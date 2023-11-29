أفضل 10 خدمات استضافة مواقع إلكترونية لإدارة مواقعك الإلكترونية

تؤثر خدمة استضافة الويب الخاصة بك على سرعة موقعك الإلكتروني وأدائه، وتميل المواقع عالية الأداء إلى الحصول على ترتيب أفضل في محركات البحث وتوفر تجربة مستخدم أفضل، مما يؤدي إلى زيادة الاحتفاظ بالزائرين.

هناك العديد من خيارات الاستضافة المتاحة، والاختيار من بين العديد من الخيارات قد يبدو شاقاً. في نهاية المطاف، تعتمد أفضل خدمة استضافة ويب بالنسبة لك على احتياجات موقعك الإلكتروني، وحجم حركة الزوار، والميزانية، وخطط النمو المستقبلية.

ستقدم هذه الجولة لأفضل خدمات استضافة المواقع نصائح حول ما يجب البحث عنه في مزود الاستضافة، وستعطيك فكرة عما تقدمه خدمات استضافة المواقع الأكثر شعبية. سنستكشف أيضًا كيفية اختيار أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر تجعل إنشاء موقع ويب رائع أكثر سهولة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في خدمة استضافة المواقع؟

يعد اختيار خدمة استضافة الويب المناسبة لموقعك الإلكتروني الجديد قراراً مهماً. القرار الصحيح سيضمن وصول موقعك الإلكتروني بسرعة إلى المستخدمين في جميع أنحاء العالم. قد تؤدي خدمات الاستضافة الخاطئة إلى إحباط الزوار والإضرار بسمعة شركتك. بغض النظر عن نوع الموقع الذي تقوم بتشغيله، فأنت تريد التأكد من أن مضيف الويب الخاص بك يوفر:

دعم العملاء: ابحث عن دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى يتم حل المشكلات بمجرد حدوثها

ابحث عن دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى يتم حل المشكلات بمجرد حدوثها خطط الاستضافة: يمكن أن تتراوح خطط الاستضافة من الاستضافة المشتركة الأساسية إلى خطط الاستضافة المخصصة

يمكن أن تتراوح خطط الاستضافة من الاستضافة المشتركة الأساسية إلى خطط الاستضافة المخصصة استضافة ووردبريس: إذا كنت تدير موقع ووردبريس، فابحث عن استضافة ووردبريس المُدارة للحصول على أمان أفضل

إذا كنت تدير موقع ووردبريس، فابحث عن استضافة ووردبريس المُدارة للحصول على أمان أفضل التخزين والنطاق الترددي: يجب أن يوفر مزود الاستضافة مساحة تخزين ونطاق ترددي كافيين لتلبية احتياجاتك

يجب أن يوفر مزود الاستضافة مساحة تخزين ونطاق ترددي كافيين لتلبية احتياجاتك قابلية التوسعة: مضيف الويب الذي يوفر خوادم مخصصة أو خيارات الخادم الافتراضي الخاص (VPS) سيزيد من حجمه كلما زاد حجمك

مضيف الويب الذي يوفر خوادم مخصصة أو خيارات الخادم الافتراضي الخاص (VPS) سيزيد من حجمه كلما زاد حجمك ضمان وقت التشغيل: ابحث عن مضيف ويب يتمتع بضمان وقت تشغيل عالٍ لتقليل وقت التوقف عن العمل

ابحث عن مضيف ويب يتمتع بضمان وقت تشغيل عالٍ لتقليل وقت التوقف عن العمل نطاق مجاني: تتضمن بعض شركات استضافة الويب اسم نطاق مجاني للسنة الأولى عند شراء باقة استضافة الويب

تتضمن بعض شركات استضافة الويب اسم نطاق مجاني للسنة الأولى عند شراء باقة استضافة الويب شهادات SSL: الحصول على شهادة SSL أمر ضروري اليوم، ويوفر بعض المضيفين شهادة SSL مجانية

