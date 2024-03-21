Microsoft Loop مقابل Notion: ما هي أداة التعاون الأفضل؟

إن Notion هي أداة تعاون بين الشركات الكبيرة و الشركات الصغيرة على حد سواء. أضافت Microsoft مؤخرًا منتجًا منافسًا إلى مجموعة منتجاتها 365. الشركات التي تريد بديل ل Notion قد تجد Microsoft Loop مثيرًا للاهتمام، مما يؤدي إلى إقامة مناظرة بين Microsoft Loop و Notion.

دعنا نتعمق في كلا المنتجين. بحلول الوقت الذي ننتهي فيه، ستكون لديك صورة أوضح عما إذا كان أحدهما أو كلاهما أو لا هذا ولا ذاك هو الخيار الصحيح لعملك.

ما هو Microsoft Loop؟

عبر حلقة مايكروسوفت للبدء في التحقيق في Microsoft Loop مقابل Notion، ستحتاج إلى فهم واضح لما تقوم به Microsoft Loop بالفعل.

Microsoft Loop هي أداة إنتاجية تساعد في التعاون وتبسط سير العمل للفرق والأفراد على حد سواء. توفر الوظيفة الأساسية ل Microsoft Loop مساحة عمل رقمية للتفاعل مع المستندات والأفكار والمشاريع. وتتيح لك لوحتها الديناميكية إنشاء المحتوى ومشاركته والتعاون في الوقت الفعلي.

باستخدام مكونات وصفحات ومساحات عمل Loop، يمكنك العمل على مستويات مختلفة من التفصيل، مما يضمن ملاءمتها لمجموعة متنوعة من الاحتياجات. يعمل Microsoft Loop بسلاسة مع تطبيقات وخدمات Microsoft 365، مثل Microsoft Teams وOutlook وExcel.

يتيح لك ذلك الوصول إلى مساحات العمل والمستندات وملاحظات الاجتماعات عبر منصات متعددة، مما يزيد من تحسين الإنتاجية والعمل الجماعي.

ميزات Microsoft Loop

يتميز البرنامج بأدوات ومكونات قوية للتعاون الجماعي وإدارة المشاريع. ويوفر Loop العديد من الميزات لإنشاء الأفكار والمستندات وتنظيمها ومشاركتها، بدءاً من كتل التعليمات البرمجية إلى أدوات الذكاء الاصطناعي Copilot إلى الجداول التفاعلية وخيارات التنسيق. فيما يلي بعض الميزات البارزة في Microsoft Loop:

مكونات #### حلقة

تقع مكونات Loop في قلب جهود التعاون في Microsoft Loop، وهي عبارة عن كتل محتوى ديناميكية. يمكنك مشاركتها وتحريرها في الوقت الفعلي عبر تطبيقات Microsoft 365. وتتيح هذه المكونات، من الجداول والقوائم إلى كتل التعليمات البرمجية والملاحظات، تفاعلية أكبر داخل المستندات.

باستخدام Loop، يمكنك تضمين مكون في رسالة بريد إلكتروني أو مستند Word أو دردشة Teams أو صفحة Loop. تنعكس التغييرات على الفور في المواقع الأخرى كلما تم تحديث المكون في أحد تلك المواقع. وهذا يمنح فريقك إمكانية الوصول إلى أحدث إصدار من العنصر في جميع الأوقات.

صفحات الحلقة

عندما يتعلق الأمر بـ Microsoft Loop، لديك صفحات Loop الرائعة هذه. إنها بمثابة المكان المفضل لفريقك للتعاون وتبادل الأفكار حول المشاريع والمبادرات. هذه الصفحات عبارة عن حاويات لمكونات الحلقة، مما يعني أنها يمكن أن تجمع بين النصوص والصور والجداول وكتل التعليمات البرمجية وأي شيء آخر يمكن للمكون تخزينه في مستند واحد.

تتسم صفحات الحلقات بمرونة عالية ويمكن تنظيمها بشكل حر حسب الحاجة، بحيث تتكيف بسرعة مع الاحتياجات المحددة لمشروع أو فكرة ما. فهي تجعل التقاط الأفكار وتنظيم المحتوى سهلاً قدر الإمكان لتسهيل التدفق الحر للأفكار بين الفرق. وهي تتميز بتصميم بديهي ووظيفة السحب والإفلات لسهولة الاستخدام.

مساحات عمل حلقة

مساحات العمل هذه هي البيئة التعاونية التي تقوم فيها الفرق بتنظيم وإدارة المشاريع والمستندات والمكونات. صُممت مساحات عمل Loop لتكون مركزًا مركزيًا لجميع الأنشطة المتعلقة بالمشروع، وتوفر مساحات عمل Loop للفرق الأدوات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتتبع عملهم في بيئة تعاونية.

