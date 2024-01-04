أفضل 10 أدوات لإنشاء الصفحات المقصودة لتعزيز التحويلات في 2025

سواء كنت مبتكرًا متمرسًا أو صاحب شركة صغيرة، فإن تصميم صفحة ويب وزيادة تفاعل الزوار وجمع العملاء المحتملين أمر مرهق. ويصبح تصميم صفحات الويب الجذابة والمواقع ذات الصفحة الواحدة أكثر صعوبة إذا كنت قادماً من خلفية غير برمجية.

الصفحة المقصودة الجيدة هي شريان الحياة لأي حملة تسويقية ناجحة. وهنا يأتي دور أدوات إنشاء الصفحات المقصودة لإنقاذك.

أدوات إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تهيئك للنجاح عند إنشاء صفحات جديدة للترويج لمنتجك أو خدمتك ببضع نقرات. وبفضل الميزات البديهية والقوالب المعدة مسبقًا لإنشاء صفحات هبوط جميلة، لن تضطر إلى الاعتماد على المصمم الخاص بك في كل تغيير بسيط.

وفّر الوقت والموارد من خلال إنشاء صفحات هبوط للهاتف المحمول متجاوبة بالكامل في لمح البصر. يناقش هذا المنشور أفضل 10 أدوات لإنشاء صفحات الهبوط، وميزاتها، وسلبياتها، وأسعارها، وكيفية تعزيزها للتحويلات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منشئ الصفحات المقصودة؟

فيما يلي قائمة بالميزات التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة إنشاء صفحات الهبوط القوية.

واجهة سهلة الاستخدام : اختر منشئ الصفحات المقصودة مع واجهة محرر سحب وإفلات سهلة الاستخدام لإنشاء صفحة ويب بدون جهد مع مجال مخصص

: اختر منشئ الصفحات المقصودة مع واجهة محرر سحب وإفلات سهلة الاستخدام لإنشاء صفحة ويب بدون جهد مع مجال مخصص خيارات تخصيص الصفحة المقصودة : احصل على خيار يوفر قوالب متعددة الاستخدامات وكتل محتوى وعناصر واجهة مستخدم لإنشاء تجارب صفحة هبوط على العلامة التجارية

: احصل على خيار يوفر قوالب متعددة الاستخدامات وكتل محتوى وعناصر واجهة مستخدم لإنشاء تجارب صفحة هبوط على العلامة التجارية تصميم سريع الاستجابة : تأكد من أن أداة إنشاء صفحات الهبوط تدعم التصميم سريع الاستجابة لإنشاء صفحات هبوط للهاتف المحمول للحصول على أفضل عرض عبر الأجهزة المختلفة، حيث أن معظم الأشخاص يدخلون إلى مواقع الويب على الأجهزة المحمولة

: تأكد من أن أداة إنشاء صفحات الهبوط تدعم التصميم سريع الاستجابة لإنشاء صفحات هبوط للهاتف المحمول للحصول على أفضل عرض عبر الأجهزة المختلفة، حيث أن معظم الأشخاص يدخلون إلى مواقع الويب على الأجهزة المحمولة إمكانات التكامل: اختر أداة إنشاء صفحات الهبوط التي تتكامل مع حزم التكنولوجيا الموجودة لديك، مثل إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنصات التحليلات مثل Google Analytics

اختر أداة إنشاء صفحات الهبوط التي تتكامل مع حزم التكنولوجيا الموجودة لديك، مثل إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنصات التحليلات مثل Google Analytics اختبار الصفحات المقصودة أ/ب لاختبار الصفحات المقصودة: يجب أن يسهّل برنامج الصفحات المقصودة اختبار أ/ب بين الإصدارات المختلفة من صفحات الويب لتمكين التحسين لتحقيق أقصى قدر من التحويلات

