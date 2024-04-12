كيفية تحديد مقاييس الأهداف (مع أمثلة)

في كتاب الإدارة الذي يحظى بشعبية كبيرة بعنوان "الهدف" لمؤلفه إلياهو م. غولدرات، يقول أن الهدف الأساسي لكل عمل تجاري هو كسب المال. وعلى الرغم من سهولة فهمه، إلا أنه ليس من السهل تنفيذه.

يجب تقسيم الهدف من كسب المال إلى زيادة الإنتاجية، وتقليل النفقات، وتقليل المخزون، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الإيرادات والأرباح. اعتمادًا على العمل الذي تعمل فيه، يمكن أن يصبح هذا الأمر معقدًا للغاية.

على سبيل المثال، بالنسبة لكاتب المحتوى المستقل، يمكن أن تكون زيادة الإنتاجية بسيطة مثل كتابة المزيد من المقالات كل أسبوع. ومع ذلك، بالنسبة لشركة تصنيع سيارات، فإن الأمر ينطوي على تحسين آلاف العمليات، ولكل منها أهدافها الخاصة.

يحتاج تتبع ذلك إلى برامج مصممة لهذا الغرض مثل ClickUp. دعنا نرى كيف يمكنك وضع مقاييس أهداف فعالة وتحقيقها في مؤسستك.

ما هي مقاييس الأهداف؟

الأهداف هي الأهداف العامة التي يسعى الفرد أو الفريق أو المؤسسة إلى تحقيقها. قد يكون ذلك زيادة الإيرادات من خط إنتاج جديد أو التوسع في سوق جديد.

مقاييس الأهداف هي مؤشرات محددة وقابلة للقياس لتحقيق هذه الأهداف. وهي تقسم الأهداف إلى خطوات قابلة للتنفيذ وتساعد في مراقبة الأداء وتقييم النجاح.

ما هي الاختلافات بين الأهداف والمقاييس؟

على الرغم من استخدام الأهداف والمقاييس جنبًا إلى جنب، إلا أنهما مفهومان مختلفان بشكل أساسي.

الأهداف المقاييس الأهداف العامة مقاييس مركزة للأداء توفير التوجيه والوضوح في العمل توفير نقاط مرجعية لقياس المخرجات تستند إلى النتائج مثل نمو الإيرادات ورضا العملاء وما إلى ذلك. عادةً ما تستند إلى المخرجات، مثل العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم، ورضا العملاء، إلخ. تعيينها على المدى الطويل، عادةً ما تكون ربع سنوية أو سنوية تعيينها على المدى القصير. تقوم الفرق أحيانًا بتتبع المقاييس يوميًا/أسبوعيًا

الاختلافات الرئيسية بين الأهداف والمقاييس

كيف تعمل الأهداف والمقاييس معًا؟

هناك علاقة تكافلية بين الأهداف والمقاييس. فالأهداف توجه الرحلة التنظيمية في الاتجاه الصحيح، بينما تضمن المقاييس أنك تتحرك بالسرعة الصحيحة.

على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو زيادة الإيرادات خلال سنة العمل التالية، يمكنك وضع مقاييس مثل

زيادة العملاء المحتملين الذين يتم توليدهم

زيادة معدل تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء محتملين

زيادة الإيرادات السنوية المتكررة من كل عميل

زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء

يساعد تتبع هذه المقاييس على أساس أسبوعي أو شهري على تحقيق الهدف السنوي الذي حددته. يقوم قادة الأعمال بتقسيم الأهداف على مستوى المؤسسة إلى أهداف أصغر للفرق. ثم يستخدمون مقاييس الأهداف لتحديد التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف.

فهم بعض الكيانات الرئيسية في إدارة مقاييس الأهداف

في معرفة الأهداف مقابل الغايات مقابل المقاييس، هناك عدد من المصطلحات التي ستواجهها. دعنا نناقش بعضًا منها للتوضيح.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): مؤشر الأداء الرئيسي هو مقياس محدد لنجاح مشروع أو قسم أو مؤسسة في تحقيق أهدافها. بالنسبة لـ أهداف الإنتاجية ، قد يكون مؤشر الأداء الرئيسي هو عدد ساعات العمل.

اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): اتفاقية مستوى الخدمة هي معيار الأداء الذي التزمت به. على سبيل المثال، قد يكون لدى فريق صيانة البرمجيات اتفاقية مستوى الخدمة 4 ساعات كوقت استجابة للشكاوى ذات الأولوية القصوى.

نسبة النقر إلى الظهور (CTR): وهو مصطلح شائع مؤشر أداء رئيسي للتسويق ، تقيس نسبة النقر إلى الظهور عدد المرات التي ينقر فيها شخص ما على رابط ما مقابل عدد مرات العرض. إذا شاهد إعلانك على فيسبوك 100 شخص ونقر عليه شخص واحد، فإن نسبة النقر إلى الظهور هي 1%.

المستخدمون النشطون: في عالم SaaS، يُعد المستخدمون النشطون يوميًا (DAU) والمستخدمون النشطون شهريًا (MAU) من المقاييس الرئيسية. وهي تشير إلى عدد الأشخاص الذين يستخدمون المنتج بنشاط، وهو مقياس رئيسي للإيرادات المحتملة.

مع وجود أساس قوي لهذه النظرية، دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة.

25 مثالاً على مقاييس الأهداف في العالم الحقيقي

قد تختلف مقاييس الأهداف باختلاف نوع العمل الذي تقوم به. لإعطائك فكرة واضحة، اخترنا لك أمثلة من وظائف أعمال متعددة.

المبيعات

1. تكلفة اكتساب العملاء (CAC): جميع نفقات اكتساب العملاء، بما في ذلك نفقات المبيعات وجهود التسويق. تعد تكلفة اكتساب العملاء من النفقات المهمة التي يجب تقليلها.

2. أنشطة المبيعات لكل مندوب: عدد المهام التي ينجزها مندوب المبيعات خلال إطار زمني معين. تقوم معظم المؤسسات بتتبع مكالمات المبيعات. هذا هو مقياس الإنتاجية الذي يساعد الفرق على تحقيق أهداف المبيعات .

3. معدل التحويل: معدل تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء. يتتبع مقياس الهدف هذا جودة العملاء المحتملين وكفاءة عملية المشاركة في المبيعات.

4. طول دورة المبيعات: متوسط مدة عملية المبيعات من مرحلة الاتصال الأولي إلى الإغلاق. إلى جانب الأنشطة لكل مندوب ومعدل التحويل، يساعد هذا المقياس على التنبؤ بنتائج الإيرادات.

5. قيمة عمر العميل (CLV): إجمالي الإيرادات التي يمكن أن تحققها الشركة من العميل على مدى عمر علاقتهما. يساعد مقياس القيمة الدائمة للعميل على ترشيد القيمة الدائمة للعميل وتخصيص الميزانيات وفقًا لذلك.

التسويق

6. العملاء المحتملون المؤهلون للتسويق (MQL): عدد العملاء المحتملين الذين يرى فريق التسويق أنه من المحتمل أن يتحولوا إلى عملاء. يضيف العملاء المتوقعون المؤهلون تسويقيًا (MQLs) عنصر الجودة إلى العملاء المتوقعين الذين تم إنشاؤهم.

7. تكلفة العميل المحتمل (CPL): جميع نفقات الحصول على عميل محتمل. تُعد تكلفة العميل المحتمل (CPLs) مؤشرًا رئيسيًا لتكلفة العميل المحتمل.

8. عدد مرات الظهور والنقرات والعملاء المحتملين: عدد الأشخاص الذين شاهدوا الإعلان، ونقروا على الإعلان، وملأوا النموذج ليتم تسجيلهم كعميل محتمل. هذه مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية المساعدة في قياس أداء الجزء العلوي من مسار التحويل.

9. معدل الارتداد: النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التسويقية التي ترتد عندما يكون المعرف غير صحيح أو غير نشط أو غير متاح. معدل الارتداد هو مؤشر على صحة قاعدة بيانات المشتركين لديك.

10. عائد التسويق على الاستثمار (ROI): نسبة الإيرادات المحققة من التسويق ونفقات التسويق. هذا مقياس مهم لفعالية التسويق.

