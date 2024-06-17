أفضل 15 برنامج OKR في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

عندما انتقلت من مساهم فردي إلى إدارة فريق عمل كبير، مررت بلحظة _يوريكا! أدركت ما الذي يجعل العمل التجاري قويًا وناجحًا: لا، لا يتعلق الأمر ببناء مجموعة ضخمة من المنتجات أو ملاحقة الأرقام وكأنه لا يوجد غد؛ بل يتعلق الأمر بتنسيق جهود الجميع نحو أهدافنا التنظيمية.

في البداية، اعتمدت على مستندات جوجل وجداول البيانات لإنشاء وتتبع أهدافنا ونتائجنا الرئيسية (OKRs). كانت الأدوات بسيطة ومباشرة، وكانت تؤدي المهمة عندما كان فريقنا صغيراً.

ولكن، مع نمو فريقنا، لم تكن جداول البيانات البسيطة تفي بالغرض. كنت بحاجة إلى رؤية OKRs المنتج و تقارير OKRs الرشيقة والتحليلات المتقدمة وإعداد التقارير، والقدرة على ربط الاستعراضات السنوية للأداء الفردي والجماعي بالاستعراضات السنوية للأداء على مستوى الإدارة، وهو ما لم توفره هذه الأدوات البسيطة.

كان بحثي عن أفضل برنامج OKR طويلًا. ومع ذلك، أسفر البحث الذي أجريته مع فريقي عن قائمة مختصرة من 15 أداة من أدوات OKR التي نعتبرها أفضلها.

في هذه المقالة، سوف نشارك رؤيتنا وتجاربنا مع أدوات إدارة OKR، مع تسليط الضوء على ما نجح منها وما لم ينجح لمساعدتك في العثور على أفضل الحلول لفريقك.

لنبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات برامج OKR؟

قبل أن ننتقل إلى القائمة، دعنا نغطي الأساسيات أولاً. فيما يلي بعض الميزات التي يجب أن تعطيها الأولوية أثناء الاستثمار في برنامج إدارة OKR:

لوحة معلومات OKR: يجب أن تتضمن الأداةلوحة تحكم OKR ميزة تدمج جميع البيانات في مكان واحد، مما يوفر رؤية شاملة لكيفية عمل OKRs ومؤشرات الأداء الرئيسية معًا

يجب أن تتضمن الأداةلوحة تحكم OKR ميزة تدمج جميع البيانات في مكان واحد، مما يوفر رؤية شاملة لكيفية عمل OKRs ومؤشرات الأداء الرئيسية معًا تتبع التقدم في الوقت الفعلي: ابحث عن الميزات التي تتيح تتبع التقدم في الوقت الفعلي في OKR باستخدام مخططات جانت ولوحات كانبان وغير ذلك، مما يسمح لجميع الموظفين والمديرين بمراقبةمقاييس الأهداف واتخاذ قرارات مستنيرة

ابحث عن الميزات التي تتيح تتبع التقدم في الوقت الفعلي في OKR باستخدام مخططات جانت ولوحات كانبان وغير ذلك، مما يسمح لجميع الموظفين والمديرين بمراقبةمقاييس الأهداف واتخاذ قرارات مستنيرة إمكانات التكامل: تأكد من أن برنامج OKR يتكامل بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك، مثل برامج إدارة المشاريع أو أنظمة إدارة علاقات العملاء أو منصات التواصل

تأكد من أن برنامج OKR يتكامل بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك، مثل برامج إدارة المشاريع أو أنظمة إدارة علاقات العملاء أو منصات التواصل خيارات التخصيص: ابحث عن أداة تسمح لك بالتخصيصقوالب OKRومهام سير العمل وإعداد التقارير لتتماشى معاستراتيجية تحديد الأهداف ميزات التعاون: يجب أن يسهل البرنامج التعاون بين أعضاء الفريق، مما يسمح لهم بالتوافق على الأهداف ومشاركة التحديثات وتقديم الملاحظات

ابحث عن أداة تسمح لك بالتخصيصقوالب OKRومهام سير العمل وإعداد التقارير لتتماشى معاستراتيجية تحديد الأهداف قابلية التوسع: اختر أداة يمكنها التوسع مع نمو مؤسستك، بحيث تستوعب عددًا متزايدًا من المستخدمين ومعدلات الأداء والفرق دون المساس بالأداء

اختر أداة يمكنها التوسع مع نمو مؤسستك، بحيث تستوعب عددًا متزايدًا من المستخدمين ومعدلات الأداء والفرق دون المساس بالأداء واجهة سهلة الاستخدام: إعطاء الأولوية لواجهة مستخدم بديهية سهلة الاستخدام لكل من الفرق التقنية وغير التقنية

إعطاء الأولوية لواجهة مستخدم بديهية سهلة الاستخدام لكل من الفرق التقنية وغير التقنية إعداد التقارير والتحليلات: اختر برنامجًا يوفر إمكانات شاملة لإعداد التقارير والتحليلات. ستحصل على رؤى حول أداء فريقك وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

لمحة سريعة عن برنامج OKR

يوضح الرسم البياني التفاصيل الرئيسية لأفضل اختياراتي لأدوات برامج OKR.

أداة OKR الأفضل لـ ميزات مميزة التسعير ClickUp إدارة مشروع OKR أهداف ClickUp مع أهداف قابلة للتتبع وقوالب OKR القابلة للتخصيص مجاني للأبد غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا الأعمال: 12 دولارًا/مستخدم شهريًاالمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا Weekdone قياس التقدم الأسبوعي موجز الأخبار اليومية والتحديثات الأسبوعية القسط المجاني: بدءًا من 108 دولارًا أمريكيًا في الشهر (باقة 10 مستخدمين، مقابل 10.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر) لوحة عمل تحسين إنتاجية الفريق جداول الأعمال الذكية الشبكة إدارة الأداء ومشاركة الموظفين التغذية الراجعة المستمرة إدارة الأداء + OKRs والأهداف: 11 دولارًا/شهرًا لكل مستخدمالمشاركة: +4$4/شهرًا لكل مستخدمنمو: +4$4/شهرًا لكل مستخدم: +$4/شهرًا لكل مستخدمتعويض: +6$6/شهرًا لكل مستخدم 15Five تتبع OKR المستند إلى الملاحظات لوحة تحكم المراجعة الذاتية الأفضل والمصافحة المشاركة: 4$/شهرًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)أداء: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)المنصة الإجمالية: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فوترة سنوية فقط) أسانا إدارة المشاريع والمهام تتبع التقدم المرئي والتكاملات العديدة مبتدئ مجاني: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدممتقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدمالمؤسسة: تسعير مخصص المؤسسة+: تسعير مخصص أعمال أفضل ملاحظات وتواصل معايرة غير متحيزة المؤسسات: تسعير مخصصأسعار مخصصةمتوسط السوق: تسعير مخصص Peoplebox بناء ثقافة عالية الأداء رؤى مواءمة الفريق إدارة المواهب: 7$/شهرًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)منصة OKR: 8 دولارات/شهرًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)كامل المجموعة الاحترافية: 12$/شهرًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)كامل الباقة الاحترافية: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم (فوترة سنوية فقط)خطة المؤسسة: تسعير مخصص تقييمات الأداء مراجعات الأداء القابلة للتخصيص دورات مراجعة مرنة متتالية للأهداف وقابلة للتخصيص إدارة الأداء: من 5 إلى 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)مشاركة الموظفين: بدءًا من 1 إلى 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم (الفواتير السنوية فقط) دليل التوظيف تعزيز مشاركة الموظفين مخططات تنظيمية مفصلة الأعمال: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مؤسسة: تسعير مخصص النتائج المرجعية تقارير المقارنة المعيارية تقارير قياس الأداء أبرز الإنجازات وسجل إصدار OKR الأساسيات: مجانًامجانًا: 9$/شهرًا لكل مستخدمالمؤسسة: التسعير المخصص كاليدوس بيرفورم التعلم والتطوير وإدارة دورة حياة الموظف تتبع OKR متعدد المستويات تسعير مخصص Profit.co إدارة OKR قابلة للتخصيص أكثر من 400 مؤشر أداء رئيسي مدمج ومخصص ولوحة معلومات مرئية تسعير مخصص أهداف فيفا تحديد الأهداف وتتبعها باستخدام القوالب أطر عمل العروض التقديمية الجاهزة للاستخدام لبرنامج PowerPoint مايكروسوفت فيفا في Microsoft 365: متاح كجزء من خطة Microsoft 365 للمؤسسات مايكروسوفت فيفا اتصالات ومجتمعات الموظفين: 2 دولار/شهرًا لكل مستخدم (الفوترة السنوية فقط) مايكروسوفت فيفا تحليلات مكان العمل وملاحظات الموظفين: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (الفوترة السنوية فقط) مايكروسوفت فيفا سويت: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (الفوترة السنوية فقط) Mooncamp تصميم الاستراتيجية الهرمية شجرة الاستراتيجية أساسي: 6$/شهرًا لكل مستخدم (فوترة سنوية فقط) احترافي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط) مؤسسة: تسعير مخصص

## أفضل 15 أداة برمجيات OKR للاستخدام في عام 2024

دعونا نلقي نظرة على أدوات OKR التي وصلت إلى قائمة أفضل 15 أداة. لقد سلطت الضوء على ميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها وتقييماتها لمساعدتك في اختيار أفضل أداة لعملك.