يجب أن يسهّل برنامج الصفحات المقصودة اختبار أ/ب بين الإصدارات المختلفة من صفحات الويب لتمكين التحسين لتحقيق أقصى قدر من التحويلات أدوات أداء صفحات الهبوط: اختر أداة إنشاء صفحات الهبوط عبر الإنترنت التي تعرض توصيات لتحسين نتائج تحسين محركات البحث وتتبع سلوك الزائرين

أفضل 10 أدوات لإنشاء الصفحات المقصودة لاستخدامها في عام 2024

1. صفحات الهبوط

عبر صفحات التمرير صفحات التمرير السريع هي أداة إنشاء صفحات الهبوط التي تتيح لك إنشاء صفحة هبوط عادية للأشخاص الذين يتصفحون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وإعادة توجيه جميع زيارات الجوال إلى مجموعة من شرائح الجوال. كما يوفر أيضًا أدوات تحسين الموقع الإلكتروني لاختبار A/B للعثور على خيارات الصفحة المقصودة الأعلى تحويلاً.

يمكنك دمج Swipe Pages مع Zapier لإرسال عمليات إرسال النماذج الجديدة لصفحة الهبوط الخاصة بك إلى ورقة Google أو الطلبات الجديدة على موقعك ذي الصفحة الواحدة Shopify حساب.

أفضل ميزات صفحات Swipe Pages

وحدة جدول لتصنيف المعلومات وتخصيصها وتقديمها لصفحاتك المقصودة على هاتفك المحمول ببضع نقرات

أداة إنشاء السحب والإفلات لنسخ أنماط الخصائص المتشابهة وتطبيقها بين العناصر على صفحات الهبوط الخاصة بك

قوالب مصممة مسبقًا لإنشاء صفحات هبوط غير محدودة دون الحاجة إلى كتابة أي ترميز

إنشاء صفحات هبوط مخصصة عبر مختلف أحجام الشاشات لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة

قيود صفحات الهبوط

واجهة المستخدم معقدة الفهم

في بعض الأحيان، تستغرق التعديلات التي يتم إجراؤها على الصفحة المقصودة بعض الوقت لتظهر

تسعير صفحات التمرير السريع

بدء التشغيل: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا مسوق 69 دولارًا في الشهر

69 دولارًا في الشهر الوكالات: 149 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات صفحات التمرير السريع

G2: 4.8/5 (152 تقييم)

4.8/5 (152 تقييم) Capterra: 4.8/5 (147 تقييم)

2. أنبونس

عبر Unbounce Unbounce هو منشئ صفحات الهبوط الذي ينشئ صفحات الهبوط باستخدام طريقتين - المنشئ الكلاسيكي والمنشئ الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يمكنك استخدام أداة إنشاء المواقع الكلاسيكية لاختيار قالب، وتحميل المحتوى الخاص بك، وتخصيص العناصر باستخدام محرر السحب والإفلات. أما المنشئ الذكي فيقوم تلقائيًا بإنشاء تخطيط بناءً على متطلباتك ويحتوي على خاصية إنشاء النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

احصل على خيارات لإنشاء متغيرات متعددة لصفحتك المقصودة الأولى واختبارها مقابل الصفحات الأخرى لفهم الصفحة المقصودة التي تحصل على أكبر عدد من التحويلات بمساعدة أدوات اختبار A/B وأدوات الاستهداف.

أفضل ميزات Unbounce

تسمح لك واجهة أداة السحب والإفلات بإضافة عناصر الصفحة المقصودة وتعديلها وترتيبها وفقًا لمتطلباتك

الحصول على توصيات ورؤى التصميم من الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لتحسين صفحتك المقصودة

يمكنك دمج Unbounce مع تطبيقات التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني لمساعدتك في تبسيط سير عملك و تحسين العملية للحملات التسويقية

أنشئ صفحات هبوط للرابط بسرعة باستخدام Unbounce's قوالب دليل الأنماط وإنشاء نسخ فورية، وتجربة بناء مساعدة في البناء

