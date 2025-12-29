Giới thiệu Super Agents™: Những Trợ lý AI giống con người đầu tiên trên thế giới

Siêu Đại lý là những đồng đội AI giống con người, hoạt động bên trong ClickUp.

Khác với các công cụ AI độc lập, chúng có thể nhìn thấy và hiểu chính xác cách công việc của bạn kết nối giữa các công việc, tài liệu, trò chuyện, cuộc họp, lịch trình và các công cụ kết nối. Chính xác như cách bạn và nhóm của bạn làm.

Với bối cảnh đầy đủ, Super Agents có thể vận hành quy trình làm việc 24/7, hợp tác cùng đồng nghiệp và hoạt động trong phạm vi kiến thức, quyền truy cập và các quy tắc an toàn của công ty bạn.

Bài viết này giải thích cách chúng hoạt động, tại sao kiến trúc cơ bản lại quan trọng và điều gì khiến chúng khác biệt cơ bản so với các đại lý khác mà bạn có thể đã thấy.

Tại sao các Trợ lý AI truyền thống vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi?

Hầu hết các dự án AI bị đình trệ vì một số lý do đơn giản:

Không có bối cảnh thực tế : Các chatbot và đại lý chung chung không thực sự hiểu công việc của bạn. Chúng chỉ nhìn thấy một lời nhắc, chứ không phải các dự án, khách hàng hoặc quyết định của bạn.

Các công cụ không kết nối : Các công việc, tài liệu, vé hỗ trợ, email và phân tích của bạn nằm trong các ứng dụng khác nhau. Việc khiến AI hoạt động trên tất cả chúng là một thách thức.

Tự động hóa dễ bị hỏng : Bạn có thể lập trình các quy trình làm việc riêng lẻ, nhưng chúng sẽ bị hỏng ngay lập tức khi quy trình hoặc công cụ của bạn thay đổi.

Không có sự hợp tác ở mức độ con người: Bạn không thể giao công việc cho họ, đề cập đến họ trong cuộc hội thoại hoặc tin tưởng rằng họ "nhớ" những gì đã xảy ra tuần trước.

Kết quả: rất nhiều thử nghiệm AI, nhưng ít tác động bền vững.

Siêu Đại lý là gì?

Siêu Đại lý trong ClickUp là các đồng nghiệp AI được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Chúng xuất hiện giống như các thành viên trong nhóm, vì bên trong, chúng được mô phỏng như người dùng thực sự.

Bạn có thể:

Giao công việc cho họ : Giao cho họ quyền sở hữu đối với công việc lặp lại, dự án hoặc toàn bộ quy trình làm việc.

@đề cập đến họ ở bất kỳ đâu : Kéo họ vào tài liệu, công việc hoặc trò chuyện để thêm bối cảnh, trả lời câu hỏi hoặc đẩy nhanh tiến độ công việc.

Nhắn tin trực tiếp cho họ : Yêu cầu hỗ trợ, giao việc vặt, hoặc nhận cập nhật giống như khi bạn làm việc với đồng nghiệp.

Đặt lịch trình và điều kiện kích hoạt cho họ: Cho phép họ chạy báo cáo hàng sáng, phân loại các yêu cầu mới khi chúng đến, hoặc theo dõi quy trình làm việc ở chế độ nền.

Trợ lý Quản lý Dự án được thiết kế chuyên biệt để quản lý toàn bộ quy trình làm việc của quản lý dự án

Thay vì chỉ đơn thuần phản hồi các yêu cầu, Super Agents tham gia vào quy trình làm việc của bạn cùng với con người. Và họ làm điều đó một cách liên tục, chủ động và có tầm nhìn toàn diện về công việc mà họ đang thực hiện.

Ba sức mạnh cốt lõi của Super Agents

Trái tim của Super Agents là ba trụ cột: Bối cảnh, Trí tuệ nhân tạo môi trường và Bảo mật.

1. Bối cảnh: Luôn thông minh

Siêu Đại lý thu thập bối cảnh trực tiếp từ không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn theo thời gian thực để cung cấp hỗ trợ tùy chỉnh

Siêu Đại lý là những đại lý đầu tiên có khả năng ghi nhớ và bối cảnh tương đương con người. Chúng:

Kết nối với tất cả tệp tin, ứng dụng và dữ liệu của bạn : Super Agents tích hợp vào Không gian Làm việc và các công cụ kết nối của bạn, tạo ra một lớp thông tin doanh nghiệp duy nhất thay vì các mảng kiến thức phân tán.

