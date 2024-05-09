كيفية إدارة الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات: نصائح يجب معرفتها

هل مسألة الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات الخاصة بك أم لا تسبب لك الأرق؟

إذا كان الأمر كذلك، فنحن نتفهم ذلك تماماً.

فبينما تقوم العديد من الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات، فإن لها نصيبها العادل من التحديات. إذا لم يتم التخطيط لها أو إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تخلق لك مشاكل أكثر مما بدأت به.

الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات، بغض النظر عن حجم مؤسستك، لا يتعلق فقط بالبحث عن شركات تطوير البرمجيات واختيار واحدة منها.

يتطلب التطوير الفعال للبرمجيات جهودًا منسقة من الفرق الفنية وإدارة المشاريع واختبار الجودة وفرق الضمان، وأنت بحاجة إلى فريق عمل متميز لحل مشاكل برمجياتك.

إذا كنت تحاول أن تقرر ما إذا كانت خدمات تعهيد البرمجيات منطقية لمؤسستك أو تتطلع إلى تحسين استراتيجية الاستعانة بمصادر خارجية الخاصة بك، تابع القراءة.

نستكشف استراتيجيات ورؤى شاملة من شأنها أن ترشدك بنجاح من خلال إدارة الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات.

ما هي الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات؟

تتضمن الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات الاستعانة بمطور برمجيات خارجي أو شركة تطوير خارجية لإدارة كل أو جزء من مشروع تطوير البرمجيات.

وغالباً ما يتم اعتماد هذا النهج من أجل الاستفادة من المهارات المتخصصة غير المتوفرة داخل الشركة، وتقليل النفقات التشغيلية، وتحرير الفريق الداخلي من أجل التركيز على المهام الأساسية للأعمال.

يمكن أن تتنوع خدمات الاستعانة بمصادر خارجية على نطاق واسع وتتراوح من بناء ونشر حلول برمجية كاملة من الصفر إلى القيام بمهام محددة ضمن مشروع أكبر. وقد تشمل هذه المهام تصميم واجهة المستخدم، واختبار البرمجيات، واختبار الأمان، وتكامل النظام، وما إلى ذلك.

لماذا برزت الاستعانة بمصادر خارجية كنموذج عمل شائع؟

يتغير المشهد التكنولوجي بسرعة، وأصبح العمل عن بُعد هو القاعدة. في هذا الوقت، يتيح الاستفادة من مجموعة عالمية من الموارد من خلال خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للشركات الوصول إلى أفضل الخبراء في هذا المجال دون التضحية بالمرونة وقابلية التوسع. ونتيجةً لذلك، يمكن للشركات التي تستعين بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات تسريع نموها و الابتكار بشكل أكثر فعالية من خلال التركيز على قدراتها الأساسية.

عملية الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات

1. تقييم متطلبات المشروع

قبل أن تختار شركة تطوير البرمجيات، يجب أن يكون لديك وضوح بشأن المتطلبات والتسليمات التي تتوقعها، والجداول الزمنية للتسليم، والنطاق العام للمشروع.

هل تحتاج إلى بناء حل جديد أو ترغب في إضافة ميزات جديدة إلى حل قائم؟

لمن تقوم بتطوير أو ترقية البرنامج؟ ما هي المشاكل التي ستحلها الاستعانة بمصادر خارجية للبرمجيات؟

ما هي قيود فريق التطوير الداخلي لديك؟

ضع في الحسبان التكلفة وتعقيد المشروع والخبرة الداخلية وتوافر الموارد لاكتشاف العوائق التي تعترض عملية تطوير البرمجيات لديك.

2. تقييم الشركات المحتملة للاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات

تتضمن عملية فحصك لمزود خدمة الاستعانة بمصادر خارجية الخطوات التالية:

قم بتجميع قائمة بشركات تطوير البرمجيات ذات الصلة و قم بتقييم معرفتهم بالمجال، وخبرتهم في مشاريع مشابهة لمشروعك، وتاريخ عملهم السابق؛ يجب أن يمنحك موقعهم الإلكتروني معلومات أساسية عنهم

بشركات تطوير البرمجيات ذات الصلة و معرفتهم بالمجال، وخبرتهم في مشاريع مشابهة لمشروعك، وتاريخ عملهم السابق؛ يجب أن يمنحك موقعهم الإلكتروني معلومات أساسية عنهم لقياس سمعتهم في هذا المجال، تحقق من تقييمات العملاء ومراجعاتهم عبر الإنترنت - تعد Google My Business وTrustPilot وG2 وCapterra أماكن جيدة للبدء