العمليات

11. هامش الربح الإجمالي: (الإيرادات - تكلفة البضائع المباعة)/100\. الهامش الإجمالي هو مؤشر حاسم على نقاط القوة التشغيلية للمشروع وصحته المالية.

12. القيمة المكتسبة: العمل الفعلي المنجز × الميزانية. إذا كانت ميزانيتك 30,000 لمشروع مدته 30 يومًا وأنجزت 10٪ في 6 أيام، فإن القيمة المكتسبة هي 3,000\. وقيمتك المخططة هي 6,000 . وهذا، إلى جانب المقاييس المالية الأخرى، يساعد في قياس مدى تأخرك عن الجدول الزمني/المخطط له بالدولار.

13. فرق التكلفة: التكلفة المدرجة في الميزانية - التكلفة الفعلية. إن أحد الأهداف الرئيسية للتسليم الجيد للمشروع هو إكماله وفقًا للميزانية. ويعد تباين التكلفة مقياسًا رئيسيًا لذلك.

14. تباين الجدول الزمني: التسليم المخطط له - التسليم الفعلي. في المثال أعلاه، يجب أن تكون قد أنجزت 20% في 6 أيام. لذا، يكون الفرق في جدولك الزمني 10%.

15. معدل الاستخدام: ساعات العمل/ساعات العمل المتاحة. في أسبوع عمل مدته 40 ساعة في الأسبوع، إذا كنت قد عملت 30 ساعة، يكون معدل الاستخدام 75%. يعد هذا مؤشرًا رئيسيًا للإنتاجية وتخصيص الموارد، وهو جزء لا يتجزأ من أهداف المشروع .

هندسة البرمجيات

16. تواتر النشر: كم مرة يتم نشر التعليمات البرمجية للإنتاج. يعتبر في بعض الأحيان مقياس النجم الشمالي بالنسبة للفرق التي تتبنى تقنية أجايل، يعد هذا المقياس مؤشرًا رئيسيًا على إنتاجية الفريق الهندسي وسرعته.

17. معدل نجاح أهداف العدو السريع: النسبة المئوية للعناصر التي تم إنجازها من الأعمال المتراكمة في سباق السرعة. يوضح هذا المقياس قدرة الفريق على التخطيط بفعالية وتحقيق أهداف العمل.

18. زمن الاستجابة: الوقت الذي يستغرقه النظام للرد على استفسار ما. هذا مقياس رئيسي لخفة الحركة وسرعة الاستجابة.

19. تغطية التعليمات البرمجية: نسبة التعليمات البرمجية التي تغطيها الاختبارات الآلية. هذا مقياس رشيق يحدد كفاءة الاختبار وكذلك الأجزاء التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

20. متوسط الوقت اللازم للتعافي (MTTR): الوقت الذي يستغرقه الفريق الهندسي للتعافي من حادث ما. في عالم تكون فيه حوادث الأمان/الأداء حتمية، يعتبر MTTR مؤشراً على المرونة.

21. الحوادث الأمنية: عدد الحوادث أو الاختراقات. وبالاقتران مع متوسط الوقت اللازم للكشف، ومتوسط الوقت اللازم للتعافي، وخطورة الحادث، يقيس هذا المؤشر القدرات الأمنية للبرنامج.

خدمة العملاء

22. الاحتفاظ بالعملاء: النسبة المئوية للعملاء المحتفظ بهم مع مرور الوقت. يشير هذا المقياس إلى قدرة المنتج/الخدمة على أن تكون ذات قيمة للعميل، وبالتالي تقليل الميزانيات التي يتم إنفاقها في اكتساب عملاء جدد.

23. صافي نقاط المروجين (NPS): احتمال قيام العميل بالتوصية بمنتج أو خدمة ما. وهو مقياس لإسعاد العملاء في معظم مؤسسات المنتجات/الخدمات.

24. وقت الاستجابة الأولى: سرعة الاستجابة الأولى لاستفسارات العملاء. عادةً ما يتم تحديد وقت الاستجابة الأولى في اتفاقيات مستوى الخدمة، وهو مؤشر رئيسي لكفاءة خدمة العملاء.

25. معدل الحل: النسبة المئوية للتذاكر التي يتم حلها ضمن اتفاقية مستوى الخدمة.