الحصول على شهادة SSL أمر ضروري اليوم، ويوفر بعض المضيفين شهادة SSL مجانية ترحيل مجاني للموقع: إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، فإن خدمات ترحيل الموقع المجانية توفر الوقت والإحباط

إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، فإن خدمات ترحيل الموقع المجانية توفر الوقت والإحباط أدوات خلفية لاحتياجات التجارة الإلكترونية: إذا كنت تدير عملك من خلال موقعك على الويب، فإنه يحتاج إلى ميزات مهمة للأعمال مثل أدوات تطوير التطبيقات و أدوات إدارة تراكم المنتجات المتراكمة . إذا لم يكن يقدمها بشكل مباشر، فيجب أن يوفر مضيف الويب تكاملاً سهلاً مع منصاتك المفضلة (بما في ذلك برنامج قاعدة بيانات العملاء )

إذا كنت تدير عملك من خلال موقعك على الويب، فإنه يحتاج إلى ميزات مهمة للأعمال مثل أدوات تطوير التطبيقات و أدوات إدارة تراكم المنتجات المتراكمة . إذا لم يكن يقدمها بشكل مباشر، فيجب أن يوفر مضيف الويب تكاملاً سهلاً مع منصاتك المفضلة (بما في ذلك برنامج قاعدة بيانات العملاء ) استضافة البريد الإلكتروني: للحصول على عنوان بريد إلكتروني احترافي، ابحث عن خدمة استضافة المواقع التي تتضمن استضافة البريد الإلكتروني

للحصول على عنوان بريد إلكتروني احترافي، ابحث عن خدمة استضافة المواقع التي تتضمن استضافة البريد الإلكتروني أداة إنشاء مواقع الويب: بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون مهارات تقنية، يمكن لمنشئ مواقع الويب أن يجعل إنشاء موقع ويب أمرًا سهلاً، خاصةً إذا كان يوفر أدوات غير مشفرة لمديري المنتجات والفرق الأخرى

أفضل 10 خدمات استضافة المواقع الإلكترونية

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل خدمات استضافة الويب المتاحة، بما في ذلك إيجابيات وسلبيات كل مضيف ويب وتقييماته الحالية على مواقع المراجعة الموثوقة من جهات خارجية.

1. هوستنجر

عبر هوستنجر Hostinger معروف بامتلاكه بعض أفضل نسب السعر إلى الأداء في سوق استضافة المواقع. يعد هذا العرض منخفض السعر وعالي الأداء خياراً ممتازاً لأولئك الذين يحتاجون إلى استضافة مواقع ويب متعددة. يقدمون اسم نطاق مجاني للسنة الأولى وإعداد سهل لموقع WordPress.

Hostinger أفضل الميزات

يقدم مجموعة متنوعة من خطط الاستضافة لتناسب احتياجات الشركات في مراحل مختلفة من النمو

يوفر لوحة تحكم سهلة الاستخدام لجعل إدارة الويب أسهل لمن لديهم مهارات تقنية محدودة

تضمن موثوقية وقت التشغيل مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9% للحفاظ على إمكانية وصول الزوار إلى موقعك

