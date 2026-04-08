10 lựa chọn thay thế Outmarket AI tốt nhất năm 2026

Có thể bạn đã vượt qua giới hạn của Outmarket AI vì một công cụ lập đề xuất chuyên dụng không thể đáp ứng được khi nhóm của bạn cũng cần theo dõi các công việc của khách hàng, phân công các hoạt động theo dõi và quản lý hoạt động giữa các bộ phận.

🧠 Thông tin thú vị: Nhân viên chuyển đổi giữa các ứng dụng 1.200 lần mỗi ngày, tương đương gần 4 giờ mỗi tuần để tập trung lại, hoặc 9% thời gian công việc hàng năm.

Đó là một sự lãng phí lớn về thời gian và nguồn lực, điều mà nhiều người dùng Outmarket AI cũng đang phải đối mặt. Đó là lý do tại sao bài viết này phân tích chi tiết các giải pháp thay thế hàng đầu cho Outmarket AI, từ các công cụ tự động hóa bảo hiểm chuyên biệt đến các hệ thống kết nối toàn diện. 👇

Tổng quan về các giải pháp thay thế Outmarket AI

ClickUp Các nhóm cần một không gian làm việc tất cả trong một để chuyển từ quy trình bảo hiểm sang thực hiện công việc ClickUp Brain để quản lý kiến thức nội bộ của đại lý theo ngữ cảnh và tự động hóa để quản lý quy trình xử lý hợp đồng bảo hiểm Miễn phí vĩnh viễn; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Cara của Oyster Technologies Các nhà môi giới bảo hiểm cần tạo đề xuất và so sánh hợp đồng bảo hiểm nhanh chóng, được hỗ trợ bởi AI Tự động hóa quá trình trích xuất dữ liệu hợp đồng bảo hiểm và so sánh phạm vi bảo hiểm song song Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29,99/tháng 1Fort Các đại lý thương mại tự động hóa việc nộp bài nộp/gửi trên nhiều thị trường và cổng thông tin khách hàng Phân phối hồ sơ đăng ký đa thị trường và cổng thông tin tự phục vụ dành cho khách hàng với thương hiệu riêng Miễn phí; Giá tùy chỉnh Sonant AI Các công ty bảo hiểm cần dịch vụ tiếp nhận cuộc gọi bằng giọng nói AI 24/7 và tự động hóa xử lý cuộc gọi Trí tuệ nhân tạo (AI) giọng nói chuyên dụng cho ngành bảo hiểm để đánh giá khách hàng tiềm năng và tự động hóa quá trình lên lịch hẹn Giá cả tùy chỉnh Gaya AI Các đại lý muốn loại bỏ việc mục nhập thủ công trên các cổng thông tin của các nhà cung cấp bảo hiểm khác nhau Bảng tạm được hỗ trợ bởi AI với công nghệ thị giác máy tính để lập bản đồ trường dữ liệu động trên các cổng thông tin Giá cả tùy chỉnh Informer của Entrinsik Các nhà quản lý không chuyên về công nghệ cần công cụ phân tích kinh doanh tự phục vụ và báo cáo thời gian thực Tạo báo cáo theo yêu cầu chỉ bằng vài cú nhấp chuột và tự động hóa quá trình phân phối báo cáo hiệu suất Giá cả tùy chỉnh Neural Earth Các nhà bảo hiểm và công ty bảo hiểm cần thông tin tình báo về rủi ro khí hậu toàn cầu theo thời gian thực Đánh giá rủi ro đa nguy cơ theo từng tài sản và phân tích môi trường dựa trên dữ liệu vệ tinh Giá cả tùy chỉnh Acolite AI Agents Các nhóm vận hành triển khai các trợ lý AI tùy chỉnh cho các công việc bảo hiểm chuyên biệt Các công cụ tự động hóa so sánh báo giá và lập bản đồ Bảng giá trị (SOV) Giá cả tùy chỉnh LinqCo-Pilot Các chuyên gia bán hàng cần mạng lưới kỹ thuật số và tính năng tự động hóa theo dõi khách hàng tiềm năng Chia sẻ thông tin liên hệ kỹ thuật số hỗ trợ NFC và thu thập khách hàng tiềm năng được hỗ trợ bởi AI từ thẻ vật lý Plus có giá khởi điểm từ $25/tháng Indemn AI Các công ty đang xây dựng chiến lược cuộc hội thoại đa kênh trên nền tảng thoại và trò chuyện Unified AI Associates cho dịch vụ 24/7 và AI Studio cho các hành trình bảo hiểm tùy chỉnh Giá cả tùy chỉnh

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Outmarket AI

Nếu nhóm của bạn đang dành nhiều thời gian để chuyển đổi giữa các tác vụ hơn là thực hiện công việc, đã đến lúc xem xét tại sao một giải pháp tích hợp có thể là lựa chọn tốt hơn.

Tập trung toàn bộ quy trình làm việc bằng cách đưa các đề xuất bảo hiểm, dữ liệu khách hàng và quản lý công việc vào một không gian làm việc duy nhất thay vì phải chuyển đổi giữa các hệ thống rời rạc.

Giảm bớt gánh nặng đăng ký bằng cách sử dụng nền tảng tất cả trong một, giúp thay thế các giải pháp AI chuyên biệt đồng thời cắt giảm chi phí trên mỗi người dùng

Tận dụng bối cảnh đa chức năng để trích xuất dữ liệu thời gian thực từ các công việc, tài liệu và wiki của bạn, giúp nội dung do AI tạo ra dựa trên dữ liệu kinh doanh thực tế của bạn

Tự động hóa các công việc hành chính lặp đi lặp lại với với các trợ lý AI có thể xử lý cập nhật trạng thái, cuộc họp hàng ngày và bàn giao dự án mà không cần can thiệp thủ công

Mở rộng quy mô hoạt động một cách có kế hoạch bằng cách sử dụng nền tảng phát triển cùng với nhóm của bạn mà không gặp phải những hạn chế kỹ thuật của các công cụ chuyên ngành.

🔎 Bạn có biết? 81% các công ty bảo hiểm hiện nay ưu tiên quản lý rủi ro trên toàn doanh nghiệp bằng GenAI, vượt xa việc chỉ tạo đề xuất.

Các giải pháp thay thế Outmarket AI tốt nhất để sử dụng

Việc tìm kiếm giải pháp thay thế phù hợp đồng nghĩa với việc phải tìm hiểu một loạt các nền tảng rộng lớn và các giải pháp chuyên biệt phức tạp. Nếu chọn sai, bạn sẽ phải đối mặt với một công cụ có giới hạn quá lớn để đáp ứng sự phát triển của doanh nghiệp hoặc quá phức tạp so với nhu cầu cụ thể về báo giá và dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại của bạn.

Chúng tôi đã phân tích các giải pháp thay thế Outmarket AI hàng đầu dựa trên những điểm mạnh cốt lõi của chúng.

ClickUp là Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới, giúp tập trung các cuộc trò chuyện, tài liệu và công việc của bạn trong một hệ sinh thái được hỗ trợ bởi AI. Nó giúp bạn tránh tình trạng công việc lan rộng và chuyển từ một yêu cầu sơ bộ của khách hàng sang một hợp đồng bảo hiểm hoàn chỉnh, có hiệu lực chỉ trong một luồng liền mạch duy nhất.

Trong khi Outmarket AI và các công cụ bảo hiểm độc lập khác tập trung vào việc tạo ra một đề xuất dự án nhanh chóng hoặc tự động hóa một tài liệu cụ thể, chúng lại thiếu bối cảnh hoạt động xung quanh. Kế hoạch dự án thực tế, việc phân công công việc gia hạn, việc bàn giao nội bộ trong nhóm và việc theo dõi tiến độ chung của đại lý thường bị tách biệt và nằm rải rác ở các nơi khác nhau.

ClickUp tiếp cận tự động hóa trong lĩnh vực bảo hiểm từ một góc độ khác so với các công cụ chỉ được thiết kế để tạo đề xuất hoặc thực hiện các công việc dịch vụ chuyên biệt.

Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện!

Kết nối kiến thức của đại lý với việc thực thi thông qua Tài liệu và Công việc

ClickUp Docs hoạt động như một cơ sở kiến thức tự cập nhật cho thông tin công ty của bạn. Chúng đảm bảo mọi quy trình tiêu chuẩn (SOP), tóm tắt chính sách và bản tóm tắt khách hàng đều được lưu trữ ngay tại nơi công việc diễn ra. Vì đây là nền tảng cộng tác, nhóm của bạn có thể chỉnh sửa theo thời gian thực, để lại bình luận trực tiếp để làm rõ và sử dụng lịch sử phiên bản để đảm bảo không ai xem lịch trình hoa hồng đã hết hạn.

Điểm nổi bật nhất là gì? Bạn có thể lưu trữ thông tin trong ClickUp Tài liệu và sử dụng thông tin đó để tạo trực tiếp các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi.

Mỗi công việc không chỉ là một việc cần làm đơn thuần; nó là một kho chứa dữ liệu tùy chỉnh. Bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh, bạn có thể theo dõi các thông tin chi tiết về bảo hiểm cụ thể, như số hợp đồng, tên công ty bảo hiểm hoặc ngày gia hạn, ngay trong chế độ xem công việc.

Điều này đảm bảo rằng khi một nhân viên kinh doanh mở công việc ‘Gia hạn ABC Corp’, họ có thể xem toàn bộ bối cảnh kỹ thuật của tài khoản mà họ đang thực hiện công việc.

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp để nhúng tài liệu trực tiếp vào một Công việc hoặc Thư mục.

📌 Ví dụ: Nếu nhóm lãnh đạo quyết định điều chỉnh chiến lược trong một cuộc họp, bạn không cần phải gửi email theo dõi. Bạn có thể đánh dấu bất kỳ văn bản nào trong tài liệu và chuyển đổi nó thành một công việc có thể theo dõi chỉ với một cú nhấp chuột. Điều này ngay lập tức giao công việc cho một nhân viên với ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên đã định, đảm bảo rằng quyết định được đưa ra trong tài liệu sẽ dẫn đến tiến độ được theo dõi ngay lập tức.

Tăng tốc chu trình bảo hiểm của bạn với ClickUp Brain

Khi kiến thức và công việc của bạn được kết nối, ClickUp Brain sẽ đóng vai trò như một chủ đề thông minh, giúp loại bỏ những công việc tìm kiếm và thu thập dữ liệu thường cần thiết để truy xuất thông tin của đại lý. Đây là một hệ thống AI tích hợp, hiểu rõ bối cảnh cụ thể của các quy trình làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm của bạn.

Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo và chỉnh sửa email hoặc tài liệu hợp đồng bảo hiểm chỉ trong vài giây

Ví dụ, khi khách hàng gọi điện bất ngờ, bạn không cần phải chuyển đổi giữa các tab hay tìm kiếm giới hạn bảo hiểm cụ thể. Chỉ cần yêu cầu AI hiển thị thông tin đó. Điều này giúp bạn bước vào mọi cuộc họp gia hạn hợp đồng hoặc xem xét yêu cầu bồi thường với lịch sử đầy đủ của tài khoản ngay trong tầm tay, thay vì chỉ có vài ghi chú rời rạc.

Các tính năng nổi bật của ClickUp:

Tự động hóa ClickUp : Tự động chuyển các hợp đồng bảo hiểm qua quy trình bằng cách phân công lại công việc cho các nhóm tiếp nhận khách hàng mới và cập nhật trạng thái ngay khi hợp đồng tạm thời được ký kết : Tự động chuyển các hợp đồng bảo hiểm qua quy trình bằng cách phân công lại công việc cho các nhóm tiếp nhận khách hàng mới và cập nhật trạng thái ngay khi hợp đồng tạm thời được ký kết

Bảng điều khiển ClickUp: Theo dõi hiệu suất của đại lý chỉ trong nháy mắt bằng cách tạo các báo cáo trực quan theo thời gian thực về khối lượng yêu cầu bồi thường đang xử lý và các ngày gia hạn sắp tới trên toàn bộ danh mục kinh doanh Theo dõi hiệu suất của đại lý chỉ trong nháy mắt bằng cách tạo các báo cáo trực quan theo thời gian thực về khối lượng yêu cầu bồi thường đang xử lý và các ngày gia hạn sắp tới trên toàn bộ danh mục kinh doanh

ClickUp Trò chuyện: Tập trung hóa giao tiếp nội bộ bằng cách liên kết các cuộc thảo luận về hợp đồng bảo hiểm và cập nhật từ nhà cung cấp trực tiếp với công việc liên quan để lưu giữ toàn bộ lịch sử của hồ sơ Tập trung hóa giao tiếp nội bộ bằng cách liên kết các cuộc thảo luận về hợp đồng bảo hiểm và cập nhật từ nhà cung cấp trực tiếp với công việc liên quan để lưu giữ toàn bộ lịch sử của hồ sơ

Giao diện ClickUp: Tùy chỉnh không gian làm việc cho các vai trò cụ thể trong ngành bảo hiểm bằng cách cho phép các chuyên viên định giá sử dụng chế độ xem Bảng (Board view) để theo dõi quy trình xử lý hồ sơ, trong khi các chuyên viên tuân thủ sử dụng chế độ xem Bảng (Table view) để kiểm toán hợp đồng bảo hiểm Tùy chỉnh không gian làm việc cho các vai trò cụ thể trong ngành bảo hiểm bằng cách cho phép các chuyên viên định giá sử dụng chế độ xem Bảng (Board view) để theo dõi quy trình xử lý hồ sơ, trong khi các chuyên viên tuân thủ sử dụng chế độ xem Bảng (Table view) để kiểm toán hợp đồng bảo hiểm

Tích hợp ClickUp: Đồng bộ hóa các cuộc trao đổi với khách hàng bằng cách kết nối Gmail hoặc Outlook trực tiếp với ClickUp để mọi email đều hiển thị trong công việc hợp đồng, giúp bạn nắm bắt đầy đủ bối cảnh Đồng bộ hóa các cuộc trao đổi với khách hàng bằng cách kết nối Gmail hoặc Outlook trực tiếp với ClickUp để mọi email đều hiển thị trong công việc hợp đồng, giúp bạn nắm bắt đầy đủ bối cảnh

Ưu điểm của ClickUp:

Hình ảnh, công việc, tài liệu và trò chuyện trực tuyến được tích hợp trên một nền tảng duy nhất để loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh

Quyền truy cập chi tiết cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập của từng cá nhân vào các địa điểm và mục cụ thể trong không gian làm việc

Khả năng tùy chỉnh cao cấp thông qua các Trường Tùy chỉnh và Thư mục lồng nhau cho phép các nhóm xây dựng không gian làm việc phù hợp chính xác với quy trình làm việc kỹ thuật cụ thể của họ

Nhược điểm của ClickUp:

Bộ tính năng phong phú của nền tảng này có thể đòi hỏi nhóm phải dành thời gian ban đầu để làm quen.

Bảng trắng trên thiết bị di động cung cấp ít tính năng chỉnh sửa hơn so với phiên bản trên máy tính để bàn

Giá của ClickUp:

Đánh giá và nhận xét về ClickUp:

G2: 4,7/5 (hơn 10.900 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên Capterra:

“Tôi thực sự thích cách ClickUp cho phép hợp tác trong các dự án, và tính năng tự động hóa của họ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”

💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể tận dụng tối đa những lợi ích này bằng cách sử dụng Super Agents — những đồng nghiệp tự động hoạt động trong biểu đồ tổ chức của bạn và quản lý toàn bộ quy trình bảo hiểm. Thay vì dành cả buổi chiều để soạn thảo email theo dõi, Super Agent có thể quản lý, soạn thảo và gửi những email rõ ràng, chính xác. Vì các siêu đại lý này có trí nhớ vô hạn và quyền truy cập vào tài liệu riêng tư cũng như lịch sử công việc của bạn, họ hoạt động với sự hiểu biết ở mức độ con người về mục tiêu của công ty bạn. Trong khi bạn tập trung vào việc chốt các tài khoản có giá trị cao, các Siêu Đại lý của bạn sẽ hoạt động 24/7 ở chế độ nền, kiểm tra các tài khoản hiện có để đảm bảo tuân thủ hoặc chuẩn bị các bản tóm tắt gia hạn phức tạp.

2. Cara của Oyster Technologies (Tốt nhất cho việc tạo đề xuất bảo hiểm dựa trên AI)

Con người ai cũng cảm thấy mệt mỏi với chu kỳ sao chép-dán-lặp lại mỗi khi khách hàng yêu cầu báo giá. Cara của Oyster Technologies giúp bạn thoát khỏi điều đó. Công cụ này loại bỏ công việc thủ công tẻ nhạt bằng cách chuyển đổi dữ liệu hợp đồng bảo hiểm của bạn thành các bản trình bày chuyên nghiệp mà không gặp phải những rắc rối về định dạng thông thường.

Công cụ này được thiết kế dành cho những lúc bạn cần chứng minh cho khách hàng tiềm năng thấy chính xác lý do tại sao gói bảo hiểm của bạn là lựa chọn tốt nhất, mà không cần mất ba giờ để thao tác với bảng tính. Nó cũng nhận diện các chi tiết phức tạp trong ngôn ngữ hợp đồng bảo hiểm, như các điều khoản loại trừ cụ thể hoặc giới hạn phụ, và hiển thị chúng trực tiếp dưới định dạng bảng so sánh song song.

Các tính năng nổi bật của Cara by Oyster Technologies:

Trích xuất dữ liệu hợp đồng từ báo giá của nhà cung cấp bảo hiểm bằng công nghệ AI có khả năng nhận diện thuật ngữ bảo hiểm và giới hạn bảo hiểm, từ đó loại bỏ việc nhập liệu thủ công

Tạo bảng so sánh bảo hiểm song song, tự động làm nổi bật các điểm khác biệt về các điều khoản loại trừ và điều khoản bổ sung giữa các lựa chọn của nhiều nhà cung cấp bảo hiểm

Nhập dữ liệu khách hàng từ hệ thống quản lý đại lý (AMS) trực tiếp vào các biểu mẫu ACORD và mẫu đề xuất để tránh lỗi nhập liệu trùng lặp

Tạo các đề xuất bảo hiểm mang thương hiệu riêng bằng cách nhập thông tin từ các nhà cung cấp vào các bố cục tùy chỉnh của đại lý chỉ trong vài phút

Ưu điểm của Cara by Oyster Technologies:

Tập trung cao độ vào quy trình đề xuất bảo hiểm để so sánh phạm vi bảo hiểm một cách chính xác

Giảm đáng kể thời gian xử lý đề xuất bằng cách tự động hóa các bước trích xuất dữ liệu

Kết quả rõ ràng mà các đại lý có thể gửi trực tiếp cho khách hàng

Nhược điểm của Cara by Oyster Technologies:

Chỉ giới hạn ở việc tạo đề xuất và không bao quát các hoạt động rộng hơn của đại lý

Hệ sinh thái tích hợp hẹp hơn so với các nền tảng đa năng

Giá của Cara by Oyster Technologies:

Miễn phí

Giá thông thường: $29,99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Cara của Oyster Technologies:

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Những người làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm dành hơn 50% thời gian chỉ để chuẩn bị dữ liệu, trong khi 69% mong muốn dành ít hơn 25% thời gian cho việc này.

3. 1Fort (Tốt nhất cho tự động hóa toàn diện các công ty bảo hiểm thương mại)

Các đại lý bảo hiểm thương mại thường phải xoay xở với một hệ thống hỗn độn gồm các công cụ báo giá, bài nộp/gửi và thanh toán. Việc nhập cùng một dữ liệu đơn hàng vào nhiều cổng thông tin của các nhà cung cấp bảo hiểm gây ra những nút thắt cổ chai nghiêm trọng, giới hạn số báo giá mà một đại lý có thể xử lý trong một ngày.

1Fort giúp giải quyết tình trạng lộn xộn đó. Công cụ này được thiết kế để hoạt động như một động cơ thương mại, đưa đơn đăng ký từ giai đoạn tiếp nhận đến giai đoạn ký kết mà không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ như thông thường. Nó sử dụng AI để tự động hóa quy trình nộp đơn và tự động tạo các đề xuất so sánh. Điều này giúp loại bỏ hiệu quả các công việc hành chính tẻ nhạt thường giới hạn số lượng tài khoản mà một đại lý có thể xử lý, từ đó giúp quản lý công việc trở nên dễ dàng hơn.

Các tính năng nổi bật của 1Fort:

Tự động hóa việc nộp hồ sơ trên nhiều thị trường bằng cách phân phối một bộ dữ liệu đơn lẻ đến hơn 500 thị trường nhà cung cấp bảo hiểm cùng lúc, giúp loại bỏ việc mục nhập thủ công trên các cổng thông tin.

Phân tích báo giá bằng AI để tạo ra các so sánh về phạm vi bảo hiểm và giá cả song song, giúp làm nổi bật những điểm khác biệt trong ngôn ngữ chính sách chỉ trong vài giây

Triển khai cổng thông tin khách hàng mang thương hiệu riêng, nơi người được bảo hiểm có thể xem các đề xuất, ký các tài liệu và quản lý các chứng chỉ của mình trong một môi trường tự phục vụ mang thương hiệu riêng

Tối ưu hóa quy trình thanh toán và lập hóa đơn bằng cách sử dụng các công cụ tự động hóa thanh toán và tài trợ phí bảo hiểm, giúp giảm bớt gánh nặng kế toán nội bộ.

Ưu điểm của 1Fort:

Tăng hiệu quả đáng kể, với người dùng báo cáo tiết kiệm được tới 8 giờ mỗi tuần cho các công việc hành chính thủ công

Đạt được những cải thiện đáng kể về hiệu quả trong sức chứa của hệ thống bài nộp/gửi và tỷ lệ chấp thuận

Tuân thủ SOC 2 Loại II và được cấp phép tại tất cả 50 bang của Hoa Kỳ

1. Nhược điểm:

Chuyên biệt dành cho bảo hiểm tài sản và tai nạn thương mại (P&C), do đó không phù hợp với các đại lý cũng xử lý nhiều hợp đồng bảo hiểm cá nhân hoặc bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.

Việc tích hợp với các Hệ thống Quản lý Đại lý (AMS) cũ, truyền thống vẫn đang trong giai đoạn phát triển so với các nền tảng hiện có đã được thiết lập vững chắc hơn

Giá của 1Fort:

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về 1Fort:

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về 1Fort?

Đây là ý kiến của một người đánh giá trên Capterra:

“Sự dễ dàng và nhanh chóng khi triển khai, cùng với giao diện người dùng gọn gàng và đơn giản. Rất trực quan để nhận biết nơi nào có rủi ro hoặc vấn đề cần được chú ý. “

4. Sonant AI (Tốt nhất cho tính năng tiếp nhận cuộc gọi và xử lý cuộc gọi bằng AI)

Sonant AI giải quyết vấn đề thất thoát doanh thu ngay lập tức do các cuộc gọi bị bỏ lỡ và bộ phận tiếp nhận quá tải. Thay vì hệ thống IVR chung chung buộc khách hàng phải chọn menu “nhấn 1 để liên hệ bộ phận bán hàng”, công nghệ AI giọng nói này hiểu được bối cảnh cụ thể của ngành bảo hiểm. Ví dụ, sự khác biệt giữa một yêu cầu về mức khấu trừ và Thông báo Thiệt hại Đầu tiên (FNOL).

Nền tảng này quản lý lưu lượng truy cập đến 24/7, sàng lọc khách hàng tiềm năng và xử lý các công việc dịch vụ thường xuyên như yêu cầu cấp chứng chỉ hoặc giải đáp thắc mắc về hóa đơn. Tất cả điều này diễn ra mà không cần nhân viên trung tâm cuộc gọi phải nhấc máy. Điều này đảm bảo mọi người gọi đều nhận được phản hồi ngay lập tức trong khi các chuyên viên tư vấn bảo hiểm của bạn tập trung vào việc chốt các tài khoản phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Sonant AI:

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 cho các yêu cầu thường xuyên như tra cứu trạng thái hợp đồng, thanh toán phí bảo hiểm và các câu hỏi cơ bản về phạm vi bảo hiểm mà không cần sự can thiệp của con người

Đồng bộ hóa dữ liệu cuộc gọi với hệ thống AMS/CRM của bạn, bao gồm bản ghi chép đầy đủ và tóm tắt do AI tạo ra, giúp tự động cập nhật hồ sơ khách hàng sau mỗi lần tương tác

Xác định và phân loại khách hàng tiềm năng theo thời gian thực bằng cách nhận diện những người gọi có ý định mua hàng cao và chuyển cuộc gọi đến đại lý có giấy phép phù hợp

Tự động lên lịch hẹn bằng cách tích hợp với lịch của đại lý để đặt lịch theo dõi, gia hạn hoặc xem xét yêu cầu bồi thường dựa trên thời gian rảnh của nhân viên

Ưu điểm của Sonant AI:

Việc đào tạo trước dành riêng cho lĩnh vực bảo hiểm giúp triển khai nhanh hơn so với các nền tảng AI giọng nói chung chung

Tích hợp sẵn với các nền tảng AMS bảo hiểm phổ biến giúp giảm thiểu rào cản triển khai

Được chứng nhận SOC 2 Loại II và tuân thủ GDPR

Nhược điểm của Sonant AI:

Trợ lý AI đôi khi có thể không tuân thủ kịch bản tùy chỉnh

Việc chuyển cuộc gọi từ AI sang nhân viên không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ

Giá của Sonant AI:

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sonant AI:

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Sonant AI?

Lắng nghe đánh giá từ một người dùng trên G2:

“Hệ thống rất trực quan và hoạt động hiệu quả, giúp chuyển các cuộc gọi đến đúng nơi cần thiết. Điều này cho phép nhóm của chúng tôi tập trung vào các công việc mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi tùy chỉnh hệ thống Agent để phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty. “

5. Gaya AI (Tốt nhất để loại bỏ việc mục nhập thủ công trên các cổng thông tin của nhà cung cấp)

Các công việc lặp đi lặp lại như nhập lại cùng một thông tin khách hàng vào các cổng thông tin của các nhà cung cấp khác nhau là công việc nhàm chán. Điều này khiến nhân viên kiệt sức và dẫn đến các lỗi đánh máy có thể làm sai lệch độ chính xác của báo giá. Gaya AI được thiết kế dành cho các đại lý dành 50% thời gian trong ngày để làm cầu nối giữa hệ thống quản lý đại lý (AMS) và hàng chục cổng thông tin của các nhà cung cấp.

Nó hoạt động như một bảng tạm được hỗ trợ bởi AI, giúp loại bỏ nhu cầu phải nhập lại thủ công hơn 200 trường thông tin giống nhau cho mỗi báo giá. Không giống như các công cụ tự động điền thông thường, Gaya sử dụng công nghệ thị giác máy tính và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chuyên biệt cho lĩnh vực bảo hiểm để hiểu ý nghĩa ngữ nghĩa đằng sau các trường thông tin. Nó nhận ra rằng "Ngày có hiệu lực" (Effective Date) trên một cổng thông tin tương đương với "Ngày bắt đầu hợp đồng" (Policy Start) trên một cổng thông tin khác.

Các tính năng nổi bật của Gaya AI:

Trích xuất dữ liệu từ các nguồn không có cấu trúc, bao gồm các trang khai báo của nhà cung cấp, ảnh chụp màn hình và thậm chí cả ảnh chụp giấy phép lái xe, bằng cách sử dụng công nghệ OCR và thị giác máy tính tiên tiến

Tự động ánh xạ các trường dữ liệu bằng cách sử dụng từ điển chuyên ngành bảo hiểm hiểu rõ thuật ngữ kỹ thuật, đảm bảo dữ liệu được điền vào ô chọn hoặc nút radio đúng vị trí, bất kể giao diện người dùng (UI) của cổng thông tin như thế nào.

Xuất dữ liệu sang CSV để nhanh chóng trích xuất danh sách tài xế hoặc phương tiện từ tài liệu của nhà cung cấp mà không cần phải chỉnh sửa bảng tính thủ công

Đồng bộ hóa với các API công khai và webhooks để gửi dữ liệu trích xuất từ tài liệu trực tiếp vào hệ thống CRM nội bộ hoặc hệ thống riêng của công ty bảo hiểm

Ưu điểm của Gaya AI:

Giảm thiểu các lỗi nhập sai do nhầm lẫn như số VIN hoặc ngày sinh bị đảo ngược, dẫn đến báo giá không chính xác và chậm trễ trong quá trình thẩm định.

Việc triển khai phần mở rộng Chrome nhẹ giúp nhóm của bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức mà không cần quá trình di chuyển hệ thống backend phức tạp

Tự động điều chỉnh theo các thay đổi về bố cục cổng thông tin của nhà cung cấp, giúp tránh tình trạng gián đoạn thường xuyên thường gặp ở các công cụ RPA (Tự động hóa quy trình bằng robot) truyền thống

Nhược điểm của Gaya AI:

Tỷ lệ lỗi có thể tăng lên trong các quy trình làm việc nhiều trang

Chỉ hỗ trợ trình duyệt Chromium trên máy tính để bàn, không hỗ trợ thiết bị di động

Giá của Gaya AI:

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gaya AI:

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

📮 ClickUp Insight: 43% người cho rằng các công việc lặp đi lặp lại mang lại cấu trúc hữu ích cho ngày công việc của họ, nhưng 48% lại thấy chúng gây mệt mỏi và làm phân tâm khỏi công việc có ý nghĩa. Mặc dù thói quen có thể mang lại cảm giác năng suất, nhưng nó thường giới hạn sự sáng tạo và cản trở bạn đạt được những tiến độ thực sự. ClickUp giúp bạn thoát khỏi chu kỳ này bằng cách tự động hóa các tác vụ thường nhật thông qua các Trợ lý AI thông minh, để bạn có thể tập trung vào công việc chuyên sâu. Tự động hóa các nhắc nhở, cập nhật và phân công công việc, đồng thời để các tính năng như Tự động phân bổ thời gian và Ưu tiên công việc bảo vệ những giờ làm việc hiệu quả nhất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm được 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng tự động hóa của ClickUp — giúp tăng hiệu suất công việc lên 12%.

6. Informer của Entrinsik (Tốt nhất cho phân tích kinh doanh tự phục vụ)

Việc phụ thuộc vào chuyên viên phân tích dữ liệu cho mỗi báo cáo hoạt động sẽ làm chậm quá trình ra quyết định. Bạn có thể loại bỏ sự phụ thuộc đó với Informer của Entrinsik. Bởi vì nó cung cấp cho các nhà quản lý không chuyên về kỹ thuật một giao diện kéo-thả để truy cập vào các số liệu của riêng họ.

Nó hoạt động như một lớp phân tích tự phục vụ được tích hợp trên các hệ thống hiện có của bạn, như AMS360 hoặc Sagitta. Cuối cùng, điều này cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một báo cáo trực tiếp duy nhất. Điều này giúp công ty bảo hiểm chuyển từ mô hình báo cáo phản ứng vào cuối tháng sang mô hình chủ động.

Trong trường hợp đó, mỗi nhân viên kinh doanh có thể xem tỷ lệ giữ chân khách hàng, tỷ lệ chia hoa hồng và tình trạng kênh bán hàng của mình theo thời gian thực mà không cần phải chờ chuyên viên phân tích dữ liệu tạo file tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của Informer by Entrinsik:

Tạo báo cáo theo yêu cầu với giao diện kéo-thả, cho phép người dùng không có kiến thức kỹ thuật truy vấn cơ sở dữ liệu và bảng tính trực tiếp mà không cần viết một dòng SQL nào

Tạo các bảng điều khiển tương tác và hình ảnh trực quan ấn tượng bằng các công cụ hỗ trợ AI, giúp tự động chuyển đổi dữ liệu thô thành biểu đồ xu hướng, bản đồ nhiệt và bảng so sánh.

Kiểm soát khả năng hiển thị dữ liệu bằng tính năng bảo mật cấp hàng, đảm bảo các nhân viên kinh doanh chỉ nhìn thấy danh mục khách hàng cụ thể của mình trong khi ban lãnh đạo vẫn duy trì chế độ xem tổng quan về tất cả các tài khoản

Tự động hóa việc phân phối báo cáo bằng cách lên lịch gửi email hàng ngày hoặc hàng tuần để gửi bản tóm tắt hiệu suất được cá nhân hóa đến từng thành viên trong nhóm

Ưu điểm của Informer by Entrinsik:

Khả năng kết nối gốc hiếm có với Ellucian Colleague khiến nó trở thành lựa chọn nổi bật cho giáo dục đại học

Đánh giá cao từ người dùng trên các nền tảng đánh giá lớn

Các tùy chọn triển khai linh hoạt đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về lưu trữ dữ liệu

Nhược điểm của Informer by Entrinsik:

Tụt hậu so với các đối thủ về độ sâu của hình ảnh hóa và các tùy chọn tùy chỉnh bảng điều khiển

Các tính năng nâng cao phụ thuộc rất nhiều vào kịch bản JavaScript

Giá của Informer by Entrinsik:

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Informer của Entrinsik:

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4,8/5 (hơn 40 đánh giá)

7. Neural Earth (Tốt nhất cho thông tin tình báo rủi ro khí hậu dựa trên AI)

Các mô hình thảm họa truyền thống về cơ bản chỉ là những bức tranh tĩnh về quá khứ — chúng cho bạn biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, chúng gặp khó khăn trong việc dự đoán tác động của biến đổi khí hậu đối với một mái nhà cụ thể trong tương lai. Neural Earth thay thế các bản đồ tĩnh bằng một lớp quyết định thời gian thực, kết hợp hình ảnh vệ tinh, cảm biến môi trường và công nghệ AI độc quyền để định lượng rủi ro theo thời gian thực.

Thay vì để chuyên viên thẩm định phải mất nhiều ngày để đối chiếu thủ công các khu vực ngập lụt và ranh giới cháy rừng, nền tảng này cung cấp điểm đánh giá rủi ro theo từng tài sản cho nhiều loại rủi ro chỉ trong vài giây. Nền tảng được thiết kế để chuyển đổi dữ liệu môi trường trừu tượng thành tín hiệu vận hành rõ ràng. Điều này giúp các công ty bảo hiểm và công ty tái bảo hiểm điều chỉnh mức độ rủi ro trước khi sự kiện tiếp theo xảy ra.

Các tính năng nổi bật của Neural Earth:

Tạo điểm đánh giá rủi ro đa nguy cơ cho các rủi ro lũ lụt, cháy rừng và gió bằng các mô hình AI phân tích các điểm yếu ở cấp độ tài sản thay vì dựa trên mức trung bình chung của mã bưu điện.

Tổng hợp rủi ro danh mục đầu tư để xác định và ưu tiên các tài sản có rủi ro cao trong các danh mục bất động sản quy mô lớn dành cho các nhà đầu tư tổ chức và công ty bảo hiểm

Tự động hóa quy trình thẩm định bằng cách đẩy các tín hiệu rủi ro môi trường theo thời gian thực trực tiếp vào các quy trình nộp hồ sơ hiện có thông qua kiến trúc tập trung vào API

Tổ chức dữ liệu toàn cầu bằng cách hợp nhất các bộ dữ liệu phân tán từ hình ảnh vệ tinh, hồ sơ chính phủ và cảm biến môi trường vào một nền tảng thông minh ra quyết định duy nhất

Ưu điểm của Neural Earth:

Phạm vi bảo hiểm đa rủi ro rộng hơn so với các đối thủ chuyên biệt

Giao diện ngôn ngữ tự nhiên giúp giảm bớt rào cản kỹ thuật trong phân tích không gian địa lý

Được ngành công nhận mạnh mẽ thông qua các mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ như Orion180 để phân tích cháy rừng nâng cao

Nhược điểm của Neural Earth:

Các mô-đun sản phẩm chính được gắn nhãn "truy cập sớm", cho thấy nền tảng có thể chưa ổn định

Không có SLA được công bố công khai về thời gian hoạt động hoặc thời gian phản hồi

Giá của Neural Earth:

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Neural Earth:

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

8. Acolite AI Agents (Lựa chọn tốt nhất để triển khai các trợ lý AI tùy chỉnh cho ngành bảo hiểm)

Acolite AI Agents được thiết kế dành cho các đại lý đã vượt qua giới hạn của RPA truyền thống nhưng không có nguồn lực phát triển để xây dựng các quy trình làm việc LLM tùy chỉnh từ đầu. Công cụ này hoạt động như một đồng đội AI mà bạn có thể áp dụng vào các lỗ hổng vận hành cụ thể và phức tạp — như việc phát hành Giấy chứng nhận bảo hiểm (COI) hoặc lập bản đồ Danh mục giá trị (SOV).

Khác với chatbot thông thường, các trợ lý này đã được đào tạo sẵn để đọc các tài liệu bảo hiểm và tương tác với hệ thống quản lý đại lý (AMS) của bạn giống như một nhân viên quản lý tài khoản thực sự. Bạn chỉ cần chuyển tiếp email hoặc báo giá từ nhà cung cấp bảo hiểm cho trợ lý, và trợ lý sẽ tự động xử lý việc trích xuất dữ liệu, điền biểu mẫu và cập nhật hệ thống ở chế độ nền.

Các tính năng nổi bật của Acolite AI Agents:

Tự động hóa việc so sánh báo giá bằng cách sử dụng các đại lý để trích xuất phí bảo hiểm, giới hạn bảo hiểm và mức khấu trừ từ các tệp PDF của nhà cung cấp và chuẩn hóa chúng thành một bản đề xuất song song cho khách hàng

Xử lý Bảng giá trị (SOV) cùng với các đại lý để xác thực và chuẩn hóa các bảng tính đa tài sản, đồng thời đánh dấu các dữ liệu thiếu hoặc sai lệch cho các chuyên viên thẩm định

Tự động cập nhật hệ thống quản lý đại lý (AMS) bằng cách để các trợ lý AI trích xuất dữ liệu hợp đồng từ các cổng thông tin của nhà cung cấp bảo hiểm trong quá trình gia hạn, nhằm đảm bảo hệ thống dữ liệu chính xác của bạn luôn được duy trì.

Quản lý việc nộp bài nộp/gửi hồ sơ cho các nhà cung cấp bảo hiểm thông qua các đại lý tự động điền sẵn biểu mẫu ACORD và xác thực đơn đăng ký trước khi gửi ra thị trường

Ưu điểm của Acolite AI Agents:

Được thiết kế chuyên biệt cho quy trình làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm ngay từ khi cài đặt

Có thể tùy chỉnh mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu

Tập trung vào việc hỗ trợ quá trình ra quyết định của con người thay vì thay thế hoàn toàn

Nhược điểm của Acolite AI Agents:

Việc giới hạn tài liệu công khai và đánh giá từ người dùng bên thứ ba khiến việc so sánh hiệu suất với các đối thủ lâu năm trở nên khó khăn hơn

Sự ổn định lâu dài và chất lượng hỗ trợ chưa được chứng minh rõ ràng như các giải pháp thay thế đã được khẳng định.

Giá của Acolite AI:

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Acolite AI Agents:

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

9. LinqCo-Pilot (Tốt nhất cho kết nối mạng kỹ thuật số và theo dõi khách hàng tiềm năng)

Quên theo dõi khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao đồng nghĩa với việc bỏ lỡ doanh thu tiềm năng và lãng phí chi phí tham dự hội nghị ban đầu. LinqCo-Pilot giúp bạn tránh mắc phải sai lầm đó. Công cụ này thay thế thẻ vật lý bằng thiết bị hỗ trợ NFC, kích hoạt các hành động kỹ thuật số ngay lập tức.

Nói một cách đơn giản, chỉ cần chạm một lần vào thẻ Linq của bạn là thông tin liên hệ, các liên kết mạng xã hội và công cụ lên lịch sẽ được gửi trực tiếp đến điện thoại của khách hàng tiềm năng. Sau đó, lớp Co-Pilot sẽ sử dụng AI để xử lý các công việc hành chính, ghi chép lại các ghi chú ngắn gọn trong cuộc họp và đề xuất thời điểm tốt nhất để liên hệ lại dựa trên các tương tác gần đây của bạn. Điều này giúp đơn giản hóa việc quản lý khách hàng.

Các tính năng nổi bật của LinqCo-Pilot:

Chia sẻ thông tin liên hệ qua NFC bằng thẻ vật lý, thẻ nhận diện hoặc thiết bị trung tâm, giúp khách hàng tiềm năng lưu thông tin của bạn ngay lập tức mà không cần tải xuống ứng dụng

Tự động hóa việc theo dõi khách hàng tiềm năng với trợ lý AI giúp nhắc nhở bạn liên hệ với các liên hệ mới và cung cấp các mẫu tin nhắn phù hợp với ngữ cảnh dựa trên ghi chú của bạn về cuộc họp

Thu thập khách hàng tiềm năng thông qua các biểu mẫu được hỗ trợ bởi AI, cho phép bạn quét danh thiếp giấy hoặc thẻ nhân viên và tự động đồng bộ hóa dữ liệu đã trích xuất vào hệ thống CRM của bạn

Theo dõi phân tích tương tác để biết chính xác thời điểm và địa điểm hồ sơ kỹ thuật số của bạn được xem, bao gồm các liên kết hoặc tệp cụ thể nào đã được các liên hệ mới của bạn nhấp vào

Ưu điểm của LinqCo-Pilot:

Sự đón nhận mạnh mẽ từ thị trường cho thấy sự phù hợp đã được chứng minh giữa sản phẩm và thị trường

Phân tích sâu hơn và tự động hóa theo dõi bằng AI so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Được chứng nhận SOC 2 Loại II với SSO cấp doanh nghiệp

Nhược điểm của LinqCo-Pilot:

Một số người dùng báo cáo các vấn đề về khả năng tương thích với thiết bị NFC

Các nhóm lớn không thể tự phục vụ và phải thông qua bộ phận bán hàng

Giá của LinqCo-Pilot:

LinqCo-Pilot Plus: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về LinqCo-Pilot:

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

10. Indemn AI (Phù hợp nhất cho các đại lý AI trong cuộc hội thoại đa kênh)

Việc quản lý các cuộc hội thoại với khách hàng qua điện thoại, trò chuyện, tin nhắn SMS và email mà không có chiến lược giao tiếp đa kênh thống nhất sẽ tạo ra những "hàng rào giao tiếp" lớn. Khách hàng sẽ cảm thấy bực bội khi phải lặp lại vấn đề của họ qua điện thoại sau khi đã giải thích trước đó qua các kênh khác, khiến công ty bảo hiểm của bạn trông thiếu tổ chức.

Indemn AI hợp nhất các cuộc trò chuyện với khách hàng bên ngoài, đảm bảo bối cảnh cuộc hội thoại luôn đi kèm với khách hàng. Thay vì phải quản lý bốn công cụ riêng lẻ, nhóm của bạn sẽ có một Trợ lý AI thống nhất. Công cụ này có thể tự động xử lý các dịch vụ bảo hiểm định kỳ hoặc tiếp nhận khách hàng tiềm năng ban đầu, nhưng biết chính xác khi nào cần chuyển cuộc hội thoại cho nhân viên có giấy phép hành nghề, kèm theo bản tóm tắt đầy đủ về những nội dung đã được thảo luận.

Các tính năng nổi bật của Indemn AI:

Phân tích hành vi của các nhà môi giới và xu hướng thị trường thông qua việc tự động hóa phân loại mọi tương tác, biến dữ liệu từ cuộc hội thoại thành những thông tin hữu ích để thúc đẩy sự phát triển của đại lý

Ghi lại và nhân rộng kiến thức tổ chức bằng cách đào tạo AI dựa trên các tài liệu tiếp thị, tài liệu đánh giá rủi ro và kịch bản nội bộ cụ thể của bạn để đảm bảo AI “nói” giống như đại lý của bạn

Triển khai AI Associates trên tất cả các kênh, bao gồm điện thoại, email, tin nhắn văn bản và trò chuyện trực tuyến, mang lại trải nghiệm dịch vụ nhất quán 24/7

Tùy chỉnh quy trình làm việc trong AI Studio để xây dựng các hành trình bảo hiểm cụ thể, chẳng hạn như kiểm tra nhu cầu cho các nhà môi giới hoặc phân loại yêu cầu bồi thường cho người được bảo hiểm, mà không cần viết mã

Ưu điểm của Indemn AI:

Kết quả nghiên cứu trường hợp đã công bố cho thấy tác động thực tế đến hoạt động

Tính chuyên biệt trong lĩnh vực bảo hiểm giúp triển khai nhanh hơn so với các nền tảng đa năng

Phủ sóng đa kênh giúp giảm bớt sự phức tạp trong việc tích hợp khi quản lý các công cụ riêng lẻ

Nhược điểm của Indemn AI:

Thiếu các kết nối sẵn sàng sử dụng cho nhiều hệ thống AMS

Dựa vào các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của bên thứ ba để xử lý dữ liệu khách hàng

Giá của Indemn AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Indemn AI:

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Giải pháp thay thế Outmarket AI nào phù hợp với bạn?

Mỗi khi bạn thêm một giải pháp riêng lẻ để giải quyết một vấn đề cụ thể, bạn đang làm cho hệ thống công nghệ của mình trở nên phức tạp hơn, tốn kém hơn và khó sử dụng hơn đối với nhóm của bạn. Điều này không chỉ dẫn đến tình trạng "Tool Sprawl"(sự bùng nổ công cụ) mà còn tăng nguy cơ lựa chọn phần mềm không phù hợp, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Cuối cùng, quy trình này sẽ khiến nhóm của bạn rơi vào chu kỳ di chuyển dữ liệu không ngừng.

Bạn có thể phá vỡ chu kỳ này bằng cách chọn một nền tảng phù hợp với toàn bộ hoạt động kinh doanh của bạn. Một không gian làm việc kết nối, như ClickUp, sẽ thay thế các công cụ rời rạc đang làm chậm tiến độ công việc của bạn. Nhóm của bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc quản lý phần mềm và nhiều thời gian hơn cho công việc tạo ra doanh thu.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Một không gian làm việc tích hợp giúp hợp nhất các công việc, tài liệu và giao tiếp vào một nền tảng duy nhất, trong khi giải pháp chuyên biệt là công cụ chuyên dụng chỉ nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể. Bằng cách tập trung hóa các hoạt động, không gian làm việc tích hợp loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các ứng dụng không liên kết, giảm thiểu công việc phân mảnh và nâng cao sự đồng bộ trong nhóm.

Các trợ lý AI giúp cải thiện quản lý quy trình làm việc bằng cách tự động thực hiện các công việc lặp đi lặp lại dựa trên các tín hiệu kích hoạt cụ thể và sự kiện trong không gian làm việc. Khác với tự động hóa cơ bản, công nghệ trợ lý AI tuân theo các hướng dẫn phức tạp để xử lý các công việc hành chính lặt vặt, chẳng hạn như soạn thảo bản cập nhật hợp đồng bảo hiểm hoặc phân loại khách hàng tiềm năng, giúp nhóm của bạn tập trung vào các chiến lược có giá trị cao và mối quan hệ với khách hàng.

Tình trạng phân tán thông tin xảy ra khi dữ liệu dự án, ghi chú khách hàng và các thông tin liên lạc nội bộ bị phân tán trên nhiều ứng dụng không kết nối với nhau. Sự phân mảnh này gây hại vì dẫn đến việc mất thông tin, bỏ lỡ thời hạn và lãng phí thời gian đáng kể cho việc tìm kiếm và thu thập tài liệu phù hợp.