قيود Unbounce

قوالب صفحات الهبوط أقل مقارنة بالبدائل الأخرى

إجراء تعديلات في تطبيق الهاتف المحمول أمر صعب بعض الشيء

تسعير Unbounce

الإطلاق : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا تحسين : 145 دولارًا في الشهر

: 145 دولارًا في الشهر تسريع : 240 دولاراً شهرياً

: 240 دولاراً شهرياً Concierge: 625 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Unbounce

G2: 4.4/5 (358 تقييمًا)

4.4/5 (358 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (253 تقييم)

3. موسيند

عبر موسيند تخيل أنك صاحب صالة ألعاب رياضية أطلقت خطط عضوية جديدة على موقعك الإلكتروني.

تحصل الصفحة المقصودة للعرض على عدد من الزوار، ولكن لا أحد يقوم بالتسجيل. قد لا يعمل زر التسجيل. أو أن زر الحث على اتخاذ إجراء في نهاية الصفحة، ولا يقوم القارئ بالتمرير حتى النهاية.

تصميم صفحات الهبوط ذات المظهر الاحترافي هو علم أكثر منه فن. أنت بحاجة إلى صفحات هبوط عالية التحويل تدعم ما يلي أهداف مشروعك وجلب المزيد من الاشتراكات

Moosend عبارة عن منصة أتمتة التسويق مع أداة إنشاء صفحات الهبوط المجانية لمساعدتك في تحويل حركة المرور إلى إيرادات. تتيح لك أداة إنشاء الصفحات المقصودة الملائمة للمبتدئين إنشاء صفحات مقصودة دون أي خبرة في البرمجة.

أفضل ميزات Moosend

طوّر صفحات هبوط عالية الجودة باستخدام قوالب مصممة مسبقًا، والتي يمكن تخصيصها بالكامل وإضافة لمسة شخصية

عزز جودة كلماتك الإعلانية وترتيبك على Google باستخدام إمكانيات Moosend لشبكة CDN

إضافة مؤقت للعد التنازلي من قوالب قمع المبيعات على صفحاتك المقصودة لإضفاء طابع الاستعجال لتوليد العملاء المحتملين والمبيعات

إنشاء صفحات مقصودة للاشتراك مع تخزين تفاصيل الاتصال وتشغيل حملات تسويقية متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات

قيود Moosend

لا توجد ميزة اختبار A/B للصفحات المقصودة

يفتقر إلى خيارات التخصيص للقوالب المتاحة

تسعير #### تسعير Moosend

نسخة تجريبية مجانية: 30 يومًا

30 يومًا محترف : 6 دولارات شهريًا

: 6 دولارات شهريًا المؤسسة: تسعير مخصص

Moosend التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (626 مراجعة)

4.7/5 (626 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (190 تقييم)

4. لاندينجي

عبر لاندينجي بصفتك مسوقًا، فأنت بحاجة إلى صفحات هبوط ذات مظهر احترافي لعرض المزيد من التفاصيل كلما أطلقت منتجًا أو خدمة جديدة.

في بعض الأحيان، سيقدم لك المصممون فكرتين رائعتين متساويتين لصفحة الهبوط، لكنك لست متأكدًا من أيهما ستضعها. لا تقلق. يأتي منشئو الصفحات المقصودة مزودين بإمكانيات اختبار A/B للمساعدة في اختيار الشكل الفائز للصفحة المقصودة وتعزيز التحويلات.

لاندينجي هو منشئ صفحات الهبوط بدون تعليمات برمجية مع خاصية تتبع التحويلات الدقيقة واختبار أ/ب لإنشاء تنويعات مختلفة للصفحات المقصودة وتحسين التحويلات أثناء التنقل.

