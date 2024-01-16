أفضل 20 شركة تقنية يجب الانتباه إليها في عام 2025

على مدى العقود القليلة الماضية، قطعت صناعة التكنولوجيا شوطاً طويلاً وغيّرت حياة الملايين في جميع أنحاء العالم. فقد أصبحت منتجات وخدمات عمالقة التكنولوجيا لا غنى عنها وتؤثر على وظائفنا وتعليمنا ومختلف جوانب حياتنا اليومية.

تشكل هذه الصناعة 35% من القيمة السوقية في العالم. في عام 2023، احتل الذكاء الاصطناعي (AI) مركز الصدارة، حيث وسّع الذكاء الاصطناعي التوليدي مجموعة الأدوات للمهنيين في التسويق وتكنولوجيا المعلومات والعديد من القطاعات الأخرى.

مع دخولنا عام 2024، من المتوقع أن تستمر شركات التكنولوجيا في كونها قوة الابتكار والنمو. ستستكشف هذه المقالة أهم 20 شركة تكنولوجية من المتوقع أن تُحدث طفرة في العام القادم.

أكبر شركات التكنولوجيا لعام 2024: قائمة شاملة

1. آبل

عبر تفاحة

إجمالي عدد الموظفين: 164,000

الرأسمال السوقي: 2.90 تريليون دولار

معروفة بأجهزة الآيفون والآيباد وساعة أبل وسماعات AirPods وأجهزة كمبيوتر ماك

وفقًا لإحدى الدراسات، يستخدم أكثر من 1.46 مليار شخص في جميع أنحاء العالم أجهزة iPhone بنشاط. تأسست شركة Apple في عام 1976، وهي واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا. تشتهر هذه العلامة التجارية بنجاحها في ابتكار وتسويق أكثر الأجهزة المرغوبة، من الهواتف والساعات إلى الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

لا تزال Apple قوة لا يستهان بها في عام 2024. يساهم أحدث إصدارات الشركة من أجهزة iPhone والتطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي في استمرار هيمنتها على السوق الأوسع نطاقاً.

2. شركة مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت

إجمالي عدد الموظفين: 221,000

الرأسمال السوقي: 2.70 تريليون دولار

معروفة ب MS Office، وMicrosoft Teams، وVisual Studio، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية

تأسست شركة مايكروسوفت في عام 1975 وأصبحت شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول البرمجيات. مايكروسوفت أوفيس (MS Office) هو المنتج الأكثر شعبية للشركة. وقد أصبح MS Office جزءًا لا غنى عنه في حياتنا، حيث يقدم نماذج لجداول البيانات والعروض التقديمية وملاحظات الاجتماعات والواجبات والمشاريع والسير الذاتية والمناسبات العائلية.

كما أن خدمات Microsoft السحابية ونظام التشغيل Windows ومنتجاتها المبتكرة مثل Surface Duo تضعها في طليعة الابتكار التكنولوجي.

3. شركة ألفابت

عبر الأبجدية

إجمالي عدد الموظفين 186,779

رأس المال السوقي: 1.70 تريليون دولار

معروف بجوجل وأندرويد ويوتيوب وG-Suite

"غوغل" مرادف للبحث عن أي شيء على الإنترنت. في أكتوبر 2015، أصبحت شركة Alphabet الشركة الأم لـ Google. وتفتخر Google بمحفظة متنوعة تشمل محركات البحث، والإعلانات، والحوسبة السحابية، والمشاريع الطموحة. وتحافظ على دورها الريادي في توفير أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.

وبعيداً عن عملياتها الأساسية، فإن عملاق التكنولوجيا هذا مستثمر، حيث يقوم بتوجيه الأموال إلى العديد من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا. وهي تدعم مشاريع تتراوح بين المنازل الذكية والسيارات ذاتية القيادة وأنظمة تشغيل الألعاب السحابية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة Alphabet شهادات في مجال التكنولوجيا لتدريب المستخدمين على عروضها المتنوعة.