عندما تجري محادثات مع شركة الاستعانة بمصادر خارجية، إليك بعض الأسئلة التي يجب عليك مراجعتها:

ما هي عملية التوظيف لمهندسي البرمجيات والمصممين والمختبرين وغيرهم من المشاركين في بناء وتنفيذ مشروع تطوير البرمجيات؟

ما هي الخبرة التقنية لفريق التطوير لديهم وخبرة المطورين الذين سيعملون على مشروعك؟

هل قدموا خدمات تطوير البرمجيات لشركات مشابهة لشركتك؟

ما هي أدوات تطوير البرمجيات التي يستخدمونها؟

افهم هيكلية التسعير، سواء كان سعرًا ثابتًا أو وقتًا ومواد، أو نموذجًا آخر، وما الذي يتضمنه عقد تطوير البرمجيات

استفسر عن عمليات مراقبة الجودة وعمليات الاختبار والتدابير الأمنية الخاصة بهم عندما يتعلق الأمر بمزودي خدمات الطرف الثالث (مثل استضافة النموذج الأولي والمنتج والأدوات التي سيستخدمها الفريق)

لتبسيط عملية الاختيار، اطلب من كل مرشح تقديم مقترحات توضح بالتفصيل نهج المشروع والجداول الزمنية وتوزيع التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، اطلب عروضاً توضيحية أو نماذج أولية لفهم قدراتهم بشكل أفضل.

3. تأسيس الشراكة

بعد اختيار شركة الاستعانة بمصادر خارجية، فإن الخطوة التالية هي تأسيس الشراكة. ويتضمن ذلك صياغة اتفاقيات، مثل:

اتفاقية عدم الإفصاح (NDA): تحدد ما يعتبر سرياً وما لا يعتبر سرياً والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية وأحكام إنهاء الاتفاقية

تحدد ما يعتبر سرياً وما لا يعتبر سرياً والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية وأحكام إنهاء الاتفاقية اتفاقية الخدمات الرئيسية (MSA): تتضمن بنوداً حول تدقيق المشروع وشروط الدفع وتسوية المنازعات والسرية

تتضمن بنوداً حول تدقيق المشروع وشروط الدفع وتسوية المنازعات والسرية بيان العمل (SOW): يحدد مخرجات المشروع والأدوار والمسؤوليات

يحدد مخرجات المشروع والأدوار والمسؤوليات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): تفاصيل مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالمجال وبروتوكولات الاتصال وشروط الدعم والصيانة والاستضافة

يعمل العقد الذي تمت صياغته بشكل صحيح كخارطة طريق للمقاولين الخارجيين ويحميك من تحمل وطأة الخسائر في حال حدوث أي خطأ.

4. إدارة أعمال الاستعانة بمصادر خارجية وملكية المشروع

في هذه المرحلة، يجب عليك أن تسأل شركة تطوير البرمجيات عن كيفية الحفاظ على الجودة، ومن يملك المشروع، وكيفية ضمان التواصل المثمر.

يمكن أن يكون أكبر جانب سلبي للاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع البرمجيات هو عدم وجود ملكية للمشروع. على سبيل المثال، إذا كان الشريك المستعين بمصادر خارجية قد وظف ثلاثة مبرمجين على أساس تعاقدي، فقد تصبح الملكية مشكوكاً فيها. فبدون مدير مشروع أو فريق عمل متناسق مسؤول عن العمل، ستختل الجداول الزمنية والتسليمات.

تأكد من وجود فريق إدارة مشروع متناسق مسؤول عن التطوير، ويفهم العملية، وموجود في رسائل البريد الإلكتروني، ومكالمات الفيديو، وعمليات التحقق المنتظمة. مديرو المشروع هم الميسرون بين فريقك والمطورين. فهم يقومون بتوثيق المواصفات الوظيفية وتفصيل المتطلبات لفريق هندسة البرمجيات.

يجب أن يشمل شريك الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات أدوات إدارة المشروع التي يستخدمونها للتواصل معك ومع

أدوات التعاون عن بُعد

أو

برنامج إدارة المقاولين

التي يستخدمونها للتواصل مع أصحاب المصلحة، ومناقشة العقبات والحلول، وإجراء التعديلات اللازمة في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن.

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هو مورد ممتاز ل تقسيم دورة حياة تطوير البرمجيات إلى مهام أصغر يمكن إدارتها وتحديد مواعيد نهائية مقابل تلك المهام. يمكن لهذا القالب تصور المهام والتبعيات وتتبع التقدم المحرز في جميع مراحل دورة التطوير.

