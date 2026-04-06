Tận dụng tối đa GitHub Copilot với ClickUp AI

ClickUp hay Copilot? Bạn không cần phải lựa chọn.

Nhóm kỹ thuật của bạn đã chọn GitHub Copilot làm trợ lý lập trình AI. Điều đó khiến ClickUp trở nên hữu ích hơn, chứ không phải ít đi.

Copilot là lớp AI dành cho các nhà phát triển. Họ tin tưởng Copilot trong việc hoàn thiện mã, lập trình tự động, tự động hóa yêu cầu Hợp nhất và đánh giá mã. ClickUp AI là lớp trí tuệ dành cho toàn bộ tổ chức: các quản lý dự án, chuyên viên tiếp thị, trưởng bộ phận nhân sự, lãnh đạo cấp cao và tất nhiên, cả các nhà phát triển khi họ rời khỏi VS Code.

Copilot kết thúc tại Yêu cầu Hợp nhất. ClickUp là nơi Yêu cầu Hợp nhất trở thành một đầu ra được theo dõi, một cột mốc của sprint, một chỉ số trên bảng điều khiển và một bản cập nhật trạng thái dự án được hiển thị cho toàn bộ công ty.

Khi kết hợp với nhau, chúng bao quát toàn bộ các công việc được hỗ trợ bởi AI.

Cách thức hoạt động của ClickUp AI

ClickUp AI là bộ công cụ AI toàn diện được tích hợp sẵn vào nền tảng nơi các nhóm của bạn đang quản lý công việc.

Thay vì coi AI như một tiện ích bổ sung riêng biệt không có bối cảnh công việc của bạn, ClickUp mang đến cho bạn Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới — nơi AI hiểu sâu sắc các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn để cung cấp hỗ trợ phù hợp, có bối cảnh và tiết kiệm thời gian trong mọi khía cạnh của quy trình làm việc.

Tương lai của công việc là Sự hội tụ + Trí tuệ nhân tạo

Đây là những yếu tố giúp điều đó trở nên khả thi:

ClickUp Brain

ClickUp Brain là lớp trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn trong ClickUp. Nó giúp toàn bộ không gian làm việc trở nên thông minh hơn cho mọi người dùng và mọi công cụ được kết nối.

Tạo các đoạn mã, tóm tắt bản tóm tắt dự án và dịch mã giữa các ngôn ngữ với ClickUp Brain

@đề cập Brain : Hãy xem Brain như trợ lý thông minh 24/7 của bạn. Bạn có thể gắn thẻ Brain như một đồng nghiệp trong bất kỳ công việc, tài liệu hoặc cuộc trò chuyện nào để nhận sự hỗ trợ theo yêu cầu : Hãy xem Brain như trợ lý thông minh 24/7 của bạn. Bạn có thể gắn thẻ Brain như một đồng nghiệp trong bất kỳ công việc, tài liệu hoặc cuộc trò chuyện nào để nhận sự hỗ trợ theo yêu cầu

Câu trả lời tự động : Trong ClickUp, AI tự động trả lời các câu hỏi trong các chủ đề trò chuyện và bình luận, giúp người dùng không phải chuyển đổi ngữ cảnh và thực hiện việc cần làm : Trong ClickUp, AI tự động trả lời các câu hỏi trong các chủ đề trò chuyện và bình luận, giúp người dùng không phải chuyển đổi ngữ cảnh và thực hiện việc cần làm

Trí tuệ bối cảnh : Trí tuệ nhân tạo bối cảnh của Brain theo dõi toàn bộ công việc để thu thập và cập nhật cơ sở kiến thức liên tục

Tìm kiếm Doanh nghiệp : Đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhận câu trả lời từ các công việc, tài liệu, trò chuyện, bình luận và tệp đính kèm. Tuân thủ quyền truy cập của không gian làm việc : Đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhận câu trả lời từ các công việc, tài liệu, trò chuyện, bình luận và tệp đính kèm. Tuân thủ quyền truy cập của không gian làm việc

Trường Tùy chỉnh AI: Các trường tự động điền dựa trên nội dung công việc: cảm xúc, điểm ưu tiên, phân loại danh mục và tóm tắt. Không cần nhập lệnh.