أفضل ميزات لاندينجي

مُنشئ صفحات الهبوط المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع محرر السحب والإفلات لإنشاء صفحات الهبوط بشكل أسرع باستخدام استبدال النص الديناميكي

اختبار A / B لمعرفة أي إصدار من الصفحة المقصودة يحقق أداءً أفضل

القدرة على إنشاء صفحات هبوط غير محدودة للحملات التسويقية

قيود #### قيود لاندينجي

التكامل ليس سلسًا ويتطلب خبرة تقنية

فواصل HTML مخصصة في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير Landingi

لايت : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا احترافي 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر الوكالة : 149 دولارًا/شهريًا

: 149 دولارًا/شهريًا غير محدود: 1000 دولار/شهرياً: 1000 دولار/شهرياً

لاندينجي التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (274 تقييم)

4.5/5 (274 تقييم) Capterra: 4.8/5 (179 تقييم)

5. ليدبيجيس

عبر الصفحات الرئيسية سواءً كنت تبحث عن جمهور جديد أو تتفاعل مع عملائك الحاليين، مع صفحات الهبوط، يمكنك توصيل الرسالة المستهدفة الصحيحة إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب.

Leadpages عبارة عن أداة إنشاء صفحات الهبوط بأسعار معقولة لإنشاء موقع ويب مجاني. تسمح لك Leadpages بإضافة صور، ومؤقت للعد التنازلي، ومشغل فيديو، وجدول Calendly، وغير ذلك الكثير عند إنشاء صفحة هبوط.

أفضل ميزات Leadpages Leadpages

أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ وصور لإنشاء صفحات الهبوط الخاصة بك

أدوات تحسين محركات البحث لتعديل عنوان البحث والوصف، وإضافة صورة معاينة واستخدام قوالب الصفحات المقصودة المحسّنة مسبقًا لتحسين محركات البحث

احصل على إرشادات تحويل مدمجة قبل نشر صفحتك المقصودة واحصل على تنبؤات حول أداء صفحتك المقصودة

قيود Leadpages

منحنى تعليمي حاد لفهم المنصة

قيود عندما تتطلع إلى إنشاء صفحات المبيعات بنطاق مخصص

تسعير صفحات Leadpages

قياسي : 37 دولاراً في الشهر

: 37 دولاراً في الشهر محترف : 74 دولارًا شهريًا

: 74 دولارًا شهريًا متقدم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Leadpages Leadpages

G2: 4.3/5 (219 تقييم)

4.3/5 (219 تقييم) Capterra: 4.6/5 (292 تقييم)

6. كليك فونيلز

عبر كليكفنيلز اقترب موعد تخفيضات نهاية العام، وقد خطط فريقك لعرض ترويجي رائع. لكنك تحتاج إلى صفحة هبوط لإعلام عملائك. مصممك يقضي إجازته في بالي، ومطورك يعمل على حل مشكلة أمنية.

الموعد النهائي يقترب، وأنت عالق. إحدى طرق الخروج من هذا المأزق هي العمل مع أداة إنشاء صفحات الهبوط القوية لإنشاء صفحات الهبوط دون معرفة تقنية.

يساعدك منشئو صفحات الهبوط في Clickfunnels على إنشاء صفحات هبوط أفضل من الصفر دون الحاجة إلى مهارات التصميم أو تطوير الويب. اختر من معرض القوالب المعدة مسبقًا وتتبع أداء كل صفحة لقياس نجاح حملتك.

