أفضل 10 عمليات تكامل Clockify لتتبع الوقت في 2025

تحقق من أي قائمة بأفضل أدوات إدارة الوقت ومن المحتمل أن تجد Clockify في القمة أو بالقرب منها. إنه أداة بسيطة ولكن أنيقة لتتبع الوقت، ويعمل بشكل جيد لتتبع كل مهمة وقائمة ومشروع تعمل عليه.

أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يجدون Clockify قيماً هو المجموعة الواسعة من عمليات تكامل Clockify. تسمح عمليات التكامل هذه لفريقك بربط مؤقت Clockify بمنصات إدارة المشاريع، وبرامج المحاسبة، والتطبيقات والأدوات الأخرى.

من تتبع وقت الوكالة إلى مجرد محاولة توفير الوقت في قائمة مهامك الشخصية، يمكن أن تصبح هذه الأدوات منقذة للحياة. إذا كنت تتطلع إلى ربط Clockify بتطبيقاتك المفضلة، فهذه بعض من أفضل عمليات التكامل التي ستضعك على المسار الصحيح بسرعة. 🤩

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكامل Clockify؟

بطبيعة الحال، يمكنك ربط الكثير من التطبيقات والأنظمة الأساسية مع إدخالات وقت Clockify. ولكن أفضل عمليات التكامل فقط هي التي تميل إلى مشاركة هذه الميزات المشتركة لمساعدتك على تحسين عملك وإنتاجيتك:

التكامل الطبيعي: يجب أن يكون كل من إدخالات وقت Clockify الجديدة وعرض المتتبعات الحالية سهل الإنجاز من داخل التطبيق الذي تستخدمه، مثل القدرة على تتبع الوقت مباشرةً داخل مشاريعك

يجب أن يكون كل من إدخالات وقت Clockify الجديدة وعرض المتتبعات الحالية سهل الإنجاز من داخل التطبيق الذي تستخدمه، مثل القدرة على تتبع الوقت مباشرةً داخل مشاريعك سهولة الاستخدام: يجب أن تكون فرقك قادرة على استخدام عميل Clockify بسهولة من البداية بحيث يمكن لأي مستخدم إنشاء إدخال وقت جديد في أي وقت يحتاج فيه إلى تتبع إنتاجيته في مشروع أو مهمة

يجب أن تكون فرقك قادرة على استخدام عميل Clockify بسهولة من البداية بحيث يمكن لأي مستخدم إنشاء إدخال وقت جديد في أي وقت يحتاج فيه إلى تتبع إنتاجيته في مشروع أو مهمة إمكانيات الأتمتة: بدلاً من الاضطرار دائمًا إلى النقر على مؤقت بدء تشغيل Clockify يدويًا، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على أتمتة إنشاء مؤقت قيد التشغيل وتتبع الوقت في أي مشروع أو مهمة

بدلاً من الاضطرار دائمًا إلى النقر على مؤقت بدء تشغيل Clockify يدويًا، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على أتمتة إنشاء مؤقت قيد التشغيل وتتبع الوقت في أي مشروع أو مهمة فرص التحليلات: يجب أن تكون إدخالات الوقت الجديدة قابلة للتتبع ومتاحة عبر البحث، مما يتيح للمستخدمين فهم الوقت الذي يقضونه في مهمة أو مشروع جديد بشكل أفضل

قم بتدوين الملاحظات بسرعة وتتبع الوقت وتحويل الإدخالات إلى مهام قابلة للتتبع يمكنك الوصول إليها من أي مكان باستخدام ملحق ClickUp Chrome

قبل كل شيء، يجب أن يساعدك تكامل Clockify الصحيح على تجنب تبديل السياق قدر الإمكان. بمجرد أن تتمكن من استخدام تطبيقاتك المفضلة وتحليلها بشكل أكثر فعالية، يمكنك تخصيص وقتك بشكل أفضل لإنجاز العمل.

