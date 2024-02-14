كيفية بناء استراتيجية تسويق متكاملة في أسبوعين

لنعد برحلة عبر الزمن إلى صيف 2023 . عندما لم يكن هناك أحد ولا مكان في مأمن من سطوة فيلم "باربي". عندما كانت كل الإعلانات وعلب حبوب الإفطار ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمتاجر الكبرى تحمل صورة باربي الشقراء ذات اللون الوردي والشقراء التي لا يمكن إنكارها. 💁🏼‍♀️

على الرغم من أنها كانت اسمًا مألوفًا قبل فترة طويلة من أن ينعم فريق تسويق "باربي" ميزانية جديرة بمنزل الأحلام لا يزال الفيلم بمثابة درس رئيسي في استراتيجيات التسويق في العصر الحديث.

فقد تُرجم الاهتمام بالتفاصيل والضجة المستمرة والحضور الذي لا مفر منه لحملة "باربي" الترويجية التي استمرت لأشهر إلى نجاح ساحق في شباك التذاكر. وقد أظهرت هذه التحفة التسويقية المتكاملة التأثير الحقيقي للرسائل المتسقة التي يتم تقديمها عبر قنوات متعددة إلى مجموعة واسعة من الجماهير.

وعند انتهائك من قراءة هذه المدونة، سيكون لديك الأدوات اللازمة لفعل الشيء نفسه.

لحسن الحظ، أنت لا تحتاج إلى ميزانية تسويقية بقيمة 150 مليون دولار مثل "باربي" أو سنوات من التحضير لجني فوائد استراتيجية تسويق متكاملة ناجحة خاصة بك. كل ما تحتاجه هو أسبوعين. 🏆

في هذا الدليل، سنغطي كل ما تحتاج إلى معرفته عن التسويق المتكامل ونقسم الأساسيات إلى جدول زمني قابل للتنفيذ لمدة أسبوعين. اتبعه خطوة بخطوة وأسبوعًا بأسبوع لترى استراتيجيتك تنبض بالحياة.

ما هي استراتيجية التسويق المتكامل؟

التسويق المتكامل - أو الاتصالات التسويقية المتكاملة (IMC) - يتخذ نهجًا تسويقيًا شاملاً ويشير إلى أي حملة تتضمن قنوات تسويقية أو وسائط إعلامية لسرد قصة واحدة أو الوصول إلى هدف محدد.

وبالتالي، فإن _استراتيجية التسويق المتكاملة هي خطة لعبتك لإنشاء ومواءمة تلك الرسائل عبر كل قناة.

الحملات المتكاملة تسحب جميع مجالات التسويق - من العلامة التجارية، وجيل الطلب، والعملاء ودورة الحياة، والبريد الإلكتروني، وتسويق المنتجات. إنها تخلق رؤية تحكي بشكل مثالي قصة علامتك التجارية بطريقة متسقة وسهلة المتابعة مع مستوى معين من التخصيص للتعامل مع القناة المعينة ومرحلة دورة حياة العميل.

تانيا ليتلفيلد، رائدة تسويق النمو الجزئي

سواء كنت تتطلع إلى توليد ضجة حول المنتج أو الاشتراك في النشرة الإخبارية أو عملاء محتملين للمبيعات ، تعتمد الفرق مرارًا وتكرارًا على استراتيجيات التسويق المتكاملة لتنويع تجارب الجمهور مع علامتهم التجارية مع سرد (وتعزيز) قصة متسقة مع كل تفاعل. تانيا ليتلفيلد وهي رائدة في التسويق الجزئي للنمو، أن الأمر يستغرق ما بين ست وثماني نقاط اتصال في المتوسط لتوليد طلب تسجيل أو طلب مبيعات بين الشركات. ولهذا السبب تقول: "إن تشغيل حملة على قناة واحدة أو التركيز فقط على حملات من أعلى أو أسفل المسار لن يفي بالغرض".

للبقاء في صدارة الاهتمامات ومواكبة الطرق المتغيرة باستمرار التي يحدد من خلالها المشترون الحلول ويشترون الحلول عبر الإنترنت، تحتاج فرق التسويق إلى إنشاء برامج تحفز الطلب وتحكي قصتهم - حتى قبل أن يكون المستهلك مستعدًا للشراء.