وضمن مساحة عمل Loop، يمكنك إنشاء صفحات وإضافة أو تعديل المكونات، وتنظيم المحتوى بطريقة منطقية لمشروعك. نظرًا لأن جميع المواد ذات الصلة بالمشروع موجودة في مكان واحد، فإن مساحات عمل Loop تجعل من السهل إدارة حتى المشاريع المعقدة.

التكامل مع Microsoft Teams

تُعد Loop أداة قوية للتعاون بسبب تكاملها مع Microsoft Teams. إذا كنت تستخدم Teams بالفعل، فهذا عامل رئيسي عند المقارنة بين Microsoft Loop و Notion. يتم دمج مجالين مختلفين للتعاون، مما يخلق بيئة متماسكة عبر طرق تعاون الفريق.

يمكن الوصول إلى مكونات Loop وتحريرها في دردشات وقنوات Teams، مما يتيح لك الانتقال بسلاسة بين تطبيقات الاتصال والتوثيق.

يتيح ذلك لفريقك العمل على المستندات وتخطيط المشاريع وتدوين ملاحظات الاجتماعات دون مغادرة بيئة Teams. تم تصميم Microsoft Teams ليكون مركزاً مركزياً للتعاون. ومن خلال دمج Loop، يصبح أكثر قدرة على تحقيق هذا الهدف.

خيارات التنسيق المتقدمة

يتجاوز Microsoft Loop التحرير التقليدي للنصوص من خلال تقديم خيارات تنسيق متقدمة وأدوات تفاعلية. تسمح هذه الميزات بإنشاء مستند غني وديناميكي. ويمكنك استخدام كتل التعليمات البرمجية لتضمين مقتطفات التعليمات البرمجية، وإجراء تحليل للبيانات باستخدام الجداول التفاعلية، ودمج الموارد الخارجية مع الروابط المضمنة.

تعمل هذه الميزات على جعل المستندات أكثر إفادة وعملية، مما يعزز من تفاعليتها وسهولة استخدامها. على سبيل المثال، يمكن لأعضاء فريقك إضافة جدول يتم تحديثه تلقائيًا بأحدث بيانات Excel أو تضمين قائمة مراجعة تفاعلية لمهام المشروع.

تسعير حلقة مايكروسوفت

هل تتلخص مسألة المفاضلة بين Microsoft Loop وNotion بالنسبة لمؤسستك في التسعير؟

يتم تجميع Microsoft Loop كجزء من مجموعة منتجات Microsoft 365. يتوفر Loop في المستويين القياسي والمتميز. أسعارها مدرجة أدناه:

المعيار القياسي للأعمال: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط المميز للأعمال: 22.00 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما هو برنامج Notion؟

عبر الفكرة إذا كنت تبحث عن بدائل حلقة مايكروسوفت ، قد تجد واحدًا في Notion. البرنامج عبارة عن أداة تنظيمية تجمع بين تطبيق تدوين الملاحظات مع إدارة المشاريع وقواعد البيانات وغيرها في بيئة واحدة مبسطة.

إنه خيار آخر للفرق لإنشاء وتنظيم وإدارة أعمالهم في مكان واحد. نمت Notion لتصبح خيارًا شائعًا بسبب مرونتها. باستخدامه، يمكنك إنشاء صفحات ومساحات عمل مخصصة تناسب احتياجاتك الخاصة. وهذا يشمل الاستخدام الشخصي أو مشاريع الفريق أو التنظيم على مستوى الشركة.

وبفضل هذه المرونة، يمكنك إنشاء أنظمة معقدة لإدارة مشاريع الفريق والأفكار والمهام، مما يسمح بسير عمل مبسط على جميع مستويات التفاصيل.

ميزات ### Notion

عبر Notion

يحتوي تطبيق Notion على مجموعة قوية من الميزات التي تتيح لك تنظيم عملك وحياتك الشخصية في نفس الوقت بطريقة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة من خلال قواعد بيانات متطورة مع إمكانات بحث قوية وخيارات تخطيط مرنة للصفحات والتكامل مع التطبيقات الأخرى.