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إيجابيات وسلبيات الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات

الإيجابيات

1. توفير التكاليف

تعد الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات فعالة من حيث التكلفة مقارنةً بإنشاء وإدارة فريق داخلي من المطورين. وفقًا لـ PayScale,

فإن متوسط الراتب السنوي للمطور

في الولايات المتحدة هو 78,202 دولار أمريكي.

تقلل الاستعانة بمصادر خارجية من نفقات الرواتب المباشرة والتكاليف المرتبطة بالتوظيف والنفقات العامة والتدريب.

دعونا نقارن بسرعة بين التكلفة المتكبدة لفريق التطوير الداخلي مقابل فريق التطوير الخارجي:

المعلمات تطوير البرمجيات في الولايات المتحدة الأمريكية الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات (خارج الولايات المتحدة الأمريكية) حجم الفريق 6 6 ساعات العمل المطلوبة 600 600 متوسط التكلفة في الساعة لمهندس برمجيات متوسط المستوى 70 دولارًا في الساعة 25 دولارًا في الساعة التوظيف والتهيئة والتدريب 4000 دولار 0 دولار المزايا الصحية والتأمين 6000 دولار 0 دولار الضرائب والتكاليف العامة 5000 دولار 0 التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع 267,000 دولار 90,000 دولار

الاستعانة بفريق تطوير برمجيات داخلي مقابل الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات

2. الوصول إلى مجموعة المواهب العالمية

عندما تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات، فأنت غير مقيد بموقعك الجغرافي ويمكنك العمل مع مطورين ذوي خبرة من أي مكان في العالم. فمعاييرك الأساسية لاختيار شركة الاستعانة بمصادر خارجية هي مهاراتهم وكفاءاتهم، مما يعني أنه يمكنك اختيار المطورين الأكثر خبرة في مشاريع مشابهة لمشاريعك.

3. تحسين جودة المنتج

يمكن أن يؤدي الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات إلى تحسين جودة منتجك بشكل كبير من خلال السماح لك بدمج أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في المجال التي قد لا تكون متاحة داخل الشركة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجك، ففكر في الاستعانة بمصادر خارجية لدمج النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). وبهذه الطريقة، لا يضيع فريق التطوير الداخلي لديك الوقت في اكتشاف كيفية تنفيذ التقنيات الجديدة، بينما يقوم فريق التطوير الخارجي المتخصص بدمج الميزة بسرعة.

4. وقت أسرع للتسويق

على عكس فريقك الداخلي، الذي يمكن أن يتنقل بين تطوير منتجات متعددة والتواصل مع فرق مختلفة، فإن مطوري البرمجيات الذين تستعين بمصادر خارجية يركزون في المقام الأول على بناء منتجك. يقلل هذا النهج المخصص من الوقت اللازم للتسويق دون المساس بجودة البرمجيات.

5. التركيز على الأعمال الأساسية

تعمل الاستعانة بمصادر خارجية على تعزيز قدرتك على قيادة العمليات التنظيمية الأساسية من خلال تفويض مهام التطوير التقني إلى متخصصين خارجيين. وبهذه الطريقة، يمكنك تكريس المزيد من الوقت والطاقة لتحسين كفاءات فريقك وتحسين أهدافك الاستراتيجية ومتابعة فرص النمو.

سلبيات

1. عوائق التواصل

قد يكون العمل مع مطورين من بلدان مختلفة ومواقع الاستعانة بمصادر خارجية أمراً صعباً بسبب الحواجز اللغوية والثقافية. هناك خطر سوء التواصل وسوء التفسير لأهداف مشروع تطوير البرمجيات أو رؤية المشروع، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء وتأخير في تطوير البرمجيات.

يمكن أن تؤدي الاختلافات في المناطق الزمنية إلى إعاقة التعاون في الوقت الحقيقي والحل السريع للمشاكل.

الحل: لسد هذه الفجوات، يجب عليك اختيار وكالة تعهيد تضم موظفين يتقنون اللغة الأساسية لمؤسستك ويكونون أقرب إلى منطقتك الزمنية أو لديهم بعض التداخل في ساعات العمل.

2. التبعية

ماذا لو فشل شريكك في الاستعانة بمصادر خارجية في بناء منتج وفقًا لمواصفاتك أو إذا تغيرت ظروفه وفسخ الشراكة؟

سيؤدي ذلك إلى تأخير التطوير وزيادة التكلفة، وسيتعين عليك العثور على مزود خدمة جديد يمكنه تولي المهمة من حيث توقف فريق التطوير السابق الذي استعنت به.

الحل: عندما تقوم الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات، فإنها تضيف بندًا للاتصال ينص بوضوح على مسار العمل إذا ساءت الأمور أو فشل المشروع في الوصول إلى مرحلة الإنجاز.