4. أمازون

عبر أمازون

إجمالي عدد الموظفين: 221,000

الرأسمال السوقي: 1.54 تريليون دولار

معروفة بمتجرها الإلكتروني، وخدمات أمازون برايم، وخدمات أمازون ويب، وأليكسا، وتويتش، وخدمات البث

تأسست أمازون في عام 1994 وكانت في البداية سوقًا على الإنترنت. وقد تطورت شركة التكنولوجيا العملاقة منذ ذلك الحين، ووسعت خدماتها لتشمل الحوسبة السحابية والبث الرقمي والذكاء الاصطناعي والإعلان عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى جذور التجارة الإلكترونية، يمتد تأثير أمازون إلى الحوسبة السحابية مع خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS). كما تشتهر الشركة أيضًا بتبنيها بسلاسة للتقنيات الناشئة مثل توصيل الطلبات بالطائرات بدون طيار والمساعدين الذين يعملون بالصوت.

5. منصات ميتا (فيسبوك)

عبر ميتا

إجمالي عدد الموظفين 83,553

الرأسمال السوقي: 884.90 مليار دولار

مشهور بفيسبوك وواتساب وإنستجرام وماسنجر

تأسس فيسبوك في عام 2004 كمنصة فريدة من نوعها لوسائل التواصل الاجتماعي. وقد اكتسب شعبية شبه فورية حيث أصبح ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم أعضاء نشطين في المنصة.

وفي عام 2021، أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج عن توجه جديد للشركة، مسلطًا الضوء على أحلام الشركة الطموحة في السيطرة على عالم ما وراء الطبيعة. وللتأكيد على التزامها بالميتافيرس وتعزيز هيمنتها الدائمة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تحويل فيسبوك إلى شركة فرعية تابعة للشركة الأم، ميتا بلاتفورمز.

كانت هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة Meta كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل التفاعلات عبر الإنترنت. استحوذت Meta أيضًا على شركات مبتكرة مثل Novi Financial وHot Studio وWhatsApp.

يرأس زوكربيرج الآن شركة Meta ويؤمن بأن منتجات الواقع الافتراضي والواقع المعزز هي المستقبل. وقد أطلقت الشركة مؤخرًا مجموعة من المنتجات التي تركز على Web3 و Metavers مثل Meta Quest و Meta Portal.

6. شركة تسلا

عبر تسلا

إجمالي عدد الموظفين: 100,000

القيمة السوقية: 758 مليار دولار

معروفة بالمركبات الكهربائية (EVs) والشاحنات الإلكترونية والمركبات ذاتية القيادة

شركة Tesla هي شركة سيارات وطاقة نظيفة تصمم وتصنع السيارات الكهربائية والشاحنات وأجهزة تخزين الطاقة والألواح الشمسية والمركبات ذاتية القيادة.

تتصدر شركة Tesla ثورة السيارات الكهربائية، وتضعها ابتكاراتها في مجال الطاقة المستدامة وتكنولوجيا القيادة الذاتية وتخزين البطاريات في مكانةٍ رائدة في مستقبل النقل.

7. برودكوم

عبر برودكوم

إجمالي عدد الموظفين: 20,000+

رأس المال السوقي: 433.20 مليار دولار

معروفة بالتخزين، وبرامج إدارة الأصول، وRally

تأسست شركة Broadcom Inc. كقسم لمنتجات أشباه الموصلات تابع لشركة Hewlett-Packard في عام 1961، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول برمجيات أشباه الموصلات والبنية التحتية.

يأتي حوالي 80% من إيرادات Broadcom من بيع منتجاتها من أشباه الموصلات. في عام 2023، استحوذت Broadcom على شركة VMware وقدمت أول محول مزود بشبكة عصبية على الرقاقة في هذا المجال.

8. سامسونج للإلكترونيات

عبر سامسونج

إجمالي عدد الموظفين: 270,372

الرأسمال السوقي: 387.70 مليار دولار

معروف بالهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى

تأسست شركة سامسونج للإلكترونيات عام 1969، وهي شركة كورية جنوبية متخصصة في تصنيع وبيع مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات. توفر الشركة منتجات وخدمات تشمل الاتصالات المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأجهزة.

مع التركيز على تصنيع أجهزة التلفاز والهواتف، تشارك سامسونج بنشاط في مبادرات المنزل الذكي والصحة الرقمية. وباعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الشخصية، تُعد الشركة من الشركات القوية في منظومة التكنولوجيا، حيث يمتد تأثيرها إلى تصنيع أشباه الموصلات.