وتوضح ليتلفيلد قائلةً: "لا شيء يفعل ذلك أفضل من الحملات المنسقة متعددة القنوات، والتي تمثل العمود الفقري للاستراتيجيات المتكاملة".

غالبًا ما ترتبط استراتيجيات التسويق المتكاملة بحملة واحدة. على الرغم من أنك تستفيد من قنوات متعددة في وقت واحد، إلا أنه يجب إطلاق أصولك التسويقية المتكاملة جنبًا إلى جنب لتقديم رسالة متماسكة إلى جمهورك، بغض النظر عن كيفية أو مكان العثور عليهم.

دعنا نلخص الأمر. لتنفيذ حملة تسويقية متكاملة ناجحة، ببساطة:

إعطاء الأولوية للاتساق (باستمرار)

تقديم جبهة موحدة عبر قنوات تسويقية متعددة

قم بقياس نجاحك أثناء تقدمك

واضح ومباشر، أليس كذلك؟ حسناً، نوعاً ما. يكمن التحدي في الحفاظ على اهتمامك بالتفاصيل وفعالية التعاون متعدد الوظائف .

إن دمج أصحاب القنوات المختلفة في هذا المزيج يعني أنك ستحتاج إلى مواءمة حملتك التسويقية المتكاملة عبر أقسام وفرق متعددة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) التواصل الاجتماعي والمحتوى والمبيعات والتصميم والويب لضمان التنفيذ السلس.

حدد الأولويات لكل مهمة باستخدام ميزة "أولويات المهام" في ClickUp وتأكد من أن فريقك يعرف ما يجب التركيز عليه

تأخذ الاتصالات التسويقية المتكاملة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية وعملياتها الثابتة في الاعتبار، مما يتيح وقتاً كافياً لتحديد الأهداف العامة للحملة ورسالتها, مؤشرات الأداء الرئيسية ، قنوات التسويق المعنية, المنجزات , الجدول الزمني للمشروع والموارد والمزيد.

فكر في الأمر بهذه الطريقة - لا يقاس نجاح منشور على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونة بنفس المقاييس، ولكن النجاح المتكامل الحملات التسويقية المتكاملة ستعالج هذه الاختلافات في وقت مبكر.

قد يبدو الرفع المطلوب لإنجاز حملة تسويقية متكاملة وفعّالة أمرًا شاقًا على الورق، ولكن التأثير يستحق الجهد المبذول والفوائد لا حصر لها تقريبًا.

ما هي فوائد التسويق المتكامل؟

أولاً وقبل كل شيء، التسويق المتكامل فعال للغاية في تعزيز العملاء المحتملين وتعزيز صورة علامتك التجارية. إن استهداف مجموعة متنوعة من القنوات بسرد متسق يمنح العملاء المحتملين المزيد من الفرص للتفاعل مع منتجك.

ومع وجود استراتيجية متينة توجه جهود حملتك التسويقية، لا بد أن تكون هذه التفاعلات إيجابية، ومعروفة، و لا تنسى. ما يُعرف أيضًا باسم ثلاثية التسويق. 🙌🏼

إن وجود قصة وتجربة متسقة في جميع جهودك التسويقية يولد وعيًا أقوى لدى العملاء بعلامتك التجارية. مثل تلك الأغنية التجارية التي يتم تشغيلها في رأسك، فأنت تريد أن ترسخ حملتك التسويقية المتكاملة شركتك في أذهان المستهلكين - ولكن بطريقة جيدة. نأسف لكتاب الأغاني.

من دون حملات منسقة وتعاون متعدد الوظائف، سيكون فريق التسويق محظوظًا إذا لم يتمكن من جذب العملاء في مرحلة واحدة فقط من مسار المشترين. ومع ذلك، مع وجود خطة قوية ومفصلة، يمكن لحملة واحدة أن تدعم دورة الحياة بأكملها.