يتضمن شهادات SSL مجانية مع خطط الاستضافة لتحسين الأمان وثقة الزوار

تسمح بقابلية التوسع مع باقات الاستضافة التي يسهل ترقيتها مع تزايد احتياجاتك

قيود Hostinger

لا تقدم الشركة استضافة مخصصة

بعض المستخدمين أرادوا خيار الحصول على دعم العملاء عبر الهاتف

للحصول على أفضل الأسعار، يجب عليك الالتزام بخطة طويلة الأجل

تسعير Hostinger

استضافة WordPress المُدارة: تبدأ من 2.99 دولار شهريًا

تبدأ من 2.99 دولار شهريًا منشئ مواقع الويب: ابتداءً من 2.99 دولار شهرياً

ابتداءً من 2.99 دولار شهرياً استضافة موقع الويب: بدءًا من 2.99 دولار شهريًا

بدءًا من 2.99 دولار شهريًا استضافة VPS: بدءاً من 7.99 دولار/شهرياً

بدءاً من 7.99 دولار/شهرياً استضافة سحابية: ابتداءً من 9.99 دولار/شهرياً

Hostinger التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

2. هوست جيتور

السادس أ هوستجيتور يقدم HostGator مجموعة شاملة من خدمات استضافة المواقع. تغطي خيارات الاستضافة الخاصة بهم استضافة المواقع المشتركة، واستضافة VPS، والخوادم المخصصة.

تقدم الشركة ضمان 45 يوم لاسترداد المال حتى يتمكن العملاء من اختيارها بثقة.

أفضل مميزات HostGator

تقدم دعم عملاء متجاوب 24/7 للمستخدمين على جميع الباقات

توفر ضمان 45 يوم لاسترداد المال، وهي مدة أطول من معظم خدمات استضافة المواقع

يقدم مجموعة متنوعة من خطط الاستضافة، بما في ذلك الاستضافة التشاركية، واستضافة VPS، واستضافة الخادم المخصص، واستضافة WordPress المدارة

يتضمن أداة إنشاء مواقع مجانية تحتوي على آلاف القوالب، مما يسهل إنشاء موقعك الإلكتروني بدون مهارات تقنية

تسجيل نطاق مجاني للسنة الأولى يساعد على تقليل تكاليف بدء التشغيل

توفر ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9% لضمان وصول الزوار إلى مواقع الويب بأقل وقت تعطل ممكن

قيود HostGator

العديد من الإضافات المدفوعة يمكن أن تزيد من تكلفة الاستضافة بسرعة

بعض المنافسين الأعلى جودة يقدمون ضمان أفضل لوقت التشغيل

لاحظ بعض المستخدمين بطء أوقات التحميل على مواقع الويب التي تستضيفها الشركة

تسعير HostGator

استضافة ووردبريس: ابتداءً من 5.95 دولار شهريًا

ابتداءً من 5.95 دولار شهريًا استضافة VPS: بدءًا من 29.95 دولارًا شهريًا

بدءًا من 29.95 دولارًا شهريًا استضافة مخصصة: ابتداءً من 119 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات HostGator

G2: 3.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

3.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 3.9/5 (54 تقييم)

3. ويكس

عبر ويكس تشتهر Wix في المقام الأول بمنشئ مواقع الويب المرئية عالية الجودة، ولكنها تقدم أيضًا خدمات الاستضافة كجزء من تلك الحزمة.

طبيعة السحب والإفلات البسيطة لمنشئ الموقع الإلكتروني تجعله جذابًا لأولئك الذين يرغبون في إنشاء موقع شخصي بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تبسط المنصة إنشاء متجر إلكتروني أو موقع تجاري آخر.

أفضل ميزات Wix

يأتي مع أداة إنشاء مواقع الويب التي تحتوي على محرر السحب والإفلات لسهولة إنشاء مواقع الويب

تقدم أكثر من 900 قالب مجاني وقابل للتخصيص لمواقع الويب تغطي مجموعة متنوعة من المجالات

لديه فئة استضافة مجانية للمواقع الإلكترونية لجعل البدء في العمل أقل تكلفة

يقدم مجموعة شاملة من أدوات ووظائف تحسين محركات البحث لتحسين أداء البحث العضوي

يتميز بأمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك الحماية من DDoS وشهادات SSL التلقائية، للحفاظ على أمان موقعك وبيانات الزوار

مزودة بحلول تجارة إلكترونية مدمجة في المنصة لتسهيل إنشاء متجر إلكتروني

قيود Wix

أعرب بعض المستخدمين عن إحباطهم من مدى صعوبة تغيير القالب

تضع الباقة المجانية علامة Wix التجارية وإعلانات على موقعك

يجد بعض المستخدمين أن الأسعار مرتفعة بعض الشيء مقارنة بالمنافسين

تسعير Wix

كومبو: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا غير محدود: 22 دولارًا في الشهر