9. شركة أوراكل

عبر أوراكل

إجمالي عدد الموظفين: 143,000

رأس المال السوقي: 282.01 مليار دولار

معروف ب Oracle Cloud وJava وMySQL وOracle Linux

تأسست أوراكل عام 1977 على يد لاري إليسون وجيف هينلي، وهي متخصصة في أنظمة إدارة قواعد البيانات والحلول السحابية. تشمل منتجات الشركة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع برامج مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP), إدارة رأس المال البشري (إدارة رأس المال البشري), إدارة علاقات العملاء (CRM), إدارة الأداء المؤسسي (EPM)، و إدارة سلسلة التوريد (SCM).

يرجع الفضل أيضًا إلى Oracle في إنشاء أول قاعدة بيانات مستقلة في العالم للمساعدة في تنظيم بيانات العملاء وتأمينها.

10. تينسنت القابضة المحدودة

عبر تينسنت

إجمالي عدد الموظفين: 112,771

رأس المال السوقي: 263.80 مليار دولار 263.80 مليار دولار_

معروفون بـ WeChat و PUBG Mobile و QQ و Riot Games_

هل سبق لك أن لعبت لعبة PubG على هاتفك الذكي؟ إذا أجبت بـ "نعم"، فهذا يعني أنك تفاعلت مع أحد إنتاجات Tencent Games.

تأسست Tencent في عام 1998، وهي شركة صينية تشتهر ببوابات الويب ومنصات التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع والشبكات الاجتماعية وألعاب الهاتف المحمول.

وتفتخر المجموعة بملكية Tencent Music و Tencent Games، وكلاهما كيانان بارزان في صناعة ألعاب الفيديو العالمية. مع وجود أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا، تُعد أداة التواصل الخاصة بـ Tencent، WeChat، لاعبًا مهمًا في وسائل التواصل الاجتماعي. وبالإضافة إلى عروضها الأساسية، توفر Tencent حلولاً تسويقية وخدمات سحابية.

11. أدوبي

عبر أدوبي

إجمالي عدد الموظفين: 26,000+

رأس المال السوقي: 260.20 مليار دولار

معروف ب Adobe Creative Cloud و Adobe Photoshop و Acrobat Reader واشتراكات الدورات التدريبية عبر الإنترنت

Adobe هي شركة رائدة في حلول البرمجيات الإبداعية. ترخص شركة التكنولوجيا العملاقة أدوات التصميم والتصوير الفوتوغرافي وتحرير الفيديو التي لا غنى عنها للمحترفين والهواة على حد سواء.

في عام 2021، أطلقت Adobe برنامجها للتسويق الرقمي ووسّعت نطاق إدارة تجربة العملاء (CXM) لمساعدة الشركات على تحسين مواقعها الإلكترونية . في عام 2022، وقعت الشركة اتفاقية للاستحواذ على إحدى شركات برامج التصميم الرائدة، وهي شركة Figma، لكن عملية الاندماج فشلت بسبب الرفض التنظيمي.

12. سيلز فورس

عبر فريق المبيعات

إجمالي عدد الموظفين: 73,541

رأس المال السوقي: 243.80 مليار دولار

معروف ب Slack و Customer 360 و Tableau و Einstein AI

تأسست شركة Salesforce في عام 1999 على يد مسؤول تنفيذي سابق في شركة أوراكل، وهي شركة برمجيات قائمة على السحابة تقدم مجموعة شاملة من المنتجات المصممة لتوحيد فرق المبيعات والخدمات والتسويق والتجارة وتكنولوجيا المعلومات من خلال لوحة تحكم موحدة. وتغطي برامج وتطبيقات إدارة علاقات العملاء الخاصة بالشركة المبيعات وأتمتة التسويق والتجارة الإلكترونية وغيرها، وهي مصممة خصيصاً للشركات من جميع الأحجام.

إضافةً إلى عروضها، تدمج Salesforce حل الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Einstein، مع منتجاتها. يهدف هذا التكامل إلى أتمتة المهام المتكررة وتسهيل إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مما يعزز من فائدة مجموعتها.