Nhìn nhận công việc như cách con người làm : Các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, cuộc họp và cập nhật không phải là văn bản ngẫu nhiên. Chúng là bối cảnh có cấu trúc, sống động mà Super Agent của bạn có thể điều hướng và thực hiện hành động.

Lưu trữ và sử dụng các loại bộ nhớ khác nhau , bao gồm: Bộ nhớ gần đây: Những gì vừa xảy ra trong một công việc, cuộc hội thoại hoặc quy trình làm việc Ưu tiên: Cách nhóm của bạn muốn công việc được hoàn thành – giọng điệu, định dạng, quy tắc định tuyến và hơn thế nữa Bộ nhớ dài hạn và theo sự kiện: Các quyết định quan trọng, mẫu hình và lịch sử dự án được lưu trữ trong Tài liệu mà bất kỳ người cộng tác nào cũng có thể kiểm tra và tinh chỉnh.

Ký ức gần đây: Những gì vừa xảy ra trong một công việc, cuộc hội thoại hoặc quy trình làm việc.

Tùy chọn: Cách nhóm của bạn muốn công việc được hoàn thành – giọng điệu, định dạng, quy tắc định tuyến và nhiều hơn nữa.

Trí nhớ dài hạn và ngắn hạn: Các quyết định quan trọng, mẫu hình và lịch sử dự án được lưu trữ trong tài liệu Docs, cho phép bất kỳ người cộng tác nào kiểm tra và tinh chỉnh.

Ký ức gần đây: Những gì vừa xảy ra trong một công việc, cuộc hội thoại hoặc quy trình làm việc.

Tùy chọn: Cách nhóm của bạn muốn công việc được hoàn thành – giọng điệu, định dạng, quy tắc định tuyến và nhiều hơn nữa.

Trí nhớ dài hạn và ngắn hạn: Các quyết định quan trọng, mẫu hình và lịch sử dự án được lưu trữ trong tài liệu Docs, cho phép bất kỳ người cộng tác nào kiểm tra và tinh chỉnh.

Các Super Agents liên tục cập nhật thông tin từ Không gian Làm việc của bạn. Đó là cách họ duy trì độ chính xác, đáng tin cậy và thực sự hữu ích theo thời gian.

2. Trí tuệ nhân tạo môi trường: Luôn hoạt động

Siêu Đại lý có thể tùy chỉnh và có thể đảm nhận các quy trình làm việc cụ thể cho bạn với cấu hình tối thiểu

Hầu hết các hệ thống AI chờ bạn đặt câu hỏi. Super Agents làm ngược lại: chúng hoạt động ngầm để bạn không cần phải làm việc đó.

Đây là trí tuệ nhân tạo có khả năng:

Hoạt động 24/7 : Super Agents thực hiện công việc theo lịch trình bạn thiết lập và theo dõi các tín hiệu kích hoạt như câu hỏi được đặt ra, công việc mới được tạo hoặc biểu mẫu được gửi.

Sử dụng kỹ năng công việc thực tế : Họ không chỉ gọi API. Họ có thể soạn thảo tài liệu, cập nhật công việc, gửi email, quản lý vé, tóm tắt cuộc họp và nhiều hơn nữa bằng cách sử dụng các công cụ mà nhóm của bạn đang sử dụng hiện nay.

Hành động như một đồng đội : Bạn có thể nhắn tin riêng cho họ để nhận sự trợ giúp một lần, và thậm chí @đề cập họ trong một tài liệu để biến ý tưởng thành kế hoạch rõ ràng.

Bước chủ động: Super Agents có thể nâng cấp vấn đề, phát hiện thông tin quan trọng và chỉ ra rủi ro trước khi bạn nhận ra chúng.

Bất kỳ công việc nào bạn thường giao cho một người và phải chờ đợi nhiều ngày? Giờ đây, bạn có thể giao cho một Siêu Đại lý và theo dõi nó hoạt động ngầm.

3. Bảo mật: Luôn an toàn

Quyết định chính xác vị trí và cách thức triển khai Super Agents của bạn, với các cài đặt quyền truy cập chi tiết được thiết lập sẵn

Super Agents là người dùng cấp cao trong Không gian Làm việc của bạn. Đó chính là điều làm cho mô hình bảo mật của họ khác biệt.