تانيا ليتلفيلد، رائدة تسويق النمو الجزئي

ما الفوائد الأخرى التي يمكنك توقعها من استراتيجية التسويق المتكاملة الفعالة؟

تحطيم صوامع الفريق : إن جمع أصحاب القنوات المختلفة معًا في إطار حملة واحدة هو وسيلة أكيدة لجعل أعضاء الفريق الجدد يتحدثون. فمع إتاحة الفرصة لتحقيق هدف مشترك، يمكن للأعضاء في مختلف الأقسام تعزيز علاقات العمل وتحسين التعاون بين مختلف الوظائف وإحداث تأثير أكبر من خلال المشاريع التي تتجاوز نطاق النطاق النموذجي بناء الثقة مع جمهورك المستهدف : يُظهر السرد الثابت وصورة العلامة التجارية عبر قنواتك التسويقية للجمهور ما يمكن أن يتوقعوه من عملك - بغض النظر عن موقعهم في قمع المبيعات . كلما مروا عبر إعلان، أو قرأوا مدونة، أو أرسلوا نموذج مبيعات، أو سجلوا في منتجك من خلال الخدمة الذاتية، يتم استقبالهم بنفس الرسائل التي جذبتهم في البداية

: إن جمع أصحاب القنوات المختلفة معًا في إطار حملة واحدة هو وسيلة أكيدة لجعل أعضاء الفريق الجدد يتحدثون. فمع إتاحة الفرصة لتحقيق هدف مشترك، يمكن للأعضاء في مختلف الأقسام تعزيز علاقات العمل وتحسين التعاون بين مختلف الوظائف وإحداث تأثير أكبر من خلال المشاريع التي تتجاوز نطاق النطاق النموذجي مقاييس أفضل ورؤية أفضل للبيانات : لن تشترك قناتان تسويقيتان في نفس مؤشرات الأداء الرئيسية، على الرغم من أن العديد منها ستشترك في نفس الهدف. يوفر التسويق المتكامل نقاط اتصال متعددة لجمع رؤى أعمق حول سلوك العميل وتفضيلاته اعتمادًا على المكان الذي يصلون فيه إلى حملتك، وكيفية تفاعلهم معها، وما إذا كانت تؤدي إلى تحويل

: لن تشترك قناتان تسويقيتان في نفس مؤشرات الأداء الرئيسية، على الرغم من أن العديد منها ستشترك في نفس الهدف. يوفر التسويق المتكامل نقاط اتصال متعددة لجمع رؤى أعمق حول سلوك العميل وتفضيلاته اعتمادًا على المكان الذي يصلون فيه إلى حملتك، وكيفية تفاعلهم معها، وما إذا كانت تؤدي إلى تحويل التخصيص الأمثل للميزانية : تتطلب استراتيجيات التسويق المتكاملة أن تحدد فرق العمل أولاً القنوات الأكثر فعالية لحملاتهم، مما يؤدي إلى تحقيق عائد استثمار أفضل بشكل عام وفعالية من حيث التكلفة منذ البداية. وبالإضافة إلى التخطيط، يمكن لفرق التسويق أيضًا الحصول على المزيد من المردود مقابل المال من خلال مشاركة أصول الحملة وإعادة استخدامها بين القنوات بأقل جهد إضافي. على سبيل المثال - قد تظهر صورة معينة للحملة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التسويقية وعلى صفحة الويب وفي البريد الإلكتروني

: تتطلب استراتيجيات التسويق المتكاملة أن تحدد فرق العمل أولاً القنوات الأكثر فعالية لحملاتهم، مما يؤدي إلى تحقيق عائد استثمار أفضل بشكل عام وفعالية من حيث التكلفة منذ البداية. وبالإضافة إلى التخطيط، يمكن لفرق التسويق أيضًا الحصول على المزيد من المردود مقابل المال من خلال مشاركة أصول الحملة وإعادة استخدامها بين القنوات بأقل جهد إضافي. على سبيل المثال - قد تظهر صورة معينة للحملة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التسويقية وعلى صفحة الويب وفي البريد الإلكتروني تعظيم التأثير: سواء كنت تستهدف شريحة جديدة أو كنت تبحث عن عملاء محتملين جدد ضمن جمهورك المثالي، فإن جهود التسويق المتكاملة المنسقة ستعزز رسالتك من خلال الوصول إلى نطاق أوسع من المستهلكين وزيادة تأثير حملتك

إذا تم تنفيذ التسويق المتكامل بشكل جيد، يكون التسويق المتكامل فعالاً بشكل لا يصدق، وهذه القائمة لا تخدش سوى سطح فوائده. مما يطرح السؤال - كيف تطلق استراتيجية تسويق متكاملة فعالة خاصة بك؟

سنوضح لك 🙂

كيف تنشئ آلة تسويق متكاملة في أسبوعين

كلما زاد عدد الفرق المشاركة في حملتك التسويقية المتكاملة، زادت صعوبة البدء في تنفيذ الحملة. في حين أن مرحلة التخطيط أمر بالغ الأهمية لكل استراتيجية تسويق متكاملة ناجحة، إلا أنها أيضًا المرحلة التي من المرجح أن تفقد فيها الحملة زخمها أو حتى تنهار تمامًا.