توفر الميزات الموجودة في Notion مجموعة أدوات كاملة للكتابة والتخطيط والتعاون. مفهوم الذكاء الاصطناعي يساعدك على الاستفادة الكاملة من الميزات. فيما يلي بعض أهم الميزات المدرجة أدناه:

صفحات قابلة للتخصيص

الصفحات داخل Notion مرنة بشكل لا يصدق، مما يوفر لبنة بناء لأي محتوى ترغب في إنشائه. يمكن إنشاء صفحات Notion من أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك النصوص والصور والجداول وكتل التعليمات البرمجية وما إلى ذلك. يمكنك تصميم المستندات ومساحات العمل التي تتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم من خلال هذه الصفحات.

يمكن استخدام صفحات المفاهيم لكتابة منشور مدونة، أو تجميع ملاحظات بحثية، أو تخطيط مشروع، وغير ذلك. تساعدك هذه المرونة على تنظيم الأفكار وتقديمها بطريقة منظمة ومتماسكة بصرياً. ويضمن خيار التنسيق أن تأتي الجاذبية البصرية مع هذا التماسك، بينما تجعل واجهة السحب والإفلات العملية سهلة.

قواعد بيانات متقدمة

الميزة البارزة في Notion هي قدرة قاعدة البيانات المتقدمة. تتيح لك وظيفة قاعدة البيانات إنشاء البيانات وتنظيمها والبحث فيها بطريقة تتكيف بسهولة مع الطبيعة المحددة للمشروع. يمكن استخدام قواعد البيانات هذه لتشغيل قوائم المهام ولوحات المشاريع وقوائم الجرد وغير ذلك الكثير.

تضمن القدرة على إنشاء حقول وفلاتر وعروض مخصصة أن تكون قواعد البيانات على مستوى أي مهمة. يمكنك ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، وإنشاء قواعد بيانات علائقية تمثل البيانات بشكل أكثر تعقيدًا.

إدارة المهام المتكاملة

إدارة مهام المفاهيم

تعمل إدارة المهام المتكاملة في Notion على تعزيز جاذبيتها كأداة تنظيمية، حيث تعمل على إنشاء المهام وتتبعها بسلاسة إلى جانب ملاحظاتك ومشاريعك.

يمكن لهذه الميزة إنشاء مؤشرات مهام مخصصة ومستويات أولوية وتواريخ استحقاق مخصصة حتى تتمكن من تنظيم عملك بأفضل طريقة تناسبك.

يمكنك تصور مهامك على لوحات كانبان، أو قوائم المهام، أو طرق عرض التقويم، مما يسهل عليك تصور مشاريعك على مستويات مختلفة من التجريد. يعمل ذلك على تحسين التركيز والإنتاجية في إدارة المشاريع من خلال دمج المهام والملاحظات والمستندات في مساحة عمل واحدة.

التكامل السلس مع الأدوات الخارجية

تعني الإنتاجية اليوم استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات. ويعني تكامل Notion مع مجموعة كبيرة من الأدوات والتطبيقات الخارجية أنه يمكنك الحصول على مزايا الإنتاجية لأدواتك المفضلة دون التضحية بالمزايا التي يوفرها Notion. يمكن تضمين المحتوى الخاص بك مباشرةً في صفحات Notion من تطبيقات مثل Google Drive وFigma وGithub وغيرها.

باستخدام عمليات التكامل هذه، يمكن لكل فرد في فريقك التعاون في الملفات والمستندات التي تعتمد على تطبيقات الطرف الثالث دون مغادرة Notion، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل من خلال إنشاء منصة واحدة موحدة للعمل. كما تتيح واجهة برمجة تطبيقات Notion للمطورين إنشاء عمليات تكامل مخصصة لتخصيصها بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الخاصة بشركتك.

أدوات التعاون والمشاركة

تقدم Notion مجموعة واسعة من تطبيق تعاون ميزات ووظائف المشاركة، حتى يتمكن فريقك من العمل معًا على المشاريع والمستندات والمهام في الوقت الفعلي. في Notion، يمكنهم تحسين العمل الجماعي والتعاون من خلال مشاركة الصفحات وقواعد البيانات مع أعضاء الفريق الآخرين، وتعيين المهام، وترك التعليقات، وتتبع التغييرات.

يدعم Notion أيضاً إعدادات الأذونات، مما يسمح لك بالتحكم في من يمكنه عرض المحتوى أو تحريره حتى تظل المعلومات الحساسة آمنة. أدوات التعاون والمشاركة في Notion تجعل من السهل على الفرق الكبيرة والصغيرة البقاء على اتصال وتنسيق المشاريع والأهداف.