3. مخاطر الخصوصية

تعتبر البيانات من الأصول الأساسية لأي مؤسسة. إذا لم يكن لدى شركة تطوير البرمجيات التي اخترتها سياسة صارمة لأمن البيانات، فقد تكون معرضًا لخطر اختراق البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، تختلف قوانين الخصوصية وأمن البيانات باختلاف البلدان. على سبيل المثال، قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وقوانين HIPAA في الولايات المتحدة. لذلك، يجب أن تكون الشركة التي اخترتها على دراية بجميع القوانين ذات الصلة وأن يكون لديها أنظمة مناسبة لحماية معلوماتك.

الحل: إحدى الخطوات التي يمكنك اتخاذها داخل الشركة هي قصر الوصول إلى البيانات الحساسة على الأشخاص الذين يحتاجون إليها لأداء عملهم واستخدام التشفير والقنوات الآمنة لنقل البيانات.

4. مشاكل جودة التعليمات البرمجية

قد يكون لدى شركات تعهيد البرمجيات مستويات مختلفة من الخبرة وتفسيرات مختلفة لمتطلبات المشروع.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى تناقضات في قاعدة الرموز، مما يجعل المنتج النهائي صعب الصيانة أو التوسع أو التكامل مع الأنظمة الحالية. من المحتمل أن تزيد هذه المشكلات من التكاليف طويلة الأجل لإصلاح الأخطاء والتحديثات.

الحل: لإدارة هذه المخاطر، قم بتنفيذ مراجعات منتظمة للأكواد البرمجية من قبل كبار المطورين الداخليين أو استشارة مدققين خارجيين يمكنهم فحص جودة الأكواد البرمجية.

5. التكاليف الخفية المحتملة

في حين يتم السعي للاستعانة بمصادر خارجية لتحقيق فوائد من حيث التكلفة، فإن التكاليف الخفية يمكن أن تلغي الوفورات. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى الإنفاق على تدريب إضافي لجعل مطوري البرمجيات الذين يتم الاستعانة بمصادر خارجية على مستوى الجودة أو المعايير التقنية لمؤسستك.

أو قد يكون هناك

إدارة المشاريع المستقلة

النفقات العامة المشاركة في التنسيق معهم عبر مناطق زمنية مختلفة.

الحل: تحديد وتخصيص ميزانية لجميع التكاليف المتوقعة في العقد، بما في ذلك وقت الإدارة ونفقات الانتقال وتكاليف البرامج/المجموعة التقنية الإضافية والعقوبات المحتملة لعدم الامتثال.

## نماذج الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات

إن الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات ليست مسعى واحد يناسب الجميع. فالنماذج المختلفة تلبي احتياجات المشاريع المختلفة ومقاييسها وأساليب إدارتها. فيما يلي نماذج الاستعانة بمصادر خارجية الأكثر شيوعًا:

1. النموذج القائم على المشروع

تكون شركة تطوير البرمجيات مسؤولة عن تنفيذ مشروع كامل ضمن معايير التكلفة والوقت المتفق عليها، بدءاً من التخطيط الأولي وحتى التسليم النهائي. وهذا هو النهج الأكثر تقليدية و نهج الاستعانة بمصادر خارجية للاستعانة بمصادر خارجية.

فهو يتطلب مشاركة يومية أقل منك. أنت تشارك فقط في القرارات الرئيسية مثل الميزات التي يجب تطويرها. تتم إدارة التنفيذ من قبل مدير مشروع البائع، الذي يزودك بالتحديثات ويجمع الملاحظات لتوجيه المشروع.

هذا النموذج مناسب للمشاريع لمرة واحدة مع تاريخ انتهاء واضح.

الإيجابيات

تقليل النفقات الإدارية للعملاء

المساءلة الواضحة من جانب البائع

السلبيات

تحكم أقل في العمليات اليومية

مرونة محدودة للتغييرات بمجرد بدء المشروع

2. زيادة عدد الموظفين

ينطوي هذا النموذج على توظيف فريق من المطورين والمختبرين من بائع الاستعانة بمصادر خارجية لتكملة احتياجات فريقك الحالي مؤقتاً، وعادةً ما يكون ذلك لمشروع محدد.

ويرفع فريق الاستعانة بمصادر خارجية تقاريره إلى الإدارة الداخلية ويعتبر امتداداً للقوى العاملة لديك. هذا النموذج يناسب المؤسسات التي لديها فرق تطوير برمجيات داخلية راسخة ذات خبرة في

التعاون في إدارة المشاريع

مع فريق خارجي. تعمل المواهب التقنية الداخلية والخارجية في شراكة في مشروع البرمجيات.