أفضل 10 عمليات تكامل Clockify لاستخدامها في عام 2024

حان الوقت للبدء في العمل. يمكن أن يساعدك كل تكامل أدناه في تتبع عملك بشكل أفضل، وتسجيل الوقت الذي تقضيه على أهم تطبيقات الإنتاجية لديك، وزيادة إنتاجيتك في أي مشروع تهاجمه.

1. انقر فوق

راقب وقتك الذي تقضيه عبر المشاريع في ClickUp، حيث يمكنك إدارة المشاريع في طرق عرض متعددة والبقاء على رأس مهامك تكامل Clockify في ClickUp بسيط وأنيق في آنٍ واحد. يسمح العمل من خلال Google Chrome للمستخدمين في جميع مستويات الخطة بتتبع الوقت الذي يقضونه في كل مشروع أو حدث جديد في مساحة واحدة. بمجرد التتبع، يمكنك إضافة علامة جديدة أو البحث في كل إدخال للوقت في Clockify مباشرةً.

لكن السبب في ذلك أداة إدارة المشروع تتصدر هذه القائمة بشكل أعمق: فهي تأتي مع قدرات التتبع الخاصة بها. مع إدارة الوقت ClickUp Time Management ، يمكن للمستخدمين إنشاء تتبع داخلي كامل للوقت. يمكنك تقدير الوقت الفعلي وتتبع الوقت الفعلي لأي حدث في مساحة العمل الخاصة بك.

خذ كليك أب تتبع وقت المشروع كمثال. بالنسبة لكل مهمة، يمكنك إنشاء إدخال زمني يشير إلى المدة التي قضيتها بالضبط. من خلال إدارة العلامات، يمكنك حتى تحديد ما تقضي وقتك في مهمة معينة.

أيضًا، يمكنك الوصول إلى قوالب إدارة الوقت مصممة خصيصًا لمساعدتك على تحسين وأتمتة إنتاجيتك داخل مساحة عمل أكبر. بمجرد إنشاء القوالب، يمكنك تكرار القوالب الخاصة بك عبر مساحة العمل بأكملها لضمان أن كل عملك على كل عميل يتم إنفاقه بشكل جيد.

ClickUp أفضل الميزات

تكامل طبيعي مع Clockify الذي ينقل كل إدخال للوقت مباشرةً إلى مهامك

قدرات محسّنة لتتبع الوقت تسمح لك بإنشاء إدخالات الوقت مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك

مكتبة قوالب واسعة النطاق، بما في ذلك قوالب سجل الوقت , قوالب حظر الوقت وورقة إدارة الوقت الشخصي لـ ClickUp دعم لجميع أنواع الأجهزة، مما يمكّنك من تتبع وقتك والبحث فيه وتشغيل تقارير عن تتبع وقتك من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة



قيود ClickUp

ليس برنامجًا مخصصًا لتتبع الوقت، مما قد يجعل عملية الانضمام إلى مساحة عمل ClickUp معقدة لبعض المستخدمين

لا تتوفر إدخالات الوقت التي تم إنشاؤها من خلال تكامل Clockify داخل منصة ClickUp

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. نوتون

عبر الفكرة تم تصميم Notion لتنظيم عملك. إن تطبيق المخطط اليومي يساعد الفرق من جميع الأحجام على إنشاء المستندات، وإدارة المهام، وتدوين الملاحظات، والتنظيم حول الأهداف المركزية. ويضمن تكامله لتتبع الوقت أنه يمكنك استخدام عميل Clockify لتتبع الوقت الذي تقضيه في كل ملاحظة وتشغيل تقارير عن توقيتك واتجاهات الإنتاجية.

