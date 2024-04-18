ما الفرق بين OKRs وبطاقات الأداء المتوازن؟

عند المشي في حيّ غير معروف، فإن وجود خريطة يمنحك الثقة.

تنطبق نفس القاعدة على عملك. إذا كانت الأهداف التنظيمية تبدو مخيفة، فإن اتباع إطار عمل لتحديد الأهداف يجعلك تتحرك في الاتجاه الصحيح.

لقد غيرت أطر عمل تتبع الأهداف مثل OKRs وبطاقات الأداء المتوازن طريقة تعامل الشركات الحديثة مع تحديد الأهداف.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على هذه الأنظمة بالتفصيل، والاختلافات بينها، وكيف يمكنك استخدامها لتطوير استراتيجية عمل قوية.

ما هي OKR؟

OKR (الأهداف والنتائج الرئيسية) هو إطار عمل لتحديد الأهداف للشركات لتحديد ما تريد تحقيقه (الأهداف) وتتبع النتائج القابلة للقياس (النتائج الرئيسية) التي تشير إلى التقدم المحرز نحو تلك الأهداف.

نبذة تاريخية موجزة عن OKR

في خمسينيات القرن العشرين، شعر بيتر دراكر (مؤسس الإدارة الحديثة) بالحاجة إلى النظر إلى الإدارة ككيان منفصل في إعداد الأعمال.

ومن خلال رؤية لمساعدة المديرين على تكريس المزيد من الوقت لاستراتيجية الشركة على المدى الطويل، قدم مفهوم الإدارة بالأهداف (MBO) في كتابه ممارسة الإدارة .

كانت الفكرة الرئيسية وراء MBO هي تحديد أهداف كل من الموظفين والمديرين لتعزيز أداء المنظمة.

لكن الفكرة لم تكن خالية من العيوب، كما أشار دراكر نفسه في وقت لاحق. على سبيل المثال، إذا حددت الشركة هدفًا محددًا، مثل هدف الإنتاج، فإنها تدفع العمال إلى تحقيق تلك الأهداف عن طريق الحيلة أو الحيلة، ونتيجة لذلك، تتأثر الجودة.

انتقلنا سريعًا إلى السبعينيات, أندي غروف (الرئيس التنفيذي لشركة Intel في ذلك الوقت) من مفهوم MBO.

فقد استعار فكرة "الأهداف" وعدّلها وأرفقها بـ "النتائج الرئيسية" (وهي طريقة لقياس مدى تحقيق الهدف). وقد منع إدخال "النتائج الرئيسية" الموظفين من اللجوء إلى طرق مختصرة لتحقيق الأهداف، حيث كان لديه جميع المقاييس التي تضمن أن الفريق يعمل في الاتجاه الصحيح.

وهذه هي الطريقة التي حصلنا بها على OKRs الحديثة.

أحد أعضاء فريق غروف في شركة إنتل، جون دور, نقل فلسفة OKR إلى Google حيث حققت نجاحًا هائلاً. وفي نهاية المطاف، بدأت الشركات في جميع أنحاء العالم في تطبيق هذا المفهوم في أنظمة الإدارة الاستراتيجية الخاصة بها؛ ومن أبرز المؤسسات التي تستخدمه اليوم ميتا ونيتفليكس وسبوتيفاي وديلويت.

ما هي بطاقة الأداء المتوازن؟

كإطار عمل لإدارة الأداء، تساعد بطاقة الأداء المتوازن (BSC) الشركات على مراقبة وقياس أدائها (مؤشرات الأداء الرئيسية أو مؤشرات الأداء الرئيسية) من وجهات نظر متعددة، بما في ذلك المالية والعملاء والعمليات الداخلية والتعلم/النمو. وهي تعتمد نهجًا شاملاً لتحليل صحة المؤسسة وأدائها.

تاريخ موجز لبطاقة الأداء المتوازن

يمكننا تتبع تاريخ بطاقة الأداء المتوازن إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما قدمها الدكتور روبرت كابلان والدكتور ديفيد نورتون لأول مرة في مقال HBR "بطاقة الأداء المتوازن - التدابير التي تقود الأداء . جادلت الورقة البحثية لصالح قياس أداء الأعمال عبر طيف واسع، بما في ذلك الجوانب البشرية والمالية على حد سواء.

وبعد بضع سنوات، نشر كابلان ونورتون كتابهما بطاقة الأداء المتوازن: ترجمة الاستراتيجية إلى أفعال حيث قاما بتوضيح أفكارهما بشكل أكبر.

وقد قاما في البداية بتصميم المفهوم مع وضع الشركات الربحية في الاعتبار، ولكن الآن تم اعتماده على نطاق واسع في المنظمات غير الربحية والحكومية.

فهم اللغة: المصطلحات والمفاهيم الرئيسية

قبل أن نتعمق في الاختلافات بين OKR وبطاقة الأداء المتوازن وكيفية تشكيلهما للأعمال التجارية الحديثة، دعنا نضع الأساس أولاً.

فيما يلي بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسية لمساعدتك على فهم OKRs و BSC بشكل أفضل:

الإدارة الاستراتيجية: العملية المستمرة لتطوير الاستراتيجيات للوصول إلى أهداف وغايات المؤسسة. وهي تتضمن تحديد الأهداف وتحليل المنافسين وتقييم القوى الداخلية وتخصيص الموارد لتنفيذ الاستراتيجية بسلاسة

العملية المستمرة لتطوير الاستراتيجيات للوصول إلى أهداف وغايات المؤسسة. وهي تتضمن تحديد الأهداف وتحليل المنافسين وتقييم القوى الداخلية وتخصيص الموارد لتنفيذ الاستراتيجية بسلاسة تحديد الأهداف: تحديد النتائج المرجوة للمؤسسة ضمن إطار زمني محدد ووضع خطة عمل. وينطوي ذلك على وضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا مع وضع رؤية قصيرة الأجل وطويلة الأجل في الاعتبار

