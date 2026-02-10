Cách sử dụng GitHub Copilot với VS Code (Hướng dẫn năm 2026)

Theo nghiên cứu về năng suất của GitHub, các nhà phát triển sử dụng GitHub Copilot đã hoàn thành các công việc lập trình nhanh hơn ~56% trong các thí nghiệm có kiểm soát.

Tuy nhiên, phần lớn lợi ích về tốc độ đó sẽ biến mất khi bạn tính đến thời gian dành cho việc gỡ lỗi các lỗi do AI tạo ra hoặc tìm kiếm qua các công cụ phân tán để hiểu rõ mình cần xây dựng gì.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng GitHub Copilot với VS Code, từ cài đặt và gợi ý trực tiếp đến các tính năng trò chuyện và tùy chỉnh. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn mã hóa nhanh hơn mà không làm giảm chất lượng. 🧑🏻‍💻

GitHub Copilot trong VS Code là gì?

GitHub Copilot là một trợ lý lập trình được hỗ trợ bởi AI, thường được gọi là " đồng nghiệp lập trình AI", hoạt động trực tiếp trong trình chỉnh sửa Visual Studio Code của bạn. Nó được phát triển bởi GitHub và OpenAI để giải quyết những khó khăn và việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục mà các nhà phát triển phải đối mặt trong công việc hàng ngày của họ.

Tại sao bạn cần GitHub Copilot trong VS Code?

Hãy tưởng tượng: Bạn đã dành ba giờ để gỡ lỗi một hàm async phức tạp và đột nhiên nhận ra cần tra cứu cú pháp chính xác của Promise. allSettled(). Đến khi bạn tìm thấy tài liệu MDN, lướt qua ba chủ đề trên Stack Overflow và quay lại trình chỉnh sửa, bạn đã hoàn toàn mất hứng thú.

Thay vì phải tự tìm kiếm và gõ từng dòng mã, Copilot phân tích ngữ cảnh của mã nguồn của bạn—bao gồm cả các bình luận và tên hàm—và đề xuất các dòng mã hoặc khối mã hoàn chỉnh theo thời gian thực.

Đây là một trường hợp sử dụng AI trong phát triển phần mềm phức tạp hơn so với tính năng tự động hoàn thành đơn giản, chỉ dự đoán một vài ký tự tiếp theo. Copilot sử dụng mô hình học máy để hiểu ý định của bạn, giúp bạn viết mã nhanh hơn và duy trì tính nhất quán trong nhóm. Nó giúp bạn tập trung vào việc phát triển trong trình chỉnh sửa, không phải lặp lại những công việc nhàm chán.

🧠 Thực tế thú vị: 85% lập trình viên cảm thấy tự tin hơn về chất lượng mã khi sử dụng GitHub Copilot.

Điều kiện tiên quyết để sử dụng GitHub Copilot trong VS Code

Muốn thiết lập Copilot của bạn diễn ra suôn sẻ và chỉ mất vài phút? Bạn sẽ cần:

Tài khoản GitHub: Điều này là cần thiết cho việc xác thực, vì Copilot là một sản phẩm của GitHub.

Gói đăng ký Copilot đang hoạt động: Bạn cần có gói đăng ký trả phí (Individual, Business hoặc Enterprise) hoặc đang trong giai đoạn dùng thử miễn phí.

VS Code đã cài đặt: Để có trải nghiệm tốt nhất và tương thích hoàn toàn, chúng tôi khuyến nghị sử dụng phiên bản ổn định mới nhất của VS Code.

Kết nối internet ổn định: Copilot gửi ngữ cảnh mã nguồn đến các mô hình đám mây của nó để tạo ra các đề xuất, vì vậy nó cần kết nối internet để hoạt động.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Copilot hiện chưa khả dụng ở tất cả các khu vực. Ngoài ra, một số mạng doanh nghiệp hoặc tổ chức có thể có tường lửa chặn kết nối đến API của Copilot. Do đó, bạn có thể cần bộ phận IT thực hiện các thay đổi cấu hình để sử dụng Copilot.

Cách cài đặt GitHub Copilot trong VS Code

Tin vui: Việc cài đặt GitHub Copilot trong Visual Studio Code là một trong những trường hợp hiếm hoi mà công nghệ AI thực sự dễ dàng như mọi người vẫn nói.

Nếu bạn đã sử dụng VS Code và có tài khoản GitHub, bạn chỉ cách vài phút nữa là có một trợ lý lập trình AI làm việc bên cạnh bạn một cách im lặng.