أفضل ميزات Clickfunnels

محرر صفحات الهبوط بالسحب والإفلات لإنشاء صفحات الهبوط بدون دعم المطورين

قوالب الصفحات المقصودة المعدة مسبقًا لإنشاء صفحات الهبوط لإنشاء صفحات الاشتراك، أو صفحات جذب العملاء المحتملين، أو تسجيل الأحداث، أو صفحات الهبوط للندوات عبر الإنترنت

التكامل مع أدوات مثل Mailchimp وKlaviyo وغير ذلك من الأدوات لتشغيل حملات تسويقية شاملة

قيود Clickfunnels

واجهة غير بديهية

قوالب قديمة الطراز لصفحة الهبوط مع خيارات تخصيص منخفضة

أسعار كليك فونيلز

الأساسي: 127 دولارًا شهريًا

127 دولارًا شهريًا المحترف: 157 دولارًا في الشهر

157 دولارًا في الشهر FunnelHacker: 208 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Clickfunnels التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (389 تقييم)

4.6/5 (389 تقييم) Capterra: 4.5/5 (646 تقييم)

7. إنستاباج

عبر إنستابيج Instapage عبارة عن أداة إنشاء صفحات الهبوط التي تنشئ صفحات الهبوط على الهاتف المحمول بسرعة. قم بإعداد صفحات الهبوط الخاصة بك في ووردبريس وخصص القوالب المعدة مسبقًا داخل كتلة حسب متطلباتك.

يحتوي Instapage على أداة منشئ صفحات الهبوط سهلة الاستخدام مع خاصية التعاون المدمجة ووظيفة السحب والإفلات. تتيح ميزة Instablock للمستخدمين إعادة استخدام أصول صفحات الهبوط، والتي يمكنك استيرادها إلى جميع صفحات الهبوط الخاصة بك.

Instapage أفضل الميزات

إنشاء عناوين وصور وعبارات الحث على اتخاذ إجراء لكل جمهور ومجموعة إعلانية باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنشاء صفحات هبوط غير محدودة باستخدام كتل صفحات فردية يمكنك تخصيصها وحفظها وإعادة استخدامها

قوالب قوالب مكوِّنات مصممة مسبقًا، مثل الرؤوس والتذييلات والشهادات أو إنشاء صفحة الهبوط المخصصة في لحظة

يمكن لأدوات الطبقات إضافة عناصر وسائط متعددة مثل مؤقتات العد التنازلي ومكونات الدردشة الإضافية إلى صفحاتك المقصودة

قيود Instapage

مكلف للشركات الصغيرة والمستخدمين الأفراد

واجهة المستخدم/تجربة المستخدم قابلة للتحسين

تسعير إنستابيج

إنشاء : 199 دولارًا شهريًا

: 199 دولارًا شهريًا تحويل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إنستاباج

G2: 4.3/5 (472 مراجعة)

4.3/5 (472 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (363 تقييم)

8. ميلرلايت

عبر ميلرلايت هل تطلق منتجًا جديدًا وتريد أن تفهم كيف سيتفاعل الجمهور مع إطلاقك الجديد؟ إن عرض المصعد ستساعدك صفحة الهبوط على فهم مشاعر العملاء وإثارة الحماس لفكرتك التجارية الجديدة.

تتيح لك أداة إنشاء صفحات الهبوط المجانية MailerLite، وهي أداة إنشاء صفحات الهبوط المجانية، جذب انتباه الزائرين وجذب انتباههم من خلال صفحات الهبوط المجانية عن طريق إضافة عناصر مثل مؤقتات العد التنازلي والقسائم المحدودة.

MailerLite أفضل الميزات

نماذج اشتراك متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات لجذب المشتركين واستخدام البيانات لإنشاء مجموعات اهتمامات

اختبار A / B لما يصل إلى خمسة إصدارات من الصفحات المقصودة من خلال تقسيم حركة المرور بينها

تأتي أداة إنشاء الصفحات المقصودة في MailerLite مزودة بخرائط حرارية وخرائط نقرات وميزات اختبار A/B وإعدادات تحسين محركات البحث لزيادة ظهور الصفحات المقصودة

قيود MailerLite

قوالب محدودة مصممة مسبقاً

الواجهة ليست بديهية وتجعل من الصعب نسخ الحملات للصفحات المقصودة ذات التحويلات العالية

تسعير MailerLite

خطة مجانية

الأعمال المتنامية : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا متقدمة : 18 دولارًا في الشهر

: 18 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

MailerLite التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (840 تقييم)

4.6/5 (840 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1912 تقييم)

9. تحويلKit

عبر تحويلKit تخيل هذا. أنت مؤلف، وكتابك الجديد على وشك الإطلاق. تريد أن تخبر جمهورك عن هذا الإصدار وتجذبهم بما يكفي ليقوموا بالتسجيل في الحجوزات. ستحتاج إلى صفحة هبوط مقنعة مع القدرة على تحقيق الدخل من جمهورك.