تحديد النتائج المرجوة للمؤسسة ضمن إطار زمني محدد ووضع خطة عمل. وينطوي ذلك على وضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا مع وضع رؤية قصيرة الأجل وطويلة الأجل في الاعتبار مؤشر الأداء الرئيسي (KPI): هو مقياس قابل للقياس الكمي لتتبع وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عمل محدد. يختلف مؤشر الأداء الرئيسي عن OKR في أنه يشير فقط إلى مقياس لقياس الأداء، في حين أن OKR هو إطار عمل كامل لتتبع الأهداف

هو مقياس قابل للقياس الكمي لتتبع وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عمل محدد. يختلف مؤشر الأداء الرئيسي عن OKR في أنه يشير فقط إلى مقياس لقياس الأداء، في حين أن OKR هو إطار عمل كامل لتتبع الأهداف تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات SWOT Analysis: وهو إطار عمل للتخطيط الاستراتيجي يحدد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لمشروع أو خطة عمل

OKR مقابل بطاقة الأداء المتوازن: ما الفرق بينهما؟

تعد OKR وبطاقة الأداء المتوازن أداتان متكاملتان تلبيان جوانب مختلفة من إدارة الأعمال.

فيما يلي الاختلافات الرئيسية:

نقطة الاختلاف مراجعة الأداء بطاقة الأداء المتوازن الغرض استراتيجية بطبيعتها - تركز على وضع أهداف محددة وقابلة للقياس وتحقيقها شمولية بطبيعتها - توفر رؤية شاملة من خلال الموازنة بين المقاييس المالية وغير المالية القدرة على التكيف يتبع هيكلًا مرنًا وقابلًا للتكيف؛ يوفر مجالًا لإجراء تعديلات متكررة على الأهداف يتبع نهجًا منظمًا وثابتًا، مما يجعل من الصعب إجراء تعديلات الإطار الزمني يعمل على أطر زمنية أقصر (إيقاع شهري أو ربع سنوي) يعمل على أطر زمنية أطول (إيقاع سنوي) عدد الأهداف تضع الشركات من ثلاثة إلى خمسة أهداف طموحة تضع الشركات أكثر من 10 أهداف نوع المؤشر مؤشر رائد (يتنبأ بما إذا كان من المحتمل أن تحقق أهدافك) مؤشر متأخر (يوضح أو يؤكد ما إذا كنت قد حققت أهدافك) التسلسل الهرمي يتبع نهجًا متدرجًا ومتصاعدًا لتحديد الأهداف يتبع نهجًا تنازليًا لتحديد الأهداف

على الرغم من الاختلافات، تشترك OKR وBSC أيضًا في بعض السمات المشتركة، مثل

كلاهما أطر عمل إدارية استراتيجية لتحديد الأهداف وتتبعها

كلاهما يربط بين الرؤية والإجراءات

كلاهما يتبع نهجًا قائمًا على البيانات لتتبع الأهداف

ويساعدان معاً في إنشاء استراتيجية عمل متوازنة ومرنة تمزج بين الأهداف قصيرة المدى والرؤية طويلة المدى.

منهجية BSC ومنهجية OKR

تحدد بطاقة الأداء المتوازن استراتيجية الشركة وأهدافها. يمكن للمدراء تقسيم هذه الأهداف بمساعدة OKRs ومراجعتها في دورات قصيرة. يوفر استخدامهما جنبًا إلى جنب نهجًا شاملاً لتتبع الأهداف.

من ناحية أخرى، تتكون OKR من جزأين رئيسيين: الأهداف والنتائج الرئيسية.

الأهداف : هذه هي الأوصاف النوعية للأهداف قصيرة المدى التي تريد تحقيقها. وينبغي أن تتحدى هذه الأهداف فريقك لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق قفزات كبيرة

: هذه هي الأوصاف النوعية للأهداف قصيرة المدى التي تريد تحقيقها. وينبغي أن تتحدى هذه الأهداف فريقك لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق قفزات كبيرة النتائج الرئيسية: هذه مجموعة من المقاييس لتتبع تقدمك نحو تحقيق الأهداف. لكل هدف ما يصل إلى خمس نتائج رئيسية مرتبطة به

BSC: نظرة عامة

كأداة للإدارة، يقيس BSC أداء المؤسسة من أربعة منظورات:

المنظور المالي: يركز على مقاييس الأداء المالي مثل نمو الإيرادات والربحية والعائد على الاستثمار

يركز على مقاييس الأداء المالي مثل نمو الإيرادات والربحية والعائد على الاستثمار من منظور العميل: يقيس رضا العملاء والاحتفاظ بهم وحصتهم في السوق لفهم مدى نجاح الشركة في تلبية احتياجات العملاء

يقيس رضا العملاء والاحتفاظ بهم وحصتهم في السوق لفهم مدى نجاح الشركة في تلبية احتياجات العملاء من منظور العمليات التجارية الداخلية: تقييم الكفاءة والفعالية التشغيلية، والنظر في مجالات مثل الجودة والابتكار وتحسين العمليات

تقييم الكفاءة والفعالية التشغيلية، والنظر في مجالات مثل الجودة والابتكار وتحسين العمليات منظور التعلّم والنمو: تقييم قدرة المؤسسة على الابتكار والتعلّم والنمو، بما في ذلك تدريب الموظفين والتطوير والثقافة التنظيمية

والآن، دعنا نستكشف عناصر BSC وكيف يساهم هذا الإطار في التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة:

عناصر BSC

هذه هي العناصر الأربعة الأساسية لبطاقة الأداء المتوازن:

الأهداف: أهداف رفيعة المستوى مستمدة من تحليل SWOT

أهداف رفيعة المستوى مستمدة من تحليل SWOT القياسات: مقاييس (مؤشرات الأداء الرئيسية) لقياس أهداف العمل

مقاييس (مؤشرات الأداء الرئيسية) لقياس أهداف العمل المؤشرات: مقاييس التقدم المحرز نحو تحقيق المنظورات الأربعة لتقييم أداء الأعمال

مقاييس التقدم المحرز نحو تحقيق المنظورات الأربعة لتقييم أداء الأعمال المبادرات: إجراءات أو مشاريع أو برامج محددة مصممة للمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية

طريقة تحديد الأهداف في BSC

من خلال بطاقة الأداء المتوازن، تضع المؤسسات أهدافًا عبر المنظورات الأربعة، وتحدد مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، وتنشئ خريطة استراتيجية BSC لإنشاء علاقة سبب ونتيجة بين الأهداف. وتتبع التقدم المحرز من خلال برنامج التخطيط الاستراتيجي ومراجعة أهدافها سنويًا، وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.

