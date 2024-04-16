‘رتب سريرك&8217; ملخص الكتاب: المراجعة والوجبات الرئيسية

قبل أن تقرأ الكتاب، قد لا يبدو ترتيب سريرك كمهمة مُرضية تثير شعوراً بالإنجاز عند الانتهاء منها. إنه عمل روتيني عادي في أحسن الأحوال.

ومع ذلك، يقول الأدميرال ويليام ماك رافين في كتابه رتب سريرك: أشياء صغيرة يمكن أن تغير حياتك... وربما العالم خلاف ذلك_، فهو يقدمه كاستعارة عميقة للتعامل مع أصعب لحظات الحياة. ويتحدث عن كيف يمكن للأفعال الصغيرة المدروسة أن تكون نافذة لحياة من الانضباط والمرونة والإنجاز.

يأخذ الكتاب كتاب جعل سريرك القراء في رحلة لتحسين الذات، ويساعدهم على كشف أسرار قهر الشدائد.

في هذا الملخص لكتاب صنع سريرك، ننتقي شذرات من الدروس الحيوية من كنز الدروس الحياتية من أصعب برامج التدريب العسكري في العالم - تدريب القوات البحرية الخاصة.

ولكن قبل ذلك، إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب، تحقق من مجموعتنا المنسقة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها (بما في ذلك "رتب سريرك") في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها لاستخدامها لاحقاً.

25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

## _مثِّل سريرك: الكتاب في لمحة سريعة

كتاب اصنع سريرك عبر

_/ href/ _https://www.amazon.com/Make-Your-Bed-Little-Things/dp/1455570249/ref=sr\\_1\_1\_1?crid=2PPUI3H9NM9O7&dib=eyJ2IjoiJoiMSJ9.T2feJ9J9JRKNEGKNEGGKlKlVZ-tQJP07UIhKRXOXOrHE3E3MVQLHYWLPCLxRz0EWGSMQG8FHX_ds7DcXXXS9RHeCoWBB2sTp0J5-HD3RfAxwBLeZWD8-mTjUfesfesivlmximPiEZEZ757SkLLJ65mRERG7Qbl7QblOqyXXy7sT6h2WUZ7ZQZqj3hMpBzJ60DCEDCL0Fu0FuxEmphX3XX3XY2LSYUUFGPNETUXTUXTURWWB8GGPVWLN9QLHyvPj2bxpGn7Si2vJ3M.KxOsbIB1ULqTcK3E3ttABbXza1da1MR5NMgcPTABork&dib\_tag=se&keywords=make+your+bed&qid=1711632164&sprefix=make+you+bed%2Caps%2C484&sr=8-1 أمازون /%%href/

نشأ كتاب مكِّن سريرك من خطاب حفل التخرج العميق الذي ألقاه الأدميرال ويليام هـ. أثناء مخاطبته لخريجي جامعة تكساس، أوستن، شارك هذا المحارب القديم في البحرية الأمريكية رؤيته من تدريب القوات البحرية الخاصة وكيف يساهم في بناء الشخصية. إنه دليل ملهم يركز على قيم النجاح والمرونة والمثابرة أثناء مواجهة تحديات الحياة.

قبل الغوص في أعماق ملخص كتاب خذ سريرك، إليك لمحة سريعة عن الكتاب:

المؤلف : الأدميرال ويليام مكريفن

: الأدميرال ويليام مكريفن عدد الصفحات : 144 صفحة

: 144 صفحة تقييم القراءات الجيدة : 4.0/5.0

: 4.0/5.0 سنة النشر : 4 أبريل 2017 (الطبعة الأولى)

: 4 أبريل 2017 (الطبعة الأولى) الناشر : جراند سنترال للنشر

: جراند سنترال للنشر الوقت المقدر للقراءة : 2.5 ساعات

: 2.5 ساعات مدة الاستماع: 2 ساعة

## دروس أساسية من كتاب أعد فراشك تأليف ويليام ه. ماكريفن

يستلهم الأدميرال ويليام ماكريفن في كتابه صنع سريرك من تجاربه خلال تدريب القوات البحرية الخاصة لمشاركة دروس الحياة القيّمة.