13. سيسكو سيستمز

عبر سيسكو

إجمالي عدد الموظفين: 79,500

رأس المال السوقي: 205.24 مليار دولار 205.24 مليار دولار_

معروفة ب Cisco+ و Cisco ONE و Cisco DNA و Webex و Jabber

تأسست شركة سيسكو على يد مجموعة من علماء الكمبيوتر في جامعة ستانفورد عام 1984. تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بتصنيع وبيع معدات الاتصالات وبرامج الشبكات وأجهزة الكمبيوتر. كما تمتلك الشركة أيضًا حيازات كبيرة في أسواق متخصصة مثل إنترنت الأشياء (IoT) ومؤتمرات الفيديو وإدارة الطاقة.

14. شركة إنتل

عبر إنتل

إجمالي عدد الموظفين: 121,100

الرأسمال السوقي: 198.50 مليار دولار

معروفة بوحدات المعالجة المركزية وأشباه الموصلات

من يستطيع أن ينسى شعار إنتل الشهير؟ لقد كان هناك وقت كان كل جهاز كمبيوتر شخصي تقريبًا يصدر ذلك الصوت الذي لا تخطئه العين عند التشغيل. ثم تضيء شاشة الكمبيوتر السوداء الفارغة بشعار Intel المألوف. تأسست شركة التكنولوجيا العملاقة في عام 1968، ولا تزال واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال الأجهزة.

تتخصص Intel في تصنيع الشرائح , وحدات تحكم واجهة الشبكة , ذاكرة فلاش , وحدات معالجة الرسومات , FPGAs وغيرها من الأجهزة المتعلقة بالاتصالات والحوسبة. كما توفر الشركة أيضًا المعالجات الدقيقة لشركات أخرى. تُعد Intel أيضًا أحد مطوري نظام x86 سلسلة من مجموعات التعليمات الموجودة على معظم أجهزة الكمبيوتر.

وبصفتها شركة عملاقة في مجال أشباه الموصلات، تلعب ابتكارات Intel في مجال تكنولوجيا الرقائق دوراً حاسماً في تشغيل مختلف الأجهزة، بدءاً من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى مراكز البيانات. تحتل الشركة الآن موقع الصدارة في التقنيات القادمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتحول إلى شبكة الجيل الخامس 5G، وظهور الحافة الذكية.

15. SAP

عبر SAP

إجمالي عدد الموظفين: 17,300

الرأسمال السوقي: 165.40 مليار دولار

معروف ب QuickBooks، وTurboTax، وMint

Intuit هي شركة برمجيات تأسست عام 1983. تتخصص Intuit في الأدوات المالية المصممة خصيصًا للأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، وتقدم مجموعة من المنتجات، بما في ذلك QuickBooks وTurboTax وMint. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك Intuit تطبيق TSheets، وهو تطبيق لإدارة الوقت والجدولة الزمنية، و Mailchimp، و Credit Karma، وهي شركة تمويل استحوذت عليها Intuit مؤخرًا.

Intuit Assist، مساعد Intuit، وهو مساعد توليد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقدم توصيات مخصصة وذكية. وهو موجه نحو مساعدة المستهلكين وعملاء الشركات الصغيرة، ويمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وحكيمة.

17. أوبر تكنولوجيز

عبر أوبر تكنولوجيز

إجمالي عدد الموظفين: 29,300

الرسملة السوقية: 119.87 مليار دولار

مشهور ب Uber و UberEats

أحدثت أوبر ثورة في صناعة النقل، حيث تعمل في أكثر من 10,000 مدينة حول العالم. تقدم الشركة التكنولوجية خدمات التوصيل بسيارات الأجرة وتوصيل الطعام ونقل البضائع لأكثر من 131 مليون مستخدم حول العالم. كما تعقد الشركة شراكات مع أكثر من 6 ملايين سائق وساعي.

وقد أعاد النهج المبتكر الذي تتبعه أوبر في مشاركة المشاوير وتوصيل الطعام تشكيل التنقل في المناطق الحضرية. انضمت أوبر إلى S&P 500 في 18 ديسمبر 2023.