📮 ClickUp Insight: Cuộc khảo sát về mức độ trưởng thành của AI của chúng tôi cho thấy 33% người dùng phản đối các công cụ mới và chỉ 19% áp dụng và mở rộng quy mô AI một cách nhanh chóng. Khi mỗi tính năng mới xuất hiện dưới dạng một ứng dụng khác, một tài khoản đăng nhập khác hoặc một quy trình làm việc khác cần phải học, các nhóm gần như ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi với các công cụ. ClickUp Brain lấp đầy khoảng trống này bằng cách hoạt động trực tiếp trong một không gian làm việc thống nhất, hội tụ, nơi các nhóm đã lên kế hoạch, theo dõi và giao tiếp. Nó mang đến nhiều mô hình AI, tạo hình ảnh, hỗ trợ mã hóa, tìm kiếm web sâu, tóm tắt tức thì và suy luận nâng cao vào chính nơi công việc đang diễn ra.

Siêu đại lý

Super Agents trong ClickUp là những trợ lý ảo đầu tiên trên thế giới có khả năng tương đương con người. Điều này có nghĩa là, giống như con người, chúng có khả năng suy luận phức tạp và thực hiện công việc một cách độc lập. Bạn có thể coi chúng như những đồng đội AI. Cấu hình chúng bằng các hướng dẫn, điều kiện kích hoạt, công cụ, kiến thức và bộ nhớ thông qua công cụ Super Agent Builder của ClickUp.

Sử dụng công cụ Super Agent Builder không cần mã của ClickUp để khởi chạy agent tùy chỉnh của bạn chỉ trong vài phút

Bạn có thể gắn thẻ cho họ, giao công việc, nhắn tin riêng (DM) trong cuộc trò chuyện và thậm chí @đề cập đến họ ngay tại nơi bạn đang làm việc. Họ sẽ tự thực hiện các bước cần thiết để hoàn thành công việc được giao.

Điều tuyệt vời nhất là gì? Sau khi đã tạo ra trợ lý ảo, bạn không cần phải ra lệnh cho họ ở mỗi bước. Bạn cũng có thể trò chuyện với họ một cách tự nhiên để tinh chỉnh kết quả đầu ra.

Mỗi bộ phận trong công ty của bạn đều có các gói công cụ được thiết lập sẵn, sẵn sàng sử dụng với ClickUp Accelerator:

Phòng ban Các đại lý Quản lý dự án Nhân viên tiếp nhận, Nhân viên phân công, Nhân viên quản lý dự án, Nhân viên trả lời trực tiếp Tiếp thị Trợ lý Tóm tắt, Trợ lý Nội dung, Trợ lý Thương hiệu, Trợ lý Thông tin Thời gian Thực Sản phẩm & Kỹ thuật PRD Agent, Triage Agent, Codegen Agent, Live Answers Agent Nhân sự Trợ lý Onboarding, Trợ lý Pulse Check, Trợ lý Trainer, Trợ lý Live Answers Lãnh đạo Trợ lý Nhắc nhở Mục tiêu, Trợ lý Điều chỉnh, Trợ lý Kết quả Chính, Trợ lý Cập nhật Trạng thái Bán hàng Các tác nhân tùy chỉnh cho quy trình làm việc bán hàng

Bell Direct chứng minh rằng với ClickUp, bạn không cần một nhóm kỹ thuật để áp dụng AI một cách hiệu quả.

Sử dụng ClickUp Super Agents, nhóm đã tự động hóa quy trình tiếp nhận và phân loại công việc từ đầu đến cuối mà không cần viết mã hay thêm công cụ mới.

Kết quả:

🌟 Tăng 20% hiệu quả hoạt động📌 Xử lý hơn 800 email mỗi ngày theo thời gian thực✅ Miễn phí sức chứa cho 2 nhân viên toàn thời gian để tập trung vào các công việc chiến lược sâu sắc

Autopilot và Ambient Agents

Đây là các tác nhân luôn hoạt động, chạy ngầm mà không cần người dùng phải kích hoạt. Hãy nghĩ đến:

Tóm tắt bảng điều khiển được tạo ra mỗi sáng

Cập nhật trạng thái được đẩy lên mà không cần check-in

Các công việc được tự động phân loại và chuyển tiếp theo mức độ ưu tiên

Các mục quá hạn được đánh dấu và chuyển lên cấp trên

Dữ liệu được cập nhật liên tục trên toàn bộ Không gian Làm việc

Đại lý được chứng nhận

Đối với các quy trình làm việc có mức độ rủi ro cao đến mức cần phải xây dựng giải pháp tùy chỉnh, đội ngũ Kỹ sư Triển khai Nâng cao của ClickUp sẽ thiết kế và triển khai một đại lý được tùy chỉnh phù hợp với các quy trình cụ thể của tổ chức bạn. Với các Đại lý Được Chứng nhận, bạn sẽ nhận được dịch vụ thiết lập chuyên nghiệp cùng với quyền sử dụng không giới hạn.