ستعمل أداة إنشاء الصفحات المقصودة مثل ConvertKit على إطلاق صفحتك المقصودة باستخدام القوالب المتاحة لحالات الاستخدام المختلفة مثل البودكاست والكتب ومقاطع الفيديو والمزيد. الصفحات المقصودة تستجيب للجوال.

ConvertKit أفضل الميزات

نماذج الاشتراك في الصفحة المقصودة تحول القراء إلى مشتركين وتحصل على معلومات للتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات

التكامل مع Unsplash يجعل العثور على الصور المجانية والخاصة بالصور أمرًا سهلاً

لوحة تحكم قوية للتحليلات مع تحديثات على المقاييس مثل معدلات التحويل وعدد المشتركين وإعداد طرق التتبع المفضلة لديك

قيود برنامج ConvertKit

الميزات المتقدمة متاحة فقط في الخطط المدفوعة

نماذج الاشتراك في البريد الإلكتروني تفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل الأتمتة

أسعار #### ConvertKit

خطة مجانية

المنشئ: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا مُنشئ محترف: 25 دولارًا شهريًا

تحويلKit التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (192 تقييمًا)

4.4/5 (192 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (196 مراجعة)

10. ويكس

عبر ويكس Wix هو منشئ مواقع الويب الذي يمكّن المبتدئين والشركات الصغيرة من إنشاء صفحات الهبوط. مع القوالب المعدة مسبقًا لتصميم صفحات الهبوط، يمكنك إنشاء صفحات الهبوط والمبيعات في دقائق معدودة.

إذا كنت تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، فإن Wix رائد في تطوير مواقع المتاجر الإلكترونية لمنصات التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة. أنشئ صفحات هبوط للتجارة الإلكترونية لعرض المنتجات الجديدة والترويج للصفقات الحصرية بناءً على موقع الزائر لتحويل الزوار.

يمكنك زيادة التحويل عبر أدوات تحليلات قوية والتواصل مع Google Analytics وFacebook Pixel وخدمات أخرى للحصول على رؤى.

أفضل ميزات Wix

خيارات التخصيص لعنوان URL الخاص بنطاقك وشعار الموقع وأدوات العلامة التجارية الأخرى

تضمن الاستضافة متعددة السحابة وقت تشغيل بنسبة 99.9% حتى أثناء ارتفاع عدد زيارات الموقع الإلكتروني

إنشاء واجهة مستخدم بعناصر متعددة متاحة من محرر الصفحة المقصودة المرئي بالسحب والإفلات

احصل على ميزات لوحة التحكم على جهازك المحمول لإدارة موقعك الإلكتروني من أي مكان

قيود Wix

يفتقر إلى ميزات تحسين محركات البحث المتقدمة عند مقارنته بمنصات أخرى

تطبيق الجوال لا يعمل في جميع البلدان

تسعير Wix

الخفيفة: 16 دولارًا في الشهر

16 دولارًا في الشهر الأساسية: 27 دولارًا في الشهر

27 دولارًا في الشهر الشركات: 32 دولارًا في الشهر

32 دولارًا في الشهر الشركة النخبة: 159 دولارًا في الشهر

159 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wix

G2: 4.2/5 (1635 تقييم)

4.2/5 (1635 تقييم) Capterra: 4.4/5 (9361 تقييم)

أدوات محتوى الصفحة المقصودة الأخرى

ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع من أجل فرق التسويق لتعزيز الإنتاجية الإجمالية. على الرغم من أن ClickUp ليس منشئ صفحات مقصودة، إلا أن مجموعة الأدوات تساعدك على إنشاء صفحات مقصودة فعالة.