أفضل الميزات #### Notion

تتبع الوقت ممكن بزر واحد، مما يقلل من عدد النقرات اللازمة لتمييز ملاحظاتك بالطوابع الزمنية

تمتد واجهة Notion البسيطة إلى تكاملها مع Clockify، مما يجعل عملية الإعداد سهلة وسهلة الاستخدام

ميزات تعاون متقدمة تساعد على تأهيل أي شخص من عضو جديد في الفريق إلى عميل جديد

قيود برنامج Notion

لا يتوفر Clockify في جميع ميزات Notion، مثل المهام والمستندات

وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة، سواء بالنسبة ل Notion أو تكامله مع Clockify

تسعير Notion

مجانًا

بالإضافة إلى: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا

8 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا الشركات: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا

15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,800 تقييم)

3. أسانا

عبر أسانا واحدة من أشهر إدارة المهام يمكن أن تفتخر الحلول بتكامل Clockify الخاص بها. قم بتثبيت إضافة متصفح Clockify، ويمكنك تتبع جميع أعمالك بسهولة أكبر في Asana لمساعدة فريقك على تخطيط عبء العمل وقدرته بشكل أفضل.

أفضل ميزات #### أسانا

التكامل الكامل لـ Clockify مع إصدارات سطح المكتب والتطبيق من Asana

تكامل طبيعي على مستوى المشروع: سوف يلتقط Clockify تلقائيًا المشروع الذي تنتمي إليه المهمة وتعيين الوقت الذي تم تتبعه إلى ذلك المشروع

تكامل بنقرة واحدة يجعل من السهل بدء العمل بنقرة واحدة

قيود أسانا

التتبع القائم على المهام فقط: قد يكون من الصعب تتبع مشاريع أسانا الجديدة حتى يتم إنشاء مهام تلك المشاريع

ارتباك محتمل مع إمكانيات تتبع الوقت الداخلية، والتي تظهر بجوار تكامل Clockify في واجهة المستخدم

تسعير أسانا

أساسي

القسط: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4. تقويم جوجل

عبر تقويم جوجل على نحو متزايد، يستخدم المحترفون في مختلف المجالات تقويم Google ليس فقط للاجتماعات ولكن لتخطيط إنتاجيتهم. باستخدام هذا التكامل Shopify، يمكنك اتخاذ الخطوة التالية في هذه العملية - التأكد من أن الوقت الفعلي الذي تقضيه في عملك اليومي يتطابق مع الوقت المجدول.

أفضل ميزات تقويم Google

تتبّع وقت كل حدث في تقويم Google لتشغيل تقارير شاملة عن عملك اليومي واجتماعاتك اليومية

تشغيل تقارير عن اجتماعاتك في Clockify، بما في ذلك القدرة على تصنيف أنواع الاجتماعات داخل التطبيق

إدارة العديد من مشاريع التقويم من خلال تطبيق الويب الخاص بـ Spotify في الوقت نفسه

قيود تقويم Google

يقتصر عميل الويب الخاص بـ Clockify على تقرير خطي عند تتبع وقت التقويم، مما قد يجعل الرؤى المتعمقة أكثر صعوبة

يمكن أن يصبح تتبع الوقت مربكًا لـ التقويمات المشتركة مع الأحداث المتزامنة

تسعير مساحة عمل Google

شخصي: مجانًا

مجانًا الشركات المبتدئة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

5. تريلو

عبر تريلو إنه ليس مجرد منافس رئيسي لـ أفضل برنامج للجدول الزمني للمشروع . وبفضل تكامله مع Shopify، يتحول Trello أيضًا إلى متتبع للإنتاجية في الوقت الفعلي يضمن لك ولفريقك قضاء الوقت المناسب في جميع أعمالك اليومية.

أفضل ميزات Trello

إنشاء تتبع بسيط للوقت في كل بطاقة من بطاقات Trello باستخدام زر مؤقت بدء/إيقاف بسيط

قم بترميز كل إدخال للوقت تقوم بإنشائه في Clockify لتشغيل تقارير أكثر تعمقًا عن أنواع المشاريع والعملاء وما إلى ذلك.