إليك 10 دروس من الكتاب من شأنها أن تغير حياتك الشخصية و أهدافك المهنية :

1. ابدأ يومك بترتيب سريرك

يبدأ ماكريفن بالحديث عن كيف كان مدربوه، الذين كانوا من قدامى المحاربين في القوات البحرية الخاصة (SEAL)، يتفقدون الأسرة في الصباح الباكر. كان السرير المصنوع جيدًا يحتوي على زوايا مربعة وأغطية محكمة ووسادة في المنتصف موضوعة أسفل اللوح الأمامي مباشرةً وبطانية إضافية مطوية بعناية في قاعدة الرف.

كان العادة اليومية لم يكن تحديًا لأولئك الذين كانوا على استعداد للخضوع لتدريب أساسي شاق لمدة 6 أشهر ليصبحوا من القوات البحرية الخاصة. ومع ذلك، كان لها تأثير دائم على نفسيتهم.

فترتيب السرير كان يضفي طابعًا إيجابيًا على يومهم. إنها علامة على الانضباط وتمنحهم شعورًا بالفخر - فأنت تنجز مهمة ما بمجرد بدء اليوم! إن الشعور بالإنجاز في وقت مبكر ومشرق سيحفزك على إنجاز المهام التالية حتى انتهاء اليوم.

حتى في الأيام السيئة التي لا تشعر فيها بتأثير الإنتاجية، يمكنك دائمًا العودة إلى سريرك مرتبًا وتجد العزاء في أن الغد سيكون أفضل.

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إنه يسلط الضوء على كيف أن الفعل البسيط المتمثل في ترتيب سريرك بشكل صحيح قد يكون في بعض الأحيان أساسًا للتميز والسلوك الإيجابي. إن الالتزام بالمهام الصغيرة بدقة واتساق ينمي عادات تؤثر على جوانب أكبر من حياتنا.

2. ابحث عن شخص يساعدك في التجديف

ثم يركز ماك ريفن على أهمية العمل الجماعي.

ويتحدث عن كيفية تقسيم طلاب البحرية إلى طواقم قوارب مكونة من سبعة أفراد للتجديف بقارب مطاطي صغير على بعد أميال في الساحل الغربي. كان ستة طلاب، ثلاثة على كل جانب، مسؤولين عن التجديف، بينما يتولى أحدهم مسؤولية التجديف كقائد للقارب.

لم يكن الإبحار في ساحل المحيط الهادئ بالأمر السهل، على عكس التجديف في البحر، حيث يبلغ ارتفاع الأمواج في الشتاء من 8 إلى 10 أقدام. كان على الجميع العمل معاً. كان على من يجدّفون أن يبذلوا جهداً متساوياً للحفاظ على توازن القارب وتحريكه. وبالمثل، كان على ربان القارب (الشخص المسؤول عن القارب) أن يزامن كل ضربة مجداف ويبحر بخبرة في البحر.

ممر ركوب الأمواج للقوات البحرية عبر

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إن فكرة أنه يجب عليك أن تجد شخصًا يساعدك في التجديف هي شهادة على تجربة إنسانية عالمية - النجاح نادرًا ما يكون مسعىً فرديًا. يجب على أولئك الذين يتطلعون إلى تغيير العالم الاعتماد على علاقات قوية وشبكة داعمة لجعل الرحلة أكثر سهولة.

فالعمل ضمن فريق يتطلب الثقة والتواصل والاعتماد المتبادل لتجاوز التعقيدات الشخصية والمهنية. ومن شأن طلب المساعدة في هذه اللحظات أن يزيد من احتمالية الانتصار ويخفف من عبء الرحلة.

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لذا، كوّن أكبر عدد ممكن من الأصدقاء وساعدهم كما يساعدونك. ففي النهاية، تكمن القوة الحقيقية في الوحدة.