1. انقر فوق

إنشاء جميع OKRs وإنجازها وتتبعها عبر الفرق والأقسام في مكان واحد باستخدام ClickUp

اعتبرنا متحيزين، ولكن ClickUp لا يعلى عليه في إدارة المشاريع القائمة على OKR. مع ميزات مراجعة الأداء المتقدمة والميزات الفعالة عن بُعد إدارة الفريق إمكانيات ClickUp، يقدم ClickUp قيمة أكبر من معظم برنامج مجاني لإدارة المشاريع وأدوات OKR. وهو مناسب للشركات من جميع الأحجام، ويمكن تخصيصه لتتبع وإدارة OKRs في جميع المجالات.

الأفضل لإدارة مشاريع OKR

ClickUp هي منصتي المفضلة لإدارة OKR. فأنا أستخدمها لتحديد أهداف تسويق المحتوى بما يتماشى مع أهدافنا التسويقية الشاملة للاستحواذ.

ويعزز استخدام ClickUp الشفافية بين الأقسام ويتيح لي البقاء على رأس إدارة الأداء لفريقي الصغير ولكن القوي.

إليك كيفية مساهمة ميزات OKR في ClickUp في سير عملي:

إدارة جميع الأهداف في مكان واحد باستخدام ClickUp Goals

حدد الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع الهدف العام لشركتك باستخدام أهداف ClickUp Goals

أستخدم أهداف النقر لإدارة OKRs الخاصة بي في محور مركزي.

تعد هذه الميزة مناسبة تمامًا لمختلف أغراض تحديد الأهداف، بدءًا من أهداف OKRs الشخصية إلى الأهداف على مستوى الشركة. يمكنني بسهولة تخصيص الأهداف عن طريق تسميتها، وتحديد تاريخ استحقاق، وإضافة المُعيَّنين المسؤولين عن الأهداف، والتحكم في الوصول، ومشاركة تقسيم مفصل لكل هدف إلى أهداف قابلة للقياس ومراحل رئيسية.

قسّم الأهداف إلى أهداف أصغر باستخدام أهداف ClickUp Goals، وحدد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز

أستخدم أهداف ClickUp Targets لتقسيم الأهداف الأكبر إلى مهام يمكن التحكم فيها. يمكنني تعيين أهداف متعددة لكل هدف وتخصيص أسمائها وأوصافها ومالكيها ومقاييس تتبعها (مثل العملة والمهام والأرقام).

إليك مثالاً على ذلك: إذا كان الهدف هو تحقيق زيادة بنسبة 25% في الاشتراكات من منشورات مدونتنا في غضون ثلاثة أشهر، أقوم بتقسيمها إلى أهداف/غايات أصغر، مثل

نشر 100 منشور جديد في المدونة شهرياً

تحسين أعلى 50 من منشورات المدونة الحالية من حيث عدد الزيارات للتحويلات عن طريق إضافة عبارات الحث على اتخاذ إجراء تفاعلية

إنشاء 20 مغناطيسًا رائدًا قابلًا للتنزيل ومليئًا بالقيمة كموارد مجانية مصاحبة لأهم منشورات المدونة

يقدم هذا النهج خارطة طريق خطوة بخطوة لتحقيق أهدافنا الشاملة مع إبقائي على اطلاع دائم بالتقدم المحرز في كل هدف.

تنظيم OKRs تنظيم OKRs باستخدام قوالب ClickUp

لم أعد مضطرًا إلى إنشاء وإدارة OKRs من الصفر، وذلك بفضل مكتبة قوالب ClickUp الغنية.

هيكلة OKRs والمبادرات الخاصة بك وتتبع التقدم المحرز باستخدام قالب ClickUp OKR

قالب OKR الخاص بـ ClickUp ، على سبيل المثال، يوفر إطار عمل لتنظيم OKRs حسب تفضيلي - يمكنني فرز الأهداف حسب الأولوية والقسم والتقدم والجدول الزمني وغير ذلك. يحدد إيقاع التخطيط هيكلاً لإنشاء OKRs، وقوائم OKR Lists تقسم الأهداف إلى إجراءات.

مع وجود خمسة حقول مخصصة وأنواع عرض مخصصة، بالإضافة إلى سبع حالات لتتبع OKRs بدقة، يجعل هذا القالب من السهل البقاء على المسار الصحيح لأهدافي.

قم بتوفير رؤية واضحة في OKRs على مستوى الشركة، وراقب التقدم المحرز، وحافظ على الشفافية، ووحّد الإجراءات اليومية للوصول إلى أهداف أكبر باستخدام قالب إطار عمل OKR من ClickUp

بدلاً من ذلك، أفضل قالب إطار عمل OKR الخاص ب ClickUp للمشاريع المعقدة التي تشمل عددًا كبيرًا من الأشخاص. فهو يبقي الجميع على نفس الصفحة ويزيل الغموض ويحسن المساءلة بين أعضاء الفريق.

أنا وفريقي نستخدم القالب من أجل:

إنشاءالأهداف الذكية تتماشى مع أهداف الفريق

تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

تحديد العوائق واتخاذ إجراءات سريعة

الاستمرار في التركيز على الأولويات

يثبت هذا أيضًا أنه مفيد أثناء العمل على مستوى الفريق اجتماعات OKR عندما أضطر إلى إحضار التقارير المرحلية لمراجعة الأداء واتخاذ قرار بشأن خطة عمل لتحسين نهجنا.

توليد OKRs باستخدام ClickUp Brain

إنشاء OKRs السياقية بسرعة باستخدام ClickUp Brain

لا يمكنني الاستغناء عن ClickUp Brain للعصف الذهني والتفكير بعد الآن! هذا أداة الذكاء الاصطناعي تقترح أكثر OKRs ذات الصلة التي يجب تتبعها بناءً على مهام ClickUp وأنشطة الوقت الفعلي داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بي.

إليك كيفية القيام بذلك:

إدخال بيانات المهام والأنشطة: يقوم ClickUp Brain بتحليل المهام والأنشطة داخل مساحة العمل لتوفير رؤى ذات صلة لإنشاء OKRs. أقوم إما بإدخال البيانات اللازمة أو أسمح ل ClickUp Brain بجمع المعلومات تلقائيًا من مساحة العمل

يقوم ClickUp Brain بتحليل المهام والأنشطة داخل مساحة العمل لتوفير رؤى ذات صلة لإنشاء OKRs. أقوم إما بإدخال البيانات اللازمة أو أسمح ل ClickUp Brain بجمع المعلومات تلقائيًا من مساحة العمل إنشاء OKRs: بمجرد أن يقوم ClickUp Brain بتحليل البيانات، يقترح OKRs بناءً على المهام والأنشطة التي قام بتحليلها. يتم تصميم هذه OKRs هذه لتناسب سياقات عمل وأهداف محددة

بمجرد أن يقوم ClickUp Brain بتحليل البيانات، يقترح OKRs بناءً على المهام والأنشطة التي قام بتحليلها. يتم تصميم هذه OKRs هذه لتناسب سياقات عمل وأهداف محددة المراجعة والتعديل: مراجعة وتعديل النتائج الأولية المقترحة وإجراء أي تعديلات أو تعديلات ضرورية لضمان توافقها مع أهدافي والنتائج الرئيسية

مراجعة وتعديل النتائج الأولية المقترحة وإجراء أي تعديلات أو تعديلات ضرورية لضمان توافقها مع أهدافي والنتائج الرئيسية وضع اللمسات الأخيرة والتنفيذ: بمجرد أن أكون راضيًا عن النتائج التي تم إنشاؤها، أقوم بوضع اللمسات الأخيرة عليها وتنفيذها في سير العمل ومراقبة التقدم المحرز باستخدام ميزات التتبع في ClickUp

من خلال توفير السياق الضروري، مثل مجال التركيز أو النتيجة المرجوة أو المقاييس الرئيسية، يمكنني إنشاء "النتائج الأولية" دون أي جهد يدوي. وهذا يوفر عليَّ الكثير من الوقت ويضمن أن تكون OKRs مدعومة بالبيانات ومتوافقة مع أهداف المؤسسة.