1. Cài đặt phần mở rộng GitHub Copilot

Đầu tiên, bạn cần thêm phần mở rộng Copilot vào cài đặt VS Code của mình. Việc này được hoàn thành thông qua Cửa hàng Phần mở rộng tích hợp sẵn.

Mở Visual Studio Code. Trong thanh công cụ bên trái, nhấp vào biểu tượng Phần mở rộng hoặc sử dụng phím tắt (Ctrl+Shift+X trên Windows/Linux, Cmd+Shift+X trên Mac). Trong thanh tìm kiếm ở đầu chế độ xem phần mở rộng, nhập “GitHub Copilot” Tìm phần mở rộng chính thức do GitHub phát hành và nhấp vào nút Cài đặt màu xanh.

qua GeeksforGeeks

👀 Bạn có biết? Phần mở rộng GitHub Copilot hiện bao gồm cả đề xuất mã và chức năng trò chuyện trong một gói duy nhất. Khi bạn cài đặt nó, bạn sẽ tự động có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Copilot, bao gồm giao diện trò chuyện tương tác (miễn là bạn có gói đăng ký hoạt động!)

2. Đăng nhập vào tài khoản GitHub của bạn

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, Copilot cần kết nối với tài khoản GitHub của bạn để xác minh gói đăng ký. Quy trình này sử dụng luồng OAuth tiêu chuẩn để ủy quyền bảo mật cho phần mở rộng.

Một thông báo sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải của VS Code yêu cầu bạn đăng nhập.

Nhấp vào nút “Đăng nhập vào GitHub”. Điều này sẽ mở một tab mới trong trình duyệt web của bạn.

qua Visual Studio Code

Trong trình duyệt, hãy cấp quyền cho phần mở rộng GitHub Copilot để truy cập thông tin tài khoản của bạn.

Sau khi được ủy quyền, bạn sẽ được yêu cầu quay lại VS Code, nơi quá trình xác thực sẽ được hoàn thành tự động.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn bỏ lỡ cửa sổ pop-up hoặc nó không hiển thị, hãy kích hoạt quá trình đăng nhập thủ công. Mở Command Palette (Ctrl+Shift+P hoặc Cmd+Shift+P), nhập “GitHub Copilot: Sign In” và nhấn Enter.

3. Kiểm tra xem Copilot đã được kích hoạt chưa

Sau khi đăng nhập, bạn nên xác nhận rằng Copilot đang hoạt động đúng cách. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của nó bằng cách:

Tìm biểu tượng Copilot trong thanh trạng thái ở góc dưới bên phải cửa sổ trình chỉnh sửa.

Đảm bảo biểu tượng không có dấu gạch chéo hoặc bất kỳ biểu tượng cảnh báo nào.

Di chuột qua biểu tượng để xem hộp thoại trạng thái, hiển thị “GitHub Copilot: Sẵn sàng”.

qua Visual Studio Code

Bước kiểm tra cuối cùng là mở một tệp mã và bắt đầu gõ. Nếu bạn thấy văn bản màu xám nhạt "ghost text" xuất hiện trước con trỏ chuột, Copilot đang hoạt động và đề xuất các gợi ý. Nếu bạn thấy cảnh báo trên biểu tượng, hãy kiểm tra lại trạng thái đăng ký và kết nối internet của bạn.

Cách sử dụng đề xuất mã trực tiếp

Nhiều công việc lập trình thường liên quan đến việc gõ lặp đi lặp lại. Hãy nghĩ đến các đoạn mã mẫu, các mẫu chung và các cú pháp nhỏ mà bạn đã biết nhưng vẫn phải viết ra. Công việc lặp đi lặp lại này không chỉ chậm chạp và nhàm chán mà còn dễ gây lỗi, làm bạn phân tâm khỏi logic cốt lõi của tính năng đang phát triển.

Các đề xuất trực tiếp của Copilot giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp. Khi bạn gõ, Copilot phân tích ngữ cảnh của tệp hiện tại, các tab mở khác và thậm chí cả các bình luận của bạn để dự đoán những gì bạn định viết. Các dự đoán này xuất hiện dưới dạng văn bản màu xám nhạt “ghost text” ngay trước con trỏ của bạn.

qua Visual Studio Code

Các đề xuất có thể đơn giản như hoàn thành phần còn lại của tên biến hoặc phức tạp như tạo ra một hàm nhiều dòng hoàn chỉnh. Dù là gì đi nữa, chúng đều được thiết kế để giúp bạn duy trì luồng tập trung và giảm bớt công việc lặp đi lặp lại.