3. قِسْ الشخص بحجم قلبه*

استكمالاً للحكاية أعلاه، يتحدث الأدميرال ويليام ماكريفن عن كيف تضاءل عدد طلاب الدفعة المكونة من 150 طالبًا إلى 42 طالبًا فقط في أسابيع قليلة من تدريب القوات البحرية الخاصة. ومع بقاء سبعة طواقم قوارب فقط، أراد الجميع الانتماء إلى الطاقم الذي يضم الرجال طوال القامة ذوي القوام الطويل.

ومع ذلك، كان الأكثر تميزًا في الأداء هم مجموعة من "غير الأسوياء" - الذين يُطلق عليهم طاقم "المنشكين".

ضم طاقم المنشكين هنديًا أمريكيًا، وأمريكيًا أفريقيًا، وأمريكيًا بولنديًا، وأمريكيًا يونانيًا، وأمريكيًا إيطاليًا، وطفلين من الغرب الأوسط، جميعهم بطول خمسة أقدام وخمس بوصات أو أقل. ومع ذلك، فقد تفوقوا على جميع الفرق الأخرى في التجديف والسباحة والجري.

كان تدريب القوات البحرية هذا تجربة متواضعة بالنسبة للرجال الكبار الذين سخروا من الزعانف الصغيرة التي ارتداها الأطفال الصغار ليأكلوا غبارها لاحقًا. لقد جعل ماكريفن يدرك أنه لا يمكن لأي مظهر خارجي أو معيار اجتماعي أو مقاييس سطحية أن تصنف عزيمة الشخص وقدرته على التحمل وقوة إرادته.

فالنجاح يعتمد على الجرأة بشكل كبير، وأثبتت القرود الصغيرة أن حجم قلوبهم فقط هو ما يهم لأنه يطغى بشكل كبير على حجم زعانفهم.

4. تغلَّبْ على كونك بسكويتة السكر وواصل المضي قدمًا###

بعد ذلك جاء الجزء التالي في تدريب القوات البحرية الخاصة حيث أجرى المدربون تفتيشًا أسبوعيًا للزي الرسمي. كان التقييم دقيقًا وصارمًا، مع وجود معايير عالية جدًا تتناسب مع ذلك.

كان على الطلاب أن يرتدوا قبعة منشية بشكل مثالي، وزيًا مكويًا بشكل مثالي، ومشبك حزام لامع وخالٍ من البقع لاجتياز هذا التفتيش. كان الطلاب يبذلون قصارى جهدهم، لكن المدربين كانوا يكتشفون شيئًا خاطئًا على الرغم من عملهم الشاق.

فبدأ العقاب.

تخطى عقوبة "كعكة السكر" عبر فيسبوك كان على الطلاب بعد ذلك أن يتحدوا منطقة ركوب الأمواج وهم بكامل ملابسهم. وبمجرد أن أصبحوا مبللين من رؤوسهم حتى أصابع أقدامهم، كان عليهم أن يتدحرجوا على الشاطئ حتى تغطوا بالرمال. أطلقوا على ذلك اسم "كعك السكر". كان على كعك السكر أن يبقى على هذه الحالة طوال اليوم: باردًا ومبللًا ومغطى بالرمال.

بالطبع، كان الأمر محبطًا للعديد من الطلاب الذين أصبحوا كعك السكر مهما حاولوا. لم يفهموا أن النظام تم إنشاؤه لجعل الجميع كعك السكر. كان الدرس المستفاد هو أن الفشل جزء من الحياة، ويجب أن تتعلم كيف تتغلب على الصعاب. الهدف هو التغلب على الشفقة على الذات ومواصلة المضي قدمًا.

5. لا تخافوا من السيرك## لا تخافوا من السيرك##

استمرارًا لموضوع قبول الفشل كنتيجة محتملة لمسعى ما، يناقش مكريفن قائمة السيرك.

يعد تدريب القوات البحرية الخاصة تحديًا بدنيًا وذهنيًا. يجب على الطلاب المشاركة في أنشطة مثل الجري لمسافات طويلة، ومضمار العقبات، والسباحة الطويلة، وساعات من تمارين الجمباز، وغيرها.