Họ thừa hưởng cùng quyền truy cập cấp người dùng như nhóm của bạn, vì vậy bạn có thể:

Quyết định chính xác những gì mỗi Siêu Đại lý có thể và không thể xem.

Quản lý quyền truy cập, kích hoạt hoặc quản lý Siêu Đại lý.

An tâm bảo vệ dữ liệu khách hàng, tài liệu nội bộ và các dự án nhạy cảm.

Mọi hành động mà Siêu Đại lý thực hiện đều được ghi lại trong nhật ký kiểm tra thời gian thực, giúp bạn luôn biết được điều gì đã xảy ra, khi nào và tại sao.

Và đối với các quyết định quan trọng, Super Agents luôn giữ con người trong vòng lặp, yêu cầu sự phê duyệt trước khi thực hiện các hành động có tác động lớn, chẳng hạn như yêu cầu bạn xem xét bản nháp email trước khi gửi. Bạn vẫn giữ quyền kiểm soát trong khi họ xử lý các công việc nặng nhọc.

Cách Super Agents Hoạt Động Thực Tế: Quy Trình Bước Bằng Bước

Hãy cùng tìm hiểu cách đưa một Siêu Đại lý vào nhóm của bạn.

1. Mô tả công việc

Viết ra nhu cầu quy trình làm việc của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên để bắt đầu

Với Super Agent Studio, bạn không cần phải thiết kế quy trình làm việc, trở thành chuyên gia về lệnh nhắc, hay viết mã.

Bạn chỉ cần mô tả:

Việc cần làm mà đại lý cần thực hiện

Quy trình làm việc mà bạn muốn tự động hóa

Các công việc lặt vặt mà bạn muốn giao phó

Từ đó, studio sẽ cấu hình các kỹ năng, công cụ và giới hạn phù hợp. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể chọn từ các mẫu đã được kiểm chứng và các Super Agents được đề xuất đã được ClickUp tinh chỉnh sẵn.

2. Kết nối bối cảnh phù hợp

Định cấu hình Super Agent của bạn với tài liệu và địa điểm không gian làm việc phù hợp để nó luôn có bối cảnh chính xác

Tiếp theo, bạn có thể tinh chỉnh các nguồn kiến thức mà các đại lý của bạn có thể truy cập:

Danh sách công việc, Thư mục hoặc Không gian trong ClickUp

Các tài liệu và wiki quan trọng cho công việc của họ

Các ứng dụng kết nối như email, lịch hoặc công cụ hỗ trợ

Vì Super Agents chia sẻ cùng mô hình người dùng với con người, chúng có quyền truy cập ngầm vào kiến thức công khai trong Không gian Làm việc của bạn và quyền truy cập rõ ràng ở bất kỳ nơi nào bạn chọn chia sẻ thêm. Bạn không cần phải quản lý chi tiết hàng trăm cơ sở kiến thức riêng biệt.

3. Quyết định thời điểm và cách thức hoạt động của nó.

Xác định tiêu chí cho quy trình làm việc, để Super Agent của bạn biết chính xác khi nào cần thực hiện hành động

Bạn có thể đặt từng đại lý vào:

Lịch trình (“Mỗi ngày làm việc lúc 8 giờ sáng, tóm tắt công việc của ngày hôm qua và gửi báo cáo”. )

Kích hoạt (“Khi một lỗi có ưu tiên cao được tạo ra, phân loại nó và thông báo cho nhóm phù hợp”. )

Quy trình làm việc theo yêu cầu (“Khi tôi @đề cập đến bạn trong một công việc, hãy chỉnh sửa mô tả và thêm kế hoạch hành động rõ ràng”.)

Từ đó, đại lý hoạt động một cách trơn tru, hợp tác với nhóm của bạn trong các công việc, tài liệu và trò chuyện, và nâng cấp vấn đề bất cứ khi nào cần sự can thiệp của con người.

Những việc cần làm cho nhóm của bạn với Siêu Đại lý

Vì được xây dựng dựa trên quy trình làm việc thực tế của bạn, Super Agents có thể thích ứng với hầu hết mọi nhóm.

Dưới đây là một số ví dụ:

Dành cho các nhà quản lý vận hành và dự án

Tự động hóa báo cáo trạng thái : Mỗi sáng, Super Agent của bạn sẽ thu thập cập nhật từ các dự án quan trọng, nhấn mạnh các rủi ro và gửi cho các bên liên quan một bản tóm tắt rõ ràng.