إن تحديد الهدف يركز الأسلوب في بطاقة الأداء المتوازن على نهج متوازن، ومواءمة الأهداف عبر وجهات النظر ذات الصلة وإنشاء خط رؤية واضح بين الجهود الفردية والنجاح التنظيمي. وباتباع هذا النهج المنظم، يمكن للمؤسسات ترجمة استراتيجيتها إلى أهداف قابلة للتنفيذ والقياس تدفع الأداء والإنجاز.

أمثلة على ممارسات BSC

هذا ما تبدو عليه بطاقة الأداء المتوازن للشركة:

المنظور المالي: زيادة الإيرادات بنسبة 10% في السنة المالية القادمة مؤشر الأداء الرئيسي: معدل نمو الإيرادات

زيادة الإيرادات بنسبة 10% في السنة المالية القادمة من منظور العملاء: تحسين معدلات رضا العملاء بنسبة 15% من خلال تحسين خدمات الدعم مؤشر الأداء الرئيسي: متوسط درجات رضا العملاء

تحسين معدلات رضا العملاء بنسبة 15% من خلال تحسين خدمات الدعم من منظور العمليات الداخلية: تقليل وقت معالجة الطلبات بنسبة 30% مؤشر الأداء الرئيسي: متوسط الوقت المستغرق في معالجة الطلبات من تقديم الطلبات إلى التنفيذ

تقليل وقت معالجة الطلبات بنسبة 30% من منظور التعلم والنمو: زيادة ساعات تدريب الموظفين بنسبة 25% لتعزيز تنمية المهارات مؤشر الأداء الرئيسي: متوسط ساعات التدريب لكل موظف سنويًا

زيادة ساعات تدريب الموظفين بنسبة 25% لتعزيز تنمية المهارات

دورات مراجعة BSC

يتم إجراء مراجعات بطاقة الأداء المتوازن (BSC) بانتظام لمراقبة الأداء وتقييم التقدم المحرز وإجراء التعديلات اللازمة. يمكن أن يختلف تواتر دورات مراجعة بطاقة الأداء المتوازن تبعًا لاحتياجات المنظمة، ولكن الممارسات الشائعة تشمل:

مراجعات شهرية: تجري العديد من المؤسسات مراجعات شهرية لتقييم الأداء وضمان تصحيح المسار في الوقت المناسب عن كثب. وخلال هذه المراجعات تتم مقارنة الأداء الفعلي بالأهداف المحددة لكل منظور

تجري العديد من المؤسسات مراجعات شهرية لتقييم الأداء وضمان تصحيح المسار في الوقت المناسب عن كثب. وخلال هذه المراجعات تتم مقارنة الأداء الفعلي بالأهداف المحددة لكل منظور مراجعات ربع سنوية: تعتبر المراجعات ربع السنوية لتقييمات تكاليف دعم البرامج شائعة لأنها تتماشى مع دورات إعداد التقارير المالية المشتركة. توفر هذه المراجعات تقييماً أكثر شمولاً للأداء على مدى فترة أطول، مما يسمح بإجراء تحليل أعمق ومناقشات استراتيجية

تعتبر المراجعات ربع السنوية لتقييمات تكاليف دعم البرامج شائعة لأنها تتماشى مع دورات إعداد التقارير المالية المشتركة. توفر هذه المراجعات تقييماً أكثر شمولاً للأداء على مدى فترة أطول، مما يسمح بإجراء تحليل أعمق ومناقشات استراتيجية مراجعات نصف سنوية أو سنوية: تختار بعض المؤسسات إجراء مراجعات نصف سنوية أو سنوية لتقييمات مدتها نصف سنوية أو سنوية لتقييمات مدونة قواعد السلوك، خاصةً بالنسبة للأهداف الاستراتيجية التي تتطلب أفقاً زمنياً أطول. وعادةً ما تتضمن هذه المراجعات فحصًا أكثر شمولاً لمدى ملاءمة مدونة قواعد السلوك، وصحة الافتراضات، والحاجة إلى إجراء تعديلات استراتيجية كبيرة

تختار بعض المؤسسات إجراء مراجعات نصف سنوية أو سنوية لتقييمات مدتها نصف سنوية أو سنوية لتقييمات مدونة قواعد السلوك، خاصةً بالنسبة للأهداف الاستراتيجية التي تتطلب أفقاً زمنياً أطول. وعادةً ما تتضمن هذه المراجعات فحصًا أكثر شمولاً لمدى ملاءمة مدونة قواعد السلوك، وصحة الافتراضات، والحاجة إلى إجراء تعديلات استراتيجية كبيرة المراجعات المخصصة أو المراجعات التي تحركها الأحداث: بالإضافة إلى دورات المراجعة المجدولة، يمكن للمؤسسات إجراء مراجعات مخصصة أو مراجعات مدفوعة بالأحداث استجابة للتغيرات الهامة في بيئة الأعمال أو ظروف السوق أو الأولويات التنظيمية

علاقة تكاليف الدعم الأساسي بالتعويضات والمكافآت

ترتبط بطاقة الأداء المتوازن بالأداء، حيث إنها توازن بين الأهداف المالية والاستراتيجية للمؤسسة. من خلال مراقبة وقياس التقدم المحرز نحو تلك الأهداف، يمكن للشركات تحديد التعويضات والحوافز والمكافآت لأعضاء الفريق.

من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن ربط التعويضات والمكافآت بلجنة الموازنة المتوازنة يمكن أن يكون أداة تحفيزية قوية، إلا أنه يجب أن يتم ذلك بعناية وبالتزامن مع ممارسات إدارة الأداء الأخرى. يعد التواصل الواضح والشفافية والعدالة في نظام التعويضات أمرًا بالغ الأهمية لضمان مشاركة الموظفين وقبولهم.

دور تحليلات الويب في نظام المكافآت في BSC

تلعب تحليلات الويب دورًا قيّمًا في إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن، لا سيما فيما يتعلق بمنظور العميل والعمليات الداخلية.