قد تبدو الحملات المتكاملة القليلة الأولى غير مريحة، حيث قد تحتاج كل وظيفة إلى التخلي عن بعض عمليات التخطيط القياسية الخاصة بها للتوافق مع المجموعة الأكبر. وبمجرد أن تشهد الفرق نجاحًا في عدد قليل من الحملات، سيأتي ذلك بشكل طبيعي أكثر، وكذلك التعاون.

تانيا ليتلفيلد، رائدة تسويق النمو الجزئي

لتجنب ضياع فكرتك التسويقية الكبيرة التالية في كومة "المعلقة" التي لا تنتهي، نقترح عليك وضع جدول زمني محكم والالتزام به. اقتراحنا؟ أسبوعان.

في حين أن هذا يبدو وكأنه تحول سريع، إلا أن خطة العمل المناسبة ستبقي الفريق على المسار الصحيح - دون أن ينفد أو يتلاشى. خاصة مع مساعدة قوية من برنامج إدارة المشاريع للتعامل مع المهام الثقيلة نيابةً عنك.

أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp هي الخطوة الأولى الأساسية لأي استراتيجية أو حملة تسويقية مثمرة. مع ميزات مدمجة لتسهيل تعاون الفريق والعصف الذهني، والتصرف بناءً على أفكارك، وتوثيق التقدم المحرز، فهو يقضي على العمل المزدحم الذي يثقل كاهل أي عملية لمساعدتك على التركيز على العمل الأكثر أهمية.

تأكد من رؤية تعليقاتك من خلال تعيين تعليقات للمستخدمين مباشرةً في المهام، واحصل على عرض سريع للتعليقات المعينة في قائمة التحقق

مع المفضل لديك أداة إدارة المشروع في متناول اليد، فأنت جاهز لبدء العمل.

ستختلف التفاصيل التي تقود الحملات التسويقية المتكاملة المختلفة اعتمادًا على منتجك وهدفك وجمهورك، ولكن غالبًا ما يتبع الأساس نفس الهيكل.

الأسبوع 1: اجمع البحث والتطوير لحملتك

على الرغم من أن الأسبوعين يمكن أن يمضيا بسرعة كبيرة، إلا أنه من الضروري تحديد من، وماذا، وأين، ومتى، ولماذا، وكيف منذ البداية. سيتم تخصيص معظم أسبوعك الأول لتحديد الأساسيات - خاصةً ترسيخ لماذا هو ضروري و ماذا سيفعل للمساعدة في الوصول إلى أهدافك.

على غرار الطريقة التي يقوم بها طهاة التلفزيون المفضلون لديك بتقطيع المكونات على لوح التقطيع قبل بدء الطهي الفعلي، يركز الأسبوع الأول من استراتيجيتك التسويقية المتكاملة بشكل كبير على البحث والتحضير. لندخل في صلب الموضوع.

الخطوة 1: وضع هدف حملة ذكية وذكية

حدد أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا باستخدام ClickUp

اليوم الأول مخصص لمعرفة ما تحاول تحقيقه من خلال هذه الحملة.

سنشيد دائمًا بالأهداف المحددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقيق وذات الصلة والمحددة زمنيًا. المعروف أيضًا بـ الأهداف الذكية . إن وضع هدف في الاعتبار هو الخطوة الأولى الطبيعية في وضع أي استراتيجية، والحملات التسويقية المتكاملة لا تختلف عن ذلك.

ربما تكون قد أطلقت ميزة منتج جديد أو قمت بتغيير العلامة التجارية للشركة بالكامل - هذه المبادرات هي نقاط الانطلاق التي تطلقك نحو هدفك وتبرر لماذا تستحق الحملة الجهد المبذول.