تسعير Notion

إذا كان التسعير مهمًا لقائمة Microsoft Loop مقابل Notion pro-con الخاصة بك، فإن Notion يقدم ميزة طفيفة:

مجاناً

بالإضافة: بدءًا من 8 دولارات شهريًا

بدءًا من 8 دولارات شهريًا الشركات: بدءًا من 15 دولارًا شهريًا

بدءًا من 15 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

Microsoft Loop مقابل Notion: مقارنة الميزات

الآن بعد أن ألقينا نظرة على ما يجعل كل منتج فريدًا من نوعه، دعنا نلقي نظرة على Microsoft Loop مقابل Notion بشكل مباشر أكثر. هنا، سنفحص هنا كيف أن ميزات هذين المنتجين تطبيقات التعاون تتراكم مع بعضها البعض.

التخصيص والمرونة

تركز Microsoft Loop بشدة على المرونة من خلال مكونات Loop الخاصة بها. فهي تمنحك القدرة على جلب مجموعة متنوعة من أنواع الوسائط في مستند واحد. يمكن تحرير هذه المكونات لتحقيق أقصى قدر من المرونة وسيتم تحديثها عبر جميع التطبيقات على الفور.

يوفر Notion خيارات تخصيص واسعة النطاق من خلال صفحاته وقواعد بياناته. يمكن استخدام هذه الأدوات معًا للحصول على تجربة مصممة خصيصًا بشكل كبير. يمكن لفريقك إنشاء أنظمة معقدة لإدارة المشاريع وتدوين الملاحظات وتخزين البيانات باستخدامها.

أدوات التعاون

عبر Notion

بالإضافة إلى وجود أدوات التعاون الخاصة بها، تتكامل Loop بعمق مع Microsoft Teams. وهذا يخلق بيئة تعاونية متماسكة وقوية حيث يمكن للفرق العمل معاً. يتيح تكامل كلا المنتجين مع الأدوات الأخرى في النظام البيئي Microsoft 365 فرص تعاون غير محدودة تقريباً.

يوفر Notion أيضاً مجموعة قوية من أدوات التعاون والمشاركة. وهي تتيح للفرق العمل معاً بكفاءة على جميع الميزات التي يدعمها Notion. سيمكنك دعمه الشامل والقابل للتخصيص لعمليات التكامل مع الجهات الخارجية من سحب الوظائف التي تحتاجها من التطبيقات الأخرى وتحسين سير العمل التعاوني.

التكامل والنظام البيئي

تستفيد Microsoft Loop من التكامل المحكم مع نظام Microsoft 365 البيئي. هل شركتك تعمل بالكامل على منتجات Microsoft؟ يمكن أن يوفر ذلك بيئة متماسكة للغاية تلبي كل احتياجات مؤسستك تقريبًا - ومع ذلك، فإن عمليات التكامل الخارجية محدودة للغاية.

يفتقر نظام Notion إلى النظام البيئي الموحد الذي تتمتع به Microsoft Loop ولكنه يعوض ذلك من خلال السماح بالتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث. وبالإضافة إلى التكامل المدمج، تسمح واجهة برمجة التطبيقات Notion API بتكامل أي منتج تقريباً مع البرنامج.

حالات الاستخدام وتعدد الاستخدامات

يعد Microsoft Loop مناسبًا بشكل خاص للفرق التي تتطلب التعاون في الوقت الفعلي وتستخدم بالفعل أدوات Microsoft 365. كما أن نقاط قوته في التكامل مع Teams وخدمات Microsoft الأخرى تجعله خياراً ممتازاً إذا كانت شركتك تبحث عن منصة تعاونية ضمن نظام Microsoft البيئي.

تلبي Notion مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، وهي مناسبة للأفراد والفرق الذين يحتاجون إلى منصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة للملاحظات وإدارة المشاريع وقواعد البيانات وغيرها. هذه المرونة تجعله مثاليًا للعديد من المستخدمين الذين يبحثون عن أداة تنظيم شاملة، بدءًا من العاملين المستقلين والشركات الصغيرة وحتى الشركات الكبيرة.

## مايكروسوفت لوب مقابل نوتيون على ريديت

طريقة جيدة للتعرف على كيفية المقارنة بين منتجين هي البحث في Reddit للمقارنة بينهما. A ابحث عن Microsoft Loop مقابل Notion وجد أن المستخدمين لديهم مشاعر مختلطة حول الاثنين.