أفضل الميزات #### ClickUp

تنظيم الأهداف المتشابهة باستخدام المجلدات - عرض نسبة تقدمها في عرض واحد

إضافة أوصاف فريدة لكل هدف وغاية حتى يعرف أعضاء الفريق ما يعملون من أجله

رابط المهام في ClickUp إلى هدف وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا

قم بتعيين ومراقبة النتائج الرئيسية القابلة للقياس، مثل الأرقام (على سبيل المثال، إنشاء 15 منشورًا في المدونة أسبوعيًا)، أو القيم النقدية (على سبيل المثال، تحقيق 75 ألف دولار من الإيرادات الشهرية)، أو أهداف الصواب/الخطأ (على سبيل المثال، المدفوعات التي تم إنجازها للمقاولين - نعم/لا)

تعيين مالك واحد أو عدة مالكين للأهداف، وإدارة أذونات العرض والتعديل، والتحكم في من يمكنه الوصول إلى OKRs الخاصة بك

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد أن المجموعة الواسعة من ميزات ClickUp مربكة للغاية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) مستخدمون آخرون يعجبهم كيف يعزز ClickUp المساءلة ويوضح الأدوار للمشاريع المختلفة.

كانت القدرة على تحديد أدوار معينة وتعيين المهام أمرًا محوريًا في زيادة الشفافية في فريقنا. فالجميع يعرف بالضبط ما هو مسؤول عنه، مما قلل بشكل كبير من التداخلات والارتباك. لقد أصبحنا أكثر تماسكًا من ذي قبل

2. ويكدون

عبر Weekdone Weekdone عبارة عن أداة برمجية OKR تساعد في توصيل استراتيجية الشركة السنوية إلى جميع الموظفين وتنفيذها بأهداف ربع سنوية على مستوى الفريق.

الأداة مفيدة في تعزيز معنويات الموظفين، وذلك بفضل لوحة المتصدرين التي تسمح لأعضاء الفريق برفع أصواتهم لبعضهم البعض. هذا التقدير يؤسس لثقافة الدعم، ويضمن ملاحظة المساهمين الأفراد، ويحفز أعضاء الفريق على تقديم أفضل ما لديهم.

الأفضل لقياس التقدم الأسبوعي

يتطلب التقدم المستدام إجراءات يومية متسقة وذات مغزى. عندما أضع أهدافي الفصلية للنتائج المُرضية المُحددة (OKRs)، أقوم بمراجعتها في نهاية كل أسبوع للتحقق من التقدم الذي أحرزته والتأكد من أن جهودي تسير في الاتجاه الصحيح.

أثناء اختباري لميزات Weekdone، أحببتُ ميزة التحديثات الأسبوعية وخيار عقد اجتماعات مراجعة أسبوعية.

بالنسبة للمشاريع التي تتطلب مني أن أكون عملياً بشكل أكبر، أفضل عموماً ترتيب اجتماعات مراجعة يومية مع فريقي. لكن تضارب المواعيد يحدث في كثير من الأحيان أكثر مما نحب!

في مثل هذه الحالات، إن موجز الأخبار اليومي في Weekdone مفيد - فهو يبقيني على اطلاع دائم بما يعمل عليه أعضاء فريقي، ويمكنني حتى أن أثني على زملائي في الفريق على العمل الذي أنجزوه بشكل جيد أو مشاركة الملاحظات.

أفضل ميزات Weekdone

تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية للأقسام الفردية وكذلك للمؤسسة بأكملها

تحديد أولويات المشاريع عالية التأثير مع الأهداف والتحديثات الأسبوعية

رفع مستوى أداء الموظفين ذوي الأداء العالي باستخدام لوحة المتصدرين

توضيح كيفية ارتباط الفرق والمهام بالاستراتيجية الرئيسية باستخدام شجرة التسلسل الهرمي

التعاون ومشاركة الرؤى مع الفرق البعيدة

القيود الأسبوعية

يدعم ما يصل إلى ثلاثة أشخاص في الخطة المجانية

يعد تحديد الأهداف أمراً سهلاً ومباشراً، ولكن صياغة أهداف محددة للنتائج المرجعية أمر أكثر صعوبة بعض الشيء

تسعير Weekdone

مجاني

القسط: يبدأ من 108 دولارات شهريًا (باقة 10 مستخدمين، بسعر 10.80 دولار لكل مستخدم/شهر)

تقييمات ومراجعات Weekdone #### تقييمات ومراجعات Weekdone

G2: 4.1/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

3. لوحة العمل

عبر Workboard يوفر Workboard ميزات OKR القوية التي تسهل التغذية الراجعة في الوقت الحقيقي، ورؤية الأهداف، وتتبع التقدم المحرز. قد لا تكون الواجهة أفضل ما يمكنك الحصول عليه، لكنها بالتأكيد تقوم بمهمة إبقائك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.

الأفضل لتحسين إنتاجية الفريق

بعض الميزات التي تميزت بالنسبة لي هي التكامل السلس مع أدوات العمل الشائعة مثل Microsoft Teams وJira وSlack وOutlook، ولوحات المعلومات البديهية، وتتبع التقدم التفصيلي.

كما وجدتُ أن جداول الأعمال الذكية التي تسجل أهم الدروس المستفادة والنتائج الرئيسية مفيدة لجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية وخلق ثقافة المساءلة والتحسين المستمر

أفضل ميزات #### Workboard

تحديد الأهداف ومعدلات الاستجابة السريعة وملخصات الحالة والحصول على لقطات تقدم الموظفين باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي في Workboard

تعيين عناصر الإجراءات مباشرةً داخل الاجتماع وتتبع التقدم المحرز في مساحة Workboard التعاونية، Workstream

تعزيز المساءلة من خلال التذكيرات والتحديثات التلقائية

اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام التحليلات المتقدمة التي تقدم رؤى عميقة حول مقاييس الأداء

احصل على تقارير قابلة للتخصيص وشاركها عبر الفرق وأصحاب المصلحة

قيود لوحة العمل

قد يكون التنقل في البرنامج معقدًا بالنسبة للمستخدمين الجدد

تسعير لوحة العمل

غير متوفر

تقييمات ومراجعات لوحة العمل

G2: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

4. شعرية

عبر Lattice كثيرًا ما رأيت مؤسسات تتجاهل عاملًا حاسمًا في قياس الأداء: يجب على الموظفين أن يروا إلى أي مدى وصلوا وكيف يتناسب عملهم مع المخطط الكبير للأشياء - وهي طريقة مؤكدة لتعزيز مشاركة الموظفين!

الأفضل لإدارة الأداء ومشاركة الموظفين

يساعد Lattice، وهو أداة لإدارة الأفراد في جوهره، على ربط المساهمات الفردية بالنجاح المؤسسي.

تعمل الأداة على دمج OKRs في استراتيجية إدارة الأداء في الشركة، مما يضمن توافق جهود الفريق مع أولويات العمل العليا.

أكثر ما أعجبني في برنامج OKR هذا هو التركيز على التغذية الراجعة المستمرة. فقد سمح لي بإعداد لقاءات 1:1 مع أعضاء الفريق وإجراء عمليات التحقق من الأداء بسرعة، مما يضمن أن كل إجراء مقصود وموجه نحو الهدف وأن المشاكل يتم حلها دون إضاعة الوقت.