Chấp nhận đề xuất

Khi Copilot đề xuất một gợi ý mà bạn thích:

Nhấn phím Tab để chấp nhận toàn bộ khối mã được đề xuất. Mã được chấp nhận sẽ được chèn trực tiếp vào vị trí con trỏ của bạn, trở thành một phần của tệp của bạn. Nếu bạn chỉ muốn chấp nhận đề xuất từng từ một, hãy sử dụng phím tắt Ctrl+Phím mũi tên phải (Cmd+Phím mũi tên phải trên Mac). Ghi chú rằng các tổ hợp phím này có thể phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Ngay cả sau khi chấp nhận, hãy luôn kiểm tra nhanh đề xuất về độ chính xác và phong cách trước khi commit hoặc đẩy. Mã AI rất tiện lợi, nhưng vẫn cần sự giám sát của con người.

Thực hiện chu kỳ chuyển đổi giữa các đề xuất thay thế

Nếu đề xuất đầu tiên không hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn, Copilot thường có sẵn các ý tưởng khác.

Khi một đề xuất hiển thị, nhấn Alt+] (Option+] trên Mac) để thực hiện chu kỳ sang đề xuất tiếp theo. Để quay lại một đề xuất trước đó mà bạn thích hơn, nhấn Alt+[ (Option+[ trên Mac)

Việc duyệt qua các tùy chọn giúp bạn tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của mình, dù bạn đang tìm kiếm một cách triển khai khác hay chỉ là một phong cách mã khác. Ghi chú rằng không phải mọi đề xuất hoàn thành đều có các tùy chọn thay thế. Các đề xuất đơn giản có thể chỉ cung cấp một tùy chọn duy nhất.

Từ chối hoặc chỉnh sửa các đề xuất.

Copilot là một cộng sự, không phải là một nhà độc tài. Nếu một đề xuất không chính xác hoặc không phù hợp với ý tưởng của bạn, bạn có thể bỏ qua nó và tiếp tục làm việc theo cách của mình.

Để loại bỏ hoàn toàn một đề xuất, chỉ cần nhấn phím Escape. Hoặc đơn giản là tiếp tục gõ. Nhập liệu mới của bạn sẽ ghi đè lên đề xuất hiện tại, và Copilot sẽ cố gắng tạo ra một đề xuất mới dựa trên những gì bạn đã viết. Sau khi chấp nhận đề xuất, mã nguồn sẽ thuộc về bạn để chỉnh sửa. Nó không bị khóa lại, và bạn có thể sửa đổi nó giống như bất kỳ mã nguồn nào bạn đã viết thủ công.

Cách sử dụng GitHub Copilot trò chuyện trong VS Code

Khi bạn đang tập trung vào một phiên lập trình và gặp phải trở ngại — như một lỗi khó hiểu, một đoạn mã cũ phức tạp hoặc nhu cầu viết các bài kiểm tra đơn vị — phản ứng đầu tiên của bạn là rời khỏi trình chỉnh sửa, mở một tab mới và bắt đầu tìm kiếm trực tuyến. Sự chuyển đổi ngữ cảnh này tuy nhỏ, nhưng nó tích tụ nhanh chóng.

GitHub Copilot Chat giúp bạn tránh lạc vào mê cung bằng cách đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trò chuyện trực tiếp vào môi trường phát triển tích hợp (IDE) của bạn. Nó cho phép bạn có một cuộc hội thoại tự nhiên, hai chiều về mã nguồn của mình mà không cần rời khỏi VS Code. Bạn có thể yêu cầu nó giải thích mã nguồn, hỗ trợ gỡ lỗi, đề xuất các cải tiến mã nguồn và nhiều hơn nữa, giúp bạn tập trung đúng nơi cần thiết.

Mở chế độ xem Trò chuyện

Có một số cách để mở Copilot Chat, tùy thuộc vào cách bạn thích làm việc:

Mở Copilot Trò chuyện từ thanh Hoạt động ở phía bên trái của cửa sổ VS Code. Hoặc mở Command Palette (Ctrl+Shift+P hoặc Cmd+Shift+P) và tìm kiếm “GitHub Copilot: Trò chuyện”.

qua VS Code

Điều này sẽ mở bảng Trò chuyện trong thanh bên, nơi Copilot đang theo dõi cuộc hội thoại hiện tại của bạn để bạn có thể tham khảo lại các câu trả lời trước đó khi cần.