فيما يلي بعض الطرق التي تساهم بها تحليلات الويب في إطار بطاقة الأداء المتوازن:

منظور العميل

يمكن استخدام الرؤى المتعلقة بسلوك العملاء، مثل معدلات الارتداد، والوقت الذي يقضيه الزائر في الموقع، ومشاهدات الصفحة، كمؤشرات على رضا العملاء عن الموقع الإلكتروني أو التجربة على الإنترنت

يمكن أن يساعد استخدام مقاييس مثل معدلات الزائرين الجدد، ومعدلات تكرار الزيارة، والقيمة الدائمة للعميل في قياس فعالية استراتيجيات اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم

من خلال تحليل مصادر الزيارات وبيانات الإحالة، يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى حول حصتها السوقية وموقعها التنافسي في قطاعها أو قطاع السوق

من منظور العملية الداخلية

توفير مقاييس قيّمة متعلقة بأداء الموقع الإلكتروني، مثل أوقات تحميل الصفحات، وأوقات استجابة الخادم، ووقت التشغيل، والتي يمكن استخدامها لقياس كفاءة وفعالية العمليات الداخلية المتعلقة بإدارة الموقع الإلكتروني وعملياته

يمكن أن تساعد بيانات التحليلات المتعلقة بتفاعل المحتوى، مثل مشاهدات الصفحة، والوقت الذي يقضيه المستخدم على الصفحة، ومعدلات الارتداد، المؤسسات في تحديد مجالات تحسين المحتوى وتحسينه، مما يساهم في تحسين العمليات الداخلية لإنشاء المحتوى وإدارته

بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية، يمكن أن توفر تحليلات الويب رؤى حول فعالية المبيعات عبر الإنترنت وعمليات التحويل، بما في ذلك مقاييس مثل معدلات التحويل ومعدلات التخلي عن عربة التسوق والإيرادات لكل زائر، والتي يمكن أن تفيد في تحسين العمليات وجهود التحسين

OKR: نظرة عامة

دعنا نستكشف كيفية عمل OKRs في التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة.

عناصر OKR

هذه هي العناصر الخمسة لمراجعة أداء المؤسسة:

التركيز: تساعد فرق العمل على التركيز على أهداف محددة وتقلل من مخاطر التشتت

تساعد فرق العمل على التركيز على أهداف محددة وتقلل من مخاطر التشتت المساءلة: تؤسس تقارير الأداء الوظيفي لملكية ومسؤولية واضحة لكل هدف ونتيجة رئيسية، حيث يكون كل عضو في الفريق مسؤولاً عن مساهمته

تؤسس تقارير الأداء الوظيفي لملكية ومسؤولية واضحة لكل هدف ونتيجة رئيسية، حيث يكون كل عضو في الفريق مسؤولاً عن مساهمته المشاركة: إشراك أعضاء الفريق في عملية وضع النتائج الرئيسية يعزز مشاركة الموظفين ويبقيهم ملتزمين بالأهداف

إشراك أعضاء الفريق في عملية وضع النتائج الرئيسية يعزز مشاركة الموظفين ويبقيهم ملتزمين بالأهداف الشفافية: تكون النتائج الرئيسية مرئية للجميع داخل المؤسسة، مما يؤدي إلى الشفافية حول الأهداف والتقدم والأداء

تكون النتائج الرئيسية مرئية للجميع داخل المؤسسة، مما يؤدي إلى الشفافية حول الأهداف والتقدم والأداء الوضوح: تخضع تقارير الأداء الرئيسية لمراجعات وتحديثات متكررة، مما يوفر رؤية واضحة للتقدم والأداء مقابل الأهداف والنتائج الرئيسية. تسمح هذه الرؤية للفرق بتصحيح المسار حسب الحاجة

طريقة تحديد الأهداف في OKR

تقوم الشركات بوضع أهداف محددة وطموحة وإرفاق النتائج الرئيسية لكل منها، وتتبع التقدم المحرز فيها باستخدام برنامج OKR ومراجعة النتائج بعد كل ربع سنة، وتعديل الأهداف بناءً على الأولويات المتغيرة.

تؤكد منهجية تحديد أهداف OKR على الشفافية، وتحديد الأهداف الطموحة، والتحسين المستمر، والمواءمة بين الجهود الفردية والأولويات التنظيمية. وعند تطبيقها بفعالية، يمكن أن تؤدي إلى التركيز والمساءلة وثقافة قائمة على النتائج داخل المؤسسة.

مثال على ممارسة OKR

لنفترض أن شركة SaaS (البرمجيات كخدمة) تريد التركيز على الاحتفاظ بالعملاء من خلال تحسين رضا العملاء. هذا هو الشكل الذي ستبدو عليه تقارير الأداء الرئيسية الخاصة بهم:

الهدف: زيادة رضا العملاء والاحتفاظ بهم

النتيجة الرئيسية 1: تحقيق صافي نقاط المروجين (NPS) بنسبة 70 أو أعلى بين العملاء الحاليين خلال الربع التالي

تحقيق صافي نقاط المروجين (NPS) بنسبة 70 أو أعلى بين العملاء الحاليين خلال الربع التالي النتيجة الرئيسية 2: خفض معدل تخلف العملاء بنسبة 15% مقارنة بالربع السابق

خفض معدل تخلف العملاء بنسبة 15% مقارنة بالربع السابق النتيجة الرئيسية 3: زيادة متوسط القيمة الدائمة (LTV) لعملاء B2B بنسبة 20% من خلال استراتيجيات البيع المتزايد والبيع العابر

زيادة متوسط القيمة الدائمة (LTV) لعملاء B2B بنسبة 20% من خلال استراتيجيات البيع المتزايد والبيع العابر النتيجة الرئيسية 4: الحصول على شهادات أو دراسات حالة من خمسة عملاء راضين على الأقل من عملاء B2B لاستخدامها في المواد التسويقية

دورات مراجعة OKR OKR

باستخدام OKRs، يمكنك التحلي بالمرونة وتعيين جدول زمني يناسب فريقك واحتياجات عملك.