أفضل ميزات #### Lattice

مواءمة الأهداف الاستراتيجية عبر المؤسسة باستخدام أدوات المواءمة سهلة الاستخدام من Lattice

تتبع التقدم المحرز بكفاءة من خلال لوحات معلومات بديهية وقابلة للتخصيص

تسهيل التواصل من خلال الأدوات المتكاملة التي تدعم التغذية الراجعة والتعاون

تخصيص OKRs مع القوالب التي تلبي احتياجات وأهداف العمل المحددة

تكامل الأداة مع Jira وSalesforce وMicrosoft Teams

قيود الشبكة

محدودية عمليات التكامل مع الجهات الخارجية مقارنةً بالمنافسين، مما قد يعيق سير العمل في البيئات المتنوعة تكنولوجياً

وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة، مما قد يؤثر على تجربة المستخدم

تسعير Lattice

إدارة الأداء + OKRs والأهداف : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المشاركة : + 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: + 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم النمو : + 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: + 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم تعويض: +6$6/شهر لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (3,800+ تقييم)

4.7/5 (3,800+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

بعض من أكثر ميزات Lattice المحبوبة تشمل استطلاعات المشاركة وتتبع OKR ومراجعات الأداء.

أحب تصميم واجهة المستخدم للمنصة بأكملها. سهولة وبساطة ليس فقط في إدارة الأداة ولكن أيضًا في جميع مواد المشاركة والتدريب، بما في ذلك جامعة Lattice ومكتب المساعدة الخاص بها. نحن نستخدم الكثير من الميزات بما في ذلك 1:1، والتحديثات، والملاحظات، واستطلاعات المشاركة، وتتبع الأهداف/مراجعة الأداء ومراجعات الأداء.

5. 15Five

عبر 15Five 15Five هي عبارة عن منصة SaaS للموارد البشرية وأداة OKR التي تعزز مشاركة الموظفين وتعزز إدارة الأداء من خلال تحديد الأهداف الفعالة وتقدير الموظفين.

الأفضل لتتبع OKR المستند إلى الملاحظات

لقد أحببتُ واجهته سهلة الاستخدام وتركيزه على دعم حلقة التغذية الراجعة المستمرة بين المديرين والموظفين. تعد لوحة معلومات المراجعة الذاتية الأفضل إضافة رائعة - فهي تدمج النمو الشخصي للموظفين مع إدارة الأداء.

وبصفتي مديراً، أستخدم لوحة معلومات المراجعة لمعرفة التقدم الذي يحرزه فريقي، ويمكن للمساهمين الأفراد استخدامها لقياس التقدم المحرز في دورات المراجعة الشخصية الخاصة بهم.

وأداة أخرى مفضلة أخرى هي "هاي فايفز"، وهي أداة لتقدير الأقران تعزز ثقافة العمل الإيجابية. يمكن لأعضاء الفريق "تحية خمسة" لبعضهم البعض لإظهار التقدير، ويمكن لقادة الفريق استخدامها للاحتفال بالمكاسب والمساهمات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن 15Five أدوات قوية لإعداد التقارير والتكامل مع برامج الأعمال الشائعة. لقد أحببتُ التكامل السلس مع تقويم Google - مما جعل من السهل والسريع جدولة اجتماعات فردية مع أعضاء فريقي مباشرةً من التطبيق.

أفضل ميزات تطبيق 15Five

توفير الملاحظات وجمعها من خلال ميزة تسجيل الوصول الأسبوعية التي تشجع التواصل المفتوح بين المديرين والموظفين

تعزيز المواءمة الاستراتيجية من خلال ربط الأهداف الفردية للموظفين بأهداف العمل بشكل عام

تتبع الأداء وتحليله باستخدام أدوات إعداد التقارير الشاملة والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

التكامل بسلاسة مع أدوات أخرى مثل Slack وMicrosoft Teams ومنصات نظام معلومات الموارد البشرية لتعزيز كفاءة سير العمل

15قيود 15 خمسة

الاعتماد على مدخلات المستخدم المنتظمة: تتضاءل فعالية الأداة دون مشاركة مستمرة من جميع المستخدمين

15خامس عشرخمس تسعير

المشاركة : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط) أداء : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط) المنصة الإجمالية: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)

15تقييمات ومراجعات 15Five

G2: 4.6/5 (1,700+ تقييم)

4.6/5 (1,700+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 880 تقييم)

6. أسانا

عبر Asana يمكن أن تعمل Asana، المعروفة على نطاق واسع بقدراتها في إدارة المشاريع، كأداة OKR لمساعدة الشركات على تبسيط عمليات تحديد الأهداف وتتبعها.

الأفضل لإدارة المشاريع والمهام

تدمج المنصة إدارة المهام مع الأهداف الاستراتيجية، مما يضمن توافق كل عضو من أعضاء الفريق مع رؤية الشركة وأن تكون مساهماتهم الفردية واضحة للعيان.

أعجبتني بشكل خاص ميزة تتبع التقدم المحرز في Asana، والتي تحتوي على مؤشرات مرئية واضحة وتحديثات في الوقت الفعلي تُبقي الفرق على اتصال وإطلاع كتابة OKRs فعالة ومراقبتها على نطاق واسع.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Asana مجموعة من عمليات التكامل مع أدوات العمل الأخرى، مما يحافظ على رقة مجموعة التقنيات الخاصة بك وسلاسة سير العمل.

أفضل ميزات Asana

تحديد الأولويات وتعيين المهام بكفاءة في عرض القائمة

أتمتة المهام المتكررة وتوفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي

تخطيط سباقات السرعة وتعيين المراحل الرئيسية للحفاظ على تركيز فريقك وعلى المسار الصحيح

مراقبة تقدم OKR لفريقك في الوقت الفعلي باستخدام المحافظ

قيود أسانا

تتيح الخطة المجانية ما يصل إلى 15 مستخدمًا فقط لكل فريق

موجه بشكل أساسي نحو المهام، مما قد يقلل من التركيز على الأهداف الاستراتيجية عالية المستوى

لا يمكن تعيين المهام إلى عدة أعضاء في الفريق، مما يعقد التعاون في الأهداف

تسعير #### تسعير أسانا

مجاني

مبتدئ : 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات+: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

المستخدمون يحبون كيف أسانا يساعد لهم الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد:

من أعلى إلى أسفل OKR وتحديد الأهداف. من الأهداف الرئيسية إلى التخطيط التفصيلي [كذا] للتكتيكات.

7. أعمال أفضل

عبر Betterworks برنامج Betterworks هو برنامج لإدارة الأداء يساعد على تعيين OKRs لتحقيق النجاح المؤسسي ومواءمة الموظفين. وهو يدمج تتبع الأهداف مع التدريب المستمر على الأداء.

الأفضل للتغذية الراجعة والتواصل

لقد وجدنا أن قدرة Betterworks على توسيع نطاق OKRs عبر المؤسسات الكبيرة مثيرة للإعجاب، مع الأدوات التي تدعم التواصل الشفاف ومواءمة الأهداف وتقييمات التقدم المتكررة.

لقد أحببتُ كيف تحافظ هذه الأداة على التركيز على الموظفين - الالتزام بتقدمهم والاستثمار في تعلمهم وحل مشاكلهم. يمكنني تعيين 1:1 مع أعضاء فريقي على الفور، وتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي، وجمع الملاحظات منهم حول كيفية تحسين الإدارة لتجربتهم.

وبفضل هذه الأداة، أصبح من السهل إنشاء بيئة من الإنجاز المركز والتحسين المستمر، وهو ما يجعل المؤسسة في نهاية المطاف أقرب إلى تحقيق أهدافها.

Betterworks أفضل الميزات

وضع خريطة للتطورات الفصلية وتحديد المعالم الرئيسية لتتبع التقدم المحرز

استخدام ملاحظات المديرين والأقران لتحسين الأداء الفردي

إجراء المعايرات والحصول على رؤى دقيقة وغير متحيزة حول أداء الموظفين

تحويل المديرين إلى مدربين ورعاية إمكانات القوى العاملة لديك

قيود Betterworks

لديها منحنى تعليمي حاد

لا يتوفر التقييم في الوقت الحقيقي والتقييم متعدد المقيمين إلا في خطة المؤسسة فقط

تسعير Betterworks

المؤسسة: تسعير مخصص

تسعير مخصص متوسط السوق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Betterworks #### تقييمات ومراجعات Betterworks

G2: 4.2/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 15 تقييم)

8. بيبول بوكس

عبر Peoplebox يدمج Peoplebox تحديد الأهداف مع إدارة المواهب، مما يجعل OKRs جزءًا لا يتجزأ من سير عمل الجميع.