18. شركة سوني

عبر شركة سوني

إجمالي عدد الموظفين: 108,900

رأس المال السوقي: 116.07 مليار دولار

مشهور بالإلكترونيات الاستهلاكية والترفيه والبلاي ستيشن

تُعرف في الأصل باسم Tokyo Tsushin Kogyo K.K.K. تأسست مجموعة سوني في طوكيو عام 1946 على يد ماسارو إيبوكا وأكيو موريتا. وهي عبارة عن تكتل متعدد الجنسيات يضم شركات متعددة الجنسيات تعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك وسائل الإعلام والإلكترونيات والتمويل وأشباه الموصلات. تضم المجموعة كيانات متعددة، مثل شركة سوني كوربوريشن، وسوني للترفيه، ومجموعة سوني المالية، على سبيل المثال لا الحصر.

سوني هي أكبر مُصنِّع لأجهزة استشعار الصور، وقد استحوذت على أكثر من نصف الحصة السوقية. كما أنها لاعب رائد في سوق التلفزيون والبث التلفزيوني.

19. شوبيفاي

عبر شوبيفاي

إجمالي عدد الموظفين: +10,000

الرأسمال السوقي: 92.23 مليار دولار

معروف بالتجارة الإلكترونية

Shopify، وهي منصة للتجارة الإلكترونية، هي حل شامل للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى بدء مشاريعهم وتوسيعها وإدارة مشاريعهم بكفاءة. يُمكِّن هذا المتجر الإلكتروني الشركات من تسويق منتجاتها للعملاء مع تسهيل قبول المدفوعات عبر مختلف قنوات البيع والمواقع.

ويغذي نجاح الشركات التي تستخدم Shopify التطوير المستمر للميزات والمنتجات، مما يمكّن الشركات اليوم ويساهم في تطور التجارة المستقبلية.

مع Shopify، يمكن لأي شخص إطلاق أعماله وبيع المنتجات ووضع استراتيجيات الحملات التسويقية والتعامل مع الشؤون المالية - كل ذلك من منصة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى مساعدة مطوري البرامج.

20. زووم

عبر تكبير

إجمالي عدد الموظفين 6787

رأس المال السوقي: 29.96 مليار دولار

معروف ب Zoom One و Zoom Spaces و Zoom Events

يقع المقر الرئيسي لشركة Zoom في سان خوسيه، وهي شركة برمجيات متداولة في البورصة تأسست عام 2011. وهي إحدى الشركات الأصغر سنًا في هذه القائمة. وهي توفر منصة اتصالات وتعاون شاملة وتتيح للشركات التواصل والتعاون عن بُعد.

تقدم Zoom مجموعة من الحلول التي تشمل ميزات مثل الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والاجتماعات وعروض مراكز الاتصال السحابية واللوحة البيضاء وغيرها. تعمل هذه الميزات على تسهيل التعاون وتعزيز الاتصالات الهادفة بين الموظفين عن بُعد. وقد لعبت Zoom دوراً محورياً في مساعدة الشركات على استدامة العمليات أثناء الجائحة. وفي السنوات التي تلت ذلك، مهدت عروض الشركة الطريق للزيادة العالمية في الوظائف عن بُعد.

ما الذي يجعل أفضل شركات التكنولوجيا ناجحة؟

يمكن أن يُعزى نجاح هذه الشركات التقنية العملاقة الشهيرة إلى عدة عوامل رئيسية:

التواجد العالمي : تتمتع هذه الشركات بتأثير عالمي وتوفر خدمات شاملة i برمجيات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات حلولاً. وتدعم منتجاتها وخدماتها الأنشطة اليومية للشركات الصغيرة والكبيرة، مما يسمح لها بالاستفادة من الأسواق والتركيبة السكانية المتنوعة

: تتمتع هذه الشركات بتأثير عالمي وتوفر خدمات شاملة i برمجيات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات حلولاً. وتدعم منتجاتها وخدماتها الأنشطة اليومية للشركات الصغيرة والكبيرة، مما يسمح لها بالاستفادة من الأسواق والتركيبة السكانية المتنوعة الابتكار : تتمحور أيديولوجية شركات التكنولوجيا الكبرى وفريق إدارتها المتنوع للغاية حول دفع حدود الممكن باستمرار والتفكير في المستقبل. تستثمر هذه الشركات بشكل كبير في البحث والتطوير لتقديم تقنيات متطورة