22 دولارًا في الشهر محترف: 27 دولارًا في الشهر

27 دولارًا في الشهر VIP: 45 دولاراً في الشهر

45 دولاراً في الشهر الشركة الأساسية: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأعمال غير المحدودة: 32 دولارًا في الشهر$ في الشهر

32 دولارًا في الشهر$ في الشهر شركة VIP للأعمال: 59 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Wix

G2: 4.2/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4. نيمشيب

عبر نيمشيب كما يوحي الاسم، فإن مزود استضافة المواقع هذا معروف بأسعاره المعقولة. تقدم الشركة مجموعة من خدمات الاستضافة لتناسب احتياجات معظم الشركات. سواء اخترت الاستضافة التشاركية، أو استضافة إعادة البيع، أو استضافة المواقع الافتراضية الخاصة، تقدم Namecheap دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أفضل مزايا Namecheap

تسجيل نطاق تنافسي يتضمن مجموعة كبيرة من نطاقات المستوى الأعلى (TLDS)

تسجيل النطاق يتضمن خصوصية مجانية للنطاق بدون تكلفة إضافية

تقول الشركة أنه يمكنك توقع وقت تشغيل بنسبة 100%

تتضمن أداة إنشاء المواقع ومكتبة قوالب مجانية مع كل باقة استضافة

استضافة WordPress مُدارة سريعة وبأسعار معقولة

توفر دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأي مشاكل أو أسئلة قد تظهر

قيود Namecheap #### قيود Namecheap

شهادات SSL مجانية للسنة الأولى فقط، مما يضيف إلى تكلفة الاستضافة مدى الحياة

أبلغ بعض المستخدمين عن وقت تحميل أبطأ وأوقات تعطل عرضية

مجموعة الخصائص ليست غنية بالقدر الذي يحتاجه بعض المستخدمين لمتطلبات الاستضافة الأكثر تخصصاً

تسعير Namecheap

ممتاز: ابتداءً من 4.48 دولار شهرياً

ابتداءً من 4.48 دولار شهرياً Stellar Business: ابتداءً من 9.48 دولار شهريًا

ابتداءً من 9.48 دولار شهريًا EasyWP Starter: ابتداءً من 6.88 دولار شهريًا

ابتداءً من 6.88 دولار شهريًا Quasar: 15.88 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

15.88 دولارًا أمريكيًا/شهريًا Magnetar: 28.88 دولارًا في الشهر

28.88 دولارًا في الشهر Xeon E-2234: 69.88 دولارًا/شهرًا: 69.88 دولارًا/شهرًا

تقييمات ومراجعات Namecheap #### تقييمات ومراجعات Namecheap

ب 4.3/5 (90 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات

5. ليكويد ويب

عبر الويب السائل تتخصص Liquid Web في الاستضافة المدارة. تقدم خيارات استضافة مخصصة، واستضافة VPS، واستضافة سحابية. كل عروضهم مدارة بالكامل، مما يوفر على المستخدمين عناء تحديث الأنظمة وتأمينها. تركز الشركة بقوة على تقديم خدمات استضافة عالية الأداء.