Hỏi đáp về mã của bạn

Copilot Trò chuyện hoạt động tốt nhất khi bạn coi nó như một đồng đội có thể nhìn thấy những gì bạn đang làm trong công việc.

Bạn có thể hỏi những câu như:

“Giải thích hàm đã lựa chọn này làm gì”

“Tại sao mã này lại gây ra lỗi tham chiếu null?”

“Làm thế nào để tối ưu hóa vòng lặp này cho hiệu quả hơn?”

“Tạo ba bài kiểm tra đơn vị cho phương thức này bằng khung Jest”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể đánh dấu một khối mã trước khi đặt câu hỏi để cung cấp cho AI bối cảnh trực tiếp.

Sử dụng trò chuyện trực tiếp để chỉnh sửa nhanh chóng

Để thực hiện các thay đổi mục tiêu trên một khối mã nhất định, tính năng trò chuyện trực tiếp thường nhanh hơn so với việc sử dụng bảng điều khiển bên cạnh đầy đủ. Đây là cách nó hoạt động:

Lựa chọn một khối mã trực tiếp trong trình chỉnh sửa của bạn Nhấn Ctrl+I (Cmd+I trên Mac) để mở cửa sổ trò chuyện nhỏ ngay trên lựa chọn của bạn. Nhập yêu cầu của bạn, ví dụ: “Thêm chú thích JSDoc” hoặc “Chuyển đổi điều này thành hàm async/await”. Copilot sẽ hiển thị bản xem trước sự khác biệt của các thay đổi được đề xuất. Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối chúng.

qua VS Code

Phương pháp này hoàn hảo cho việc refactoring nhanh chóng và chuyển đổi mã nguồn mà không làm gián đoạn luồng làm việc của bạn.

🧠 Thực tế thú vị: Gần 80% lập trình viên mới trên GitHub bắt đầu sử dụng Copilot trong tuần đầu tiên.

Cách sử dụng Copilot Agents cho lập trình tự động tạo mã

Gợi ý trực tiếp và trò chuyện rất hữu ích trong công việc với một tệp duy nhất. Tuy nhiên, các công việc lớn hơn — như triển khai tính năng hoặc khắc phục lỗi xuyên suốt — thường liên quan đến nhiều tệp và các thay đổi phối hợp.

Đó chính là lúc các tính năng mới theo phong cách trợ lý của Copilot phát huy tác dụng.

Thay vì chỉ trả lời câu hỏi, các công cụ này giúp Copilot hiểu mục tiêu cấp cao hơn và đề xuất các thay đổi trên phạm vi rộng hơn. Chúng không thay thế phán đoán của bạn, nhưng có thể giảm đáng kể công việc thiết lập và tìm kiếm.

🎥 Tò mò về cách các trợ lý AI đang thay đổi quy trình lập trình và thúc đẩy phát triển độc lập hơn? Xem video tổng quan về các trợ lý AI hàng đầu cho lập trình và ứng dụng thực tế của chúng.

Dưới đây là cách bạn có thể truy cập các tính năng mới này:

Trợ lý @không gian làm việc: Trong chế độ xem Copilot Trò chuyện, bạn có thể nhập @không gian làm việc sau đó đặt câu hỏi như “Logic xác thực được định nghĩa ở đâu?” để nhận câu trả lời dựa trên toàn bộ mã nguồn của bạn, không chỉ các tệp đang mở.

Copilot Edits: Mô tả một thay đổi bằng ngôn ngữ tự nhiên, và Copilot sẽ xác định các tệp liên quan và đề xuất một bộ chỉnh sửa phối hợp để bạn xem xét.

Trợ lý lập trình GitHub Copilot: Gán các vấn đề trực tiếp cho Copilot trên GitHub, và nó sẽ tạo nhánh, thực hiện các thay đổi và mở Yêu cầu Hợp nhất (pull request) để bạn xem xét — tất cả đều chạy ngầm trong khi bạn tập trung vào các công việc khác.

qua VS Code

Những điều cần lưu ý

Các tính năng tự động của Copilot rất mạnh mẽ — nhưng chúng vẫn là hỗ trợ, không phải tự động theo nghĩa “cài đặt và quên đi”.