الأفضل لبناء ثقافة عالية الأداء

يأتي Peoplebox مع مجموعة من الميزات القوية مثل التحديثات التلقائية للأهداف، والتعليقات في الوقت الفعلي، والاجتماعات الفردية المتكاملة، مما يضمن المواءمة المستمرة ومناقشات الأداء.

ساعدتني تحليلاته القوية في استخلاص رؤى متعمقة حول مواءمة الفريق. وتمكنت من تحديد العوائق المحتملة (في حالتي، فريق العمل الذي يعاني من نقص في عدد الموظفين لا يواكب المواعيد النهائية) واتخاذ قرارات أفضل لمعالجتها.

يتكامل Peoplebox أيضًا مع الأدوات الشائعة مثل Slack وMicrosoft Teams، بحيث يمكن للفرق أن تجعله جزءًا من حزمة التقنيات الحالية دون عناء.

أفضل ميزات Peoplebox

مواءمة أهداف الفريق بكفاءة مع الاستراتيجيات المؤسسية من خلال التتبع المباشر لمعدلات الأداء

تسهيل التغذية الراجعة في الوقت الفعلي لإبقاء أعضاء الفريق متفاعلين ومطلعين على تقدمهم

إجراء اجتماعات فردية مثمرة من خلال جداول أعمال الاجتماعات المدمجة وإجراءات المتابعة المرتبطة مباشرةً بالنتائج النهائية

قم بأتمتة التحديثات لتقليل الإدخال اليدوي وإبقاء الجميع على اطلاع دائم بحالة الأهداف

قيود Peoplebox

لديه منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد الذين يتنقلون بين الميزات المتقدمة

لا توجد خطط شهرية

تسعير #### تسعير Peoplebox

إدارة المواهب : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط) منصة OKR : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط) الجناح الاحترافي الكامل : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط) الصفحة الاحترافية الكاملة : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط) خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Peoplebox

G2: 4.5/5 (300 تقييم)

4.5/5 (300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (229 تقييم)

9. PerformYard

عبر PerformYard تم تصميم PerformYard لدعم المؤسسات في تحقيق المواءمة الاستراتيجية، حيث يتيح PerformYard إمكانية تحديد وتتبع وإدارة OKRs بشكل واضح على جميع مستويات الشركة. وهو يركز على سهولة الاستخدام للتميز عن المنافسين. أعجبني بشكل خاص مدى سهولة الوصول إلى السرعة والبدء في استخدام الأداة. يجب أن تعمل PerformYard بشكل رائع للشركات الصغيرة الجديدة في مجال OKRs ومراجعات الأداء.

الأفضل لمراجعات الأداء القابلة للتخصيص

الميزات المفضلة لدي هي تسلسل الأهداف المرن، ودورات المراجعة القابلة للتخصيص، وآليات الملاحظات في الوقت الفعلي. تضمن هذه الإمكانات توافق الأهداف مع أهداف العمل باستمرار، مما يساعد أي شخص على إدارة أداء الموظفين وتحسينه بفعالية.

يتكامل PerformYard أيضاً بسلاسة مع أنظمة الموارد البشرية الحالية، مما يوفر تجربة متماسكة تدعم ثقافة الأداء.

أفضل ميزات #### PerformYard

تبسيط عمليات تحديد الأهداف من خلال قوالب مرنة وقابلة للتخصيص لقياس الأداء الجيد

تعزيز المواءمة الاستراتيجية من خلال التتابع الفعال للأهداف عبر الإدارات

تيسير التغذية الراجعة في الوقت الفعلي لضمان التواصل المستمر وتعديل الأهداف

تخصيص مراجعات الأداء لتناسب الجداول الزمنية والمعايير الفريدة لمؤسستك

التكامل بفعالية مع أنظمة الموارد البشرية الحالية للحفاظ على استمرارية البيانات وتقليل النفقات الإدارية العامة

قيود أداء يارد

عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية مقارنة بأدوات OKR الأخرى

عدم شفافية التسعير، حيث لا تتوفر التفاصيل بسهولة على الموقع الإلكتروني، مما يتطلب الاتصال المباشر للحصول على عروض الأسعار

تسعير #### تسعير PerformYard

إدارة الأداء : من 5 إلى 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (الفواتير السنوية فقط)

: من 5 إلى 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (الفواتير السنوية فقط) إشراك الموظفين: بدءًا من 1 إلى 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم (الفواتير السنوية فقط)

تقييمات ومراجعات PerformYard

G2: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. كتاب التوظيف

عبر Hirebook ينظم Hirebook ممارسات الإدارة الفوضوية ويوجه الموظفين للمساهمة بشكل أكثر فعالية. تقوم الأداة تلقائيًا بتحويل الأنشطة اليومية إلى نتائج رئيسية، بحيث يمكن للموظفين رؤية التأثير الذي يقومون به بوضوح ويشعرون بالحافز لتقديم أفضل ما لديهم.

الأفضل لتعزيز مشاركة الموظفين

بالنسبة للشركات الصغيرة وفرق العمل عن بُعد التي تتطلع إلى تحسين المشاركة ودمج تتبع الأداء، تقدم Hirebook مجموعة من الميزات المصممة بشكل جيد. بعض هذه الميزات تعزز التواصل المنتظم وحلقات التغذية الراجعة الإيجابية: تسجيلات الوصول، وتحديثات النتائج الرئيسية، والمقابلات الشخصية، وغير ذلك.

لقد وجدت أن Org Charts مناسبة تماماً لسير عملي.

نظرًا لأن فريقنا ينمو بسرعة، يصبح من الصعب مراقبة من يعمل في أي قسم وأي مشروع. مع المخططات التنظيمية، يمكنني استرداد المعلومات عن المنضمين الجدد بسرعة، والتحقق من تقدمهم على مستوى دقيق، وتقديم المساعدة المطلوبة من خلال عمليات التحقق

Hirebook أفضل الميزات

تصور التقدم المحرز مع OKRs المتتالية وشجع الموظفين على البقاء على اطلاع دائم بمساهماتهم الفردية

احصل على تقارير OKR تصل إلى بريدك الإلكتروني أو الأجهزة المحمولة

تخصيص عمليات التحقق حسب الأقسام أو الفرق أو الأفراد - اطرح الأسئلة ذات الصلة واجمع ملاحظات دقيقة من الموظفين

تمكين الموظفين من التحقق في الوضع غير المتزامن

قيود Hirebook

لا توجد خطة مجانية

لا يمكن تعيين أهداف أو مهام لعدة أعضاء في الفريق

تسعير #### Hirebook

الشركات : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

Hirebook التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

يحب مستخدمو Mot مدى بساطة وسهولة استخدام الأداة وهم مندهشون بقدراته العديدة.

على الرغم من أنني اشتريت برنامج hirebook من أجل إمكانيات مواءمة OKR، إلا أنني فوجئت بسرور لاكتشاف الميزات الأخرى التي يقدمها (مثل إنشاء اجتماعات مع زملائك في الفريق والقدرة على متابعة العديد من بنود جدول الأعمال عبر الوقت، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية اليومية للموظفين التشغيليين، وتسجيل الوصول حتى يتمكن الموظفون المباشرون من إخبارك بانتظام عن شعورهم وما يقلقهم). إمكانيات OKR ممتازة وبديهية ومرئية. يمكنك مواءمة OKRs للمؤسسة بأكملها والحصول على فكرة عن كيفية تقدم الفرق المختلفة نحو تحقيق أهدافها

11. النتائج الكمية

عبر Quantive صُمم برنامج Quantive's OKR المصمم للشركات الصغيرة والمؤسسات، ويضيف الكثير من المرونة إلى عملية إدارة OKR. فهو يقوم باستيراد البيانات تلقائيًا من تطبيقات الطرف الثالث وتحديث OKRs - لا حاجة إلى جهد يدوي!

الأفضل لتقارير قياس الأداء

أثناء الاختبار الذي أجريناه، كانت إحدى الميزات التي برزت هي القدرة على قياس التقدم والعمليات لتحديد مجال للتحسين.