لكل نشاط معايير محددة يجب الوفاء بها ضمن جدول زمني محدد. وكان عدم القيام بذلك يؤدي إلى وضعهم على قائمة السيرك. كانت القائمة تُنشر في نهاية اليوم، وكان على من يتم إدراجهم في القائمة المختصرة أن يقضوا ساعتين إضافيتين من تمارين الجمباز.

العمليات الخاصة في القوات البحرية الخاصة التي تمارس تمارين الكروس فيت عبر كريستيان ساينس مونيتور انتهى به المطاف في السيرك يعني أمرين:

أداؤك لم يكن على المستوى المطلوب لهذا اليوم

أنك ستكون أكثر إرهاقاً في اليوم التالي، مما قد يؤدي إلى إضعاف أدائك - وهو ما قد يؤدي إلى إدراجك في قائمة السيرك في اليوم التالي

لم يرغب أحد في أن يكون على قائمة السيرك، ولكن كانت هناك بعض الأسماء المتكررة. قوّتهم ساعتان إضافيتان من تمارين الجمباز أكثر. لقد أكسبهم الألم القوة والمرونة.

تؤمن ماكريفن أن الحياة مليئة بالسيرك وأن الفشل سيكون مؤلمًا. ومع ذلك، فإن الفشل يعلمنا المرونة والمثابرة، مما يجعلنا أقوى وأقرب خطوة إلى النجاح.

6. انزلق على العقبة برأسك أولًا###

كان على الطلاب اجتياز مسار العقبات مرتين أسبوعيًا على الأقل خلال تدريب القوات البحرية الخاصة.

وقد تضمن مسار العوائق 25 عائقاً، مثل حائط طوله 10 أقدام، وشبكة شحن طولها 30 قدماً، والزحف على الأسلاك الشائكة، وغيرها. إلا أن أكثرها ترهيباً كان الانزلاق من أجل الحياة.

كان يحتوي على برج من ثلاث طبقات بارتفاع 30 قدماً في أحد طرفيه وبرج من طبقة واحدة في الطرف الآخر، وبينهما حبل بطول 200 قدم. كان على المتدربين تسلق البرج الأكبر والإمساك بالحبل والوصول إلى الطرف الآخر. كانوا يعلقون أجسادهم تحت الحبل ويعبرون الحبل بوصة واحدة، ويسحبون ثقل أجسادهم يداً بعد يد.

إلى أن جاء يوم ما، صعد أحد المتدربين الشجعان إلى أعلى الحبل وألقى بنفسه على رأس الحبل. وقد ساعده هذا النهج الذي يبدو أحمق ومحفوف بالمخاطر على تحطيم الرقم القياسي للعقبة!

مواجهة التحديات من خلال

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إذا وضعنا جانباً آليات أو لوجستيات هذا النهج، يتضح أن مواجهة التحديات بشكل مباشر وحازم أكثر فعالية في رسم طريق النجاح.

وبدلًا من السماح للخوف وعدم اليقين بالتشويش على حكمنا، يجب علينا تصور التحديات كفرص للنمو والتعلم. إن المواجهة المباشرة لهذه التحديات تزرع فينا المرونة والعزيمة، مما يهيئنا لمواجهة أي شيء ترمينا به الحياة في طريقنا.

7. لا تتراجعوا أمام أسماك القرش## لا تتراجعوا أمام أسماك القرش

خلال مرحلة الحرب البرية من التدريب الأساسي للقوات البحرية الخاصة، يتم نقل الطلاب جواً إلى جزيرة سان كليمنتي، قبالة ساحل سان دييغو. المياه هنا هي أرض خصبة لتكاثر أسماك القرش البيضاء الكبيرة.

لاجتياز تدريب القوات البحرية الخاصة (SEAL)، يجب على الطلاب إكمال السباحة لمسافات طويلة، حتى أن بعضهم في ظلام الليل الحالك. وقبل الانطلاق في هذه الرحلة، كان المدربون يطلعون الطلاب على الأنواع المختلفة من أسماك القرش التي تعيش في المياه.