👀 Bạn có biết? Đại lý được chứng nhận của ClickUp đạt 96/100 điểm trong một cuộc so sánh trực tiếp về các kế hoạch dự án sẵn sàng triển khai. Đối thủ cạnh tranh gần nhất đạt 61 điểm, trong khi hầu hết các đối thủ khác chỉ đạt mức 40-50 điểm. Trên thực tế, các nhóm có thể chuyển từ ý tưởng → kế hoạch → thực thi chỉ trong một bước duy nhất, với sự can thiệp tối thiểu của con người. Đó chính là điều khiến Certified Agent nổi bật trong bài đánh giá này.

Cuộc họp AI

Với ClickUp Calendar và AI Notetaker, các nhóm có thể lên lịch cuộc họp theo ngữ cảnh và ghi chú tự động.

Hãy để ClickUp AI tự động hóa các cuộc họp của bạn, từ việc lên lịch đến ghi chép và tóm tắt

Sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để kiểm tra lịch làm việc của nhóm và lên lịch cuộc họp

Tham gia các cuộc họp ngay trong ClickUp mà không cần chuyển tab

Nhận ghi chú cuộc họp tự động trong hộp thư đến ClickUp của bạn — với nhãn người nói, tóm tắt, các chủ đề chính và các quyết định được đánh dấu nổi bật

AI trích xuất các mục cần thực hiện từ ghi chú cuộc họp và chuyển chúng thành các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi

Theo dõi tiến độ được liên kết với dự án liên quan

Các bản tóm tắt được đăng lên không gian ClickUp tương ứng

Mọi thành viên tham gia cuộc họp đều được hiển thị những nội dung đã được thảo luận, những việc cần thực hiện tiếp theo và ai là người chịu trách nhiệm.

Nhiều tùy chọn mô hình AI trên một nền tảng duy nhất

ClickUp không phụ thuộc vào mô hình cụ thể. Người dùng có thể chuyển đổi giữa GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 và 14 mô hình AI từ OpenAI, Anthropic và Google trực tiếp từ thanh công cụ ClickUp mà không cần rời khỏi nền tảng.

Truy cập nhiều mô hình AI với giá của một mô hình duy nhất nhờ ClickUp Brain

Brain sử dụng các mô hình này cho trí tuệ không gian làm việc, và các Super Agent có thể tận dụng bất kỳ mô hình nào có sẵn. Quản trị viên có thể giới hạn các mô hình có sẵn cho từng không gian làm việc.

Nhóm của bạn đã có quyền truy cập vào các mô hình tương tự đang hỗ trợ Copilot, được áp dụng trên toàn bộ hệ thống công việc: công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển, clip, mục tiêu và biểu mẫu.

GitHub Copilot mang lại những gì

Copilot là một nền tảng lập trình AI mạnh mẽ, và khi được sử dụng cùng với ClickUp, nó mang lại giá trị thực sự cho nhóm kỹ thuật của bạn:

Copilot Chat : Trí tuệ nhân tạo (AI) trò chuyện trong thanh bên của IDE. Đặt câu hỏi về mã, tạo bài kiểm tra, gỡ lỗi và nhận lời khuyên về kiến trúc. Hỗ trợ lựa chọn mô hình trên GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini và o3

Chế độ Agent : Chỉnh sửa nhiều tệp tự động trong VS Code và JetBrains. Xác định các tệp cần chỉnh sửa, thực thi lệnh terminal và xử lý lỗi mà không cần can thiệp thủ công

Coding Agent : Trình làm việc nền hoàn toàn tự động. Chỉ cần gán một vấn đề GitHub, Copilot sẽ tạo nhánh, viết mã, chạy thử nghiệm và mở Yêu cầu Hợp nhất

Kiểm tra mã nguồn: Kiểm tra mã nguồn tự động thu thập toàn bộ bối cảnh dự án trước khi đề xuất thay đổi, và có thể chuyển các đề xuất này đến công cụ lập trình tự động để tự động sửa các yêu cầu kéo (PRs)

Copilot kết nối với ClickUp thông qua MCP (Model Context Protocol). Máy chủ MCP của ClickUp cho phép Copilot truy cập đầy đủ vào các công việc, tài liệu, bình luận, Trường Tùy chỉnh và tìm kiếm trực tiếp từ IDE.