أولئك الذين يستثمرون بالفعل بشكل كبير في منتجات Microsoft 365 يرحبون بهذه الإضافة. قال أحد المستخدمين، "بالنسبة لي، ستكون صفقة كبيرة. كل شيء تمت إضافته بالفعل إلى تقويم ويندوز الخاص بي، ومن ثم فإن إضافة Loop+ كتابة الملاحظات اليدوية مثل OneNote يجب أن تكون مشكلة كبيرة بالنسبة لي للانتقال تمامًا من Notion."_

ومع ذلك، بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على منتجات أخرى، فإن إضافة Microsoft Loop إلى نظام 365 البيئي لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على منتجات أخرى. وقد أبرز أحد المستخدمين هذه النقطة بإيجاز، "سيكون Notion لكل الشركات القديمة التي تستخدم Office 365". ومن المحتمل أن تتجاهلها الشركات الناشئة والشركات التي تعمل بالفعل في بيئات Slack وAsana وNotion وZoom الهجينة تلك."_

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Microsoft Loop و Notion

بينما يقدم كل من Microsoft Loop و Notion ميزات مقنعة للتعاون وإدارة المشاريع والتخصيص، هناك منافس آخر في مجال الإنتاجية يستحق التفكير فيه: ClickUp.

تحتوي هذه الأداة الإنتاجية المتكاملة على مجموعة كبيرة من الميزات لإدارة المشاريع، والتعاون في المهام، وتحسين سير العمل في الأعمال بجميع أنواعها. دعونا نلقي نظرة على بعض الميزات الفريدة لهذه المنصة المرنة للغاية.

الذكاء الاصطناعي والمستندات

اختبر بساطة ClickUp AI - قم بإدارة المهام وإنشاء المحتوى وتحليل البيانات دون عناء من خلال الإنشاء التلقائي وتلخيص النصوص واقتراحات تحسين سير العمل. ميزات ClickUp AI استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة المهام وإنشاء المحتوى وتحليل البيانات. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في جميع مستويات سير العمل الإنتاجي. ويمكنها إنشاء المهام تلقائياً، وتلخيص النصوص، وحتى اقتراح تحسينات على سير العمل.

تعاون مع فريق التسويق الخاص بك في الوقت الفعلي، وقم بالإشارة إلى الآخرين بالتعليقات، وحوّل النصوص إلى مهام قابلة للتتبع، كل ذلك من خلال ClickUp Docs

عند دمجها مع مستندات ClickUp ، فإن قوة أدوات الذكاء الاصطناعي تذهب إلى أبعد من ذلك. وتوفر هذه الميزة وحدها إجابة على جدل Microsoft Loop مقابل Notion.

مستندات ClickUp Docs هو نظام قوي لإدارة المستندات مع تعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لأي شخص بإنشاء مستندات غنية ومواقع ويكي وقواعد معرفية مع تكامل عميق في نظام ClickUp البيئي، مما يضمن إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بمشروعك وتنظيمها. يمكنك أيضًا إنشاء المستندات بسرعة باستخدام قوالب إدارة المشاريع .

هل تبحث عن طريقة لتحسين التواصل دون عناء؟ يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي من ClickUp أن ترتقي بكتابتك، مما يجعل التواصل أكثر فعالية بأقل جهد ممكن.

المفكرة

نظّم ملاحظاتك وقوائم المراجعة والمهام في مكان واحد.

هل تحب تدوين الملاحظات؟ ستحب ClickUp Notepad -أداة سهلة للغاية لكنها قوية لتدوين أفكارك ومهامك وملاحظاتك بسرعة.

والجزء الأفضل؟ إنها مدمجة بالكامل في مشهد إدارة المشروع بأكمله. يمكنك تحويل ملاحظاتك إلى مهام، وتثبيتها على المشاريع، وحتى التعاون مع فريقك للعمل عليها معًا.

يضمن هذا التكامل السلس ارتباط العصف الذهني والتقاط الأفكار مباشرةً بالعناصر القابلة للتنفيذ. فهو يعمل على تبسيط سير العمل من البداية وحتى الانتهاء من المشروع.

السبورات البيضاء

قم بإنشاء إرشادات وعمليات لتحسين التواصل القطري باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards. ClickUp Whiteboards توفر أداة تعاون مرئية مثالية للعصف الذهني والتخطيط ورسم خرائط لمشاريعك. تسمح اللوحات البيضاء في ClickUp للفرق بتنظيم الأفكار والمهام وسير العمل بشكل مرئي باستخدام لوحة قماشية حرة يمكن مشاركتها وتحريرها بشكل تعاوني.

وتدعم هذه الميزة مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من التخطيط السريع السريع لملاحظات الاجتماعات إلى رسم الخرائط الاستراتيجية عالية المستوى، مما يجعلها أداة مرنة تناسب الفرق من جميع الأحجام والأنواع.

ما الذي تنتظره؟ ابدأ مع ClickUp اليوم!