Chúng hoạt động hiệu quả nhất khi bạn:

Cung cấp hướng dẫn rõ ràng, có phạm vi cụ thể.

Kiểm tra kỹ các thay đổi.

Xem chúng như các công cụ hỗ trợ, không phải là người ra quyết định.

Các tính năng này đang phát triển nhanh chóng và một số có thể yêu cầu gói đăng ký Copilot Pro hoặc Enterprise để truy cập.

Cách tùy chỉnh GitHub Copilot cho quy trình làm việc của bạn

Nếu Copilot cảm thấy quá ồn ào, quá háo hức hoặc không đồng bộ với phong cách dự án của bạn, đó thường là vấn đề cài đặt — không phải lý do để từ bỏ nó. Visual Studio Code cung cấp nhiều cách tích hợp sẵn để điều chỉnh cách GitHub Copilot hoạt động, giúp nó hỗ trợ quy trình làm việc của bạn thay vì cản trở nó.

Với một số điều chỉnh nhỏ, Copilot có thể ẩn đi khi bạn không cần đến nó — và xuất hiện chính xác khi bạn cần.

Bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn sau trong cài đặt VS Code của mình:

Bật hoặc tắt cho các ngôn ngữ cụ thể: Nếu bạn không muốn nhận đề xuất trong các tệp markdown hoặc JSON, bạn có thể tắt Copilot cho các ngôn ngữ đó trong khi vẫn giữ nó hoạt động cho các ngôn ngữ khác.

Điều chỉnh hành vi đề xuất: Bạn có thể cấu hình Copilot để hiển thị đề xuất tự động khi bạn gõ hoặc chỉ khi bạn kích hoạt thủ công bằng phím tắt (Alt+\ hoặc Option+).

Cấu hình phím tắt: Nếu các phím tắt mặc định của Copilot không phù hợp với thói quen của bạn, bạn không cần phải sử dụng chúng. Tất cả các lệnh của Copilot — chấp nhận đề xuất, chuyển đổi giữa các tùy chọn, mở cửa sổ trò chuyện — đều có thể được tùy chỉnh lại thông qua cài đặt phím tắt của VS Code.

Loại trừ nội dung: Đối với người dùng doanh nghiệp, quản trị viên có thể ngăn Copilot sử dụng nội dung của một số tệp hoặc kho lưu trữ làm bối cảnh, điều này hữu ích cho việc tuân thủ.

Tạo tệp hướng dẫn Copilot: Bạn có thể thêm tệp `.github/copilot-instructions.md` vào kho lưu trữ của mình để cung cấp cho Copilot hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn lập trình hoặc thư viện ưa thích của dự án.

Giới hạn khi sử dụng GitHub Copilot cho lập trình mã

Sử dụng quá phụ thuộc vào bất kỳ công cụ AI nào mà không hiểu rõ nhược điểm của nó có thể gây rủi ro. Bạn không muốn triển khai mã có lỗi, không an toàn hoặc không tuân thủ các yêu cầu cấp phép. Và đừng nói đến việc tạo ra nợ kỹ thuật và các vấn đề pháp lý tiềm ẩn cho tổ chức của bạn.

Luôn kiểm tra lại kết quả đầu ra của Copilot cho:

Logic và các trường hợp đặc biệt

Tác động đến hiệu suất

Vấn đề bảo mật

Hãy lưu ý đến những giới hạn của Copilot và xem nó như một cộng sự tài năng nhưng không hoàn hảo:

Giới hạn Tác động đến quy trình làm việc của bạn Độ chính xác không được đảm bảo Copilot có thể tạo ra mã trông có vẻ hợp lý nhưng về mặt chức năng không chính xác hoặc chứa các lỗi nhỏ. Luôn kiểm tra kết quả đầu ra của nó. Không có quyền truy cập thời gian thực vào internet Copilot không có quyền truy cập thời gian thực vào internet hoặc tài liệu trực tuyến. Các mô hình cơ bản của nó có giới hạn kiến thức, vì vậy nó có thể không biết về các API mới nhất hoặc các bản cập nhật bảo mật trừ khi thông tin đó tồn tại trong mã nguồn của bạn. Giới hạn cửa sổ bối cảnh Trong các dự án rất lớn hoặc phức tạp, nó có thể không thể “nhận diện” được toàn bộ mã nguồn liên quan, dẫn đến các đề xuất không chính xác. Các yếu tố cần xem xét về giấy phép Mã được tạo ra đôi khi có thể giống với các mẫu hoặc đoạn mã từ các kho lưu trữ công khai, điều này có thể đi kèm với các nghĩa vụ cấp phép mà bạn cần tuân thủ. Bảo mật và quản lý dữ liệu Copilot gửi bối cảnh mã nguồn liên quan đến máy chủ của GitHub để xử lý, điều này có thể là vấn đề đối với các dự án nhạy cảm hoặc được quy định tùy thuộc vào kế hoạch và cài đặt của bạn. Phạm vi ngôn ngữ đa dạng Nó hoạt động tốt nhất với các ngôn ngữ phổ biến như Python và JavaScript. Hỗ trợ cho các ngôn ngữ ngách có thể không mạnh mẽ bằng.