Điều này rất tốt. Càng có nhiều công cụ AI kết nối với ClickUp qua MCP, ClickUp càng trở nên thiết yếu hơn như một hệ thống bối cảnh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay đổi trạng thái công việc trong ClickUp trực tiếp từ GitHub bằng cách thêm trạng thái trong ngoặc vuông vào ID Nhiệm vụ trong thông điệp commit hoặc mô tả PR của bạn, ví dụ: #abc123[code review]. Với Tích hợp ClickUp-GitHub, các nhà phát triển không bao giờ phải rời khỏi VS Code, trong khi các quản lý dự án nhận được cập nhật trạng thái ngay lập tức. Bạn cũng có thể cài đặt Tự động hóa GitHub trong ClickUp (như “PR đã được hợp nhất → chuyển công việc sang QA”) để hoàn toàn tự động hóa quy trình. Tự động liên kết các commit, yêu cầu Hợp nhất và so sánh mã nguồn với các công việc thông qua tích hợp ClickUp GitHub

Bốn lý do tại sao ClickUp và GitHub Copilot kết hợp với nhau sẽ hiệu quả hơn

Lập trình được hỗ trợ bởi AI chỉ là bước khởi đầu. Khi GitHub Copilot kết hợp với ClickUp AI, toàn bộ quy trình làm việc của bạn, từ khi commit đến khi hoàn thành, sẽ trở nên thông minh hơn.

1. Viết mã với Copilot, phối hợp với ClickUp

🧑🏻‍💻 Copilot rất xuất sắc trong việc thực thi kỹ thuật. Sử dụng nó để viết mã, xem xét các Yêu cầu Hợp nhất, thậm chí gỡ lỗi và tự động hóa quy trình làm việc từ vấn đề đến PR. Đó là những gì một công cụ lập trình AI làm tốt.

🏆 ClickUp là nơi điều phối mọi công việc liên quan đến mã nguồn. Yêu cầu tính năng đã tạo ra vấn đề. Kế hoạch sprint đang theo dõi các cột mốc quan trọng. Bảng điều khiển cho ban lãnh đạo thấy tiến độ phát hành. Bản cập nhật trạng thái mà PM gửi mà không cần phải liên hệ với các nhà phát triển để tìm hiểu bối cảnh.

Tự động hóa quá trình chuyển giao từ các đề xuất của AI sang các Yêu cầu Hợp nhất thực tế trong quy trình làm việc của nhóm bạn với ClickUp AI

Copilot lo phần xây dựng. ClickUp AI lo phần lý do tại sao nó quan trọng, ai cần biết và bước tiếp theo là gì.

👉🏼 Ví dụ điển hình: Illia Shevchenko, một Chuyên gia Được Xác nhận của ClickUp (Nhà sáng lập tại SystemsIntegrators), đã giải quyết một nút thắt cổ chai trong báo cáo kéo dài cho một công ty thiết kế website bằng cách xây dựng một Super Agent Đồng bộ Trạng thái đơn giản . Ban lãnh đạo cần được hiển thị thông tin, nhưng các nhà phát triển liên tục bị gián đoạn để viết các bản cập nhật. Thay vì thêm một lớp báo cáo khác, anh ấy đã tự động hóa quy trình này bằng Super Agents. Tự động hóa việc cập nhật trạng thái dự án với ClickUp Super Agents Trình tự động hóa này chạy theo lịch trình, quét các hoạt động thực tế của công việc trên các dự án và tạo ra các bản cập nhật trạng thái rõ ràng, sẵn sàng trình bày với lãnh đạo. Không ai cần phải tạm dừng công việc thực tế để chuyển tiếp các bản cập nhật dự án thủ công. Nhờ có trình tự động hóa này, các công cụ theo dõi dự án và tài liệu trạng thái sẽ được cập nhật tự động ở chế độ nền.

2. AI trên toàn tổ chức dành cho mọi nhóm, không chỉ riêng đội ngũ kỹ thuật

🧑🏻‍💻 Copilot dành cho các nhà phát triển. Nếu bạn là người quản lý dự án, chuyên viên tiếp thị, trưởng bộ phận nhân sự hoặc lãnh đạo cấp cao, Copilot có giới hạn tác dụng với bạn. Công cụ này hoạt động trong IDE và trên GitHub.com.