سيجعلك هذا أيضًا تفكر في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بالمقاييس و مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق . إن معرفة كيفية قياس نجاح هدف الحملة التسويقية أمر ضروري لحملتك التسويقية المتكاملة، وسيكون العامل الحاسم في نجاحها من عدمه.

الخطوة 2: تحديد شخصية المشتري المستهدفة وقنوات التسويق الرئيسية

الآن بعد أن حددت السبب الكامن وراء استراتيجيتك والمشكلة التي تهدف إلى حلها، حان الوقت لتحديد من تستهدفه.

في هذه المرحلة، ربما لا تزال في اليوم الأول أو في بداية اليوم الثاني من بناء استراتيجيتك.

حدّد شخصية العميل التي ستستهدفها خلال حملتك لتوجيه قراراتك في المستقبل. ستساعدك معرفة السوق الذي تستهدفه والسلوكيات العامة لجمهورك وفهم ما يهمهم على إنشاء محتوى أكثر إقناعًا وتخصيصًا.

استخدم نموذج شخصية المستخدم من ClickUp لتتبع الملفات الشخصية للعملاء وفهم جمهورك المستهدف بشكل أفضل

هذه المرحلة هي أيضًا المرحلة التي ستبدأ فيها بتحديد القنوات المناسبة التي ستستهدفها في حملتك. مع وجود جمهور محدد جيدًا أمامك، يمكنك عزل القنوات التسويقية التي يترددون عليها أكثر من غيرها لضمان مقابلتهم حيثما كانوا، في كل مرة.

الخبر السار في هذه المرحلة من استراتيجيتك هو أن الكثير من هذا البحث قد تم بالفعل على الأرجح. لا أحد يفهم أهداف شركتك أفضل من الشركة نفسها ولا أحد يعرف عميلك المثالي أفضل منك.

في الخطوتين الأولى والثانية، أنت ببساطة تقوم بجمع وتنظيم الأبحاث والمعلومات المتوفرة لديك بالفعل لجعل الخطوات التالية في عملية التسويق المتكاملة أكثر سهولة.

الخطوة 3: قم بإشراك الأشخاص المناسبين

مرحبًا بك في الخطوة الثالثة! يجب أن تتزامن هذه الخطوة مع اليوم الثالث إذا كنت تواكب الجدول الزمني المخطط له.

بعد أن تعرف ما تحاول تحقيقه ومن تريد الوصول إليه في حملتك، اسأل نفسك: ما هي الفرق الداخلية التي تحتاج إلى التواصل معها لتحقيق ذلك؟

في الحقيقة، من المحتمل أن يكون عدد الأشخاص المعنيين أكثر مما تعتقد. ليس فقط مديري القنوات، بل فرق التصميم، ومديري التسويق المدفوع، ومؤلفي الإعلانات، والعلاقات العامة، وفرق المبيعات، وغيرهم.

وعلى الرغم من أنك تفهم بالفعل الدافع وراء هذه الحملة، إلا أنهم ربما لا يزالون في الظلام. لهذا السبب تعد نماذج تخطيط الحملات التسويقية ضرورية جدًا لتتبع جميع أصحاب المصلحة والشركاء.

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هذه القوالب مثالية لإعداد حملة جديدة. لذا، بمجرد تحديد جميع الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا في الحملة، يمكنك تحديد أولوياتهم بشكل أفضل، بحيث يمكنك وضعهم في نفس الغرفة (أو في نفس المكالمة) بأسرع وقت ممكن.

سيؤدي ذلك إلى مواءمة الفريق على عرض النطاق الترددي الحالي لكل عضو، ومعرفة ما إذا كان هناك آخرون بحاجة إلى إشراكهم، وتحديد أي عوائق رئيسية فورًا.

من التفاصيل الرئيسية الأخرى التي ستحتاج إلى تسويتها في هذه المرحلة هي من سيكون له القول الفصل في جميع أصول الحملة. فالعديد من استراتيجيات التسويق المتكاملة الواعدة تضيع ببساطة لأن هناك الكثير من الطهاة في المطبخ.

من الضروري وجود شخص ما في مقعد القيادة للتنسيق مع قادة كل وظيفة تسويقية. يعد الاجتماع المتناسق وعملية التسليم عبر كل وظيفة إحدى الطرق لإشراك الجميع في العمل والحفاظ على المواعيد، وحل التحديات عند ظهورها.