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

على سبيل المثال، ClickUp AI هو مساعد الكتابة لمساعدتك في إنشاء نسخة مركزة للصفحة المقصودة. بالإضافة إلى ذلك، استخدم أداة إدارة المشروع لإدارة العملية بأكملها، من العصف الذهني للأفكار، والتعاون مع الأقسام الأخرى، وتحديد الأهداف، وتقسيم المهام الأكبر إلى مهام فرعية أصغر، وتتبع مقاييس النجاح بعد الإطلاق.

ClickUp أفضل الميزات

أنشئ تخطيطات لصفحات الهبوط التي تركز على التحويل باستخدام خاصية ClickUp منشئ تخطيط الصفحة المقصودة ClickUp AI يحتوي على أكثر من 100 مطالبة نموذجية بالكامل لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام



استخدم ClickUp AI لتبادل الأفكار قبل تحويل النسخة إلى صفحة مقصودة

قوالب الصفحة المقصودة تتبع جميع أفكار صفحات الهبوط الخاصة بك، وتنظيم المهام لكل خطوة من خطوات العملية، وضمان الاتساق عبر صفحات متعددة

أنشئ صفحات هبوط عالية التحويل باستخدام قالب الصفحة المقصودة في ClickUp

إنشاء مهام باستخدام حالات مخصصة مثل فتح واكتمال لتتبع تقدم كل صفحة والتأكد من أن توحيد عملية التسويق

إنشاء قوائم تدقيق بمهام فرعية متداخلة لتحديد الأولويات وإلغاء تحديد الأولويات في ClickUp

تتبع تقدم الصفحة المقصودة باستخدام إمكانيات تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني و قوالب تقارير ما بعد العمل عرض ثلاثة تكوينات مختلفة لـ ClickUp، مثل جميع الصفحات المقصودة وحسب المجال ودليل البدء، في وقت واحد



قيود ClickUp

يمكن أن يكون منحنى التعلُّم لفهم ميزات ClickUp AI حادًا

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم/شهريًا

7 دولارات/مستخدم/شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

إنشاء صفحات مقصودة رائعة يتم تحويلها

تتيح لك أدوات إنشاء الصفحات المقصودة المدرجة هنا إنشاء صفحة مقصودة جيدة بسرعة دون أي مهارات في البرمجة. أفضل أداة إنشاء صفحات الهبوط مرنة وسهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وستمكنك من تتبع أداء الصفحات الفردية.

على الرغم من أن هذه الأدوات رائعة لمساعدتك في إنشاء مواقع ويب من صفحة واحدة أو صفحات هبوط قوية لحملتك التالية، إلا أن وجود أداة لإدارة المشروع مثل ClickUp أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من استخدام الموارد والإنتاجية.

تشمل إمكانات إدارة المشروع في ClickUp قوالب الصفحات المقصودة المُنشأة مسبقًا، و ClickUp AI لإنشاء محتوى جديد، ولوحة تحكم لأعضاء الفريق للتعاون.

من إدارة مقاييس أداء الصفحات المقصودة و الحملات التسويقية إلى توليد أفكار جديدة وأهداف جديدة لتحسين محركات البحث، ClickUp هو رفيقك المثالي لبناء صفحات هبوط قوية.

ClickUp الأصلي التكامل مع أكثر من 100 أداة ضمن مجموعة أدواتك التكنولوجية مما يتيح لك تعزيز رحلتك التسويقية لإدارة مشاريعك التسويقية وموقعك الإلكتروني دون التنقل بين التطبيقات.

ابدأ العمل على انقر فوق للحصول على نسخة تجريبية مجانية.