إذا كانت أي من هذه الأهداف تبدو مناسبة لك، فإليك كيفية تتبعها والإبلاغ عنها لتحسين الأداء.

تتبع مقاييس الأهداف والإبلاغ عنها

بمجرد تحديد مقاييس أهدافك، تأكد من أن لديك رؤية واضحة لها في جميع الأوقات. تطبيقات تتبع الأهداف مثل ClickUp مثالية لهذا الغرض.

حدد أهدافك على أهداف ClickUp

حدد أهدافًا رقمية، ونقدية، وصواب/خطأ، وأهدافًا للمهام باستخدام انقر فوق الأهداف . على سبيل المثال، ضع أهدافًا رقمية لأهداف توليد العملاء المحتملين الأسبوعية. ضع أهدافًا رقمية للمبيعات.

إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، فجرّب نموذج أهداف ClickUp SMART Goals .

حدد أهدافًا ذكية لفريقك باستخدام ClickUp

قم بتعيين مقاييس الأهداف للأشخاص المناسبين

عيّن المستخدمين لكل مقياس هدف. يمكنك أيضًا تقسيم مقياس لأعضاء الفريق المتعددين الذين يحققون الأهداف بشكل جماعي.

تحديد البيانات

حدد مصادر البيانات لكل مقياس وقم بدمجها مع ClickUp. يمكن أن يشمل ذلك الأنظمة الداخلية أو قواعد البيانات الخارجية أو ملاحظات العملاء أو استبيانات الموظفين. تأكد من دقة البيانات وموثوقيتها وإمكانية الوصول إليها.

تتبعها على لوحات معلومات ClickUp

قم بتخصيص لوحات معلومات ClickUp لعرض المقاييس التي تهمك. احصل على تحديثات في الوقت الفعلي لكل مقياس حتى تتمكن من تكييف جهودك لتحسين الأداء.

تحديد المقاييس لكل هدف ## تحديد المقاييس المرجعية لكل هدف

أحد الجوانب الأساسية لتحديد الهدف أو تحديد المقاييس هو تحديد المعايير بدقة. قد تكون شركة ناشئة في عامها الأول من التشغيل قادرة على تحقيق هدف زيادة الإيرادات بنسبة 100%، ولكن قد لا تتمكن شركة متعددة الجنسيات من تحقيق ذلك. ولمعرفة الفرق، من الضروري وضع مقاييس مرجعية.

في تحديد الأهداف، المعايير المرجعية:

تحديد خط الأساس للأداء

التأكد من أن الأهداف قابلة للتحقيق وواقعية

دفع عجلة الإنجاز وتحقيق نتائج أكبر

المساعدة في المنافسة بفعالية في السوق

باختصار، الهدف هو ما يجب تحقيقه. المقياس هو مؤشر الأداء نحو هذا الهدف. المقياس هو الرقم القياسي للمقاييس.

على سبيل المثال، في منتج هندسة البرمجيات، زيادة الإنتاجية هي الهدف. عدد الميزات المنشورة للإنتاج هو المقياس. 10 ميزات في كل سباق سريع هو المقياس.

ابدأ في وضع المعايير والمقاييس الخاصة بك مع أي من هذه قوالب تحديد الأهداف .

دور مقاييس الأهداف في تحسين الأداء ## دور مقاييس الأهداف في تحسين الأداء

في الرحلة نحو النجاح التنظيمي، مقاييس الأهداف هي المعالم التي تحتاج إلى عبورها. إليك كيف يمكنها المساعدة فرق العمليات تحسين الأداء.

إدارة العمليات من البداية إلى النهاية باستخدام ClickUp

الوضوح: تجعل مقاييس الأهداف الوجهة مرئية للجميع في الفريق. فهي تساعدهم على توجيه تقدمهم بناءً على ما يحتاجون إلى تحقيقه على مدار العام.

القابلية للقياس: غالبًا ما تستمر المشاريع لأشهر، إن لم يكن لسنوات. وقد يكون انتظار النهاية لمعرفة ما إذا كنت ناجحًا أم لا أمرًا محبطًا. تساعد مقاييس الأهداف أعضاء الفريق على معرفة مدى تقدمهم على فترات منتظمة.