الإيجابيات

تكامل عالٍ مع الفرق الداخلية

المرونة في إدارة وتوجيه فريق العمل المعزز

العيوب

تتطلب قدرات قوية في إدارة المشاريع

3. نموذج الفريق المخصص

هنا، تقوم بتعيين فريق من مطوري البرمجيات من مصادر خارجية للتعامل مع بعض أو كل مشاريعك. سوف يعملون جنباً إلى جنب مع فريقك الحالي ويقدمون تقاريرهم إلى مدير مشروعك. ومع ذلك، على عكس زيادة عدد الموظفين، لن يتم دمجهم بالضرورة في فريقك الداخلي.

قد ينشئ الفريق المخصص منهجياته وسير العمل الخاص به، خاصةً إذا كان يتعامل مع قطاع متميز من المشروع. هذا النموذج فعّال للمشاريع طويلة الأجل حيث من المتوقع أن يستمر العمل.

الإيجابيات

فريق عمل متسق يعمل على مشاريعك

قابلية أفضل للتوسع والمرونة في ديناميكيات الفريق

العيوب

يتطلب المزيد من الجهد في الإعداد والمواءمة الأولية

اعتماد أكبر على منهجيات فريق الاستعانة بمصادر خارجية

4. نموذج السعر الثابت

يتضمن نموذج السعر الثابت تحديد نطاق المشروع وقائمة بالموارد المطلوبة لإنجاز العمل. أنت تدفع سعرًا محددًا ، بغض النظر عن الوقت والموارد التي تنفقها الشركة التي تستعين بمصادر خارجية.

هذا لا يترك أي مجال للمرونة أو الإضافات اللاحقة، وبالتالي فهو الأنسب لمشاريع تطوير البرمجيات الصغيرة أو المتوسطة حيث تعرف بالفعل ما تحتاجه بالضبط. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي التغييرات أو التحديات غير المتوقعة في المشروع إلى مفاوضات أو تكاليف إضافية.

الإيجابيات

ميزانية يمكن التنبؤ بها

تسليمات وجداول زمنية واضحة

السلبيات

خطر التنازل عن الجودة لتلبية قيود الميزانية

عدم المرونة في التكيف مع تطورات المشروع

5. الوقت والمواد

في هذا النموذج، كل شيء مرن. يمكنك تعديل نطاق المشروع، وتمديد المواعيد النهائية، وتكييف سير العمل حسب الحاجة وعند الحاجة، مع دفع مقابل الوقت الذي يقضيه فريق الاستعانة بمصادر خارجية شهريًا.

هذا مثالي لمشروع برمجيات معقد حيث من المحتمل أن يستمر النطاق في التغير مع ورود مدخلات جديدة - على سبيل المثال، ملاحظات المستخدمين. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن التكاليف يمكن أن ترتفع مع هذا النموذج. إنه قابل للتطبيق إذا كنت تراقب التقدم عن كثب وتدير التغييرات بكفاءة.

الإيجابيات

قدرة عالية على التكيف مع احتياجات المشروع المتغيرة

الدفع يعكس العمل الفعلي المنجز

السلبيات

إمكانية ارتفاع التكاليف دون إدارة دقيقة

يتطلب مراقبة دقيقة وإدارة فعالة للتغيير

إدارة فريق تطوير البرمجيات بالاستعانة بمصادر خارجية: أفضل الممارسات

فيما يلي أربع نصائح لإدارة فريق تطوير البرمجيات المستعان فيه بمصادر خارجية بفعالية:

1. تنفيذ استراتيجية للتأهيل وبدء المشروع

تمامًا كما تقوم بإعداد موظف جديد لتهيئة الموظف الجديد لتهيئة الأجواء لفترة عمله في مؤسستك، قم بتعريف مطوري البرمجيات الذين تستعين بمصادر خارجية بثقافة شركتك وتوقعات المشروع والعمليات التشغيلية ذات الصلة لضمان اندماجهم بسلاسة.

شارك وثائق المشروع الأساسية، بما في ذلك معلومات مثل المواصفات الفنية ومعايير الترميز ومقاييس ضمان الجودة. تأكد من أن فريق الاستعانة بمصادر خارجية يفهم كل شيء؛ وإذا لم يفهموا ذلك، قم بحل مشاكلهم في أقرب وقت ممكن.

يمكن للاجتماع الافتتاحي أن يساعد الجميع على التفاهم على نفس الصفحة وتهيئة المسرح فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات والتوقعات. شارك الأمثلة وأفضل الممارسات لمساعدة فريق الاستعانة بمصادر خارجية على فهم مستوى الجودة المتوقع.