أفضل مزايا Liquid Web

استضافة مُدارة بالكامل، مما يلغي الحاجة إلى معرفة إدارة الويب

ضمان استجابة أولية مدتها 59 ثانية لدعم العملاء عبر الهاتف أو الدردشة

خوادم قابلة للتخصيص يمكن تخصيصها بسهولة لتلبية احتياجات البنية التحتية المحددة

صُممت حلول الاستضافة السحابية لتحقيق أداء عالٍ للتعامل مع التطبيقات الصعبة

عروض استضافة WordPress المُدارة لإدارة أسهل لمواقع WordPress

قيود الويب السائل

الأسعار أعلى من بعض المنافسين

بعض المستخدمين اشتكوا من أن الواجهة مربكة للتنقل فيها

نظراً لتخصصهم في الاستضافة المدارة، لا تتوفر خيارات الاستضافة التشاركية

تسعير Liquid Web

استضافة VPS مُدارة: ابتداءً من 59 دولاراً شهرياً

ابتداءً من 59 دولاراً شهرياً الخوادم المخصصة السحابية: ابتداءً من 149 دولاراً شهرياً

ابتداءً من 149 دولاراً شهرياً استضافة الخادم المخصص المُدار: ابتداءً من 199 دولارًا في الشهر

ابتداءً من 199 دولارًا في الشهر استضافة متوافقة مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية: بدءاً من 384 دولاراً شهرياً

بدءاً من 384 دولاراً شهرياً السحابة الخاصة: ابتداءً من 510 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات Liquid Web

G2: 4.4/5 (99 تقييمًا)

4.4/5 (99 تقييمًا) Capterra: لا توجد تقييمات

6. إنترسيرفر

عبر إنترسيرفر InterServer هو مزود استضافة يمنح العملاء ضمان تثبيت الأسعار. بينما قد ترفع شركات استضافة المواقع الأخرى الأسعار بعد السنة الأولى أو في السياق الطبيعي للعمل، فإن InterServer تثبت الأسعار على ما وافقت عليه عند التسجيل. لديهم عدد من باقات الاستضافة، تغطي كل من باقات الاستضافة التشاركية وخطط الاستضافة المخصصة.

أفضل مزايا InterServer

مجموعة متنوعة من خدمات استضافة المواقع، مثل الاستضافة التشاركية، واستضافة VPS، واستضافة الخوادم المخصصة

توفر دعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الباقات للمساعدة الفورية في أي مشاكل متعلقة بالاستضافة

يتوفر ترحيل مجاني للموقع، مما يسهل الانتقال من مقدمي خدمات آخرين

تتضمن شهادات SSL مجانية لتعزيز الأمان بتكلفة مخفضة

ضمان قفل الأسعار لجميع باقات الاستضافة، حتى تعرف أن الرسوم لن تزيد عند التجديد

توفر مساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدود على باقات الاستضافة القياسية

قيود InterServer

واجه بعض المستخدمين مشاكل أثناء عملية التسجيل، مما جعل من الصعب إنشاء حساب

الأسعار باهظة بعض الشيء بالنسبة لأذواق بعض المستخدمين

الواجهة يمكن أن تكون مربكة لأولئك الجدد على إدارة حساب استضافة المواقع

أسعار InterServer

VPS خاص: 6$/شهرياً

6$/شهرياً مخصص: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر ووردبريس: 8 دولارات شهريًا 8 دولارات شهريًا

InterServer التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (29 تقييم)

3.9/5 (29 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات

7. SiteGround

عبر SiteGround يشتهر مزود استضافة الويب هذا في صناعة استضافة الويب بخدمات استضافة WordPress الخاصة بهم. يقدم SiteGround باقات استضافة WordPress مُدارة مع العديد من الأدوات المخصصة والخدمات الإضافية لضمان تحسين الأمان والسرعة بما يتجاوز تثبيت WordPress المخزون.

