنترنت Flowplayer لإدارة مقاطع الفيديو الاحترافية وبثها.

تساعد المستخدمين على التعامل مع البث المباشر وتحل تحديات إنشاء الفيديو لكل من دور الإعلام الكبيرة والشركات الصغيرة. يمكنك بث وتسجيل مقاطع الفيديو المباشرة للجميع وكسب المال من خلال حلول تحقيق الدخل.

وفي الوقت نفسه، توفر تحليلات الفيديو في Flowplayer رؤى في الوقت الفعلي للمحتوى والجمهور، مما يساعدك على فهم اتجاهات تفاعل الفيديو والأداء.

أفضل ميزات Flowplayer

بث الأحداث المباشرة وتسجيلها أو بث مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا

عرض مربع منبثق بعد الفيديو بمحتوى قابل للتخصيص مثل الروابط والصور

مشاركة مقاطع الفيديو بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي

دعم العديد من تنسيقات الفيديو والصوت مثل MP4 وFLV وHLS

تخصيص خيارات التشغيل مثل التشغيل التلقائي والعناوين الفرعية

قيود Flowplayer

تميل المنصة إلى أن تكون مليئة بالأخطاء

الواجهة ليست بديهية مثل بعض البرامج الأخرى المذكورة في هذه المقالة

تسعير فلول بلايبر

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Flowplayer

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

قم بإعداد تسجيلات شاشة عالية الجودة باستخدام ClickUp!

يمكن لأداة تسجيل الشاشة الموثوق بها أن تجعل المحتوى الخاص بك مميزًا إذا كنت تخطط لاستضافة ندوة عبر الإنترنت أو تقديم عرض تقديمي للأعمال.

باستخدام أداة ClickUp المليئة بالميزات لتسجيل الشاشة، يمكنك التقاط المحتوى الخاص بك ببضع نقرات سريعة - بدون علامات مائية أو جودة فيديو منخفضة أو رسوم خفية.

ومع ذلك، فإن الميزة الحقيقية هي أن ClickUp تدمج بسهولة إنشاء المهام في تسجيل الشاشة. وهذا يعني أنه يمكنك إدارة مشاريعك وتعاون بشكل أكثر كفاءة مع فريقك في أي مهمة تتطلب مقاطع فيديو وصور شاشة. اشترك في ClickUp اليوم والتقط تسجيلات شاشة عالية الجودة!