تتبع دورات مراجعة OKR عادةً إيقاعًا يتماشى مع عمليات التخطيط وإدارة الأداء في المؤسسة. تتضمن دورات مراجعة OKR الشائعة ما يلي:

مراجعات أسبوعية: هذه المراجعات عبارة عن اجتماعات موجزة أو تحديثات للحالة حيث يشارك أعضاء الفريق التقدم الذي أحرزوه والعقبات التي تعترض طريقهم وأي تعديلات مطلوبة على نتائجهم الرئيسية

هذه المراجعات عبارة عن اجتماعات موجزة أو تحديثات للحالة حيث يشارك أعضاء الفريق التقدم الذي أحرزوه والعقبات التي تعترض طريقهم وأي تعديلات مطلوبة على نتائجهم الرئيسية مراجعات شهرية: خلال هذه المراجعات تقوم الفرق أو الأقسام بتحليل أدائها مقابل النتائج الرئيسية المحددة، وتحديد الاتجاهات أو الأنماط، ومناقشة أي تحديات أو فرص مهمة

خلال هذه المراجعات تقوم الفرق أو الأقسام بتحليل أدائها مقابل النتائج الرئيسية المحددة، وتحديد الاتجاهات أو الأنماط، ومناقشة أي تحديات أو فرص مهمة مراجعات ربع سنوية: تتضمن هذه المراجعات التعمق في تحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية، بالإضافة إلى تقييم فعالية عملية استعراض النتائج الرئيسية بشكل عام

تتضمن هذه المراجعات التعمق في تحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية، بالإضافة إلى تقييم فعالية عملية استعراض النتائج الرئيسية بشكل عام المراجعات السنوية: خلال هذه المراجعات تقوم المنظمة بتقييم الفعالية الإجمالية لإطار عمل استعراض النتائج الأولية، وتقييم التوافق بين النتائج الرئيسية والأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وتحديد فرص التحسين في دورة التخطيط القادمة

علاقة استعراض الأداء الوظيفي مع التعويضات والمكافآت

تلهم تقارير الأداء الجيد فرق العمل على وضع أهداف جريئة وطموحة. وفي حين يمكن أن تلعب تقارير الأداء الجيد دورًا في تحديد الحوافز المالية أو التعويضات، إلا أنها لا ينبغي أن تكون العامل الوحيد، ويجب على المؤسسات أن تضع في اعتبارها الجوانب السلبية المحتملة للمبالغة في التركيز على تقارير الأداء الجيد التي تعتمد على التعويضات.

والمفتاح هو تحقيق التوازن، أي استخدام نتائج الأداء الجيدة كأحد العوامل في قرارات التعويضات مع تشجيع ثقافة تحديد الأهداف الطموحة والتعلم من الإخفاقات بدلاً من معاقبة الموظفين بشكل مفرط.

تربط العديد من المؤسسات جزءًا من تعويضات الموظفين أو مكافآتهم أو حوافزهم بتحقيق أهداف الأداء الفردي أو الجماعي أو التنظيمي. هذه الممارسة شائعة ويمكنها مواءمة جهود الموظفين بشكل فعال مع الأولويات الاستراتيجية وتحفيز الأداء العالي.

دور تحليلات الويب في OKR

تلعب تحليلات الويب دورًا مهمًا في تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) وتتبعها بالنسبة للمؤسسات التي لها وجود كبير على الإنترنت أو التي تعتمد بشكل كبير على القنوات الرقمية في عملياتها التجارية.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساهم بها تحليلات الويب في عملية OKR:

الإبلاغ عن تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية المتعلقة بالأداء الرقمي ، مثل عدد زيارات الموقع الإلكتروني، أو مشاركة المستخدمين، أو معدلات التحويل، أو الإيرادات عبر الإنترنت

، مثل عدد زيارات الموقع الإلكتروني، أو مشاركة المستخدمين، أو معدلات التحويل، أو الإيرادات عبر الإنترنت تقديم بيانات ومقاييس مفيدة لتتبع التقدم نحو النتائج الرئيسية المحددة. ويشمل ذلك مراقبة مصادر زيارات الموقع الإلكتروني، وسلوك المستخدم، وأداء المحتوى، ومسارات التحويل، من بين مقاييس أخرى

نحو النتائج الرئيسية المحددة. ويشمل ذلك مراقبة مصادر زيارات الموقع الإلكتروني، وسلوك المستخدم، وأداء المحتوى، ومسارات التحويل، من بين مقاييس أخرى تحديد الفرص المتاحة للتحسين أو العوائق المحتملة لتحقيق النتائج الرئيسية

لتحقيق النتائج الرئيسية يمكن للرؤى المكتسبة من تحليلات الويب أن تساعد في تشكيل المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق نتائج الأداء الرئيسية

توفير البيانات الكمية التي يمكن أن تدعم عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات خلال دورات مراجعة OKRs

خلال دورات مراجعة OKRs يمكن مشاركة بيانات تحليلات الويب عبر الفرق والأقسام، مما يتيح المواءمة والتعاون نحو تحقيق نتائج الأداء الرئيسية المشتركة

## دور ومسؤوليات المدراء في استخدام OKR و BSC

بصفتك مدير مشروع يستخدم OKR وBSC لتتبع أهداف العمل، تشمل أدوارك ومسؤولياتك ما يلي

تحديد OKR و مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية مراقبة التقدم المحرز بانتظام باستخدام بطاقات أداء مؤشرات الأداء الرئيسية تقديم الملاحظات والتوجيهات لإبقاء الفرق على المسار الصحيح

تكييف الأهداف بناءً على الأولويات المتغيرة

بغض النظر عن الحجم والصناعة، فقد اعتمدت الشركات مؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات الأداء الأساسي كطرق فعالة لتتبع الأهداف.

دراسات حالة للتنفيذ الناجح لمؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس الأداء الرئيسية

فيما يلي بعض الأمثلة على الشركات التي نجحت في دمج مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية ولوائح معايير الأداء الأساسية في أنظمة الإدارة الخاصة بها:

لينكد إن: #### يستخدم لينكدإن OKRs لربط الموظفين بالمهمة الجماعية للمؤسسة. OKRs هي

"شيء تريد تحقيقه خلال فترة زمنية محددة تميل إلى هدف ممتد بدلاً من خطة معلنة.