🏆 ClickUp AI đáp ứng mọi nhu cầu:

Super Agents được thiết kế dành cho các bộ phận Quản lý Dự án, Tiếp thị, Sản phẩm & Kỹ thuật, Nhân sự, Lãnh đạo và Bán hàng

Brain trả lời các câu hỏi từ bất kỳ người dùng nào trong Không gian Làm việc

Trường Tùy chỉnh AI phân loại và bổ sung thông tin cho các công việc mà không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào

Các tác nhân Autopilot hoạt động 24/7 cho toàn bộ tổ chức

Trong một công ty có 500 nhân viên, có thể chỉ có khoảng 60 nhà phát triển sử dụng Copilot hàng ngày. ClickUp AI hỗ trợ 440 người còn lại.

3. Trí tuệ luôn hoạt động so với hỗ trợ được kích hoạt bởi trình chỉnh sửa

🧑🏻‍💻 Copilot hoạt động khi ai đó mở IDE hoặc giao vấn đề trên GitHub. Nếu không ai mở VS Code, sẽ không có gì xảy ra. Coding Agent là công cụ tự động nhất, nhưng nó chỉ kích hoạt khi có người giao vấn đề.

🏆 ClickUp AI hoạt động liên tục dù có ai chú ý hay không:

Brain làm giàu dữ liệu ở chế độ nền: tóm tắt dự án, điền thông tin vào các Trường Tùy chỉnh, cập nhật cơ sở kiến thức

Các tác nhân Autopilot giám sát không gian làm việc 24/7: đánh dấu các mục quá hạn, tự động phân loại các công việc mới, tạo báo cáo tổng hợp trên bảng điều khiển

Super Agents được kích hoạt bởi các sự kiện trong quy trình làm việc: thay đổi trạng thái, công việc mới, đề cập, lịch trình

Không gian Làm việc trở nên thông minh hơn từng giờ mà không cần ai phải chủ động điều khiển.

4. Độ sâu bối cảnh kết nối mã nguồn với kết quả kinh doanh

🧑🏻‍💻 Copilot hiểu về mã nguồn: kho lưu trữ, vấn đề, Yêu cầu Hợp nhất và sự khác biệt giữa các tệp. Tuy nhiên, nó không hiểu về dòng thời gian của dự án, khối lượng công việc của nhóm, các mối phụ thuộc giữa các bộ phận hoặc mục tiêu kinh doanh.

🏆 ClickUp AI liên tục làm phong phú thêm bối cảnh công việc toàn diện: Tóm tắt do trí tuệ nhân tạo tạo ra, Trường Tùy chỉnh được phân loại bởi AI, thông tin chi tiết về dự án có cấu trúc và thông tin trạng thái. Khi Copilot kết nối qua MCP, nó có thể đọc bối cảnh được làm phong phú này và tạo ra kết quả tốt hơn cho nhà phát triển.

Vòng lặp tích lũy:

GitHub Copilot so với ClickUp: Công cụ phù hợp cho từng trường hợp cụ thể

Trường hợp sử dụng Công cụ tốt nhất Tại sao Viết và chỉnh sửa mã Copilot Tích hợp sẵn trong IDE, hoàn thành nội tuyến, đa mô hình Tự động chuyển từ vấn đề sang PR Copilot Coding Agent Tác vụ nền, chạy thử nghiệm, mở PR Kiểm tra mã Copilot Đánh giá theo hướng tiếp cận linh hoạt với bối cảnh dự án đầy đủ Cập nhật trạng thái dự án ClickUp AI Luôn hoạt động, tự động tạo ra từ hoạt động thực tế Lập kế hoạch và theo dõi sprint ClickUp AI Cân bằng khối lượng công việc, phát hiện các vấn đề cản trở, bảng điều khiển Bản nháp nội dung trong tài liệu ClickUp AI Trong bối cảnh, liên kết với bản tóm tắt và công việc Các câu hỏi về công việc Brain Câu trả lời tức thì từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và bình luận Định tuyến và phân loại công việc Siêu đại lý Dựa trên sự kiện, nhận biết không gian làm việc, giới hạn theo quyền truy cập Ghi chú cuộc họp và các bước tiếp theo Cuộc họp AI Tự động ghi nhận, tạo/lập mục Giám sát nền Các tác nhân Autopilot 24/7, không cần nhắc nhở, luôn hoạt động Quy trình làm việc tùy chỉnh có tính chất quan trọng Đại lý được chứng nhận Được thiết kế chuyên dụng, hỗ trợ mã hóa đầu cuối (FDE), không giới hạn Khả năng hiển thị giữa các nhóm ClickUp AI Bảng điều khiển, mục tiêu, tóm tắt dự án dành cho nhà lãnh đạo Quy trình làm việc chia sẻ của nhóm Siêu đại lý Có thể xem được trong tổ chức, được duy trì ở cấp độ không gian làm việc

Copilot xử lý trí tuệ mã nguồn cho bộ phận kỹ thuật. ClickUp AI xử lý trí tuệ công việc cho toàn bộ công ty. Với sự kết hợp của hai công cụ này, bạn đã bao quát mọi nhóm và mọi trường hợp sử dụng.