الغرض: بالنسبة لأعضاء الفريق، توفر مقاييس الأهداف إحساسًا بالهدف. فهي تساعد على خلق مسؤولية جماعية تجاه تحقيق الأهداف.

التحسين المستمر: استنادًا إلى الرؤية وقابلية القياس والغرض، يمكن للفرق إنشاء خطة تحسين مستمر. إذا لاحظت أن الأداء يبتعد عن الخطة، يمكنك إجراء تعديلات على الفور.

تمكين الرؤية من خلال لوحات معلومات ClickUp . إجراء عمليات مراجعة منتظمة وتوثيق الدروس المستفادة من مستندات ClickUp . مناقشة الأفكار في التعليقات والبقاء على اطلاع على جميع المحادثات مع عرض دردشة ClickUp .

احصل على رؤية واضحة للمشاريع مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص

نفذ التغييرات، وتتبع التقدم المحرز، ثم اشطف، وكرر ذلك!

التحديات في تنفيذ مقاييس الهدف ## التحديات في تنفيذ مقاييس الهدف

على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن تنفيذ مقاييس الأهداف ليس بالأمر السهل. هناك العديد من التحديات التي من المحتمل أن تواجهها، وإليك كيفية التغلب عليها.

المقاييس التي لا تتوافق مع الأهداف

يجب أن تتماشى أفضل المقاييس مع أهداف الفريق . فهي تقيس الأداء على الهدف المنشود. ومع ذلك، غالبًا ما تكافح الفرق لتحديد المقاييس الصحيحة لأهدافها.

يمكنك التغلب على هذا التحدي باستخدام ClickUp. قم بإنشاء مجلدات لتتبع دورات العدو السريع، و OKRs، وبطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين، وما إلى ذلك، واشتق مقاييس لكل منها.

وضع المقاييس ونسيانها

تضع الفرق بحماس الأهداف والمقاييس والأهداف في بداية العام. ومن الشائع نسيان كل ذلك عندما يبدأ الاندفاع في العمل اليومي.

يساعدك ClickUp على تجنب ذلك من خلال أتمتة تتبع التقدم.

عدم وضوح الرؤية

أحد أسباب قيام الفرق بوضع الأهداف ونسيانها هو عدم وجود رؤية مستمرة. إن جداول البيانات المبعثرة التي تحتوي على تعديلات مختلفة للأهداف والمقاييس تجعل الوصول إليها مملاً.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال وضع الأهداف في سياق المهام اليومية. فهو يبقي الأهداف مرئية وذات صلة بالعمل.

عدم وجود بيانات لتتبع التقدم

بدون أداة قوية لإدارة المشاريع، قد تستغرق الإجابة عن شيء أساسي مثل "كم عدد المهام التي أنجزناها؟

تم تصميم وحدة إدارة المهام الشاملة في ClickUp للتغلب على هذه المشكلة. فبمجرد استخدام ClickUp، يمكن لفرقك جمع البيانات المتعلقة بالمهام وتتبع الوقت وعبء العمل وغير ذلك.

ابقَ على رأس أهدافك ومقاييس نجاحك باستخدام ClickUp

تعمل كل شركة دائمًا على تحقيق هدف، أو نتيجة ترغب في تحقيقها. قد تختلف مع جولدرات وتعتقد أن هدفك الأساسي هو تغيير العالم. لن نحكم على ذلك.

مهما كان هدفك، فإن ClickUp سيدعمك. استخدم إمكانيات إدارة المهام والجدولة والمراقبة وتتبع الأهداف في ClickUp لتحقيق أهدافك. ابدأ على الفور. جرّب ClickUp مجاناً اليوم .

الأسئلة الشائعة حول مقاييس الهدف

1. ما هو الهدف من مقاييس النجاح؟

مقاييس النجاح هي مؤشرات للأداء. الهدف من مقاييس النجاح هو إعطاء أعضاء الفريق الوضوح والتوجيه والهدف.

2. ما هي مقاييس أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية؟

مقاييس أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية هي مقاييس محددة تُستخدم لتقييم أداء المؤسسة أو الفريق أو الفرد مقابل أهداف محددة مسبقًا.