تانيا ليتلفيلد، رائدة تسويق النمو الجزئي

تخلص من صداع عمليات الموافقة التي لا تنتهي ذهاباً وإياباً من خلال تعيين شخص واحد لديه القدرة على إجراء المكالمة الأخيرة.

الخطوة 4: طرح قصة حملتك وخطة العمل

مع وجود فريق الأحلام الخاص بك، تكون جاهزًا للعصف الذهني وتجميع قصة حملتك وخطة العمل الشاملة. وسواءً كان ذلك من خلال الاجتماع على طاولة اجتماعات أو مكالمة فيديو أو برنامج السبورة الرقمية عبر الإنترنت بالكامل، فإن أفضل جلسات التعاون الجماعي وجلسات التفكير تحدث في الوقت الفعلي.

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

في هذه المرحلة، لا توجد أفكار سيئة. الأمر يتعلق فقط بتدوين نقطة البداية على الورق. ومن هناك - وبفضل القوة الذهنية الجماعية لفريقك المتنوع والمتعدد الوظائف - سوف تترسخ الأفكار:

جميع المخرجات المطلوبة في الحملة

السرد العام للحملة والرسالة المتسقة

أين ومتى سيتم نشر أصول الحملة

تواريخ الاستحقاق الرئيسية والجدول الزمني التقريبي للأسبوع التالي

قد لا يحدث هذا في اجتماع واحد مدته 30 دقيقة. امنح الفريق الوقت الكافي للتفكير في الجولة الأولى من الأفكار، وجمع المعلومات اللازمة، وإعادة تجميع الأفكار إذا لزم الأمر. إذا كنت قد بدأت هذا الجدول الزمني لمدة أسبوعين في يوم الاثنين، نقترح أن يكون هذا الاجتماع في التقويم بحلول يوم الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير (اليومان الرابع والخامس).

الأسبوع 2: وضع استراتيجيتك قيد التنفيذ

لقد وضعت كل ما لديك في صف واحد خلال الأسبوع الأول. الأسبوع الثاني هو الوقت الذي ينكب فيه الفريق إلى حد كبير على عمله، حيث يبدأ الفريق في تنفيذ خارطة طريق حملتك. أو تماشيًا مع مثال الطاهي - عندما تبدأ أخيرًا في الطهي.

الخطوة 1: إنشاء أصول متماسكة للحملة

غالبًا ما يحدث أكبر عنق الزجاجة في إنشاء أصول الحملة في مراحل الملاحظات والموافقة عليها، لذلك من المهم أن تضع "V1" أمام مديري حملتك بأسرع ما يمكن. وبعد إجراء جولات التعديلات اللازمة، قد تمتد هذه الخطوة من بداية الأسبوع الثاني (اليوم السادس) حتى اليوم التاسع أو حتى العاشر.

وهذا لا ينطبق فقط على فريق التصميم. جميع المحتويات المكتوبة بما في ذلك التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي والاقتباسات وعلامات التصنيف والهاشتاجات والمقاطع الصوتية ونسخة الويب والمدونات قد تستغرق نفس الوقت (إن لم يكن أطول) لتثبيت المحتوى. أنت تريد تخصيص أكبر قدر ممكن من الوقت لهذه الخطوة لأنها تتعلق بكل ما سيراه عملاؤك بالفعل من جهود حملتك.

استخدام الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة في ClickUp لإنشاء منشورات المدونة، والعصف الذهني، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والمزيد

الخطوة 2: حدد كيف ستقيس النجاح

هل تتذكر هدف حملة SMART الذي حددته في الأسبوع الأول؟ حان الوقت لإعادة النظر فيه والتفكير فيه من خلال عدسة كل قناة تسويقية. حدد مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بحملتك التسويقية المتكاملة الأكبر، ثم فكر في كيفية قياس كل قناة لنجاحها.

قد تتضمن هذه المقاييس ما يلي:

العملاء المحتملين الذين تم توليدهم من قنوات معينة

المشاهدات على منشور معين أو زيارات لمدونة معينة

عدد المشتركين في النشرة الإخبارية أو يوتيوب

عدد الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها على موقعك الإلكتروني

وأكثر من ذلك.