جيف وينر، الرئيس التنفيذي السابق، لينكد إن

مع الأخذ في الاعتبار الجانب التحفيزي لـ OKRs، يضع الفريق أهدافًا سامية لا يمكن تحقيقها بسهولة. تتضمن OKRs أهدافًا ربع سنوية، لذلك لا يوجد مجال للكثير من المرونة، مثل تغيير الأهداف أسبوعيًا.

وبالإضافة إلى الأهداف التنظيمية، يتم تشجيع الموظفين على وضع ثلاثة إلى خمسة أهداف شخصية محددة في أي ربع سنة معينة لخلق بيئة من النمو والتعلم المستمر.

وتنظم الشركة اجتماعات منتظمة للبقاء على اطلاع دائم بالتقدم المحرز في مجال "أوكي آر". يجتمع المديرون التنفيذيون مرة واحدة في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات وكل ستة أسابيع لمدة يوم كامل. تُبقي هذه الاجتماعات أعضاء الفريق على نفس الصفحة وتضمن توافق أعمال الجميع مع الأهداف.

فيليبس للإلكترونيات

طوّرت شركة Philips للإلكترونيات نظاماً شاملاً ومتوازناً لقياس الأداء الحالي وتحديد العوامل المؤثرة في النتائج المستقبلية.

وقد تم تطوير بطاقة نتائج فيليبس تتمحور حول أربعة عوامل نجاح حاسمة (CSFs) ومؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة:

الكفاءة: تحديد الأهداف المتعلقة بالمعرفة والتكنولوجيا والقيادة مؤشرات الأداء الرئيسية: تطوير الشركة ودعم تقنية المعلومات

تحديد الأهداف المتعلقة بالمعرفة والتكنولوجيا والقيادة العمليات: تحليل العمليات التي تحرك الإبرة مؤشرات الأداء الرئيسية: التميز التشغيلي

تحليل العمليات التي تحرك الإبرة العملاء: تقييم القيمة المقترحة مؤشرات الأداء الرئيسية: إسعاد العملاء ورضا الموظفين

تقييم القيمة المقترحة الأمور المالية: تقييم القيمة والنمو والإنتاجية مؤشرات الأداء الرئيسية: نمو الإيرادات المربحة

تقييم القيمة والنمو والإنتاجية

إلى جانب مؤشرات الأداء المتوازن، هناك أربعة مستويات في بطاقة الأداء المتوازن من فيليبس: بطاقة مراجعة الاستراتيجية، وبطاقة مراجعة العمليات، وبطاقة وحدة الأعمال، وبطاقة الموظف الفردي (بترتيب تنازلي). يحاول الفريق مواءمة البطاقات ذات الترتيب الأدنى مع البطاقات ذات الترتيب الأعلى حتى يتمكن الموظفون من فهم مساهمتهم في تحقيق الأهداف التنظيمية الأكبر.

يساعد هذا النهج الإدارة على توصيل استراتيجية العمل الأساسية للموظفين على جميع المستويات. كما تساعد بطاقة الأداء المتوازن القيادة على ضمان توجيه جهود الموظفين نحو الأهداف المشتركة.

مزايا ومساوئ بطاقة الأداء المتوازن وبطاقة الأداء المتوازن

هناك العديد من المزايا لاستخدام BSC و OKRs. فيما يلي فوائد استخدام بطاقة الأداء المتوازن لأهداف عملك:

1. يوفر رؤية عالمية للأداء

يتتبع BSC مؤشرات الأداء المؤسسي المختلفة ويمنحك نظرة خاطفة على التقدم العام للمؤسسة من وجهات نظر مختلفة.

وهو يتجاوز التدابير المالية، حيث يمنحك نظرة عامة مفصلة على الجوانب الاستراتيجية أيضًا.

2. يوفر هيكلاً لاستراتيجية العمل

في الفرق متعددة الوظائف، يكون لدى الأقسام المختلفة طرق مختلفة لقياس الأداء.

تسمح بطاقة الأداء المتوازن للفرق بوضع مقاييس فردية لقياس الأداء مع الحفاظ على هيكلية موحدة. وتضمن أن يكون لدى الجميع في المؤسسة فهم واضح للمقاييس.

3. تربط الأفراد بالأهداف المؤسسية

يتيح نظام BSC لأعضاء الفريق رؤية كيف يضيف أداؤهم إلى أهداف المنظمة.

ويمنح الموظفين إحساسًا بالهدف، مما يحفزهم على العمل بجد وإحداث تأثير أكبر من خلال جهودهم الفردية.

4. تبسيط التواصل

يضع نظام BSC طريقة منظمة لقياس الأداء عبر الأقسام، بحيث يعرف كل عضو في الفريق المقاييس التي يتم تتبعها والأهداف التي يعملون على تحقيقها.

ومع وجود مثل هذا النظام الشفاف، يمكن للفرق متعددة الوظائف التواصل بسلاسة ومناقشة الاستراتيجيات.

والآن، دعنا نستعرض مزايا OKRs:

1. تحديد الأهداف الطموحة

تدفع OKRs فرق العمل إلى عدم القلق بشأن اللعب بأمان والتصويب نحو القمر. وعلى الرغم من أن الشركة قد لا تحقق 100% من أهداف OKRs، إلا أن تحقيق تقدم ولو بنسبة 50% سيكون إنجازًا عظيمًا، نظرًا لأن الأهداف كانت شاملة في المقام الأول.

2. المراجعة المنتظمة

يمكن للشركات تعيين OKRs للشركات لفترات قصيرة - كل شهر أو كل ثلاثة أشهر. يحافظ الإطار الزمني المحدود على تركيز الموظفين على الأهداف، ويسمح لهم بمراجعة التقدم المحرز بانتظام، ويحسن الأداء العام في جميع الأقسام.

3. التوعية بالأهداف

تساعد OKRs أعضاء الفريق على فهم كيفية مساهمة أعمالهم في الصورة الأكبر. يعرف كل فرد في الفريق، بغض النظر عن التسلسل الهرمي، الأهداف. وهذا مفيد بشكل خاص للمؤسسات الكبيرة أو فرق العمل عن بُعد حيث يصبح إبقاء جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة مهمة صعبة للغاية.