يبدأون بتأكيدهم للطلاب أنه لم يسبق لأي سمكة قرش أن التهمت أي شخص. ثم يشاركون بعض مهارات البقاء على قيد الحياة، مثل الوقوف في مكانك إذا بدأت سمكة قرش تحوم حول موقعك.

يخبر المدربون الطلاب أن يتجنبوا السباحة بعيداً أو التظاهر بالخوف، حيث يمكن لأسماك القرش أن تشعر بالخوف. أخيراً، إذا هاجمت سمكة قرش، يتم تعليم الطلاب أن يلكموها على خطمها بكل قوتهم. سيؤدي ذلك إلى استدارتها والسباحة بعيداً.

وبعد أن يتسلح الطلاب بهذه المعرفة، يسبح الطلاب في المياه المليئة بأسماك القرش ويكملون مهامهم.

جندي من القوات البحرية في سباحة ليلية عبر%/%/ *[_SOFREP]( https://sofrep.com/news/2-mile-night-ocean-swim-stun-grenades-and-a-florida-man-welcome-to-navy-seal-hell-week/)* من خلال ذلك، يعلمنا ماكريفن دروس الشجاعة والصمود. ستصادف العديد من أسماك القرش في حياتك - وهذا أمر لا مفر منه. الهدف هو أن تبقى هادئًا أثناء مواجهة هذه التحديات الهائلة.

8. كن في أفضل حالاتك في أحلك اللحظات

في الجزء التالي من كتاب "_كن الأفضل في أحلك اللحظات"، يقدم ماك ريفن بعض المعلومات الأساسية عن كيفية قيام غواصي البحرية الأمريكية بهجمات تحت الماء. يتم إنزال زوج من غواصي القوات الخاصة خارج ميناء العدو. لا يملك هؤلاء الغواصون سوى بوصلة ومقياس ديف لإرشادهم إلى الهدف بينما يسبحون ميلين تحت الماء.

خلال جزء كبير من هذه السباحة، لديهم ضوء القمر، والضوء المحيط، ومصابيح الشوارع المحيطة بهم لإضاءة الطريق. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يشعرون بالراحة وهم يعلمون أنهم يسبحون في المياه المفتوحة.

غواص بحري ينفذ هجومًا تحت الماء عبر

_ / href/ _https://www.businessinsider.in/international/news/all-us-special-operators-train-for-combat-diving-but-navy-seals-take-it-to-another-level/articleshow/80320240.cms Business Insider /%href/

ومع ذلك، كلما اقتربوا من السفينة المستهدفة، تحجب السفينة الضوء. نظرًا لأن الهدف من التمرين هو العثور على عارضة السفينة، يتعين على الغواصين الوصول إلى أعمق الأجزاء.

يعد الوصول إلى الجزء الأكثر ظلمة في السفينة، الخالي من الضوء والغارق في الأصوات الصاخبة لآلات السفينة، من أكثر اللحظات إثارة للقلق في المهمة. يمكن أن يكون التأثير مزعجاً نفسياً إلى الحد الذي يعرض المهمة للخطر.

ولكن في هذه اللحظات الحالكة، يجب أن يتذكر جنود البحرية ما يلي الحفاظ على تركيزهم ومتماسكين. يساعدهم الخروج من مثل هذه اللحظات المظلمة على استرجاع براعتهم البدنية ومهاراتهم التكتيكية وقوتهم الداخلية والخروج منتصرين.

يسلط هذا الدرس المؤثر الضوء على كيف أن اللحظات المظلمة تضيء شخصيتنا الحقيقية. اسعَ إلى أن تكون الأفضل حتى في الأوقات الصعبة، وسوف تتحلى بالمثابرة لتزدهر في الشدائد.