2. قم بتوصيل خططك بشكل جيد ومتكرر

يساعد التواصل المنتظم والفعال على إبقاء المشاريع المعقدة على المسار الصحيح، وفي حدود الميزانية، ووفقًا للمعايير المطلوبة. ClickUp لفرق البرمجيات يبسط تعيين المهام، وإنشاء المواعيد النهائية، وتحديد الأهداف أو المعالم بطريقة مرئية يمكن الرجوع إليها على منصة واحدة.

يمكن لجميع المشاركين في مشروع تطوير البرمجيات رؤية ما هو متوقع منهم والجداول الزمنية، مما يترك مجالاً ضئيلاً للارتباك. يمكنك حتى تجميع وتصنيف جميع المهام عن طريق إضافة أوصاف فريدة - مع الحفاظ على التقدم والتبعيات والعوائق واضحة للجميع.

باستخدام ClickUp لفرق البرمجيات، يمكنك عرض متطلبات منتجك على أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

بعد ذلك، تابع خطط التطوير والوثائق الخاصة بك بسرعة مع انقر فوق الدماغ . على سبيل المثال، يمكنك تصميم خطة اختبار لمرحلة ما قبل إطلاق البرنامج أو صياغة عناصر العمل والمهام الفرعية بناءً على سياق أهدافك.

مثال على ذلك: في هذا الموجز الخاص بمكتب إدارة المشاريع، يقوم ClickUp Brain بدور مساعدك في الكتابة، حيث يقوم بملء موجز المشروع وإضافة الجداول الزمنية والتسليمات وتعيين المهام لأعضاء الفريق - مما يوفر وقت مديري المشروع وجهودهم.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء ملخصات المشاريع لتسريع سير عملك

بالإضافة إلى تنفيذ

أفضل أدوات إدارة المشاريع

للمهمة، مثل ClickUp أو Jira أو Teamwork، يجب عليك إنشاء طرق متعددة للبقاء على اتصال - على سبيل المثال، يمكنك استخدام

Gmail للاتصالات الرسمية

سلاك للمراسلة الفورية

زووم لمكالمات الفيديو

**_يمكنك أيضًا استخدام ClickUp، الذي يدمج الثلاثة المذكورة أعلاه في منصة واحدة

يعمل التواصل الاستباقي على تسريع حل المشكلات، حتى خارج ساعات العمل العادية.

3. تنظيم ورش عمل للفريق متعدد الوظائف

اتبع تسلسلًا هرميًا قياديًا مع شركة تعهيد البرمجيات بحيث يعرفون إلى من يصعدون المشاكل أو الأسئلة. يجب أن يكونوا قادرين على الاعتماد عليك في سياق العمل وأذونات البيانات والتوجيه الفني.

لتبسيط العملية، قم بتعيين مدير مشروع مخصص يمكنه التحقق بانتظام من مطوري البرمجيات الذين تم الاستعانة بمصادر خارجية والإشراف على تقدم المشروع.

أنت

مطور برامج داخلي

الذي يعمل على مشروع الاستعانة بمصادر خارجية يجب أن يكون لديه اجتماعات افتراضية منتظمة وجلسات ترميز وجلسات تعاونية لحل المشاكل مع فريق الاستعانة بمصادر خارجية لتحسين المتطلبات ومناقشة استراتيجيات التنفيذ.

افترض أنه قد تكون هناك اختلافات في أسلوب العمل بين فريقك الداخلي وفريق الاستعانة بمصادر خارجية. ولذلك، أكثر من التواصل مع سير العمل وأفضل الممارسات لإبعاد الشكوك.

4. تحقق من ذلك على فترات منتظمة وشارك الملاحظات البناءة

المشاكل أمر لا مفر منه أثناء تطوير البرمجيات، بغض النظر عن مدى جودة تخطيطك لنهجك، ومدى مهارة فريقك، ومدى الخبرة التي تمتلكها شركة تطوير البرمجيات.

ومع ذلك، لا تنطوي المشاكل دائمًا على إصلاح أخطاء التعليمات البرمجية أو حل عيوب واجهة المستخدم/تجربة المستخدم. فقد تكون مرتبطة بضعف التواصل أو عدم الالتزام بالمواعيد النهائية أو الاستخدام غير السليم للبيانات.

في حالة الإعداد الداخلي، يمكن للمطورين الموجودين على جدول الرواتب الخاص بك توفير حل سريع، والعمل لساعات العمل الخاصة بك، حتى مع

العمل الهجين

الترتيب

ولكن عندما تختار شريكًا للاستعانة بمصادر خارجية في منطقة زمنية مختلفة، يجب أن يكون لديك نظام لتحديد المشاكل والإبلاغ عنها وحلها عند ظهورها لتجنب النفقات الإضافية أو التأخير في تطوير البرمجيات.