إضافة الوقت يدويًا حسب الحاجة لضمان أن يظل كل تقرير يتم إنشاؤه دقيقًا عند البحث عن معلومات محددة لاحقًا

قيود Trello

يتطلب التكامل الكامل على مستوى المشروع عملية Zapier من جهة خارجية

أكثر تعقيدًا من معظم أدوات إدارة المشاريع، مما قد يجعل عملية الإعداد صعبة

تسعير Trello

مجاني

عادية: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,600 تقييم)

6. جداول بيانات جوجل

عبر جداول بيانات جوجل مثل تقويم جوجل، تُعد جداول البيانات من جداول بيانات جوجل الشهيرة أداة إنتاجية مكافئة لمحرري جداول البيانات القديمة. كما أنه، مثل التقويم، يحتوي أيضًا على تكامل Clockify الذي يستحق الإدراج في هذه القائمة، مما يساعدك على إنشاء تقارير أكثر تعمقًا من بيانات Clockify الخاصة بك.

أفضل ميزات جداول بيانات جوجل

تصدير بيانات Clockify بأي تنسيق مرغوب فيه لإنشاء تقارير متعمقة في جداول البيانات

تقلل وظائف الأتمتة من أعباء العمل اليدوية للاستيراد والتصدير من وإلى Clockify

تتيح واجهة برمجة تطبيقات Clockify المفتوحة للمستخدمين المتقدمين إنشاء أي نموذج تصدير وتقرير يمكن تخيله

قيود جداول بيانات Google Sheets

تتطلب القدرة على البحث في إدخالات وقت Clockify فهم كيفية بناء أعمدة البيانات المصدرة في جداول البيانات

خبرة واسعة مع برنامج التشغيل الآلي مثل Zapier أو Automate.io مطلوب لبناء نقل البيانات بشكل كامل

تسعير مساحة عمل Google

شخصي: مجانًا

مجانًا مبتدئ الأعمال: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

7. سلاك

عبر سلاك ماذا لو قلنا لك أنه من خلال Zapier، يمكنك استخدام Clockify لجعل أحد أكثر تطبيقات التواصل التجاري شيوعًا في العالم أكثر فائدة؟ هذا بالضبط ما يمكن أن يحققه هذا التكامل.

سلاك أفضل الميزات

قم بتغيير حالة Slack تلقائيًا في أي وقت تبدأ فيه تتبع الوقت باستخدام Clockify

انشر إدخالات وقت Clockify الجديدة في قناة سلاك محددة أو رسالة خاصة

قم بإنشاء قنوات سلاك جديدة لكل مشروع جديد تبدأه في Clockify

قيود Slack

لا يوجد تتبع أصلي للوقت في Slack يمكن أن يساعدك على تخطيط إنتاجيتك بشكل أفضل

تقتصر القدرة على البحث في إدخالات الوقت المنشورة في قنوات Slack على وظيفة البحث في Slack

تسعير سلاك

مجاني

المحترفين: 7.25 دولار/شهرياً

7.25 دولار/شهرياً الشركة+: 12.50 دولار/شهريًا

12.50 دولار/شهريًا شبكة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 32,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

8. إيرتابل

عبر الجدول الجوي تساعد Airtable في جوهرها مستخدميها على مشاركة البيانات والمعلومات بشكل أفضل أثناء عملهم على إنشاء التطبيقات وتفعيل سير العمل وغير ذلك. من خلال تكامل Clockify، يمكنك إغلاق حلقة هذه العملية من خلال التأكد من أن كل الوقت الذي يقضيه فريقك في تحقيق هذه الأهداف يكون مثمرًا وفعالًا.

أفضل ميزات #### Airtable

بمجرد بدء المؤقِّت على عنصر ما، يمكنك إيقافه من أي بيئة - سواء كانت بيئة ويب أو تطبيق، أو هاتف محمول أو سطح مكتب

مجتمع كبير يمكنه المساعدة في تحسين سير العمل والميزات، بما في ذلك تتبع الوقت

يبدو تكامل Clockify وكأنه جزء أساسي مفقود في Airtable، والذي لا يوفر تتبع الوقت الأصلي

قيود Airtable

يتوفر Clockify في كروم وفايرفوكس فقط

قد تجعل واجهة مستخدم Airtable المعقدة من الصعب على المستخدمين الجدد تحقيق أقصى استفادة من Clockify

تسعير #### Airtable

مجانًا

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 2100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

9. تودويست

عبر تودويست بفضل Clockify، حصل أحد أشهر تطبيقات قوائم المهام في السوق على ترقية. يسمح تكامل تتبع الوقت للمستخدمين بتتبع إنتاجيتهم مباشرةً من شاشة نظرة عامة على القائمة، مما يسهل معرفة مقدار الوقت الذي تقضيه بالضبط في كل عنصر.