9. ابدأ في الغناء عندما تكون غارقًا في الوحل حتى عنقك###

يُعرف الأسبوع التاسع من تدريب القوات البحرية الخاصة باسم أسبوع الجحيم. يتضمن اختبار التحمل هذا الذي يستمر سبعة أيام بدون نوم أو راحة ومضايقات بدنية وذهنية مستمرة.

في يوم الأربعاء من أسبوع الجحيم، يتم اصطحاب الطلاب إلى منطقة مستنقعات تسمى المستنقعات الطينية. وعليهم أن يتحملوا 15 ساعة في المسطحات الطينية وهم يصارعون الرياح العاتية والبرد القارس وضغط المدربين لترك تدريب القوات البحرية الخاصة.

كان أسبوع الجحيم الذي أعده "ماكريفن" يجبر طلاب صفه على الحفر عميقًا في الوحل البارد والجلوس في هذه الحفر مع بدء غروب الشمس - عقابًا على مخالفة. أطبق الوحل على جميع الطلاب، ولم يكن هناك سوى رؤوسهم فوق الأرض.

أخبر المدربون الفصل أنهم سيسمحون للجميع بالخروج من الوحل إذا انسحب خمسة رجال. كان لا يزال أمامهم حوالي ثماني ساعات من التدريب متبقية وبرد الليل. بطبيعة الحال، بدا العديد من المتدربين وكأنهم على وشك الانسحاب.

أسبوع الجحيم الشجاع مع أغنية عبر Military.com إلى أن صدح صوت عالٍ بأغنية. كانت الأغنية غير متناغمة ولكنها كانت حماسية مما جعل الآخرين يبدأون في الغناء. وبطريقة ما، أدى هذا التمرد البسيط إلى ضبط كل المنغصات ومنح الناس الأمل في تحمل الوحل.

يذكرنا ماك ريفن بأننا سنجد أنفسنا غارقين في الوحل يومًا ما. ومع ذلك، فإن النجاح يعتمد على منح الناس الأمل. أولئك الذين يتجرأون بشكل كبير يشعلون الأمل ويمتلكون القدرة على تغيير العالم.

10. لا تدق الجرس أبدًا أبدًا###10

الدرس الأخير في _لا تقرع الجرس أبدًا.

في مقر تدريب القوات البحرية الخاصة، يوجد جرس نحاسي معلق في وسط المجمع. هذا الجرس ليراه جميع الطلاب - إنه مفتاحهم لترك التدريب والعودة إلى الحياة التي لم يعد عليهم فيها اتباع قانون ترتيب الفراش، أو أن يصبحوا كعكة سكرية، أو السباحة مع أسماك القرش، أو الجلوس حتى الرقبة في الوحل. قرع الجرس يجعلك تخرج.

لا تدق الجرس عبر فيسبوك على الرغم من إغراء الحياة الطبيعية حيث لم يعد كل يوم اختبارًا للقدرة على التحمل، إلا أن ماكريفن ينصح بعدم قرع الجرس. ففي نهاية المطاف، قرع الجرس هو كناية عن الاستسلام والخضوع للتحديات والتخلي عن هدفهم. من خلال رفض قرع الجرس، يمكن للأفراد وضع أهداف ثابتة والاستفادة من العزيمة القوية، والمثابرة على تحمل الصعاب حتى يصلوا إلى النجاح.

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اقتباسات شائعة من _صنع سريرك: أشياء صغيرة يمكن أن تغير حياتك...وربما العالم

فيما يلي بعض الاقتباسات الشائعة من كتاب رتب سريرك:

أنا أعلم أن كل ما حققته في حياتي كان نتيجة للآخرين الذين ساعدوني على طول الطريق

_عامة الناس والعظماء من الرجال والنساء يعرفون جميعًا بكيفية تعاملهم مع ظلم الحياة: هيلين كيلر، ونيلسون مانديلا، وستيفن هوكينغ، وملالا يوسفزاي، وموكي مارتن. في بعض الأحيان، مهما حاولت جاهدًا، ومهما كنت جيدًا، ينتهي بك المطاف كقطعة بسكويت بالسكر. لا تتذمر. لا تلقي باللوم على سوء حظك. قف شامخًا، وتطلع إلى المستقبل، وانطلق!