من المهم للغاية ألا يكون للحملات المتكاملة مالكون واضحون فحسب، بل يجب أن يكون لها مؤشرات أداء رئيسية وأهداف واضحة. قد تنظر كل وظيفة عادةً إلى عدد قليل فقط من المقاييس، لكن الحملات المتكاملة تتطلب أيضًا التركيز على أهم 1-3 مؤشرات أداء رئيسية عبر الفرق.

تانيا ليتلفيلد، رائدة تسويق النمو الجزئي

على الرغم من أن فريقك قد يكون لا يزال في طور وضع القلم على الورق وصياغة مخرجات حملتك، إلا أن الجدول الزمني يستمر في التحرك. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمرار في وضع اللمسات الأخيرة على أصول التصميم الخاصة بك أثناء عملك في الخطوة الثانية في الخلفية.

ونظرًا لأنك قمت بالتحضير الشامل خلال الأسبوع الأول أثناء البحث عن جمهورك المستهدف والاجتماع مع مالكي قناتك، فلن يستغرق ذلك أكثر من يوم أو يومين لترسيخها. نقترح أن تبدأ هذه الخطوة في اليوم السابع أو الثامن لتلتزم بالجدول الزمني الذي يستغرق أسبوعين.

الخطوة 3: الإطلاق والتقييم والتكرار حسب الحاجة

لقد وصلت إلى اليوم الأخير في حملتك التسويقية المتكاملة التي تستغرق أسبوعين! هذا يعني أنك انتهيت، أليس كذلك؟ بالطبع لا. لكنك اقتربت من ذلك!

بحلول اليوم الأخير من خطة عمل استراتيجيتك، تكون جاهزًا لفرد جناحيها والتحليق. قد يكون المحتوى الخاص بك مباشرًا، أو سيكون كذلك في غضون أيام. وفي كلتا الحالتين، يكون قد تم إنجاز العمل الشاق.

لقد تمت معالجة جميع اجتماعات التصميم، والموافقات، وجولات الملاحظات، والعقبات التي واجهتك، وتم الانتهاء منها. تم الانتهاء من جميع التسليمات وأي محتوى لم يتم نشره بعد في قائمة الانتظار وجاهز لك للضغط على "إرسال"

بعد إطلاق حملة تسويقية ناجحة، حان الوقت لمراقبة نجاحها وتقييم أدائها على مدار الأيام والأسابيع والأشهر التالية. دع المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية التي حددتها بالفعل ترشدك عند تحديد شكل "النجاح" لهذه الحملة.

اعرض رؤى أعمق واحصل على نظرة عامة رفيعة المستوى لحملاتك من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل في ClickUp

لضمان استمرار تركيزك على التعلّم والتطور من كل حملة، قم بعقد اجتماع استعادي مع فريق التسويق المتكامل بعد الإطلاق لمناقشة أهم ما تعلمته بما في ذلك:

ما الذي سار بشكل جيد

ما الذي كان يمكن أن يكون أفضل

أهم الدروس المستفادة من التجربة

كيف يمكنك تحسين استراتيجيات الحملات المستقبلية

بعد أن اكتسبت المعرفة التي اكتسبتها خلال التخطيط لاستراتيجيتك ووضع جدول زمني للإشراف على نجاحها - حان الوقت للاحتفال. 🎉

تابع استراتيجيتك التسويقية المتكاملة في ClickUp

بينما تراقب نجاح حملاتك التسويقية المتكاملة المستمرة، سيكون لديك المعرفة والرؤى اللازمة لتعديل حملتك بثقة مع مرور الوقت وتكييفها وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.

وحتى ذلك الحين، دع خطة العمل هذه تضع الأساس لحملتك القادمة. اتبعها خطوة بخطوة وشاهد استراتيجيتك التسويقية المتكاملة تتشكل في غضون أسابيع! وللارتقاء بهذا الإطار إلى أبعد من ذلك - قم بتخطيطه وإدارته باستخدام برنامج ديناميكي لإدارة المشاريع مثل ClickUp.

ClickUp هو البرنامج الوحيد أداة الإنتاجية مع القدرة على جمع فرق التسويق معًا، والتقاط الأفكار على الفور، والإشراف على التقدم من منصة واحدة. اشترك في ClickUp اليوم وشاهد حملاتك تنبض بالحياة.