Điều này có ý nghĩa gì đối với tổ chức của bạn

Dành cho mọi thành viên trong nhóm

Trí tuệ nhân tạo hoạt động ngay khi họ mở ClickUp, không cần thiết lập IDE, không cần lệnh terminal và không yêu cầu kỹ năng lập trình. Brain trả lời các câu hỏi của họ, các trợ lý xử lý công việc lặp đi lặp lại, Trường Tùy chỉnh tự động phân loại công việc và ghi chú cuộc họp được tự động tạo ra.

Dành cho nhóm kỹ thuật của bạn

Copilot hỗ trợ lập trình, kiểm tra mã nguồn và tự động hóa xử lý vấn đề. Máy chủ MCP của ClickUp cho phép họ truy cập đầy đủ vào không gian làm việc trực tiếp từ môi trường phát triển tích hợp (IDE). Các kết quả họ triển khai sẽ được phản hồi trở lại ClickUp, nơi các tác nhân xử lý tiếp và các bảng điều khiển được cập nhật tự động.

Dành cho bộ phận CNTT và lãnh đạo

Một nền tảng AI được quản lý với cùng hệ thống SSO, quyền truy cập và chính sách tuân thủ như phần còn lại của ClickUp. Được chứng nhận ISO 42001 về quản lý AI, không lưu trữ dữ liệu từ các đối tác AI và các quyền kiểm soát quản trị tập trung để quyết định các mô hình, tác nhân và tính năng nào được kích hoạt. So sánh với Copilot, vốn chỉ quản lý AI cho nhóm kỹ thuật, chứ không phải toàn bộ tổ chức.

Về chiến lược AI

ClickUp không phụ thuộc vào mô hình cụ thể và bao gồm GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3, cùng 14 mô hình AI từ OpenAI, Anthropic và Google. Nhóm kỹ thuật của bạn có thể ưa chuộng thiết lập đa mô hình của Copilot trong IDE, nhưng lớp AI đồ thị công việc vẫn duy trì tính nhất quán bất kể điều gì. ClickUp tích hợp các mô hình mới nhất mà không yêu cầu bất kỳ ai phải xây dựng lại quy trình làm việc, huấn luyện lại các tác nhân hoặc cấu hình lại các kết nối MCP.

📮ClickUp Insight: 13% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng AI để đưa ra các quyết định khó khăn và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, chỉ 28% cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong công việc. Một lý do có thể là: lo ngại về bảo mật! Người dùng có thể không muốn chia sẻ dữ liệu ra quyết định nhạy cảm với một AI bên ngoài. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách mang khả năng giải quyết vấn đề dựa trên AI trực tiếp vào Không gian Làm việc an toàn của bạn. Từ SOC 2 đến các tiêu chuẩn ISO, ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao nhất và giúp bạn sử dụng công nghệ AI tạo ra nội dung một cách an toàn trên toàn bộ Không gian Làm việc của mình.

Cách GitHub Copilot kết nối với ClickUp qua MCP: Kiến trúc

Sự kết hợp giữa Trí tuệ mã nguồn và Trí tuệ công việc

GitHub Copilot là lớp AI dành cho nhóm kỹ thuật của bạn. ClickUp AI là cách để trí tuệ đó được triển khai trên toàn bộ tổ chức của bạn.

Brain giúp không gian làm việc trở nên thông minh hơn từ bên trong

Super Agents cung cấp cho mỗi nhóm những đồng đội AI hoạt động 24/7

Copilot kết nối với không gian làm việc được mở rộng đó thông qua MCP

Khi kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo ra hiệu quả nhân đôi

Chúng tôi không đặt ClickUp AI và Copilot vào thế đối đầu. Chúng tôi khuyến khích một thiết lập giúp bạn tận dụng tối đa cả hai. Copilot xử lý mã. ClickUp AI xử lý mọi thứ còn lại. Khi kết hợp, chúng giúp bạn chuyển từ việc triển khai mã sang triển khai kết quả. Thông minh hơn và nhanh hơn.