عامة الناس وعظماء الرجال والنساء العظماء جميعهم يتسمون بكيفية تعاملهم مع ظلم الحياة: هيلين كيلر، ونيلسون مانديلا، وستيفن هوكينغ، وملالا يوسفزاي، وموكي مارتن. في بعض الأحيان، مهما حاولت جاهدًا، ومهما كنت جيدًا، ينتهي بك المطاف كقطعة بسكويت بالسكر. لا تتذمر. لا تلقي باللوم على سوء حظك. قف شامخًا، وتطلع إلى المستقبل، وانطلق!

الأمل هو أقوى قوة في الكون _

_ لم يكن ترتيب فراشي بشكل صحيح فرصة للثناء. كان ذلك متوقعًا مني. كانت مهمتي الأولى في اليوم، وكان القيام بها بشكل صحيح أمرًا مهمًا. لقد أظهر انضباطي. لقد أظهر اهتمامي بالتفاصيل، وفي نهاية اليوم، كان ذلك بمثابة تذكير بأنني قمت بعمل جيد، شيء يدعو للفخر، مهما كانت المهمة صغيرة

_ الاستقالة لا تجعل أي شيء أسهل أبدًا

## كيفية تطبيق الدروس المستفادة من كتاب "_رتب سريرك" مع ClickUp

ابدأ يومك بمهمة منجزة

A يوم مدير المشروع يبدأ بإعداد جدول الأعمال، وتنظيم الأنشطة، وإجراء اجتماعات الفريق، وتقييم أي أعمال متراكمة، ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل. هذه مهام روتينية ولكنها مع ذلك مهمة بالغة الأهمية - شيء رمزي مثل ترتيب سريرك!

ابدأ يومك بإنتاجية مع ClickUp

استخدم انقر فوق لتحديد الأهداف اليومية ومركزية الاتصالات، وإدارة طلبات التغيير، وتنظيم المهام والأنشطة. يساعدك الانضباط الذاتي في اتباع الروتين بشكل منهجي على بدء يومك بمهمة مكتملة!

إن البقاء على رأس هذه المسؤوليات اليومية يبدأ يومك بشكل إيجابي ويساعدك على التحقق من عنصر تلو الآخر من قائمتك.

الإجراءات الصغيرة والمتعمدة تنمي الانضباط

استخدم إدارة المهام في ClickUp لتنظيم مهامك. قم بتعيين المواعيد النهائية، وتعيين الأولويات، وتحديد التبعيات، وإنشاء مهام متكررة، وإخطار أصحاب المصلحة، والمزيد.

زراعة الانضباط مع المهام على ClickUp

يسمح لك ClickUp بتتبع المهام وإكمالها ومتابعة التزاماتك وزرع حس الانضباط في عملك. سيقدر فريقك أيضًا النظام والهيكلية المتاحة من خلال ClickUp.

كما أنهم سيكونون أكثر انخراطًا في العمل الذي يقومون به لأنهم سيتصورون تأثير كل نشاط في تحقيق الهدف مع تقدم الفرق نحو الهدف الأكبر.

ابحث عن شخص يساعدك في التجديف

يتمحور ClickUp حول العمل الجماعي والتعاون. إنها منصة متعددة الاستخدامات للغاية تسمح للشركات بإعداد مساحات عمل مشتركة حتى تتمكن الفرق من تنظيم المهام والمستندات والتواصل بشكل جماعي عبر موقع مركزي. هذا الترتيب يخترق الصوامع ويسمح للجميع بالتجديف معاً.

إنشاء فرق للتجديف معًا على ClickUp

يدعم ClickUp العديد من قنوات التواصل، مثل الدردشة والتعليقات والملاحظات، والتي يمكن لأعضاء الفريق من خلالها مناقشة تفاصيل المشروع ومشاركة التحديثات والتعاون.