: تتمحور أيديولوجية شركات التكنولوجيا الكبرى وفريق إدارتها المتنوع للغاية حول دفع حدود الممكن باستمرار والتفكير في المستقبل. تستثمر هذه الشركات بشكل كبير في البحث والتطوير لتقديم تقنيات متطورة القدرة على التكيف : تتكيف شركات التكنولوجيا الناجحة بسرعة مع اتجاهات السوق ومتطلبات المستهلكين. فهي برامج ذكاء الأعمال يعزز المرونة وخفة الحركة للتنقل في المشهد التكنولوجي الديناميكي والمتطور

: تتكيف شركات التكنولوجيا الناجحة بسرعة مع اتجاهات السوق ومتطلبات المستهلكين. فهي برامج ذكاء الأعمال يعزز المرونة وخفة الحركة للتنقل في المشهد التكنولوجي الديناميكي والمتطور اكتساب المواهب والاحتفاظ بها: إن بناء فريق من المهنيين المهرة والاحتفاظ بهم أمر حيوي. تجذب أفضل شركات التكنولوجيا أفضل المواهب من خلال تقديم أجور تنافسية وخيارات عمل عن بُعد وخيارات عمل مرنة. وتشمل الامتيازات الأخرى التي تقدمها شركات التكنولوجيا العملاقة مكافآت عالية الأداء، ورواتب تعليمية، وخطط تطوير مهني مخصصة، وبرامج إرشادية، وبرامج سفر دولية. كما توفر هذه الشركات أيضاً بيئات عمل شاملة ومتنوعة تعزز سياسات المساواة في الأجور وتقلل من الفجوة في الأجور بين الجنسين.

ما هي الأدوات التي تستخدمها شركات التكنولوجيا؟

لتحقيق النجاح، تعتمد شركات التكنولوجيا على العديد من الأدوات لتبسيط و إدارة عملياتها . ومن أبرز هذه الشركات ClickUp.

يعمل ClickUp كخدمة شاملة للعمل، وفريق العمل، و إدارة المشاريع أداة مفيدة في مساعدة المؤسسات والفرق على تحقيق أهدافها.

يجمع ClickUp فرقك معًا لتخطيط وتتبع والتعاون في أي مشروع - كل ذلك في مكان واحد.

الاستفادة من ClickUp كمنصة مركزية لجميع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة تمكين الشركات من تقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام يمكن إدارتها. كما يتيح لك تعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز وأتمتة خطوات سير العمل اليدوية.

تتكامل أتمتة ClickUp مع أدوات البرامج الأخرى لضمان تدفق البيانات بسلاسة بين جميع الأقسام. وبفضل الأمان المُصمَّم على مستوى المؤسسات، يُعد ClickUp الخيار الأفضل لشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى النمو دون أي تنازلات بشأن الأمان.

ميزات متقدمة مثل قوالب خارطة طريق التكنولوجيا و قوالب تكنولوجيا المعلومات وأدوات التعاون، والتكامل الجاهز مع تطبيقات التواصل تجعل من ClickUp الخيار الأمثل لأفضل شركات التكنولوجيا.

التميز في قطاع التكنولوجيا

بالنظر إلى المشهد التكنولوجي في عام 2024، تبرز الشركات الرائدة المذكورة أعلاه كرائدة حقيقية في الابتكار التكنولوجي والقدرة على التكيف مع السوق العالمية.

من الأسماء المعروفة مثل Apple وSamsung إلى الشركات الناشئة مثل Shopify، تتمتع هذه الشركات بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتتفاعل مع الاتجاهات السائدة وتواصل التأثير على مستقبل العالم.

في عالم التكنولوجيا الديناميكي، تصبح أدوات مثل ClickUp ضرورية للحفاظ على التركيز. كحل شامل لإدارة العمل والمشروعات وفرق العمل، يُعد ClickUp أحد الحلول الشاملة لإدارة العمل والمشروعات وفرق العمل أفضل الأدوات للشركات الناشئة . تمكّن شركات التكنولوجيا الكبيرة من تبسيط العمليات, تحسين العمليات التجارية وتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف بكفاءة.

بينما نتطلع إلى المستقبل، ستلعب هذه المنتجات والخدمات التقنية دورًا محوريًا في تشكيل التطورات التكنولوجية في التعلم الآلي والواقع الافتراضي.

لمعرفة المزيد عن ClickUp, اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية .