Tận dụng tối đa ChatGPT với ClickUp AI

ClickUp hay ChatGPT? Bạn không cần phải chọn.

Nhóm của bạn sử dụng ChatGPT hàng ngày. Điều đó khiến ClickUp trở nên hữu ích hơn, chứ không phải ít đi.

ChatGPT là một công cụ hỗ trợ tư duy: nghiên cứu, phân tích, soạn thảo, lập luận và động não. ClickUp AI là một công cụ vận hành: nó quản lý công việc được tạo ra từ quá trình tư duy.

ChatGPT giúp nhóm của bạn xác định việc cần làm. ClickUp AI giúp tổ chức thực hiện, đang theo dõi, tự động hóa và đánh giá các hoạt động đó. Khi kết hợp với nhau, hai công cụ này biến tư duy dựa trên AI thành hành động thực thi dựa trên AI.

Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách tận dụng ChatGPT hiệu quả hơn với ClickUp AI.

💡 Bạn cần trợ giúp để tìm hiểu cách ClickUp AI và ChatGPT có thể tích hợp vào quy trình làm việc của bạn?

Cách thức hoạt động của ClickUp AI

ClickUp AI là một bộ công cụ AI toàn diện được tích hợp sẵn vào nền tảng mà các nhóm của bạn đang sử dụng để quản lý công việc.

Thay vì coi AI như một tiện ích bổ sung riêng biệt, không liên quan đến bối cảnh công việc của bạn, ClickUp mang đến cho bạn Không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới — nơi AI thấu hiểu sâu sắc các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn để cung cấp hỗ trợ phù hợp, có bối cảnh và tiết kiệm thời gian trong mọi khâu của quy trình làm việc.

Tương lai của công việc là sự hội tụ và trí tuệ nhân tạo

Đây là những yếu tố giúp điều đó trở thành hiện thực:

ClickUp Brain

ClickUp Brain là lớp trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn trong ClickUp. Nó giúp toàn bộ không gian làm việc trở nên thông minh hơn cho mọi người dùng và mọi công cụ được kết nối.

Xếp hạng các công việc cần thực hiện trong không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng các phản hồi dựa trên ngữ cảnh của ClickUp Brain

@đề cập Brain : Thẻ Brain như một đồng đội trong bất kỳ công việc, tài liệu hoặc cuộc trò chuyện nào. Đây là trợ lý thông minh luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7 : Thẻ Brain như một đồng đội trong bất kỳ công việc, tài liệu hoặc cuộc trò chuyện nào. Đây là trợ lý thông minh luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7

Ambient Answers : Trí tuệ nhân tạo (AI) tự động trả lời các câu hỏi trong các cuộc trò chuyện và chủ đề bình luận, nhờ đó con người không cần phải làm việc đó : Trí tuệ nhân tạo (AI) tự động trả lời các câu hỏi trong các cuộc trò chuyện và chủ đề bình luận, nhờ đó con người không cần phải làm việc đó

Trí tuệ bối cảnh : Theo dõi toàn bộ bối cảnh công việc để thu thập và cập nhật cơ sở kiến thức liên tục

Tìm kiếm trong doanh nghiệp : Đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhận câu trả lời từ các công việc, tài liệu, trò chuyện, bình luận và tệp đính kèm. Tuân thủ các quyền truy cập của Không gian Làm việc : Đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhận câu trả lời từ các công việc, tài liệu, trò chuyện, bình luận và tệp đính kèm. Tuân thủ các quyền truy cập của Không gian Làm việc

Trường Tùy chỉnh AI: Các trường tự động điền dựa trên nội dung công việc: cảm xúc, điểm ưu tiên, phân loại danh mục và tóm tắt. Không cần nhập lệnh

📮ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin dùng các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc cùng khả năng đa năng của chúng — từ tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa — có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến rộng rãi trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi và thay đổi bối cảnh sẽ tích lũy theo thời gian. Nhưng với ClickUp Brain thì không. Nó hoạt động ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, biết bạn đang làm gì, có thể hiểu các lời nhắc bằng văn bản thuần túy và cung cấp cho bạn những câu trả lời rất phù hợp với công việc của bạn! Trải nghiệm năng suất tăng gấp đôi với ClickUp!

Siêu Đặc vụ

Siêu Đại lý là những đồng đội AI mà bạn có thể tùy chỉnh bằng cách thiết lập các hướng dẫn, điều kiện kích hoạt, công cụ, kiến thức và bộ nhớ thông qua Trình tạo Siêu Đại lý.

Tạo các Super Agent tùy chỉnh trên ClickUp bằng công cụ xây dựng không cần viết mã, cho phép bạn chia sẻ hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên

Bạn có thể gắn thẻ họ, giao công việc cho họ, nhắn tin riêng cho họ trong cuộc trò chuyện và thậm chí còn có thể @đề cập đến họ ngay tại nơi bạn đang làm việc. Họ hoạt động giống như một thành viên trong nhóm, tự chủ động thực hiện các bước cần thiết để hoàn thành công việc được giao.

Bạn không cần phải nhắc nhở họ từng bước một. Họ tự chủ trong công việc.

🎥 Hãy xem video này để tìm hiểu thêm về cách tạo và sử dụng Super Agents trong công việc:

Mỗi bộ phận đều có các gói công cụ dành cho nhân viên được thiết lập sẵn và sẵn sàng sử dụng với ClickUp Accelerator:

Phòng Đại lý Quản lý dự án Nhân viên tiếp nhận, Nhân viên phân công, Nhân viên quản lý dự án, Nhân viên hỗ trợ trực tuyến Tiếp thị Đại lý tóm tắt, Đại lý nội dung, Đại lý thương hiệu, Đại lý thông tin thời gian thực Sản phẩm & Kỹ thuật Nhân viên PRD, Nhân viên phân loại, Nhân viên Codegen, Nhân viên Live Answers Nhân sự Nhân viên hướng dẫn khách hàng mới, Nhân viên theo dõi tình hình, Nhân viên đào tạo, Nhân viên hỗ trợ trực tuyến Lãnh đạo Nhân viên nhắc nhở mục tiêu, Nhân viên điều phối, Nhân viên kết quả chính, Nhân viên cập nhật trạng thái Doanh số Các tác nhân tùy chỉnh cho quy trình bán hàng

Bell Direct đã chứng minh rằng với ClickUp, bạn không cần một nhóm kỹ thuật để áp dụng AI một cách hiệu quả.

Nhờ sử dụng ClickUp Super Agents, nhóm đã tự động hóa quy trình tiếp nhận và phân loại công việc từ đầu đến cuối mà không cần viết mã hay thêm công cụ mới.

💡 Bạn đang tìm cách nâng cao hiệu quả làm việc cho nhóm của mình?

Chế độ lái tự động và các tác nhân môi trường

Đây là các tác nhân luôn hoạt động, chạy ngầm mà không cần người dùng can thiệp. Hãy nghĩ đến:

Báo cáo tóm tắt trên bảng điều khiển được tạo ra mỗi sáng

Cập nhật trạng thái được đăng tải mà không cần đăng nhập

Các công việc được tự động phân loại và chuyển tiếp theo mức độ ưu tiên

Các mục quá hạn đã được đánh dấu và chuyển lên cấp trên

Dữ liệu được cập nhật liên tục trên toàn bộ Không gian Làm việc

Đại lý được chứng nhận

Đối với các quy trình làm việc có mức độ quan trọng cao đến mức cần phải triển khai giải pháp tùy chỉnh, đội ngũ Kỹ sư Triển khai Trực tiếp của ClickUp sẽ thiết kế và triển khai một trình đại lý được tối ưu hóa cho các quy trình cụ thể của tổ chức bạn. Với các Trình đại lý được Chứng nhận, bạn sẽ được hưởng dịch vụ thiết lập chuyên nghiệp cùng với quyền sử dụng không giới hạn.

👀 Bạn có biết không? Đại lý được chứng nhận của ClickUp đã đạt 96/100 điểm trong một cuộc so sánh trực tiếp về các kế hoạch dự án sẵn sàng triển khai. Đối thủ cạnh tranh gần nhất chỉ đạt 61 điểm, trong khi hầu hết các đối thủ khác chỉ đạt mức 40-50 điểm. Trên thực tế, các nhóm có thể chuyển từ ý tưởng → kế hoạch → thực thi chỉ trong một bước duy nhất, với sự can thiệp tối thiểu của con người. Đó chính là điều giúp Certified Agent nổi bật trong bài đánh giá này.

Các cuộc họp về Trí tuệ nhân tạo

Với ClickUp Calendar và AI Notetaker, các nhóm có thể lên lịch cuộc họp theo ngữ cảnh và ghi chú tự động.

Hãy để ClickUp AI tự động hóa các cuộc họp của bạn, từ việc lên lịch đến ghi chép và tóm tắt

Sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để kiểm tra lịch làm việc của các thành viên trong nhóm và lên lịch cuộc họp

Tham gia các cuộc họp ngay trong ClickUp mà không cần chuyển tab

Nhận ghi chú cuộc họp tự động trong Hộp thư đến ClickUp của bạn — kèm theo nhãn người phát biểu, tóm tắt, các chủ đề chính và các quyết định được đánh dấu nổi bật

AI trích xuất các mục cần thực hiện từ ghi chú cuộc họp và chuyển chúng thành các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi

Việc theo dõi tiến độ được liên kết với dự án có liên quan

Các bản tóm tắt được đăng lên Không gian ClickUp tương ứng

Mọi thành viên tham gia cuộc họp đều được hiển thị những nội dung đã được thảo luận, những việc cần thực hiện tiếp theo và ai là người chịu trách nhiệm.

Nhiều tùy chọn mô hình AI trên một nền tảng

ClickUp không phụ thuộc vào mô hình cụ thể. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các mô hình AI như GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 và 14 mô hình khác từ OpenAI, Anthropic và Google ngay trên thanh công cụ ClickUp mà không cần rời khỏi nền tảng.

Sử dụng nhiều mô hình AI chỉ với giá của một mô hình nhờ ClickUp Brain

Brain sử dụng các mô hình này cho tính năng thông minh trong không gian làm việc, và các Super Agent có thể tận dụng bất kỳ mô hình nào có sẵn. Quản trị viên có thể giới hạn các mô hình có sẵn cho từng không gian làm việc.

Nhóm của bạn đã có thể sử dụng các mô hình GPT mà họ tin tưởng, được áp dụng trên toàn bộ hệ thống công việc: công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển, clip, mục tiêu và biểu mẫu. Không cần đăng ký riêng hay khóa API.

ChatGPT mang lại những gì

🧠 Thông tin thú vị: ChatGPT đã vượt mốc 1 triệu người dùng chỉ sau 5 ngày ra mắt. Hiện tại, nền tảng này đang đứng thứ 4 trong danh sách các trang web được truy cập nhiều nhất thế giới.

ChatGPT là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, và khi kết hợp với ClickUp, nó mang lại giá trị thực sự cho năng suất cá nhân và sự hợp tác nhóm:

ChatGPT (cuộc hội thoại) : Trợ lý AI đa năng dành cho nghiên cứu, phân tích, soạn thảo, động não và giải quyết vấn đề. Nổi trội trong khả năng suy luận sâu sắc và tổng hợp bối cảnh dài

Deep Research : Trợ lý nghiên cứu tự động hóa có khả năng duyệt web, tổng hợp thông tin và tạo ra các báo cáo toàn diện

GPT tùy chỉnh : Các cấu hình AI có thể tái sử dụng với hướng dẫn, kiến thức và công cụ tùy chỉnh. Có thể chia sẻ trong các không gian làm việc Business và Enterprise

ChatGPT Agent : Chế độ đại lý có khả năng thực hiện các hành động gồm nhiều bước: duyệt web, mã hóa, phân tích tệp và sử dụng công cụ ngay trong cuộc hội thoại

Codex : Trợ lý lập trình của OpenAI dành cho việc tạo và chỉnh sửa mã nguồn tự động

Dự án: Các không gian làm việc được tổ chức trong ChatGPT để nhóm các cuộc hội thoại, tệp tin và : Các không gian làm việc được tổ chức trong ChatGPT để nhóm các cuộc hội thoại, tệp tin và các mô hình GPT tùy chỉnh theo chủ đề

ChatGPT hiện đã hỗ trợ MCP (Model Context Protocol) thông qua chế độ dành cho nhà phát triển và thư mục ứng dụng (hơn 300 tích hợp, bao gồm Monday.com, Notion, Linear, Stripe, Hex). Người dùng có thể kết nối các máy chủ MCP tùy chỉnh để truy cập đọc/ghi vào các hệ thống riêng. Các plugin Codex có thể gói các cấu hình máy chủ MCP cùng với các kỹ năng và tích hợp ứng dụng.

Bốn lý do tại sao ChatGPT và ClickUp kết hợp với nhau sẽ hiệu quả hơn

1. Lên ý tưởng cùng ChatGPT, triển khai cùng ClickUp

🙇🏻‍♂️ ChatGPT rất xuất sắc trong các công việc ban đầu: nghiên cứu chủ đề, phân tích dữ liệu, soạn thảo chiến lược và phác thảo quy trình làm việc. Điểm mạnh lớn nhất của nó nằm ở khả năng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Đó chính là điều mà một công cụ suy luận đa năng làm rất tốt.

🤝 ClickUp chính là nơi những ý tưởng đó được biến thành công việc thực tế. Chiến lược trở thành một dự án với các cột mốc quan trọng. Phân tích trở thành các công việc có người phụ trách. Thiết kế quy trình làm việc trở thành một “Siêu Trợ lý” tự động kích hoạt mỗi khi trạng thái thay đổi. Bản nháp trở thành một tài liệu được liên kết với bản tóm tắt yêu cầu và đang được theo dõi trong sprint.

ChatGPT giúp bạn suy nghĩ. ClickUp AI giúp tổ chức triển khai công việc trên quy mô lớn cho mọi nhóm, mà không cần ai phải nhập lệnh nhắc lại.

2. Hệ thống công việc chung so với các cuộc hội thoại cá nhân với trí tuệ nhân tạo

🙇🏻‍♂️ Những gì bạn tạo ra trong ChatGPT sẽ được lưu trong lịch sử trò chuyện hoặc trong một dự án. Các GPT tùy chỉnh có thể được chia sẻ trong không gian làm việc, nhưng kết quả vẫn chỉ là các cuộc hội thoại. Nếu bạn tạo ra một thứ gì đó tuyệt vời trong ChatGPT, các thành viên còn lại trong nhóm phải biết đến sự tồn tại của nó, biết cách sử dụng và nhớ mở nó ra.

🤝 ClickUp AI được thiết kế để chia sẻ:

Các Super Agent hiển thị trong Không gian Làm việc. Khi một người tạo ra một Super Agent, toàn bộ tổ chức sẽ được hưởng lợi

Các quy trình tự động hóa của ClickUp sẽ được kích hoạt cho tất cả mọi người, không chỉ riêng người đã cài đặt chúng

Các Trường Tùy chỉnh AI được hiển thị cho toàn bộ nhóm

Cơ sở kiến thức có thể được truy cập bởi mọi người dùng và mọi nhân viên

Khi một nhân viên rời công ty, các cuộc hội thoại trên ChatGPT và các mô hình GPT tùy chỉnh của họ có thể vẫn còn lưu lại trong không gian làm việc, nhưng kiến thức về quy trình làm việc của tổ chức không được chuyển giao giống như cách các điều kiện kích hoạt, hướng dẫn và bối cảnh của một đại lý ClickUp được chuyển giao.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang đánh giá các nền tảng AI như ChatGPT, hãy tự hỏi: “Khi một thành viên trong nhóm của bạn xây dựng một quy trình làm việc AI trên ChatGPT, liệu các thành viên khác trong tổ chức có thể xem, sử dụng và hưởng lợi từ quy trình đó không? Hay nó chỉ thuộc về riêng người đó?”

📮ClickUp Insight: Khi được hỏi điều gì sẽ khiến các trợ lý AI thực sự hữu ích, câu trả lời được nhắc đến nhiều nhất không phải là tốc độ hay sức mạnh. Gần 40% số người được hỏi cho biết họ cần một trợ lý có khả năng hiểu rõ bối cảnh công việc của họ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì hầu hết các hệ thống trí tuệ nhân tạo đều thất bại khi chúng không hiểu lý do tại sao các quyết định được đưa ra hoặc luồng công việc diễn ra như thế nào. Vì các Super Agents có khả năng ghi nhớ bối cảnh, lưu giữ các quyết định trước đó và hoạt động liên tục, nên chúng có thể hành động với độ tin cậy cao hơn nhiều so với các tác nhân dựa trên lời nhắc. Chúng hoạt động dựa trên lịch sử không gian làm việc động, duy trì trạng thái hoạt động khi công việc diễn ra và tuân thủ các giới hạn quyền truy cập rõ ràng cùng với các bản ghi kiểm tra. Khi hệ thống trí tuệ nhân tạo hiểu rõ công việc và thực hiện nó một cách an toàn, bạn sẽ cảm thấy như đang làm việc cùng một đồng nghiệp ảo mà bạn thực sự có thể tin cậy.

3. Trí tuệ nhân tạo hoạt động liên tục so với câu trả lời theo yêu cầu

🙇🏻‍♂️ ChatGPT chỉ hoạt động khi có người mở ứng dụng và nhập văn bản. Nếu không ai đặt câu hỏi, sẽ không có gì xảy ra. ChatGPT Agent có thể thực hiện các thao tác gồm nhiều bước, nhưng vẫn cần có người khởi xướng cuộc hội thoại.

🤝 ClickUp AI hoạt động liên tục, bất kể có ai để ý hay không:

Brain tự động xử lý dữ liệu ở chế độ nền: tóm tắt các dự án, điền thông tin vào các Trường Tùy chỉnh, cập nhật cơ sở kiến thức

Các Trợ lý Tự động theo dõi Không gian Làm việc 24/7: đánh dấu các công việc quá hạn, tự động phân loại các công việc mới và tổng hợp dữ liệu trên bảng điều khiển

Siêu đại lý được kích hoạt bởi các sự kiện trong quy trình làm việc: thay đổi trạng thái, công việc mới, đề cập và lịch trình đã đặt sẵn

Không gian làm việc ngày càng thông minh hơn từng giờ mà không cần ai phải chủ động điều khiển. Bạn không sử dụng ClickUp AI theo cách bạn sử dụng ChatGPT. Nó chỉ đơn giản là tự động hoạt động.

4. Bối cảnh công việc giúp ChatGPT trở nên thông minh hơn

🤝 ClickUp AI liên tục bổ sung thông tin cho dữ liệu trong không gian làm việc của bạn. Các bản tóm tắt do hệ thống tự động tạo ra, các Trường Tùy chỉnh được phân loại bằng AI và thậm chí cả các thông tin chi tiết có cấu trúc về dự án đều được tạo ra mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ người dùng.

Khi nhóm của bạn sử dụng ChatGPT để phân tích và đưa kết quả phân tích đó trở lại ClickUp, ClickUp AI sẽ tự động xử lý: phân loại tự động, kích hoạt các tác vụ, cập nhật bảng điều khiển. Và khi ai đó sử dụng ChatGPT với dữ liệu từ ClickUp (thông qua API hoặc nhập thủ công), dữ liệu được bổ sung từ ClickUp sẽ giúp kết quả đầu ra của ChatGPT trở nên chính xác hơn.

Vòng lặp cộng hưởng:

Kết quả: ChatGPT cho ra kết quả tốt hơn vì ClickUp AI đã hoàn thành công việc khó khăn là sắp xếp, phân loại và bổ sung dữ liệu. Và khi ChatGPT tạo ra những kết quả có giá trị, ClickUp AI sẽ biến chúng thành các công việc thực tiễn mang lại lợi ích cho toàn bộ tổ chức.

Khách hàng của chúng tôi đều đồng ý rằng sự kết hợp này thực sự là một bước đột phá:

ClickUp so với ChatGPT: Công cụ phù hợp cho từng trường hợp cụ thể

Vấn đề không phải là thay thế ChatGPT bằng ClickUp AI. Mà là sử dụng công nghệ AI phù hợp cho từng công việc cụ thể.

Trường hợp sử dụng Công cụ tốt nhất Tại sao Nghiên cứu và phân tích sâu rộng ChatGPT Duyệt web, tổng hợp nội dung dài, Nghiên cứu chuyên sâu Động não và phát triển ý tưởng ChatGPT Cuộc hội thoại gần gũi, sáng tạo, giỏi trong việc khai thác ý tưởng Soạn thảo nội dung ChatGPT Văn phong chắc chắn, giỏi trong việc điều chỉnh giọng điệu Viết mã và gỡ lỗi Codex Tác nhân mã hóa tự động Cập nhật trạng thái dự án ClickUp AI Luôn hoạt động, được tạo tự động dựa trên hoạt động thực tế Lập kế hoạch và theo dõi sprint ClickUp AI Cân bằng khối lượng công việc, phát hiện sự cố gây tắc nghẽn, bảng điều khiển Nội dung trong tài liệu dự án ClickUp AI Trong bối cảnh cụ thể, liên quan đến bản tóm tắt và công việc Các câu hỏi về công việc Não Câu trả lời tức thì từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và bình luận Phân công công việc và phân loại Siêu Đặc vụ Dựa trên sự kiện, nhận biết không gian làm việc, giới hạn trong phạm vi quyền truy cập Ghi chú cuộc họp và các công việc cần theo dõi Các cuộc họp về Trí tuệ nhân tạo Tự động ghi nhận, tạo/lập mục nhiệm vụ Giám sát nền Các đại lý tự động Hoạt động 24/7, không cần nhắc nhở, luôn sẵn sàng Các quy trình làm việc tùy chỉnh có mức độ rủi ro cao Đại lý được chứng nhận Được thiết kế chuyên dụng, hỗ trợ mã hóa toàn bộ ổ đĩa (FDE), không giới hạn dung lượng Năng suất cá nhân ChatGPT Tư duy cá nhân, soạn thảo, khám phá Quy trình làm việc chia sẻ của nhóm Siêu Đặc vụ Có thể xem được trong tổ chức, được quản lý ở cấp độ Không gian Làm việc

🔑 Điểm mấu chốt: ChatGPT chuyên xử lý các vấn đề mang tính cá nhân, sâu sắc và đa năng. ClickUp AI chuyên xử lý các quy trình làm việc vận hành trên toàn nhóm, luôn sẵn sàng 24/7. Với sự kết hợp của cả hai, bạn đã bao quát toàn bộ tổ chức.

Điều này có ý nghĩa gì đối với tổ chức của bạn

Đối với mỗi thành viên trong nhóm

Trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động ngay khi họ mở ClickUp, không cần đăng ký ChatGPT, không cần thiết lập API và không yêu cầu kỹ năng thiết kế lời nhắc. Brain trả lời các câu hỏi của họ, các trợ lý xử lý công việc lặp đi lặp lại, các Trường Tùy chỉnh tự động phân loại công việc và ghi chú cuộc họp được tự động tạo ra.

Dành cho những người dùng thành thạo ChatGPT

Hãy tiếp tục sử dụng ChatGPT cho các công việc nghiên cứu chuyên sâu, phân tích và sáng tạo. Nhập các kết quả này vào ClickUp, nơi chúng đang được theo dõi với người phụ trách, thời hạn và tính năng tự động hóa do bot thực hiện. Những thông tin hữu ích này không chỉ nằm lại trong cửa sổ trò chuyện. Chúng sẽ được đưa vào thực tiễn.

Dành cho lĩnh vực CNTT và lãnh đạo

Một nền tảng AI được quản lý tập trung, sử dụng cùng hệ thống đăng nhập một lần (SSO), quyền truy cập và chính sách tuân thủ như phần còn lại của ClickUp. Được chứng nhận ISO 42001 về quản lý AI, không lưu trữ dữ liệu từ các đối tác AI, và có các quyền kiểm soát quản trị tập trung để quyết định các mô hình, tác nhân và tính năng nào được kích hoạt. So sánh điều này với hàng trăm đối tượng/kỳ/phiên bản ChatGPT riêng lẻ với các kế hoạch khác nhau và không có khả năng hiển thị tập trung về những gì AI đang tạo ra từ dữ liệu của công ty.

Đối với chiến lược trí tuệ nhân tạo

ClickUp không phụ thuộc vào mô hình cụ thể và tích hợp GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 cùng 14 mô hình AI khác từ OpenAI, Anthropic và Google. Nhóm của bạn sẽ được sử dụng chính những mô hình GPT mà họ tin tưởng, được áp dụng trên toàn bộ sơ đồ công việc. Nếu ngày mai có mô hình tốt hơn xuất hiện, ClickUp sẽ tự động chuyển sang mô hình mới mà không cần ai phải xây dựng lại quy trình làm việc.

Hơn nữa, bạn còn có thể tránh được các chi phí phát sinh từ tình trạng “AI Sprawl” (tức là việc sử dụng và chi trả cho nhiều công cụ AI mà không có chiến lược hay sự giám sát).

👀 Bạn có biết không? Cuộc khảo sát “AI Sprawl” của ClickUp cho thấy gần một nửa số người lao động (46,5%) buộc phải chuyển đổi giữa hai hoặc nhiều công cụ AI để hoàn thành một công việc duy nhất.

Cách ChatGPT và ClickUp phối hợp hoạt động: Cấu trúc hệ thống

Giúp ChatGPT hoạt động hiệu quả hơn với ClickUp

ChatGPT có thể là công cụ AI mà nhóm của bạn thường sử dụng đầu tiên. ClickUp AI chính là giải pháp giúp tích hợp trí tuệ nhân tạo đó vào các quy trình làm việc thực tế của bạn.

ClickUp Brain mang công nghệ AI nhận biết ngữ cảnh đến không gian làm việc ClickUp và các ứng dụng được kết nối của bạn. Super Agents giúp bạn làm được nhiều việc cần làm hơn cả khả năng của con người, với tư cách là những đồng đội AI hoạt động 24/7.

Bài viết này không nhằm so sánh ClickUp AI với ChatGPT. Mục đích của bài viết là giúp bạn lựa chọn công cụ AI phù hợp với từng mục đích cụ thể. Trong khi ChatGPT hỗ trợ quá trình tư duy, ClickUp AI lại hỗ trợ việc cần làm. Và khi bạn tích hợp cả hai vào cùng một không gian làm việc, bạn có thể viết, lập trình, triển khai và thực thi công việc nhanh gấp 10 lần so với việc chỉ sử dụng ChatGPT.