4. أجيليتي

بفضل دورات المراجعة القصيرة، تسمح OKRs للفرق بمراجعة الأهداف وتغييرها كل شهر أو ربع سنة. تحصل الشركات على المرونة اللازمة لدمج أولويات جديدة في أهدافها وإلغاء الأولوية للأهداف التي لم تعد مفيدة.

العيوب المحتملة لكل من BSC و OKR: ما هي هذه العيوب وكيف يمكن تخفيفها؟

لا يخلو الإطاران من العيوب. وقبل تطبيقهما، من المهم فهم بعض أوجه القصور فيهما:

1. التعقيد

يجب أن تكون أهداف ومؤشرات OKR أو BSC مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسستك، وهو أمر يصعب إعداده، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة. يمكن أن يكون تتبع المقاييس أيضًا عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً.

للتخفيف من هذه المشكلة، اختر نظامًا قويًا لتتبع الأهداف و أداة تقييم لإعداد OKR وBSC، وتتبع المقاييس، والمواءمة بسلاسة مع أهدافك.

2. الإطار الزمني

تساعد OKRs في تحديد الأهداف قصيرة المدى، بينما BSC تتعلق أكثر برؤية المؤسسة واستراتيجيتها طويلة المدى. سيؤدي استخدام أي منهما بشكل منعزل إلى تقييد تتبع أهدافك.

للتخفيف من ذلك، استخدم BSC و OKR معًا لوضع أهداف شاملة للأهداف الفورية وطويلة الأجل.

3. الكثير من الأهداف

قد يكون وضع قائمة طويلة من أهداف OKR أو BSC أمرًا مغريًا. ولكن، وجود الكثير من الأهداف على عاتقك يشعرك بالإرهاق ويؤثر على الإنتاجية.

لتحقيق أفضل استفادة من هذه الأطر، التزم بثلاثة إلى خمسة أهداف لأهداف OKRs و10 أهداف كحد أقصى لأهداف BSC.

4. منحنى التعلم

إذا كان فريقك قد بدأ للتو في إعداد OKRs أو BSC لتتبع الأهداف، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم النظام الجديد والتعود عليه.

يجب أن تتبع القيادة نهجًا عمليًا لتدريب الموظفين، وتوصيل فوائد الأطر وإرشادهم خلال العملية. تساعد عمليات التحقق المنتظمة في معالجة مشاكل الموظفين والحفاظ على مستويات تحفيزهم.

تحديد أيهما تختار: OKR أم BSC؟

يعتمد اختيار تطبيق بطاقة الأداء المتوازن (BSC) أو الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) على الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة وثقافتها وأولوياتها الاستراتيجية. يتمتع كلا الإطارين بنقاط قوة ويمكنهما دفع الأداء والمواءمة بشكل فعال، ولكن يختلف نهجهما وتركيزهما.

فيما يلي بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاختيار بين OKRs و BSC:

1. حجم المؤسسة وتعقيدها

قد يناسب نظام مدونة السلوك الوظيفي الأساسي بشكل أفضل المؤسسات الأكبر حجماً والأكثر تعقيداً التي تضم أقساماً أو وحدات أعمال متعددة. ومن ناحية أخرى، قد يكون من الأسهل تنفيذ وإدارة OKRs في المؤسسات الأصغر حجمًا والأكثر مرونة.

2. أفق التخطيط الاستراتيجي

إذا كان لدى مؤسستك دورة تخطيط استراتيجي طويلة الأجل (على سبيل المثال، 3-5 سنوات)، فقد يكون تركيز BSC على ترجمة الاستراتيجية طويلة الأجل إلى أهداف ومقاييس قابلة للتنفيذ أكثر ملاءمة. تعد OKRs، مع إيقاعها الأقصر (عادةً ما تكون ربع سنوية أو سنوية)، أكثر ملاءمة للمؤسسات التي تحتاج إلى تصحيحات أكثر تواترًا للمسار والقدرة على التكيف.

3. الثقافة والعقلية

تنشئ OKRs ثقافة تحديد الأهداف الطموحة والتحسين المستمر والرغبة في المخاطرة والتعلم من الإخفاقات. إذا كانت مؤسستك تقدّر الابتكار وخفة الحركة وعقلية النمو، فقد تكون OKRs مناسبة بشكل أفضل. من ناحية أخرى، يشجع نظام BSC على اتباع نهج أكثر توازناً وشمولاً، وهو ما قد يكون له صدى أفضل مع المؤسسات التي تعطي الأولوية للاستقرار والتخطيط طويل الأجل.

4. احتياجات قياس الأداء

قد يكون نظام BSC هو الخيار المفضل إذا كانت مؤسستك تحتاج إلى نظام شامل لقياس الأداء يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر متعددة (المالية، والعملاء، والعمليات الداخلية، والتعلم، والنمو). تركز OKRs على وضع أهداف محددة ونتائج رئيسية وتحقيقها بدلاً من توفير إطار شامل لقياس الأداء.

5. الأنظمة والعمليات الحالية

ضع في اعتبارك الأنظمة والعمليات والثقافة القائمة داخل مؤسستك. قد يكون اعتماد BSC أسهل إذا كان لديك بالفعل نظام راسخ للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء. أما إذا كنت تتطلع إلى تقديم إطار عمل جديد لتحديد الأهداف وتنفيذها، فقد تكون OKRs خيارًا أكثر قابلية للتطبيق.

من المهم ملاحظة أن هذين الإطارين لا يستبعد أحدهما الآخر، وتختار بعض المؤسسات تنفيذ عناصر من كلا النهجين أو استخدامهما لأغراض مختلفة في عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ.

استخدام بطاقات الأداء المتوازن و OKRs معًا

بصفتها أطر عمل لتتبع الأهداف والإدارة الاستراتيجية، فإن سجلات الأداء المتوازن وبطاقات الأداء المتوازن قوية في طرقها الخاصة. ولكن عندما تجمعهما معًا، يمكنك أن تجني أفضل ما في العالمين معًا.