Tối ưu hóa quy trình phát triển của bạn với ClickUp

Viết mã tốt hơn và nhanh hơn với GitHub Copilot là một lợi thế. Nhưng như bất kỳ nhà phát triển nào cũng biết, lập trình chỉ là một phần của bức tranh lớn. Sau khi đã viết hoặc sửa chữa hàm đó, bạn vẫn cần phải:

Theo dõi công việc (cập nhật vé và bảng sprint)

Thông báo về thay đổi (Slack, Teams, email)

Ghi chép lại những việc cần làm (yêu cầu kỹ thuật, tài liệu API, ghi chú phát hành)

Việc chuyển đổi giữa các công cụ này — Jira cho vé, Slack cho trò chuyện, Confluence cho tài liệu — không chỉ gây phiền toái. Nó làm gián đoạn luồng công việc, tiêu tốn năng lượng tinh thần và làm chậm tiến độ hoàn thành.

ClickUp giải quyết chính xác vấn đề này bằng cách cung cấp cho nhóm một Không gian Làm việc AI tích hợp duy nhất, nơi công việc phát triển và bối cảnh được kết hợp hài hòa, giúp quy trình làm việc của bạn luôn trơn tru từ tạo công việc đến giao hàng.

Thay thế hơn 20 công cụ bằng một không gian làm việc mạnh mẽ trong ClickUp.

Hãy cùng xem cách thực hiện:

Kết nối các đoạn mã và công việc với nhau

Trong quá trình phát triển thực tế, một công việc thường trải dài qua nhiều hệ thống: một pull request GitHub ở đây, một ticket Jira ở đó, tài liệu ở đâu đó khác.

Trong ClickUp, tổ chức mọi công việc thành các mục có thể thực hiện được, mỗi mục có trạng thái, người được giao và mức độ ưu tiên riêng.

Với ClickUp Tasks và tích hợp ClickUp-GitHub, bạn có thể liên kết các yêu cầu Hợp nhất (pull requests), commit (cam kết) và nhánh (branches) trực tiếp với công việc liên quan trong ClickUp.

Tạo các vấn đề mới, nhánh và yêu cầu Hợp nhất trực tiếp từ các công việc bằng cách sử dụng tích hợp ClickUp-GitHub.

Kết nối này giúp bạn:

Xem nhanh các thay đổi mã nguồn liên quan đến từng công việc.

Theo dõi lịch sử từ giai đoạn kế hoạch đến mã nguồn được hợp nhất.

Tránh mất ngữ cảnh giữa các môi trường

Công việc của bạn trở thành nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy cho tính năng hoặc lỗi mà bạn đang thực hiện công việc.

Quản lý toàn bộ quy trình làm việc linh hoạt của bạn tại một nơi với ClickUp Sprints. Thêm công việc từ danh sách công việc chưa hoàn thành, theo dõi tốc độ làm việc của nhóm với bảng điều khiển ClickUp hiển thị biểu đồ burndown và burnup, và dễ dàng chuyển công việc chưa hoàn thành sang sprint tiếp theo.

Sử dụng thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp để tóm tắt hiệu suất sprint.

Điều này có nghĩa là không còn phải cập nhật thủ công các ticket trong hệ thống khác sau mỗi lần commit. Chế độ xem của bạn trong ClickUp sẽ tự động phản ánh tiến độ thực tế.

Giữ các thông số kỹ thuật, tài liệu và mã song song.

Tạo và lưu trữ tất cả tài liệu dự án và mã nguồn của bạn —từ các quyết định kiến trúc đến hướng dẫn API—ngay bên cạnh các công việc liên quan với ClickUp Docs.