في حالتي، كان الهدف هو زيادة عدد الزيارات العضوية لموقعنا الإلكتروني بنسبة 20%. ومع تقدمنا وتوفر البيانات الكافية للعمل مع النظام، كان بإمكاني مقارنة التقدم الذي أحرزته والنتائج التي حققتها مع عملاء Quantive الآخرين الذين لديهم أهداف مماثلة.

ساعدتني عملية المقارنة المعيارية هذه على فهم سيناريو حركة المرور العضوية بشكل أفضل. وبما أننا كنا على قدم المساواة تقريبًا مع المقارنة المعيارية، فقد تأكدت أننا كنا على المسار الصحيح.

نتائج Quantive أفضل الميزات

تسليط الضوء على أكبر إنجازات فريق أو فرد ومكافأة الأداء بالشارات والصور المتحركة والتعليقات للحفاظ على مستويات المشاركة عالية

البقاء على اطلاع دائم بنشاط OKR الخاص بفريقك والحفاظ على سجل تدقيق مع سجل النشاط

ابقَ على اتصال مع زملائك في الفريق وتعاون في الأهداف والمهام في الوقت الفعلي من خلال تكامل Slack وMicrosoft Teams

إنشاء مخطط تنظيمي تلقائياً لمساعدة أعضاء الفريق على فهم هيكل الشركة

قيود النتائج الكمية

يتطلب الإعداد الأولي والتدريب بعض الوقت والموارد للاستفادة الكاملة من إمكانيات المنصة

تسعير #### Quantive Results

الأساسيات : مجاناً

: مجاناً الحجم : 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات نتائج Quantive Results

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

12. أداء كاليدوس

عبر Kallidus Perform برنامج Kallidus Perform هو أداة برمجية خاصة ببرنامج OKR مصممة لتبسيط إدارة الأداء وتعزيز عمليات تحديد الأهداف داخل المؤسسات. وهي تُمكِّن الشركات من تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية وتتبعها بوضوح على المستويين الفردي والجماعي، مما يعزز ثقافة الأداء العالي والتحسين المستمر.

الأفضل لـ L&D وإدارة دورة حياة الموظفين

برزت واجهته سهلة الاستخدام بالنسبة لي. أعجبتني طريقة تبسيطه لعملية تتبع وإدارة OKR متعددة المستويات، مما يجعلها في متناول جميع الموظفين.

لكن قوة Kallidus تتجاوز ميزات OKR الممتازة بالفعل. إنه نظام بيئي مبني بشكل جيد لدعم جميع أنواع برامج التعلم والتطوير. لقد جربت إعادة توجيه الحملات التدريبية من خلال Kallidus من خلال تخصيص القوالب وتصميم الوحدات، وحصلت على ردود فعل إيجابية من الفريق بأكمله.

كما يدعم Kallidus Perform أيضاً دورة إدارة الأداء المستمر، حيث يدمج بين عمليات التحقق المنتظمة والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي التي تحافظ على توافق الفرق وتركيزها على أهدافها. أوصي به للمؤسسات التي تتطلع إلى الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف في عملياتها الاستراتيجية.

أفضل ميزات برنامج Kallidus Perform

تبسيط عملية تحديد الأهداف من خلال قوالب OKR القابلة للتخصيص التي يسهل تعديلها ومواءمتها مع استراتيجيات العمل

تعزيز مشاركة الموظفين من خلال تمكين التغذية الراجعة المنتظمة والتحقق من الأداء وتعزيز ثقافة التحسين المستمر

تبسيط عملية تتبُّع الأداء من خلال واجهة سهلة الاستخدام تسهِّل على الجميع اعتماد تقارير الأداء السنوية والاستفادة منها

تخصيص مراجعات الأداء لتلبية الاحتياجات الفريدة والجداول الزمنية للفرق المختلفة

دمج فرص التعلُّم والتطوير في عملية إدارة الأداء

قيود أداء Kallidus Perform

يمكن أن يكون منحنى التعلم للمستخدمين الجدد حادًا بسبب عمق الميزات وخيارات التخصيص المتاحة

قدرات التكامل مع الأنظمة الأخرى محدودة

أسعار Kallidus Perform

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Kallidus Perform

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

13. الربح

عبر Profit.co Profit.co هي أداة برمجية أخرى من أدوات برنامج OKR التي أصبحت شائعة بسبب نهجها الشامل لإدارة الأهداف والنتائج الرئيسية، مما يمكّن الشركات من تحسين تخطيطها الاستراتيجي وتنفيذها.

وقد صُممت هذه الأداة بشكل جميل من خلال تدفقات المستخدمين والتخصيصات الدقيقة التي تجعل من الأداة متعة في الاستخدام.

الأفضل لإدارة الأهداف والنتائج الرئيسية القابلة للتخصيص

يقدم موقع Profit.co مجموعة من الميزات التي تعزز التوافق بين جميع مستويات المؤسسة، مما يضمن أن الجميع يتحركون بشكل متزامن نحو الأهداف المشتركة. لقد أُعجبتُ بأكثر من 400 مؤشر أداء رئيسي مدمج ومخصص لقياس الأداء بكفاءة

أثناء استخدامي Profit.co، كثيرًا ما أبرزت لزملائي مدى وضوح لوحات المعلومات. وباعتباره مساحة شاملة لمشاركة التحديثات والملاحظات والموارد المتعلقة بالأهداف، فإن Profit.co يعمل بشكل جيد جدًا، فقد ساعدني على استكشاف التحديثات في الوقت الفعلي والبقاء على اطلاع على OKRs أثناء التعاون مع أعضاء الفريق. يمكنك أيضًا إنشاء OKR لفريق العمل بمساعدة الأدلة وقوالب OKR.

أحببت كيف تركز المنصة على تقديم الموارد التعليمية. تساعد الوحدات التدريبية المستخدمين على تعظيم فوائد OKRs وتحسين الأداء على مستوى الشركة.

Profit.co أفضل الميزات

تزويد الموظفين بلمحة عامة عن رؤية الشركة من خلال لوحات معلومات المواءمة

الاستفادة من أكثر من 400 مؤشر أداء رئيسي مدمج ومخصص لقياس الأداء بكفاءة

تخصيص وإنشاء فترة OKR أو دورة مراجعة الأداء أو دورة مراجعة الأداء بعنوان ومدة من اختيارك

قيود #### الربح

لا يمكن إنشاء حقول OKR مخصصة في الخطة المجانية

عمليات تكامل محدودة مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى مثل Asana و Trello و Proofhub

لا يمكن تصور المهام الخاصة بك في عرض جانت

تسعير #### Profit.co

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موقع Profit.co Profit.co

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 80 تقييم)

14. أهداف فيفا

عبر Viva Goals مايكروسوفت Viva Goals هي أداة برمجية استراتيجية لمراجعة الأداء المؤسسي مدمجة في مجموعة Microsoft Viva، وهي مصممة لمواءمة جهود الفريق مع الأهداف الأكثر أهمية للمؤسسة.

الأفضل لتحديد الأهداف وتتبعها باستخدام قوالب معدة مسبقًا

من خلال الاستفادة من البنية التحتية القوية لنظام Microsoft البيئي، يتيح لك Viva Goals تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية وتتبعها وإدارتها على مستوى الفريق والمؤسسة.

يُعد التكامل السريع والسلس مع منتجات Microsoft الأخرى، مثل Teams وAzure DevOps، ميزة لا غنى عنها.

وعلاوة على ذلك، يمكن ل Viva Goals أتمتة تحديثات التقدم وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال التحليلات المتقدمة. لقد فوجئت أيضًا بالعدد الهائل من الميزات القابلة للتخصيص قوالب تحديد الأهداف وقوالب تحديد الأهداف التي تلبي العديد من حالات الاستخدام، مما يجعل من السهل تعيين الأداء وتتبعه على نطاق واسع.