تساعد المراجعات المتكررة في مناقشة التحديات وجودة العمل وإدارة المواعيد النهائية.

محادثة ClickUp

يجمع تواصل الفريق في مساحة واحدة. شارك التحديثات واربط الموارد وتعاون بسهولة.

قم بإضافة أي شخص إلى محادثات العمل باستخدام @إشارات وتعيين التعليقات لإبقاء الفريقين في العمل على عناصر العمل.

شجع على التواصل بشكل أفضل بينك وبين فريقك باستخدام ClickUp Chat

علاوة على ذلك، يجب أن يقدم فريقك الداخلي ملاحظات صادقة ودعمًا وتوجيهًا مناسبًا. على سبيل المثال، إذا كان مطورو البرمجيات الذين يستعينون بمصادر خارجية يواجهون صعوبة في التعامل مع تقنية أو عملية معينة، فقم بترتيب جلسة تدريبية للتعرف على ذلك.

ومهما كانت المشكلة، شجّع مطوري البرمجيات الذين يستعينون بمصادر خارجية على التواصل بصراحة وطمأنتهم بأن مخاوفهم صحيحة.

## مستقبل الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات

دعونا ندرس خمس تقنيات تؤثر بشكل كبير على مستقبل صناعة تطوير البرمجيات.

1. منهجيات Agile و DevOps

تضمن منهجية أجايل أن تظل المشاريع مرنة ومتجاوبة مع احتياجات العميل وتغيرات السوق في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات. لا عجب أنها لا تزال تُستخدم من قبل 59% من المؤسسات لبناء منتجات تركز على العملاء مع قيمة تجارية محددة بوضوح.

تمكّنك أطر العمل مثل Scrum أنت وفريقك الخارجي من تحسين الميزات وتحديد أولوياتها باستمرار بناءً على ملاحظات المستخدمين الصادقة من خلال استخدام التطوير التكراري وحلقات التغذية الراجعة المنتظمة.

وبالمثل، فإن DevOps يتيح لك وللفريق المستعان به تسليم أسرع من خلال الجمع بين تطوير البرمجيات (Dev) وعمليات تكنولوجيا المعلومات (Ops) في عملية واحدة مستمرة. وهو يتيح للفرق تحديد المشكلات ومعالجتها في الوقت الفعلي، وأتمتة سير العمل، وتبسيط عمليات النشر.

2. إنترنت الأشياء (IoT)

يستمر سوق إنترنت الأشياء في التوسع، حيث تتوقع شركة Statista أن سيصل عدد أجهزة إنترنت الأشياء في جميع أنحاء العالم إلى 29.42 مليار جهاز بحلول عام 2030.

ومع تزايد دمج المؤسسات لتقنية إنترنت الأشياء في منتجاتها وخدماتها بشكل متزايد، فإنها تستعين بمصادر خارجية للتطوير للوصول إلى المهارات المتخصصة وتسريع استراتيجيات الوصول إلى السوق.

يعزز هذا الاتجاه من تحليلات البيانات وإدارة الأجهزة وقدرات أمن الشبكات، مما يسمح لك ببناء حلول إنترنت الأشياء الأكثر تطوراً وترابطاً التي تقدم تجارب عملاء فائقة.

3. أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)

تساعد أتمتة العمليات الروبوتية في بناء منتجات أفضل من خلال أتمتة المهام المتكررة التي تعتمد على العمليات مثل إنشاء التعليمات البرمجية وإدخال البيانات وتجميع ملاحظات المستخدمين. وهذا يقلل بشكل كبير من مخاطر الخطأ البشري ويزيد من الكفاءة.

يمكن أن تكون أدوات أتمتة العمليات الآلية فعالة بشكل خاص في اختبار الانحدار، حيث تقوم الروبوتات الآلية بتنفيذ حالات اختبار محددة مسبقًا على البرنامج الذي يتم تطويره باستمرار. وهذا يضمن ألا تؤدي الإضافات أو التغييرات الجديدة في التعليمات البرمجية إلى تعطيل الوظائف الحالية بشكل غير متوقع.

4. التطوير السحابي الأصلي

يتم تصميم التطبيقات السحابية الأصلية وتطويرها خصيصًا للبيئات السحابية. وهي تستفيد من مجموعة كاملة من الخدمات والميزات السحابية، مثل بنية الخدمات المصغرة والحاويات والوظائف بدون خادم والتنسيق الديناميكي.