ClickUp Docs cũng hỗ trợ định dạng khối mã và trang con, hoàn hảo để giữ cho tài liệu kỹ thuật được tổ chức và dễ đọc. Với lịch sử phiên bản và hợp tác trực tiếp của Docs, nhóm của bạn luôn có thông tin cần thiết để xây dựng đúng thứ cần thiết.

Xây dựng cơ sở kiến thức của tổ chức bên trong ClickUp Tài liệu để kết nối thông tin với hành động.

Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và AI để làm được nhiều việc cần làm hơn, nhanh hơn.

Hầu hết các công cụ AI dành cho nhà phát triển tập trung vào việc viết mã. Điều đó hữu ích, nhưng chỉ là một phần của công việc.

Nơi công việc thực sự bị chậm lại là ở mọi khía cạnh xung quanh mã nguồn: hiểu yêu cầu, chuyển đổi ngữ cảnh thành triển khai, cập nhật tài liệu và trả lời các câu hỏi tương tự trên các vấn đề, PR và vé.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp được thiết kế để hoạt động trong phần giữa phức tạp, nơi bối cảnh thường bị mất.

Tạo mã trong bối cảnh, không tách biệt.

Tính năng tạo mã AI của ClickUp không phải là trải nghiệm chung chung “dán lệnh, nhận mã”. Nó được thiết kế để hoạt động trong các công việc, tài liệu và bình luận, vì vậy mã bạn tạo ra phản ánh chính xác nội dung công việc.

Tạo, gỡ lỗi và giải thích mã bằng tiếng Anh thông thường với AI bối cảnh của ClickUp Brain.

📌 Ví dụ về trường hợp sử dụng:

Tạo một mẫu xử lý API trực tiếp bên trong một công việc đã có tiêu chí chấp nhận.

Tạo biểu thức chính quy (regex), hàm tiện ích hoặc đoạn mã kiểm tra trong khi xem xét báo cáo lỗi.

Soạn thảo các trường hợp thử nghiệm hoặc dữ liệu mẫu dựa trên mô tả công việc thay vì bắt đầu từ đầu.

Vì lời nhắc nằm ngay bên cạnh bối cảnh công việc, bạn không cần phải giải thích lại yêu cầu mỗi khi cần một đoạn mã.

Chuyển đổi yêu cầu không rõ ràng thành điểm khởi đầu sẵn sàng cho nhà phát triển.

Với ClickUp Brain, bạn có thể sử dụng AI để dịch ngôn ngữ của sản phẩm hoặc các bên liên quan thành các hành động cụ thể trước khi mở trình chỉnh sửa của mình.

📌 Ví dụ về trường hợp sử dụng:

Tóm tắt mô tả công việc dài thành danh sách kiểm tra triển khai gọn gàng.

Chuyển đổi phản hồi mơ hồ thành tiêu chí chấp nhận cụ thể.

Chuyển đổi yêu cầu tính năng thành yêu cầu kỹ thuật hoặc trường hợp đặc biệt.

Chuyển đổi yêu cầu tính năng thành yêu cầu kỹ thuật hoặc trường hợp đặc biệt bằng ClickUp Brain.

Thay vì phỏng đoán ý nghĩa thực sự của công việc, bạn bắt đầu với một kế hoạch rõ ràng hơn, điều này giúp Copilot hiệu quả hơn khi bạn bắt đầu viết mã.

Trả lời câu hỏi mà không cần tìm kiếm toàn bộ IDE.

Với ClickUp Brain, bạn cũng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên trong Không gian Làm việc ClickUp của mình, chẳng hạn như:

“Việc xác thực được xử lý ở đâu cho tính năng này?”

“Các công việc nào liên quan đến điểm cuối này?”

“Lỗi này đã được khắc phục trước đây chưa?”

Tìm kiếm qua các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện trong ClickUp và đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên với ClickUp Brain.

Thay vì phải tìm kiếm trong các phiếu yêu cầu, chủ đề Slack và tài liệu cũ, bạn sẽ nhận được các câu trả lời có ngữ cảnh được trích xuất từ các công việc, bình luận và tài liệu.

Sử dụng Codegen cho công việc có phạm vi cụ thể và có thể xem xét.

Codegen Agent của ClickUp được thiết kế cho những tình huống bạn cần hỗ trợ trong việc thực thi, không chỉ là gợi ý — nhưng vẫn muốn giữ quyền kiểm soát.

Bạn có thể gán Codegen Agent cho một công việc hoặc gọi nó từ các bình luận để:

Tạo bản thực hiện ban đầu dựa trên ngữ cảnh của công việc.