Viva Goals أفضل الميزات

التكامل دون عناء مع أدوات وخدمات Microsoft Office للحفاظ على سير عمل موحد

أتمتة تتبع التقدم لتوفير تحديثات في الوقت الفعلي وتقليل الإدخال اليدوي للبيانات

تعزيز المواءمة الاستراتيجية من خلال ربط الأهداف الفردية والجماعية بوضوح بأهداف العمل الشاملة

تعزيز عملية اتخاذ القرار من خلال التحليلات المتقدمة التي تقدم رؤى عميقة حول أداء OKR

تيسير التعاون من خلال الاستفادة من Microsoft Teams للتواصل والتحديثات المتعلقة بمعدلات الأداء السنوية

قيود أهداف Viva Goals

قد يحد الاعتماد على نظام Microsoft البيئي من جاذبيته للمؤسسات غير المتكاملة تمامًا مع منتجات Microsoft

يمكن أن تكون التكلفة عائقًا أمام الشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة، حيث يتم عادةً تجميع الأسعار مع منتجات Viva أو Microsoft 365 الأخرى

قد يتطلب الإعداد الأولي والاعتماد الأولي وقتًا وجهدًا كبيرين، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي لم يسبق لها التعامل مع واجهة مايكروسوفت

تسعير أهداف Viva Goals

مايكروسوفت فيفا في Microsoft 365: متوفر كجزء من خطة Microsoft 365 للمؤسسات

متوفر كجزء من خطة Microsoft 365 للمؤسسات مايكروسوفت فيفا لاتصالات الموظفين والمجتمعات: 2 دولار/شهر لكل مستخدم (الفوترة السنوية فقط)

2 دولار/شهر لكل مستخدم (الفوترة السنوية فقط) مايكروسوفت فيفا لتحليلات مكان العمل وملاحظات الموظفين: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (الفوترة السنوية فقط)

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (الفوترة السنوية فقط) جناح مايكروسوفت فيفا سويت: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)

تقييمات ومراجعات أهداف فيفا

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

15. مخيم القمر

عبر Mooncamp Mooncamp هو برنامج لإنشاء استراتيجية العمل وتوصيلها إلى المطلعين وتشجيع المواءمة على مستوى الشركة باستخدام OKRs.

الأفضل لتصميم الاستراتيجية التسلسل الهرمي

جربت ميزة شجرة الاستراتيجية لتزويد الجميع بمنظور عالي المستوى لاستراتيجيتنا التنظيمية. وقد أتاحت لي لوحة الرسم القابلة للتحرير تحديد مجالات تركيزنا الرئيسية للربع السنوي والأهداف والمبادرات حسب التسلسل الهرمي.

على سبيل المثال، كان التسلسل الهرمي لأهدافنا الفصلية لفرق نجاح العملاء يبدو كالتالي

مجال التركيز: التميز في خدمة العملاء

الهدف: تحسين استجابة وفعالية دعم العملاء

النتيجة الرئيسية 1: تقليل متوسط وقت الاستجابة لاستفسارات العملاء بنسبة 20%

تقليل متوسط وقت الاستجابة لاستفسارات العملاء بنسبة 20% النتيجة الرئيسية 2: تحقيق معدل حل 90% من الاستفسارات عند أول اتصال

تحقيق معدل حل 90% من الاستفسارات عند أول اتصال النتيجة الرئيسية 3: زيادة معدل رضا العملاء عن دعم العملاء إلى 85%

المبادرات:

تنفيذ نظام جديد لإصدار التذاكر لتحسين تتبع الاستفسارات وإدارتها

تدريب ممثلي خدمة العملاء على تقنيات متقدمة لحل المشاكل

إنشاء قاعدة معرفية لخدمة العملاء للرجوع إليها بشكل أسرع

لقد مكّن البرنامج فريقي من فهم هذا التسلسل الهرمي التدريجي في لمحة سريعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك.

أفضل ميزات برنامج Mooncamp

إجراء تغييرات على الأهداف بشكل مجمّع باستخدام عمليات مثل التعديل أو الحذف أو التكرار

اجعل أهدافك مرئية للعامة أو اجعلها خاصة - التحكم بين يديك

ادمج الأداة مع Slack أو Microsoft Teams وقم بإجراء عمليات تحقق منتظمة

إضافة خصائص مخصصة إلى أهدافك باستخدام مصطلحات خاصة بالمجال الذي تعمل فيه

قيود مخيم مونكامب

تجربة الهاتف المحمول ليست سلسة مثل إصدار سطح المكتب

تسعير مخيم القمر

أساسي : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط) احترافي : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط)

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم (فواتير سنوية فقط) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات معسكر القمر

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

تقريباً مراجعة Mooncamp (مثلي) معجبون ببساطة الأداة وسهولة استخدامها، وينسبون الفضل لها في جعل إدارة OKR الخاصة بهم أبسط.

_أنا أستخدم Mooncamp لتتبع OKRs، وقد كانت مفيدة جدًا للبقاء على رأس أهدافي. لقد استخدمت أدوات أخرى لتتبع OKR من قبل، لكنني تمكنت من البقاء أكثر اتساقًا مع Mooncamp. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سهولة استخدامه ومرونته، وهو أمر مهم حقًا في الشركات الناشئة، نظرًا لأن الأولويات يمكن أن تتغير باستمرار

فوائد استخدام أدوات OKR

تقدم أدوات برمجيات OKR مجموعة متنوعة من الفوائد التي يمكن أن تعزز بشكل كبير الطريقة التي تحدد بها المؤسسات الأهداف وتقيس الأداء. فيما يلي أهم الفوائد:

1. المحاذاة والشفافية

تساعد أدوات OKR على ضمان فهم الجميع في المؤسسة للأهداف الاستراتيجية ورؤية كيفية مساهمة جهودهم في تحقيق هذه الأهداف.

تساعد الشفافية على مواءمة الجهود عبر الإدارات والفرق المختلفة، مما يؤدي إلى اتباع نهج موحد لتحقيق الأهداف المؤسسية.

2. زيادة التركيز والوضوح

من خلال تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس، تساعد أدوات OKR الفرق والأفراد على تحديد أولويات عملهم والتركيز على الأنشطة الأكثر تأثيرًا.

بالنسبة لنا، كان ذلك يعني بالنسبة لنا عدم إهدار المزيد من الجهد في المهام ذات الأولوية المنخفضة وضمان تخصيص الموارد بكفاءة.

3. تعزيز المشاركة

عندما يفهم الموظفون كيف يساهم عملهم في تحقيق أهداف الشركة، تزداد مشاركتهم وتحفيزهم.

من خلال استخدام ClickUp لتتبع OKRs في ClickUp، تمكنا من تعزيز شعور أكبر بالملكية والمساءلة، حيث يمكن للموظفين رؤية نتائج جهودهم وفهم دورهم في نجاح الشركة.

4. المرونة والقدرة على التكيف

تشجع أدوات OKR على إجراء مراجعات وتحديثات منتظمة، مما يسمح للفرق بتعديل استراتيجياتها بسرعة استجابة لظروف السوق المتقلبة.

تضمن هذه المرونة أن تظل المؤسسة سريعة الاستجابة ويمكنها الاستفادة من الفرص المتاحة.

5. القرارات المستندة إلى البيانات

باستخدام أدوات OKR، تصبح عملية صنع القرار أكثر توجهاً نحو البيانات. يمكن للقادة تتبع التقدم المحرز في الوقت الحقيقي، وتحليل النتائج، واتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى بيانات الأداء الفعلي بدلاً من الافتراضات، مما يؤدي إلى تعديلات ونتائج استراتيجية أفضل.

يمكننا أن نرى بسرعة، على سبيل المثال، ما إذا كان إنتاج المزيد من المحتوى يرتبط بمزيد من الاشتراكات أو ما إذا كان ينبغي علينا تركيز الجهود على تحسين الأجزاء الحالية أولاً.

6. تحسين إدارة الأداء

مع وجود مقاييس وأهداف واضحة لتقييم أداء الموظفين، تصبح عملية مراجعة الأداء أكثر انسيابية.

يمهد النهج المنظم لأدوات OKR الطريق لإجراء مراجعات موضوعية وشفافة وغير متحيزة للأداء ويساعد على تحديد مجالات التحسين.

7. تيسير التحسين المستمر

تشجع ميزات القياس والإبلاغ المنتظم لأدوات OKR على دورة مستمرة من تحديد الأهداف وقياس النتائج وتحسين الاستراتيجيات.

وتعزز هذه العملية المستمرة ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسة. ويتجلى ذلك أيضًا في إحدى قيمنا الأساسية في ClickUp: _ننمو 1% كل يوم

8. قابلية التوسع

أدوات OKR قابلة للتطوير ويمكن استخدامها بفعالية من قبل المؤسسات من جميع الأحجام - من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة.

ومع نمو المؤسسة، يمكن أن تتكيف الأدوات مع هياكل أكثر تعقيدًا وتستوعب المزيد من المستخدمين.