أفضل ميزات Todoist

يقلل تتبع الوقت من شاشة النظرة العامة من النقرات اللازمة لبدء المؤقِّت وإيقافه

يعمل التكامل عبر الأجهزة، ويتكامل تمامًا مع واجهة Todoist

مزامنة المشاريع بين Todoist وClockify لتسهيل تشغيل التقارير

قيود Todoist

التقارير متوفرة فقط من خلال عميل الويب Clockify

لا توجد وظيفة غير متصلة بالإنترنت ل Todoist أو التكامل

تسعير تودويست

مبتدئ: مجانًا

مجانًا للمحترفين: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تودويست

G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

10. كويك بوكس

عبر كويك بوكس ربما يكون برنامج المحاسبة الأكثر شعبية في السوق، يتيح Quickbooks للمستخدمين تحسين وظائفه بشكل أكبر من خلال اتصاله مع Clockify. بمجرد تثبيت التكامل، يمكنك بسهولة تتبع الوقت في عملك وملء الجداول الزمنية وتحسين مسك الدفاتر.

كويك بوكس أفضل الميزات

تتيح إضافة مستخدمين إلى Clockify لكل منهم ملء جداولهم الزمنية تلقائيًا من خلال الوقت المتتبع

يسمح لك خيار المزامنة التلقائية بمطابقة مستخدمي Clockify مع مستخدمي Quickbook الخاص بك

مزامنة معدلات الساعات مع إدخالات الوقت لتسهيل إنشاء الجداول الزمنية

قيود كويك بوكس

بعض التعارضات والوظائف المحدودة مقارنة ب Quickbook Time (حل تتبع الوقت الخاص ب Quickbook)

قد تتطلب واجهة معقدة مع تتبع الوقت المستند إلى المستخدم وقتاً طويلاً وموارد كبيرة للفرق الكبيرة

تسعير كويك بوك بوكس

البداية البسيطة: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأساسيات: 30 دولاراً في الشهر

30 دولاراً في الشهر الإضافة: 45 دولارًا في الشهر

45 دولارًا في الشهر متقدم: 100 دولار/شهرياً

كويك بوكس التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (3,100+ تقييم)

4.0/5 (3,100+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,300 تقييم)

قم بتحسين أو استبدال مشاريع Clockify الخاصة بك باستخدام ClickUp

دعونا نوضح شيئًا واحدًا: ClickUp ليس مجرد تكامل Clockify الأعلى، بل إنه يعمل أيضًا كـ أفضل بديل ل Clockify في السوق

نعم، يمكنك استخدام التكامل كمستخدم حالي لتحسين إدارة مشروعك في ClickUp. ولكن إذا كنت تتطلع فقط للبدء تتبع المهام ووقت المشروع، لماذا لا تستخدم الميزة المدمجة؟

مع ClickUp، يمكنك الحصول على جميع الميزات التي يمكن أن يقدمها Clockify - إلى جانب منصة مجانية لإدارة المشاريع . وهذا يعني الأتمتة ليس فقط لكل إدخال زمني جديد ولكن لكل جزء من المشروع.

إنه حل رائع متعدد الإمكانات للجمع بين إدارة مشروعك وأتمتة أتمتة إدارة المشروع وأتمتة تتبع الوقت في مساحة عمل واحدة.

إذاً، ماذا تنتظر؟ قم بإنشاء حساب ClickUp وابدأ في تحسين إنتاجيتك اليوم.