أفضل ميزات SiteGround

تركز خدمات استضافة الويب على الأداء العالي والموثوقية باستخدام Google Cloud Premium

توفر إعدادات خوادم فائقة السرعة مع تطبيقات PHP وMySQL مخصصة لزيادة أداء الموقع الإلكتروني

استضافة ووردبريس محسّنة باستخدام التخزين المؤقت الثابت والديناميكي وملحق مُحسِّن السرعة المثبت مسبقاً

تتبنى التقنيات الجديدة بسرعة، مثل أحدث إصدارات PHP أو البروتوكولات المبتكرة مثل Brotli وHTTP/2

يتوفر دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويفتخر بمعدل رضا العملاء بنسبة 98%

يعطي الأولوية لأمن الموقع الإلكتروني من خلال نظام إدارة يعمل على مدار 24 ساعة، ونسخ احتياطية موزعة، وميزات أمنية إضافية

قيود SiteGround

يرى بعض المستخدمين أن حدود التخزين وعرض النطاق الترددي مقيدة للغاية

على الرغم من وجود خيارات استضافة للمبتدئين والمتقدمين، لا توجد خيارات وسيطة

بعض المزايا التي يرى المستخدمون أنه يجب تضمينها في السعر هي إضافات إضافية مدفوعة

تسعير SiteGround

StartUp: 3.99 دولار/شهرياً

3.99 دولار/شهرياً GoGeek: 7.99$/شهرياً

7.99$/شهرياً GrowBig: 4.99 دولار/شهريًا

SiteGround التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (66 تقييم)

8. أيونوس

عبر أيونوس تقدم IONOS العديد من خدمات استضافة المواقع، بما في ذلك الاستضافة المخصصة، واستضافة VPS، والاستضافة السحابية. تشتهر الشركة بتقديم باقات استضافة قابلة للتطوير يمكنها بسهولة استيعاب الشركات من كل الأحجام في كل مراحل نموها. مثل العديد من خدمات استضافة المواقع، تقدم تسجيل نطاق مجاني خلال السنة الأولى من الاستضافة.

أفضل مزايا IONOS

استضافة تشاركية واستضافة VPS واستضافة مخصصة واستضافة سحابية متاحة

توفر المجموعة الكبيرة من العروض حلاً قابلاً للتطوير لاستضافة المواقع الإلكترونية

خيار استضافة WordPress المُدارة للمستخدمين الذين يرغبون في إنشاء مواقع WordPress الإلكترونية

اسم النطاق متاح مجاناً للسنة الأولى مع معظم باقات الاستضافة

تتضمن معظم الباقات أداة إنشاء مواقع الويب، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقعهم الإلكترونية بسهولة

تركز بقوة على الأمان، وتقدم شهادات SSL مجانية ومراكز بيانات مخصصة

قيود IONOS

سرعات استجابة الخادم أبطأ من المتوسط في هذا المجال

يقتصر خيار الدعم عبر الهاتف على 14 دولة فقط

يقتصر تسجيل الحساب على بلدان معينة

تسعير IONOS

أساسي: 5 دولارات شهرياً

المبتدئ: 7 دولارات شهرياً

بلس: 6.50 دولار شهرياً

Ultimate: 13 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات IONOS

G2: 3.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 3.5/5 (52+ تقييم)

9. جو دادي

عبر GoDaddy GoDaddy من بين الأسماء الأكثر شهرة في مجال استضافة المواقع وخدمات تسجيل النطاقات. تقدم الشركة خدمات شاملة، من الاستضافة التشاركية الأساسية إلى خطط الاستضافة المخصصة لاحتياجات الأعمال الصعبة. ستجد أيضًا أدوات إنشاء مواقع الويب، واستضافة البريد الإلكتروني، وغيرها من الميزات التي تحتاجها الشركات لتطوير حضورها على الويب.

أفضل ميزات GoDaddy

معروف بخياراته الشاملة لتسجيل النطاقات واستضافة المواقع

يقدم مجموعة متنوعة من خطط الاستضافة، بما في ذلك خيار استضافة WordPress المُدارة

يوفر دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمشكلات المتعلقة بخدمة الاستضافة

يتضمن إنشاء موقع ويب سهل الاستخدام حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء مواقعهم الخاصة