يمكن للفرق أن تجتمع معًا وتتبادل الأفكار باستخدام ClickUp Whiteboard أو الالتزام بإنشاء المستندات وتحريرها والتعاون بشأنها باستخدام مستندات ClickUp .

إجمالاً، ClickUp هي قوة تعاونية ستساعدك على ترويض أعلى الأمواج!

ابدأ الغناء عندما تكون غارقًا حتى رقبتك في الوحل

فيما يتعلق بالتعاون، فإن ClickUp يجعل ذلك ممكنًا من خلال التواصل المتعمد والهادف والمليء بالقيمة.

التواصل هو الأغنية التي تحافظ على الروح المعنوية عالية عندما تصبح الأمور صعبة. إنه يوفر الطمأنينة عندما تنحرف المشاريع عن مسارها وتبدو الأمور قاتمة.

التواصل على ClickUp للتغلب على الشدائد

يقوم ClickUp بربط الفرق معًا من خلال قنوات التواصل المختلفة لمساعدتهم على الغناء لبعضهم البعض. إن عرض الدردشة يسمح للفرق بالتواصل مع بعضها البعض في الوقت الفعلي، بينما إدارة البريد الإلكتروني ClickUp يعتني بالاتصالات غير المتزامنة.

لذا، سواء أكان الأمر يتعلق بمشاركة التحديثات أو الإعلان عن الخطة الاحتياطية في الخطة ب، يضمن ClickUp أن تكون جميع الفرق تغني نفس اللحن أثناء مواجهة الرياح.

انزلق إلى أسفل العقبة برأسك أولاً

يشجع ماكريفن القراء في مكِّن سريرك على التعامل مع التحديات بشكل استباقي. يدعم ClickUp هذه العقلية من خلال تحديد الأهداف الفعالة. أهداف ClickUp تسمح للمستخدمين بمواجهة التحديات بشكل مباشر من خلال تقسيمها إلى مهام أصغر يمكن التحكم فيها.

تحديد الأهداف في ClickUp لمواجهة التحديات

يسمح هيكل تقسيم العمل الناتج مع أهداف محددة وقابلة للقياس للفرق بمواجهة المشاكل المعقدة أو المشاريع ذات المواعيد النهائية الضيقة دون خوف. يمكن للفرق تحديد الأهداف اليومية والأسبوعية والشهرية وتتبع تقدمها تلقائيًا في الوقت الفعلي.

تساهم الإدارة الفعالة للأهداف أيضًا في مرونة المشروع، حيث يمكنك الاستجابة لطلبات التغيير على الفور وتنفيذ خطة إدارة التغيير من خلال مراجعة الأهداف.

لا يهم حجم قلبك فقط

يقولون إن النجاح هو القدرة على الانتقال من الفشل إلى الفشل دون أن تفقد قلبك.

يتيح ClickUp للفرق أن تتجرأ على المضي قدمًا مع ضمان عدم اهتزاز إيمان المرء. استخدم لوحات معلومات ClickUp لقياس وتتبع مختلف المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

قياس حجم قلب فريقك باستخدام ClickUp

حتى لو كان مشروعك بطيئًا في الانطلاق، يتيح لك ClickUp إعادة تقييم جميع تحركاتك وأنشطتك. يتيح لك ذلك البقاء على المسار الصحيح للتحسين المستمر والتخلص من الخوف من الفشل. سيساعدك الاعتراف بالفشل والتعامل معه كفرصة للتعلم على المضي قدمًا.

تفوّق في ترتيب سريركوالمزيدمع_كليك أب

جعل سريرك قصة ممتازة عن الانضباط والمثابرة والثبات. لا تقرأ الكتاب فقط؛ بل طبّق دروسه العشرة في حياتك الشخصية والمهنية، ولن تكون أقل من جندي في البحرية في كل ما تختار القيام به.

قم بتدريب وحداتك العسكرية باستخدام أدوات مثل ClickUp حتى لا تخافوا من الفشل بعد الآن وترتّبوا فراشهم المجازي بشكل مثالي. اشترك مجانًا لمعرفة المزيد!