Áp dụng quy trình làm việc : Khi có yêu cầu mới, nó sẽ gắn thẻ, định tuyến và tổ chức công việc dựa trên quy trình của bạn.

Giữ dự án đúng tiến độ: Nó đang theo dõi ngày đáo hạn, các mối quan hệ phụ thuộc và các rào cản, sau đó thông báo cho chủ sở hữu trước khi các mục bị trễ.

Dành cho các nhóm tiếp thị và hỗ trợ

Phân loại yêu cầu đến : Tự động phân loại, ưu tiên và định tuyến các phiếu yêu cầu, email của khách hàng hoặc các biểu mẫu đăng ký.

Soạn thảo phản hồi cá nhân hóa : Sử dụng cơ sở kiến thức và các cuộc hội thoại trước đây để đề xuất các phản hồi mà nhóm của bạn có thể nhanh chóng xem xét và gửi đi.

Giữ CRM và Không gian Làm việc đồng bộ: Ghi lại các cập nhật quan trọng, ghi chú và các bước theo dõi ở bất kỳ nơi nào nhóm của bạn thực sự làm việc.

Dành cho sản phẩm và kỹ thuật

Tổng hợp phản hồi thành hành động : Tổng hợp phản hồi từ các công việc, tài liệu và trò chuyện thành các chủ đề rõ ràng và danh sách công việc ưu tiên.

Theo dõi các bản phát hành : Theo dõi các tín hiệu lỗi, phản hồi của khách hàng và dữ liệu sử dụng, sau đó xác định những vấn đề cần được ưu tiên xử lý.

Xử lý công việc bảo trì định kỳ: Từ việc quản lý danh sách công việc tồn đọng đến cập nhật ghi chú phát hành, các đại lý có thể đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại.

Dành cho các nhà lãnh đạo

Nắm bắt tình hình kinh doanh theo thời gian thực : Hỏi một Siêu Đại lý về những thông tin mới nhất về các sáng kiến quan trọng, và nhận câu trả lời dựa trên các công việc, tài liệu và cuộc thảo luận thực tế của bạn.

Phát hiện các mẫu mà bạn có thể bỏ qua: Xem loại công việc nào đang làm chậm tiến độ của các nhóm, dự án nào liên tục bị trì hoãn và nơi AI có thể giảm bớt gánh nặng cho con người.

Trong mọi trường hợp, mục tiêu luôn giống nhau: con người tập trung vào việc đưa ra quyết định, sáng tạo và xây dựng mối quan hệ. Super Agents sẽ xử lý mọi thứ còn lại.

Chính sách thanh toán công bằng Super Fair

Khi chúng tôi tối ưu hóa, bạn tiết kiệm $.

Khi các nhóm của chúng tôi tiết kiệm chi phí AI, chúng tôi sẽ chuyển khoản tiết kiệm đó cho bạn. Khi chi phí AI tăng đột ngột do các mô hình mới hoặc các thay đổi khác, chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí để bạn không phải đối mặt với sự tăng đột ngột trong việc sử dụng tín dụng.

Một kỷ nguyên mới của con người, với Siêu Đại lý

Với ClickUp Super Agents, bạn có thể:

Giảm thời gian dành cho cập nhật trạng thái, định tuyến và các công việc lặp đi lặp lại.

Cung cấp cho mỗi thành viên trong nhóm một trợ lý AI đồng nghiệp thực sự hiểu công việc của họ.

Tạo ra một hệ thống nơi công việc tiếp tục tiến triển ngay cả khi không ai theo dõi Bảng công việc.

Bạn quyết định tập trung vào điều gì. Các Super Agents sẽ xử lý phần còn lại.

Bắt đầu với Super Agent đầu tiên của bạn

Bạn không cần nhóm khoa học dữ liệu, quá trình triển khai kéo dài sáu tháng hay một loạt kịch bản phức tạp để bắt đầu.

Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra Super Agents bằng công cụ xây dựng miễn phí của chúng tôi, hướng dẫn bạn qua từng bước để thực sự tối ưu hóa năng suất của bạn.

Sẵn sàng trải nghiệm cảm giác làm việc cùng đồng nghiệp AI?

Tìm hiểu thêm về ClickUp Super Agents và tạo đại lý đầu tiên của bạn ngay hôm nay.