اتجاهات أدوات OKR

تشهد برمجيات OKR تغيراً مستمراً مع إدراك المؤسسات للأهمية المتزايدة لتحديد الأهداف الاستراتيجية والمواءمة. فيما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية في مشهد أدوات OKR التي يجب الانتباه إليها:

1. تتوسع OKRs إلى ما هو أبعد من الشركات

تتبنى المنظمات غير الربحية والمؤسسات التعليمية وحتى الأفراد إطار عمل OKR لتحديد الأهداف.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اتجاه في الشركات الأكبر حجماً والأكثر تقليدية لخلط مؤشرات الأداء الرئيسية مع مؤشرات الأداء الرئيسية لتعزيز المرونة ودمج تحديد الأهداف الفصلية قصيرة الأجل للمشاريع مع مؤشرات أداء رئيسية أكثر صرامة للنجاح السنوي.

2. تتزايد التحليلات المتقدمة وقدرات إعداد التقارير الأكثر تطوراً ضمن أدوات OKR

تبحث المؤسسات عن رؤى أعمق في بيانات الأداء والاتجاهات التي يمكن أن توجه القرارات الاستراتيجية.

تعمل أدوات OKR على دمج ميزات تحليلات أكثر قوة لتقديم هذه الرؤى، بما في ذلك التحليلات التنبؤية والتوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

3. تتحسن تجربة المستخدم وإمكانية الوصول

هناك اتجاه نحو المزيد من أدوات OKR سهلة الاستخدام وسهولة الوصول إليها.

ومع تحول هذه الأدوات إلى جزء أساسي من الثقافة المؤسسية، يتزايد الطلب على المنصات التي يسهل استخدامها ويمكن الوصول إليها من مختلف الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة.

والهدف من ذلك هو تشجيع جميع الموظفين على المشاركة بفاعلية في عملية استعراض الأداء والمراجعة.

4. تتزايد أهمية التدريب والتدريب في مجال أوكي آر (OKR)

مع تزايد اعتماد منهجيات OKR، تزداد الحاجة إلى التدريب والدعم المناسبين.

يقدم العديد من مزودي أدوات OKR الآن خدمات تدريب احترافية وموارد تعليمية ووحدات تدريبية لضمان التنفيذ الناجح لمنهجيات OKR والاستخدام المستدام.

على سبيل المثال، تنظم جامعة ClickUp (وهي منصة تعليمية عبر الإنترنت لإتقان ClickUp) تنفيذ وتتبع OKRs بفعالية - ورشة عمل مباشرة لمساعدة المستخدمين في رحلة تتبع الأهداف.

5. ميزات الأتمتة هي المسيطرة

تتزايد الأتمتة في أدوات OKR، حيث أصبحت ميزات مثل تحديثات التقدم التلقائية وأنظمة الإشعارات والتذكيرات التلقائية قياسية.

وتساعد هذه الميزات على تقليل العبء الإداري وإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالتطورات الرئيسية. Automations مثال قوي على ذلك!

6. هناك تركيز على أهداف الاستدامة والأثر الاجتماعي

هناك اتجاه متزايد لدمج أهداف الاستدامة والأثر الاجتماعي في إطار عمل OKR.

على سبيل المثال، حددت باتاغونيا، العلامة التجارية الشهيرة للملابس والمعدات الخارجية، أهدافًا متعددة تتعلق بالمناخ، مثل جعل عبواتها قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل بحلول عام 2025، والتخلص من المواد البترولية البكر في منتجاتها بحلول عام 2025، والوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2024.

تستخدم المؤسسات أدوات OKR لوضع الأهداف المتعلقة بالتأثير البيئي والمسؤولية الاجتماعية وإدارتها والإبلاغ عنها، ومواءمة استراتيجيات الشركات مع الأهداف المجتمعية الأوسع نطاقاً.

7. تعمل الشركات على مضاعفة مشاركة الموظفين

مع ازدياد انتشار العمل عن بُعد، هناك تركيز متزايد على استخدام أدوات OKR لإشراك الموظفين.

يتم إعطاء الأولوية للميزات التي تعزز التقدير والتطوير الشخصي والتغذية الراجعة المستمرة للحفاظ على تحفيز فرق العمل عن بُعد وارتباطها بأهداف المؤسسة.

8. تحسين الشفافية

تُعد الشفافية والتعاون بين الفرق والمواءمة بين الفرق مفتاح نجاح تطبيق OKR. من خلال استخدام أدوات OKRs و OKRs وبيانات النجاح أصبحت أقل انعزالاً في المؤسسات.

تقوم الشركات بالجمع بين الاستعراضات الاستراتيجية من الأعلى إلى الأسفل مع الاستعراضات الاستراتيجية من الأسفل إلى الأعلى، التي يحركها الفريق لسد الفجوة بين الاتجاه العام والمساهمات الفردية.

لهذا السبب أنا أؤيد دائمًا جعل تقارير الأداء الجيد مرئية على كل مستوى من مستويات المؤسسة وإجراء ورش عمل حول تقارير الأداء الجيد بين الفرق، على سبيل المثال، لإعداد تقارير الأداء الجيد للمشروع أو تجربة العملاء.

## اختر أفضل أداة برمجية للاستعراضات السنوية لفريقك

تلبي خيارات برامج OKR التي اخترناها في هذه المقالة احتياجات المؤسسات من مختلف الأحجام. فهي تقدم خارطة طريق لتعيين ومراقبة OKRs وتشجعك على تحقيق أهدافك الطموحة.

على الرغم من أنها تحتوي على أنظمة سلسة لتحديد الأهداف، إلا أنها ليست جميعها شاملة بما يكفي لتجميع الأشخاص والعمليات والأنظمة في مؤسستك بأكملها تحت سقف واحد. يعمل بعضها بشكل رائع كأدوات مستقلة لتتبع OKR، بينما يدعم البعض الآخر قدرات تعاون محدودة.

تحتاج المؤسسات التي تتوسع بسرعة إلى شيء أكثر قوة من برامج تتبع OKR المنعزلة. يندمج برنامج OKR المناسب في سير العمل ونظام إدارة المشروع الخاص بك، ويبقي الفرق على نفس الصفحة ويتناسب معك.

ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، فإن ClickUp هو الفائز الواضح.

تربط أهداف ClickUp Goals الأهداف الفردية برؤية أكبر للشركة، وتسمح للفرق بالتواصل فيما بينها وتصور التقدم المحرز، وتساعدك على إنشاء نتائج الأداء السريعة والمنهجية باستخدام القوالب، وفوق كل ذلك، لديك ClickUp Brain لوضع أفكار حول نتائج الأداء السريعة القائمة على المهام. ابدأ مع ClickUp اليوم!

الأسئلة الشائعة حول برنامج OKR

1. ما هو برنامج OKR؟

برنامج OKR هو عبارة عن منصة تنفيذ استراتيجية مصممة لمساعدة المؤسسات على تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) وتتبعها وإدارتها للفرق والموظفين. وهو يوفر منصة مركزية للفرق لإنشاء أهدافها ومواءمتها ومراقبتها مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة.

2. هل برنامج OKR مناسب لجميع أنواع المؤسسات؟

برنامج OKR مفيد للمؤسسات من مختلف الأحجام والصناعات. في حين أنه شائع الاستخدام في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، إلا أن صناعات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمويل اعتمدت أيضًا برامج OKRs لدفع الأداء والنمو.

3. ما هي الميزات التي يجب أن أبحث عنها في برنامج OKR؟

عند اختيار برنامج OKR، ضع في اعتبارك ميزات مثل تحديد الأهداف وتتبعها، وتصور التقدم المحرز، وقدرات التكامل مع الأدوات الأخرى (مثل برامج إدارة المشاريع)، وسهولة الاستخدام. تأكد من توافق البرنامج مع الاحتياجات والأهداف المحددة لمؤسستك.

4. ما الفرق بين OKR و بطاقة الأداء المتوازن (BSC)؟

عند مناقشة OKRs مقابل بطاقات الأداء المتوازن ، تركز OKRs على إنجازات محددة وقابلة للقياس لدفع عجلة الابتكار، بينما تعمل بطاقات الأداء المتوازن على مواءمة أنشطة الأعمال مع الاستراتيجية المؤسسية، باستخدام مزيج من مقاييس الأداء للحصول على رؤية شاملة.