مع استمرار الاعتماد على التحول الرقمي، من المتوقع أن يزداد الطلب على التطبيقات السحابية الأصلية، مما يوفر فرصاً عديدة لشركات التعهيد لبناء برامج قابلة للتطوير والمرونة والإدارة دون إشراف مباشر على البنية التحتية.

5. الذكاء الاصطناعي التوليدي

في مجال الاستعانة بمصادر خارجية، لا سيما في مجال تطوير البرمجيات المخصصة وصيانتها، يمكن للتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي التنبؤ بأعطال النظام المحتملة أو تحديد مجالات التحسين، مما يتيح الصيانة الاستباقية وتحسين تطبيقات البرمجيات. مخطوطة OpenAI's Codex الذي يعمل على تشغيل GitHub Copilot، هو مثال على الذكاء الاصطناعي الذي يساعد المطورين من خلال اقتراح أسطر كاملة من التعليمات البرمجية أو الخوارزميات المعقدة. وهذا يحسّن من إنتاجية المطورين، وربما يقلل من الحاجة إلى فرق ترميز واسعة النطاق.

تجلب كل تقنية مزايا مميزة للاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات، مما يمكّن الشركات من الحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد ديناميكي. يمكن أن يؤدي فهم هذه التقنيات ودمجها إلى تعزيز استراتيجيات الاستعانة بمصادر خارجية لمؤسستك وتحقيق نتائج متفوقة.

وسّع آفاقك مع الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات

استثمر الوقت مقدمًا لفهم ما تحتاج إليه وفصّله في بيان نطاق حتى تتمكن من توصيل المتطلبات عند البحث عن مزودي خدمات تعهيد البرمجيات المناسبين.

أثناء إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية الاستعانة بمصادر خارجية، تأكد من تحديد النواتج والميزانيات والجداول الزمنية بوضوح لتوفير المتاعب لاحقًا.

يجب أن يكون لديك أيضًا استراتيجية لإدارة مطوري البرمجيات الذين تمت الاستعانة بمصادر خارجية مع أدوات وعمليات اتصال فعالة.

تذكر: الاستعانة بمصادر خارجية هي علاقة وليست صفقة تسليم وتسليم. كلما كنت أكثر شفافية وتواصلاً، كلما كان تعاونك أكثر نجاحاً.

يمكن لأدوات التعاون وإدارة المشاريع مثل ClickUp أن تساعد في كل مرحلة من مراحل الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات - بدءاً من سرد المتطلبات في قوالب معدة مسبقاً، واستخدام الدردشة في الوقت الفعلي للتواصل مع الفريق الخارجي، وعمليات التحقق المنتظمة، واستخدام ClickUp Brain أثناء كتابة ملخصات مشاريع البرمجيات وتعيين المهام وتتبعها.

إذا كنت تتطلع إلى جعل عملية تطوير برمجياتك أكثر كفاءة,

اشترك في ClickUp مجانًا

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## الأسئلة المتداولة (FAQ)

1. هل الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات فكرة جيدة؟

نعم، تعد الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات فكرة جيدة إذا تمت إدارتها بشكل صحيح. فهي توفر إمكانية الوصول إلى المواهب العالمية، وتوفير في التكاليف، ووقت أسرع للوصول إلى السوق، والقدرة على التركيز على وظائف الأعمال الأساسية.

ومع ذلك، فإنه يأتي مع تحديات مثل حواجز التواصل ومراقبة جودة المنتج. يعتمد النجاح على اختيار الشركة المناسبة للاستعانة بمصادر خارجية وإدارة العلاقة بفعالية للتخفيف من المخاطر المحتملة.

2. كيف يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات بنجاح؟

يتطلب النجاح في الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات التخطيط والتنفيذ. ابدأ بتحديد متطلبات مشروعك واختيار شركة تعهيد تتمتع بالمهارات المناسبة وسجل حافل.

أنشئ قنوات اتصال قوية وعمليات مراجعة منتظمة لمراقبة التقدم المحرز. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن العقود مفصلة من حيث النطاق والجداول الزمنية والتوقعات لتجنب سوء الفهم وإدارة المشروع بنشاط للحفاظ على الجودة والالتزام بالمواعيد النهائية.

3. ما هي الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات؟

تتضمن الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات الاستعانة بمزود خدمة خارجي للتعامل مع تطوير البرمجيات من البداية إلى النهاية أو أجزاء من البرمجيات. يمكن أن تتراوح الخدمات من إدارة العمليات التجارية وصيانة البرمجيات لعملائك إلى الوصول إلى المهارات المتخصصة لتطوير منتجات وقدرات جديدة لتسريع وقت الوصول إلى السوق.