Sửa lỗi được mô tả rõ ràng trong công việc.

Tạo một thay đổi sẵn sàng cho PR mà bạn có thể xem xét trước khi hợp nhất.

Tự động hóa quá trình chuyển giao từ đề xuất của AI sang Yêu cầu Hợp nhất thực tế trong quy trình làm việc của nhóm với ClickUp Codegen.

Sự khác biệt chính so với AI chỉ dành cho IDE? Trợ lý này hiểu được công việc, bình luận, tài liệu liên kết và tiêu chí chấp nhận, không chỉ một tệp duy nhất.

Điều này khiến nó phù hợp hơn cho:

Các tính năng nhỏ với ranh giới rõ ràng

Tối ưu hóa mã nguồn liên quan đến các ticket cụ thể

Công việc dọn dẹp hoặc công việc đảm bảo tính nhất quán trong các tệp liên quan

⚠️ Không có gì được tự động hợp nhất. Kết quả đầu ra có thể xem xét, chỉnh sửa và được xử lý như bất kỳ đóng góp nào khác.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại từng làm chậm tiến độ của bạn.

Cập nhật trạng thái công việc, phối hợp với bộ phận QA hoặc thông báo cho các bên liên quan sau khi hợp nhất pull request đều là những việc cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng cần sự phán đoán của con người.

Tạo các quy tắc if-then tự động hóa việc xử lý các cập nhật này với ClickUp Automations. Bạn có thể:

Tự động di chuyển một công việc sang Đang xem xét khi yêu cầu Hợp nhất (pull request) được hợp nhất.

Giao nhiệm vụ cho kỹ sư kiểm thử chất lượng (QA) khi công việc được triển khai lên môi trường staging.

Thông báo cho các bên liên quan khi một tính năng đã sẵn sàng để kiểm thử hoặc phê duyệt.

Ngoài ra, các Trợ lý AI Siêu việt có thể can thiệp khi bối cảnh thực sự quan trọng. Thay vì chỉ thay đổi trạng thái, họ có thể:

Tạo bản cập nhật trạng thái rõ ràng dựa trên hoạt động gần đây của các công việc.

Tóm tắt những thay đổi cho người đánh giá hoặc các bên liên quan không chuyên môn.

Cảnh báo thông tin thiếu sót trước khi công việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Xem cách Super Agents tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối cho bạn:

Câu chuyện hoàn chỉnh: Từ ý tưởng đến phát hành, tất cả trong một không gian làm việc.

GitHub Copilot trong VS Code hỗ trợ bạn trong việc suy nghĩ và viết mã nguồn. ClickUp hỗ trợ bạn trong toàn bộ vòng đời của công việc đó: từ thu thập yêu cầu, đang theo dõi tiến độ, tạo mẫu mã hoặc bản mẫu tính năng, liên kết mã nguồn, lưu trữ tài liệu và tự động hóa thay đổi trạng thái.

Đó là cách bạn biến mã nhanh hơn thành việc triển khai nhanh hơn.

Nếu bạn muốn có một nơi duy nhất để quản lý toàn bộ chu kỳ phát triển phần mềm của mình, hãy thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Microsoft Copilot là trợ lý AI đa năng dành cho năng suất trong các ứng dụng Microsoft 365 như Word và Excel, trong khi GitHub Copilot là công cụ chuyên biệt được phát triển riêng cho các nhà phát triển phần mềm trong trình chỉnh sửa mã nguồn của họ.

Copilot hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình, nhưng hiệu suất của nó tốt nhất với các ngôn ngữ phổ biến như Python, JavaScript, TypeScript, Go và Ruby do có lượng mã nguồn công khai khổng lồ trong dữ liệu đào tạo của nó.

Đối với nhiều nhóm, câu trả lời là có. Nó có thể giúp đẩy nhanh quá trình onboarding cho các lập trình viên mới, giảm thời gian dành cho việc viết mã mẫu lặp đi lặp lại và hỗ trợ duy trì các mẫu mã nhất quán trong toàn bộ dự án.

Các lý do phổ biến nhất bao gồm gói đăng ký hoặc dùng thử đã hết hạn, vấn đề xác thực có thể khắc phục bằng cách đăng xuất và đăng nhập lại, tường lửa mạng chặn yêu cầu API, hoặc sử dụng phiên bản cũ của phần mở rộng.