إليك كيف يمكن لشركتك الاستفادة من هذا المزيج:

مواءمة الأهداف قصيرة المدى مع الرؤية طويلة المدى

التأكد من أن جميع الأقسام وأعضاء الفريق المعني يعملون في نفس الاتجاه

الحصول على تقارير مستندة إلى البيانات من OKRs والتقارير النوعية من BSC للحصول على صورة كاملة لأداء شركتك

توحيد خفة حركة تقارير نتائج الأداء السنوية مع ثبات تقرير الأداء الاستراتيجي

تحسين التواصل الداخلي من خلال تقارير OKRs والتواصل مع أصحاب المصلحة الخارجيين من خلال تقارير BSC

والآن، كيف يمكنك دمج هذه الأمور في إعدادك التنظيمي بأكثر طريقة مبسطة ممكنة؟

الإجابة هي من خلال أداة تحديد الأهداف مثل انقر فوق .

يبقيك هذا البرنامج على اطلاع دائم بأهدافك ويحفزك على النمو، بدءًا من تحديد الأهداف قصيرة وطويلة الأجل وتتبع التقدم المحرز إلى إنشاء التقارير ومشاركتها.

إليك كيفية استخدامه لتنفيذ BSC و OKRs معاً:

1. حدد أهدافك أهداف ClickUp يتيح لك تحديد أهدافك وتتبعها بوضوح ودقة. ضع أهدافًا قابلة للقياس واستفد من التتبع التلقائي للتقدم المحرز للبقاء على رأس أهدافك بجداول زمنية محددة جيدًا.

حدد الأهداف (الأهداف) التي تريد تحقيقها على المدى القصير والطويل. قم بتقسيمها إلى أهداف صغيرة (النتائج الرئيسية لـ OKR والمقاييس لـ BSC).

عندما تكون هناك أهداف متعددة يجب تحقيقها، يمكنك تنظيمها باستخدام المجلدات عن طريق تجميع الأهداف الشهرية أو الفصلية أو السنوية معًا. هذا التحديد المنظم للأهداف يبقي كل عضو في الفريق على نفس الصفحة فيما يتعلق بالأهداف.

حدد أهدافك قصيرة الأجل وطويلة الأجل على ClickUp Goals، وقم بتقسيمها إلى أهداف، وقم بتنظيمها في مجلدات لسهولة الوصول إليها

هل أنت في عجلة من أمرك؟ استخدم خاصية ClickUp قوالب تحديد الأهداف لتحديد الأهداف بسرعة، ووضع خطة عمل، والبقاء على اطلاع دائم بالتقدم المحرز.

ضع أهدافًا محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا باستخدام قالب الأهداف الذكية من ClickUp

على سبيل المثال قالب الأهداف الذكية من ClickUp يمكن أن يساعد الجميع على البقاء على نفس الصفحة عند تحديد الأهداف القابلة للقياس وتتبعها.

يمكنك استخدامه لفهم كيفية إنشاء وتنظيم أهداف S.M.A.R.T. لفريقك ومؤسستك بطريقة تحافظ على توافق الجميع.

استخدم الحقول المخصصة في هذا القالب لحفظ التفاصيل المهمة حول أهدافك وتصور التقدم المحرز. تساعدك أيضًا حالات المهام المخصصة - مكتملة، متوقفة، متوقفة، خارج المسار، معلقة، قيد التنفيذ، على المسار الصحيح - على تتبع المهام التي أنجزتها والمهام التي لا تزال بحاجة إلى إغلاقها بسهولة.

قالب بطاقة الأداء المتوازن الخاص ب ClickUp يساعدك على تحديد الأهداف الخاصة بمنظورات بطاقة الأداء المتوازن الأربعة، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وتصورها، وإعداد تدفقات العمل التعاونية

إنشاء أهداف لوجهات نظر مختلفة، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد أولويات المبادرات، وإجراء تعديلات على الأهداف حسب الحاجة باستخدام قالب بطاقة الأداء المتوازن من ClickUp

## الاستفادة من الثنائي الديناميكي المتمثل في OKR و BSC لتحقيق نجاح أكبر

تساعدك OKR و BSC على البقاء مسؤولاً عن أهدافك ولكن بطرق مختلفة.

تتسم OKRs بالطموح وتتبع التقدم المحرز على المدى القصير، في حين أن BSC أكثر واقعية وشمولية ولها أهداف طويلة الأجل.

وعندما تجمع بين الإطارين، فإنك تفتح الطريق أمام فرص لا حصر لها. يصبح كل هدف، كبيرًا كان أو صغيرًا، قابلاً للتحقيق.

ومع ذلك، فإن إعداد هذين النظامين ومراقبة أهدافك أمر صعب.

والخبر السار هو أنه باستخدام ClickUp، يمكنك دمج كل من OKR وBSC في نظام تتبع أهدافك والحفاظ على تركيزك الحاد لتحقيق أهدافك. ابدأ مع ClickUp اليوم واقترب أكثر من تحقيق أهدافك!

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما الفرق بين OKR وبطاقة الأداء المتوازن؟

تساعد OKR في تحديد وتتبع الأهداف الطموحة قصيرة المدى للمؤسسة. ومن ناحية أخرى، يوفر نظام بطاقة الأداء المتوازن طريقة شاملة لتقييم الصحة العامة للشركة، بما في ذلك الأهداف المالية وغير المالية.

2. ما الفرق بين مؤشر الأداء الرئيسي ومعدل الأداء المتوازن؟

مؤشرات الأداء الرئيسية هي مقاييس قابلة للقياس تُستخدم لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف، في حين أن OKR هو إطار عمل إداري استراتيجي يساعد على تتبع الأهداف.

3. لماذا يجب عليك استخدام OKR بدلاً من KPI؟

يمكنك استخدام مؤشر الأداء الرئيسي لقياس التقدم الذي يحرزه فريقك نحو تحقيق الهدف. ومع ذلك، لا يمكن للمقياس المستقل أن يوصل الاتجاه الصحيح لفريقك ليتبعه. للحصول على هذا الاتجاه، تحتاج إلى إطار عمل مثل OKR.