تتضمن العديد من باقات الاستضافة تسجيل اسم النطاق مجاناً للسنة الأولى

قيود GoDaddy

أرخص باقات الاستضافة التشاركية لا توفر شهادة SSL مجانية

شعر العديد من العملاء أنه كان هناك الكثير من البيع الزائد قبل إتمام الطلب

لا يوجد خيار الدردشة المباشرة لدعم العملاء

تسعير GoDaddy

الأساسي: 6.99 دولار شهريًا

6.99 دولار شهريًا الفاخرة: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر أعلى سعر: 12.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

12.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر التجارة الإلكترونية: 15.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات GoDaddy

G2: 4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1200 تقييم)

10. هوستويندز

عبر هوستويندز تقدم Hostwinds أيضاً عدة أنواع من خيارات استضافة المواقع. ستجد الاستضافة التشاركية، والاستضافة السحابية، وحلول الخوادم المخصصة من بين عروضها. تتمتع الشركة بسمعة طيبة في تقديم خدمات استضافة قوية بأسعار تنافسية وتركيز قوي على دعم العملاء.

أفضل مزايا Hostwinds

تقدم مجموعة كاملة من خدمات استضافة المواقع، من الاستضافة التشاركية إلى الخوادم المخصصة

تركز على الدعم على المستوى الشخصي مع حلولها على مستوى المؤسسات

توفر استضافة VPS مجموعة من الموارد المخصصة لأداء أفضل للخوادم الخاصة الافتراضية

الخوادم السحابية قابلة للتخصيص بسهولة مع مجموعة من خيارات التثبيت بنقرة واحدة

تمتلك الشركة كل البنية التحتية الخاصة بها، مما يسمح بأسعار تنافسية

تقدم الشركة وعداً بوقت تشغيل بنسبة 99.9999% بسبب شبكتها الزائدة عن الحاجة

قيود Hostwinds

أداة إنشاء المواقع المضمنة بسيطة أكثر مما يرغب بعض المستخدمين

هناك بعض الشكاوى من الروابط المعطلة والموارد المفقودة في القاعدة المعرفية

عملية إعداد الحساب كانت محبطة لبعض المستخدمين

تسعير Hostwinds

Windows VPS: بدءًا من 12.74 دولارًا شهريًا

بدءًا من 12.74 دولارًا شهريًا Linux VPS: ابتداءً من 8.24 دولار شهريًا

ابتداءً من 8.24 دولار شهريًا استضافة مشتركة: ابتداءً من 5.24 دولار شهريًا

ابتداءً من 5.24 دولار شهريًا استضافة الأعمال: بدءاً من 8.99 دولار شهرياً

Hostwinds التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (3 تقييمات)

أدوات إدارة مواقع الويب الأخرى

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هناك الكثير من العمل في إدارة موقع إلكتروني، مع وجود العديد من المهام التي تشكل المشروع. إدارة مشروع ClickUp يمكن للأدوات تبسيط هذه العملية. هناك عمليات سير عمل متاحة خصيصًا من أجل إدارة الموقع الإلكتروني وكذلك قوالب إدارة المشاريع و قوالب إدارة البرامج لكل جانب من جوانب عملك تقريبًا.

بالإضافة إلى إدارة موقعك، فإن ClickUp هو أيضاً منصة إنتاجية شاملة مع ميزات تُبسِّط مهام إدارة المشاريع ومهام التعاون بين فريق العمل وأتمتتها. إن برنامج مجاني لإدارة المشاريع قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مما يجعله مناسبًا تمامًا لكل قسم في شركتك، ويتكيف بسهولة مع احتياجات سير العمل المحددة.

يتيح ذلك ل ClickUp أن يصبح مصدرًا واحدًا للحقيقة لمؤسستك بأكملها، مما يقلل من الحاجة إلى منتجات برمجية متباينة لتحقيق أهدافك.

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تجعل خدمات استضافة الويب عالية الجودة من السهل الحفاظ على جميع الجوانب التقنية لموقعك الإلكتروني وضمان سهولة عثور العملاء المهتمين عليك.

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